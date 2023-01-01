無垢淨光大陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢淨光大陀羅尼經

唐天竺三藏彌陀山奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏彌陀山奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在迦毘羅城大精舍中，與大比丘眾無量人俱；復有無量百千億那由他菩薩摩訶薩，其名曰：除一切蓋障菩薩、執金剛主菩薩、觀世音菩薩、文殊師利菩薩、普賢菩薩、無盡意菩薩、彌勒菩薩，如是等而為上首；復有無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，無量大眾恭敬圍遶而為說法。時彼城中有大婆羅門名劫比羅戰茶，歸敬外道不信佛法，有善相師而告之言：「大婆羅門！汝却後七日必當命終。」時婆羅門聞是語已，心懷愁惱驚懼怖畏，作是思惟：「誰能救我？我當依誰。」復作是念：「沙門瞿曇稱一切智、證一切智，我當詣彼。彼若實是一切智者，必當說我憂怖之事。」作是念已即往佛所，於眾會前遙觀如來，意欲請問而懷猶豫。時釋迦如來於三世法無不明見，知婆羅門心之所念，以慈軟音而告之言：「大婆羅門！汝却後七日定當命終，墮可畏處阿鼻地獄，從此復入十六地獄。出已復受旃陀羅身，命終之後復生猪中，恒居臭泥常食糞穢，壽命長時多受眾苦。後得為人，貧窮下賤、不淨臭穢，醜形黑瘦、乾枯癩病，人不喜見，其咽如針恒乏飲食，得人捶打受大苦惱。」時婆羅門聞是語已，生大恐怖悲泣憂愁，疾至佛所頂禮雙足，而白佛言：「如來即是救濟一切諸眾生者，我今悔過歸命世尊，唯願救我大地獄苦。」佛言：「大婆羅門！此迦毘羅城三岐道處有古佛塔，於中現有如來舍利。其塔崩壞，汝應往彼重更修理及造相輪橖，寫陀羅尼以置其中，興大供養，依法七遍念誦神呪，令汝命根還復增長，久後壽終生極樂界，於百千劫受大勝樂。次後復於妙喜世界，亦百千劫如前受樂。後復於諸兜率天宮，亦百千劫相續受樂。一切生處常憶宿命，除一切障滅一切罪，永離一切地獄等苦，常見諸佛恒為如來之所攝護。婆羅門！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男女等，或有短命或多病者，應修故塔或造小泥塔，依法書寫陀羅尼呪，呪索作壇，由此福故命將盡者復更增壽，諸病苦者皆得除愈，永離地獄、畜生、餓鬼，耳尚不聞地獄之聲，何況身受。」時婆羅門聞此語已心懷歡喜，即欲往彼故壞塔所依教修營。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在迦毘羅城大精舍中，與大比丘眾無量人俱；復有無量百千億那由他菩薩摩訶薩，其名曰：除一切蓋障菩薩、執金剛主菩薩、觀世音菩薩、文殊師利菩薩、普賢菩薩、無盡意菩薩、彌勒菩薩，如是等而為上首；復有無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，無量大眾恭敬圍遶而為說法。時彼城中有大婆羅門名劫比羅戰茶，歸敬外道不信佛法，有善相師而告之言：「大婆羅門！汝却後七日必當命終。」時婆羅門聞是語已，心懷愁惱驚懼怖畏，作是思惟：「誰能救我？我當依誰。」復作是念：「沙門瞿曇稱一切智、證一切智，我當詣彼。彼若實是一切智者，必當說我憂怖之事。」作是念已即往佛所，於眾會前遙觀如來，意欲請問而懷猶豫。時釋迦如來於三世法無不明見，知婆羅門心之所念，以慈軟音而告之言：「大婆羅門！汝却後七日定當命終，墮可畏處阿鼻地獄，從此復入十六地獄。出已復受旃陀羅身，命終之後復生猪中，恒居臭泥常食糞穢，壽命長時多受眾苦。後得為人，貧窮下賤、不淨臭穢，醜形黑瘦、乾枯癩病，人不喜見，其咽如針恒乏飲食，得人捶打受大苦惱。」時婆羅門聞是語已，生大恐怖悲泣憂愁，疾至佛所頂禮雙足，而白佛言：「如來即是救濟一切諸眾生者，我今悔過歸命世尊，唯願救我大地獄苦。」佛言：「大婆羅門！此迦毘羅城三岐道處有古佛塔，於中現有如來舍利。其塔崩壞，汝應往彼重更修理及造相輪橖，寫陀羅尼以置其中，興大供養，依法七遍念誦神呪，令汝命根還復增長，久後壽終生極樂界，於百千劫受大勝樂。次後復於妙喜世界，亦百千劫如前受樂。後復於諸兜率天宮，亦百千劫相續受樂。一切生處常憶宿命，除一切障滅一切罪，永離一切地獄等苦，常見諸佛恒為如來之所攝護。婆羅門！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男女等，或有短命或多病者，應修故塔或造小泥塔，依法書寫陀羅尼呪，呪索作壇，由此福故命將盡者復更增壽，諸病苦者皆得除愈，永離地獄、畜生、餓鬼，耳尚不聞地獄之聲，何況身受。」時婆羅門聞此語已心懷歡喜，即欲往彼故壞塔所依教修營。

