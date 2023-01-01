瑜伽蓮華部念誦法一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽蓮華部念誦法一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

初入道場，至心頂禮、懺悔、發願、回向等已，即結蓮華合掌印：兩手指虛其掌，似未開芙蓉。誦一切法清淨真言，印心、額、喉、頂上各一遍，即得清淨。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初入道場，至心頂禮、懺悔、發願、回向等已，即結蓮華合掌印：兩手指虛其掌，似未開芙蓉。誦一切法清淨真言，印心、額、喉、頂上各一遍，即得清淨。真言曰：

「唵薩嚩(二合)婆嚩秫馱薩嚩達摩娑嚩(二合)婆嚩戍度唅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩(二合)婆嚩秫馱薩嚩達摩娑嚩(二合)婆嚩戍度唅」

然後右膝著地，蓮華合掌置於頂上，誦真言，想禮一切諸佛菩薩本尊足。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後右膝著地，蓮華合掌置於頂上，誦真言，想禮一切諸佛菩薩本尊足。真言曰：

「唵鉢娜麼(二合)勿(微一反)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢娜麼(二合)勿(微一反)」

作此法已，即於一切諸佛菩薩禮事供養皆悉成就。然後結加趺坐或半加坐，即結蓮華三昧耶印：兩手外相叉合掌，竪二大指二小指相並。呈示一切諸佛菩薩本尊，即憶本誓願加持攝受。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此法已，即於一切諸佛菩薩禮事供養皆悉成就。然後結加趺坐或半加坐，即結蓮華三昧耶印：兩手外相叉合掌，竪二大指二小指相並。呈示一切諸佛菩薩本尊，即憶本誓願加持攝受。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)鉢娜麼(二合)三摩耶薩怛鑁(三合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)鉢娜麼(二合)三摩耶薩怛鑁(三合)」

次結極喜印：准前手勢，但以二中指垂下於掌中，以指面相合。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結極喜印：准前手勢，但以二中指垂下於掌中，以指面相合。真言曰：

「唵三摩耶斛素囉多薩怛鑁(三合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三摩耶斛素囉多薩怛鑁(三合)」

次結開心印：觀二乳上，右怛囉(二合引)、左吒字，如戶樞。以金剛縛三掣開，以開自心，猶如啟扇。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結開心印：觀二乳上，右怛囉(二合引)、左吒字，如戶樞。以金剛縛三掣開，以開自心，猶如啟扇。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒」

次結入智印：准前金剛縛，但以二大拇指屈入掌中。觀一肘前有白蓮花，上置惡字字有白光，流入心中住白蓮花上。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結入智印：准前金剛縛，但以二大拇指屈入掌中。觀一肘前有白蓮花，上置惡字字有白光，流入心中住白蓮花上。真言曰：

「唵嚩日囉(二合引)微舍惡(急)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合引)微舍惡(急)」

次結閉心門印：准前縛，但以二頭指並拄二大拇指節。以其印觸心。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結閉心門印：准前縛，但以二頭指並拄二大拇指節。以其印觸心。真言曰：

「唵嚩日囉(二合引)母瑟知𤚥(即觀門閉)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合引)母瑟知𤚥(即觀門閉)」

次結定印：兩手相叉仰安臍下，以二大拇指向上相捻。即誦入三摩地真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結定印：兩手相叉仰安臍下，以二大拇指向上相捻。即誦入三摩地真言曰：

「唵三摩地鉢娜彌(二合)紇唎(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三摩地鉢娜彌(二合)紇唎(二合)」

