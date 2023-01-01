金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮華大曼荼羅品

金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼拏攞品一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼拏攞品一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我欲於此降三世儀軌法王會中說自心真言。世尊！若纔稱說，一切如來三昧現前，一切怖畏厄難災障及諸病惱皆得消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我欲於此降三世儀軌法王會中說自心真言。世尊！若纔稱說，一切如來三昧現前，一切怖畏厄難災障及諸病惱皆得消滅。」

爾時薄伽梵告觀自在菩薩言：「善哉善哉！汝應善說。」時觀自在菩薩摩訶薩承佛聖旨，即說自心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵告觀自在菩薩言：「善哉善哉！汝應善說。」時觀自在菩薩摩訶薩承佛聖旨，即說自心真言曰：

「阿嚕禮迦(半)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿嚕禮迦(半)娑嚩(二合引)賀(引)」

適說此心真言時，一切如來從本剎土雲集蘇迷盧頂毘盧遮那大會之中圍遶。觀自在菩薩摩訶薩復說自心真言大曼拏攞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 適說此心真言時，一切如來從本剎土雲集蘇迷盧頂毘盧遮那大會之中圍遶。觀自在菩薩摩訶薩復說自心真言大曼拏攞：

「院位擘方設， 內四角四門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「院位擘方設， 內四角四門，

善度最中央， 井形拼四道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善度最中央， 井形拼四道，

顯成於八位， 分為八葉花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯成於八位， 分為八葉花，

是色應用朱， 中臺觀自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是色應用朱， 中臺觀自在。

於彼一一葉， 圖畫大覺形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一葉， 圖畫大覺形，

中院不為門， 內外八線道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中院不為門， 內外八線道。

微妙建立已， 阿闍梨當入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙建立已， 阿闍梨當入，

應對曼拏攞， 結大蓮花契， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應對曼拏攞， 結大蓮花契，

端身定支節， 住於三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端身定支節， 住於三摩地，

次結盎俱施， 奉請於聖者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結盎俱施， 奉請於聖者。

若一切有情， 入此曼拏攞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若一切有情， 入此曼拏攞，

雖處於凡位， 貪嗔罪垢滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖處於凡位， 貪嗔罪垢滅，

猶如於蓮花， 不為水所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如於蓮花， 不為水所著，

勝生亦如是， 不為欲所染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝生亦如是， 不為欲所染。

「阿闍梨即以大蓮花印，屈進力度如鉤，請觀自在菩薩。蓮花鉤真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍梨即以大蓮花印，屈進力度如鉤，請觀自在菩薩。蓮花鉤真言曰：

「唵(引)摩訶(引)跛娜摩(二合)吽惹」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩訶(引)跛娜摩(二合)吽惹」

「即時觀自在菩薩便至道場，現微妙色身或放光明。阿闍梨次當如法引弟子入，是諸弟子應著白衣，復以白繒掩覆其服，又以淨帛纏繫其頭。既引入已，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即時觀自在菩薩便至道場，現微妙色身或放光明。阿闍梨次當如法引弟子入，是諸弟子應著白衣，復以白繒掩覆其服，又以淨帛纏繫其頭。既引入已，而說偈言：

「『猶如於蓮花， 不為水所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『猶如於蓮花， 不為水所著，

勝生亦如是， 不為諸欲染。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝生亦如是， 不為諸欲染。』

「即應左手授與弟子蓮花，右手授與念珠。又說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即應左手授與弟子蓮花，右手授與念珠。又說偈言：

「『諸佛大蓮花， 於諸曼拏攞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸佛大蓮花， 於諸曼拏攞，

最為其上首， 常須分別思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最為其上首， 常須分別思，

身奉觀自在。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身奉觀自在。』

「然後教印及三摩地門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然後教印及三摩地門。」

心真言蓮花曼拏攞品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心真言蓮花曼拏攞品

「復次，如前建立曼拏攞，行者應坐中臺之上，入一切如來開敷蓮花三摩地，誦一洛叉，即得觀自在身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如前建立曼拏攞，行者應坐中臺之上，入一切如來開敷蓮花三摩地，誦一洛叉，即得觀自在身。」

