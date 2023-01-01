佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經卷上

西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在覩史天宮，與大菩薩眾并諸眷屬，及諸天眾，梵王、那羅延天、大自在天、最先天子等大眾，皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在覩史天宮，與大菩薩眾并諸眷屬，及諸天眾，梵王、那羅延天、大自在天、最先天子等大眾，皆來集會。

爾時世尊依六波羅蜜說法，所謂檀波羅蜜，布施果報得大福德聚，得不退轉自在，天雨七寶不求自得，諸大伏藏自然出現。說尸波羅蜜，所謂淨戒果報，獲得五通而生梵天。說羼提波羅蜜，所謂忍辱果報得天色相，妙好莊嚴一切樂見。說毘梨耶波羅蜜，所謂欲修精進，使彼魔王見者降伏，所得果報超出生死，忽然之間遊翫佛剎。說禪波羅蜜，所謂淨慮果報獲得首楞嚴三摩地，復得無數百千俱胝那由多三摩地。說般若波羅蜜，所謂智慧果報得大福聚，獲彼多聞廣大如海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊依六波羅蜜說法，所謂檀波羅蜜，布施果報得大福德聚，得不退轉自在，天雨七寶不求自得，諸大伏藏自然出現。說尸波羅蜜，所謂淨戒果報，獲得五通而生梵天。說羼提波羅蜜，所謂忍辱果報得天色相，妙好莊嚴一切樂見。說毘梨耶波羅蜜，所謂欲修精進，使彼魔王見者降伏，所得果報超出生死，忽然之間遊翫佛剎。說禪波羅蜜，所謂淨慮果報獲得首楞嚴三摩地，復得無數百千俱胝那由多三摩地。說般若波羅蜜，所謂智慧果報得大福聚，獲彼多聞廣大如海。

