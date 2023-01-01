佛說六字神呪王經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說六字神呪王經
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失譯人名今附梁錄
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇陀林中。爾時有一外道旃陀羅女，專行眾惡符書厭禱，或事山神樹神、樹下鬼神、日月五星、南斗北辰、一切魍魎雜魔邪魅，惑尊者阿難及諸善人，如是等恒河沙數。
一時佛在舍衛國祇陀林中。爾時有一外道旃陀羅女，專行眾惡符書厭禱，或事山神樹神、樹下鬼神、日月五星、南斗北辰、一切魍魎雜魔邪魅，惑尊者阿難及諸善人，如是等恒河沙數。
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即時如來因見阿難恍惚，憐愍一切故，為說此六字神呪王經。「先佛所說，我今亦說。」即說呪曰：
即時如來因見阿難恍惚，憐愍一切故，為說此六字神呪王經。「先佛所說，我今亦說。」即說呪曰：
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「安陀隸 槃陀隸 迦羅知 趐由知 帝闍波帝 頻頭波帝 陀頭隸 陀究帝隸 陀究摩帝 修摩帝 安陀羅 槃陀羅 檀陀羅 提兜羅 阿那延陀 曼陀波帝 阿那 阿那夜 摩頭 摩波帝 迦羅吒 翅由羅 浮登伽彌 帝闍波帝 頻頭摩帝 阿羅婆 伽婆帝 毘咤 毘提膩 至吒 毘提膩 悉波呵」
「安陀隸 槃陀隸 迦羅知 趐由知 帝闍波帝 頻頭波帝 陀頭隸 陀究帝隸 陀究摩帝 修摩帝 安陀羅 槃陀羅 檀陀羅 提兜羅 阿那延陀 曼陀波帝 阿那 阿那夜 摩頭 摩波帝 迦羅吒 翅由羅 浮登伽彌 帝闍波帝 頻頭摩帝 阿羅婆 伽婆帝 毘咤 毘提膩 至吒 毘提膩 悉波呵」
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「若有為某甲作惡呪詛，若作已、若當作，若天、若龍、若夜叉、若羅剎、若餓鬼、若鳩𭾻茶、若富多那、若毘舍闍、若阿波摩羅、若憂波摩羅、若吉遮、若佉傴陀、若毘陀羅、若半毘陀羅、若沙門、若婆羅門、若剎利、若毘舍、若首陀、若摩登伽女、若栴陀羅、若栴陀羅女、若奴若婢、若男若女、若外道若尼乾、若外道出家男女，如是等種種悉能呪詛𥜒蠱。我今以此六字神呪王經，若天上作天上滅之，若天下作天下滅之，若雲漢中作雲漢中滅之，若虛空中作虛空中滅之，若地上作地上滅之，若地下作地下滅之，若八表外作八表外滅之，若六合內作六合內滅之，若隨風飃中作隨風飃中滅之，若四海大水邊作四海大水邊滅之，若江河邊作江河邊滅之，若淮濟邊作淮濟邊滅之，若陂溏邊作陂溏邊滅之，若雜水邊作雜水邊滅之，若大山邊作大山邊滅之，若五岳邊作五岳邊滅之，若五岳中作五岳中滅之，若坑谷邊作坑谷邊滅之，若坑谷中作坑谷中滅之，若茂林邊作茂林邊滅之，若茂林中作茂林中滅之，若樹木邊作樹木邊滅之，若樹下根中作樹下根中滅之，若大道徑邊作大道徑邊滅之，若大道徑中作大道徑中滅之，若小四交道邊作小四交道邊滅之，若城外門作城外門滅之，若城內作城內滅之，若宮外門作宮外門滅之，若宮內作宮內滅之，若