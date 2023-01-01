佛說護諸童子陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說護諸童子陀羅尼經

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

爾時如來初成正覺，有一大梵天王來詣佛所，敬禮佛足，而作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來初成正覺，有一大梵天王來詣佛所，敬禮佛足，而作是言：

「南無佛陀耶， 南無達摩耶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶， 南無達摩耶，

南無僧伽耶。 我禮佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無僧伽耶。 我禮佛世尊，

照世大法王， 在於閻浮提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照世大法王， 在於閻浮提，

最初說神呪， 甘露淨勝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初說神呪， 甘露淨勝法，

及禮無著僧。」 已禮牟尼足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及禮無著僧。」 已禮牟尼足，

即時說偈言： 「世尊諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時說偈言： 「世尊諸如來，

聲聞及辟支， 諸仙護世王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞及辟支， 諸仙護世王，

大力龍天神， 如是等諸眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力龍天神， 如是等諸眾，

皆於人中生。 有夜叉羅剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆於人中生。 有夜叉羅剎，

常憙噉人胎， 非人王境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常憙噉人胎， 非人王境界，

強力所不制， 能令人無子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 強力所不制， 能令人無子，

傷害於胞胎， 男女交會時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傷害於胞胎， 男女交會時，

使其意迷亂， 懷任不成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使其意迷亂， 懷任不成就，

或歌羅安浮， 無子以傷胎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或歌羅安浮， 無子以傷胎，

及生時奪命， 皆是諸惡鬼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及生時奪命， 皆是諸惡鬼，

為其作嬈害。 我今說彼名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為其作嬈害。 我今說彼名，

願佛聽我說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛聽我說。

「第一名彌酬迦、第二名彌伽王、第三名騫陀、第四名阿波悉魔羅、第五名牟致迦、第六名魔致迦、第七名閻彌迦、第八名迦彌尼、第九名黎婆坻、第十名富多那、第十一名曼多難提、第十二名舍究尼、第十三名揵吒波尼尼、第十四名目佉曼荼、第十五名藍婆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一名彌酬迦、第二名彌伽王、第三名騫陀、第四名阿波悉魔羅、第五名牟致迦、第六名魔致迦、第七名閻彌迦、第八名迦彌尼、第九名黎婆坻、第十名富多那、第十一名曼多難提、第十二名舍究尼、第十三名揵吒波尼尼、第十四名目佉曼荼、第十五名藍婆

「此十五鬼神，常遊行世間，為嬰孩小兒，而作於恐怖。我今當說此諸鬼神恐怖形相，以此形相，令諸小兒皆生驚畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此十五鬼神，常遊行世間，為嬰孩小兒，而作於恐怖。我今當說此諸鬼神恐怖形相，以此形相，令諸小兒皆生驚畏。

「彌酬迦者其形如牛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌酬迦者其形如牛。

「彌迦王者其形如師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌迦王者其形如師子。

「騫陀者其形如鳩魔羅天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「騫陀者其形如鳩魔羅天。

「阿波悉魔羅者其形如野狐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿波悉魔羅者其形如野狐。

「牟致迦者其形如獼猴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牟致迦者其形如獼猴。

「魔致迦者其形如羅剎女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔致迦者其形如羅剎女。

「閻彌迦者其形如馬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閻彌迦者其形如馬。

「迦彌尼者其形如婦女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦彌尼者其形如婦女。

「黎婆坻者其形如狗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「黎婆坻者其形如狗。

「富多那者其形如猪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富多那者其形如猪。

「曼多難提者其形如猫兒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼多難提者其形如猫兒。

「舍究尼者其形如鳥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍究尼者其形如鳥。

「乾吒婆尼尼者其形如雉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乾吒婆尼尼者其形如雉。

「目佉曼荼者其形如獯狐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目佉曼荼者其形如獯狐。

「藍婆者其形如蛇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藍婆者其形如蛇。

「此十五鬼神，著諸小兒，令其驚怖。我今當復說諸小兒怖畏之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此十五鬼神，著諸小兒，令其驚怖。我今當復說諸小兒怖畏之相。

「彌酬迦鬼者著小兒眼睛迴轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌酬迦鬼者著小兒眼睛迴轉。

「彌迦王鬼者著小兒數數嘔吐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌迦王鬼者著小兒數數嘔吐。

「騫陀鬼者著小兒其兩肩動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「騫陀鬼者著小兒其兩肩動。

「阿波悉魔羅鬼者著小兒口中沫出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿波悉魔羅鬼者著小兒口中沫出。

「牟致迦鬼者著小兒把捲不展。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牟致迦鬼者著小兒把捲不展。

「魔致迦鬼者著小兒自齧其舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔致迦鬼者著小兒自齧其舌。

「閻彌迦鬼者著小兒憙啼喜笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閻彌迦鬼者著小兒憙啼喜笑。

「迦彌尼鬼者著小兒樂著女人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦彌尼鬼者著小兒樂著女人。

「黎婆坻鬼者著小兒見種種雜相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「黎婆坻鬼者著小兒見種種雜相。

「富多那鬼者著小兒眠中驚怖啼哭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富多那鬼者著小兒眠中驚怖啼哭。

