清淨觀世音普賢陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨觀世音普賢陀羅尼經

大唐總持寺沙門釋智通譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐總持寺沙門釋智通譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾五百人俱，菩薩無央數，爾時觀世音菩薩與九十二俱胝菩薩同座。時觀世音菩薩於晨朝從坐而起，整衣服合掌恭敬，頭面禮佛而白佛言：「世尊！我欲說普賢陀羅尼，為憐愍利益一切眾生故。我從過去月光佛所受得此呪，今欲對佛說此陀羅尼，唯願世尊聽我說之。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾五百人俱，菩薩無央數，爾時觀世音菩薩與九十二俱胝菩薩同座。時觀世音菩薩於晨朝從坐而起，整衣服合掌恭敬，頭面禮佛而白佛言：「世尊！我欲說普賢陀羅尼，為憐愍利益一切眾生故。我從過去月光佛所受得此呪，今欲對佛說此陀羅尼，唯願世尊聽我說之。」即說呪曰：

「那謨遏羅(上)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨阿利耶婆路枳羝攝皤(二合)羅(去)耶(二) 菩提薩埵(去)耶(三) 摩訶薩埵耶(去)(四) 摩訶迦(去)嚧儞迦(去)耶(五) 跢姪他(六) 佉伽(去)鞞(七) 佉伽(去)鞞(八) 佉伽(去)鞞(九) 者芻佉鞞(十) 輸嚕(二合)跢囉(二合)佉鞞(十一) 伽羅(二合上)拏佉鞞(十二) 是訶皤(二合)佉鞞(十三) 迦(去)耶佉鞞(十四) 摩那(上)佉鞞(十五) 薩囉(上)佉鞞(十六) 鞞麼佉鞞(十七) 輸(上)若佉鞞(十八) 儞弭(上)跢佉鞞(十九) 波囉(二合上音)尼陀那(去上)佉鞞(二十) 娑摩(去)地(上)佉鞞(二十一) 波羅弭(上)多佉鞞(二十二) 菩提(去)佉鞞(二十三) 娑(上)囉(去)娑囉娑羅(二十四) 薩婆勃陀地(上)瑟恥(二合)提(二十五) 婆囉婆囉婆囉(二十六) 達囉摩(二合)地(上)瑟恥(二合)提(二十七) 迦羅(上)迦羅迦羅(二十八) 僧伽地瑟恥(二合)提(二十九) 那謨阿利耶婆路枳帝攝皤(二合)羅(去)耶(三十) 菩提薩埵耶(三十一) 摩訶薩埵(去)耶(三十二) 摩訶迦(去)魯尼迦(去)耶(三十三) 那謨薩埵(去)那皤地(上)喃(三十四) 菩提薩埵俱胝(去)喃(上)(三十五) 阿地瑟恥(二合)漢都摩(二合，受持者自稱名字)(三十六) 阿誘囉皤(二合)濫者(三十七) 陀但都(三十八) 跢姪他(三十九) 素羅毘(上)素羅毘(上)(四十) 摩訶素囉(上)比(四十一) 母儞母儞(四十二) 摩訶母儞(四十三) 摩底摩底(上)(四十四) 摩訶摩底(上)(四十五) 那謨阿梨耶婆路枳羝攝皤(二合)囉(去)耶(四十六) 菩提薩埵耶(四十七) 摩訶薩埵(去)耶(四十八) 摩訶迦(去)嚕尼(上)迦(去)耶(四十九) 悉佃(二合)都娑(二合)曼(上)跢跋(重音)陀羅(二合)陀羅尼(五十) 莎訶(五十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨遏羅(上)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨阿利耶婆路枳羝攝皤(二合)羅(去)耶(二) 菩提薩埵(去)耶(三) 摩訶薩埵耶(去)(四) 摩訶迦(去)嚧儞迦(去)耶(五) 跢姪他(六) 佉伽(去)鞞(七) 佉伽(去)鞞(八) 佉伽(去)鞞(九) 者芻佉鞞(十) 輸嚕(二合)跢囉(二合)佉鞞(十一) 伽羅(二合上)拏佉鞞(十二) 是訶皤(二合)佉鞞(十三) 迦(去)耶佉鞞(十四) 摩那(上)佉鞞(十五) 薩囉(上)佉鞞(十六) 鞞麼佉鞞(十七) 輸(上)若佉鞞(十八) 儞弭(上)跢佉鞞(十九) 波囉(二合上音)尼陀那(去上)佉鞞(二十) 娑摩(去)地(上)佉鞞(二十一) 波羅弭(上)多佉鞞(二十二) 菩提(去)佉鞞(二十三) 娑(上)囉(去)娑囉娑羅(二十四) 薩婆勃陀地(上)瑟恥(二合)提(二十五) 婆囉婆囉婆囉(二十六) 達囉摩(二合)地(上)瑟恥(二合)提(二十七) 迦羅(上)迦羅迦羅(二十八) 僧伽地瑟恥(二合)提(二十九) 那謨阿利耶婆路枳帝攝皤(二合)羅(去)耶(三十) 菩提薩埵耶(三十一) 摩訶薩埵(去)耶(三十二) 摩訶迦(去)魯尼迦(去)耶(三十三) 那謨薩埵(去)那皤地(上)喃(三十四) 菩提薩埵俱胝(去)喃(上)(三十五) 阿地瑟恥(二合)漢都摩(二合，受持者自稱名字)(三十六) 阿誘囉皤(二合)濫者(三十七) 陀但都(三十八) 跢姪他(三十九) 素羅毘(上)素羅毘(上)(四十) 摩訶素囉(上)比(四十一) 母儞母儞(四十二) 摩訶母儞(四十三) 摩底摩底(上)(四十四) 摩訶摩底(上)(四十五) 那謨阿梨耶婆路枳羝攝皤(二合)囉(去)耶(四十六) 菩提薩埵耶(四十七) 摩訶薩埵(去)耶(四十八) 摩訶迦(去)嚕尼(上)迦(去)耶(四十九) 悉佃(二合)都娑(二合)曼(上)跢跋(重音)陀羅(二合)陀羅尼(五十) 莎訶(五十一)」