婆羅門作悉皆滅之，若塚墓邊作塚墓邊滅之，若塚墓中作塚墓中滅之，若垣牆邊作垣牆邊滅之，若家舍宅中作家舍宅中滅之，若屋宕作屋宕滅之，若柱邊作柱邊滅之，若柱趺下作柱趺下滅之，若坋土邊作坋土邊滅之，若坋土中作坋土中滅之，若井邊作井邊滅之，若井中作井中滅之，若碓磨邊作碓磨邊滅之，若爐竈邊作爐竈邊滅之，若爐竈中作爐竈中滅之，若火邊作火邊滅之，若火中作火中滅之，若廁溷邊作廁溷邊滅之，若廁溷便中作廁溷便中滅之，若車乘具邊作車乘具邊滅之，若車乘具中作車乘具中滅之，若鞍馬服飾邊作鞍馬服飾邊滅之，若床敷邊作床敷邊滅之，若床敷中作床敷寂滅之，若衣被氈褥邊作衣被氈褥邊滅之，若靴帽中作靴帽中滅之，若雜器中作雜器中滅之，若飲食中作飲食中滅之，若側近人作者悉皆滅之，若夜作夜滅之，若晝作晝滅之，晝夜常作悉皆滅之。此呪能斷帝釋呪道、能斷梵天呪道、能斷四天大王呪道，及與一切所有邪鬼呪方道術悉皆能斷。若有為某甲作惡呪詛及與毒藥，悉皆滅之。若佉傴陀、若毘陀羅、若吉遮、若富多那所為，悉皆滅之。
「若有為某甲作惡呪詛，若作已、若當作，若天、若龍、若夜叉、若羅剎、若餓鬼、若鳩𭾻茶、若富多那、若毘舍闍、若阿波摩羅、若憂波摩羅、若吉遮、若佉傴陀、若毘陀羅、若半毘陀羅、若沙門、若婆羅門、若剎利、若毘舍、若首陀、若摩登伽女、若栴陀羅、若栴陀羅女、若奴若婢、若男若女、若外道若尼乾、若外道出家男女，如是等種種悉能呪詛𥜒蠱。我今以此六字神呪王經，若天上作天上滅之，若天下作天下滅之，若雲漢中作雲漢中滅之，若虛空中作虛空中滅之，若地上作地上滅之，若地下作地下滅之，若八表外作八表外滅之，若六合內作六合內滅之，若隨風飃中作隨風飃中滅之，若四海大水邊作四海大水邊滅之，若江河邊作江河邊滅之，若淮濟邊作淮濟邊滅之，若陂溏邊作陂溏邊滅之，若雜水邊作雜水邊滅之，若大山邊作大山邊滅之，若五岳邊作五岳邊滅之，若五岳中作五岳中滅之，若坑谷邊作坑谷邊滅之，若坑谷中作坑谷中滅之，若茂林邊作茂林邊滅之，若茂林中作茂林中滅之，若樹木邊作樹木邊滅之，若樹下根中作樹下根中滅之，若大道徑邊作大道徑邊滅之，若大道徑中作大道徑中滅之，若小四交道邊作小四交道邊滅之，若城外門作城外門滅之，若城內作城內滅之，若宮外門作宮外門滅之，若宮內作宮內滅之，若婆羅門作悉皆滅之，若塚墓邊作塚墓邊滅之，若塚墓中作塚墓中滅之，若垣牆邊作垣牆邊滅之，若家舍宅中作家舍宅中滅之，若屋宕作屋宕滅之，若柱邊作柱邊滅之，若柱趺下作柱趺下滅之，若坋土邊作坋土邊滅之，若坋土中作坋土中滅之，若井邊作井邊滅之，若井中作井中滅之，若碓磨邊作碓磨邊滅之，若爐竈邊作爐竈邊滅之，若爐竈中作爐竈中滅之，若火邊作火邊滅之，若火中作火中滅之，若廁溷邊作廁溷邊滅之，若廁溷便中作廁溷便中滅之，若車乘具邊作車乘具邊滅之，若車乘具中作車乘具中滅之，若鞍馬服飾邊作鞍馬服飾邊滅之，若床敷邊作床敷邊滅之，若床敷中作床敷寂滅之，若衣被氈褥邊作衣被氈褥邊滅之，若靴帽中作靴帽中滅之，若雜器中作雜器中滅之，若飲食中作飲食中滅之，若側近人作者悉皆滅之，若夜作夜滅之，若晝作晝滅之，晝夜常作悉皆滅之。此呪能斷帝釋呪道、能斷梵天呪道、能斷四天大王呪道，及與一切所有邪鬼呪方道術悉皆能斷。若有為某甲作惡呪詛及與毒藥，悉皆滅之。若佉傴陀、若毘陀羅、若吉遮、若富多那所為，悉皆滅之。
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「眾惡都盡，眾善補處，願此呪常吉。以此真實章句，使某甲晝安夜安晝夜常安，得受百歲得見百秋。何以故？世間最上無過於佛，天尊所上、眾神仰奉。若有行惡呪道，若作已作、若當作、若中作，若成就、若未成就，悉皆滅之。及與一切眾毒能害人者，此六字神呪王經皆消滅之。」即說呪曰：
