千轉大明陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千轉大明陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在忉利天中波利質多羅樹下。爾時帝釋天主及與一切天人軍眾。前後圍繞來詣佛所，各各至誠合掌歸依，瞻仰如來，次第而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在忉利天中波利質多羅樹下。爾時帝釋天主及與一切天人軍眾。前後圍繞來詣佛所，各各至誠合掌歸依，瞻仰如來，次第而住。

爾時帝釋天主前白佛言：「世尊！我有陀羅尼名千轉大明。是陀羅尼於諸世間為大饒益，所有一切天、龍、夜叉、餓鬼、鳩槃茶等，乃至人非人等，聞此陀羅尼者悉皆降伏，於諸眾生所有一切不饒益事悉皆除殄。惟願世尊大慈大悲許我宣說。」佛言：「天主！善哉善哉！如汝所說，彼大千轉大明陀羅尼能於世間作大饒益。汝欲說者，當隨汝意。」爾時帝釋天主即說千轉大明陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主前白佛言：「世尊！我有陀羅尼名千轉大明。是陀羅尼於諸世間為大饒益，所有一切天、龍、夜叉、餓鬼、鳩槃茶等，乃至人非人等，聞此陀羅尼者悉皆降伏，於諸眾生所有一切不饒益事悉皆除殄。惟願世尊大慈大悲許我宣說。」佛言：「天主！善哉善哉！如汝所說，彼大千轉大明陀羅尼能於世間作大饒益。汝欲說者，當隨汝意。」爾時帝釋天主即說千轉大明陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(引)(一) 曩呬怛寫婆帝(引)(二) 婆誐嚩覩(引)(三) 三野體難野過覩(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)(一) 曩呬怛寫婆帝(引)(二) 婆誐嚩覩(引)(三) 三野體難野過覩(引)(四)」

「一切部多聞此所說，驚怖迷悶狂惑退散，寶賢夜叉主及輪成就等現眾色像，使諸部多諸鬼神等，及彼遊方空行起屍瘧病諸惡鬼等，乃至一切行毒根本邪法惱害眾生不饒益事，悉皆解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切部多聞此所說，驚怖迷悶狂惑退散，寶賢夜叉主及輪成就等現眾色像，使諸部多諸鬼神等，及彼遊方空行起屍瘧病諸惡鬼等，乃至一切行毒根本邪法惱害眾生不饒益事，悉皆解脫。

「阿曩(引)鉢帝(引)(一) 烏播曩(引)鉢帝(引)(二) 盎誐商迦哩(引)(三) 儗哩(二合)恨拏(二合)哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(四) 曩謨(引)沒馱(引)野曩謨(引)達哩摩(二合引)野曩謨(引)僧伽(引)野(五) 曩謨(引)阿(引)哩野(二合引)嚩路枳帝(引)濕嚩(二合)囉(引)野(六) 冐地(引)薩埵(引)野(七) 摩賀(引)薩埵(引)野(八) 摩賀(引)迦(引)嚕尼迦(引)野(九) 曩謨(引)阿(引)哩野(二合)摩賀(引)薩瑳(二合引)摩波囉(二合引)鉢多(二合引)野(十) 怛儞也(二合)他(引)(十一) 目訖帝(二合引)尾目訖帝(二合引)(十二) 鼻(引)那儞(引)尾鼻(引)那儞(引)(十三) 儞哩摩(二合)隸(引)(十四) 尾摩隸(引)(十五) 穌目契(引)尾目契(引)(十六) 瞢誐隸(引)穌瞢誐隷(十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿曩(引)鉢帝(引)(一) 烏播曩(引)鉢帝(引)(二) 盎誐商迦哩(引)(三) 儗哩(二合)恨拏(二合)哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(四) 曩謨(引)沒馱(引)野曩謨(引)達哩摩(二合引)野曩謨(引)僧伽(引)野(五) 曩謨(引)阿(引)哩野(二合引)嚩路枳帝(引)濕嚩(二合)囉(引)野(六) 冐地(引)薩埵(引)野(七) 摩賀(引)薩埵(引)野(八) 摩賀(引)迦(引)嚕尼迦(引)野(九) 曩謨(引)阿(引)哩野(二合)摩賀(引)薩瑳(二合引)摩波囉(二合引)鉢多(二合引)野(十) 怛儞也(二合)他(引)(十一) 目訖帝(二合引)尾目訖帝(二合引)(十二) 鼻(引)那儞(引)尾鼻(引)那儞(引)(十三) 儞哩摩(二合)隸(引)(十四) 尾摩隸(引)(十五) 穌目契(引)尾目契(引)(十六) 瞢誐隸(引)穌瞢誐隷(十七)」