爾時彼天眾等聞此六波羅蜜法已，心大歡喜，晝夜思惟修行觀察。是時右忉利天子名摩尼藏無垢，與百千俱胝天子眷屬、萬八千天女眷屬，并天宮殿神通變化，七寶莊嚴高妙樓閣，種種宮殿種種園苑，池沼華果皆悉嚴飾。彼摩尼藏無垢天子與妙俱蘇摩華天女極相愛樂，行坐相隨受天快樂，而於七寶四門殿中受五慾樂迷醉耽著，示其我慢恣彼睡眠。時彼摩尼藏無垢天子，乃至於中夜分睡夢之間，一切天女奏妙音樂。時彼宮殿有炬口天藥叉，而乃發聲勸彼摩尼藏無垢天子作如是言：「摩尼藏無垢！云何愛樂宮殿耽著睡眠，都不覺悟而復安住？汝天當知快樂不久，要後七日命必無常。雖天快樂，七寶宮殿殊妙無比，而汝命盡須臾莫留。斯事真實，當自思惟宜速方便。」時炬口天藥叉說是語已，忽然不現。爾時摩尼藏無垢天子聞此語已心極苦惱，由如迷醉悶絕而倒，面目著地僵仆而臥。時天女眾見此事已，悉皆愁憂啼泣雨淚，慞惶怕怖苦惱千種。復見彼天頭髮蓬亂，衣服瓔珞諸嚴身具悉棄一邊，面目血染唇口乾燋，倍復愁惱而稱苦哉，如火燒心悶絕倒地，亦有迷亂而失心者，亦有如魚失水宛轉在地者，種種愁歎號哭呼天。其中有不失心者，以天寶器盛新冷水及栴檀香散灑其身，或復為理髮髻、或整其衣、或捧其足，時摩尼藏無垢天子漸還惺悟。既惺悟已，良久之間口稱大苦極甚憂惱，歎息長噓身體戰悚，如風吹草傾側不定，語聲微細，乃發其心：「我今速疾往帝釋天所。」既到彼已，禮帝釋足，作如是言：「天主救我！天主救我！」說如上事：「聞炬口天藥叉言，我後七日必當命終。我思地獄眾苦逼惱，以是急速來白天主。作何方便而得解脫，令我不死不墮惡道？天主願作救護，令離死苦。」如是告已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼天眾等聞此六波羅蜜法已，心大歡喜，晝夜思惟修行觀察。是時右忉利天子名摩尼藏無垢，與百千俱胝天子眷屬、萬八千天女眷屬，并天宮殿神通變化，七寶莊嚴高妙樓閣，種種宮殿種種園苑，池沼華果皆悉嚴飾。彼摩尼藏無垢天子與妙俱蘇摩華天女極相愛樂，行坐相隨受天快樂，而於七寶四門殿中受五慾樂迷醉耽著，示其我慢恣彼睡眠。時彼摩尼藏無垢天子，乃至於中夜分睡夢之間，一切天女奏妙音樂。時彼宮殿有炬口天藥叉，而乃發聲勸彼摩尼藏無垢天子作如是言：「摩尼藏無垢！云何愛樂宮殿耽著睡眠，都不覺悟而復安住？汝天當知快樂不久，要後七日命必無常。雖天快樂，七寶宮殿殊妙無比，而汝命盡須臾莫留。斯事真實，當自思惟宜速方便。」時炬口天藥叉說是語已，忽然不現。爾時摩尼藏無垢天子聞此語已心極苦惱，由如迷醉悶絕而倒，面目著地僵仆而臥。時天女眾見此事已，悉皆愁憂啼泣雨淚，慞惶怕怖苦惱千種。復見彼天頭髮蓬亂，衣服瓔珞諸嚴身具悉棄一邊，面目血染唇口乾燋，倍復愁惱而稱苦哉，如火燒心悶絕倒地，亦有迷亂而失心者，亦有如魚失水宛轉在地者，種種愁歎號哭呼天。其中有不失心者，以天寶器盛新冷水及栴檀香散灑其身，或復為理髮髻、或整其衣、或捧其足，時摩尼藏無垢天子漸還惺悟。既惺悟已，良久之間口稱大苦極甚憂惱，歎息長噓身體戰悚，如風吹草傾側不定，語聲微細，乃發其心：「我今速疾往帝釋天所。」既到彼已，禮帝釋足，作如是言：「天主救我！天主救我！」說如上事：「聞炬口天藥叉言，我後七日必當命終。我思地獄眾苦逼惱，以是急速來白天主。作何方便而得解脫，令我不死不墮惡道？天主願作救護，令離死苦。」如是告已。

爾時帝釋天主聞此說已，知心苦切，告摩尼藏無垢天子言：「勿怖！摩尼藏無垢！彼有佛、世尊、天人之師、無上之士出現於世，而有法藥能救生老病死及以煩惱，遠離地獄乃至一切惡趣而令破壞，如彼父母能救濟汝。我今告汝，大覺世尊在覩史多宮，汝可急去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主聞此說已，知心苦切，告摩尼藏無垢天子言：「勿怖！摩尼藏無垢！彼有佛、世尊、天人之師、無上之士出現於世，而有法藥能救生老病死及以煩惱，遠離地獄乃至一切惡趣而令破壞，如彼父母能救濟汝。我今告汝，大覺世尊在覩史多宮，汝可急去。」

爾時帝釋天主與摩尼藏無垢天子及無數千天女，往覩史多宮詣世尊所。到彼所已，頭面著地禮世尊足，旋遶三匝，住世尊前。爾時帝釋天主憂愁萎悴白世尊言：「彼炬口天藥叉告摩尼藏無垢天子言：『汝後七日必當命終。』世尊！作何方便而令修行，得免斯苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主與摩尼藏無垢天子及無數千天女，往覩史多宮詣世尊所。到彼所已，頭面著地禮世尊足，旋遶三匝，住世尊前。爾時帝釋天主憂愁萎悴白世尊言：「彼炬口天藥叉告摩尼藏無垢天子言：『汝後七日必當命終。』世尊！作何方便而令修行，得免斯苦？」

