一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾及菩薩摩訶薩眾俱。爾時波斯匿王在大眾中，即從座起，整理衣服，偏袒右肩，右膝著地禮佛雙足，合掌恭敬而白佛言：「希有世尊！相師占我却後七日必當壽盡。我為無常苦所逼惱，無所依仰，來投世尊。唯願世尊為我救護。云何令我得離憂苦？」佛告言：「大王！善自安慰，勿得憂怖。諸佛如來有善方便，能令大王獲殊勝利，近延壽命，當得阿耨多羅三藐三菩提。諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。大王當知，若欲免離無常苦惱，超入如來法身壽量，應先發心、持佛淨戒、修最上福。能發此心，延王壽命。」王白佛言：「唯願世尊為我救護。所說發心持佛淨戒修最上福，我便奉行，亦令國人奉行此法。未知發心何等心？持何等戒？何福最上？唯願如來為我宣說。」佛告大王言：「發心者，發四無量心。言持戒者，持不殺戒。修上福者，無過造塔。悲愍救護一切眾生，諸天善神常來守護，不相捨離如影隨形，發生大王無邊福利。大王！建立佛塔，福利難思，三世如來所共稱讚。我為大王略說因緣，王當諦聽。乃往古昔有一小兒此地牧牛，有諸相師來共占相，謂言此牧牛兒却後七日必當壽盡。是牧牛兒又於異時與諸小兒聚沙為戲，中有小兒摧沙為堆，言作佛塔，高一磔手或二或三至四磔手。時此小兒戲聚沙塔高一磔手，却後更延七年壽命。於聚沙時，有辟支佛持鉢而行，時諸小兒以嬉戲心將沙奉施，言：『我施麨。』時辟支佛引鉢受之，以神通力沙變成麨。時諸小兒見此因緣，皆悉獲得清淨信心。時辟支佛與諸小兒悉授記莂，作如是言：『汝諸童子所造之塔高一磔手者，於未來世作鐵輪王，王一天下。二磔手者，作銅輪王，王二天下。三磔手者，作銀輪王，王三天下。四磔手者，作金輪王，王四天下。』時諸小兒以嬉戲心造如是塔、感如是果，何況大王發至誠心。若有善男子善女人，以決定心如法造塔，乃至一肘量、一磔手、一指節、一穬麥，所得功德無有限量，常有諸天雨花供養。是故大王！若善男子善女人欲造塔時，先於一切眾生起大悲心而為先導，以菩提心而為根本，然後淨地作壇供養，以瞿摩夷塗之，燒香散花。面正東坐，作是思惟：『佛薄伽梵自利利他功德圓滿，復能滿足眾生之願。我今成就第一法身，發菩提心，於薄伽梵所有造塔軌儀法則，一一次第如法奉行。』

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