「一切王怖解脫，一切星曜變怪怖解脫，一切自他軍眾鬪戰怖解脫，一切兵仗怖解脫，一切水火漂焚怖解脫，一切惡病苦惱怖解脫，一切毒惡傷害怖解脫；師子怖象怖、熊怖虎怖、一切惡獸等怖，大海漂溺怖、深山閴寂怖，乃至諸水灘難怖，如是諸怖悉皆解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切王怖解脫，一切星曜變怪怖解脫，一切自他軍眾鬪戰怖解脫，一切兵仗怖解脫，一切水火漂焚怖解脫，一切惡病苦惱怖解脫，一切毒惡傷害怖解脫；師子怖象怖、熊怖虎怖、一切惡獸等怖，大海漂溺怖、深山閴寂怖，乃至諸水灘難怖，如是諸怖悉皆解脫。

「曩謨娑(引)訖哩(二合引)(一) 商迦致(引)商迦致(引)(二) 迦嚕(引)致(引)迦嚕致(引)儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨娑(引)訖哩(二合引)(一) 商迦致(引)商迦致(引)(二) 迦嚕(引)致(引)迦嚕致(引)儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」

「入王宮時、見大臣時，行軍中時、逢怨對時，見毒蛇毒龍時，遇夜叉、毘舍遮、羅剎、烏鉢娑摩(二合引)囉所魅時，乃至山海險難中時，如是怖畏悉皆解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入王宮時、見大臣時，行軍中時、逢怨對時，見毒蛇毒龍時，遇夜叉、毘舍遮、羅剎、烏鉢娑摩(二合引)囉所魅時，乃至山海險難中時，如是怖畏悉皆解脫。

「曩謨(引)怛囉(二合引)𧹞婆嚩室羅(二合引)野𧹞(一) 呬隷呬隷(二) 唧隷唧隷(三) 迦(引)播隷(四) 摩(引)鄧霓娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)怛囉(二合引)𧹞婆嚩室羅(二合引)野𧹞(一) 呬隷呬隷(二) 唧隷唧隷(三) 迦(引)播隷(四) 摩(引)鄧霓娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

「又復王法所執，或被枷鎖杻械牢固其身，一切枉橫憂苦逼切，悉皆解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復王法所執，或被枷鎖杻械牢固其身，一切枉橫憂苦逼切，悉皆解脫。

「曩謨(引)多(引)哩(引)多(引)哩(引)(一) 烏哆(引)哩(引)(二) 覩哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)多(引)哩(引)多(引)哩(引)(一) 烏哆(引)哩(引)(二) 覩哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」

「又復星曜所持，或惡夢變怪致諸病苦夭枉至死，乃至鬪諍論理互相恐逼，如是諸怖悉皆解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復星曜所持，或惡夢變怪致諸病苦夭枉至死，乃至鬪諍論理互相恐逼，如是諸怖悉皆解脫。

