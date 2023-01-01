無垢淨光大陀羅尼經
唐 彌陀山譯1卷CBETA T1024少于一万字 55 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
無垢淨光大陀羅尼經
無垢淨光大陀羅尼經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐天竺三藏彌陀山奉 詔譯
唐天竺三藏彌陀山奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
如是我聞：
如是我聞：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一時佛在迦毘羅城大精舍中，與大比丘眾無量人俱；復有無量百千億那由他菩薩摩訶薩，其名曰：除一切蓋障菩薩、執金剛主菩薩、觀世音菩薩、文殊師利菩薩、普賢菩薩、無盡意菩薩、彌勒菩薩，如是等而為上首；復有無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，無量大眾恭敬圍遶而為說法。時彼城中有大婆羅門名劫比羅戰茶，歸敬外道不信佛法，有善相師而告之言：「大婆羅門！汝却後七日必當命終。」時婆羅門聞是語已，心懷愁惱驚懼怖畏，作是思惟：「誰能救我？我當依誰。」復作是念：「沙門瞿曇稱一切智、證一切智，我當詣彼。彼若實是一切智者，必當說我憂怖之事。」作是念已即往佛所，於眾會前遙觀如來，意欲請問而懷猶豫。時釋迦如來於三世法無不明見，知婆羅門心之所念，以慈軟音而告之言：「大婆羅門！汝却後七日定當命終，墮可畏處阿鼻地獄，從此復入十六地獄。出已復受旃陀羅身，命終之後復生猪中，恒居臭泥常食糞穢，壽命長時多受眾苦。後得為人，貧窮下賤、不淨臭穢，醜形黑瘦、乾枯癩病，人不喜見，其咽如針恒乏飲食，得人捶打受大苦惱。」時婆羅門聞是語已，生大恐怖悲泣憂愁，疾至佛所頂禮雙足，而白佛言：「如來即是救濟一切諸眾生者，我今悔過歸命世尊，唯願救我大地獄苦。」佛言：「大婆羅門！此迦毘羅城三岐道處有古佛塔，於中現有如來舍利。其塔崩壞，汝應往彼重更修理及造相輪橖，寫陀羅尼以置其中，興大供養，依法七遍念誦神呪，令汝命根還復增長，久後壽終生極樂界，於百千劫受大勝樂。次後復於妙喜世界，亦百千劫如前受樂。後復於諸兜率天宮，亦百千劫相續受樂。一切生處常憶宿命，除一切障滅一切罪，永離一切地獄等苦，常見諸佛恒為如來之所攝護。婆羅門！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男女等，或有短命或多病者，應修故塔或造小泥塔，依法書寫陀羅尼呪，呪索作壇，由此福故命將盡者復更增壽，諸病苦者皆得除愈，永離地獄、畜生、餓鬼，耳尚不聞地獄之聲，何況身受。」時婆羅門聞此語已心懷歡喜，即欲往彼故壞塔所依教修營。
一時佛在迦毘羅城大精舍中，與大比丘眾無量人俱；復有無量百千億那由他菩薩摩訶薩，其名曰：除一切蓋障菩薩、執金剛主菩薩、觀世音菩薩、文殊師利菩薩、普賢菩薩、無盡意菩薩、彌勒菩薩，如是等而為上首；復有無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，無量大眾恭敬圍遶而為說法。時彼城中有大婆羅門名劫比羅戰茶，歸敬外道不信佛法，有善相師而告之言：「大婆羅門！汝却後七日必當命終。」時婆羅門聞是語已，心懷愁惱驚懼怖畏，作是思惟：「誰能救我？我當依誰。」復作是念：「沙門瞿曇稱一切智、證一切智，我當詣彼。