「已上根本呪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已上根本呪也。

「結界陀羅尼呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結界陀羅尼呪曰：

「那謨喝囉(上)怛那(二合)跢羅(二合)夜耶(一) 那(上)謨訶梨耶婆路枳羝攝皤(二合)囉(去)耶(二) 菩(去)提薩埵(去)耶(三) 摩訶薩埵(去)耶(四) 摩訶迦(去)嚧尼迦(去)耶(去)(五) 跢姪他(六) 至里盤陀(去)弭(上)(七) 弭里槃陀(去)弭(上)(八) 至里弭(上)里槃陀弭(上)(九) 似摩(去)槃陀弭(上)(十) 似摩(去)摩迷迦(上)失質(二合)陀底(上)末羯囉(二合)摩都(十一) 薩訶(十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨喝囉(上)怛那(二合)跢羅(二合)夜耶(一) 那(上)謨訶梨耶婆路枳羝攝皤(二合)囉(去)耶(二) 菩(去)提薩埵(去)耶(三) 摩訶薩埵(去)耶(四) 摩訶迦(去)嚧尼迦(去)耶(去)(五) 跢姪他(六) 至里盤陀(去)弭(上)(七) 弭里槃陀(去)弭(上)(八) 至里弭(上)里槃陀弭(上)(九) 似摩(去)槃陀弭(上)(十) 似摩(去)摩迷迦(上)失質(二合)陀底(上)末羯囉(二合)摩都(十一) 薩訶(十二)」

