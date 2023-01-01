觀自在菩薩說普賢陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵住王舍城靈鷲山，與大苾芻眾及大菩薩摩訶薩九十九俱胝眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵住王舍城靈鷲山，與大苾芻眾及大菩薩摩訶薩九十九俱胝眾俱。

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩在彼眾會，從座而起，白佛言：「世尊！我欲顯說普賢陀羅尼。世尊！此陀羅尼，我於月上光如來所受得。若菩薩乘者纔聞此陀羅尼，即得不退轉，速疾承事一切如來應供正遍知者，能銷滅一切業障，獲得安樂富饒，身得清淨、語業清淨、意得清淨，通達一切大祕密海，能滿一切大願海，即見一切如來。我由聞此陀羅尼，便證無生法忍，獲得首楞嚴三摩地，證得寶印三摩地、焰炬三摩地、海印三摩地、普遍虛空三摩地，證得如是等恒河沙數三摩地門，復證得開無盡篋等八萬四千陀羅尼門，由此證得具慧具行。得如是智慧，成就所聞之法，於諸佛所聞法無間承事供養。唯願世尊許我為四部眾說。」佛言：「聽汝宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩在彼眾會，從座而起，白佛言：「世尊！我欲顯說普賢陀羅尼。世尊！此陀羅尼，我於月上光如來所受得。若菩薩乘者纔聞此陀羅尼，即得不退轉，速疾承事一切如來應供正遍知者，能銷滅一切業障，獲得安樂富饒，身得清淨、語業清淨、意得清淨，通達一切大祕密海，能滿一切大願海，即見一切如來。我由聞此陀羅尼，便證無生法忍，獲得首楞嚴三摩地，證得寶印三摩地、焰炬三摩地、海印三摩地、普遍虛空三摩地，證得如是等恒河沙數三摩地門，復證得開無盡篋等八萬四千陀羅尼門，由此證得具慧具行。得如是智慧，成就所聞之法，於諸佛所聞法無間承事供養。唯願世尊許我為四部眾說。」佛言：「聽汝宣說。」

爾時觀自在菩薩摩訶薩入金剛曼荼羅三摩地，即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩入金剛曼荼羅三摩地，即說陀羅尼曰：

「曩莫囉怛曩(二合)怛囉(二合)野耶(一) 曩莫阿(引)哩耶(二合)嚩盧枳帝濕嚩(二合)囉(引)耶冐地薩怛嚩(二合引)野摩訶薩怛嚩(二合引)野(三) 摩訶(引)迦(引)嚕抳迦(引)野怛儞也(二合引)他佉(上)誐吠佉(上)誐吠佉(上)我吠斫屈芻(二合)佉吠秫嚕(二合)怛囉(二合)佉吠伽囉(二合引)拏佉吠爾賀嚩(二合引)佉吠迦(引)野佉吠麼娜佉吠娑囉佉吠吠麼佉吠戍穰(上)佉吠儞弭多(上)佉吠鉢囉(二合)抳馱曩佉吠三摩(引)他佉吠播(引)囉弭多(去引)佉吠冐地佉吠娑囉娑囉娑囉薩嚩沒馱(引)地瑟恥(二合)帝婆囉婆囉婆囉達磨地瑟恥(二合)帝迦囉迦囉迦囉僧(去)伽(引)地瑟恥(二合)帝曩莫阿哩野(二合)嚩嚕枳帝濕嚩(二合)囉(引)野冒地薩怛嚩(二合)野摩訶薩怛嚩(二合)野摩訶迦嚕抳迦(引)野曩慕捺嚩(二合)曩嚩底(丁以反引)南冒(引)地薩怛嚩(二合)句(引)胝(引)南(引)阿地瑟恥(二合)帝覩𤚥(引)阿(引)聿㗚麼(二合)嬾者娜難(上)覩怛儞也(二合)他蘇囉鼻蘇囉鼻母儞母儞摩訶母儞麼底麼底摩訶麼底曩莫阿(引)哩野(二合引)嚩盧枳帝濕嚩(二合)囉(引)野冒地薩怛嚩(二合引)野摩訶(引)薩怛嚩(二合引)野摩訶(引)迦(引)嚕抳迦(引)野悉殿覩三滿多跋捺囉(二合)馱(引)囉抳娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫囉怛曩(二合)怛囉(二合)野耶(一) 曩莫阿(引)哩耶(二合)嚩盧枳帝濕嚩(二合)囉(引)耶冐地薩怛嚩(二合引)野摩訶薩怛嚩(二合引)野(三) 摩訶(引)迦(引)嚕抳迦(引)野怛儞也(二合引)他佉(上)誐吠佉(上)誐吠佉(上)我吠斫屈芻(二合)佉吠秫嚕(二合)怛囉(二合)佉吠伽囉(二合引)拏佉吠爾賀嚩(二合引)佉吠迦(引)野佉吠麼娜佉吠娑囉佉吠吠麼佉吠戍穰(上)佉吠儞弭多(上)佉吠鉢囉(二合)抳馱曩佉吠三摩(引)他佉吠播(引)囉弭多(去引)佉吠冐地佉吠娑囉娑囉娑囉薩嚩沒馱(引)地瑟恥(二合)帝婆囉婆囉婆囉達磨地瑟恥(二合)帝迦囉迦囉迦囉僧(去)伽(引)地瑟恥(二合)帝曩莫阿哩野(二合)嚩嚕枳帝濕嚩(二合)囉(引)野冒地薩怛嚩(二合)野摩訶薩怛嚩(二合)野摩訶迦嚕抳迦(引)野曩慕捺嚩(二合)曩嚩底(丁以反引)南冒(引)地薩怛嚩(二合)句(引)胝(引)南(引)阿地瑟恥(二合)帝覩𤚥(引)阿(引)聿㗚麼(二合)嬾者娜難(上)覩怛儞也(二合)他蘇囉鼻蘇囉鼻母儞母儞摩訶母儞麼底麼底摩訶麼底曩莫阿(引)哩野(二合引)嚩盧枳帝濕嚩(二合)囉(引)野冒地薩怛嚩(二合引)野摩訶(引)薩怛嚩(二合引)野摩訶(引)迦(引)嚕抳迦(引)野悉殿覩三滿多跋捺囉(二合)馱(引)囉抳娑嚩(二合引)訶(引)」