時眾會中除蓋障菩薩從坐而起，合掌白佛言：「世尊！何者是彼陀羅尼法，而能生長福德善根？」佛言：「有大陀羅尼，名最勝無垢清淨光明大壇場法，諸佛以此安慰眾生。若有聞此陀羅尼者，滅五逆罪閉地獄門，除滅慳貪嫉妬罪垢，命短促者皆得延壽，諸吉祥事無不成辦。」時除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！願佛說此陀羅尼法，令一切眾生得長壽故、淨除一切諸罪障故、為一切眾生作大明故。」爾時世尊聞是請已，即於頂上放大光明，遍照三千大千世界，遍覺一切諸如來已，還歸本處從佛頂入。時佛即以美妙悅意迦陵頻伽和雅之音而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時眾會中除蓋障菩薩從坐而起，合掌白佛言：「世尊！何者是彼陀羅尼法，而能生長福德善根？」佛言：「有大陀羅尼，名最勝無垢清淨光明大壇場法，諸佛以此安慰眾生。若有聞此陀羅尼者，滅五逆罪閉地獄門，除滅慳貪嫉妬罪垢，命短促者皆得延壽，諸吉祥事無不成辦。」時除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！願佛說此陀羅尼法，令一切眾生得長壽故、淨除一切諸罪障故、為一切眾生作大明故。」爾時世尊聞是請已，即於頂上放大光明，遍照三千大千世界，遍覺一切諸如來已，還歸本處從佛頂入。時佛即以美妙悅意迦陵頻伽和雅之音而說呪曰：

「南謨颯哆颯怛底(顛以反，下同)弊(毘也反，脣聲)(一) 三藐三佛陀俱胝喃(奴暗反，下同)(二) 鉢唎戍(輸聿反，下同)陀摩捺娑(三) 薄(去聲引)質多鉢唎底瑟恥哆喃(四) 南謨薄伽跋底阿彌多喻殺寫恒他揭怛寫(五) 晻(引聲)(六) 怛他揭多戍第(七) 阿喻毘輸達儞(八) 僧𭧸(呵葛反)羅僧𠿒羅(九) 薩婆怛他揭多毘唎耶跋麗娜(十) 鉢剌底僧𠿒囉阿喻(十一) 薩麼囉薩麼囉(十二) 薩婆怛他揭多三昧焰(十三) 菩提菩提(十四) 勃地(亭也反，下同)毘勃地(十五) 菩馱也菩馱也(十六) 薩婆播波(引)阿伐喇拏(上)毘戍第(十七) 毘揭多末羅珮焰(十八) 蘇勃馱㪍第(十九) 虎嚕虎嚕莎(引)訶(引二十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨颯哆颯怛底(顛以反，下同)弊(毘也反，脣聲)(一) 三藐三佛陀俱胝喃(奴暗反，下同)(二) 鉢唎戍(輸聿反，下同)陀摩捺娑(三) 薄(去聲引)質多鉢唎底瑟恥哆喃(四) 南謨薄伽跋底阿彌多喻殺寫恒他揭怛寫(五) 晻(引聲)(六) 怛他揭多戍第(七) 阿喻毘輸達儞(八) 僧𭧸(呵葛反)羅僧𠿒羅(九) 薩婆怛他揭多毘唎耶跋麗娜(十) 鉢剌底僧𠿒囉阿喻(十一) 薩麼囉薩麼囉(十二) 薩婆怛他揭多三昧焰(十三) 菩提菩提(十四) 勃地(亭也反，下同)毘勃地(十五) 菩馱也菩馱也(十六) 薩婆播波(引)阿伐喇拏(上)毘戍第(十七) 毘揭多末羅珮焰(十八) 蘇勃馱㪍第(十九) 虎嚕虎嚕莎(引)訶(引二十)」

佛言：「除蓋障！此是根本陀羅尼呪。若欲作此法者，當於月八日、或十三日、或十四日、或十五日，右遶舍利塔滿七十七匝，誦此陀羅尼亦七十七遍，應當作壇於上護淨，書寫此呪滿七十七本。尊重法故，於書寫人，以香花飲食、淨衣洗浴、塗香熏香而為供養，或施七寶或隨力施。當持呪本置於塔中，供養此塔。或作小泥塔滿足七十七，各以一本置於塔中而興供養。如法作已，命欲盡者而更延壽，一切宿障諸惡趣業悉皆滅盡，永離地獄、餓鬼、畜生，所生之處常憶宿命，一切所願皆得滿足，則為已得七十七億諸如來所而種善根，一切眾病及諸煩惱咸得消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「除蓋障！此是根本陀羅尼呪。若欲作此法者，當於月八日、或十三日、或十四日、或十五日，右遶舍利塔滿七十七匝，誦此陀羅尼亦七十七遍，應當作壇於上護淨，書寫此呪滿七十七本。尊重法故，於書寫人，以香花飲食、淨衣洗浴、塗香熏香而為供養，或施七寶或隨力施。當持呪本置於塔中，供養此塔。或作小泥塔滿足七十七，各以一本置於塔中而興供養。如法作已，命欲盡者而更延壽，一切宿障諸惡趣業悉皆滅盡，永離地獄、餓鬼、畜生，所生之處常憶宿命，一切所願皆得滿足，則為已得七十七億諸如來所而種善根，一切眾病及諸煩惱咸得消除。

