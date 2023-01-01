聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌(出《大毘盧遮那成道經》) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌(出《大毘盧遮那成道經》)

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

夫修瑜伽者，先於靜處建立曼荼羅，以香水散灑，以種種時華散於壇上。行者先須澡浴著新淨衣，次入道場對尊像前，五輪投地發殷重心，頂禮一切如來及諸菩薩。即結跏趺坐，觀想諸佛如在目前，然後至誠懺一切罪，作如是言：「我某甲自從無始已來，輪迴生死乃至今日，所造眾罪無量無邊、不自覺知，自作教他、見作隨喜。我今懺悔，不復更造。唯願諸佛慈悲攝受，令我罪障速得消滅(如是三說)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫修瑜伽者，先於靜處建立曼荼羅，以香水散灑，以種種時華散於壇上。行者先須澡浴著新淨衣，次入道場對尊像前，五輪投地發殷重心，頂禮一切如來及諸菩薩。即結跏趺坐，觀想諸佛如在目前，然後至誠懺一切罪，作如是言：「我某甲自從無始已來，輪迴生死乃至今日，所造眾罪無量無邊、不自覺知，自作教他、見作隨喜。我今懺悔，不復更造。唯願諸佛慈悲攝受，令我罪障速得消滅(如是三說)。」

復應自誓受三歸依戒，作如是言：「諸佛菩薩哀愍護我。我某甲始從今日，乃至當坐菩提道場，歸依如來無上三身，歸依方廣大乘法藏，歸依僧伽諸菩薩眾(如是三說)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復應自誓受三歸依戒，作如是言：「諸佛菩薩哀愍護我。我某甲始從今日，乃至當坐菩提道場，歸依如來無上三身，歸依方廣大乘法藏，歸依僧伽諸菩薩眾(如是三說)。」

「我某甲歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟。從今已往乃至成佛，更不歸餘二乘外道。唯願諸佛慈悲攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我某甲歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟。從今已往乃至成佛，更不歸餘二乘外道。唯願諸佛慈悲攝受。」

次應捨身供養，應作是言：「諸佛菩薩願哀愍故，攝受於我。從今已往乃至成佛，我常捨身供養一切如來及諸菩薩。唯願慈悲哀愍加護(如是三說)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應捨身供養，應作是言：「諸佛菩薩願哀愍故，攝受於我。從今已往乃至成佛，我常捨身供養一切如來及諸菩薩。唯願慈悲哀愍加護(如是三說)。」

次於最下方空中觀賀字黑色，其字變成風輪，其形半月。於風輪上，應觀嚩字白色，其字變成水輪，其形圓滿。於水輪上，應觀囉字金色，其字變成猛利金剛杵，流出金剛火焰，其形三角。從下向上至於地輪及以自身，火焰焚燒唯有灰燼，即以此灰變成金剛輪，其輪白色堅密，隨量大小其形正方。次於金剛輪上，觀想八葉大蓮華，具寶鬚蘂。於蓮華臺上，想娑(上)字黃金色，其字具無量光明。變此娑字成聖觀自在菩薩，結跏趺坐，身如金色，圓光熾盛，身披輕縠繒綵衣、著赤色裙，左手當臍執未敷蓮華、右手當胸作開華葉勢，具頭冠瓔珞，首戴無量壽佛，住於定相。作是觀已，即結三昧耶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次於最下方空中觀賀字黑色，其字變成風輪，其形半月。於風輪上，應觀嚩字白色，其字變成水輪，其形圓滿。於水輪上，應觀囉字金色，其字變成猛利金剛杵，流出金剛火焰，其形三角。從下向上至於地輪及以自身，火焰焚燒唯有灰燼，即以此灰變成金剛輪，其輪白色堅密，隨量大小其形正方。次於金剛輪上，觀想八葉大蓮華，具寶鬚蘂。於蓮華臺上，想娑(上)字黃金色，其字具無量光明。變此娑字成聖觀自在菩薩，結跏趺坐，身如金色，圓光熾盛，身披輕縠繒綵衣、著赤色裙，左手當臍執未敷蓮華、右手當胸作開華葉勢，具頭冠瓔珞，首戴無量壽佛，住於定相。作是觀已，即結三昧耶印。