爾時觀自在菩薩說此陀羅尼時，九十二俱胝菩薩證得首楞嚴三摩地，恒河沙數菩薩證得微妙陀羅尼三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩說此陀羅尼時，九十二俱胝菩薩證得首楞嚴三摩地，恒河沙數菩薩證得微妙陀羅尼三摩地。

「我今說此陀羅尼功德。每於晨朝誦此陀羅尼一百八遍，滿二十一日，觀自在菩薩即現其身，所求一切願皆得滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說此陀羅尼功德。每於晨朝誦此陀羅尼一百八遍，滿二十一日，觀自在菩薩即現其身，所求一切願皆得滿足。

「若人囚禁枷鎖，七日誦持，即得解脫。若人患瘧，於左耳邊誦，患者即愈。若人患風邪魅病，酥油相和，加持二十一遍令服，即得除差。若患齒痛，加持齒木二十一遍令嚼，即愈。若患耳痛，取疊花子油並置於熟銅器中，加持七遍，滴於耳中，即愈。若患頭痛肚痛，加持手摩捫，即愈。若患鬼魅，結呪索加持一百八遍令帶，即愈。若被拏吉儞魅，加持油七遍，摩塗支節，即愈。若患一切病，加持或手或柳枝摩拂，即愈。如上諸法，即未置功業，隨誦即効。若欲求見佛菩薩、證陀羅尼門三摩地門、神通隱形、安膳那藥、雄黃成就者，行者於舍利塔或佛像前，塗拭曼荼羅，懸繒幡蓋，散種種花，燒檀香、沈香、薰陸香，燃燈一百盞，廣大供養。念誦者清淨澡浴，著淨衣服，身持梵行，即誦此陀羅尼，結方隅界。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人囚禁枷鎖，七日誦持，即得解脫。若人患瘧，於左耳邊誦，患者即愈。若人患風邪魅病，酥油相和，加持二十一遍令服，即得除差。若患齒痛，加持齒木二十一遍令嚼，即愈。若患耳痛，取疊花子油並置於熟銅器中，加持七遍，滴於耳中，即愈。若患頭痛肚痛，加持手摩捫，即愈。若患鬼魅，結呪索加持一百八遍令帶，即愈。若被拏吉儞魅，加持油七遍，摩塗支節，即愈。若患一切病，加持或手或柳枝摩拂，即愈。如上諸法，即未置功業，隨誦即効。若欲求見佛菩薩、證陀羅尼門三摩地門、神通隱形、安膳那藥、雄黃成就者，行者於舍利塔或佛像前，塗拭曼荼羅，懸繒幡蓋，散種種花，燒檀香、沈香、薰陸香，燃燈一百盞，廣大供養。念誦者清淨澡浴，著淨衣服，身持梵行，即誦此陀羅尼，結方隅界。陀羅尼曰：

