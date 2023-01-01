「若有為某甲作惡呪詛，若作已、若當作，若天、若龍、若夜叉、若羅剎、若餓鬼、若鳩𭾻茶、若富多那、若毘舍闍、若阿波摩羅、若憂波摩羅、若吉遮、若佉傴陀、若毘陀羅、若半毘陀羅、若沙門、若婆羅門、若剎利、若毘舍、若首陀、若摩登伽女、若栴陀羅、若栴陀羅女、若奴若婢、若男若女、若外道若尼乾、若外道出家男女，如是等種種悉能呪詛𥜒蠱。我今以此六字神呪王經，若天上作天上滅之，若天下作天下滅之，若雲漢中作雲漢中滅之，若虛空中作虛空中滅之，若地上作地上滅之，若地下作地下滅之，若八表外作八表外滅之，若六合內作六合內滅之，若隨風飃中作隨風飃中滅之，若四海大水邊作四海大水邊滅之，若江河邊作江河邊滅之，若淮濟邊作淮濟邊滅之，若陂溏邊作陂溏邊滅之，若雜水邊作雜水邊滅之，若大山邊作大山邊滅之，若五岳邊作五岳邊滅之，若五岳中作五岳中滅之，若坑谷邊作坑谷邊滅之，若坑谷中作坑谷中滅之，若茂林邊作茂林邊滅之，若茂林中作茂林中滅之，若樹木邊作樹木邊滅之，若樹下根中作樹下根中滅之，若大道徑邊作大道徑邊滅之，若大道徑中作大道徑中滅之，若小四交道邊作小四交道邊滅之，若城外門作城外門滅之，若城內作城內滅之，若宮外門作宮外門滅之，若宮內作宮內滅之，若婆羅門作悉皆滅之，若塚墓邊作塚墓邊滅之，若塚墓中作塚墓中滅之，若垣牆邊作垣牆邊滅之，若家舍宅中作家舍宅中滅之，若屋宕作屋宕滅之，若柱邊作柱邊滅之，若柱趺下作柱趺下滅之，若坋土邊作坋土邊滅之，若坋土中作坋土中滅之，若井邊作井邊滅之，若井中作井中滅之，若碓磨邊作碓磨邊滅之，若爐竈邊作爐竈邊滅之，若爐竈中作爐竈中滅之，若火邊作火邊滅之，若火中作火中滅之，若廁溷邊作廁溷邊滅之，若廁溷便中作廁溷便中滅之，若車乘具邊作車乘具邊滅之，若車乘具中作車乘具中滅之，若鞍馬服飾邊作鞍馬服飾邊滅之，若床敷邊作床敷邊滅之，若床敷中作床敷寂滅之，若衣被氈褥邊作衣被氈褥邊滅之，若靴帽中作靴帽中滅之，若雜器中作雜器中滅之，若飲食中作飲食中滅之，若側近人作者悉皆滅之，若夜作夜滅之，若晝作晝滅之，晝夜常作悉皆滅之。此呪能斷帝釋呪道、能斷梵天呪道、能斷四天大王呪道，及與一切所有邪鬼呪方道術悉皆能斷。若有為某甲作惡呪詛及與毒藥，悉皆滅之。若佉傴陀、若毘陀羅、若吉遮、若富多那所為，悉皆滅之。

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