爾時世尊聞帝釋天主言已，而作思惟見是事已，而於口中放種種色光，其光遍照三千大千世界，一切天人及龍、犍闥婆、阿素洛、㜸嚕茶、緊那囉、摩護囉誐、藥叉、羅剎、步多宮殿光照告已，其光還復到於佛所，遶佛三匝還從口入。是時世尊告帝釋天主言：「諦聽。天主！彼摩尼藏無垢天子，七日之後決定命終，當墮地獄受大苦惱，痛楚無量甚大怖畏。出地獄已復生人間，而於波羅奈城竹匠之家，生溷廁中為猪面女鬼，恒食糞尿。彼溷廁中復有百千俱胝蛆蟲，常以三時𠯗食女鬼，身肉都盡唯存其骨，以業力故而其身肉旋復平滿。受如是身滿七年已，然後命終復生龜中，住於曠野。彼曠野中不聞水名，況復其水。又無樹木亦無陰涼，常處日中，身體如燒，唯食熱土。復被烏喙，其身片片墮落，以業力故身體隨生，尋復破裂。受如是苦滿五年已，然後命終。復於彼城生於魚中，其身廣大，以業力故墮無水處，而彼豺狼鼠狗及泥卑迦獸咸取食之，復有種種禽獸亦來食噉。以業力故而得其水，尋復還活，又生身體。受如是苦至滿三年，然後命終。復於闍浮提內七族中生，常多苦惱，所謂白癩種族、補羯娑種族、怛𡂖囉怛哩迦種族、𭢱(切身)嚩種族、魁膾種族、生盲種族。受斯惡報滿六十年，然後復生貧窮下賤之族，身肢不具、智慧乏少，不從教誨、遠佛法僧，一切世人見者憎惡，恒常飢渴復多疾病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊聞帝釋天主言已，而作思惟見是事已，而於口中放種種色光，其光遍照三千大千世界，一切天人及龍、犍闥婆、阿素洛、㜸嚕茶、緊那囉、摩護囉誐、藥叉、羅剎、步多宮殿光照告已，其光還復到於佛所，遶佛三匝還從口入。是時世尊告帝釋天主言：「諦聽。天主！彼摩尼藏無垢天子，七日之後決定命終，當墮地獄受大苦惱，痛楚無量甚大怖畏。出地獄已復生人間，而於波羅奈城竹匠之家，生溷廁中為猪面女鬼，恒食糞尿。彼溷廁中復有百千俱胝蛆蟲，常以三時𠯗食女鬼，身肉都盡唯存其骨，以業力故而其身肉旋復平滿。受如是身滿七年已，然後命終復生龜中，住於曠野。彼曠野中不聞水名，況復其水。又無樹木亦無陰涼，常處日中，身體如燒，唯食熱土。復被烏喙，其身片片墮落，以業力故身體隨生，尋復破裂。受如是苦滿五年已，然後命終。復於彼城生於魚中，其身廣大，以業力故墮無水處，而彼豺狼鼠狗及泥卑迦獸咸取食之，復有種種禽獸亦來食噉。以業力故而得其水，尋復還活，又生身體。受如是苦至滿三年，然後命終。復於闍浮提內七族中生，常多苦惱，所謂白癩種族、補羯娑種族、怛𡂖囉怛哩迦種族、𭢱(切身)嚩種族、魁膾種族、生盲種族。受斯惡報滿六十年，然後復生貧窮下賤之族，身肢不具、智慧乏少，不從教誨、遠佛法僧，一切世人見者憎惡，恒常飢渴復多疾病。」

爾時帝釋天主聞佛世尊說此摩尼藏無垢天子諸苦事已，極大驚怖而復迷悶，作如是言：「無有救者。世尊如不憫救，誰是救者？」世尊告言：「帝釋天主！乃有陀羅尼名佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心，斯乃救者。無常最大，彼難求免，求亦得免，彼彼有情後時後分命終之時獲得安樂，若命終後墮落一切地獄傍生之者悉得解脫。若常憶念。一切障難獲得永離。復得長壽、善願圓滿，又復獲見自性清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主聞佛世尊說此摩尼藏無垢天子諸苦事已，極大驚怖而復迷悶，作如是言：「無有救者。世尊如不憫救，誰是救者？」世尊告言：「帝釋天主！乃有陀羅尼名佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心，斯乃救者。無常最大，彼難求免，求亦得免，彼彼有情後時後分命終之時獲得安樂，若命終後墮落一切地獄傍生之者悉得解脫。若常憶念。一切障難獲得永離。復得長壽、善願圓滿，又復獲見自性清淨。」