「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合引)野耶曩莫阿(引)哩野(二合引)嚩盧枳帝濕嚩(二合)囉(引)野冐地薩怛嚩(二合)野摩訶薩怛嚩(二合)野摩訶迦嚕抳迦(引)野怛儞也(二合)他止里滿馱(引)銘(上)弭里滿馱(引)弭止里弭里滿馱(引)弭枲(引)摩滿馱(引)弭枲(引)摩(引)銘羯室旨(二合)娜底訖囉(二合)麼覩娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合引)野耶曩莫阿(引)哩野(二合引)嚩盧枳帝濕嚩(二合)囉(引)野冐地薩怛嚩(二合)野摩訶薩怛嚩(二合)野摩訶迦嚕抳迦(引)野怛儞也(二合)他止里滿馱(引)銘(上)弭里滿馱(引)弭止里弭里滿馱(引)弭枲(引)摩滿馱(引)弭枲(引)摩(引)銘羯室旨(二合)娜底訖囉(二合)麼覩娑嚩(二合引)訶(引)」

「以此陀羅尼加持水二十一遍，於道場中散灑十方，即成結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此陀羅尼加持水二十一遍，於道場中散灑十方，即成結界。

「我今說迎請陀羅尼。真言行者先誦此陀羅尼迎請已，然後念誦。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說迎請陀羅尼。真言行者先誦此陀羅尼迎請已，然後念誦。陀羅尼曰：

「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)野(引)耶曩莫阿(引)哩野(二合引)嚩嚧枳帝濕嚩(二合)囉(引)野冐地薩怛嚩(二合引)野摩訶(引)薩怛嚩(二合引)野摩訶迦(引)嚕抳迦(引)野怛儞也(二合)他止里止里弭里弭里止里隷(引)翳呬婆誐挽曩(引)哩野(二引合)嚩盧枳帝濕嚩(二合)囉娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)野(引)耶曩莫阿(引)哩野(二合引)嚩嚧枳帝濕嚩(二合)囉(引)野冐地薩怛嚩(二合引)野摩訶(引)薩怛嚩(二合引)野摩訶迦(引)嚕抳迦(引)野怛儞也(二合)他止里止里弭里弭里止里隷(引)翳呬婆誐挽曩(引)哩野(二引合)嚩盧枳帝濕嚩(二合)囉娑嚩(二合)訶(引)」

「此陀羅尼是我心真言，誦真言即成請召。行者從白月八日起首乃至十五日，日三時時別誦一百八遍。三時澡浴，三時換衣。其十五日作廣大供養，無限念誦。其日中夜，觀自在菩薩來至道場，現金色身相好端嚴，放百千光明。持誦者不應恐怖，生勇健心，纔見觀自在菩薩，即得地位，證得陀羅尼三摩地，即見東方阿閦如來、南方寶幢如來、西方無量壽如來、北方天鼓音王如來。見四如來、十方無量如來身廣大威德，承於諸佛大悲願力，久住世間。從此命終，當生淨妙佛剎，於一切處供養承事諸佛如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼是我心真言，誦真言即成請召。行者從白月八日起首乃至十五日，日三時時別誦一百八遍。三時澡浴，三時換衣。其十五日作廣大供養，無限念誦。其日中夜，觀自在菩薩來至道場，現金色身相好端嚴，放百千光明。持誦者不應恐怖，生勇健心，纔見觀自在菩薩，即得地位，證得陀羅尼三摩地，即見東方阿閦如來、南方寶幢如來、西方無量壽如來、北方天鼓音王如來。見四如來、十方無量如來身廣大威德，承於諸佛大悲願力，久住世間。從此命終，當生淨妙佛剎，於一切處供養承事諸佛如來。」

爾時世尊說是經已，菩薩摩訶薩并天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是經已，菩薩摩訶薩并天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆大歡喜，信受奉行。

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