「呪水二十一，遍散灑十方，即成結界。此陀羅尼呪，先須受持預前結界，如我結界即得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呪水二十一，遍散灑十方，即成結界。此陀羅尼呪，先須受持預前結界，如我結界即得成就。

「奉請陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奉請陀羅尼曰：

「納謨囉(上)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那(上)謨訶梨耶 婆路枳羝攝皤囉耶(二) 菩提薩埵耶(三) 摩訶薩埵(去)耶(四) 摩訶迦嚕尼迦(去)耶(五) 跢姪他(六) 至里至里(七) 弭(上)里弭(上)里(八) 至里梨(九) 𤧕醯(上)婆伽畔(十) 阿梨耶婆路枳羝攝皤囉耶(十一) 莎訶(十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「納謨囉(上)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那(上)謨訶梨耶 婆路枳羝攝皤囉耶(二) 菩提薩埵耶(三) 摩訶薩埵(去)耶(四) 摩訶迦嚕尼迦(去)耶(五) 跢姪他(六) 至里至里(七) 弭(上)里弭(上)里(八) 至里梨(九) 𤧕醯(上)婆伽畔(十) 阿梨耶婆路枳羝攝皤囉耶(十一) 莎訶(十二)」

「若欲請我，如我所說心請已後，從白月八日至十五日，日日三時香湯洗浴、著新淨衣，日日三時時別各誦一百八遍呪。至十五日倍勝供養，誦無遍數，即其夜半觀世音菩薩自來為現金色之身，相好莊嚴種種光明，放千種光，爾時呪師心莫怖畏。行者見已，即得勝地陀羅尼三摩地已，即見東方阿閦鞞佛、南方寶相佛、西方阿彌陀佛、北方微妙聲佛。見如是等十方無量諸佛如來光明色相，捨此身已生淨佛土，一切處佛之所讚歎。已說普賢陀羅尼竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲請我，如我所說心請已後，從白月八日至十五日，日日三時香湯洗浴、著新淨衣，日日三時時別各誦一百八遍呪。至十五日倍勝供養，誦無遍數，即其夜半觀世音菩薩自來為現金色之身，相好莊嚴種種光明，放千種光，爾時呪師心莫怖畏。行者見已，即得勝地陀羅尼三摩地已，即見東方阿閦鞞佛、南方寶相佛、西方阿彌陀佛、北方微妙聲佛。見如是等十方無量諸佛如來光明色相，捨此身已生淨佛土，一切處佛之所讚歎。已說普賢陀羅尼竟。」

爾時觀世音菩薩說是呪已，九十二俱胝菩薩皆得住阿毘跋致地，及得見一切諸佛得聞正法，得滅一切三障重罪得大功德。「如閻浮提履地微塵等數，行者自身得種種功德莊嚴，一切病苦及諸惡業並皆消滅。又得捷疾辯，又得自在心隨願悉滿，得具足一切諸波羅蜜，隨意往生十方淨土，見一切諸佛聞說正法，得首楞嚴等一切三昧。又得七寶三摩提、放光三摩提，大海水三昧、騰空三昧、出沒三昧，得如是等恒河沙等三昧。又得無量大力陀羅尼門。此呪功德與八十萬陀羅尼功德無異，由此呪力令我得成如是法身，又能利益一切眾生，速得種種聰明辯才清淨法身。由此呪力，一聞總持永不忘失。由此呪力，我所放索所著之處，一切眾生重罪消滅，一切惡人及惡魔惡鬼惡神自然降伏消滅。一切眾生聞此呪名及受持者，永不墮地獄、餓鬼、畜生。」佛言：「善哉善哉！汝此呪力，若有四眾能受持者，所得功德及其威力如我無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩說是呪已，九十二俱胝菩薩皆得住阿毘跋致地，及得見一切諸佛得聞正法，得滅一切三障重罪得大功德。「如閻浮提履地微塵等數，行者自身得種種功德莊嚴，一切病苦及諸惡業並皆消滅。又得捷疾辯，又得自在心隨願悉滿，得具足一切諸波羅蜜，隨意往生十方淨土，見一切諸佛聞說正法，得首楞嚴等一切三昧。又得七寶三摩提、放光三摩提，大海水三昧、騰空三昧、出沒三昧，得如是等恒河沙等三昧。又得無量大力陀羅尼門。此呪功德與八十萬陀羅尼功德無異，由此呪力令我得成如是法身，又能利益一切眾生，速得種種聰明辯才清淨法身。由此呪力，一聞總持永不忘失。由此呪力，我所放索所著之處，一切眾生重罪消滅，一切惡人及惡魔惡鬼惡神自然降伏消滅。一切眾生聞此呪名及受持者，永不墮地獄、餓鬼、畜生。」佛言：「善哉善哉！汝此呪力，若有四眾能受持者，所得功德及其威力如我無異。」

