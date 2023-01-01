佛說六字呪王經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說六字呪王經
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失譯人名今附東晉錄
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇陀林中。爾時有一外道栴陀羅女，厭惑尊者阿難。即時如來見阿難恍惚，為說六字呪王經：「先佛所說，我今亦說。」即說呪曰：
一時佛在舍衛國祇陀林中。爾時有一外道栴陀羅女，厭惑尊者阿難。即時如來見阿難恍惚，為說六字呪王經：「先佛所說，我今亦說。」即說呪曰：
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「安陀隸 般陀隸 迦羅知 趐由隸 帝闍婆帝 頻頭婆帝 陀頭隸 陀帝隸 陀究摩帝 修摩帝 安陀邏般陀邏 檀陀羅 提兜羅 阿那延陀慢陀婆帝 阿那阿那夜 摩頭摩婆帝迦羅吒 趐由邏 浮登伽彌帝 闍婆帝 頻頭摩帝 阿羅婆 伽婆帝毘吒毘提膩 至吒毘提膩 悉波呵」
「安陀隸 般陀隸 迦羅知 趐由隸 帝闍婆帝 頻頭婆帝 陀頭隸 陀帝隸 陀究摩帝 修摩帝 安陀邏般陀邏 檀陀羅 提兜羅 阿那延陀慢陀婆帝 阿那阿那夜 摩頭摩婆帝迦羅吒 趐由邏 浮登伽彌帝 闍婆帝 頻頭摩帝 阿羅婆 伽婆帝毘吒毘提膩 至吒毘提膩 悉波呵」
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「若有為某甲作惡呪詛，若作已、若當作，若天、若龍、若夜叉、若羅剎、若餓鬼、若鳩槃荼、若富多那、若毘舍闍、若阿婆摩羅、若吉遮、若佉歐陀、若毘陀羅、若半毘陀羅、若半毘陀羅女、若沙門、若婆羅門、若剎利、若毘舍、若首陀、若摩登伽若摩登伽女、若栴陀羅若栴陀羅女、若奴若婢、若男若女、若外道出家男女，如是等種種悉能呪詛厭蠱。我今以此六字呪王經，若上向作上向滅之、若下向作下向滅之、若地上作地上滅之、若壁著作壁著滅之、若柱邊作柱邊滅之、若城內作城內滅之、若城門中作城門中滅之、若宮內作宮內滅之、若宮門中作宮門中滅之、若道中作道中滅之、若四徼道中作四徼道中滅之、若婆羅門作悉皆滅之、若水中作水中滅之、若水邊作水邊滅之、若河邊作河邊滅之、若家中作家中滅之、若樹邊作樹邊滅之、若樹根下作樹根下滅之、若火中作火中滅之、若火爐中作火爐中滅之、若井竈邊作井竈邊滅之、若碓磨邊作碓磨邊滅之、若塚邊作塚邊滅之、若床敷間作床敷間滅之、若衣被服飾中作悉皆滅之、若夜作夜滅之、若晝作晝滅之、若晝夜常作悉皆滅之，此呪能斷絕帝釋呪道、能斷絕梵天呪道、能斷絕四天呪道，及與一切所有邪鬼呪道方術悉皆能斷。若有為某甲作厭蠱呪詛及與毒藥，悉皆滅之。若佉歐陀、若毘陀羅、若吉遮、若富多那所為，悉皆滅之。眾惡都盡，眾善補處，願此呪常吉。以此真實章句，使某甲晝安夜安晝夜常安，得壽百歲得見百秋。何以故？世間最上無過於佛，人天所敬眾鬼敬奉。若有行惡呪道，若作已、若當作、若中間作，若成就、若未成就，悉皆滅之。及一切眾毒能害人者，此六字呪王經皆消滅之。」即說呪曰：
「若有為某甲作惡呪詛，若作已、若當作，若天、若龍、若夜叉、若羅剎、若餓鬼、若鳩槃荼、若富多那、若毘舍闍、若阿婆摩羅、若吉遮、若佉歐陀、若毘陀羅、若半毘陀羅、若半毘陀羅女、若沙門、若婆羅門、若剎利、若毘舍、若首陀、若摩登伽若摩登伽女、若栴陀羅若栴陀羅女、若奴若婢、若男若女、若外道出家男女，如是等種種悉能呪詛厭蠱。我今以此六字呪王經，若上向作上向滅之、若下向作下向滅之、若地上作地上滅之、若壁著作壁著滅之、若柱邊作柱邊滅之、若城內作城內滅之、若城門中作城門中滅之、若宮內作宮內滅之、若宮門中作宮門中滅之、若道中作道中滅之、若四徼道中作四徼道中滅之、若婆羅門作悉皆滅之、若水中作水中滅之、若水邊作水邊滅之、若河邊作河邊滅之、若家中作家中滅之、若樹邊作樹邊滅之、若樹根下作樹根下滅之、若火中作火中滅之、若火爐中作火爐中滅之、若井竈邊作井竈邊滅之、若碓磨邊作碓磨邊滅之、若塚邊作塚邊滅之、若床敷間作床敷間滅之、若衣被服飾中作悉皆滅之、若夜作夜滅之、若晝作晝滅之、若晝夜常作悉皆滅之，此呪能斷絕帝釋呪道、能斷絕梵天呪道、能斷絕四天呪道，及與一切所有邪鬼呪道方術悉皆能斷。