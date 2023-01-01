納慕曷喇怛那怛喇夜(余賀反)耶(一)(余何反)納慕阿喇耶(二)(余何反)縛(夫何反)盧枳低濕筏囉耶(三)(余何反)步地薩埵耶(四)(余何反)莫訶薩埵耶(五)(余何反)莫訶迦嚧匿迦耶(六)(余何反)怛姪他(十)闍曳闍曳(八) 闍耶縛(夫訶反)呬儞(九) 闍逾怛唎(十) 羯囉羯囉(十一) 末羅末羅(十二) 折羅折羅(十三) 廁尼廁尼(十四) 薩縛羯摩(十五) 筏喇拏儞謎(十六) 薄伽伐底(十七)(丁履反，下同)索訶薩羅伐喇帝(十八) 薩縛佛陀(十九) 縛(夫何反)盧枳帝(二十) 斫芻(二十一) 室𡀔怛囉(二十二) 揭囉拏(二十三) 市吸縛(二十四)(夫何反)迦耶(二十五) 末奴(二十六) 毘輸達尼(二十七) 素囉素囉(二十八) 鉢囉素囉(二十九) 鉢囉素囉(三十) 薩嚩(夫何反)佛陀(三十一) 地瑟恥帝(三十二) 莎訶(三十三) 達磨馱覩揭鞞(三十四) 莎訶(三十五) 𧙃婆縛(三十六)(夫何反)颯縛(夫何反)婆嚩(三十七)(夫何反)薩縛(夫何反)達磨(三十八) 縛(夫何反)蒲達泥(三十九) 莎訶(四十)

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