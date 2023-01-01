佛說造塔延命功德經
唐 般若譯1卷CBETA T1026少于一万字 24 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說造塔延命功德經
佛說造塔延命功德經
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罽賓國三藏沙門般若奉 詔譯
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾及菩薩摩訶薩眾俱。爾時波斯匿王在大眾中，即從座起，整理衣服，偏袒右肩，右膝著地禮佛雙足，合掌恭敬而白佛言：「希有世尊！相師占我却後七日必當壽盡。我為無常苦所逼惱，無所依仰，來投世尊。唯願世尊為我救護。云何令我得離憂苦？」佛告言：「大王！善自安慰，勿得憂怖。諸佛如來有善方便，能令大王獲殊勝利，近延壽命，當得阿耨多羅三藐三菩提。諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。大王當知，若欲免離無常苦惱，超入如來法身壽量，應先發心、持佛淨戒、修最上福。能發此心，延王壽命。」王白佛言：「唯願世尊為我救護。所說發心持佛淨戒修最上福，我便奉行，亦令國人奉行此法。未知發心何等心？持何等戒？何福最上？唯願如來為我宣說。」佛告大王言：「發心者，發四無量心。言持戒者，持不殺戒。修上福者，無過造塔。悲愍救護一切眾生，諸天善神常來守護，不相捨離如影隨形，發生大王無邊福利。大王！建立佛塔，福利難思，三世如來所共稱讚。我為大王略說因緣，王當諦聽。乃往古昔有一小兒此地牧牛，有諸相師來共占相，謂言此牧牛兒却後七日必當壽盡。是牧牛兒又於異時與諸小兒聚沙為戲，中有小兒摧沙為堆，言作佛塔，高一磔手或二或三至四磔手。時此小兒戲聚沙塔高一磔手，却後更延七年壽命。於聚沙時，有辟支佛持鉢而行，時諸小兒以嬉戲心將沙奉施，言：『我施麨。』時辟支佛引鉢受之，以神通力沙變成麨。時諸小兒見此因緣，皆悉獲得清淨信心。時辟支佛與諸小兒悉授記莂，作如是言：『汝諸童子所造之塔高一磔手者，於未來世作鐵輪王，王一天下。二磔手者，作銅輪王，王二天下。三磔手者，作銀輪王，王三天下。四磔手者，作金輪王，王四天下。』時諸小兒以嬉戲心造如是塔、感如是果，何況大王發至誠心。若有善男子善女人，以決定心如法造塔，乃至一肘量、一磔手、一指節、一穬麥，所得功德無有限量，常有諸天雨花供養。是故大王！若善男子善女人欲造塔時，先於一切眾生起大悲心而為先導，以菩提心而為根本，然後淨地作壇供養，以瞿摩夷塗之，燒香散花。面正東坐，作是思惟：『佛薄伽梵自利利他功德圓滿，復能滿足眾生之願。我今成就第一法身，發菩提心，於薄伽梵所有造塔軌儀法則，一一次第如法奉行。』
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾及菩薩摩訶薩眾俱。爾時波斯匿王在大眾中，即從座起，整理衣服，偏袒右肩，右膝著地禮佛雙足，合掌恭敬而白佛言：「希有世尊！相師占我却後七日必當壽盡。我為無常苦所逼惱，無所依仰，來投世尊。唯願世尊為我救護。云何令我得離憂苦？」佛告言：「大王！善自安慰，勿得憂怖。諸佛如來有善方便，能令大王獲殊勝利，近延壽命，當得阿耨多羅三藐三菩提。諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。大王當知，若欲免離無常苦惱，超入如來法身壽量，應先發心、持佛淨戒、修最上福。能發此心，延王壽命。」王白佛言：「唯願世尊為我救護。所說發心持佛淨戒修最上福，我便奉行，亦令國人奉行此法。未知發心何等心？持何等戒？何福最上？唯願如來為我宣說。」佛告大王言：「發心者，發四無量心。言持戒者，持不殺戒。修上福者，無過造塔。悲愍救護一切眾生，諸天善神常來守護，不相捨離如影隨形，發生大王無邊福利。大王！建立佛塔，福利難思，三世如來所共稱讚。我為大王略說因緣，王當諦聽。乃往古昔有一小兒此地牧牛，有諸相師來共占相，謂言此牧牛兒却後七日必當壽盡。是牧牛兒又於異時與諸小兒聚沙為戲，中有小兒摧沙為堆，言作佛塔，高一磔手或二或三至四磔手。時此小兒戲聚沙塔高一磔手，却後更延七年壽命。於聚沙時，有辟支佛持鉢而行，時諸小兒以嬉戲心將沙奉施，言：『我施麨。』時辟支佛引鉢受之，以神通力沙變成麨。時諸小兒見此因緣，皆悉獲得清淨信心。時辟支佛與諸小兒悉授記莂，作如是言：『汝諸童子所造之塔高一磔手者，於未來世作鐵輪王，王一天下。二磔手者，作銅輪王，王二天下。三磔手者，作銀輪王，王三天下。四磔手者，作金輪王，王四天下。』時諸小兒以嬉戲心造如是塔、感如是果，何況大王發至誠心。若有善男子善女人，以決定心如法造塔，乃至一肘量、一磔手、一指節、一穬麥，所得功德無有限量，常有諸天雨花供養。是故大王！若善男子善女人欲造塔時，先於一切眾生起大悲心而為先導，以菩提心而為根本，然後淨地作壇供養，以瞿摩夷塗之，燒香散花。面正東坐，作是思惟：『佛薄伽梵自利利他功德圓滿，復能滿足眾生之願。我今成就第一法身，發菩提心，於薄伽梵所有造塔軌儀法則，一一次第如法奉行。』
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「第一，採集妙華，以陀羅尼加持七遍，散布壇上供養如來。陀羅尼曰：
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「na maḥ sa ttha ya tā a nu ka ta pra ti ṣṭi te pū ṣpa ke tme ta thā ga tā ya saṃ mya ksa bu ddhā ya ta dya thā pū ṣpe pū ṣpe su pū ṣpe svā hā
