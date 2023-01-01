佛說安宅陀羅尼呪經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說安宅陀羅尼呪經
佛說安宅陀羅尼呪經
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇陀林中給孤精舍，與大比丘眾千二百五十人，大菩薩眾四萬人俱。娑婆世界主梵天王，釋提桓因，四大天王，提頭賴吒天王、毘樓勒𮒺天王、毘樓博叉天王、毘沙門天王，將二十八部鬼師大將軍。如是等諸天八萬四千，阿利多將其子及眷屬悉來在會。
一時佛在舍衛國祇陀林中給孤精舍，與大比丘眾千二百五十人，大菩薩眾四萬人俱。娑婆世界主梵天王，釋提桓因，四大天王，提頭賴吒天王、毘樓勒𮒺天王、毘樓博叉天王、毘沙門天王，將二十八部鬼師大將軍。如是等諸天八萬四千，阿利多將其子及眷屬悉來在會。
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爾時去此佛世界過十萬億佛土，有世界名眾花，佛號最勝燈王如來應供等正覺，今現在說法。遣二菩薩，一名大光、二名無量光，而告之言：「善男子！汝等持此陀羅尼呪，至娑婆世界與釋迦牟尼佛。此呪多所饒益，能令眾生長夜安隱，獲大善利色力名譽。」即說呪曰：
爾時去此佛世界過十萬億佛土，有世界名眾花，佛號最勝燈王如來應供等正覺，今現在說法。遣二菩薩，一名大光、二名無量光，而告之言：「善男子！汝等持此陀羅尼呪，至娑婆世界與釋迦牟尼佛。此呪多所饒益，能令眾生長夜安隱，獲大善利色力名譽。」即說呪曰：
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「多跌他 波羅殊隷 殊隷 殊隷隷沙摩鞮摩訶娑摩鞮 娑慢帝 摩訶娑慢帝 娑隷娑羅隷 莎呵」
「多跌他 波羅殊隷 殊隷 殊隷隷沙摩鞮摩訶娑摩鞮 娑慢帝 摩訶娑慢帝 娑隷娑羅隷 莎呵」
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時二菩薩從佛受持陀羅尼呪，譬如壯夫屈申臂項，眾花國沒，到舍衛國祇陀林中給孤獨精舍。時二菩薩前詣佛所，頭面禮足，却住一面，而白佛言：「世尊！去此世界過十萬億佛土，有世界名眾花，佛號最勝燈王如來應供等正覺，今現在說法。遣我等來問訊世尊：少病少惱、氣力安不？諸弟子等不為若魔、若天、若鬼、若羅剎、若部多、若鳩槃茶、若富單那、若毘舍遮、若餓鬼、若阿修羅、若迦樓羅、若干人鬼、若乾陀鬼、疫病鬼、若使人狂鬼、若亂人心鬼、若方道鬼、若起尸鬼、若一日發病鬼、若二日若三日若四日乃至七日發病鬼、若常發病鬼如是等諸橫之所惱者。最勝燈王如來遣陀羅尼呪來與世尊，亦欲令此娑婆世界眾生長夜安隱，獲大善利色力名譽。說呪如上。」
時二菩薩從佛受持陀羅尼呪，譬如壯夫屈申臂項，眾花國沒，到舍衛國祇陀林中給孤獨精舍。時二菩薩前詣佛所，頭面禮足，却住一面，而白佛言：「世尊！去此世界過十萬億佛土，有世界名眾花，佛號最勝燈王如來應供等正覺，今現在說法。遣我等來問訊世尊：少病少惱、氣力安不？諸弟子等不為若魔、若天、若鬼、若羅剎、若部多、若鳩槃茶、若富單那、若毘舍遮、若餓鬼、若阿修羅、若迦樓羅、若干人鬼、若乾陀鬼、疫病鬼、若使人狂鬼、若亂人心鬼、若方道鬼、若起尸鬼、若一日發病鬼、若二日若三日若四日乃至七日發病鬼、若常發病鬼如是等諸橫之所惱者。最勝燈王如來遣陀羅尼呪來與世尊，亦欲令此娑婆世界眾生長夜安隱，獲大善利色力名譽。說呪如上。」
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爾時佛告阿難：「汝當受持，讀誦通利，為他解說，書寫供養此陀羅尼呪。所以者何？佛出世難，持是呪亦復甚難。阿難！若有受持讀誦通利，得大福利。」
爾時佛告阿難：「汝當受持，讀誦通利，為他解說，書寫供養此陀羅尼呪。所以者何？佛出世難，持是呪亦復甚難。阿難！若有受持讀誦通利，得大福利。」
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佛說摩尼羅亶經
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