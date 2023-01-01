佛說聖六字大明王陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說聖六字大明王陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告尊者阿難言：「阿難！汝當諦聽。我有六字大明王陀羅尼，乃是過去無量諸佛為諸大士之所宣說。阿難！我今復為汝等及末世有情宣說是陀羅尼，當使有情於未來世得此陀羅尼者而得大利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告尊者阿難言：「阿難！汝當諦聽。我有六字大明王陀羅尼，乃是過去無量諸佛為諸大士之所宣說。阿難！我今復為汝等及末世有情宣說是陀羅尼，當使有情於未來世得此陀羅尼者而得大利。」

爾時阿難及娑婆世界主大梵天王、帝釋、四天大王等白世尊言：「世尊大慈大悲，願為宣說，當令我等及末世有情於長夜中得利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難及娑婆世界主大梵天王、帝釋、四天大王等白世尊言：「世尊大慈大悲，願為宣說，當令我等及末世有情於長夜中得利益安樂。」

爾時世尊即說六字大明王陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說六字大明王陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 難底隷(引)(二) 摩度摩底(三) 曼拏哩(引)計(引)(四) 布哩(引)曩禰計(引)娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 難底隷(引)(二) 摩度摩底(三) 曼拏哩(引)計(引)(四) 布哩(引)曩禰計(引)娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

爾時佛告阿難言：「若有眾生得聞此大明王陀羅尼章句名字，信心受持憶念讀誦，及以香花種種供養者，是人所有王怖水火等怖，乃至盜賊怨家之怖，如是諸怖悉皆解脫。又復毒藥乃至刀兵，亦不能傷害。又復天、人非人、夜叉、羅剎、俱畔拏，乃至羯吒、布單曩等所持所魅，亦不能侵害。又復瘧病，一日二日三日四日，或復多日或復須臾；又復頭痛耳痛脊痛腹痛，乃至水腫諸惡病苦，皆不能侵害。於其晝夜常獲安隱，一切所求皆得如願。」爾時世尊又說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難言：「若有眾生得聞此大明王陀羅尼章句名字，信心受持憶念讀誦，及以香花種種供養者，是人所有王怖水火等怖，乃至盜賊怨家之怖，如是諸怖悉皆解脫。又復毒藥乃至刀兵，亦不能傷害。又復天、人非人、夜叉、羅剎、俱畔拏，乃至羯吒、布單曩等所持所魅，亦不能侵害。又復瘧病，一日二日三日四日，或復多日或復須臾；又復頭痛耳痛脊痛腹痛，乃至水腫諸惡病苦，皆不能侵害。於其晝夜常獲安隱，一切所求皆得如願。」爾時世尊又說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 阿拏哩(引)(二) 波拏哩(引)(三) 那彌(引)那摩儞(四) 嚩迦細(引)(五) 俱酥計(引)(六) 句(引)迦切計(引)(七) 部多誐囉(二合)切(引)(八) 帝濟(引)嚩底(九) 野舍嚩底娑嚩(二合引)賀(引)(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 阿拏哩(引)(二) 波拏哩(引)(三) 那彌(引)那摩儞(四) 嚩迦細(引)(五) 俱酥計(引)(六) 句(引)迦切計(引)(七) 部多誐囉(二合)切(引)(八) 帝濟(引)嚩底(九) 野舍嚩底娑嚩(二合引)賀(引)(十)」

佛告阿難：「若有眾生得聞是陀羅尼者，我不見有一切天、龍、夜叉、羅剎、畢哩多、毘舍遮、部多、俱畔拏、布單曩、羯吒布單曩，乃至人非人等一切行不饒益者，敢有違逆。阿難！如是等行不饒益者，若有違逆我如是陀羅尼者，當頭破七分，如阿梨樹枝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有眾生得聞是陀羅尼者，我不見有一切天、龍、夜叉、羅剎、畢哩多、毘舍遮、部多、俱畔拏、布單曩、羯吒布單曩，乃至人非人等一切行不饒益者，敢有違逆。阿難！如是等行不饒益者，若有違逆我如是陀羅尼者，當頭破七分，如阿梨樹枝。」

爾時世尊復告阿難言：「如是陀羅尼功德力勢無量無邊，利益眾生無有窮盡。汝當受持，廣令流布，於後後世勿令斷絕。」佛說是經已，阿難及大梵天王天、帝釋、四天大王等，聞佛所說，歡喜信受，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告阿難言：「如是陀羅尼功德力勢無量無邊，利益眾生無有窮盡。汝當受持，廣令流布，於後後世勿令斷絕。」佛說是經已，阿難及大梵天王天、帝釋、四天大王等，聞佛所說，歡喜信受，禮佛而退。