「na maḥ sa ttha ya tā a nu ka ta pra ti ṣṭi te pū ṣpa ke tme ta thā ga tā ya saṃ mya ksa bu ddhā ya ta dya thā pū ṣpe pū ṣpe su pū ṣpe svā hā
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「第二，埏埴作泥團時，作a婀字觀，此是如來法界身，先當歸命。作如是言：
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「na mo da śā dhaḥ kṣo rthi ya da va sa rva ta thā ga ta naṃ va nde ra tna tra yaṃ śu vaṃ a kṣo bhya a mi tā bha sya bha ga vaṃ ā ryā va ru ki te śca rā ya gu ru
「na mo da śā dhaḥ kṣo rthi ya da va sa rva ta thā ga ta naṃ va nde ra tna tra yaṃ śu vaṃ a kṣo bhya a mi tā bha sya bha ga vaṃ ā ryā va ru ki te śca rā ya gu ru
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「正埏埴時，以俱胝陀羅尼加持其泥二十一遍，造一佛塔如造一俱胝佛塔，所獲功德等無有異。是故此陀羅尼名為俱胝陀羅尼。陀羅尼曰：
「正埏埴時，以俱胝陀羅尼加持其泥二十一遍，造一佛塔如造一俱胝佛塔，所獲功德等無有異。是故此陀羅尼名為俱胝陀羅尼。陀羅尼曰：
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「ta dya thā oṃ sekhaṣma sekhaṣma sekhaṣma a nu ka te ca nte ca nte ta nta ta nta ṭha ra ku re ye śo va dhi te śu va dhi sa rva bu ddhā a dhi ṣṭa na a dhi ṣṭi ta a bu ti te svā hā
「ta dya thā oṃ sekhaṣma sekhaṣma sekhaṣma a nu ka te ca nte ca nte ta nta ta nta ṭha ra ku re ye śo va dhi te śu va dhi sa rva bu ddhā a dhi ṣṭa na a dhi ṣṭi ta a bu ti te svā hā
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「第三，次於泥團作spha娑頗(二合)字觀。當觀此泥團猶如水精，又如頗胝迦寶，內外清淨分明瑩徹。以陀羅尼加持一遍。陀羅尼曰：
「第三，次於泥團作spha娑頗(二合)字觀。當觀此泥團猶如水精，又如頗胝迦寶，內外清淨分明瑩徹。以陀羅尼加持一遍。陀羅尼曰：
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「oṃ va jra u ta bha bha ya svā hā
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「第四，次塗赤土時，作火色觀，即知一切世間出世間法，皆從微塵而得成就。作此觀已，取乾赤土遍塗泥團，觀一切法本來無生畢竟空寂。作haṃ含字觀，想此泥團如鎔金色，然後造塔。以陀羅尼加持一遍。陀羅尼曰：
「第四，次塗赤土時，作火色觀，即知一切世間出世間法，皆從微塵而得成就。作此觀已，取乾赤土遍塗泥團，觀一切法本來無生畢竟空寂。作haṃ含字觀，想此泥團如鎔金色，然後造塔。以陀羅尼加持一遍。陀羅尼曰：
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「oṃ a ra ca vi ra ca svā hā
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「第五，次以泥團入模時，用陀羅尼加持一遍，然後入模。陀羅尼曰：
「第五，次以泥團入模時，用陀羅尼加持一遍，然後入模。陀羅尼曰：
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「oṃ va jra dhā tu ga rbhe svā hā
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「第六，次入法身真言時，用此陀羅尼加持一遍，然後入印子中。陀羅尼曰：
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「oṃ dha rmma dhā tu ga rbhe svā hā
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「第七，次椎打塔印時，用陀羅尼加持一遍，然後椎打。陀羅尼曰：
「第七，次椎打塔印時，用陀羅尼加持一遍，然後椎打。陀羅尼曰：