以二手當心密合掌，並竪二大指。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二手當心密合掌，並竪二大指。誦真言曰：

「那莫三滿多母馱(引)南(引)阿(上)三(去)銘底哩(二合)三銘三(去)麼(鼻)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫三滿多母馱(引)南(引)阿(上)三(去)銘底哩(二合)三銘三(去)麼(鼻)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

誦真言三遍，以印印五處加持，所謂額、右肩、左肩、心、喉，頂上散之。由結此印，即能速滿十地行願十波羅蜜，能見一切如來地，能超過法道界，所謂超過勝解地淨心地如來地(名超過法道界)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦真言三遍，以印印五處加持，所謂額、右肩、左肩、心、喉，頂上散之。由結此印，即能速滿十地行願十波羅蜜，能見一切如來地，能超過法道界，所謂超過勝解地淨心地如來地(名超過法道界)。

次結法界生印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結法界生印。

以二手各作金剛拳，側相著，竪二頭指，頭側相拄，置於頂上。即於頂上想囕字，從字流出白色光，遍照自身及以內外，即觀自身等同法界。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二手各作金剛拳，側相著，竪二頭指，頭側相拄，置於頂上。即於頂上想囕字，從字流出白色光，遍照自身及以內外，即觀自身等同法界。誦真言曰：

「那莫三(去)滿多母馱(引)南(引)達磨馱(引)都娑嚩(二合)婆(引去)嚩句(引)憾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫三(去)滿多母馱(引)南(引)達磨馱(引)都娑嚩(二合)婆(引去)嚩句(引)憾」

誦真言三遍，以印從頂上便分二拳，兩邊徐徐下散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦真言三遍，以印從頂上便分二拳，兩邊徐徐下散。

次結轉法輪印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結轉法輪印。

以二手當心，背相附以右押左，四指互相鉤，左手大拇指祕於右手掌中，以右手大拇指頭相拄。觀自身如金剛薩埵菩薩，左手執金剛鈴置於左𦜮上，右手持五股杵當心作跳躑勢。身如白月色，頂戴五佛冠，坐月輪中。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二手當心，背相附以右押左，四指互相鉤，左手大拇指祕於右手掌中，以右手大拇指頭相拄。觀自身如金剛薩埵菩薩，左手執金剛鈴置於左𦜮上，右手持五股杵當心作跳躑勢。身如白月色，頂戴五佛冠，坐月輪中。誦真言曰：

「娜莫三(去)滿多嚩日囉(二合引)喃(引)嚩日囉(二合引)怛麼(二合)句(引)憾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫三(去)滿多嚩日囉(二合引)喃(引)嚩日囉(二合引)怛麼(二合)句(引)憾」

誦真言三遍已，即於頂上散印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦真言三遍已，即於頂上散印。

次結大日如來劍印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結大日如來劍印。

以二手當心合掌，屈二頭指中節橫相跓，以二大拇指並押二頭指上節如劍形。結此印已，即觀自心中有八葉蓮華，於蓮華中想阿(上)字，放金色光與印相應。想彼阿(上)字，了一切法本來不生，即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二手當心合掌，屈二頭指中節橫相跓，以二大拇指並押二頭指上節如劍形。結此印已，即觀自心中有八葉蓮華，於蓮華中想阿(上)字，放金色光與印相應。想彼阿(上)字，了一切法本來不生，即誦真言曰：

「娜莫三(去)滿多母馱(引)南(引)惡(引)尾(引)囉吽(引)欠」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫三(去)滿多母馱(引)南(引)惡(引)尾(引)囉吽(引)欠」

誦真言八遍，以印如前加持自身五處，於頂上散印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦真言八遍，以印如前加持自身五處，於頂上散印。