「曩謨(引)左囉左囉(一) 娑囉娑囉(二) 尾娑囉尾娑囉(三) 沒馱野(二合)沒馱野(二合)(四) 冐(引)馱(引)野彌底娑嚩(二合引)賀(五) 洛乞叉(二合)洛乞叉(二合)𤚥(六) 薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合引)喃(引)左娑嚩(二合引)賀(引)(七) 阿(引)哩野(二合)室哩(二合)滿哩馱(二合)覽(八) 布瑟致(二合)俱嚕娑嚩(二合引)賀(引)摩麼(引)布哩嚩(二合)羅滿哩馱(二合)喃(十) 扇(引)底孕(二合)俱囉娑嚩(二合引)賀(引)(十一) 曩謨(引)賀帝(引)儞賀帝(引)(十二) 薩哩嚩(二合)努瑟㡧(二合引)鉢囉(二合)底孕(二合)惹儞(十三) 謨(引)賀儞謨(引)乞叉(二合)尼娑嚩(二合引)賀(引)(十四) 曩謨(引)迦致(引)儞致迦吒致(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十五) 曩謨(引)阿(引)囉尼嚩(引)囉尼(十六) 薩哩嚩(二合)儞哩嚩(二合引)囉尼娑嚩(二合引)賀(引)(十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)左囉左囉(一) 娑囉娑囉(二) 尾娑囉尾娑囉(三) 沒馱野(二合)沒馱野(二合)(四) 冐(引)馱(引)野彌底娑嚩(二合引)賀(五) 洛乞叉(二合)洛乞叉(二合)𤚥(六) 薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合引)喃(引)左娑嚩(二合引)賀(引)(七) 阿(引)哩野(二合)室哩(二合)滿哩馱(二合)覽(八) 布瑟致(二合)俱嚕娑嚩(二合引)賀(引)摩麼(引)布哩嚩(二合)羅滿哩馱(二合)喃(十) 扇(引)底孕(二合)俱囉娑嚩(二合引)賀(引)(十一) 曩謨(引)賀帝(引)儞賀帝(引)(十二) 薩哩嚩(二合)努瑟㡧(二合引)鉢囉(二合)底孕(二合)惹儞(十三) 謨(引)賀儞謨(引)乞叉(二合)尼娑嚩(二合引)賀(引)(十四) 曩謨(引)迦致(引)儞致迦吒致(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十五) 曩謨(引)阿(引)囉尼嚩(引)囉尼(十六) 薩哩嚩(二合)儞哩嚩(二合引)囉尼娑嚩(二合引)賀(引)(十七)」

「又復一切惡人行不善事，持邪禁呪作諸𥜒禱，當令眾生迷癡狂惑，如是等事悉皆解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復一切惡人行不善事，持邪禁呪作諸𥜒禱，當令眾生迷癡狂惑，如是等事悉皆解脫。

「嚕嚕計(一) 哩嚕計(二) 底瑟姹(二合)滿馱夜(引)弭(三) 夜嚩誐嚩(二合)切(四) 尾夢贊底(五) 呬隷唧隷(六) 迦(引)播(引)隸(七) 迦瑟站(二合引)誐薩哩嚩(二合)哆(八) 薩哩嚩(二合)婆曳毘藥(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚕嚕計(一) 哩嚕計(二) 底瑟姹(二合)滿馱夜(引)弭(三) 夜嚩誐嚩(二合)切(四) 尾夢贊底(五) 呬隷唧隷(六) 迦(引)播(引)隸(七) 迦瑟站(二合引)誐薩哩嚩(二合)哆(八) 薩哩嚩(二合)婆曳毘藥(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(九)」

「世尊！我此千轉大明，譬如轉輪聖王有摩尼寶名曰如意，凡諸所欲自然現前。我此千轉大明亦復如是，若有得者，凡諸苦惱悉皆解脫。世尊！末世之時眾生薄福，於三寶尊不知歸依，恣身口心常造過惡，是故世間諸惡鬼神伺得其便，隱自形質假託變現，於晝夜中惱害眾生，使諸眾生得種種苦惱。世尊！若有眾生，遇斯惡鬼種種惱亂苦惱之時，乃至世間一切不可意時，當於清淨之地取土七把，每一把讀誦此大明加持七遍，和作七丸繫於衣角，當令一切行不饒益惡鬼神等不敢侵近、恐怖退散，當令是人晝夜安隱，一切不祥悉皆殄滅。」爾時帝釋天主說此千轉大明陀羅尼已，踊躍歡喜，與諸天眾禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我此千轉大明，譬如轉輪聖王有摩尼寶名曰如意，凡諸所欲自然現前。我此千轉大明亦復如是，若有得者，凡諸苦惱悉皆解脫。世尊！末世之時眾生薄福，於三寶尊不知歸依，恣身口心常造過惡，是故世間諸惡鬼神伺得其便，隱自形質假託變現，於晝夜中惱害眾生，使諸眾生得種種苦惱。世尊！若有眾生，遇斯惡鬼種種惱亂苦惱之時，乃至世間一切不可意時，當於清淨之地取土七把，每一把讀誦此大明加持七遍，和作七丸繫於衣角，當令一切行不饒益惡鬼神等不敢侵近、恐怖退散，當令是人晝夜安隱，一切不祥悉皆殄滅。」爾時帝釋天主說此千轉大明陀羅尼已，踊躍歡喜，與諸天眾禮佛而退。