「眾惡都盡，眾善補處，願此呪常吉。以此真實章句，使某甲晝安夜安晝夜常安，得受百歲得見百秋。何以故？世間最上無過於佛，天尊所上、眾神仰奉。若有行惡呪道，若作已作、若當作、若中作，若成就、若未成就，悉皆滅之。及與一切眾毒能害人者，此六字神呪王經皆消滅之。」即說呪曰：
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「佉智 佉住 佉毘智 緘壽 緘壽 多智 婆智」
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「若有為某甲作惡呪詛，若作已、若當作，若天、若龍、若夜叉、若羅剎，及與一切能作惡呪詛，悉皆滅之。若佉傴陀、若毘陀羅、若富多那所為，悉皆滅之。眾惡都盡，眾善補處，願此呪常吉。以此真實章句，使某甲晝安夜安晝夜常安，得受百歲得見百秋。何以故？世間最妙無過於法，天人所欽、眾魔奉受、離欲無著。」即說呪曰：
「若有為某甲作惡呪詛，若作已、若當作，若天、若龍、若夜叉、若羅剎，及與一切能作惡呪詛，悉皆滅之。若佉傴陀、若毘陀羅、若富多那所為，悉皆滅之。眾惡都盡，眾善補處，願此呪常吉。以此真實章句，使某甲晝安夜安晝夜常安，得受百歲得見百秋。何以故？世間最妙無過於法，天人所欽、眾魔奉受、離欲無著。」即說呪曰：
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「佉智 佉住 佉毘智 緘壽 緘壽 多智婆智」
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「何以故？世間最貴無過於僧，良善福田、賢聖所敬、眾善守護。」即說呪曰：
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「佉智 佉住 佉毘智 緘壽 緘壽 多智 婆智 兜帝 阿彌帝 阿周帝」
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「若有為某甲作惡呪詛、若和合毒藥，若真若偽所作非法，若前身若今身，行業眾惡一切重罪，皆悉滅之。」即說呪曰：
「若有為某甲作惡呪詛、若和合毒藥，若真若偽所作非法，若前身若今身，行業眾惡一切重罪，皆悉滅之。」即說呪曰：
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「摩烋波 烏摩陀 蓰陀禰 佉傴他 波提 蓰陀禰 頻頭摩提 至帝 至多提婆 蓰陀禰 阿渒 旃陀渒 悉波訶」
「摩烋波 烏摩陀 蓰陀禰 佉傴他 波提 蓰陀禰 頻頭摩提 至帝 至多提婆 蓰陀禰 阿渒 旃陀渒 悉波訶」
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「若有人誦持六字神呪王經，假令呪枯樹可得還生枝葉，何況呪人身。使某甲得受百歲得見百秋。諸佛所說、阿難所傳，若人讀誦通利悉皆自護，眾惡遠身、恒與善居。若呪他者，能除彼人眾苦惡患。誦者斷五辛，至心鮮潔，然後乃能行之，諸難凶禍無有遺餘，吉無不利。」即說呪曰：
「若有人誦持六字神呪王經，假令呪枯樹可得還生枝葉，何況呪人身。使某甲得受百歲得見百秋。諸佛所說、阿難所傳，若人讀誦通利悉皆自護，眾惡遠身、恒與善居。若呪他者，能除彼人眾苦惡患。誦者斷五辛，至心鮮潔，然後乃能行之，諸難凶禍無有遺餘，吉無不利。」即說呪曰：