爾時帝釋天主、四大天王、梵王、那羅延天及大自在等，合掌恭敬白世尊言：「世尊！願為我等而作增益，擁護諸天。世尊！又若法王以三昧力救濟世間，一切人民乃至地獄惡趣悉皆解脫。世尊！如彼忉利天宮觀察四洲世界一切眾生，世尊如來有大智慧，願為世間周遍十方及與我等，賜以法印作大擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主、四大天王、梵王、那羅延天及大自在等，合掌恭敬白世尊言：「世尊！願為我等而作增益，擁護諸天。世尊！又若法王以三昧力救濟世間，一切人民乃至地獄惡趣悉皆解脫。世尊！如彼忉利天宮觀察四洲世界一切眾生，世尊如來有大智慧，願為世間周遍十方及與我等，賜以法印作大擁護。」

爾時釋迦牟尼如來受彼諸天慇懃再請，乃入三摩地名周遍相觀察。入彼三摩地時，於頂髻中放遍相光明，周遍照曜十方世界，還住虛空如寶傘蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來受彼諸天慇懃再請，乃入三摩地名周遍相觀察。入彼三摩地時，於頂髻中放遍相光明，周遍照曜十方世界，還住虛空如寶傘蓋。

爾時世尊熟視帝釋而告之言：「帝釋天主！諦聽諦聽。我有法印名佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心三摩耶陀羅尼，是九十九百千俱胝那由多殑伽沙如來同所宣說。此陀羅尼，若有眾生得見聞隨喜者，所有三世一切罪業，當墮地獄惡趣乃至傍生，悉皆破滅、怖畏解脫，一切罪障悉得消除，如彼大火焚燒乾草，風吹灰燼須臾散滅。又如天降大雨其水急流，山河草木一切穢惡倏然清淨。又如真金從火烹鍊，倍復柔軟方成諸器。若有持誦此陀羅尼者，無諸疑惑，自見己身三業清淨，猶如日出光明普照。又如失水之魚還復得水，依水而住復受快樂。若復世間一切眾生常能誦念此陀羅尼者，而於壽命倍得增益。天主！諦聽諦受。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊熟視帝釋而告之言：「帝釋天主！諦聽諦聽。我有法印名佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心三摩耶陀羅尼，是九十九百千俱胝那由多殑伽沙如來同所宣說。此陀羅尼，若有眾生得見聞隨喜者，所有三世一切罪業，當墮地獄惡趣乃至傍生，悉皆破滅、怖畏解脫，一切罪障悉得消除，如彼大火焚燒乾草，風吹灰燼須臾散滅。又如天降大雨其水急流，山河草木一切穢惡倏然清淨。又如真金從火烹鍊，倍復柔軟方成諸器。若有持誦此陀羅尼者，無諸疑惑，自見己身三業清淨，猶如日出光明普照。又如失水之魚還復得水，依水而住復受快樂。若復世間一切眾生常能誦念此陀羅尼者，而於壽命倍得增益。天主！諦聽諦受。」即說陀羅尼曰：