次結普供養印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結普供養印。

以二手合掌，右押左交上節即成。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二手合掌，右押左交上節即成。誦真言曰：

「娜莫三(去)滿多母馱(引)南薩嚩他(去引)欠嗢娜蘖(二合)帝颯頗(二合)囉呬(引)𤚥誐誐曩劍(平)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫三(去)滿多母馱(引)南薩嚩他(去引)欠嗢娜蘖(二合)帝颯頗(二合)囉呬(引)𤚥誐誐曩劍(平)娑嚩(二合引)賀(引)」

結印當心，誦真言五遍。想從印流出無量無邊香華飲食，供養盡虛空遍法界一切賢聖。於頂上散印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結印當心，誦真言五遍。想從印流出無量無邊香華飲食，供養盡虛空遍法界一切賢聖。於頂上散印。

次觀行布字法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次觀行布字法。

修瑜伽者應觀想自身眉間置吽字，赤金色，變成白毫相。於腦交縫內置暗字，白色光滿其腦中。於頂上置囕(上)字，作赤色光分焰上掣。於佛頂上應想唵字，白色光照法界。於自右足掌置娑嚩(二合)字，左足掌置賀字，即觀自心為菩提心，離一切我，離蘊處界、能取所取，於法平等，了知自心本來不生、空無自性。是故應當觀察，自心非我人眾生壽者等性。何以故？彼我人等性，無所造作、無所得故。我人等本無，寧有自性？即得遠離一切我見。是心亦非蘊處界性。何以故？此蘊等性於勝義中實不可得故。蘊處界分別自性，即非彼心，是心亦非能取所取，非彼能取妄想之心、非彼所取青黃等相故。世尊言：「心不住內亦不住外不住中間。何以故？本來清淨無分別故。」如是觀察，則知自心無我平等，了一切法本來不生，離妄分別，皆無自性猶如虛空。緣諸有情，思惟愍念：彼無始來不知自心本來清淨，妄生分別顛倒，鬼魅之所噉嚼，於生死中受種種苦。我今云何起大精進，令諸有情覺悟自心、了清淨法，令彼遠離虛妄分別？如是大悲為菩提心。發是心已，於囉字上具圓點，即為囕字，為法界種子。想二囉字置二眼中，如盛燈光普照一切。用此光明智慧之眼，觀自心中所置阿(上)字，了一切法本來不生。即於阿字流出白色光明，照無邊塵沙世界，除一切有情身中無明癡闇。即想自身轉成毘盧遮那如來，具頭冠瓔珞，坐白蓮華，身如金色，光明照曜，住三摩地相。應如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修瑜伽者應觀想自身眉間置吽字，赤金色，變成白毫相。於腦交縫內置暗字，白色光滿其腦中。於頂上置囕(上)字，作赤色光分焰上掣。於佛頂上應想唵字，白色光照法界。於自右足掌置娑嚩(二合)字，左足掌置賀字，即觀自心為菩提心，離一切我，離蘊處界、能取所取，於法平等，了知自心本來不生、空無自性。是故應當觀察，自心非我人眾生壽者等性。何以故？彼我人等性，無所造作、無所得故。我人等本無，寧有自性？即得遠離一切我見。是心亦非蘊處界性。何以故？此蘊等性於勝義中實不可得故。蘊處界分別自性，即非彼心，是心亦非能取所取，非彼能取妄想之心、非彼所取青黃等相故。世尊言：「心不住內亦不住外不住中間。何以故？本來清淨無分別故。」如是觀察，則知自心無我平等，了一切法本來不生，離妄分別，皆無自性猶如虛空。緣諸有情，思惟愍念：彼無始來不知自心本來清淨，妄生分別顛倒，鬼魅之所噉嚼，於生死中受種種苦。我今云何起大精進，令諸有情覺悟自心、了清淨法，令彼遠離虛妄分別？如是大悲為菩提心。發是心已，於囉字上具圓點，即為囕字，為法界種子。想二囉字置二眼中，如盛燈光普照一切。用此光明智慧之眼，觀自心中所置阿(上)字，了一切法本來不生。即於阿字流出白色光明，照無邊塵沙世界，除一切有情身中無明癡闇。即想自身轉成毘盧遮那如來，具頭冠瓔珞，坐白蓮華，身如金色，光明照曜，住三摩地相。應如是觀。