彼若實是一切智者，必當說我憂怖之事。」作是念已即往佛所，於眾會前遙觀如來，意欲請問而懷猶豫。時釋迦如來於三世法無不明見，知婆羅門心之所念，以慈軟音而告之言：「大婆羅門！汝却後七日定當命終，墮可畏處阿鼻地獄，從此復入十六地獄。出已復受旃陀羅身，命終之後復生猪中，恒居臭泥常食糞穢，壽命長時多受眾苦。後得為人，貧窮下賤、不淨臭穢，醜形黑瘦、乾枯癩病，人不喜見，其咽如針恒乏飲食，得人捶打受大苦惱。」時婆羅門聞是語已，生大恐怖悲泣憂愁，疾至佛所頂禮雙足，而白佛言：「如來即是救濟一切諸眾生者，我今悔過歸命世尊，唯願救我大地獄苦。」佛言：「大婆羅門！此迦毘羅城三岐道處有古佛塔，於中現有如來舍利。其塔崩壞，汝應往彼重更修理及造相輪橖，寫陀羅尼以置其中，興大供養，依法七遍念誦神呪，令汝命根還復增長，久後壽終生極樂界，於百千劫受大勝樂。次後復於妙喜世界，亦百千劫如前受樂。後復於諸兜率天宮，亦百千劫相續受樂。一切生處常憶宿命，除一切障滅一切罪，永離一切地獄等苦，常見諸佛恒為如來之所攝護。婆羅門！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男女等，或有短命或多病者，應修故塔或造小泥塔，依法書寫陀羅尼呪，呪索作壇，由此福故命將盡者復更增壽，諸病苦者皆得除愈，永離地獄、畜生、餓鬼，耳尚不聞地獄之聲，何況身受。」時婆羅門聞此語已心懷歡喜，即欲往彼故壞塔所依教修營。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時眾會中除蓋障菩薩從坐而起，合掌白佛言：「世尊！何者是彼陀羅尼法，而能生長福德善根？」佛言：「有大陀羅尼，名最勝無垢清淨光明大壇場法，諸佛以此安慰眾生。若有聞此陀羅尼者，滅五逆罪閉地獄門，除滅慳貪嫉妬罪垢，命短促者皆得延壽，諸吉祥事無不成辦。」時除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！願佛說此陀羅尼法，令一切眾生得長壽故、淨除一切諸罪障故、為一切眾生作大明故。」爾時世尊聞是請已，即於頂上放大光明，遍照三千大千世界，遍覺一切諸如來已，還歸本處從佛頂入。時佛即以美妙悅意迦陵頻伽和雅之音而說呪曰：
時眾會中除蓋障菩薩從坐而起，合掌白佛言：「世尊！何者是彼陀羅尼法，而能生長福德善根？」佛言：「有大陀羅尼，名最勝無垢清淨光明大壇場法，諸佛以此安慰眾生。若有聞此陀羅尼者，滅五逆罪閉地獄門，除滅慳貪嫉妬罪垢，命短促者皆得延壽，諸吉祥事無不成辦。」時除蓋障菩薩復白佛言：「世尊！願佛說此陀羅尼法，令一切眾生得長壽故、淨除一切諸罪障故、為一切眾生作大明故。」爾時世尊聞是請已，即於頂上放大光明，遍照三千大千世界，遍覺一切諸如來已，還歸本處從佛頂入。時佛即以美妙悅意迦陵頻伽和雅之音而說呪曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「南謨颯哆颯怛底(顛以反，下同)弊(毘也反，脣聲)(一) 三藐三佛陀俱胝喃(奴暗反，下同)(二) 鉢唎戍(輸聿反，下同)陀摩捺娑(三) 薄(去聲引)質多鉢唎底瑟恥哆喃(四) 南謨薄伽跋底阿彌多喻殺寫恒他揭怛寫(五) 晻(引聲)(六) 怛他揭多戍第(七) 阿喻毘輸達儞(八) 僧𭧸(呵葛反)羅僧𠿒羅(九) 薩婆怛他揭多毘唎耶跋麗娜(十) 鉢剌底僧𠿒囉阿喻(十一) 薩麼囉薩麼囉(十二) 薩婆怛他揭多三昧焰(十三) 菩提菩提(十四) 勃地(亭也反，下同)毘勃地(十五) 菩馱也菩馱也(十六) 薩婆播波(引)阿伐喇拏(上)毘戍第(十七) 毘揭多末羅珮焰(十八) 蘇勃馱㪍第(十九) 虎嚕虎嚕莎(引)訶(引二十)」