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「呵呵遮利 呵呵那彌 呵呵浮丘陀摩提 呵呵浮丘陀 尼劬沙 呵呵尼呵 陀佉傴陀 尼毘沙 佉傴陀 伊禰 彌禰 陀弊 陀陀弊 悉波呵」
「呵呵遮利 呵呵那彌 呵呵浮丘陀摩提 呵呵浮丘陀 尼劬沙 呵呵尼呵 陀佉傴陀 尼毘沙 佉傴陀 伊禰 彌禰 陀弊 陀陀弊 悉波呵」
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「南無佛觀世音菩薩摩訶薩，南無法，南無比丘僧。禮彼大士，然後說是神呪，願此呪常吉。觀世音觀照我身、觀世音觀照我身，憐愍我故。」即說呪曰：
「南無佛觀世音菩薩摩訶薩，南無法，南無比丘僧。禮彼大士，然後說是神呪，願此呪常吉。觀世音觀照我身、觀世音觀照我身，憐愍我故。」即說呪曰：
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「烏呵尼 無呵尼 阿陀 尼阿陀 毘阿陀 闍毘尼 耽毘尼 安陀隸 那陀隸 斯鼻提 安陀 羅婆斯 薩陸豆 率吒婆羅 豆率吒 貿耽闍波 夜耽波 夜無呵夜 尼波羅 夜耶波某 羅提 槃某遮提 盧婁至吒 般陀斯 至吒般陀斯 悉波呵」
「烏呵尼 無呵尼 阿陀 尼阿陀 毘阿陀 闍毘尼 耽毘尼 安陀隸 那陀隸 斯鼻提 安陀 羅婆斯 薩陸豆 率吒婆羅 豆率吒 貿耽闍波 夜耽波 夜無呵夜 尼波羅 夜耶波某 羅提 槃某遮提 盧婁至吒 般陀斯 至吒般陀斯 悉波呵」
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「此呪能護一切厄難，鮮淨光明解脫無垢，觀照一切、濟度眾難、迷荒惡魔，現世護身，師子狂象、虎狼猨猴及諸毒獸欲害人者，皆悉被縛。我今為某甲及共行伴，一切呪力所向之處，願無不吉。」即說呪曰：
「此呪能護一切厄難，鮮淨光明解脫無垢，觀照一切、濟度眾難、迷荒惡魔，現世護身，師子狂象、虎狼猨猴及諸毒獸欲害人者，皆悉被縛。我今為某甲及共行伴，一切呪力所向之處，願無不吉。」即說呪曰：
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「知𨢘利 知利 收利 摩登耆 旃陀利 羅叉羅叉 羅耶 悉波呵」
「知𨢘利 知利 收利 摩登耆 旃陀利 羅叉羅叉 羅耶 悉波呵」
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「南無佛陀，南無達摩，南無僧伽，必願此呪令大吉善。用此呪法，當用之日洗浴鮮潔淨除垢穢，不得行婬，不食五辛、飲酒、噉肉。以白疊綖，手提其綖誦呪七遍，一遍一結。若有官事被言、若有鬪諍、若有呪詛，及一切眾惡，悉皆滅之。呪訖，此綖繫著其人淨衣帶中。事過之後，請佛及僧，燒眾名香，即就靜坐讀大乘經，設供齋會，任力有無報佛慈恩，主自解願，永絕八難、善願從心。」即說呪曰：
「南無佛陀，南無達摩，南無僧伽，必願此呪令大吉善。用此呪法，當用之日洗浴鮮潔淨除垢穢，不得行婬，不食五辛、飲酒、噉肉。以白疊綖，手提其綖誦呪七遍，一遍一結。若有官事被言、若有鬪諍、若有呪詛，及一切眾惡，悉皆滅之。呪訖，此綖繫著其人淨衣帶中。事過之後，請佛及僧，燒眾名香，即就靜坐讀大乘經，設供齋會，任力有無報佛慈恩，主自解願，永絕八難、善願從心。」即說呪曰：
