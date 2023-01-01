請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

東晉天竺居士竺難提晉言法喜譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺居士竺難提晉言法喜譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住毘舍離菴羅樹園大林精舍重閣講堂，與千二百五十比丘，皆阿羅漢，諸漏已盡、不受後有，如鍊真金、身心澄靜，六通無礙，其名曰：大智舍利弗、摩訶目揵連、摩訶迦葉、摩訶迦旃延、須菩提、阿㝹樓馱、劫賓那、橋梵波提、畢陵伽婆蹉、薄拘羅、難陀、阿難陀、羅睺羅，如是等眾所知識，常為天龍八部所敬。復有菩薩摩訶薩二萬人俱，大智本行皆悉成就，調伏諸根滿足六度，具佛威儀心大如海，其名曰：文殊師利童子、寶月童子、月光童子、寶積童子、曰藏童子、跋陀婆羅菩薩與其同類十六人俱、彌勒菩薩，如是等菩薩摩訶薩二萬人。爾時世尊與四眾、天龍八部、人非人等恭敬圍遶。時毘舍離國一切人民遇大惡病，一者眼赤如血、二者兩耳出膿、三者鼻中流血、四者舌噤無聲、五者所食之物化為麁澁、六識閉塞猶如醉人。有五夜叉名訖拏迦羅，面黑如墨而有五眼，狗牙上出，吸人精氣。時毘舍離大城之中有一長者名曰月蓋，與其同類五百長者，俱詣佛所。到佛所已，頭面作禮，却住一面，白言：「世尊！此國人民遇大惡病，良醫耆婆盡其道術所不能救。唯願天尊慈愍一切，救濟病苦令得無患。」爾時世尊告長者言：「去此不遠正主西方，有佛世尊名無量壽，彼有菩薩名觀世音及大勢至，恒以大悲憐愍一切救濟苦厄。汝今應當五體投地向彼作禮，燒香散華、繫念數息，令心不散經十念頃，為眾生故當請彼佛及二菩薩。」說是語時，於佛光中得見西方無量壽佛并二菩薩。如來神力，佛及菩薩俱到此國，往毘舍離，住城門閫。佛二菩薩與諸大眾放大光明，照毘舍離皆作金色。爾時毘舍離人即具楊枝淨水，授與觀世音菩薩。大悲觀世音憐愍救護一切眾生故，而說呪曰：「普教一切眾生而作是言。汝等今者應當一心稱南無佛、南無法、南無僧、南無觀世音菩薩摩訶薩大悲大名稱救護苦厄者。如此三稱三寶、三稱觀世音菩薩名，燒眾名香，五體投地向於西方，一心一意令氣息定，為免苦厄請觀世音，合十指掌而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住毘舍離菴羅樹園大林精舍重閣講堂，與千二百五十比丘，皆阿羅漢，諸漏已盡、不受後有，如鍊真金、身心澄靜，六通無礙，其名曰：大智舍利弗、摩訶目揵連、摩訶迦葉、摩訶迦旃延、須菩提、阿㝹樓馱、劫賓那、橋梵波提、畢陵伽婆蹉、薄拘羅、難陀、阿難陀、羅睺羅，如是等眾所知識，常為天龍八部所敬。復有菩薩摩訶薩二萬人俱，大智本行皆悉成就，調伏諸根滿足六度，具佛威儀心大如海，其名曰：文殊師利童子、寶月童子、月光童子、寶積童子、曰藏童子、跋陀婆羅菩薩與其同類十六人俱、彌勒菩薩，如是等菩薩摩訶薩二萬人。爾時世尊與四眾、天龍八部、人非人等恭敬圍遶。時毘舍離國一切人民遇大惡病，一者眼赤如血、二者兩耳出膿、三者鼻中流血、四者舌噤無聲、五者所食之物化為麁澁、六識閉塞猶如醉人。有五夜叉名訖拏迦羅，面黑如墨而有五眼，狗牙上出，吸人精氣。時毘舍離大城之中有一長者名曰月蓋，與其同類五百長者，俱詣佛所。到佛所已，頭面作禮，却住一面，白言：「世尊！此國人民遇大惡病，良醫耆婆盡其道術所不能救。唯願天尊慈愍一切，救濟病苦令得無患。」爾時世尊告長者言：「去此不遠正主西方，有佛世尊名無量壽，彼有菩薩名觀世音及大勢至，恒以大悲憐愍一切救濟苦厄。汝今應當五體投地向彼作禮，燒香散華、繫念數息，令心不散經十念頃，為眾生故當請彼佛及二菩薩。」說是語時，於佛光中得見西方無量壽佛并二菩薩。如來神力，佛及菩薩俱到此國，往毘舍離，住城門閫。佛二菩薩與諸大眾放大光明，照毘舍離皆作金色。爾時毘舍離人即具楊枝淨水，授與觀世音菩薩。大悲觀世音憐愍救護一切眾生故，而說呪曰：「普教一切眾生而作是言。汝等今者應當一心稱南無佛、南無法、南無僧、南無觀世音菩薩摩訶薩大悲大名稱救護苦厄者。如此三稱三寶、三稱觀世音菩薩名，燒眾名香，五體投地向於西方，一心一意令氣息定，為免苦厄請觀世音，合十指掌而說偈言：

