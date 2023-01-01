一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾五百人俱。爾時長老阿難為旃陀梨女呪術所收。爾時長老阿難白佛言：「世尊！我今強為他收去。婆伽婆！我今強為他收去。修伽陀！」

一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾五百人俱。爾時長老阿難為旃陀梨女呪術所收。爾時長老阿難白佛言：「世尊！我今強為他收去。婆伽婆！我今強為他收去。修伽陀！」

「阿難！是呪能令宿食不消尋得消化，能除吐下等病，能除風病熱病冷病雜病，能滅一切諸邪呪術，能滅起屍，能滅一切形像厭蠱。阿難！若有人知此神呪姓名者，彼則不怖畏王難、不怖畏怨敵難、不怖畏賊難、不怖畏火難、不怖畏水難。若於城邑聚落及在曠野，悉無所畏。亦不為他人伺求其過，無過可說。若食毒藥毒不能害，轉為利益。