若有為某甲作厭蠱呪詛及與毒藥，悉皆滅之。若佉歐陀、若毘陀羅、若吉遮、若富多那所為，悉皆滅之。眾惡都盡，眾善補處，願此呪常吉。以此真實章句，使某甲晝安夜安晝夜常安，得壽百歲得見百秋。何以故？世間最上無過於佛，人天所敬眾鬼敬奉。若有行惡呪道，若作已、若當作、若中間作，若成就、若未成就，悉皆滅之。及一切眾毒能害人者，此六字呪王經皆消滅之。」即說呪曰：
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「佉智 佉注 佉毘智 緘壽緘壽 多智 婆智」
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「若為某甲作惡呪詛，若作已若當作。若天、若龍、若夜叉、若羅剎，及與一切能作惡呪詛者，悉皆滅之。若佉歐陀羅、若毘陀羅、若富多那所為，悉皆滅之。眾惡都盡，眾善補處，願此呪常吉。以此真實章句，使某甲晝安夜安晝夜常安，得壽百歲得見百秋。何以故？世間上法無過佛法，人天所敬、眾鬼奉受，離欲無著。」即說呪曰：
「若為某甲作惡呪詛，若作已若當作。若天、若龍、若夜叉、若羅剎，及與一切能作惡呪詛者，悉皆滅之。若佉歐陀羅、若毘陀羅、若富多那所為，悉皆滅之。眾惡都盡，眾善補處，願此呪常吉。以此真實章句，使某甲晝安夜安晝夜常安，得壽百歲得見百秋。何以故？世間上法無過佛法，人天所敬、眾鬼奉受，離欲無著。」即說呪曰：
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「佉智 佉注 佉毘智 緘壽緘壽 多智 婆智」
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「何以故？僧是世間最上福田，人天所敬、眾鬼守護。」即說呪曰：
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「佉智 佉注 佉毘智 緘壽緘壽 多智 婆智 興帝 阿禰帝 阿周帝」
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「若有為某甲作惡呪詛、若和合毒藥，皆悉滅之。」即說呪曰：
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「摩休婆 烏摩帝 烏摩陀 蓰陀禰 佉歐陀 波提蓰陀禰 頻頭摩提 至帝至多 波提蓰陀禰 阿渒栴陀渒 呵呵遮利 呵呵那彌 呵呵浮摩提 呵呵浮陀尼劬沙 呵呵尼呵陀 佉歐陀 尼毘沙 佉歐陀 伊禰彌禰 陀陀弊莎訶」
「摩休婆 烏摩帝 烏摩陀 蓰陀禰 佉歐陀 波提蓰陀禰 頻頭摩提 至帝至多 波提蓰陀禰 阿渒栴陀渒 呵呵遮利 呵呵那彌 呵呵浮摩提 呵呵浮陀尼劬沙 呵呵尼呵陀 佉歐陀 尼毘沙 佉歐陀 伊禰彌禰 陀陀弊莎訶」
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「若有人讀持此六字大呪王經，假使呪枯樹，可得還生枝葉，何況人身。使某甲得壽百歲得見百秋。諸佛所說，阿難所傳，若人讀誦通利，悉皆自護，眾惡不著身。若呪他者，能除彼患。誦者斷五辛，至心鮮潔，然後乃能行之。南無觀世音菩薩摩訶薩。禮彼大士，然後說此神呪。願此神呪常吉，觀世音照我身、觀我身，憐愍我故。」即說呪曰：
「若有人讀持此六字大呪王經，假使呪枯樹，可得還生枝葉，何況人身。使某甲得壽百歲得見百秋。諸佛所說，阿難所傳，若人讀誦通利，悉皆自護，眾惡不著身。若呪他者，能除彼患。誦者斷五辛，至心鮮潔，然後乃能行之。南無觀世音菩薩摩訶薩。禮彼大士，然後說此神呪。願此神呪常吉，觀世音照我身、觀我身，憐愍我故。」即說呪曰：
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「烏呵尼 須呵尼 阿陀尼呵陀闍毘尼 耽毘尼 安陀隸 般陀隸 斯畀提 般陀邏 波斯尼 薩陸頭率 吒婆囉豆率 吒質耽 闍婆夜 耽呵夜 須呵夜 尼婆羅夜 耶婆某羅提 那某遮提 盧婁至吒 般陀死 盧婁盧 漏至吒 般陀死 悉波呵 和𨢘利知 利收利 摩登耆 栴陀利羅叉羅叉羅耶 悉波呵」