「『願救我苦厄， 大悲覆一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『願救我苦厄， 大悲覆一切，

普放淨光明， 滅除癡暗冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普放淨光明， 滅除癡暗冥。

為免殺害苦， 煩惱及眾病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為免殺害苦， 煩惱及眾病，

必來至我所， 施我大安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必來至我所， 施我大安樂。

我今稽首禮， 聞名救厄者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今稽首禮， 聞名救厄者，

我今自歸依， 世間慈悲父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今自歸依， 世間慈悲父。

唯願必定來， 免我三毒苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願必定來， 免我三毒苦，

施我今世樂， 及與大涅槃。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施我今世樂， 及與大涅槃。』」

白佛言：「世尊！如是神呪必定吉祥，乃是過去現在未來十方諸佛大慈大悲陀羅尼印，聞此呪者眾苦永盡，常得安樂遠離八難，得念佛定現前見佛。我今當說十方諸佛救護眾生神呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：「世尊！如是神呪必定吉祥，乃是過去現在未來十方諸佛大慈大悲陀羅尼印，聞此呪者眾苦永盡，常得安樂遠離八難，得念佛定現前見佛。我今當說十方諸佛救護眾生神呪：

「多耶咃(強鵝反)嗚呼膩(名好喉鬼)摸呼膩(名為癡鬼)𨵁婆膩(名怕人鬼)耽婆膩(名叛人鬼)安茶詈(名不白鬼)般茶詈(名為白鬼)首埤帝(名為青鬼)般般茶茶囉囉(名鬼母前鬼母)婆私膩多姪咃(如是)伊梨寐梨(名為去鬼)提梨首梨(名叛人鬼)加波梨(名戴髑髏鬼及縛著兩頰)佉鞮端耆(名食兒鬼)旃陀梨(名就人鬼)摩蹬耆(名師子頭鬼魔王鬼師子頭)勒叉勒叉(守護一切眾生)薩婆薩埵薩婆婆耶埤(云一切可鬼)𦀟訶(云㥯去)多茶咃伽帝伽帝膩伽帝(云已去也)修留毘修留毘(去莫來莫來也)勒叉勒叉(云守護)薩婆婆耶埤𦀟訶(云㥯去)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多耶咃(強鵝反)嗚呼膩(名好喉鬼)摸呼膩(名為癡鬼)𨵁婆膩(名怕人鬼)耽婆膩(名叛人鬼)安茶詈(名不白鬼)般茶詈(名為白鬼)首埤帝(名為青鬼)般般茶茶囉囉(名鬼母前鬼母)婆私膩多姪咃(如是)伊梨寐梨(名為去鬼)提梨首梨(名叛人鬼)加波梨(名戴髑髏鬼及縛著兩頰)佉鞮端耆(名食兒鬼)旃陀梨(名就人鬼)摩蹬耆(名師子頭鬼魔王鬼師子頭)勒叉勒叉(守護一切眾生)薩婆薩埵薩婆婆耶埤(云一切可鬼)𦀟訶(云㥯去)多茶咃伽帝伽帝膩伽帝(云已去也)修留毘修留毘(去莫來莫來也)勒叉勒叉(云守護)薩婆婆耶埤𦀟訶(云㥯去)」

白佛言：「世尊！如此神呪，乃是十方三世無量諸佛之所宣說。誦持此呪者，常為諸佛諸大菩薩之所護持，免離怖畏刀杖毒害，及與疾病令得無患。」說是語時，毘舍離人平復如本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：「世尊！如此神呪，乃是十方三世無量諸佛之所宣說。誦持此呪者，常為諸佛諸大菩薩之所護持，免離怖畏刀杖毒害，及與疾病令得無患。」說是語時，毘舍離人平復如本。

爾時世尊憐愍眾生覆護一切，重請觀世音菩薩說消伏毒害陀羅尼呪。爾時觀世音菩薩大悲熏心，承佛神力而說破惡業障消伏毒害陀羅尼呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊憐愍眾生覆護一切，重請觀世音菩薩說消伏毒害陀羅尼呪。爾時觀世音菩薩大悲熏心，承佛神力而說破惡業障消伏毒害陀羅尼呪：

「南無佛陀 南無達摩 南無僧伽 南無觀世音菩提薩埵摩訶薩埵，大慈大悲，唯願愍我救護苦惱，亦救一切怖畏眾生令得大護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀 南無達摩 南無僧伽 南無觀世音菩提薩埵摩訶薩埵，大慈大悲，唯願愍我救護苦惱，亦救一切怖畏眾生令得大護。