「曩莫(一) 薩哩嚩(二合)(二) 怛他(引)誐哆(引)喃(引)(三) 摩賀(引)唧哆摩抳(四) 入嚩(二合)囉曩(五) 娑誐囉(六) 儼鼻羅(引)(七) 羯哩灑(二合)野(八) 阿建姹野(九) 阿建姹野(十) 阿欲馱囉(十一) 阿欲馱囉(十二) 散馱囉(十三) 散馱囉(十四) 訖數(二合)拏(十五) 訖數(二合)拏(十六) 訖史(二合)抳(十七) 訖史(二合)抳(十八) 薩哩嚩(二合)(十九) 怛他(引)誐哆(二十) 三摩野(二十一) 底瑟姹(二合)(二十二) 底瑟姹(二合)(二十三) 努哩誐(二合)底(二十四) 摩賀(引)部嚩曩(二十五) 娑(上引)誐哩(引)(二十六) 僧輸馱野𤚥(引)(二十七) 婆誐嚩諦(二十八) 薩哩嚩(二合)播(引)波(二十九) 尾摩[口*隸](引)(三十) 惹野惹野(三十一) 覽尾(引)(三十二) 薩普(二合)吒(三十三) 薩普(二合)吒(三十四) 薩怖(二合)吒野(三十五) 薩怖(二合)吒野(三十六) 尾誐哆(引)嚩囉抳(引)(三十七) 婆野賀哩(引)(三十八) 賀囉賀囉(三十九) 吽吽吽(四十) 沒理(二合)底諭(二合)(四十一) 難拏馱哩(引)(四十二) 阿婆野鉢囉(二合)儞(引)(四十三) 塢瑟抳(二合)灑(四十四) 尾路吉諦(引)(四十五) 三滿哆謨契(引)(四十六) 三滿哆尾野(二合)嚩路吉諦(引)(四十七) 摩賀(引)麼(引)野(引)馱哩(引)(四十八) 摩賀(引)播(引)捨馱哩(引)(四十九) 阿目佉播勢(引)(五十) 阿目佉尾摩[口*隸](引)(五十一) 阿迦哩灑(二合)野(五十二) 阿迦哩灑(二合)野(五十三) 阿嚕供(二合)姹野(五十四) 阿嚕供(二合)姹野(五十五) 婆囉婆囉(五十六) 三婆囉三婆囉(五十七) 尾部史哆部𡁠(引)(五十八) 摩賀(引)母捺囉(二合引)(五十九) 尾路吉諦(引)(六十) 惹野惹野(六十一) 悉第(六十二) 冒馱儞冒馱儞(六十三) 三冒馱儞(六十四) 三冒馱儞(六十五) 輸馱儞(六十六) 輸馱儞(六十七) 僧輸馱儞(六十八) 僧輸馱儞(六十九) 薩哩嚩(二合)(七十) 怛他(引)誐哆(七十一) 俱羅部𡁠(七十二) 三摩野儞瑟計(二合引)(七十三) 鉢囉(二合引)拏捨野(二合)覩(七十四) 播(引)崩(去)(七十五) 輸灑野(二合)覩(七十六) 播(引)崩(去聲呼)(七十七) 鉢囉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫(一) 薩哩嚩(二合)(二) 怛他(引)誐哆(引)喃(引)(三) 摩賀(引)唧哆摩抳(四) 入嚩(二合)囉曩(五) 娑誐囉(六) 儼鼻羅(引)(七) 羯哩灑(二合)野(八) 阿建姹野(九) 阿建姹野(十) 阿欲馱囉(十一) 阿欲馱囉(十二) 散馱囉(十三) 散馱囉(十四) 訖數(二合)拏(十五) 訖數(二合)拏(十六) 訖史(二合)抳(十七) 訖史(二合)抳(十八) 薩哩嚩(二合)(十九) 怛他(引)誐哆(二十) 三摩野(二十一) 底瑟姹(二合)(二十二) 底瑟姹(二合)(二十三) 努哩誐(二合)底(二十四) 摩賀(引)部嚩曩(二十五) 娑(上引)誐哩(引)(二十六) 僧輸馱野𤚥(引)(二十七) 婆誐嚩諦(二十八) 薩哩嚩(二合)播(引)波(二十九) 尾摩[口*隸](引)(三十) 惹野惹野(三十一) 覽尾(引)(三十二) 薩普(二合)吒(三十三) 薩普(二合)吒(三十四) 薩怖(二合)吒野(三十五) 薩怖(二合)吒野(三十六) 尾誐哆(引)嚩囉抳(引)(三十七) 婆野賀哩(引)(三十八) 賀囉賀囉(三十九) 吽吽吽(四十) 沒理(二合)底諭(二合)(四十一) 難拏馱哩(引)(四十二) 阿婆野鉢囉(二合)儞(引)(四十三) 塢瑟抳(二合)灑(四十四) 尾路吉諦(引)(四十五) 三滿哆謨契(引)(四十六) 三滿哆尾野(二合)嚩路吉諦(引)(四十七) 摩賀(引)麼(引)野(引)馱哩(引)(四十八) 摩賀(引)播(引)捨馱哩(引)(四十九) 阿目佉播勢(引)(五十) 阿目佉尾摩[口*隸](引)(五十一) 阿迦哩灑(二合)野(五十二) 阿迦哩灑(二合)野(五十三) 阿嚕供(二合)姹野(五十四) 阿嚕供(二合)姹野(五十五) 婆囉婆囉(五十六) 三婆囉三婆囉(五十七) 尾部史哆部𡁠(引)(五十八) 摩賀(引)母捺囉(二合引)(五十九) 尾路吉諦(引)(六十) 惹野惹野(六十一) 悉第(六十二) 冒馱儞冒馱儞(六十三) 三冒馱儞(六十四) 三冒馱儞(六十五) 輸馱儞(六十六) 輸馱儞(六十七) 僧輸馱儞(六十八) 僧輸馱儞(六十九) 薩哩嚩(二合)(七十) 怛他(引)誐哆(七十一) 俱羅部𡁠(七十二) 三摩野儞瑟計(二合引)(七十三) 鉢囉(二合引)拏捨野(二合)覩(七十四) 播(引)崩(去)(七十五) 輸灑野(二合)覩(七十六) 播(引)崩(去聲呼)(七十七) 鉢囉

