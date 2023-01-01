佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經卷下

西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯

爾時世尊告帝釋天主言：「若復有人能書寫此佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼，造塔安置或修飾舊塔安置，復以粖香塗香作眾妓樂而為供養，又復潔淨身心，於一晝夜六時念誦此陀羅尼，又復旋遶一百八遍，能滅一切惡業、能生一切善種。天主！若欲安置此心明者，至日初出時面東而坐，以諸香泥塗曼拏羅，面向於日散種種華，燒沈水香、咄嚕瑟迦香等，歸命頂禮一切如來一百八遍，書此心明安於塔中，由如以九十九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來一一如來全身舍利置於塔中而無有異。復更書此佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼安於塔中。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告帝釋天主言：「若復有人能書寫此佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼，造塔安置或修飾舊塔安置，復以粖香塗香作眾妓樂而為供養，又復潔淨身心，於一晝夜六時念誦此陀羅尼，又復旋遶一百八遍，能滅一切惡業、能生一切善種。天主！若欲安置此心明者，至日初出時面東而坐，以諸香泥塗曼拏羅，面向於日散種種華，燒沈水香、咄嚕瑟迦香等，歸命頂禮一切如來一百八遍，書此心明安於塔中，由如以九十九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來一一如來全身舍利置於塔中而無有異。復更書此佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼安於塔中。陀羅尼曰：

「唵(引)(一) 怛賴(二合引)地吠(二合)(二) 薩哩嚩(二合)(三) 怛他(引)誐哆(四) 紇哩(二合)那野(五) 誐囉鼻(二合引)入嚩(二合)羅(六) 達哩摩(二合)馱(引)覩(七) 誐囉鼻(二合引)(八) 僧賀囉(九) 阿(引)喻(十) 僧輸(引)馱野(十一) 播(引)波(十二) 薩哩嚩(二合)(十三) 怛他(引)誐哆(十四) 三滿覩(引)(十五) 塢瑟抳(二合)灑(十六) 尾摩羅(十七) 尾秫第(引)(十八) 娑嚩(二合引)賀(引)(十九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 怛賴(二合引)地吠(二合)(二) 薩哩嚩(二合)(三) 怛他(引)誐哆(四) 紇哩(二合)那野(五) 誐囉鼻(二合引)入嚩(二合)羅(六) 達哩摩(二合)馱(引)覩(七) 誐囉鼻(二合引)(八) 僧賀囉(九) 阿(引)喻(十) 僧輸(引)馱野(十一) 播(引)波(十二) 薩哩嚩(二合)(十三) 怛他(引)誐哆(十四) 三滿覩(引)(十五) 塢瑟抳(二合)灑(十六) 尾摩羅(十七) 尾秫第(引)(十八) 娑嚩(二合引)賀(引)(十九)」

「天主！若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼塔而生恭敬，所有過去短命之業而得消除，復增壽命，諸天護持。此人命終，捨此身時由如蛇蛻，便得往生安樂世界，不墮地獄、傍生、焰魔羅界，乃至不墜一切惡趣，亦復不聞地獄之名。獲如是報，得未曾有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天主！若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼塔而生恭敬，所有過去短命之業而得消除，復增壽命，諸天護持。此人命終，捨此身時由如蛇蛻，便得往生安樂世界，不墮地獄、傍生、焰魔羅界，乃至不墜一切惡趣，亦復不聞地獄之名。獲如是報，得未曾有。」

爾時帝釋天主於世尊處授此明已，為摩尼藏無垢天子，而於彼時往自宮中，先依如來所說儀軌依法作塔如彼法相，燒香禮拜一心念誦祈消業報。當作之時，彼摩尼藏無垢天子所有一切罪業苦惱之報皆悉消除；又復獲得殊勝之身如彼真金，目青瑩澈、髮鬒光潔；又復獲得一切如來當於面前虛空中現，彼諸如來口稱善哉。時摩尼藏無垢天子得業清淨罪障消除，復見自性，生大忻慶。即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主於世尊處授此明已，為摩尼藏無垢天子，而於彼時往自宮中，先依如來所說儀軌依法作塔如彼法相，燒香禮拜一心念誦祈消業報。當作之時，彼摩尼藏無垢天子所有一切罪業苦惱之報皆悉消除；又復獲得殊勝之身如彼真金，目青瑩澈、髮鬒光潔；又復獲得一切如來當於面前虛空中現，彼諸如來口稱善哉。時摩尼藏無垢天子得業清淨罪障消除，復見自性，生大忻慶。即說頌曰：