次應端身正念入三摩地，舌拄上腭止諸攀緣，觀內外一切法皆無所有。若妄念多者，應先數息。數息法從一息至七息，又從一至七，相續不絕。心無攀緣即不須數息。深入清淨無所有處，即觀諸佛遍滿虛空，其身大小猶如胡麻，具諸相好，告行者言：「善男子！汝觀自心，又觀己身遍禮佛足。」白佛言：「世尊！云何觀心？心何相貌？」諸佛告言：「善男子！心相難可測量。」授與真言，密誦觀察。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應端身正念入三摩地，舌拄上腭止諸攀緣，觀內外一切法皆無所有。若妄念多者，應先數息。數息法從一息至七息，又從一至七，相續不絕。心無攀緣即不須數息。深入清淨無所有處，即觀諸佛遍滿虛空，其身大小猶如胡麻，具諸相好，告行者言：「善男子！汝觀自心，又觀己身遍禮佛足。」白佛言：「世尊！云何觀心？心何相貌？」諸佛告言：「善男子！心相難可測量。」授與真言，密誦觀察。真言曰：

「唵質多鉢囉(二合)底微鄧迦嚕弭」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵質多鉢囉(二合)底微鄧迦嚕弭」

行者密誦諦觀己心猶如淨月，諸佛告言：「善男子！汝心本如是，但客塵所翳。當知此即是菩提心。」又授真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者密誦諦觀己心猶如淨月，諸佛告言：「善男子！汝心本如是，但客塵所翳。當知此即是菩提心。」又授真言曰：

「唵冒地質多 畝怛波(二合)娜夜弭」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵冒地質多 畝怛波(二合)娜夜弭」

誦此真言，諦觀心月轉更分明淨無瑕翳，即於月輪中觀紇唎(二合)字，成一八葉白蓮花光明顯照。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言，諦觀心月轉更分明淨無瑕翳，即於月輪中觀紇唎(二合)字，成一八葉白蓮花光明顯照。真言曰：

「唵底瑟姹(二合)嚩日囉(二合)鉢娜麼(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵底瑟姹(二合)嚩日囉(二合)鉢娜麼(二合)」

次又觀此白蓮華遍周法界量同虛空。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次又觀此白蓮華遍周法界量同虛空。真言曰：

「唵薩癹(二合)囉嚩日囉(二合)鉢娜摩(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩癹(二合)囉嚩日囉(二合)鉢娜摩(二合)」

次觀白蓮華漸漸收斂，虛空諸佛悉入其中，量等己身。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次觀白蓮華漸漸收斂，虛空諸佛悉入其中，量等己身。真言曰：

「唵僧訶囉嚩日囉(二合)鉢娜摩(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵僧訶囉嚩日囉(二合)鉢娜摩(二合)」

即變蓮華成觀自在菩薩，寶冠瓔珞相好莊嚴，放大光明遍周法界，冠上有無量壽佛本尊，左手執白蓮花，右手作擘開蓮華勢。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即變蓮華成觀自在菩薩，寶冠瓔珞相好莊嚴，放大光明遍周法界，冠上有無量壽佛本尊，左手執白蓮花，右手作擘開蓮華勢。真言曰：

「唵三摩喻含摩訶三摩喻含薩婆怛他孽多毘三冒地嚩日囉(二合)鉢娜摩(二合)阿怛摩(二合)句含」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三摩喻含摩訶三摩喻含薩婆怛他孽多毘三冒地嚩日囉(二合)鉢娜摩(二合)阿怛摩(二合)句含」

入是三昧者，一切天龍八部見行者身與觀自在等無差別，能除行者無量億劫生死重罪，一切勝願無不悉地，現得圓滿金剛法身，即觀此身便成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入是三昧者，一切天龍八部見行者身與觀自在等無差別，能除行者無量億劫生死重罪，一切勝願無不悉地，現得圓滿金剛法身，即觀此身便成正覺。

次結加持印：外相叉金剛縛結已，即變屈二頭指捻二大拇指。印心、額、喉、頂，各誦一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結加持印：外相叉金剛縛結已，即變屈二頭指捻二大拇指。印心、額、喉、頂，各誦一遍。真言曰：