(二合)娑囉努(七十八) 奔抳演(二合)(七十九) 尾曩設演(二合)覩(八十) 播(引)崩(去)(八十一) 薩哩嚩(二合)(八十二) 枳里尾(二合)尾灑賀[口*隸](引)(八十三) 摩抳尾秫第(引)(八十四) 輸(引)馱野(八十五) 尾摩禮(引)(八十六) 尾迦悉哆(八十七) 鉢納弭(二合引)(八十八) 迦嚩哩哆(八十九) 部𡁠(引)(九十) 殺吒跛(二合引)囉弭哆(引)(九十一) 波哩布囉抳(引)(九十二) 唵(引)(九十三) 薩哩嚩(二合)(九十四) 怛他(引)誐覩(引)(九十五) 瑟抳(二合)灑(九十六) 尾路吉諦(引)(九十七) 娑嚩(二合引)賀(引)(九十八) 唵(引)(九十九) 薩哩嚩(二合)(一百) 怛他(引)誐哆(引)(一百一) 玉呬野(二合引)(一百二) 地瑟姹(二合引)曩(引)(一百三) 地瑟恥(二合)諦(引)(一百四) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百五) 唵(引)(一百六) 阿(引)諭哩那(二合)儞(一百七) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百八) 唵(引)(一百九) 奔抳野(二合)那儞(一百一十) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十一) 唵(引)(一百一十二) 阿諭瑟滿(二合)馱囉抳(一百一十三) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十四) 唵(引)(一百一十五) 僧賀囉抳(一百一十六) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十七) 唵(引)(一百一十八) 奔抳野(二合)(一百一十九) 尾路吉諦(引)(一百二十) 娑嚩(二合引)(一百二十一) 賀(引)(一百二十二) 唵(引)(一百二十三) 沒哩(二合)底喻(二合)難抳(引)(一百二十四) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百二十五) 唵(引)(一百二十六) 焰摩𧹞抳(引)(一百二十七) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百二十八) 唵(引)(一百二十九) 焰摩努諦(引)(一百三十) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百三十一) 唵(引)(一百三十二) 焰摩囉(引)訖叉(二合)細曳(引)(一百三十三) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百三十四) 唵(引)(一百三十五) 三婆囉抳(一百三十六) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百三十七) 唵(引)(一百三十八) 苫婆囉抳(引)(一百三十九) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百四十) 唵(引)(一百四十一) 散馱(引)囉抳(一百四十二) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百四十三) 唵(引)(一百四十四) 鉢囉(二合 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二合)娑囉努(七十八) 奔抳演(二合)(七十九) 尾曩設演(二合)覩(八十) 播(引)崩(去)(八十一) 薩哩嚩(二合)(八十二) 枳里尾(二合)尾灑賀[口*隸](引)(八十三) 摩抳尾秫第(引)(八十四) 輸(引)馱野(八十五) 尾摩禮(引)(八十六) 尾迦悉哆(八十七) 鉢納弭(二合引)(八十八) 迦嚩哩哆(八十九) 部𡁠(引)(九十) 殺吒跛(二合引)囉弭哆(引)(九十一) 波哩布囉抳(引)(九十二) 唵(引)(九十三) 薩哩嚩(二合)(九十四) 怛他(引)誐覩(引)(九十五) 瑟抳(二合)灑(九十六) 尾路吉諦(引)(九十七) 娑嚩(二合引)賀(引)(九十八) 唵(引)(九十九) 薩哩嚩(二合)(一百) 怛他(引)誐哆(引)(一百一) 玉呬野(二合引)(一百二) 地瑟姹(二合引)曩(引)(一百三) 地瑟恥(二合)諦(引)(一百四) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百五) 唵(引)(一百六) 阿(引)諭哩那(二合)儞(一百七) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百八) 唵(引)(一百九) 奔抳野(二合)那儞(一百一十) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十一) 唵(引)(一百一十二) 阿諭瑟滿(二合)馱囉抳(一百一十三) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十四) 唵(引)(一百一十五) 僧賀囉抳(一百一十六) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十七) 唵(引)(一百一十八) 奔抳野(二合)(一百一十九) 尾路吉諦(引)(一百二十) 娑嚩(二合引)(一百二十一) 賀(引)(一百二十二) 唵(引)(一百二十三) 沒哩(二合)底喻(二合)難抳(引)(一百二十四) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百二十五) 唵(引)(一百二十六) 焰摩𧹞抳(引)(一百二十七) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百二十八) 唵(引)(一百二十九) 焰摩努諦(引)(一百三十) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百三十一) 唵(引)(一百三十二) 焰摩囉(引)訖叉(二合)細曳(引)(一百三十三) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百三十四) 唵(引)(一百三十五) 三婆囉抳(一百三十六) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百三十七) 唵(引)(一百三十八) 苫婆囉抳(引)(一百三十九) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百四十) 唵(引)(一百四十一) 散馱(引)囉抳(一百四十二) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百四十三) 唵(引)(一百四十四) 鉢囉(二合