心真言三昧耶曼拏攞品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心真言三昧耶曼拏攞品

「復以如前建立曼拏攞，應取一千蓮花，一花一誦安中臺以為奉獻。然後引弟子入，告三昧耶言(謂諸欲清淨誓也)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以如前建立曼拏攞，應取一千蓮花，一花一誦安中臺以為奉獻。然後引弟子入，告三昧耶言(謂諸欲清淨誓也)。」

羯磨曼拏攞品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯磨曼拏攞品

「復次，如前建立曼拏攞，以四種供養。復次成就像法。於清淨絹㲲上畫觀自在菩薩，坐蘇彌盧頂，八佛圍遶。起白月一日，於此像前一切時無間斷入三摩地念誦，乃至畫像放光，於光明中流出觀自在菩薩及諸如來，入行者眉間灌頂之處堅固而住。即時行者體同觀自在，剎那頃便見極樂世界，一切眾生皆見，去時壽命無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如前建立曼拏攞，以四種供養。復次成就像法。於清淨絹㲲上畫觀自在菩薩，坐蘇彌盧頂，八佛圍遶。起白月一日，於此像前一切時無間斷入三摩地念誦，乃至畫像放光，於光明中流出觀自在菩薩及諸如來，入行者眉間灌頂之處堅固而住。即時行者體同觀自在，剎那頃便見極樂世界，一切眾生皆見，去時壽命無量。」

「我今又說成就之法。誦一洛叉，一切蓋障皆得清淨。誦二洛叉，所有五無間等一切諸罪盡滅無餘。誦三洛叉，一切福德來集，一切如來等備具，一切成智現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今又說成就之法。誦一洛叉，一切蓋障皆得清淨。誦二洛叉，所有五無間等一切諸罪盡滅無餘。誦三洛叉，一切福德來集，一切如來等備具，一切成智現前。

「復次若結大印(謂五相成就)誦洛叉數，經夜無限念誦，比至晨朝，一切如來入行者心，即體同如來。若入於口，即體同觀自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次若結大印(謂五相成就)誦洛叉數，經夜無限念誦，比至晨朝，一切如來入行者心，即體同如來。若入於口，即體同觀自在。

「復次成就事業。誦一遍護身，兩遍護他及城邑聚落，三遍即能成辦一切事業。若阿尾捨應燒檀香(加持八百遍，爐中燒薰支分)。若息諸鬼魅者，加呬唎(二合)字誦之。令一切有情順，加持金剛花與之(赤花代之)。令惡心不動，以白土止息之(真言首加書朱，書之名後，即卷置一瓶之中，以白土實之，安於一坑之中，後土填之，想室彼兌，即安須彌山於其上下亦得耳)。令悉底利敬愛，加持蘇末那花，與之伏從。又欲令一切禽獸隨處不動轉，白芥子令一切禽獸不能動，加持白芥子遙向擲之。欲有所示現，加持孔雀尾遙轉。欲夢中知一切事，三念誦，其夜見之。又欲除惡夢者，以油麻護摩。又欲止息口舌，取雞翅翎護摩。若處子婆誐蘂，淫女月帛護摩，悉嚩始迦羅拏。若求一切事，應廣供養觀自在，八日一日夜不食，念誦滿一切願。又於觀自在菩薩前，三時時別誦三遍，滿三月，菩薩滿其所願。又於佛像前，三時時別誦三遍，滿三月，佛滿其願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就事業。誦一遍護身，兩遍護他及城邑聚落，三遍即能成辦一切事業。若阿尾捨應燒檀香(加持八百遍，爐中燒薰支分)。若息諸鬼魅者，加呬唎(二合)字誦之。令一切有情順，加持金剛花與之(赤花代之)。令惡心不動，以白土止息之(真言首加書朱，書之名後，即卷置一瓶之中，以白土實之，安於一坑之中，後土填之，想室彼兌，即安須彌山於其上下亦得耳)。令悉底利敬愛，加持蘇末那花，與之伏從。又欲令一切禽獸隨處不動轉，白芥子令一切禽獸不能動，加持白芥子遙向擲之。欲有所示現，加持孔雀尾遙轉。欲夢中知一切事，三念誦，其夜見之。又欲除惡夢者，以油麻護摩。又欲止息口舌，取雞翅翎護摩。若處子婆誐蘂，淫女月帛護摩，悉嚩始迦羅拏。若求一切事，應廣供養觀自在，八日一日夜不食，念誦滿一切願。又於觀自在菩薩前，三時時別誦三遍，滿三月，菩薩滿其所願。又於佛像前，三時時別誦三遍，滿三月，佛滿其願。」