「唵紇唎(二合)薩婆迦哩阿地瑟姹(二合)薩嚩(二合)𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵紇唎(二合)薩婆迦哩阿地瑟姹(二合)薩嚩(二合)𤚥」

次結灌頂印：合掌已，竪二大拇指，偃蹙八指如寶形。置於頂上，誦真言三遍，想五如來冠以冠其首。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結灌頂印：合掌已，竪二大拇指，偃蹙八指如寶形。置於頂上，誦真言三遍，想五如來冠以冠其首。真言曰：

「唵紇唎(二合)摩抳鉢娜摩(二合)阿毘詵者薩嚩(二合)𤚥怛𡀔(二合)紇唎(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵紇唎(二合)摩抳鉢娜摩(二合)阿毘詵者薩嚩(二合)𤚥怛𡀔(二合)紇唎(二合)」

次結繫鬘印誦真言。以前冠頂印，從額分二手，於腦後三相繞如繫鬘，便向前耳邊下，從小指散垂如鬘帶勢。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結繫鬘印誦真言。以前冠頂印，從額分二手，於腦後三相繞如繫鬘，便向前耳邊下，從小指散垂如鬘帶勢。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)鉢娜摩(二合)磨隸𤚥紇唎(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)鉢娜摩(二合)磨隸𤚥紇唎(二合)」

次結甲冑印：結金剛拳如小兒握固，以二頭指各拄二大拇指節，當心已，即伸二頭指相掩一節許，仍以右指左指上。觀右頭指面有唵字，左頭指面有跕字，口中仍誦此兩字真言不斷絕，想其字並放綠色光，如抽藕絲光不斷絕，心前三繞，背上三繞，又至臍、又至兩膝、又至腰、又當心，次右肩、左肩，次至額上，又於腦後各三繞已。却結金剛拳印，從小指散如垂天衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結甲冑印：結金剛拳如小兒握固，以二頭指各拄二大拇指節，當心已，即伸二頭指相掩一節許，仍以右指左指上。觀右頭指面有唵字，左頭指面有跕字，口中仍誦此兩字真言不斷絕，想其字並放綠色光，如抽藕絲光不斷絕，心前三繞，背上三繞，又至臍、又至兩膝、又至腰、又當心，次右肩、左肩，次至額上，又於腦後各三繞已。却結金剛拳印，從小指散如垂天衣。

即以二縛不得解，但以掌三相拍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以二縛不得解，但以掌三相拍。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)鉢娜摩(二合)覩史也(二合)斛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)鉢娜摩(二合)覩史也(二合)斛」

次於壇中觀阿(上)字成月輪，於月輪中觀紇唎(二合)字成本尊身，放大光明，無量眷屬普現於圓光內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次於壇中觀阿(上)字成月輪，於月輪中觀紇唎(二合)字成本尊身，放大光明，無量眷屬普現於圓光內。

即結鉤印：金剛縛，舉右頭指如鉤三招，一誦一招。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即結鉤印：金剛縛，舉右頭指如鉤三招，一誦一招。真言曰：

「唵阿夜係弱」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿夜係弱」

次以索印。如前縛，以二頭指相拄如環，引本尊入所觀智身。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以索印。如前縛，以二頭指相拄如環，引本尊入所觀智身。真言曰：

「唵阿係吽吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿係吽吽」

次結鎖印：准前縛，以二頭指及二大指相串，各相捻如聯鎖，令本尊止住。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結鎖印：准前縛，以二頭指及二大指相串，各相捻如聯鎖，令本尊止住。真言曰：

「唵係薩普(二合)吒𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵係薩普(二合)吒𤚥」

次結鈴印：准前縛，屈二大拇指入掌中，三撼手如搖鈴，令本尊歡喜。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結鈴印：准前縛，屈二大拇指入掌中，三撼手如搖鈴，令本尊歡喜。真言曰：

