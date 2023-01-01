時二菩薩從佛受持陀羅尼呪，譬如壯夫屈申臂項，眾花國沒，到舍衛國祇陀林中給孤獨精舍。時二菩薩前詣佛所，頭面禮足，却住一面，而白佛言：「世尊！去此世界過十萬億佛土，有世界名眾花，佛號最勝燈王如來應供等正覺，今現在說法。遣我等來問訊世尊：少病少惱、氣力安不？諸弟子等不為若魔、若天、若鬼、若羅剎、若部多、若鳩槃茶、若富單那、若毘舍遮、若餓鬼、若阿修羅、若迦樓羅、若干人鬼、若乾陀鬼、疫病鬼、若使人狂鬼、若亂人心鬼、若方道鬼、若起尸鬼、若一日發病鬼、若二日若三日若四日乃至七日發病鬼、若常發病鬼如是等諸橫之所惱者。最勝燈王如來遣陀羅尼呪來與世尊，亦欲令此娑婆世界眾生長夜安隱，獲大善利色力名譽。說呪如上。」

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二菩薩從佛受持陀羅尼呪，譬如壯夫屈申臂項，眾花國沒，到舍衛國祇陀林中給孤獨精舍。時二菩薩前詣佛所，頭面禮足，却住一面，而白佛言：「世尊！去此世界過十萬億佛土，有世界名眾花，佛號最勝燈王如來應供等正覺，今現在說法。遣我等來問訊世尊：少病少惱、氣力安不？諸弟子等不為若魔、若天、若鬼、若羅剎、若部多、若鳩槃茶、若富單那、若毘舍遮、若餓鬼、若阿修羅、若迦樓羅、若干人鬼、若乾陀鬼、疫病鬼、若使人狂鬼、若亂人心鬼、若方道鬼、若起尸鬼、若一日發病鬼、若二日若三日若四日乃至七日發病鬼、若常發病鬼如是等諸橫之所惱者。最勝燈王如來遣陀羅尼呪來與世尊，亦欲令此娑婆世界眾生長夜安隱，獲大善利色力名譽。說呪如上。」