「若人病重命將欲盡，當為作方壇，於上畫作種種形狀(所謂輪形、金剛杵形、蠡形、戟形、月字形、蓮花形，四角畫蓮花，上安瓶)，瓶滿香水，置於四角。布列香鑪，燒眾名香。以五色鉢盛種種食及三白食(謂乳、酪、粳米飯)，復以五鉢(各盛香花、水及粳米)壇上供養。種種飲食盛滿一器，及水一瓶置壇中心。於壇近邊畫作毘那夜迦像，頂上安燈。將彼病人在於壇西，面向此壇，盛一器食對病人前置於壇上。呪師要須清淨如法，呪此病人七十七遍，令將死之人惛冥七日，命續識還如從夢覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人病重命將欲盡，當為作方壇，於上畫作種種形狀(所謂輪形、金剛杵形、蠡形、戟形、月字形、蓮花形，四角畫蓮花，上安瓶)，瓶滿香水，置於四角。布列香鑪，燒眾名香。以五色鉢盛種種食及三白食(謂乳、酪、粳米飯)，復以五鉢(各盛香花、水及粳米)壇上供養。種種飲食盛滿一器，及水一瓶置壇中心。於壇近邊畫作毘那夜迦像，頂上安燈。將彼病人在於壇西，面向此壇，盛一器食對病人前置於壇上。呪師要須清淨如法，呪此病人七十七遍，令將死之人惛冥七日，命續識還如從夢覺。

「若有護淨日別一遍，誦念此呪滿足百年，是人命終生極樂界。若一切時常念誦者，乃至菩提恒憶宿命，永離夭壽及諸惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有護淨日別一遍，誦念此呪滿足百年，是人命終生極樂界。若一切時常念誦者，乃至菩提恒憶宿命，永離夭壽及諸惡趣。

「若復有人為於亡者，稱其名字，至心誦呪滿七十七遍，若彼亡人墮惡趣者，應時即得離惡道苦，生天受樂。或稱彼名，依法書寫此陀羅尼，置佛塔中如法供養，亦令亡者得離惡趣，生於天上或復得生兜率天宮，乃至菩提不墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人為於亡者，稱其名字，至心誦呪滿七十七遍，若彼亡人墮惡趣者，應時即得離惡道苦，生天受樂。或稱彼名，依法書寫此陀羅尼，置佛塔中如法供養，亦令亡者得離惡趣，生於天上或復得生兜率天宮，乃至菩提不墮惡道。

「若有善男子善女人，於此佛塔或右遶或禮拜或供養者，當得授記於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉，一切宿障、一切罪業悉皆消滅。不至飛鳥畜生之類，至此塔影，當得永離畜生惡趣。若有五無間罪，或在塔影或觸彼塔，皆得除滅。置塔之處，無諸邪魅，夜叉、羅剎、富單那、毘舍闍等、惡獸惡龍、毒虫毒草，亦無魍魎諸惡鬼神奪精氣者，亦無刀兵水火、霜雹饑饉橫死、惡夢不祥苦惱之事。於彼國土若有諸惡先相現時，其塔即便現於神變出大光焰，令彼諸惡不祥之事無不殄滅。若復於彼有惡心眾生或是怨讎及怨伴侶，并諸劫盜寇賊等類欲壞此國，其塔亦便出大火光，即於其處現諸兵仗，惡賊見已自然退散。常有一切諸天善神守護其國，於國四周各百由旬結成大界，其中男女乃至畜生無諸疫癘疾苦鬪諍，不作一切非法之事。其餘呪術所不能壞，是名根本陀羅尼法。善男子！今為汝說相輪橖中陀羅尼法。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子善女人，於此佛塔或右遶或禮拜或供養者，當得授記於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉，一切宿障、一切罪業悉皆消滅。不至飛鳥畜生之類，至此塔影，當得永離畜生惡趣。若有五無間罪，或在塔影或觸彼塔，皆得除滅。置塔之處，無諸邪魅，夜叉、羅剎、富單那、毘舍闍等、惡獸惡龍、毒虫毒草，亦無魍魎諸惡鬼神奪精氣者，亦無刀兵水火、霜雹饑饉橫死、惡夢不祥苦惱之事。於彼國土若有諸惡先相現時，其塔即便現於神變出大光焰，令彼諸惡不祥之事無不殄滅。若復於彼有惡心眾生或是怨讎及怨伴侶，并諸劫盜寇賊等類欲壞此國，其塔亦便出大火光，即於其處現諸兵仗，惡賊見已自然退散。常有一切諸天善神守護其國，於國四周各百由旬結成大界，其中男女乃至畜生無諸疫癘疾苦鬪諍，不作一切非法之事。其餘呪術所不能壞，是名根本陀羅尼法。善男子！今為汝說相輪橖中陀羅尼法。」即說呪曰：

