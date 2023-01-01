童子經念誦法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童子經念誦法

三藏沙門善無畏譯詔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏沙門善無畏譯詔

□□□□天王白佛言：「世尊！若有女人，為小兒欲修此童子經法者，先月八日十五日受持八戒，清淨洗浴、着新淨衣，禮十方諸佛。晨朝時起，以覽字呪水八，硯內寫書雜童子經。向東方作圓壇，盛滿香花、燈明、閼伽等置壇上。書寫此經而後，於淨室修此法。若於江河邊、若於山邊、若於僧尼住處修行此童子經祕密法，作四肘圓壇，次作書曼荼羅。內院內書大梵天王、栴檀乾闥婆大鬼神□□□書十五鬼神形像。如所說如是造作已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □□□□天王白佛言：「世尊！若有女人，為小兒欲修此童子經法者，先月八日十五日受持八戒，清淨洗浴、着新淨衣，禮十方諸佛。晨朝時起，以覽字呪水八，硯內寫書雜童子經。向東方作圓壇，盛滿香花、燈明、閼伽等置壇上。書寫此經而後，於淨室修此法。若於江河邊、若於山邊、若於僧尼住處修行此童子經祕密法，作四肘圓壇，次作書曼荼羅。內院內書大梵天王、栴檀乾闥婆大鬼神□□□書十五鬼神形像。如所說如是造作已。」

爾時大梵天王重白佛言：「我為欲利養安樂閻浮提諸小兒故，唯願世尊聽許說最極密印陀羅尼。」即此陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大梵天王重白佛言：「我為欲利養安樂閻浮提諸小兒故，唯願世尊聽許說最極密印陀羅尼。」即此陀羅尼曰：

「多恎他阿伽羅伽寗那伽伽寗波漏隷伽婆隷婆隷不隷羅收禰修羅俾遮羅俾波陀尼波羅呵阿曷利沙尼那易禰那易蘇婆呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多恎他阿伽羅伽寗那伽伽寗波漏隷伽婆隷婆隷不隷羅收禰修羅俾遮羅俾波陀尼波羅呵阿曷利沙尼那易禰那易蘇婆呵」

「其印相：定以空捻水甲，如取花形，惠拳押腰是也。若以此陀羅尼印加持病惱者，即得除滅。此陀羅尼被縛一切諸天、一切大鬼神王、一切大少神冥道類，但有慈悲者皆不折縛。一切鬼神神王令縛，皆頭破作七分如阿梨樹枝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其印相：定以空捻水甲，如取花形，惠拳押腰是也。若以此陀羅尼印加持病惱者，即得除滅。此陀羅尼被縛一切諸天、一切大鬼神王、一切大少神冥道類，但有慈悲者皆不折縛。一切鬼神神王令縛，皆頭破作七分如阿梨樹枝。」

爾時栴檀乾闥婆大鬼王并十五大鬼神、神祇冥道，皆來集，五體投地，白大梵王言：「我等皆捨惡心，護此陀羅尼并童子。唯願大梵王說陀羅尼，令一切鬼神令護童子。又護童子經除惡成吉祥。」栴檀乾闥婆王即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時栴檀乾闥婆大鬼王并十五大鬼神、神祇冥道，皆來集，五體投地，白大梵王言：「我等皆捨惡心，護此陀羅尼并童子。唯願大梵王說陀羅尼，令一切鬼神令護童子。又護童子經除惡成吉祥。」栴檀乾闥婆王即說陀羅尼曰：

「曩莫三曼多沒馱(引)喃(引)(一) 尾戌馱薩縛(二合)囉嚩(引)係係娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多沒馱(引)喃(引)(一) 尾戌馱薩縛(二合)囉嚩(引)係係娑嚩(二合)賀」

「內縛申水輪，勿頭合，是也。說印并陀羅尼也。此印陀陀羅尼，滅一切大疫病，除一切四百四病，一切鬼神常恒守護不離此人邊。此呪成一切所求所聖。我又說十五鬼陀羅尼，利益一切眾生故。唯願大梵王說十五眷屬陀羅尼。」即說曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內縛申水輪，勿頭合，是也。說印并陀羅尼也。此印陀陀羅尼，滅一切大疫病，除一切四百四病，一切鬼神常恒守護不離此人邊。此呪成一切所求所聖。我又說十五鬼陀羅尼，利益一切眾生故。唯願大梵王說十五眷屬陀羅尼。」即說曰：