爾時觀世音菩薩說是呪時，三千大千世界六種震動。上至阿迦膩吒天，其中所有一切天、龍、夜叉、一切鬼神、人非人等，悉恐怖不安身毛皆竪，讚言：「善哉！此呪神力不可思議，一切眾生皆蒙利益。」時觀世音菩薩復白佛言：「願佛證知！善哉，一切四眾於我所說呪，悉皆用心受持恭敬供養。」爾時觀世音菩薩白佛言：「我今受持此呪，一切大地六種震動，一切眾生及諸天龍悉皆忙怕。此呪神力不可思議。以何因緣令我及一切眾生有受持者得金剛三昧，令汝及一切眾生有受持者心得安隱，所得功德及其神力如我無異？此呪功能我更為說。旦起誦呪二十一遍，中時二十一遍，向暮二十一遍，恒持不忘，能除五逆重罪。又得成就首楞嚴等一切三昧，亦得成就一切陀羅尼，又得成就一切佛法。若能恒常用心誦念不忘，常見釋迦牟尼佛、普賢菩薩、觀世音菩薩，及見天女請受佛法。若欲造像，當畫釋迦牟尼佛坐華座上，身黃金色，著五彩衣。左廂畫普賢菩薩，坐須彌山。其山左邊有七頭龍繞山，於左邊出七箇頭向菩薩看；右邊有五頭龍繞山，於右邊出五箇頭向菩薩看。其菩薩結跏趺坐，兩手執經夾讀，著五色衣。其佛右手作印文，左手捉袈裟按膝說法。右廂畫觀世音坐華座，著白色衣，胡跪合掌，面向佛看，聽佛說法。左廂三手，一手執華、一手捉澡罐、一手捉經甲；右廂三手，一手施無畏出寶、一手捉索、一手捉珠。菩薩頂上有佛。又向下作行者胡跪，燒香捉珠，向菩薩看。普賢下作毘陀天女，胡跪坐，手捧華冠，著白衣，坐具上向菩薩看。其像淨畫，不得有膠，畫依淨法。次說入檀受持法。右從白月八日入道場，用牛糞塗地方作壇，初四肘乃至八肘，五色作。須十六罐子，安水及花果子。須十六具香爐、十六燈盞。若作四肘壇，安四罐子、四具香爐、四枚燈盞。飲食種種，果子、酥密、石密。燒種種香，六時莫絕。行者澡浴著淨衣如法，唯得食粳米飯、粥、乳酪、酥密、果子、石密、乾薑、胡椒、畢鉢，餘者不得。其飲食，從八日獻佛乃至十五日不收，十六日收送擲水中及火燒。却從初入道場八日，依對佛壇前，更作一肘壇，牛糞作。取乾穀木及桑木，取一片呪一遍放壇中，乃至二十一遍竟。然後取七種穀子，用手取呪一遍著火中，乃至二十一遍。白日亦得，夜闇亦得，日別一度，至十五日燒勿忘。竟十五日夜不得睡眠，一心誦呪。其夜或時地動、或時聞大聲，行者莫生驚怪，安心誦呪，念二菩薩。爾時普賢、觀世音即為現身，語行者言：『汝須何願，隨索皆能滿足。』若不得相見稱心，從十六日除壇，更作新壇，准前法行道誦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩說是呪時，三千大千世界六種震動。上至阿迦膩吒天，其中所有一切天、龍、夜叉、一切鬼神、人非人等，悉恐怖不安身毛皆竪，讚言：「善哉！