「唵(引)(一) 薩婆怛他揭多毘補羅曳(栘熱反，下同)瑟㨖(竹几反，下同)(二) 末尼羯諾迦(舉佉反)曷喇折哆(上)(三) 毘菩瑟哆曳瑟㨖(四) 杜嚕杜嚕(五) 三曼哆尾嚕吉帝(六) 薩囉薩囉播跛尾輸達尼(七) 菩達尼三菩達尼(八) 鉢囉(上)伐囉(上)曳瑟㨖伐囇(九) 末尼脫誓(十) 鶻嚕止囉(上)末羅毘戍第(十一) 吽(引)吽莎(引)訶(十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 薩婆怛他揭多毘補羅曳(栘熱反，下同)瑟㨖(竹几反，下同)(二) 末尼羯諾迦(舉佉反)曷喇折哆(上)(三) 毘菩瑟哆曳瑟㨖(四) 杜嚕杜嚕(五) 三曼哆尾嚕吉帝(六) 薩囉薩囉播跛尾輸達尼(七) 菩達尼三菩達尼(八) 鉢囉(上)伐囉(上)曳瑟㨖伐囇(九) 末尼脫誓(十) 鶻嚕止囉(上)末羅毘戍第(十一) 吽(引)吽莎(引)訶(十二)」

「善男子！應當如法書寫此呪九十九本，於相輪橖四周安置。又寫此呪及功能法，於橖中心密覆安處。如是作已，則為建立九萬九千相輪橖已，亦為安置九萬九千佛舍利已，亦為已造九萬九千佛舍利塔，亦為已造九萬九千八大寶塔，亦為已造九萬九千菩提場塔。若造一小泥塔，於中安置此陀羅尼者，則為已造九萬九千諸小寶塔。若有眾生右遶此塔，或禮一拜或一合掌，或以一花或以一香，燒香塗香、鈴鐸幡蓋而供養者，則為供養九萬九千諸佛塔已，是則成就廣大善根福德之聚。若有飛鳥蚊虻蠅等至塔影中，當得授記於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。若遙見此塔，或聞鈴聲或聞其名，彼人所有五無間業一切罪障皆得消滅，常為一切諸佛護念，得於如來清淨之道。是名相輪陀羅尼法。善男子！今為汝說修造佛塔陀羅尼法。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！應當如法書寫此呪九十九本，於相輪橖四周安置。又寫此呪及功能法，於橖中心密覆安處。如是作已，則為建立九萬九千相輪橖已，亦為安置九萬九千佛舍利已，亦為已造九萬九千佛舍利塔，亦為已造九萬九千八大寶塔，亦為已造九萬九千菩提場塔。若造一小泥塔，於中安置此陀羅尼者，則為已造九萬九千諸小寶塔。若有眾生右遶此塔，或禮一拜或一合掌，或以一花或以一香，燒香塗香、鈴鐸幡蓋而供養者，則為供養九萬九千諸佛塔已，是則成就廣大善根福德之聚。若有飛鳥蚊虻蠅等至塔影中，當得授記於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。若遙見此塔，或聞鈴聲或聞其名，彼人所有五無間業一切罪障皆得消滅，常為一切諸佛護念，得於如來清淨之道。是名相輪陀羅尼法。善男子！今為汝說修造佛塔陀羅尼法。」即說呪曰：

「唵(引)(一) 薩婆怛他揭多(二) 末羅毘輸達尼(三) 鍵陀鞞梨鉢娜伐囇(四) 鉢囉底僧塞迦囉(五) 怛他揭多馱都達麗(六) 達囉達囉(七) 珊達囉珊達囉(八) 薩婆怛他揭多(九) 阿地瑟恥帝莎(引)訶(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 薩婆怛他揭多(二) 末羅毘輸達尼(三) 鍵陀鞞梨鉢娜伐囇(四) 鉢囉底僧塞迦囉(五) 怛他揭多馱都達麗(六) 達囉達囉(七) 珊達囉珊達囉(八) 薩婆怛他揭多(九) 阿地瑟恥帝莎(引)訶(十)」

「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若自造塔若教人造，若修故塔若作小塔，或以泥作或用甎石，應先呪滿一千八遍然後造作。其塔分量或如爪甲，或長一肘乃至由旬。以其呪力及至心故，於泥等塔中出妙香氣，所謂牛頭栴檀、赤白栴檀、龍𮪱、麝香、欝金香等及天香氣，自作教人皆得成就廣大善根福德之聚。命若短促便得延壽，後臨終時得見九十九億百千那由他佛，常為一切諸佛憶念，而與授記生極樂界，壽命九十九億百千那由他歲，常得宿命、天眼、天身、天耳、天鼻，天栴檀香從其身出，口中常出優鉢羅花香，得五神通，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。若呪香泥，下至極少如芥子許，塗此塔上，彼人亦得如上所說大福德聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若自造塔若教人造，若修故塔若作小塔，或以泥作或用甎石，應先呪滿一千八遍然後造作。其塔分量或如爪甲，或長一肘乃至由旬。以其呪力及至心故，於泥等塔中出妙香氣，所謂牛頭栴檀、赤白栴檀、龍𮪱、麝香、欝金香等及天香氣，自作教人皆得成就廣大善根福德之聚。命若短促便得延壽，後臨終時得見九十九億百千那由他佛，常為一切諸佛憶念，而與授記生極樂界，壽命九十九億百千那由他歲，常得宿命、天眼、天身、天耳、天鼻，天栴檀香從其身出，口中常出優鉢羅花香，得五神通，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。若呪香泥，下至極少如芥子許，塗此塔上，彼人亦得如上所說大福德聚。