「如來不思議， 明力亦難思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來不思議， 明力亦難思，

正法復亦然， 獲得見果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法復亦然， 獲得見果報。」

復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說偈言：

「頂禮歸命真實際， 釋迦牟尼大導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂禮歸命真實際， 釋迦牟尼大導師，

本行悲愍濟眾生， 隨願等同如意寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本行悲愍濟眾生， 隨願等同如意寶。」

爾時摩尼藏無垢天子說此偈已，歸自宮殿，與諸眷屬天子天女之眾，各各執持種種天華華鬘、種種天香粖香塗香，乃至天衣莊嚴殊妙，并天帝釋亦復嚴持天諸香華妙供養具，復往覩史多宮詣世尊所。到佛所已作大供養，復以種種天諸事業而為供養，又復旋遶多百千匝。伸供養已，坐世尊前而欲聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩尼藏無垢天子說此偈已，歸自宮殿，與諸眷屬天子天女之眾，各各執持種種天華華鬘、種種天香粖香塗香，乃至天衣莊嚴殊妙，并天帝釋亦復嚴持天諸香華妙供養具，復往覩史多宮詣世尊所。到佛所已作大供養，復以種種天諸事業而為供養，又復旋遶多百千匝。伸供養已，坐世尊前而欲聞法。

爾時會中四大天王、梵王、那羅延天、大自在天、金剛手大藥叉主等，向世尊前合掌恭敬，白世尊言：「世尊！此摩尼藏無垢天子宿造何業，獲得如是極惡果報，受大苦惱憂愁無量？」佛言：「善哉善哉！善男子！快問斯義。汝當諦聽，為汝宣說。金剛手！過去之世，彼南印度有城名廣圓滿，有婆羅門名曰無垢，而住彼城為說法師，性識聰敏善能分別諸法之相，色貌端嚴形儀威肅見者歡喜。有善信者當為說此心明，而復廣為利益一切眾生故，於此明王陀羅尼恒常思惟審諦觀察。是時復有長者名曰光明，亦住彼城，財富無量得大自在，諸婆羅門咸所隨順。復次無垢婆羅門一時為人解說此心明王陀羅尼，是時光明長者生不喜心，作如是思惟：『此婆羅門，我當如魚如龜片片割截，復以糞穢著於口中。』時彼長者作是思惟興惡心已，尋便獲得白癩病報，受大疼痛極大苦惱直至命終。既命終已，生於無間大地獄中，住彼一劫受大苦惱。出彼獄已生魚龜中，亦經一劫而受苦報，然後命終。又復生大黑繩地獄，受大苦惱亦復一劫。後出彼獄，却於本住之城生盲種中，生即無目。以宿緣故，得聞苾芻住彼彼寺，心生信重親自尋覓。而彼苾芻常行悲愍，既見來已慈心攝取，更與美食，然後復與解說此心明陀羅尼。既得聞已審諦思惟，乃於此生獲宿命通，即能思惟本所從來，又復思惟業力甚大，悔恨無量。作是念已即便命終，承陀羅尼威德力故，生忉利天處妙宮殿，與諸天女眷屬受大快樂。餘業熟故，此苦現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中四大天王、梵王、那羅延天、大自在天、金剛手大藥叉主等，向世尊前合掌恭敬，白世尊言：「世尊！此摩尼藏無垢天子宿造何業，獲得如是極惡果報，受大苦惱憂愁無量？」佛言：「善哉善哉！善男子！快問斯義。汝當諦聽，為汝宣說。金剛手！過去之世，彼南印度有城名廣圓滿，有婆羅門名曰無垢，而住彼城為說法師，性識聰敏善能分別諸法之相，色貌端嚴形儀威肅見者歡喜。有善信者當為說此心明，而復廣為利益一切眾生故，於此明王陀羅尼恒常思惟審諦觀察。是時復有長者名曰光明，亦住彼城，財富無量得大自在，諸婆羅門咸所隨順。復次無垢婆羅門一時為人解說此心明王陀羅尼，是時光明長者生不喜心，作如是思惟：『此婆羅門，我當如魚如龜片片割截，復以糞穢著於口中。』時彼長者作是思惟興惡心已，尋便獲得白癩病報，受大疼痛極大苦惱直至命終。既命終已，生於無間大地獄中，住彼一劫受大苦惱。出彼獄已生魚龜中，亦經一劫而受苦報，然後命終。又復生大黑繩地獄，受大苦惱亦復一劫。後出彼獄，却於本住之城生盲種中，生即無目。以宿緣故，得聞苾芻住彼彼寺，心生信重親自尋覓。而彼苾芻常行悲愍，既見來已慈心攝取，更與美食，然後復與解說此心明陀羅尼。既得聞已審諦思惟，乃於此生獲宿命通，即能思惟本所從來，又復思惟業力甚大，悔恨無量。作是念已即便命終，承陀羅尼威德力故，生忉利天處妙宮殿，與諸天女眷屬受大快樂。餘業熟故，此苦現前。