「唵尾舍耶斛(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾舍耶斛(引)」

次結獻遏伽香水印，誦百字真言或餘讚歎。兩手外相叉擘開掌，以二中指頭相合，以二頭指微屈，去中指背一麥許不相著，狀如三鈷杵頭，二大拇指博著二頭指下側。即想香水滿掬，誦真言向前寫，灌洗本尊足。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結獻遏伽香水印，誦百字真言或餘讚歎。兩手外相叉擘開掌，以二中指頭相合，以二頭指微屈，去中指背一麥許不相著，狀如三鈷杵頭，二大拇指博著二頭指下側。即想香水滿掬，誦真言向前寫，灌洗本尊足。真言曰：

「唵嚩日𡀔(二合)娜迦坼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日𡀔(二合)娜迦坼」

本尊既至，次結羯摩印：左手金剛拳當心著，想把白蓮華。右手亦金剛拳於上轉，想撥開蓮葉，即身同本尊。事業真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本尊既至，次結羯摩印：左手金剛拳當心著，想把白蓮華。右手亦金剛拳於上轉，想撥開蓮葉，即身同本尊。事業真言曰：

「唵嚩日囉(二合)達摩紇唎(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)達摩紇唎(二合)」

次結三昧耶印：金剛縛，屈二頭指，以二大拇指押。同已上加持印，令本尊憶本誓願加持攝護。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結三昧耶印：金剛縛，屈二頭指，以二大拇指押。同已上加持印，令本尊憶本誓願加持攝護。真言曰：

「唵薩嚩迦里(誦三遍)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩迦里(誦三遍)」

然後結金剛嬉戲內供養印：金剛縛，伸二大拇指偃向身相並當心。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後結金剛嬉戲內供養印：金剛縛，伸二大拇指偃向身相並當心。真言曰：

「唵摩訶囉底(丁以反)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵摩訶囉底(丁以反)」

次結鬘：准前印更不改，但以二臂相並直伸，向前當額。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結鬘：准前印更不改，但以二臂相並直伸，向前當額。真言曰：

「唵𡀔波輸陛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵𡀔波輸陛」

次結歌印：不改前印，從前至口解散，向前垂二手下，如發歌音。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結歌印：不改前印，從前至口解散，向前垂二手下，如發歌音。真言曰：

「唵秫嚧(上輸律反下縷音二合)怛囉(二合)燥溪」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵秫嚧(上輸律反下縷音二合)怛囉(二合)燥溪」

次結舞印：以二金剛拳相旋繞，各從小指散，便金剛合掌置於頂上(金剛合掌者，合掌令指頭右押左，頭相交是也)。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結舞印：以二金剛拳相旋繞，各從小指散，便金剛合掌置於頂上(金剛合掌者，合掌令指頭右押左，頭相交是也)。真言曰：

「唵薩嚩布而(而曳反)」 已上內四供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩布而(而曳反)」 已上內四供養。

次結焚香印：以金剛縛向下解散，如焚香。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結焚香印：以金剛縛向下解散，如焚香。真言曰：

「唵鉢囉(二合)訶囉(二合)儞寧(去引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢囉(二合)訶囉(二合)儞寧(去引)」

次結華印：以金剛縛向上解散，如散華。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結華印：以金剛縛向上解散，如散華。真言曰：

「唵頗攞誐弭」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵頗攞誐弭」

次結燈印：准前嬉戲，但以二大拇指頭屈前相逼，亦不得相著指。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結燈印：准前嬉戲，但以二大拇指頭屈前相逼，亦不得相著指。真言曰：

「唵素帝惹仡哩(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵素帝惹仡哩(二合)」

次結塗香印：以金剛縛解散，摩胸上如塗香勢。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結塗香印：以金剛縛解散，摩胸上如塗香勢。真言曰：

「唵素巘蕩儗(妍以反)」 已上外四供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵素巘蕩儗(妍以反)」 已上外四供養。