「多姪咃 陀呼膩(名大鬼)摸呼膩(名水鬼)閻婆膩躭婆膩阿婆凞(虛抵反，名人嗔鬼)摸呼膩(此鬼口出火名曰光鬼)安茶梨(名曰花鬼)般茶梨(此鬼身白名曰白鬼)輸鞞帝(名極白鬼)般茶囉婆私膩休休樓樓(三頭鬼)安茶梨兜兜樓樓(名三頭兒鬼)般茶梨(名母黑兒白鬼)周周樓樓(入山中去不殺，周周樓樓名好偷人小兒山中住鬼)膩槃茶梨(名出白鬼)豆豆富富(豆豆名欲便去鬼，富富名不更來鬼)般茶囉婆私膩矧墀(殯資反，名億鬼)跈墀(乃軫反，名不億鬼)膩跈墀(名最憶鬼)薩婆阿婆耶羯多薩婆涅婆婆陀伽(莫著疑人)阿婆耶(莫作鬼)卑離陀(云餓鬼)閉殿娑訶(莫來㥯去) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多姪咃 陀呼膩(名大鬼)摸呼膩(名水鬼)閻婆膩躭婆膩阿婆凞(虛抵反，名人嗔鬼)摸呼膩(此鬼口出火名曰光鬼)安茶梨(名曰花鬼)般茶梨(此鬼身白名曰白鬼)輸鞞帝(名極白鬼)般茶囉婆私膩休休樓樓(三頭鬼)安茶梨兜兜樓樓(名三頭兒鬼)般茶梨(名母黑兒白鬼)周周樓樓(入山中去不殺，周周樓樓名好偷人小兒山中住鬼)膩槃茶梨(名出白鬼)豆豆富富(豆豆名欲便去鬼，富富名不更來鬼)般茶囉婆私膩矧墀(殯資反，名億鬼)跈墀(乃軫反，名不億鬼)膩跈墀(名最憶鬼)薩婆阿婆耶羯多薩婆涅婆婆陀伽(莫著疑人)阿婆耶(莫作鬼)卑離陀(云餓鬼)閉殿娑訶(莫來㥯去)

「一切怖畏、一切毒害、一切惡鬼虎狼師子，聞此呪時口即閉塞不能為害。破梵行人作十惡業，聞此呪時蕩除糞穢還得清淨。設有業障濁惡不善，稱觀世音菩薩誦持此呪，即破業障，現前見佛。」佛告阿難：「若有四部弟子，受持觀世音菩薩名，誦念消伏毒害陀羅尼。行此呪者身常無患心亦無病，設使大火從四面來焚燒己身，誦持此呪故龍王降雨即得解脫。設火焚身節節疼痛，一心稱觀世音菩薩名號，三誦此呪即得除愈。設復糓貴飢饉、王難、惡獸盜賊、迷於道路、牢獄繫閉杻械枷鎖被五繫縛、入於大海黑風迴波水色之山夜叉羅剎之難、毒藥刀劍臨當刑戮、過去業緣現造眾惡，以是因緣受一切苦極大怖畏。應當一心稱觀世音菩薩名號，并誦此呪一遍至七遍，消伏毒害，惡業惡行不善惡聚如火焚薪永盡無餘。以是因緣，此觀世音菩薩所說神呪，名施一切眾生甘露妙藥，得無病畏、不橫死畏、不被繫縛畏、貪欲嗔恚愚癡三毒等畏，是故此娑婆世界皆號觀世音菩薩為施無畏者。此陀羅尼灌頂章句無上梵行，畢定吉祥大功德海，眾生聞者獲大安樂，應當闇誦。若欲誦之，應當持齋，不飲酒不噉肉，以灰塗身澡浴清淨，不食興渠五辛，能熏之物悉不食之，婦女穢污皆悉不往，常念十方佛及七佛世尊，一心稱觀世音菩薩誦持此呪。現身得見觀音菩薩，一切善願皆得成就。後生佛前，長與苦別。」佛告阿難：「王舍大城有一女人，惡鬼所持名旃陀利。