「金剛手！爾時彼長者生疑毀謗者，即摩尼藏無垢天子是。金剛手！彼摩尼藏無垢當受如是諸苦報已，後修善業歸命三寶漸證善果，乃至當來獲得佛菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！爾時彼長者生疑毀謗者，即摩尼藏無垢天子是。金剛手！彼摩尼藏無垢當受如是諸苦報已，後修善業歸命三寶漸證善果，乃至當來獲得佛菩提故。

「金剛手！爾時無垢婆羅門者，後為苾芻，復與彼生盲解說此陀羅尼者，即文殊師利童子是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！爾時無垢婆羅門者，後為苾芻，復與彼生盲解說此陀羅尼者，即文殊師利童子是。」

爾時諸天大眾等得聞說此過去事已，歎言：「希有！甚奇甚特。」歡喜無量，乃發大聲即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸天大眾等得聞說此過去事已，歎言：「希有！甚奇甚特。」歡喜無量，乃發大聲即說頌曰：

「不可思議大明力， 解脫三塗乃求得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不可思議大明力， 解脫三塗乃求得，

同如意寶而平等， 此實如來真三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同如意寶而平等， 此實如來真三昧。」

爾時彼眾會中九十二千天子得不退轉；百千俱胝天女變女人相而成男子，亦復獲得住不退轉。爾時金剛手大藥叉主白佛言：「世尊大不思議而能讚歎此大明王陀羅尼。世尊！願更宣說成就儀軌，當使眾生於後時分獲得利益安樂，不墮地獄、傍生、焰魔羅界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼眾會中九十二千天子得不退轉；百千俱胝天女變女人相而成男子，亦復獲得住不退轉。爾時金剛手大藥叉主白佛言：「世尊大不思議而能讚歎此大明王陀羅尼。世尊！願更宣說成就儀軌，當使眾生於後時分獲得利益安樂，不墮地獄、傍生、焰魔羅界。」