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「𨢘豆摩帝 耶舍波帝 波沙 無婆帝 烏受波帝 欝多羅尼 阿叉 夜波帝 阿㝹羶 帝目視 婆羅婆某帝婆羅婆只豆 悉波呵」
「𨢘豆摩帝 耶舍波帝 波沙 無婆帝 烏受波帝 欝多羅尼 阿叉 夜波帝 阿㝹羶 帝目視 婆羅婆某帝婆羅婆只豆 悉波呵」
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「南無當來過去現在常住三世無量諸佛，文殊師利、普賢、彌勒，首楞嚴三昧，請佛、觀世音消伏毒害。虛空藏、寶幢、孔雀陀羅尼、六字章句，堅意菩薩、不污菩薩。各稱一切得道賢聖，歸依如是菩薩摩訶薩眾。如前三稱三寶，然後說此大神陀羅尼呪。」即說呪曰：
「南無當來過去現在常住三世無量諸佛，文殊師利、普賢、彌勒，首楞嚴三昧，請佛、觀世音消伏毒害。虛空藏、寶幢、孔雀陀羅尼、六字章句，堅意菩薩、不污菩薩。各稱一切得道賢聖，歸依如是菩薩摩訶薩眾。如前三稱三寶，然後說此大神陀羅尼呪。」即說呪曰：
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「迦羅尼 摩帝毘 怒多尼 伽帝婆羅 毘耶舍 首羅 婆隸 陀㝹提 散陀婆提 欝多羅尼 舍陀某佉 舍陀娑羅毘舍 羶陀 迦梨舍 婆薩那 婆伽帝 究舍羅 婆娑尼 阿㝹散帝 毘散帝 知帝 阿知帝 湯那伽帝 阿湯那伽帝 阿婆娑利 舍婆羅禰目隸 牟羅牟羅 婆陀禰 舍尼 婆羅陸 須梨婆帝 殊帝 婆羅陸 須毘摩隸 菴摩隸」
「迦羅尼 摩帝毘 怒多尼 伽帝婆羅 毘耶舍 首羅 婆隸 陀㝹提 散陀婆提 欝多羅尼 舍陀某佉 舍陀娑羅毘舍 羶陀 迦梨舍 婆薩那 婆伽帝 究舍羅 婆娑尼 阿㝹散帝 毘散帝 知帝 阿知帝 湯那伽帝 阿湯那伽帝 阿婆娑利 舍婆羅禰目隸 牟羅牟羅 婆陀禰 舍尼 婆羅陸 須梨婆帝 殊帝 婆羅陸 須毘摩隸 菴摩隸」
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「此呪能除一切冥闇，如來所持、諸天敬愛、善神擁護、梵天解悟、帝釋奉事、護世營護，決了大聖仙賢受持，和合眾生、解脫繫縛。四天以下及人民眾，斷絕煩惱、降伏魔怨，化令外道、摧惡就善、諍嫉論說憍慢之心，善無不慈增崇善根，超越法師、不捨大眾，悅人學習、守護經典甚深法藏、利益三寶，愍念一切眾生之類，莊嚴眾義。有如是利，名無盡藏。此陀羅尼句非護能護，若復有人能讀誦者，得三十三無疑畏難。用此呪法，清晨早起，洗手漱口燒香禮拜，三遍讀誦，所行之處言語談論，一切向處無常不勝，眾人貴敬、見者歡喜、怨家降伏。有如是利益，一心奉持此陀羅尼章句者也。」
「此呪能除一切冥闇，如來所持、諸天敬愛、善神擁護、梵天解悟、帝釋奉事、護世營護，決了大聖仙賢受持，和合眾生、解脫繫縛。四天以下及人民眾，斷絕煩惱、降伏魔怨，化令外道、摧惡就善、諍嫉論說憍慢之心，善無不慈增崇善根，超越法師、不捨大眾，悅人學習、守護經典甚深法藏、利益三寶，愍念一切眾生之類，莊嚴眾義。有如是利，名無盡藏。此陀羅尼句非護能護，若復有人能讀誦者，得三十三無疑畏難。用此呪法，清晨早起，洗手漱口燒香禮拜，三遍讀誦，所行之處言語談論，一切向處無常不勝，眾人貴敬、見者歡喜、怨家降伏。有如是利益，一心奉持此陀羅尼章句者也。」
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