彼鬼晝夜作丈夫形來嬈此女，鬼精著身生五百鬼子。汝憶是事不？我於爾時教此女人稱觀世音菩薩，善心相續入善境界。阿難當知，如此菩薩威神之力惡鬼消伏，得見我身無比色像。我於爾時一一毛孔現寶蓮華，無數化佛異口同音稱讚大悲施無畏者，令女受持讀誦通利。此呪功德三障永盡，免三界獄火不受眾苦，四百四病一時不起。設有眾生入陣鬪戰臨當被害，誦念此呪稱於大悲觀世音菩薩名，如鷹隼飛即得解脫。若有眾生受大苦惱，閉在囹圄杻械枷鎖，及諸刑罰一日乃至十日、一月乃至五月，應當淨心係念一處，稱觀世音菩薩，歸依三寶，三稱我名，誦大吉祥六字章句救苦神呪。」而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切怖畏、一切毒害、一切惡鬼虎狼師子，聞此呪時口即閉塞不能為害。破梵行人作十惡業，聞此呪時蕩除糞穢還得清淨。設有業障濁惡不善，稱觀世音菩薩誦持此呪，即破業障，現前見佛。」佛告阿難：「若有四部弟子，受持觀世音菩薩名，誦念消伏毒害陀羅尼。行此呪者身常無患心亦無病，設使大火從四面來焚燒己身，誦持此呪故龍王降雨即得解脫。設火焚身節節疼痛，一心稱觀世音菩薩名號，三誦此呪即得除愈。設復糓貴飢饉、王難、惡獸盜賊、迷於道路、牢獄繫閉杻械枷鎖被五繫縛、入於大海黑風迴波水色之山夜叉羅剎之難、毒藥刀劍臨當刑戮、過去業緣現造眾惡，以是因緣受一切苦極大怖畏。應當一心稱觀世音菩薩名號，并誦此呪一遍至七遍，消伏毒害，惡業惡行不善惡聚如火焚薪永盡無餘。以是因緣，此觀世音菩薩所說神呪，名施一切眾生甘露妙藥，得無病畏、不橫死畏、不被繫縛畏、貪欲嗔恚愚癡三毒等畏，是故此娑婆世界皆號觀世音菩薩為施無畏者。此陀羅尼灌頂章句無上梵行，畢定吉祥大功德海，眾生聞者獲大安樂，應當闇誦。若欲誦之，應當持齋，不飲酒不噉肉，以灰塗身澡浴清淨，不食興渠五辛，能熏之物悉不食之，婦女穢污皆悉不往，常念十方佛及七佛世尊，一心稱觀世音菩薩誦持此呪。現身得見觀音菩薩，一切善願皆得成就。後生佛前，長與苦別。」佛告阿難：「王舍大城有一女人，惡鬼所持名旃陀利。彼鬼晝夜作丈夫形來嬈此女，鬼精著身生五百鬼子。汝憶是事不？我於爾時教此女人稱觀世音菩薩，善心相續入善境界。阿難當知，如此菩薩威神之力惡鬼消伏，得見我身無比色像。我於爾時一一毛孔現寶蓮華，無數化佛異口同音稱讚大悲施無畏者，令女受持讀誦通利。此呪功德三障永盡，免三界獄火不受眾苦，四百四病一時不起。設有眾生入陣鬪戰臨當被害，誦念此呪稱於大悲觀世音菩薩名，如鷹隼飛即得解脫。若有眾生受大苦惱，閉在囹圄杻械枷鎖，及諸刑罰一日乃至十日、一月乃至五月，應當淨心係念一處，稱觀世音菩薩，歸依三寶，三稱我名，誦大吉祥六字章句救苦神呪。」而說呪曰：