爾時世尊愍彼請已，告金剛手大藥叉主言：「諦聽諦聽，我今為汝宣說此陀羅尼成就儀軌。於後時後分，若有族姓男、族姓女、苾芻、苾芻尼、鄔播索俱、鄔播斯迦，念誦此明王一遍，由如旋遶二十如來全身之塔。又若念誦此二如意寶一遍，同彼十殑伽沙等百千俱胝那餘多如來所而種善根，獲大福報，五無間業悉皆滅盡，乃至地獄、傍生、焰魔羅界一切罪障皆得解脫，復得長壽。此界命盡，由如蛇蛻，即便往生安樂世界，不受胞胎，於蓮華中自然化生，所生之處得宿命智。又復恒常親近供養一切如來，一切所求皆悉滿足。若彼依法清淨澡浴著鮮潔衣，作四方曼拏羅，用好樺皮書此心明。復作五塔，安壇四角及彼中心，於五塔中安置心明。又於中心安置相輪，於相輪楟上繫赤色絹以為幖幟。壇上安四賢瓶，四香爐燒四種香，所謂藿香、沈香、栴檀及安息等。散諸名華粖香，置閼伽器等，旋遶曼拏羅，念誦此二如意寶一百八遍。若人為蛇所螫或疾病纏染，壽命將盡或中夭者，至於兵戈怖畏乃至為求子息，當於曼拏羅前安五般林樹之葉，以彼樹葉拂於身上，於塔曼拏羅發諦善心作諸供養。若能一一依此儀軌者，於前百千劫所有積聚罪業障難獲得解脫，一切煩惱、一切疾病、一切怖畏悉皆遠離，至於地獄、傍生、焰魔羅界一切惡業亦得解脫，乃至世間一切罪障、毒害苦惱咸皆破滅。若有專注念誦，短壽之人獲得長壽。若有久患瘡痍久久不瘥，便得痊瘥，身根圓滿清淨微妙，意所求事皆悉獲得，乃至命終面前不見一切苦惱，命終之後由如蛇蛻，往生安樂世界，所生之處蓮華化生，諸所受用悉皆殊妙，得宿命通。若依儀軌日日三時念誦二十一遍，乃至誦滿一年，獲得普門觀察光明三摩地，得見十方一切佛剎中一切如來。又得無垢清淨焰熾極清淨身、得心清淨，同於八十二殑伽沙等百千俱胝那餘多佛所而種善根，輪迴往返常處清淨，應有佛剎求往皆至，欲生安樂世界應念即生，死相苦惱皆不現前，乃至夢中亦復不見。若於八日、十四日、十五日旋遶如來全身之塔，誦此二大如意寶陀羅尼八百遍，當誦之時，塔中有聲安慰行人而稱善哉，彼人現世所有一切罪障及諸煩惱乃至貪瞋癡無明垢穢皆悉消除，獲得無垢極清淨身。若復男子女人、童男童女聞念誦聲，所有罪障悉得解脫。若念誦之聲墮諸傍生及以飛禽、四足二足多足無足、種種蟲蟻含識之類，一切業道悉皆解脫。若於塚間掘取骸骨，呪其沙土二十一遍散於骨上，彼之神識隨其方處所墮地獄悉皆解脫生善逝天，彼彼天人身雨異花降於塚間。若復行人在於塚間山間念誦之時，所有飛禽走獸種種之類 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊愍彼請已，告金剛手大藥叉主言：「諦聽諦聽，我今為汝宣說此陀羅尼成就儀軌。於後時後分，若有族姓男、族姓女、苾芻、苾芻尼、鄔播索俱、鄔播斯迦，念誦此明王一遍，由如旋遶二十如來全身之塔。又若念誦此二如意寶一遍，同彼十殑伽沙等百千俱胝那餘多如來所而種善根，獲大福報，五無間業悉皆滅盡，乃至地獄、傍生、焰魔羅界一切罪障皆得解脫，復得長壽。此界命盡，由如蛇蛻，即便往生安樂世界，不受胞胎，於蓮華中自然化生，所生之處得宿命智。又復恒常親近供養一切如來，一切所求皆悉滿足。若彼依法清淨澡浴著鮮潔衣，作四方曼拏羅，用好樺皮書此心明。復作五塔，安壇四角及彼中心，於五塔中安置心明。又於中心安置相輪，於相輪楟上繫赤色絹以為幖幟。壇上安四賢瓶，四香爐燒四種香，所謂藿香、沈香、栴檀及安息等。散諸名華粖香，置閼伽器等，旋遶曼拏羅，念誦此二如意寶一百八遍。若人為蛇所螫或疾病纏染，壽命將盡或中夭者，至於兵戈怖畏乃至為求子息，當於曼拏羅前安五般林樹之葉，以彼樹葉拂於身上，於塔曼拏羅發諦善心作諸供養。若能一一依此儀軌者，於前百千劫所有積聚罪業障難獲得解脫，一切煩惱、一切疾病、一切怖畏悉皆遠離，至於地獄、傍生、焰魔羅界一切惡業亦得解脫，乃至世間一切罪障、毒害苦惱咸皆破滅。若有專注念誦，短壽之人獲得長壽。若有久患瘡痍久久不瘥，便得痊瘥，身根圓滿清淨微妙，意所求事皆悉獲得，乃至命終面前不見一切苦惱，命終之後由如蛇蛻，往生安樂世界，所生之處蓮華化生，諸所受用悉皆殊妙，得宿命通。若依儀軌日日三時念誦二十一遍，乃至誦滿一年，獲得普門觀察光明三摩地，得見十方一切佛剎中一切如來。又得無垢清淨焰熾極清淨身、得心清淨，同於八十二殑伽沙等百千俱胝那餘多佛所而種善根，輪迴往返常處清淨，應有佛剎求往皆至，欲生安樂世界應念即生，死相苦惱皆不現前，乃至夢中亦復不見。若於八日、十四日、十五日旋遶如來全身之塔，誦此二大如意寶陀羅尼八百遍，當誦之時，塔中有聲安慰行人而稱善哉，彼人現世所有一切罪障及諸煩惱乃至貪瞋癡無明垢穢皆悉消除，獲得無垢極清淨身。若復男子女人、童男童女聞念誦聲，所有罪障悉得解脫。若念誦之聲墮諸傍生及以飛禽、四足二足多足無足、種種蟲蟻含識之類，一切業道悉皆解脫。若於塚間掘取骸骨，呪其沙土二十一遍散於骨上，彼之神識隨其方處所墮地獄悉皆解脫生善逝天，彼彼天人身雨異花降於塚間。若復行人在於塚間山間念誦之時，所有飛禽走獸種種之類

