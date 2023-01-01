呪五首
唐 玄奘譯1卷CBETA T1034少于一千字 7 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
呪五首
呪五首
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
大唐三藏法師玄奘奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
能滅眾罪千轉陀羅尼呪
能滅眾罪千轉陀羅尼呪
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
納慕曷喇怛那怛喇夜(余賀反)耶(一)(余何反)納慕阿喇耶(二)(余何反)縛(夫何反)盧枳低濕筏囉耶(三)(余何反)步地薩埵耶(四)(余何反)莫訶薩埵耶(五)(余何反)莫訶迦嚧匿迦耶(六)(余何反)怛姪他(十)闍曳闍曳(八) 闍耶縛(夫訶反)呬儞(九) 闍逾怛唎(十) 羯囉羯囉(十一) 末羅末羅(十二) 折羅折羅(十三) 廁尼廁尼(十四) 薩縛羯摩(十五) 筏喇拏儞謎(十六) 薄伽伐底(十七)(丁履反，下同)索訶薩羅伐喇帝(十八) 薩縛佛陀(十九) 縛(夫何反)盧枳帝(二十) 斫芻(二十一) 室𡀔怛囉(二十二) 揭囉拏(二十三) 市吸縛(二十四)(夫何反)迦耶(二十五) 末奴(二十六) 毘輸達尼(二十七) 素囉素囉(二十八) 鉢囉素囉(二十九) 鉢囉素囉(三十) 薩嚩(夫何反)佛陀(三十一) 地瑟恥帝(三十二) 莎訶(三十三) 達磨馱覩揭鞞(三十四) 莎訶(三十五) 𧙃婆縛(三十六)(夫何反)颯縛(夫何反)婆嚩(三十七)(夫何反)薩縛(夫何反)達磨(三十八) 縛(夫何反)蒲達泥(三十九) 莎訶(四十)
納慕曷喇怛那怛喇夜(余賀反)耶(一)(余何反)納慕阿喇耶(二)(余何反)縛(夫何反)盧枳低濕筏囉耶(三)(余何反)步地薩埵耶(四)(余何反)莫訶薩埵耶(五)(余何反)莫訶迦嚧匿迦耶(六)(余何反)怛姪他(十)闍曳闍曳(八) 闍耶縛(夫訶反)呬儞(九) 闍逾怛唎(十) 羯囉羯囉(十一) 末羅末羅(十二) 折羅折羅(十三) 廁尼廁尼(十四) 薩縛羯摩(十五) 筏喇拏儞謎(十六) 薄伽伐底(十七)(丁履反，下同)索訶薩羅伐喇帝(十八) 薩縛佛陀(十九) 縛(夫何反)盧枳帝(二十) 斫芻(二十一) 室𡀔怛囉(二十二) 揭囉拏(二十三) 市吸縛(二十四)(夫何反)迦耶(二十五) 末奴(二十六) 毘輸達尼(二十七) 素囉素囉(二十八) 鉢囉素囉(二十九) 鉢囉素囉(三十) 薩嚩(夫何反)佛陀(三十一) 地瑟恥帝(三十二) 莎訶(三十三) 達磨馱覩揭鞞(三十四) 莎訶(三十五) 𧙃婆縛(三十六)(夫何反)颯縛(夫何反)婆嚩(三十七)(夫何反)薩縛(夫何反)達磨(三十八) 縛(夫何反)蒲達泥(三十九) 莎訶(四十)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
六字呪
六字呪
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
納慕阿利耶(余何反)曼殊室利曳 瓮縛(夫何反)繫淡納莫
納慕阿利耶(余何反)曼殊室利曳 瓮縛(夫何反)繫淡納莫
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
七俱胝佛呪
七俱胝佛呪
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
納莫颯多南(去)三藐三勃陀俱胝南(去)怛姪他 唵折麗 主麗准第莎訶
納莫颯多南(去)三藐三勃陀俱胝南(去)怛姪他 唵折麗 主麗准第莎訶
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一切如來隨心呪
一切如來隨心呪
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
納莫薩縛 怛他阿揭多頡唎達耶(途何反)阿奴揭帝怛姪他瓮屈(居勿反)挊岐(上)尼莎呵
納莫薩縛 怛他阿揭多頡唎達耶(途何反)阿奴揭帝怛姪他瓮屈(居勿反)挊岐(上)尼莎呵
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
觀自在菩薩隨心呪
觀自在菩薩隨心呪
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
南慕曷喇怛那怛邏夜(余賀反)耶(余何反)納莫阿唎耶(余何反)縛(夫何反)盧枳低濕筏囉耶(余何反)步地薩埵耶(余何反)莫訶薩埵耶(余何反)莫訶迦(去)嚧匿迦(去)耶(余何反)怛姪他瓮多囇咄多囇咄多囇 莎賀
南慕曷喇怛那怛邏夜(余賀反)耶(余何反)納莫阿唎耶(余何反)縛(夫何反)盧枳低濕筏囉耶(余何反)步地薩埵耶(余何反)莫訶薩埵耶(余何反)莫訶迦(去)嚧匿迦(去)耶(余何反)怛姪他瓮多囇咄多囇咄多囇 莎賀
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
呪五首
呪五首
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
namoratnatrayāyanamaḥāryavalokiteśvarāyabodhisatvāyamahāsatvāyamahākāruṇikāyatacyathājaye◇jayavahinijayotarikara◇mara◇cara◇kṣiṇi◇sarvakarmāvaraṇanimebhāgavatisahasravarttesarvabuddhāvalokitecakṣaśrūtragāṇajihvakāyamanuviśudhanisura◇prasuraprasurasarvabuddhādhiṣṭitesvāhādharmmadhātugarbhesvāhāabhavasvabhavasarvadharmmavavodhanesvāhā
namoratnatrayāyanamaḥāryavalokiteśvarāyabodhisatvāyamahāsatvāyamahākāruṇikāyatacyathājaye◇jayavahinijayotarikara◇mara◇cara◇kṣiṇi◇sarvakarmāvaraṇanimebhāgavatisahasravarttesarvabuddhāvalokitecakṣaśrūtragāṇajihvakāyamanuviśudhanisura◇prasuraprasurasarvabuddhādhiṣṭitesvāhādharmmadhātugarbhesvāhāabhavasvabhavasarvadharmmavavodhanesvāhā
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话