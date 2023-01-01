觀自在菩薩大悲智印周遍法界利益眾生薰真如法

我蒙毘盧遮那聖旨，而說觀自在摩訶(大)枳孃曩(智)母怛羅(印)法。若有修瑜伽人欲生西方極樂世界利益眾生者，即從阿闍梨耶有智熟者而受蓮華金剛法儀，廣陳供養作念誦法。於其壇中安置香爐，其香爐含攝觀自在周遍法界之相。以何為相？即其香印應作紇哩(二合)文。智業不可得理，攝四種義haraīaḥ合成一字，其梵文hrīḥ是也。賀字諸法因不可得，羅字清淨無垢染，伊字自在不可得，惡字本不生不滅，是為順義。本不生不滅，自在不可得，清淨無垢染，諸法因不可得，是為逆義。逆順相應，顯香印文。我作其圖。

我蒙毘盧遮那聖旨，而說觀自在摩訶(大)枳孃曩(智)母怛羅(印)法。若有修瑜伽人欲生西方極樂世界利益眾生者，即從阿闍梨耶有智熟者而受蓮華金剛法儀，廣陳供養作念誦法。於其壇中安置香爐，其香爐含攝觀自在周遍法界之相。以何為相？即其香印應作紇哩(二合)文。智業不可得理，攝四種義haraīaḥ合成一字，其梵文hrīḥ是也。賀字諸法因不可得，羅字清淨無垢染，伊字自在不可得，惡字本不生不滅，是為順義。本不生不滅，自在不可得，清淨無垢染，諸法因不可得，是為逆義。逆順相應，顯香印文。我作其圖。

是妙香印名大悲拔苦。所以者何？依燒之次第而顯真實理。若燒盡時，表若順若逆，遂歸空法也。處當觀察，從紇哩(二合)一字出生唵、嚩、日羅(二合)、達、磨等五字。一一字中出生無量字門，一一字門化作一切佛菩薩身，一一化身周遍法界利益眾生。是故行者得無量福，悉地圓滿，蒙諸佛加被。是故行者獲現世安穩無諸障礙，如妙蓮華，見者愛惜，轉已得生極樂上品蓮中。其有利根智慧方便，現身見佛，得陀羅尼，名不染世也。所生之處，身出妙香遍十方國，眾生得薰皆證不退。如是功德不可具說。其香爐蓋上，可雕嚩日羅(二合)達磨字。首加唵字，以為五字(可旋順)。其蓋中央應立三昧耶形，一鈷杵上安開八葉蓮華是也。如上五字圍繞此三昧耶。三昧耶者，是本誓之形也。若見此形作禮專念，即證蓮華性，所以生極樂者更不染世。設交世間度眾生，如蓮華不為諸垢所染也。皆由過去本誓願力故，證此果界也。是故行者立此三昧耶形，應專念之而作是想。是hrīḥ文之香煙成此三昧耶形，此形更為本尊形體，表因時本誓遂為果時形色，是三昧耶義也。燒香之時結本尊契，誦是本真言印之，即得成就。其蓋圖如斯。