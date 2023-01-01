觀自在菩薩心真言一印念誦法(千手千眼軌出) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩心真言一印念誦法(千手千眼軌出)

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

夫修行者欲念誦時，先應誦清淨真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫修行者欲念誦時，先應誦清淨真言七遍。真言曰：

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由誦此真言，則獲得三業清淨，則成以功德法水灑浴身心。則結觀自在菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦此真言，則獲得三業清淨，則成以功德法水灑浴身心。則結觀自在菩薩印。

二羽相叉作拳，以禪度出外直竪即成。誦心真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二羽相叉作拳，以禪度出外直竪即成。誦心真言七遍。真言曰：

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由結此印及誦真言，即成三昧耶。又結前印誦真言三遍，以印左繞三匝，則成辟除一切諸魔障者。又結前印誦真言三遍，以印右轉三匝，則成結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言，即成三昧耶。又結前印誦真言三遍，以印左繞三匝，則成辟除一切諸魔障者。又結前印誦真言三遍，以印右轉三匝，則成結界。

則想身前八葉蓮華，又結前印誦真言七遍，以禪度向身招之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則想身前八葉蓮華，又結前印誦真言七遍，以禪度向身招之。

則觀自在菩薩并蓮華部一切聖眾皆來集會，則以二手捧閼伽香水器，當額奉獻誦真言七遍，想浴聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則觀自在菩薩并蓮華部一切聖眾皆來集會，則以二手捧閼伽香水器，當額奉獻誦真言七遍，想浴聖眾。

又結前印誦真言七遍，則成獻蓮華之座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又結前印誦真言七遍，則成獻蓮華之座。

又結前印誦真言三遍，則成塗香供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又結前印誦真言三遍，則成塗香供養。

又結前印誦真言三遍，則成華鬘供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又結前印誦真言三遍，則成華鬘供養。

又結前印誦真言三遍，則成種種天妙飲食供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又結前印誦真言三遍，則成種種天妙飲食供養。

又結前印誦真言三遍，則成燈燭供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又結前印誦真言三遍，則成燈燭供養。

又結前印當心誦真言七遍，則想自身坐於八葉蓮華臺中，相好威光具足圓滿，等同觀自在菩薩。於蓮華八葉每一一葉上，各有一如來入定，面向觀自在菩薩。行者以如是觀念極令分明，舉印於頂上散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又結前印當心誦真言七遍，則想自身坐於八葉蓮華臺中，相好威光具足圓滿，等同觀自在菩薩。於蓮華八葉每一一葉上，各有一如來入定，面向觀自在菩薩。行者以如是觀念極令分明，舉印於頂上散。

則取念珠蟠於掌中，合掌當心，誦加持念珠真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則取念珠蟠於掌中，合掌當心，誦加持念珠真言七遍。真言曰：

oṃ vai lo ca na ma la svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ vai lo ca na ma la svā hā

則二手當心，各聚五指如未敷蓮華形，當心誦真言，不緩不急歷分明不應出聲。寂靜念誦，每與真言後字聲齊移一珠，於心真言句中去初後字。念誦之時勿令散亂，身心凝寂更不異緣，唯觀本尊專注念誦。則觀想身前八葉蓮華上，有觀自在菩薩相好圓滿處月輪中，復觀自身同彼觀自在菩薩等無差別。念誦數畢，捧珠頂戴，起慈悲心發大誓願：「一切有情所希望世間殊勝上願，速得成就。」則安珠本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則二手當心，各聚五指如未敷蓮華形，當心誦真言，不緩不急歷分明不應出聲。寂靜念誦，每與真言後字聲齊移一珠，於心真言句中去初後字。念誦之時勿令散亂，身心凝寂更不異緣，唯觀本尊專注念誦。則觀想身前八葉蓮華上，有觀自在菩薩相好圓滿處月輪中，復觀自身同彼觀自在菩薩等無差別。念誦數畢，捧珠頂戴，起慈悲心發大誓願：「一切有情所希望世間殊勝上願，速得成就。」則安珠本處。

又結前印當心，誦真言七遍，即成三昧耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又結前印當心，誦真言七遍，即成三昧耶。

復以印加持自身五處，所謂額上、右肩、左肩、心上及喉，是名五處，各誦真言一遍加持，頂上散印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以印加持自身五處，所謂額上、右肩、左肩、心上及喉，是名五處，各誦真言一遍加持，頂上散印。

又結前印如前，獻五種供養，各誦真言一遍，則成廣大供養。則以二手捧閼伽水，當額奉獻，誦真言一遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又結前印如前，獻五種供養，各誦真言一遍，則成廣大供養。則以二手捧閼伽水，當額奉獻，誦真言一遍。

又結前印左轉一匝，則成解界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又結前印左轉一匝，則成解界。

又結前印，以禪度向外擲之，誦真言三遍，舉印安頂，則成奉送一切聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又結前印，以禪度向外擲之，誦真言三遍，舉印安頂，則成奉送一切聖眾。

又結前印加持自身五處，各誦真言一遍，則成被甲，頂上散印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又結前印加持自身五處，各誦真言一遍，則成被甲，頂上散印。

修行者如是依此祕密法要，精誠念誦作意修持，一切所為速得成就，世出世間諸願圓滿，業障消除，三昧現前，不轉此身騰空自在隨意，即往十方淨土歷事諸佛，速成無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行者如是依此祕密法要，精誠念誦作意修持，一切所為速得成就，世出世間諸願圓滿，業障消除，三昧現前，不轉此身騰空自在隨意，即往十方淨土歷事諸佛，速成無上菩提。

觀自在菩薩心真言一印念誦法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩心真言一印念誦法

八家祕錄云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八家祕錄云：

觀自在菩薩心真言一印念誦法(仁)不空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩心真言一印念誦法(仁)不空