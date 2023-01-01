聖六字增壽大明陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖六字增壽大明陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難有大疾病，佛自知已，即詣彼所，敷座而坐，告阿難曰：「汝今諦聽。我有六字大明陀羅尼，能消災患、增益壽命。汝若受持，非但自身，復令四眾，苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，長夜安隱，遠離眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難有大疾病，佛自知已，即詣彼所，敷座而坐，告阿難曰：「汝今諦聽。我有六字大明陀羅尼，能消災患、增益壽命。汝若受持，非但自身，復令四眾，苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，長夜安隱，遠離眾苦。

「復次阿難！此六字大明陀羅尼，七十七俱胝佛并六大威德師同所宣說。六大師者：一如來應正等覺、二帝釋天主、三多聞天王、四持國天王、五增長天王、六廣目天王。如是聖賢異口同音說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！此六字大明陀羅尼，七十七俱胝佛并六大威德師同所宣說。六大師者：一如來應正等覺、二帝釋天主、三多聞天王、四持國天王、五增長天王、六廣目天王。如是聖賢異口同音說陀羅尼曰：

「難底黎難底黎難覩哩(去)都摩哩半拏哩俱㘓致(引)摩度摩帝(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「難底黎難底黎難覩哩(去)都摩哩半拏哩俱㘓致(引)摩度摩帝(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

佛告阿難：「此六字大明章句，有大威力。若復有人王法難中驚怖、大水難中驚怖、大火難中驚怖、賊劫難中驚怖、冤家難中驚怖、眾惡難中驚怖、鬪戰難中驚怖、惡曜難中驚怖，如是諸難害身之時，一心稱念大明章句，擁護某甲令得解脫。作是語已，是諸眾難速得消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此六字大明章句，有大威力。若復有人王法難中驚怖、大水難中驚怖、大火難中驚怖、賊劫難中驚怖、冤家難中驚怖、眾惡難中驚怖、鬪戰難中驚怖、惡曜難中驚怖，如是諸難害身之時，一心稱念大明章句，擁護某甲令得解脫。作是語已，是諸眾難速得消除。

「復次阿難！若諸有情患諸疼痛，頭痛項痛、眼耳鼻痛、牙齒舌痛、脣口頰痛、胸脇背痛、心痛肚痛、腰痛胯痛、遍身疼痛，及瀉痢痔瘻、風黃痰癊諸惡重病，如前稱念大明章句，佛大威德令一切日月星曜、羅漢聖賢發真實言，與某甲弟子應作擁護，息除災患令得安樂。所有刀劍毒藥、虎狼師子蚖蛇蝮蝎、諸惡禽獸皆不為害，瘧病不著亦不中夭。乃至阿波娑摩囉、部多、毘舍左、鳩盤茶等一切鬼將，悉皆遠離，不敢為患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！若諸有情患諸疼痛，頭痛項痛、眼耳鼻痛、牙齒舌痛、脣口頰痛、胸脇背痛、心痛肚痛、腰痛胯痛、遍身疼痛，及瀉痢痔瘻、風黃痰癊諸惡重病，如前稱念大明章句，佛大威德令一切日月星曜、羅漢聖賢發真實言，與某甲弟子應作擁護，息除災患令得安樂。所有刀劍毒藥、虎狼師子蚖蛇蝮蝎、諸惡禽獸皆不為害，瘧病不著亦不中夭。乃至阿波娑摩囉、部多、毘舍左、鳩盤茶等一切鬼將，悉皆遠離，不敢為患。

「復次阿難！若諸有情鬼魅所著，連年積月而不捨離。以此真言加持於線繫患人手，時金剛手大藥叉主以忿怒力破鬼魅頭令作七分。又令大智舍利弗、大神通目乾連、持戒羅睺羅及汝阿難陀，皆來擁護令得安隱。若不爾者，須彌山王離於本處，大海枯竭，日月墮落，大地崩裂。如來應正等覺無有妄語。阿難！此六字大明陀羅尼，神通威德得未曾有。若隨喜聽聞，是人恒得長壽無病眾惡不侵，何況受持讀誦書寫供養，是名成就最上增益之法。」阿難聞已，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！若諸有情鬼魅所著，連年積月而不捨離。以此真言加持於線繫患人手，時金剛手大藥叉主以忿怒力破鬼魅頭令作七分。又令大智舍利弗、大神通目乾連、持戒羅睺羅及汝阿難陀，皆來擁護令得安隱。若不爾者，須彌山王離於本處，大海枯竭，日月墮落，大地崩裂。如來應正等覺無有妄語。阿難！此六字大明陀羅尼，神通威德得未曾有。若隨喜聽聞，是人恒得長壽無病眾惡不侵，何況受持讀誦書寫供養，是名成就最上增益之法。」阿難聞已，信受奉行。