此呪神力不可思議，一切眾生皆蒙利益。」時觀世音菩薩復白佛言：「願佛證知！善哉，一切四眾於我所說呪，悉皆用心受持恭敬供養。」爾時觀世音菩薩白佛言：「我今受持此呪，一切大地六種震動，一切眾生及諸天龍悉皆忙怕。此呪神力不可思議。以何因緣令我及一切眾生有受持者得金剛三昧，令汝及一切眾生有受持者心得安隱，所得功德及其神力如我無異？此呪功能我更為說。旦起誦呪二十一遍，中時二十一遍，向暮二十一遍，恒持不忘，能除五逆重罪。又得成就首楞嚴等一切三昧，亦得成就一切陀羅尼，又得成就一切佛法。若能恒常用心誦念不忘，常見釋迦牟尼佛、普賢菩薩、觀世音菩薩，及見天女請受佛法。若欲造像，當畫釋迦牟尼佛坐華座上，身黃金色，著五彩衣。左廂畫普賢菩薩，坐須彌山。其山左邊有七頭龍繞山，於左邊出七箇頭向菩薩看；右邊有五頭龍繞山，於右邊出五箇頭向菩薩看。其菩薩結跏趺坐，兩手執經夾讀，著五色衣。其佛右手作印文，左手捉袈裟按膝說法。右廂畫觀世音坐華座，著白色衣，胡跪合掌，面向佛看，聽佛說法。左廂三手，一手執華、一手捉澡罐、一手捉經甲；右廂三手，一手施無畏出寶、一手捉索、一手捉珠。菩薩頂上有佛。又向下作行者胡跪，燒香捉珠，向菩薩看。普賢下作毘陀天女，胡跪坐，手捧華冠，著白衣，坐具上向菩薩看。其像淨畫，不得有膠，畫依淨法。次說入檀受持法。右從白月八日入道場，用牛糞塗地方作壇，初四肘乃至八肘，五色作。須十六罐子，安水及花果子。須十六具香爐、十六燈盞。若作四肘壇，安四罐子、四具香爐、四枚燈盞。飲食種種，果子、酥密、石密。燒種種香，六時莫絕。行者澡浴著淨衣如法，唯得食粳米飯、粥、乳酪、酥密、果子、石密、乾薑、胡椒、畢鉢，餘者不得。其飲食，從八日獻佛乃至十五日不收，十六日收送擲水中及火燒。却從初入道場八日，依對佛壇前，更作一肘壇，牛糞作。取乾穀木及桑木，取一片呪一遍放壇中，乃至二十一遍竟。然後取七種穀子，用手取呪一遍著火中，乃至二十一遍。白日亦得，夜闇亦得，日別一度，至十五日燒勿忘。竟十五日夜不得睡眠，一心誦呪。其夜或時地動、或時聞大聲，行者莫生驚怪，安心誦呪，念二菩薩。爾時普賢、觀世音即為現身，語行者言：『汝須何願，隨索皆能滿足。』若不得相見稱心，從十六日除壇，更作新壇，准前法行道誦

呪，乃至以得見滿願為限。其行者入道場，唯得見一人使令共語，餘人更不得語、不得見。行者在道場內亦不得語，須語待出道場。觀世音普賢陀羅尼法具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪，乃至以得見滿願為限。其行者入道場，唯得見一人使令共語，餘人更不得語、不得見。行者在道場內亦不得語，須語待出道場。觀世音普賢陀羅尼法具足。」