「多姪咃 安陀詈 般茶詈 枳由詈(名著瓔珞鬼)檀陀詈(名捉鐵捧鬼)羶陀詈(名捉釿鬼)底耶婆陀(名與人光鬼)耶賒婆陀(名聞鬼)頗羅膩祇(名長出齒鬼)難多詈(名大身鬼)婆伽詈(名大面鬼)阿盧禰(名閉目鬼)薄鳩詈(名著鍾鬼，此鬼兩耳著大鍾)摸鳩隷(名披頭鬼)兜毘隷(名住石窟鬼)𦀟呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多姪咃 安陀詈 般茶詈 枳由詈(名著瓔珞鬼)檀陀詈(名捉鐵捧鬼)羶陀詈(名捉釿鬼)底耶婆陀(名與人光鬼)耶賒婆陀(名聞鬼)頗羅膩祇(名長出齒鬼)難多詈(名大身鬼)婆伽詈(名大面鬼)阿盧禰(名閉目鬼)薄鳩詈(名著鍾鬼，此鬼兩耳著大鍾)摸鳩隷(名披頭鬼)兜毘隷(名住石窟鬼)𦀟呵」

爾時世尊說是神呪已，告阿難言：「若善男子善女人、四部弟子得聞觀世音菩薩名號，并受持讀誦六字章句，若行曠野迷失道徑，誦此呪故，觀世音菩薩大悲熏心化為人像，示其道路令得安隱。若當飢渴，化作泉井、果蓏飲食，令得飽滿。設復有人遇大禍對，亡失國土妻子財產，與怨憎會，稱觀世音菩薩名號，誦念此呪，數息係念無分散意經七七日，時大悲者化為天像及作大力鬼神王像，接還本土令得安隱。若復有人入海採寶、空山曠野，逢值虎狼師子、毒虫蝮蝎、夜叉羅剎、拘槃茶及諸惡鬼噉精氣者，三稱觀世音菩薩名號及誦此呪，即得解脫。若有婦人生產難者，臨當命終，三稱觀世音菩薩名號并誦持此呪，即得解脫。遇大惡賊盜其財物，三稱觀世音菩薩名號誦持此呪，賊即慈心復道而去。阿難當知，如此菩薩及是神呪畢定吉祥，常能消伏一切毒害，真實不虛。普施三界一切眾生令無怖畏，作大擁護今世受樂，後世生處見佛聞法速得解脫。此呪威神巍巍無量，能令眾生免地獄苦、餓鬼苦、畜生苦、阿修羅苦及八難苦，如水滅火永盡無餘。阿難當知，若有受持觀世音菩薩名并持此呪，獲大善利消伏毒害，今世後世不吉祥事永盡無餘，持戒精進念定總持皆悉具足。阿難當知，若有聞此六字章句救苦醫王無上神呪，稱觀世音菩薩大悲名字，罪垢消除，即於現身得見八十億諸佛皆來授手，為說大悲施無畏者功德神力并六字章句。以見佛故，即得無忘旋陀羅尼。」爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是神呪已，告阿難言：「若善男子善女人、四部弟子得聞觀世音菩薩名號，并受持讀誦六字章句，若行曠野迷失道徑，誦此呪故，觀世音菩薩大悲熏心化為人像，示其道路令得安隱。若當飢渴，化作泉井、果蓏飲食，令得飽滿。設復有人遇大禍對，亡失國土妻子財產，與怨憎會，稱觀世音菩薩名號，誦念此呪，數息係念無分散意經七七日，時大悲者化為天像及作大力鬼神王像，接還本土令得安隱。若復有人入海採寶、空山曠野，逢值虎狼師子、毒虫蝮蝎、夜叉羅剎、拘槃茶及諸惡鬼噉精氣者，三稱觀世音菩薩名號及誦此呪，即得解脫。若有婦人生產難者，臨當命終，三稱觀世音菩薩名號并誦持此呪，即得解脫。遇大惡賊盜其財物，三稱觀世音菩薩名號誦持此呪，賊即慈心復道而去。阿難當知，如此菩薩及是神呪畢定吉祥，常能消伏一切毒害，真實不虛。普施三界一切眾生令無怖畏，作大擁護今世受樂，後世生處見佛聞法速得解脫。此呪威神巍巍無量，能令眾生免地獄苦、餓鬼苦、畜生苦、阿修羅苦及八難苦，如水滅火永盡無餘。阿難當知，若有受持觀世音菩薩名并持此呪，獲大善利消伏毒害，今世後世不吉祥事永盡無餘，持戒精進念定總持皆悉具足。阿難當知，若有聞此六字章句救苦醫王無上神呪，稱觀世音菩薩大悲名字，罪垢消除，即於現身得見八十億諸佛皆來授手，為說大悲施無畏者功德神力并六字章句。以見佛故，即得無忘旋陀羅尼。」爾時世尊而說偈言：