次結部心根本印：合掌，以二無名指二頭指初分相交，其二小指二大拇指擘開。誦百字真言三遍。三字半七遍已，於頂上散，然後執念珠念誦。二手把珠當心念誦，諦觀本尊放淨光明，流注已頂，照於心月，月有白蓮華。身與本尊色相無二，如於明鏡自觀己身，與本尊互成影像。遍數終訖，懺悔、發願，重獻三昧耶、重結八供養，然後發遣聖者復還本宮。發遣者，用前三昧耶印當口解。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結部心根本印：合掌，以二無名指二頭指初分相交，其二小指二大拇指擘開。誦百字真言三遍。三字半七遍已，於頂上散，然後執念珠念誦。二手把珠當心念誦，諦觀本尊放淨光明，流注已頂，照於心月，月有白蓮華。身與本尊色相無二，如於明鏡自觀己身，與本尊互成影像。遍數終訖，懺悔、發願，重獻三昧耶、重結八供養，然後發遣聖者復還本宮。發遣者，用前三昧耶印當口解。真言曰：

「唵鉢娜摩(二合)薩怛縛(二合)穆(輕)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢娜摩(二合)薩怛縛(二合)穆(輕)」

然後復結加持、灌頂、甲冑、拍印等，然後出道場，或讀大乘經、或印佛作塔，於一切時本尊三摩地不令間斷。若觸穢處，當觀頂上有法界生字，放赤色光，所謂㘕字。於所食物皆加持此字，即不成穢觸。於一切供養香華皆加持此字放白色光，即無穢觸，所供養物皆遍法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後復結加持、灌頂、甲冑、拍印等，然後出道場，或讀大乘經、或印佛作塔，於一切時本尊三摩地不令間斷。若觸穢處，當觀頂上有法界生字，放赤色光，所謂㘕字。於所食物皆加持此字，即不成穢觸。於一切供養香華皆加持此字放白色光，即無穢觸，所供養物皆遍法界。

蓮華部百字真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華部百字真言曰：

「唵(一) 鉢娜摩(二合，下同)薩怛嚩(二合，下同)三摩耶(二) 摩努播羅耶(三) 鉢娜麼(二合)薩怛嚩(二合)(四) 怛尾弩波底瑟姹(二合)(五) 涅哩(二合)住(茶護反)銘婆嚩(六) 素覩使諭(二合)寐婆嚩(七) 阿弩囉訖覩(二合)寐婆嚩(八) 素補使諭(二合)寐婆嚩(九) 薩嚩悉地寐鉢囉(二合)也瑳(十) 薩嚩羯磨素者寐(十一) 質多室唎(二合)藥(十二) 句𡀔吽(十三) 呵呵呵呵穀(十四)(引)薄伽梵(十五) 薩嚩怛他孽多(十六) 鉢娜麼(二合)(十七) 麼寐悶者(十八) 鉢娜寐(引)婆嚩(十九) 摩訶三摩耶薩怛嚩(二合)(二十) 紇唎(二合引聲)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 鉢娜摩(二合，下同)薩怛嚩(二合，下同)三摩耶(二) 摩努播羅耶(三) 鉢娜麼(二合)薩怛嚩(二合)(四) 怛尾弩波底瑟姹(二合)(五) 涅哩(二合)住(茶護反)銘婆嚩(六) 素覩使諭(二合)寐婆嚩(七) 阿弩囉訖覩(二合)寐婆嚩(八) 素補使諭(二合)寐婆嚩(九) 薩嚩悉地寐鉢囉(二合)也瑳(十) 薩嚩羯磨素者寐(十一) 質多室唎(二合)藥(十二) 句𡀔吽(十三) 呵呵呵呵穀(十四)(引)薄伽梵(十五) 薩嚩怛他孽多(十六) 鉢娜麼(二合)(十七) 麼寐悶者(十八) 鉢娜寐(引)婆嚩(十九) 摩訶三摩耶薩怛嚩(二合)(二十) 紇唎(二合引聲)」