「若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，如法書寫陀羅尼法，以清淨心尊重供養如佛無異，於書寫人亦增上供養。如前所說書呪印已，置於塔中及所修塔內并相輪橖中如法成就，是人當得廣大善根福德之聚。」佛說此陀羅尼印法時，十方一切諸佛如來同聲讚言：「善哉善哉！釋迦牟尼如來應正等覺，乃能善說此大陀羅尼印法，令一切眾生皆無空過，獲大利益攝大福聚，乃至於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，如法書寫陀羅尼法，以清淨心尊重供養如佛無異，於書寫人亦增上供養。如前所說書呪印已，置於塔中及所修塔內并相輪橖中如法成就，是人當得廣大善根福德之聚。」佛說此陀羅尼印法時，十方一切諸佛如來同聲讚言：「善哉善哉！釋迦牟尼如來應正等覺，乃能善說此大陀羅尼印法，令一切眾生皆無空過，獲大利益攝大福聚，乃至於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」

爾時眾中天龍八部及諸菩薩、執金剛主、四王、帝釋、梵天王、那羅延、摩醯首羅、摩尼跋陀羅、補那跋陀，及跋羅神、夜摩神、婆樓摩神、俱薜羅神、婆颯婆神，諸仙眾等，聞此法已起厭離心，調伏柔軟生大歡喜，以大音聲互相謂言：「希有希有！諸佛如來。希有希有！真正妙法。希有希有！此陀羅尼印法。如來所說甚難值遇。」是時劫比羅戰茶大婆羅門，聞此大功德殊勝利益大陀羅尼法印，即得明達法性遠塵離垢，斷諸煩惱滅諸罪障壽命延長，生大歡喜踊躍無量，令一切眾生亦皆當得心意清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中天龍八部及諸菩薩、執金剛主、四王、帝釋、梵天王、那羅延、摩醯首羅、摩尼跋陀羅、補那跋陀，及跋羅神、夜摩神、婆樓摩神、俱薜羅神、婆颯婆神，諸仙眾等，聞此法已起厭離心，調伏柔軟生大歡喜，以大音聲互相謂言：「希有希有！諸佛如來。希有希有！真正妙法。希有希有！此陀羅尼印法。如來所說甚難值遇。」是時劫比羅戰茶大婆羅門，聞此大功德殊勝利益大陀羅尼法印，即得明達法性遠塵離垢，斷諸煩惱滅諸罪障壽命延長，生大歡喜踊躍無量，令一切眾生亦皆當得心意清淨。

爾時除蓋障菩薩摩訶薩，持一寶臺，種種眾寶間錯莊嚴，以佛莊嚴而莊嚴之，愛樂法故供養如來。右遶三匝，頂禮佛足，而白佛言：「世尊！此大陀羅尼壇場法印甚難值遇。世尊說此一切眾生妙法庫藏鎮閻浮提，令諸眾生種大善根，施其壽命消滅煩惱。我今亦當為令眾生種善根故、供養一切諸如來故，今於佛前說自心印陀羅尼法。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時除蓋障菩薩摩訶薩，持一寶臺，種種眾寶間錯莊嚴，以佛莊嚴而莊嚴之，愛樂法故供養如來。右遶三匝，頂禮佛足，而白佛言：「世尊！此大陀羅尼壇場法印甚難值遇。世尊說此一切眾生妙法庫藏鎮閻浮提，令諸眾生種大善根，施其壽命消滅煩惱。我今亦當為令眾生種善根故、供養一切諸如來故，今於佛前說自心印陀羅尼法。」即說呪曰：

「南謨薄伽伐帝納婆納伐底喃(一) 三藐三佛陀俱胝那庾多設多索訶薩羅(引)喃(二) 南謨薩婆儞伐囉拏(去聲)毘瑟劍鼻尼(引)菩提薩埵也(三) 唵(引)(四) 覩嚕覩嚕(五) 薩婆阿伐囉拏毘戍達尼(六) 薩婆怛他揭多摩庾播喇尼(七) 毘布麗(八) 眤末麗薩婆悉陀南摩塞訖栗帝(九) 跋羅跋囉(十) 薩婆薩埵縛盧羯尼(十一) 吽(引)薩婆尼伐囉拏(上聲)毘瑟劍毘泥(十二) 薩婆播波毘燒達尼莎訶(引)(十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨薄伽伐帝納婆納伐底喃(一) 三藐三佛陀俱胝那庾多設多索訶薩羅(引)喃(二) 南謨薩婆儞伐囉拏(去聲)毘瑟劍鼻尼(引)菩提薩埵也(三) 唵(引)(四) 覩嚕覩嚕(五) 薩婆阿伐囉拏毘戍達尼(六) 薩婆怛他揭多摩庾播喇尼(七) 毘布麗(八) 眤末麗薩婆悉陀南摩塞訖栗帝(九) 跋羅跋囉(十) 薩婆薩埵縛盧羯尼(十一) 吽(引)薩婆尼伐囉拏(上聲)毘瑟劍毘泥(十二) 薩婆播波毘燒達尼莎訶(引)(十三)」