「曼多難提鬼者著小兒憙啼喜笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼多難提鬼者著小兒憙啼喜笑。

「金究尼鬼者著小兒不肯飲乳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金究尼鬼者著小兒不肯飲乳。

「乾吒波尼尼鬼者著小兒咽喉聲塞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乾吒波尼尼鬼者著小兒咽喉聲塞。

「目佉曼荼鬼者著小兒時氣熱病下痢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目佉曼荼鬼者著小兒時氣熱病下痢。

「藍婆鬼者著小兒數數噫噦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藍婆鬼者著小兒數數噫噦。

「此十五鬼神，以如是等形怖諸小兒，及其小兒驚怖之相，我皆已說。復有大鬼神王，名栴檀乾闥婆，於諸鬼神最為上首。當以五色綖，誦此陀羅尼一遍一結，作一百八結，并書其鬼神名字，使人齎此書綖，語彼使言：『汝今疾去，急速如風到於四方，隨彼十五鬼神所住之處，與栴檀乾闥婆大鬼神王，令以五色線縛彼鬼神，勿嬈眾生。』兼以種種美味飲食、香華燈明及以乳粥供養神王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此十五鬼神，以如是等形怖諸小兒，及其小兒驚怖之相，我皆已說。復有大鬼神王，名栴檀乾闥婆，於諸鬼神最為上首。當以五色綖，誦此陀羅尼一遍一結，作一百八結，并書其鬼神名字，使人齎此書綖，語彼使言：『汝今疾去，急速如風到於四方，隨彼十五鬼神所住之處，與栴檀乾闥婆大鬼神王，令以五色線縛彼鬼神，勿嬈眾生。』兼以種種美味飲食、香華燈明及以乳粥供養神王。」

爾時大梵天王復白佛言：「世尊！若有女人不生男女，或在胎中失壞墮落，或生已奪命，此諸女等欲求子息保命長壽者，常當繫念修行善法，於月八日十五日受持八戒，清淨洗浴著新淨衣，禮十方佛至於中夜，取少芥子置已頂上，誦我所說陀羅尼呪者，令此女人即得如願，所生童子安隱無患，盡其形壽終不中夭。若有鬼神不順我呪者，我當令其頭破作七分如阿梨樹枝。」即說護諸童子陀羅尼呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大梵天王復白佛言：「世尊！若有女人不生男女，或在胎中失壞墮落，或生已奪命，此諸女等欲求子息保命長壽者，常當繫念修行善法，於月八日十五日受持八戒，清淨洗浴著新淨衣，禮十方佛至於中夜，取少芥子置已頂上，誦我所說陀羅尼呪者，令此女人即得如願，所生童子安隱無患，盡其形壽終不中夭。若有鬼神不順我呪者，我當令其頭破作七分如阿梨樹枝。」即說護諸童子陀羅尼呪：

「多𭊾他 阿伽羅 伽甯 那伽 伽甯 婆漏隷 秖隷 伽婆隷 婆隷 不隷 羅扠禰 修羅俾 遮羅俾 娑尼 波羅呵 沙尼 那易 彌那易 穌婆呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多𭊾他 阿伽羅 伽甯 那伽 伽甯 婆漏隷 秖隷 伽婆隷 婆隷 不隷 羅扠禰 修羅俾 遮羅俾 娑尼 波羅呵 沙尼 那易 彌那易 穌婆呵」

「世尊！我今說此陀羅尼呪護諸童子，令得安隱獲其長壽故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我今說此陀羅尼呪護諸童子，令得安隱獲其長壽故。」

爾時世尊一切種智即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊一切種智即說呪曰：

「多𭊾他 菩陀菩陀 菩陀㝹摩帝 菩提菩提 摩隷 式叉夜 婆舍利 婆多禰 婆羅陀 頭隷 頭隷 婆臘多頭隷 舍摩膩 收隷 婆呵膩 陀波膩 穌婆呵 膩婆羅膩 穌婆呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多𭊾他 菩陀菩陀 菩陀㝹摩帝 菩提菩提 摩隷 式叉夜 婆舍利 婆多禰 婆羅陀 頭隷 頭隷 婆臘多頭隷 舍摩膩 收隷 婆呵膩 陀波膩 穌婆呵 膩婆羅膩 穌婆呵」

「此十五鬼神常食血肉，以此陀羅尼呪力故，悉皆遠離不生惡心，令諸童子離於恐怖安隱無患，處胎初生無諸患難。誦此呪者，或於城邑聚落，隨其住處亦能令彼嬰孩小兒長得安隱終保年壽。南無佛陀成就此呪，護諸童子不為諸惡鬼神之所嬈害，一切諸難一切恐怖悉皆遠離穌婆呵。」時此梵天聞說此經，歡欣奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此十五鬼神常食血肉，以此陀羅尼呪力故，悉皆遠離不生惡心，令諸童子離於恐怖安隱無患，處胎初生無諸患難。誦此呪者，或於城邑聚落，隨其住處亦能令彼嬰孩小兒長得安隱終保年壽。南無佛陀成就此呪，護諸童子不為諸惡鬼神之所嬈害，一切諸難一切恐怖悉皆遠離穌婆呵。」時此梵天聞說此經，歡欣奉行。