遊行至彼，悉得解脫業報之身生善逝天。若念誦佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼八千遍者，火不能燒，所作惡業乃至五無間業便得解脫。若誦百千遍，命終之時被焰魔使以索繫頸牽入焰魔羅界，彼界之內一切地獄悉皆破壞，返生怖畏尋令迴還而得解脫。謂彼行人法王之使，住靜慮道無有疑惑，欲生安樂世界隨願往生。若誦百千遍，得金色之身相貌圓滿，三世如來視如一子。若書寫百千本，造其百千塔，如法安置莊嚴熾盛，決定得不退轉，安住十地，由如於彼九十九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來所而種善根，獲得受記。」即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行至彼，悉得解脫業報之身生善逝天。若念誦佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼八千遍者，火不能燒，所作惡業乃至五無間業便得解脫。若誦百千遍，命終之時被焰魔使以索繫頸牽入焰魔羅界，彼界之內一切地獄悉皆破壞，返生怖畏尋令迴還而得解脫。謂彼行人法王之使，住靜慮道無有疑惑，欲生安樂世界隨願往生。若誦百千遍，得金色之身相貌圓滿，三世如來視如一子。若書寫百千本，造其百千塔，如法安置莊嚴熾盛，決定得不退轉，安住十地，由如於彼九十九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來所而種善根，獲得受記。」即說頌曰：

「彼一塔中安心明， 竪立輪楟著幖幟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼一塔中安心明， 竪立輪楟著幖幟，

同三世佛全身藏， 滿百千塔此應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同三世佛全身藏， 滿百千塔此應知。」

「又若於彼一切故塔重加修飾，獲不退轉，當來證得無上正等正覺，利益人天迨及蠕動，解脫惡趣得不退轉，功德無量不能稱讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若於彼一切故塔重加修飾，獲不退轉，當來證得無上正等正覺，利益人天迨及蠕動，解脫惡趣得不退轉，功德無量不能稱讚。」

爾時金剛手大藥叉主、四大王天、梵天、那羅延天、大自在天，在覩史多宮所住天子，乃至帝釋及忉利天子、摩尼藏無垢等，咸皆一心遶佛三匝，却住佛前，合掌恭敬白佛言：「世尊！此如意寶陀羅尼，大不思議，甚奇希有，難見難聞。世尊！我等同心，於後世時若有眾生恒常受持此如意寶令久住世、為諸眾生分別解說者，我等恒常以誠諦心潛密擁護由如赤子。」佛言：「善哉善哉！汝等如是。我今以此如意寶明王付囑汝等，汝善護持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手大藥叉主、四大王天、梵天、那羅延天、大自在天，在覩史多宮所住天子，乃至帝釋及忉利天子、摩尼藏無垢等，咸皆一心遶佛三匝，却住佛前，合掌恭敬白佛言：「世尊！此如意寶陀羅尼，大不思議，甚奇希有，難見難聞。世尊！我等同心，於後世時若有眾生恒常受持此如意寶令久住世、為諸眾生分別解說者，我等恒常以誠諦心潛密擁護由如赤子。」佛言：「善哉善哉！汝等如是。我今以此如意寶明王付囑汝等，汝善護持。」

佛說是經已，諸大菩薩及諸天眾，咸皆歡喜，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，諸大菩薩及諸天眾，咸皆歡喜，作禮而退。