「世尊！此陀羅尼是九十九億諸佛所說。若有至心暫念誦者，一切罪業悉皆消滅。若有依法書寫此呪滿九十九本，置於塔中或塔四周，有人禮拜及以讚歎，或以香花塗香燈燭供養此塔，彼善男女於現生中滅一切罪、除一切障、滿一切願，則為供養九十九億百千那由他恒河沙等諸如來已，亦為供養九十九億百千那由他恒河沙等舍利塔已，是則成就廣大善根福德之聚。若有比丘於月八日、十三日、十四日、十五日，洗浴護淨著鮮潔衣，於一日一夜而不飲食，或時唯食三種白食，右繞佛塔誦此陀羅尼滿一百八遍，百千劫罪及五無間皆得除滅。我除蓋障即為現身，令其所願皆悉滿足，得見一切諸佛如來。若有誦滿二百八遍，得諸禪定。若有誦滿三百八遍，得淨一切障三昧。若有誦滿四百八遍，得四大天王常來親近現身衛護，加其身心增大威德。若有誦滿五百八遍，攝得無量阿僧祇不可量諸大善根。若有誦滿六百八遍，便得此呪根本法成就，為持呪天仙。若有誦滿七百八遍，得大威德具足光明。若有誦滿八百八遍，得心清淨。若有誦滿九百八遍，得五根清淨。若有誦滿一千八遍，當得須陀洹果。若誦滿二千遍，當得斯陀含果。若誦滿三千遍，當得阿那含果。若誦滿四千遍，當得阿羅漢果。若誦滿五千遍，當得辟支佛果。若誦滿六千遍，當得普賢地。若誦滿七千遍，當得初地。若滿八千遍，當得第五地。若滿九千遍，當得普門陀羅尼。若滿十千遍，當得不動地。若復滿十一千遍，當得如來地，成大人相，大師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此陀羅尼是九十九億諸佛所說。若有至心暫念誦者，一切罪業悉皆消滅。若有依法書寫此呪滿九十九本，置於塔中或塔四周，有人禮拜及以讚歎，或以香花塗香燈燭供養此塔，彼善男女於現生中滅一切罪、除一切障、滿一切願，則為供養九十九億百千那由他恒河沙等諸如來已，亦為供養九十九億百千那由他恒河沙等舍利塔已，是則成就廣大善根福德之聚。若有比丘於月八日、十三日、十四日、十五日，洗浴護淨著鮮潔衣，於一日一夜而不飲食，或時唯食三種白食，右繞佛塔誦此陀羅尼滿一百八遍，百千劫罪及五無間皆得除滅。我除蓋障即為現身，令其所願皆悉滿足，得見一切諸佛如來。若有誦滿二百八遍，得諸禪定。若有誦滿三百八遍，得淨一切障三昧。若有誦滿四百八遍，得四大天王常來親近現身衛護，加其身心增大威德。若有誦滿五百八遍，攝得無量阿僧祇不可量諸大善根。若有誦滿六百八遍，便得此呪根本法成就，為持呪天仙。若有誦滿七百八遍，得大威德具足光明。若有誦滿八百八遍，得心清淨。若有誦滿九百八遍，得五根清淨。若有誦滿一千八遍，當得須陀洹果。若誦滿二千遍，當得斯陀含果。若誦滿三千遍，當得阿那含果。若誦滿四千遍，當得阿羅漢果。若誦滿五千遍，當得辟支佛果。若誦滿六千遍，當得普賢地。若誦滿七千遍，當得初地。若滿八千遍，當得第五地。若滿九千遍，當得普門陀羅尼。若滿十千遍，當得不動地。若復滿十一千遍，當得如來地，成大人相，大師子吼。