次結觀自在菩薩心印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結觀自在菩薩心印。

以二手內相叉，翹竪二大拇指，印相即成。結印當心，誦觀自在菩薩心真言七遍，以印加持心、額、喉、頂。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二手內相叉，翹竪二大拇指，印相即成。結印當心，誦觀自在菩薩心真言七遍，以印加持心、額、喉、頂。誦真言曰：

「唵阿(去引)嚧(引)力迦(迦半音呼)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿(去引)嚧(引)力迦(迦半音呼)娑嚩(二合引)賀(引)」

隨誦真言，以右大拇指向身招之，即成召請。即觀本尊心上有圓滿寂靜月輪，於月輪中右旋安布陀羅尼字，其字皆放白色光遍周法界，其光還入行者頂。於修瑜伽者心月輪中，准前右旋布列了了分明，其字復放光明，准前作觀。如是觀已，修瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身等無差別，如彼鏡像不一不異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨誦真言，以右大拇指向身招之，即成召請。即觀本尊心上有圓滿寂靜月輪，於月輪中右旋安布陀羅尼字，其字皆放白色光遍周法界，其光還入行者頂。於修瑜伽者心月輪中，准前右旋布列了了分明，其字復放光明，准前作觀。如是觀已，修瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身等無差別，如彼鏡像不一不異。

次應思惟字義。阿(上)字門者，一切法本不生故。囉字門者，一切法遠離塵故。攞字門者，一切法相不可得故。此攞字為加聲，變成力字，從此力字中流出迦字。迦字門者，一切法無造作故。應如是觀。繫心於真言文字之上，即思字下所詮義門，謂本來不生等如上四義。如是作觀終而復始，名為三摩地念誦。若作出聲念者，於真言中應作此句。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應思惟字義。阿(上)字門者，一切法本不生故。囉字門者，一切法遠離塵故。攞字門者，一切法相不可得故。此攞字為加聲，變成力字，從此力字中流出迦字。迦字門者，一切法無造作故。應如是觀。繫心於真言文字之上，即思字下所詮義門，謂本來不生等如上四義。如是作觀終而復始，名為三摩地念誦。若作出聲念者，於真言中應作此句。誦真言曰：

「唵阿(去引)嚧(引)力迦(力者中含迦字也)枳(引)囉底(二合丁異反，下同)𡀩乞灑弭(去)尾步底銘娜娜娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿(去引)嚧(引)力迦(力者中含迦字也)枳(引)囉底(二合丁異反，下同)𡀩乞灑弭(去)尾步底銘娜娜娑嚩(二合引)賀」

次應觀前阿、嚧、力、迦等四字黃金色，誦前真言，即得增益，法中所求皆得。前所觀心中阿(上)字及腦中暗字，體是一也。眼中囉字、頂上囕字。如是四字義，以成自身等覺句也。復觀菩提心，即結前三昧耶印，及結前法界生轉法輪并劍印等，加持自身五處，各誦本真言。即禮佛、發願、迴向已出道場。常轉大乘華嚴、般若等教，及印佛印塔經行，旋遶窣堵波，令速成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應觀前阿、嚧、力、迦等四字黃金色，誦前真言，即得增益，法中所求皆得。前所觀心中阿(上)字及腦中暗字，體是一也。眼中囉字、頂上囕字。如是四字義，以成自身等覺句也。復觀菩提心，即結前三昧耶印，及結前法界生轉法輪并劍印等，加持自身五處，各誦本真言。即禮佛、發願、迴向已出道場。常轉大乘華嚴、般若等教，及印佛印塔經行，旋遶窣堵波，令速成就。