)底娑囉抳(一百四十五) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百四十六) 唵(引)(一百四十七) 諦(引)𡁠(引)嚩底(一百四十八) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百四十九) 唵(引)(一百五十) 惹野嚩底(一百五十一) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百五十二) 唵(引)(一百五十三) 薩哩嚩(二合)(一百五十四) 怛他(引)誐哆(一百五十五) 母捺囉(二合引)(一百五十六) 地瑟姹(二合引)曩(引)(一百五十七) 地瑟恥(二合)諦(引)(一百五十八) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百五十九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 )底娑囉抳(一百四十五) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百四十六) 唵(引)(一百四十七) 諦(引)𡁠(引)嚩底(一百四十八) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百四十九) 唵(引)(一百五十) 惹野嚩底(一百五十一) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百五十二) 唵(引)(一百五十三) 薩哩嚩(二合)(一百五十四) 怛他(引)誐哆(一百五十五) 母捺囉(二合引)(一百五十六) 地瑟姹(二合引)曩(引)(一百五十七) 地瑟恥(二合)諦(引)(一百五十八) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百五十九)」

「天主！我今宣說此陀羅尼，而為救濟彼摩尼藏無垢天子，而令長夜利益安樂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天主！我今宣說此陀羅尼，而為救濟彼摩尼藏無垢天子，而令長夜利益安樂故。」