「南無佛陀耶(一) 南無達麼耶(二) 南無僧伽耶南無酬迦鬼彌迦王鬼騫陀王鬼阿波悉魔羅鬼牟致迦鬼魔致迦鬼閻彌迦鬼迦彌尼鬼梨婆坻鬼富多那鬼曼多難提鬼舍究尼鬼揵吒波尼尼鬼目佉曼荼鬼藍婆鬼莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶(一) 南無達麼耶(二) 南無僧伽耶南無酬迦鬼彌迦王鬼騫陀王鬼阿波悉魔羅鬼牟致迦鬼魔致迦鬼閻彌迦鬼迦彌尼鬼梨婆坻鬼富多那鬼曼多難提鬼舍究尼鬼揵吒波尼尼鬼目佉曼荼鬼藍婆鬼莎呵」

大梵天王重白佛言：「有眾生於此陀羅尼能受持念誦，滅萬惡生萬善，一切冥道常守護，一切鬼神一切惡神慈悲加護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大梵天王重白佛言：「有眾生於此陀羅尼能受持念誦，滅萬惡生萬善，一切冥道常守護，一切鬼神一切惡神慈悲加護。」

爾時大梵天、帝釋天白佛言：「我有護諸童子陀羅尼，名長壽延命陀羅尼。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大梵天、帝釋天白佛言：「我有護諸童子陀羅尼，名長壽延命陀羅尼。」即說陀羅尼曰：

「多恎他菩陀菩陀㝹摩帝菩提菩提摩隷式叉夜婆舍利婆多彌婆羅陀頭隷頭隷婆臈多頭隷舍摩膩收隷婆羅鞞陀波臈帝收藍舍彌帝般陀般絺婆呵膩摩祇摩膩陀波蘇可膩婆羅膩蘇波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多恎他菩陀菩陀㝹摩帝菩提菩提摩隷式叉夜婆舍利婆多彌婆羅陀頭隷頭隷婆臈多頭隷舍摩膩收隷婆羅鞞陀波臈帝收藍舍彌帝般陀般絺婆呵膩摩祇摩膩陀波蘇可膩婆羅膩蘇波呵」

印相：二手仰掌，以二大指捻二無名指，□□頭指來去是也。誦此陀羅尼結此印，常受持童子經者，即延三萬八千日壽命。此陀羅尼能消滅定業、延壽命，滅無量惡、生無量善，能成就所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印相：二手仰掌，以二大指捻二無名指，□□頭指來去是也。誦此陀羅尼結此印，常受持童子經者，即延三萬八千日壽命。此陀羅尼能消滅定業、延壽命，滅無量惡、生無量善，能成就所願。

次說勸請十五鬼神呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說勸請十五鬼神呪曰：

「南摩三曼多勃馱喃(一) 耽令令閻微枳履儞弭履訶娑難羅娑難特𭟒娑難𮉂莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南摩三曼多勃馱喃(一) 耽令令閻微枳履儞弭履訶娑難羅娑難特𭟒娑難𮉂莎呵」

印相：二手二少指內相叉，大指相柱，餘四指散開來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印相：二手二少指內相叉，大指相柱，餘四指散開來去。

□□召請十五鬼神呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □□召請十五鬼神呪曰：

「唵弭莫伽迦利沙野曳醯枳布瑟置迦鴦俱捨弱吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵弭莫伽迦利沙野曳醯枳布瑟置迦鴦俱捨弱吽」

印相：右手向外屈五指，三度召之是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印相：右手向外屈五指，三度召之是也。

次施食十五鬼神呪曰(用金剛合掌)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次施食十五鬼神呪曰(用金剛合掌)：

「唵波羅步多(二) 弭麼隷參皤嚩吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵波羅步多(二) 弭麼隷參皤嚩吽」

次說飽滿食十五鬼神呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說飽滿食十五鬼神呪曰：

「南麼三曼多勃馱喃唵訶利訶利藥乞叉尾儞夜達𭉮比旨比旨囉吒蘗囉藍蘗囉藍訶散難微訶(上)散難弱吽鑁斛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼三曼多勃馱喃唵訶利訶利藥乞叉尾儞夜達𭉮比旨比旨囉吒蘗囉藍蘗囉藍訶散難微訶(上)散難弱吽鑁斛」