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「oṃ va jra pū nu gha ra ku ṭa ya kuṭaya svā hā
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「第八，次椎打竟，以手作塔階時，用陀羅尼加持一遍，安置塔階。陀羅尼曰：
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「oṃ va jra ya ṣe svā hā
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「第九，次塔正從模中出時，用陀羅尼加持一遍，然後出之。陀羅尼曰：
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「oṃ dha rmma ti śu svā hā
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「第十，次脫塔出模已，安置塔時用陀羅尼加持一遍。陀羅尼曰：
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「oṃ su pra ti ṣṭi ta va jra svā hā
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「第十一，次安置塔座了，以手按塔頂上，以陀羅尼加持一遍。陀羅尼曰：
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「oṃ paṃla ma ta nāṃ ye svā hā
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「第十二，次於塔上安傘蓋時，以陀羅尼加持一遍。陀羅尼曰：
「第十二，次於塔上安傘蓋時，以陀羅尼加持一遍。陀羅尼曰：
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「oṃ paṃla ma a yo ye svā hā
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佛告大王：「若善男子、善女人以清淨心依此軌儀造作佛塔，若自作、若教人作，若復讚歎、若當信受，所得功德與造佛塔等無差別。當知是人於此一生，不為一切毒藥所中，壽命長遠無有橫死，究竟當得不壞之身，一切鬼神不敢逼近，五星七曜隨順驅使，一切怨家悉皆退散，隨所生處身常無病，一切眾生見皆歡喜；無淨戒者淨戒滿足，不調伏者能令調伏，不清淨者能令清淨，破齋戒者齋戒復生，若犯四重及五無間極重罪業悉得消滅，無始劫來障累皆盡。若有女人欲求男者，即生勇健福德之男，四大天王常隨擁護。造塔功德其福如是。若塔破壞變作微塵，風吹一塵散落他處，塵所經過山林河海，一切眾生觸斯塵者，永更不受雜類之身，捨身受生常得見佛。大王！若善男子、善女人，若於造塔及陀羅尼想觀分明一心憶念，永離水難火難，王難賊難、刀兵等難無能傷害。若於曠野、若空閑處、若於聚落及大會中，能以此經宣告大眾，即為救護眾生身命，所獲福德量與空等。若於後世書寫流通，塔雖未造，造塔功德等無有異。我為大王及未來世一切眾生，廣開造塔延命功德，王當憶持。」
佛告大王：「若善男子、善女人以清淨心依此軌儀造作佛塔，若自作、若教人作，若復讚歎、若當信受，所得功德與造佛塔等無差別。當知是人於此一生，不為一切毒藥所中，壽命長遠無有橫死，究竟當得不壞之身，一切鬼神不敢逼近，五星七曜隨順驅使，一切怨家悉皆退散，隨所生處身常無病，一切眾生見皆歡喜；無淨戒者淨戒滿足，不調伏者能令調伏，不清淨者能令清淨，破齋戒者齋戒復生，若犯四重及五無間極重罪業悉得消滅，無始劫來障累皆盡。若有女人欲求男者，即生勇健福德之男，四大天王常隨擁護。造塔功德其福如是。若塔破壞變作微塵，風吹一塵散落他處，塵所經過山林河海，一切眾生觸斯塵者，永更不受雜類之身，捨身受生常得見佛。大王！若善男子、善女人，若於造塔及陀羅尼想觀分明一心憶念，永離水難火難，王難賊難、刀兵等難無能傷害。若於曠野、若空閑處、若於聚落及大會中，能以此經宣告大眾，即為救護眾生身命，所獲福德量與空等。若於後世書寫流通，塔雖未造，造塔功德等無有異。我為大王及未來世一切眾生，廣開造塔延命功德，王當憶持。」
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爾時波斯匿王及諸大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
爾時波斯匿王及諸大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
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佛說造塔延命功德經
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中天竺三藏牟尼室利 說梵語
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西明寺大德賜紫沙門圓照 筆 授
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章教寺大德沙門鑑虛 潤文
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靈雲校本云 貞享四丁卯稔中春二十三日一校了 淨嚴(四十九載)
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