「大悲大名稱， 吉祥安樂人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大悲大名稱， 吉祥安樂人，

恒說吉祥句， 救濟極苦者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒說吉祥句， 救濟極苦者。

眾生若聞名， 離苦得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若聞名， 離苦得解脫，

亦遊戲地獄， 大悲代受苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦遊戲地獄， 大悲代受苦。

或處畜生中， 化作畜生形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或處畜生中， 化作畜生形，

教以大智慧， 令發無上心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教以大智慧， 令發無上心。

或處阿修羅， 軟言調伏心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或處阿修羅， 軟言調伏心，

令除憍慢習， 疾至無為岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令除憍慢習， 疾至無為岸。

現身作餓鬼， 手出香色乳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現身作餓鬼， 手出香色乳，

飢渴逼切者， 施令得飽滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢渴逼切者， 施令得飽滿。

大慈大悲心， 遊戲於五道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈大悲心， 遊戲於五道，

恒以善集慧， 普教一切眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒以善集慧， 普教一切眾，

無上勝方便， 令離生死苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上勝方便， 令離生死苦，

常得安樂處， 到大涅槃岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常得安樂處， 到大涅槃岸。」

爾時世尊說是語已，告阿難言：「是六字章句，畢定吉祥真實不虛。若有聞者獲大善利，得無量功德。」說是語已。王舍大城有一比丘名優波斯那，精進勇猛，勤行難行苦行，如救頭然。在寒林中與無央數大眾圍繞，自說往昔作諸惡行殺生無量，聞觀世音菩薩六字章句，正念思惟觀心心脈使想一處，見觀世音菩薩，即得解脫成阿羅漢。云何當得見觀世音菩薩及十方佛？若欲得見，端身正心使心不動心氣相續，以左手置右手上，舉舌向腭令息調勻，使氣不麁不細，安祥徐數從一至十，成就息念無分散意，使氣不麁亦不外向不澁不滑，如嬰兒飲乳吸氣𡂡之，不青不白調和得中。從於心端四十脈下取一中脈，令氣從中安隱得至十四脈中。從大脈生至於舌下，復從舌脈出至於舌端，不青不白不黃不黑，如琉璃器正長八寸。至於鼻端還入心根令心明淨。佛告諸比丘：「此大精進勇猛寶憧六字章句，消伏毒害大悲功德。觀世音菩薩以此數息心定力故，如駛水流，疾疾得見觀世音菩薩及十方佛。」佛告諸比丘：「汝等善聽。欲服甘露無上法味，若諸比丘已得出家，當自攝身不壞威儀，端坐正受無外向意，觀於苦空無常敗壞不久磨滅，修五門禪，當自觀身從頭至足一一節間，皆令係念停住不散，諦觀眾節如芭蕉樹內外俱空。當知色受想行識亦復如是。」佛說是語時，尊者舍利弗在寒林中還坐樹下，已解佛意端坐正受，入于三昧，身真金色，令無數人見者歡喜發菩提心。時優波斯那即從座起，至尊者舍利弗所，頭面著地接足作禮，白言尊者：「向者如來讚歎數息，以是因緣獲大善利。云何數息？唯願尊者為我解說。眼、眼識與色相應，云何攝住？耳、耳識與聲相應，云何攝住？鼻、鼻識與香相應，云何攝住？舌、舌識與味相應，云何攝住？意、意識與攀緣相應、云何攝住？諸顛倒想與顛倒相應，云何攝住？色聲香味觸與細滑相應，云何攝住？而此識賊如猨猴走，遊戲六根遍緣諸法，云何攝住？」時舍利弗告優波斯那：「汝今當觀地大，地無堅性。水大，水性不住。風大，風性無礙。從顛倒有火大，火性不實。假因緣生色受想行識，一一性相同於水火風等，皆悉入於如實之際。」時優波斯那聞是語已，身如水火得四大定，通達五陰空無所有，殺諸結賊豁然意解，得阿羅漢，身中出火，即自碎身入般涅槃。時舍利弗收其舍利，於上起塔已，為佛作禮，白佛言：「世尊！佛說禪定第一甘露無上法味。若有服者，身如琉璃毛孔見佛。觀無明行乃至老死，一一性相皆悉不實，如空谷響、如芭蕉樹無堅實，如熱時焰、如野馬行、如乾闥婆城、如水上泡、如幻、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是語已，告阿難言：「是六字章句，畢定吉祥真實不虛。若有聞者獲大善利，得無量功德。」說是語已。王舍大城有一比丘名優波斯那，精進勇猛，勤行難行苦行，如救頭然。在寒林中與無央數大眾圍繞，自說往昔作諸惡行殺生無量，聞觀世音菩薩六字章句，正念思惟觀心心脈使想一處，見觀世音菩薩，即得解脫成阿羅漢。云何當得見觀世音菩薩及十方佛？若欲得見，端身正心使心不動心氣相續，以左手置右手上，舉舌向腭令息調勻，使氣不麁不細，安祥徐數從一至十，成就息念無分散意，使氣不麁亦不外向不澁不滑，如嬰兒飲乳吸氣𡂡之，不青不白調和得中。從於心端四十脈下取一中脈，令氣從中安隱得至十四脈中。從大脈生至於舌下，復從舌脈出至於舌端，不青不白不黃不黑，如琉璃器正長八寸。至於鼻端還入心根令心明淨。佛告諸比丘：「此大精進勇猛寶憧六字章句，消伏毒害大悲功德。觀世音菩薩以此數息心定力故，如駛水流，疾疾得見觀世音菩薩及十方佛。」佛告諸比丘：「汝等善聽。欲服甘露無上法味，若諸比丘已得出家，當自攝身不壞威儀，端坐正受無外向意，觀於苦空無常敗壞不久磨滅，修五門禪，當自觀身從頭至足一一節間，皆令係念停住不散，諦觀眾節如芭蕉樹內外俱空。當知色受想行識亦復如是。」佛說是語時，尊者舍利弗在寒林中還坐樹下，已解佛意端坐正受，入于三昧，身真金色，令無數人見者歡喜發菩提心。時優波斯那即從座起，至尊者舍利弗所，頭面著地接足作禮，白言尊者：「向者如來讚歎數息，以是因緣獲大善利。云何數息？唯願尊者為我解說。眼、眼識與色相應，云何攝住？耳、耳識與聲相應，云何攝住？鼻、鼻識與香相應，云何攝住？舌、舌識與味相應，云何攝住？意、意識與攀緣相應、云何攝住？諸顛倒想與顛倒相應，云何攝住？色聲香味觸與細滑相應，云何攝住？而此識賊如猨猴走，遊戲六根遍緣諸法，云何攝住？」時舍利弗告優波斯那：「汝今當觀地大，地無堅性。水大，水性不住。風大，風性無礙。從顛倒有火大，火性不實。假因緣生色受想行識，一一性相同於水火風等，皆悉入於如實之際。」時優波斯那聞是語已，身如水火得四大定，通達五陰空無所有，殺諸結賊豁然意解，得阿羅漢，身中出火，即自碎身入般涅槃。時舍利弗收其舍利，於上起塔已，為佛作禮，白佛言：「世尊！佛說禪定第一甘露無上法味。若有服者，身如琉璃毛孔見佛。觀無明行乃至老死，一一性相皆悉不實，如空谷響、如芭蕉樹無堅實，如熱時焰、如野馬行、如乾闥婆城、如水上泡、如幻、

