觀自在菩薩大悲智印周遍法界利益眾生薰真如法
唐 不空譯1卷CBETA T1042少于一千字 9 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
觀自在菩薩大悲智印周遍法界利益眾生薰真如法一卷
觀自在菩薩大悲智印周遍法界利益眾生薰真如法一卷
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大唐特進試鴻臚卿加開府儀同三司封肅國公贈司空諡大辨正大廣智不空三藏和尚譯
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我蒙毘盧遮那聖旨，而說觀自在摩訶(大)枳孃曩(智)母怛羅(印)法。若有修瑜伽人欲生西方極樂世界利益眾生者，即從阿闍梨耶有智熟者而受蓮華金剛法儀，廣陳供養作念誦法。於其壇中安置香爐，其香爐含攝觀自在周遍法界之相。以何為相？即其香印應作紇哩(二合)文。智業不可得理，攝四種義haraīaḥ合成一字，其梵文hrīḥ是也。賀字諸法因不可得，羅字清淨無垢染，伊字自在不可得，惡字本不生不滅，是為順義。本不生不滅，自在不可得，清淨無垢染，諸法因不可得，是為逆義。逆順相應，顯香印文。我作其圖。
我蒙毘盧遮那聖旨，而說觀自在摩訶(大)枳孃曩(智)母怛羅(印)法。若有修瑜伽人欲生西方極樂世界利益眾生者，即從阿闍梨耶有智熟者而受蓮華金剛法儀，廣陳供養作念誦法。於其壇中安置香爐，其香爐含攝觀自在周遍法界之相。以何為相？即其香印應作紇哩(二合)文。智業不可得理，攝四種義haraīaḥ合成一字，其梵文hrīḥ是也。賀字諸法因不可得，羅字清淨無垢染，伊字自在不可得，惡字本不生不滅，是為順義。本不生不滅，自在不可得，清淨無垢染，諸法因不可得，是為逆義。逆順相應，顯香印文。我作其圖。
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【圖：T20p0033_01.gif】
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是妙香印名大悲拔苦。所以者何？依燒之次第而顯真實理。若燒盡時，表若順若逆，遂歸空法也。處當觀察，從紇哩(二合)一字出生唵、嚩、日羅(二合)、達、磨等五字。一一字中出生無量字門，一一字門化作一切佛菩薩身，一一化身周遍法界利益眾生。是故行者得無量福，悉地圓滿，蒙諸佛加被。是故行者獲現世安穩無諸障礙，如妙蓮華，見者愛惜，轉已得生極樂上品蓮中。其有利根智慧方便，現身見佛，得陀羅尼，名不染世也。所生之處，身出妙香遍十方國，眾生得薰皆證不退。如是功德不可具說。其香爐蓋上，可雕嚩日羅(二合)達磨字。首加唵字，以為五字(可旋順)。其蓋中央應立三昧耶形，一鈷杵上安開八葉蓮華是也。如上五字圍繞此三昧耶。三昧耶者，是本誓之形也。若見此形作禮專念，即證蓮華性，所以生極樂者更不染世。設交世間度眾生，如蓮華不為諸垢所染也。皆由過去本誓願力故，證此果界也。是故行者立此三昧耶形，應專念之而作是想。是hrīḥ文之香煙成此三昧耶形，此形更為本尊形體，表因時本誓遂為果時形色，是三昧耶義也。燒香之時結本尊契，誦是本真言印之，即得成就。其蓋圖如斯。
是妙香印名大悲拔苦。所以者何？依燒之次第而顯真實理。若燒盡時，表若順若逆，遂歸空法也。處當觀察，從紇哩(二合)一字出生唵、嚩、日羅(二合)、達、磨等五字。一一字中出生無量字門，一一字門化作一切佛菩薩身，一一化身周遍法界利益眾生。是故行者得無量福，悉地圓滿，蒙諸佛加被。是故行者獲現世安穩無諸障礙，如妙蓮華，見者愛惜，轉已得生極樂上品蓮中。其有利根智慧方便，現身見佛，得陀羅尼，名不染世也。所生之處，身出妙香遍十方國，眾生得薰皆證不退。如是功德不可具說。其香爐蓋上，可雕嚩日羅(二合)達磨字。首加唵字，以為五字(可旋順)。其蓋中央應立三昧耶形，一鈷杵上安開八葉蓮華是也。如上五字圍繞此三昧耶。三昧耶者，是本誓之形也。若見此形作禮專念，即證蓮華性，所以生極樂者更不染世。設交世間度眾生，如蓮華不為諸垢所染也。皆由過去本誓願力故，證此果界也。是故行者立此三昧耶形，應專念之而作是想。是hrīḥ文之香煙成此三昧耶形，此形更為本尊形體，表因時本誓遂為果時形色，是三昧耶義也。燒香之時結本尊契，誦是本真言印之，即得成就。其蓋圖如斯。
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圖【圖：T20p0033_02.gif】
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(如上香印略說)【圖：T20p0034_01.gif】
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得入此輪至無上菩提。若欲不間常誦真言，然而未離攀緣擬懈怠者，但依是妙印，應燒栴檀蓮等香。如是每日作燒香法者，即成常業誦持金剛法明。何以故？如上真言字義皆於此印香能顯示故。
得入此輪至無上菩提。若欲不間常誦真言，然而未離攀緣擬懈怠者，但依是妙印，應燒栴檀蓮等香。如是每日作燒香法者，即成常業誦持金剛法明。何以故？如上真言字義皆於此印香能顯示故。
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根本印：二手金剛縛，二頭指頭合如蓮華葉，二大指並立即成。真言曰：
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oṃvajradharmmahrīḥ
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若人持此一字真言，能除一切災禍疾病，命終之後當得極樂上品之生，餘諸所求世間出世大願隨持得成。何況依此教法而修行者，一切悉地不久圓滿也。
若人持此一字真言，能除一切災禍疾病，命終之後當得極樂上品之生，餘諸所求世間出世大願隨持得成。何況依此教法而修行者，一切悉地不久圓滿也。
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觀自在菩薩薰真如香印法說已竟。
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觀自在妙香印法一卷
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享保龍集乙卯仲夏之穀，以淨嚴和尚之點本將讐校之壽梓，而以香煙輝真如hrīḥ雲覆剎塵。
享保龍集乙卯仲夏之穀，以淨嚴和尚之點本將讐校之壽梓，而以香煙輝真如hrīḥ雲覆剎塵。
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大和長谷妙音院輪下沙門無等誌
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