「若復有人欲於現生成就功德大利益者，應修故塔，誦呪右遶滿百八遍，心中所願無不成滿。」時釋迦牟尼佛讚除蓋障言：「善哉善哉！善男子！汝能如是隨順如來所演呪法而助宣說。」時執金剛大夜叉主白佛言：「世尊！此大呪王陀羅尼法，同如來藏，亦如佛塔。世尊以此勝法鎮閻浮提，令一切眾生皆得解脫，能於後時作大佛事。」佛言：「執金剛主！此大呪法若在世時同如來在，以其能作佛所作事，少有所作成大福聚，況多功用所獲善根，假使百千億那由他恒河沙諸佛說不能盡。佛眼所見，不可為喻、不可量、不可說。」執金剛主言：「以何因緣少用功力成大福聚？」佛言：「諦聽，當為汝說。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷欲得滿足大功德聚，當依前法書寫此四大陀羅尼呪法之王各九十九本，然後於佛塔前造一方壇，牛糞塗地，於壇四角置香水滿瓶，香鑪布列，以供養鉢(盛香花、水、粳米)置於壇上，及三味食(烏麻、菉豆、粳米和煮)并三白食，各置瓶中布於壇上。種種果子數滿九十九，并四種食一切所須及諸香花皆置其上。以陀羅尼呪置相輪橖中及塔四周，以呪王法置於塔內，想十方佛，至心誦念此陀羅尼。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人欲於現生成就功德大利益者，應修故塔，誦呪右遶滿百八遍，心中所願無不成滿。」時釋迦牟尼佛讚除蓋障言：「善哉善哉！善男子！汝能如是隨順如來所演呪法而助宣說。」時執金剛大夜叉主白佛言：「世尊！此大呪王陀羅尼法，同如來藏，亦如佛塔。世尊以此勝法鎮閻浮提，令一切眾生皆得解脫，能於後時作大佛事。」佛言：「執金剛主！此大呪法若在世時同如來在，以其能作佛所作事，少有所作成大福聚，況多功用所獲善根，假使百千億那由他恒河沙諸佛說不能盡。佛眼所見，不可為喻、不可量、不可說。」執金剛主言：「以何因緣少用功力成大福聚？」佛言：「諦聽，當為汝說。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷欲得滿足大功德聚，當依前法書寫此四大陀羅尼呪法之王各九十九本，然後於佛塔前造一方壇，牛糞塗地，於壇四角置香水滿瓶，香鑪布列，以供養鉢(盛香花、水、粳米)置於壇上，及三味食(烏麻、菉豆、粳米和煮)并三白食，各置瓶中布於壇上。種種果子數滿九十九，并四種食一切所須及諸香花皆置其上。以陀羅尼呪置相輪橖中及塔四周，以呪王法置於塔內，想十方佛，至心誦念此陀羅尼。」即說呪曰：

「南謨納婆納伐底喃怛他揭多俱胝喃(一) 弶伽捺地婆盧迦三摩喃(二) 唵(引)(三) 毘補麗毘末麗(四) 鉢囉伐麗(五) 市那(上)伐麗(六) 薩囉薩囉(七) 薩婆怛他揭多馱都揭鞞(八) 薩底(丁耶反)地瑟恥帝薩(引)訶(九) 阿(引)那(夷我反，下同)咄都飯尼莎(引)訶(十) 薩婆提婆那婆阿耶弭(十一) 勃陀阿地瑟侘那(上)(十二) 三摩也莎(引)訶(十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨納婆納伐底喃怛他揭多俱胝喃(一) 弶伽捺地婆盧迦三摩喃(二) 唵(引)(三) 毘補麗毘末麗(四) 鉢囉伐麗(五) 市那(上)伐麗(六) 薩囉薩囉(七) 薩婆怛他揭多馱都揭鞞(八) 薩底(丁耶反)地瑟恥帝薩(引)訶(九) 阿(引)那(夷我反，下同)咄都飯尼莎(引)訶(十) 薩婆提婆那婆阿耶弭(十一) 勃陀阿地瑟侘那(上)(十二) 三摩也莎(引)訶(十三)」

「應燒香相續誦此陀羅尼呪二十八遍。即時八大菩薩、八大夜叉王、執金剛夜叉主、四王、帝釋、梵天王、那羅延、摩醯首羅，各以自手共持彼塔及相輪橖。亦有九十九億百千那由他恒河沙諸佛，皆至此處加持彼塔安佛舍利，由加持故，令塔猶如大摩尼寶。是人由此則為已造九十九億百千那由他諸大寶塔，由此當得廣大善根，壽命延長身淨無垢，眾病悉除災障殄滅。若見此塔者，滅五逆罪。聞塔鈴聲，消諸一切惡業，捨身當生極樂世界。若有傳聞此塔名者，當得阿鞞跋致。下至鳥獸得聞其聲，離畜生趣，永不復受，當得廣大福德之聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應燒香相續誦此陀羅尼呪二十八遍。即時八大菩薩、八大夜叉王、執金剛夜叉主、四王、帝釋、梵天王、那羅延、摩醯首羅，各以自手共持彼塔及相輪橖。亦有九十九億百千那由他恒河沙諸佛，皆至此處加持彼塔安佛舍利，由加持故，令塔猶如大摩尼寶。是人由此則為已造九十九億百千那由他諸大寶塔，由此當得廣大善根，壽命延長身淨無垢，眾病悉除災障殄滅。若見此塔者，滅五逆罪。聞塔鈴聲，消諸一切惡業，捨身當生極樂世界。若有傳聞此塔名者，當得阿鞞跋致。下至鳥獸得聞其聲，離畜生趣，永不復受，當得廣大福德之聚。

「若復有人欲得滿足六波羅蜜者，當作方壇，先以牛糞塗，後以淨土而覆其上，灑以香湯滑淨塗拭，五供養鉢置於壇上。寫前四種陀羅尼呪各九十九本，手作小塔滿九十九，於此塔中各置一本。其相輪呪還置小塔相輪橖中，行列壇上，以諸香花供養，旋遶七遍，誦此陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人欲得滿足六波羅蜜者，當作方壇，先以牛糞塗，後以淨土而覆其上，灑以香湯滑淨塗拭，五供養鉢置於壇上。寫前四種陀羅尼呪各九十九本，手作小塔滿九十九，於此塔中各置一本。其相輪呪還置小塔相輪橖中，行列壇上，以諸香花供養，旋遶七遍，誦此陀羅尼曰：

