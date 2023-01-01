「若有為某甲作惡呪詛，若作已、若當作，若天、若龍、若夜叉、若羅剎、若餓鬼、若鳩槃荼、若富多那、若毘舍闍、若阿婆摩羅、若吉遮、若佉歐陀、若毘陀羅、若半毘陀羅、若半毘陀羅女、若沙門、若婆羅門、若剎利、若毘舍、若首陀、若摩登伽若摩登伽女、若栴陀羅若栴陀羅女、若奴若婢、若男若女、若外道出家男女，如是等種種悉能呪詛厭蠱。我今以此六字呪王經，若上向作上向滅之、若下向作下向滅之、若地上作地上滅之、若壁著作壁著滅之、若柱邊作柱邊滅之、若城內作城內滅之、若城門中作城門中滅之、若宮內作宮內滅之、若宮門中作宮門中滅之、若道中作道中滅之、若四徼道中作四徼道中滅之、若婆羅門作悉皆滅之、若水中作水中滅之、若水邊作水邊滅之、若河邊作河邊滅之、若家中作家中滅之、若樹邊作樹邊滅之、若樹根下作樹根下滅之、若火中作火中滅之、若火爐中作火爐中滅之、若井竈邊作井竈邊滅之、若碓磨邊作碓磨邊滅之、若塚邊作塚邊滅之、若床敷間作床敷間滅之、若衣被服飾中作悉皆滅之、若夜作夜滅之、若晝作晝滅之、若晝夜常作悉皆滅之，此呪能斷絕帝釋呪道、能斷絕梵天呪道、能斷絕四天呪道，及與一切所有邪鬼呪道方術悉皆能斷。若有為某甲作厭蠱呪詛及與毒藥，悉皆滅之。若佉歐陀、若毘陀羅、若吉遮、若富多那所為，悉皆滅之。眾惡都盡，眾善補處，願此呪常吉。以此真實章句，使某甲晝安夜安晝夜常安，得壽百歲得見百秋。何以故？世間最上無過於佛，人天所敬眾鬼敬奉。若有行惡呪道，若作已、若當作、若中間作，若成就、若未成就，悉皆滅之。及一切眾毒能害人者，此六字呪王經皆消滅之。」即說呪曰：

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