「烏呵尼 須呵尼 阿陀尼呵陀闍毘尼 耽毘尼 安陀隸 般陀隸 斯畀提 般陀邏 波斯尼 薩陸頭率 吒婆囉豆率 吒質耽 闍婆夜 耽呵夜 須呵夜 尼婆羅夜 耶婆某羅提 那某遮提 盧婁至吒 般陀死 盧婁盧 漏至吒 般陀死 悉波呵 和𨢘利知 利收利 摩登耆 栴陀利羅叉羅叉羅耶 悉波呵」
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「此呪護一切厄，鮮淨無垢解脫。光明觀照，縛一切賊、迷荒一切惡，護身縛賊，虎狼師子、狂象及犲悉皆被縛。我某甲及共行同伴，一切呪力所向之處願當平吉。南無觀世音菩薩，願此呪大吉。用此呪法，當持之日不食五辛，淨潔洗浴，不得行婬，不得飲酒噉肉。以白疊綖手捉誦呪七遍，一遍一結。若有官事被言，若鬪諍、若呪詛，及一切惡皆能滅之。呪訖，此綖繫著其人衣帶頭，過事，主自解之。」
「此呪護一切厄，鮮淨無垢解脫。光明觀照，縛一切賊、迷荒一切惡，護身縛賊，虎狼師子、狂象及犲悉皆被縛。我某甲及共行同伴，一切呪力所向之處願當平吉。南無觀世音菩薩，願此呪大吉。用此呪法，當持之日不食五辛，淨潔洗浴，不得行婬，不得飲酒噉肉。以白疊綖手捉誦呪七遍，一遍一結。若有官事被言，若鬪諍、若呪詛，及一切惡皆能滅之。呪訖，此綖繫著其人衣帶頭，過事，主自解之。」
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「南無過去未來現在三世諸佛，南無文殊師利、普賢、彌勒、一切諸大菩薩。歸依如是等菩薩摩訶薩眾，然後說此大神陀羅尼呪。」即說呪曰：
「南無過去未來現在三世諸佛，南無文殊師利、普賢、彌勒、一切諸大菩薩。歸依如是等菩薩摩訶薩眾，然後說此大神陀羅尼呪。」即說呪曰：
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「𨢘豆摩帝 耶舍婆帝 婆羅沙天婆帝 烏受婆帝 欝多羅尼 阿叉夜婆帝 阿㝹羶帝目 闍婆羅婆目帝 波羅婆只豆悉波帝迦羅尼伽帝 波毘耶舍首羅婆隸陀提㝹提 散陀波提欝多羅尼 舍陀目佉 舍陀波羅毘舍 羶陀迦梨舍 婆薩那婆伽帝 究舍羅婆娑尼 阿㝹散帝 毘散帝 知帝阿知帝 湯那伽帝 阿湯那伽帝 阿婆娑帝 呵舍波羅禰 婆羅禰目隸 牟羅牟羅婆陀禰 舍尼波羅陸 須利婆帝 殊帝波羅陸 須毘摩隸 菴摩隸」
「𨢘豆摩帝 耶舍婆帝 婆羅沙天婆帝 烏受婆帝 欝多羅尼 阿叉夜婆帝 阿㝹羶帝目 闍婆羅婆目帝 波羅婆只豆悉波帝迦羅尼伽帝 波毘耶舍首羅婆隸陀提㝹提 散陀波提欝多羅尼 舍陀目佉 舍陀波羅毘舍 羶陀迦梨舍 婆薩那婆伽帝 究舍羅婆娑尼 阿㝹散帝 毘散帝 知帝阿知帝 湯那伽帝 阿湯那伽帝 阿婆娑帝 呵舍波羅禰 婆羅禰目隸 牟羅牟羅婆陀禰 舍尼波羅陸 須利婆帝 殊帝波羅陸 須毘摩隸 菴摩隸」
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「此呪除一切闇，如來所持、諸天敬愛、眾神擁護、梵天所解、帝釋敬奉、護世守護、決了眾聖、諸仙受持，和合眾性解脫諸縛。一切諸天及人斷諸煩惱降諸魔怨，伏諸外道摧伏眾論，及諸憍慢過諸法師。不捨大眾悅諸學法，守護法藏利益三寶，慈哀一切眾生之類，莊嚴眾義。有如是利，是名無盡藏陀羅尼，非護能護。若有讀誦者，得三十三無隸畏難。用此呪法，晨起澡手漱口，燒香禮拜三遍讀誦，所行之處言語談說，一切向處無常不勝，眾人貴敬、見者歡喜、怨家降伏。有如是利益。」
「此呪除一切闇，如來所持、諸天敬愛、眾神擁護、梵天所解、帝釋敬奉、護世守護、決了眾聖、諸仙受持，和合眾性解脫諸縛。一切諸天及人斷諸煩惱降諸魔怨，伏諸外道摧伏眾論，及諸憍慢過諸法師。不捨大眾悅諸學法，守護法藏利益三寶，慈哀一切眾生之類，莊嚴眾義。有如是利，是名無盡藏陀羅尼，非護能護。若有讀誦者，得三十三無隸畏難。用此呪法，晨起澡手漱口，燒香禮拜三遍讀誦，所行之處言語談說，一切向處無常不勝，眾人貴敬、見者歡喜、怨家降伏。有如是利益。」
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