印相：金剛合掌，以二大指捻二頭指甲上是也(注云與願印也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印相：金剛合掌，以二大指捻二頭指甲上是也(注云與願印也)。

次說散粇米花曰(用金剛掌)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說散粇米花曰(用金剛掌)：

「唵摩訶摩儞布囉耶達羅達羅吽吽唵鉢囉嚩羅謁囉嚩底娑囉娑囉吽吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵摩訶摩儞布囉耶達羅達羅吽吽唵鉢囉嚩羅謁囉嚩底娑囉娑囉吽吽」

常白月一日、八日、十五日，撰鬼宿，設種種飲食菓子乳粥美味六種供養施神王。如是神等令一切眾生常惱害眾生，坐生氣殺萬性人民。一切眾生一切病，皆此神王所為也。是故十五神王常念愛持誦中我所說陀羅尼者，得無盡壽命，一切天王守護、一切神王恒加護，以栴檀乾闥婆於一切閻浮提大鬼神中最尊最上，為無有上。書此鬼王名號并經中陀羅尼，以五色綖呪一百八遍、若呪二十一返，又呪七遍，繫頸上。又法小兒額書栴檀乾闥婆大鬼名號。又法若有世間疫病者，以伏鬼木呪二十一遍，飲病人。又法有眼病者，呪花水二十一遍，飲之洗之。又法有胸病者，以石留呪一百八返飲之。又法有利病，若赤利病下利病者，取牛膝草呪一百八遍，日日飲之。又法有虐病者，呪大頭飲之，即病消滅。又法有頭病者，以柳木板呪二十一遍，置頭下邊。又法欲降伏惡人者，書彼名，起嗔恚惡心，以箭弓射彼人名，一返而誦前十五鬼呪呼加彼名，即三日中死。一切鳥類一切萬怪來集時，先作怪向者物呪誦之，彼作怪物自身受怪，自然死滅。雖多法有本藏，具不記撰，已上注也。此法滅萬惡、成萬善，令一切所求成就，世間出世一切福、一切高位、一切愛念，皆大吉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常白月一日、八日、十五日，撰鬼宿，設種種飲食菓子乳粥美味六種供養施神王。如是神等令一切眾生常惱害眾生，坐生氣殺萬性人民。一切眾生一切病，皆此神王所為也。是故十五神王常念愛持誦中我所說陀羅尼者，得無盡壽命，一切天王守護、一切神王恒加護，以栴檀乾闥婆於一切閻浮提大鬼神中最尊最上，為無有上。書此鬼王名號并經中陀羅尼，以五色綖呪一百八遍、若呪二十一返，又呪七遍，繫頸上。又法小兒額書栴檀乾闥婆大鬼名號。又法若有世間疫病者，以伏鬼木呪二十一遍，飲病人。又法有眼病者，呪花水二十一遍，飲之洗之。又法有胸病者，以石留呪一百八返飲之。又法有利病，若赤利病下利病者，取牛膝草呪一百八遍，日日飲之。又法有虐病者，呪大頭飲之，即病消滅。又法有頭病者，以柳木板呪二十一遍，置頭下邊。又法欲降伏惡人者，書彼名，起嗔恚惡心，以箭弓射彼人名，一返而誦前十五鬼呪呼加彼名，即三日中死。一切鳥類一切萬怪來集時，先作怪向者物呪誦之，彼作怪物自身受怪，自然死滅。雖多法有本藏，具不記撰，已上注也。此法滅萬惡、成萬善，令一切所求成就，世間出世一切福、一切高位、一切愛念，皆大吉也。

童子經念誦法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童子經念誦法

壇上有惡字，字變成七寶樓閣，樓閣上張天蓋，以眾寶自莊嚴。其宮殿中有荷葉座，座上有鉢羅字，變成大梵天王。王邊荷葉座有尾字，變成栴檀乾闥婆大王。其荷葉邊有吽字，成十五鬼王將，七萬八千鬼神前後圍匝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壇上有惡字，字變成七寶樓閣，樓閣上張天蓋，以眾寶自莊嚴。其宮殿中有荷葉座，座上有鉢羅字，變成大梵天王。王邊荷葉座有尾字，變成栴檀乾闥婆大王。其荷葉邊有吽字，成十五鬼王將，七萬八千鬼神前後圍匝。

平治元年八月八日於四條壇所書了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平治元年八月八日於四條壇所書了

交了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 交了