「若有為某甲作惡呪詛，若作已、若當作，若天、若魔、若龍、若夜叉、若羅剎、若餓鬼、若鳩槃茶、若富單那、若毘舍闍、若阿波摩羅、若優波摩羅、若吉遮、若佉傴陀、若毘陀羅、若半毘陀羅、若沙門、若婆羅門、若剎利、若毘舍、若首陀、若摩蹬伽、若摩蹬伽女、若旃陀羅、若旃陀羅女、若奴若婢、若男若女、若外道尼乾陀、若外道出家男女，如是等種種若能呪詛厭蠱。我今以此六字神呪王經，若天上作天上滅之，若天下作天下滅之，若上向作上向滅之，若下向作下向滅之，若壁上作壁上滅之，若著壁作著壁滅之，若雲漢中作雲漢中滅之，若虛空中作虛空中滅之，若地上作地上滅之，若地下作地下滅之，若八表外作八表外滅之，若六合內作六合內滅之，若隨風飄中作隨風飄中滅之，若四海大水中邊作四海大水中邊滅之，若江河淮濟中邊作江河淮濟中邊滅之，若陂塘中邊作坡塘中邊滅之，若雜水中邊作雜水中邊滅之，若山川溪谷堆阜坑中邊作山川溪谷堆阜坑中邊滅之，若五嶽中邊作五嶽中邊滅之，若大澤林藪中邊作大澤林藪中邊滅之，若大樹小草中邊作大樹小草中邊滅之，若草木根莖中邊作草木根莖中邊滅之，若大小道徑中邊作大小道徑中邊滅之，若大小四交道中邊作大小四交道中邊滅之，若城堡坊村外門中邊作城堡坊村外門中邊滅之，若城堡坊村內作城堡坊村內滅之，若宮外內門邊作宮外內門邊滅之，若宮門中作宮門中滅之，若於塚墓中邊作塚墓中邊滅之，若家舍宅垣牆中邊作悉皆滅之，若屋宕作屋宕滅之，若柱邊作柱邊滅之，若柱礎邊下作柱礎邊下滅之，若糞土中邊作糞土中邊滅之，若井竈碓磨中邊作井竈碓磨中邊滅之，若火爐中邊作火爐中邊滅之，若廁溷中邊作廁溷中邊滅之，若車乘具中邊作車乘具中邊滅之，若鞍馬服飾中邊作鞍馬服飾中邊滅之，若床鋪衣被氈褥靴帽雜器中邊作床鋪衣被氈褥靴帽雜器中邊滅之，若於一切飲食中邊作一切飲食中邊滅之，若側近人作者及於一切處行住坐臥，如是皆悉滅之。若晝作晝滅之，若夜作夜滅之，若晝夜常作晝夜滅之。此呪能斷絕帝釋呪道、能斷絕梵天呪道、能斷絕四天王呪道，及與一切所有邪鬼呪道方術，悉皆能斷。若有為某甲作惡厭蠱呪詛及與毒藥，悉皆滅之。若佉傴陀、若毘陀羅、若吉遮、若富單那所為，悉皆滅之。眾惡都盡，眾善補處，願此呪常吉。以此真實章句，使某甲晝安夜安晝夜常安，得壽百歲得見百秋。何以故？世間最上無過於佛，天尊所尚、眾神奉仰。若有行惡呪道，若作已、若當作、若中間作，若成就、若未成就，悉皆滅之。及與一切眾毒能害人者，此六字

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