如化、如露、如電，一一諦觀十二因緣成緣覺道。或入寂定琉璃三昧，見佛無數，發無上心，修童真行，住不退轉。」佛告舍利弗：「如優波斯那聞我說是大悲章句數息定法，破無數億洞然之惡，成阿羅漢，具戒定智解脫知見，身出水火碎身滅度，令無數人發大善心。舍利弗當知，若善男子善女人得聞觀世音菩薩大悲名號及消伏毒害六字章句、數息係念淨行之法，除無數劫所造惡業、破惡業障，現身得見無量無邊諸佛，聞說妙法隨意無礙，發三種清淨三菩提心。若有宿世罪業因緣及現所造極重惡行，夢中得見觀世音菩薩，如大猛風吹於重雲皆悉四散，得離重罪惡業生諸佛前。」佛說是語已，告舍利弗：「我今為此受持觀世音菩薩名號、消伏毒害無上章句，說偈讚歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如化、如露、如電，一一諦觀十二因緣成緣覺道。或入寂定琉璃三昧，見佛無數，發無上心，修童真行，住不退轉。」佛告舍利弗：「如優波斯那聞我說是大悲章句數息定法，破無數億洞然之惡，成阿羅漢，具戒定智解脫知見，身出水火碎身滅度，令無數人發大善心。舍利弗當知，若善男子善女人得聞觀世音菩薩大悲名號及消伏毒害六字章句、數息係念淨行之法，除無數劫所造惡業、破惡業障，現身得見無量無邊諸佛，聞說妙法隨意無礙，發三種清淨三菩提心。若有宿世罪業因緣及現所造極重惡行，夢中得見觀世音菩薩，如大猛風吹於重雲皆悉四散，得離重罪惡業生諸佛前。」佛說是語已，告舍利弗：「我今為此受持觀世音菩薩名號、消伏毒害無上章句，說偈讚歎：

「我勅提頭賴吒等， 慈心擁護受持經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅提頭賴吒等， 慈心擁護受持經，

令聞大悲名號人， 譬如天子法臣護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令聞大悲名號人， 譬如天子法臣護。

我勅海龍伊羅鉢， 慈心擁護受持經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我勅海龍伊羅鉢， 慈心擁護受持經，

如護眼目愛己子， 晝夜六時不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如護眼目愛己子， 晝夜六時不遠離。

我勅閻婆羅剎子， 無數毒龍及龍女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我勅閻婆羅剎子， 無數毒龍及龍女，

慈心擁護持經者， 如愛頂腦不敢觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心擁護持經者， 如愛頂腦不敢觸。

我勅毘留勒迦王， 慈心擁護持經者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我勅毘留勒迦王， 慈心擁護持經者，

如母愛子心無厭， 晝夜擁護行住俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如母愛子心無厭， 晝夜擁護行住俱。

我勅難陀跋難陀， 娑伽羅王優波陀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我勅難陀跋難陀， 娑伽羅王優波陀，

慈心擁護持經者， 恭敬供養接足禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心擁護持經者， 恭敬供養接足禮。

譬如諸天奉帝釋， 亦如孝子敬父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如諸天奉帝釋， 亦如孝子敬父母，

猶如貧人護財寶， 如盲須眼及正導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如貧人護財寶， 如盲須眼及正導。

我勅一切諸鬼神， 小龍毒蛇毒害獸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我勅一切諸鬼神， 小龍毒蛇毒害獸，

一切惡人惡口者， 違逆此呪起不善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切惡人惡口者， 違逆此呪起不善，

現身白癩膿血流， 後墮地獄長夜苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現身白癩膿血流， 後墮地獄長夜苦，

是故應當慈心護， 受持讀誦灌頂句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應當慈心護， 受持讀誦灌頂句。

地獄清淨如蓮華， 餓鬼破碎無八難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄清淨如蓮華， 餓鬼破碎無八難，

後生佛前入三昧， 畢定當得不退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後生佛前入三昧， 畢定當得不退轉，

普施一切大安樂， 教諸眾生修十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普施一切大安樂， 教諸眾生修十地。

我從過去無數佛， 聞是消伏毒害呪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從過去無數佛， 聞是消伏毒害呪，

消除三障無諸惡， 五眼具足成菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消除三障無諸惡， 五眼具足成菩提，

永與三界作父母， 施其安樂得止息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永與三界作父母， 施其安樂得止息。

若有聞我名號者， 亦聞大悲觀世音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聞我名號者， 亦聞大悲觀世音，

誦持此呪離諸惡， 不墮地獄及畜生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持此呪離諸惡， 不墮地獄及畜生，

蓮華化生為父母， 心淨柔軟無塵垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華化生為父母， 心淨柔軟無塵垢，

必聞無上大慧明， 心定如地不可動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必聞無上大慧明， 心定如地不可動。