「南謨納婆納伐底喃怛他揭多(一) 弶伽捺地婆盧迦(二) 俱胝那庾多設多索訶薩囉喃(三) 唵(引)(四) 普怖哩(五) 折里尼(六) 折哩慕(上)哩忽哩(七) 社邏跋(上)哩莎(引)訶(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨納婆納伐底喃怛他揭多(一) 弶伽捺地婆盧迦(二) 俱胝那庾多設多索訶薩囉喃(三) 唵(引)(四) 普怖哩(五) 折里尼(六) 折哩慕(上)哩忽哩(七) 社邏跋(上)哩莎(引)訶(八)」

「若依此法而受持者，六波羅蜜悉皆成滿。是則同造九十九億百千那由他恒河沙等七寶塔已，是則供養九十九億百千那由他如來應正等覺，皆以諸天大供養雲，種種莊嚴諸天宮殿、諸天供具而為供養。彼諸如來皆悉憶念此善男女，令其當得廣大善根福德之聚。若有於此呪王如法書寫、受持讀誦、供養恭敬、佩於身上，以呪威力擁護是人，令諸怨家及怨朋黨，一切夜叉、羅剎、富單那等，皆於此人不能為惡，各懷恐怖逃散諸方。若有得共彼人語者，亦得除滅五無間業。若有得聞此人語聲，或在其影、或觸其身，令彼一切宿障重罪皆得消除，所有諸毒不能為害，火不能燒水不能漂，厭禱邪魅不得其便，雷電霹靂無能驚嬈，常為諸佛而共加持，一切如來安慰護念，諸天善神增其勢力，非餘呪術之所能制。是故應當於一切處求此呪法，寫已置於當路塔中，令往來眾生下至鳥獸蛾蠅蟻子皆得永離一切地獄，及諸惡道生諸天宮，常憶宿命至不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若依此法而受持者，六波羅蜜悉皆成滿。是則同造九十九億百千那由他恒河沙等七寶塔已，是則供養九十九億百千那由他如來應正等覺，皆以諸天大供養雲，種種莊嚴諸天宮殿、諸天供具而為供養。彼諸如來皆悉憶念此善男女，令其當得廣大善根福德之聚。若有於此呪王如法書寫、受持讀誦、供養恭敬、佩於身上，以呪威力擁護是人，令諸怨家及怨朋黨，一切夜叉、羅剎、富單那等，皆於此人不能為惡，各懷恐怖逃散諸方。若有得共彼人語者，亦得除滅五無間業。若有得聞此人語聲，或在其影、或觸其身，令彼一切宿障重罪皆得消除，所有諸毒不能為害，火不能燒水不能漂，厭禱邪魅不得其便，雷電霹靂無能驚嬈，常為諸佛而共加持，一切如來安慰護念，諸天善神增其勢力，非餘呪術之所能制。是故應當於一切處求此呪法，寫已置於當路塔中，令往來眾生下至鳥獸蛾蠅蟻子皆得永離一切地獄，及諸惡道生諸天宮，常憶宿命至不退轉。」

爾時佛告除蓋障菩薩摩訶薩、執金剛主、四王、帝釋、梵天王等，及其眷屬那羅延天、摩醯首羅等言：「善男子！我以此呪法之王付囑汝等，應當守護住持擁護，以肩荷擔寶篋盛之，於後時中莫令斷絕。應善執持、應善覆護，授與後世一切眾生，令得見聞離五無間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告除蓋障菩薩摩訶薩、執金剛主、四王、帝釋、梵天王等，及其眷屬那羅延天、摩醯首羅等言：「善男子！我以此呪法之王付囑汝等，應當守護住持擁護，以肩荷擔寶篋盛之，於後時中莫令斷絕。應善執持、應善覆護，授與後世一切眾生，令得見聞離五無間。」

是時除蓋障菩薩、執金剛主、四王、帝釋、梵天王、那羅延天、摩醯首羅及天龍八部等，咸禮佛足，同聲白言：「我等已蒙世尊加護，授此呪法及造塔法。咸皆守衛住持、讀誦書寫供養，為護一切諸眾生故。於後時分令彼眾生悉得聞知，不墮地獄及諸惡趣。我等為報如來大恩，咸共守護令廣流通，尊重恭敬如佛無異，不令此法而有壞滅。」佛言：「善哉善哉！汝等乃能堅固守護住持如是陀羅尼法。」時諸大眾聞佛說已，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時除蓋障菩薩、執金剛主、四王、帝釋、梵天王、那羅延天、摩醯首羅及天龍八部等，咸禮佛足，同聲白言：「我等已蒙世尊加護，授此呪法及造塔法。咸皆守衛住持、讀誦書寫供養，為護一切諸眾生故。於後時分令彼眾生悉得聞知，不墮地獄及諸惡趣。我等為報如來大恩，咸共守護令廣流通，尊重恭敬如佛無異，不令此法而有壞滅。」佛言：「善哉善哉！汝等乃能堅固守護住持如是陀羅尼法。」時諸大眾聞佛說已，歡喜奉行。

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