印品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印品

「合掌以二水二風交地空各開竪，二火相合，是根本印。芙蓉合掌是為大蓮花印。不易大蓮花，開竪地空，是禳奪諸罪印。又外叉金剛縛，合二風如蓮花葉，二空竪相逼，是三昧印。又分二手作蓮花拳，便以慧拳旋繞定拳作開八葉勢，是羯磨印(請如來)。呬唎(二合)字觀於心月蓮，是法印。觀諸法如蓮花不著於水，諸法亦然不染欲等，是智印。蓮花阿闍梨欲授弟子阿闍梨位，以蓮花授與弟子二掌中，又加持蓮花鬘一千八遍繫弟子頭上。加持真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合掌以二水二風交地空各開竪，二火相合，是根本印。芙蓉合掌是為大蓮花印。不易大蓮花，開竪地空，是禳奪諸罪印。又外叉金剛縛，合二風如蓮花葉，二空竪相逼，是三昧印。又分二手作蓮花拳，便以慧拳旋繞定拳作開八葉勢，是羯磨印(請如來)。呬唎(二合)字觀於心月蓮，是法印。觀諸法如蓮花不著於水，諸法亦然不染欲等，是智印。蓮花阿闍梨欲授弟子阿闍梨位，以蓮花授與弟子二掌中，又加持蓮花鬘一千八遍繫弟子頭上。加持真言曰：

「唵(引)跛娜麼(二合)麼(引)攞(引)鼻詵左路(引)計濕嚩(二合)囉數索」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)跛娜麼(二合)麼(引)攞(引)鼻詵左路(引)計濕嚩(二合)囉數索」

「由是得為蓮花部中阿闍梨。我今說蓮花部修行禁戒儀則。先供養觀自在菩薩，應服一掬遇牟怛囉若少分摩夷，即一切清淨。然觀自身作觀自在菩薩，日誦一千遍，乃至七日，禁戒得成就。從此已後，一切食一切處作皆不為污染。我今說普通一切供養儀則。二手為金剛拳，各安於腰側，向左小低頭，是為恭敬禮。又二手從額分向後繫鬘勢，歷度下垂帶，是為獻花鬘。又二手從於臍漸上至口寫，是為獻歌詠。又二手從口檀慧歷展相旋遶上頂虛合掌，是獻金剛舞。由是供養，如來位尚不難得，況餘悉地。何以故？一切樂不如此金剛薩埵故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由是得為蓮花部中阿闍梨。我今說蓮花部修行禁戒儀則。先供養觀自在菩薩，應服一掬遇牟怛囉若少分摩夷，即一切清淨。然觀自身作觀自在菩薩，日誦一千遍，乃至七日，禁戒得成就。從此已後，一切食一切處作皆不為污染。我今說普通一切供養儀則。二手為金剛拳，各安於腰側，向左小低頭，是為恭敬禮。又二手從額分向後繫鬘勢，歷度下垂帶，是為獻花鬘。又二手從於臍漸上至口寫，是為獻歌詠。又二手從口檀慧歷展相旋遶上頂虛合掌，是獻金剛舞。由是供養，如來位尚不難得，況餘悉地。何以故？一切樂不如此金剛薩埵故。」