一切佛出世， 明照如日月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛出世， 明照如日月，

身出大智光， 如燒紫金山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身出大智光， 如燒紫金山。

三十二相中， 流出八十好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相中， 流出八十好，

譬如須彌山， 映顯于大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如須彌山， 映顯于大海。

眾生聞名者， 永離三惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聞名者， 永離三惡道，

得住無為處， 常樂大涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得住無為處， 常樂大涅槃。

一切佛興世， 安樂眾生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛興世， 安樂眾生故，

異口各各身， 端坐金剛座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異口各各身， 端坐金剛座，

口出五色光， 蓮華葉形舌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口出五色光， 蓮華葉形舌，

讚歎大悲者， 調御師子法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚歎大悲者， 調御師子法。

護世觀世音， 畢定消毒害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護世觀世音， 畢定消毒害，

淨於三毒根， 成佛道無疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨於三毒根， 成佛道無疑。」

爾時世尊說此偈已，為受持觀世音菩薩名者擁護此經故，說灌頂吉祥陀羅尼而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此偈已，為受持觀世音菩薩名者擁護此經故，說灌頂吉祥陀羅尼而說呪曰：

「多姪咃 烏耽毘詈(名住山外鬼)兜毘詈(名住山窟鬼)耽𡌹(名爛目鬼)波羅耽𡌹(名食殘果鬼，住一切果樹下食殘)捺吒修捺吒(名好偷鬼)枳跋吒(名殺魚鬼)牟那耶(名出家鬼)三摩耶(名三昧鬼)檀提(名捉杖鬼)膩羅枳尸(名好髮女鬼)婆羅鳩卑(名住破肌鬼)烏詈(名瓔鬼)欀瞿詈(名尾鬼)𦀟訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多姪咃 烏耽毘詈(名住山外鬼)兜毘詈(名住山窟鬼)耽𡌹(名爛目鬼)波羅耽𡌹(名食殘果鬼，住一切果樹下食殘)捺吒修捺吒(名好偷鬼)枳跋吒(名殺魚鬼)牟那耶(名出家鬼)三摩耶(名三昧鬼)檀提(名捉杖鬼)膩羅枳尸(名好髮女鬼)婆羅鳩卑(名住破肌鬼)烏詈(名瓔鬼)欀瞿詈(名尾鬼)𦀟訶」

佛告舍利弗：「如此灌頂陀羅尼章句，畢定吉祥。若有得聞受持讀誦，破惡業障，終不橫死。」舍利弗白佛言：「世尊！如此神呪大吉祥句，普施一切無所怖畏。世尊往昔從何佛所得聞此句？唯願世尊分別解說，使未來世普得聞知，獲大安樂，免離橫死，刀杖毒藥水火盜賊所不能害。」佛告舍利弗：「我從過去無量佛所得聞此句，受持讀誦，即得超越八千萬劫生死之罪。又念過去八十萬劫，有佛世尊名一切世間勝，十號具足。彼佛世尊為我演說如上章句，我即數息使心不散，㸌然音解，消伏結使，得無生法忍，住首楞嚴三昧。若善男子善女人得聞此經，受持讀誦書寫解說，即得超越無量無數阿僧祇劫生死之罪，消伏毒害不與禍對。」佛說是語時，五百長者子得無生法忍，無數人天發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗、阿難等白佛言：「世尊！此觀佛三昧海、請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪，所至到處一切吉祥，如梵天王眾所愛敬。」佛告阿難：「如是如是，如汝所說。若善男子善女人得聞此經首題名字，常得見佛及諸菩薩，具足善根生淨佛國。」說此品時，八十億天子、天女及龍、鬼神，皆悉歡喜，發菩提心。舍利弗、阿難等，聞佛所說，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如此灌頂陀羅尼章句，畢定吉祥。若有得聞受持讀誦，破惡業障，終不橫死。」舍利弗白佛言：「世尊！如此神呪大吉祥句，普施一切無所怖畏。世尊往昔從何佛所得聞此句？唯願世尊分別解說，使未來世普得聞知，獲大安樂，免離橫死，刀杖毒藥水火盜賊所不能害。」佛告舍利弗：「我從過去無量佛所得聞此句，受持讀誦，即得超越八千萬劫生死之罪。又念過去八十萬劫，有佛世尊名一切世間勝，十號具足。彼佛世尊為我演說如上章句，我即數息使心不散，㸌然音解，消伏結使，得無生法忍，住首楞嚴三昧。若善男子善女人得聞此經，受持讀誦書寫解說，即得超越無量無數阿僧祇劫生死之罪，消伏毒害不與禍對。」佛說是語時，五百長者子得無生法忍，無數人天發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗、阿難等白佛言：「世尊！此觀佛三昧海、請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪，所至到處一切吉祥，如梵天王眾所愛敬。」佛告阿難：「如是如是，如汝所說。若善男子善女人得聞此經首題名字，常得見佛及諸菩薩，具足善根生淨佛國。」說此品時，八十億天子、天女及龍、鬼神，皆悉歡喜，發菩提心。舍利弗、阿難等，聞佛所說，禮佛而退。