「南謨颯哆颯怛底(顛以反，下同)弊(毘也反，脣聲)(一) 三藐三佛陀俱胝喃(奴暗反，下同)(二) 鉢唎戍(輸聿反，下同)陀摩捺娑(三) 薄(去聲引)質多鉢唎底瑟恥哆喃(四) 南謨薄伽跋底阿彌多喻殺寫恒他揭怛寫(五) 晻(引聲)(六) 怛他揭多戍第(七) 阿喻毘輸達儞(八) 僧𭧸(呵葛反)羅僧𠿒羅(九) 薩婆怛他揭多毘唎耶跋麗娜(十) 鉢剌底僧𠿒囉阿喻(十一) 薩麼囉薩麼囉(十二) 薩婆怛他揭多三昧焰(十三) 菩提菩提(十四) 勃地(亭也反，下同)毘勃地(十五) 菩馱也菩馱也(十六) 薩婆播波(引)阿伐喇拏(上)毘戍第(十七) 毘揭多末羅珮焰(十八) 蘇勃馱㪍第(十九) 虎嚕虎嚕莎(引)訶(引二十)」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「除蓋障！此是根本陀羅尼呪。若欲作此法者，當於月八日、或十三日、或十四日、或十五日，右遶舍利塔滿七十七匝，誦此陀羅尼亦七十七遍，應當作壇於上護淨，書寫此呪滿七十七本。尊重法故，於書寫人，以香花飲食、淨衣洗浴、塗香熏香而為供養，或施七寶或隨力施。當持呪本置於塔中，供養此塔。或作小泥塔滿足七十七，各以一本置於塔中而興供養。如法作已，命欲盡者而更延壽，一切宿障諸惡趣業悉皆滅盡，永離地獄、餓鬼、畜生，所生之處常憶宿命，一切所願皆得滿足，則為已得七十七億諸如來所而種善根，一切眾病及諸煩惱咸得消除。
佛言：「除蓋障！此是根本陀羅尼呪。若欲作此法者，當於月八日、或十三日、或十四日、或十五日，右遶舍利塔滿七十七匝，誦此陀羅尼亦七十七遍，應當作壇於上護淨，書寫此呪滿七十七本。尊重法故，於書寫人，以香花飲食、淨衣洗浴、塗香熏香而為供養，或施七寶或隨力施。當持呪本置於塔中，供養此塔。或作小泥塔滿足七十七，各以一本置於塔中而興供養。如法作已，命欲盡者而更延壽，一切宿障諸惡趣業悉皆滅盡，永離地獄、餓鬼、畜生，所生之處常憶宿命，一切所願皆得滿足，則為已得七十七億諸如來所而種善根，一切眾病及諸煩惱咸得消除。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「若人病重命將欲盡，當為作方壇，於上畫作種種形狀(所謂輪形、金剛杵形、蠡形、戟形、月字形、蓮花形，四角畫蓮花，上安瓶)，瓶滿香水，置於四角。布列香鑪，燒眾名香。以五色鉢盛種種食及三白食(謂乳、酪、粳米飯)，復以五鉢(各盛香花、水及粳米)壇上供養。種種飲食盛滿一器，及水一瓶置壇中心。於壇近邊畫作毘那夜迦像，頂上安燈。將彼病人在於壇西，面向此壇，盛一器食對病人前置於壇上。呪師要須清淨如法，呪此病人七十七遍，令將死之人惛冥七日，命續識還如從夢覺。
「若人病重命將欲盡，當為作方壇，於上畫作種種形狀(所謂輪形、金剛杵形、蠡形、戟形、月字形、蓮花形，四角畫蓮花，上安瓶)，瓶滿香水，置於四角。布列香鑪，燒眾名香。以五色鉢盛種種食及三白食(謂乳、酪、粳米飯)，復以五鉢(各盛香花、水及粳米)壇上供養。種種飲食盛滿一器，及水一瓶置壇中心。於壇近邊畫作毘那夜迦像，頂上安燈。將彼病人在於壇西，面向此壇，盛一器食對病人前置於壇上。呪師要須清淨如法，呪此病人七十七遍，令將死之人惛冥七日，命續識還如從夢覺。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「若有護淨日別一遍，誦念此呪滿足百年，是人命終生極樂界。若一切時常念誦者，乃至菩提恒憶宿命，永離夭壽及諸惡趣。
「若有護淨日別一遍，誦念此呪滿足百年，是人命終生極樂界。若一切時常念誦者，乃至菩提恒憶宿命，永離夭壽及諸惡趣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「若復有人為於亡者，稱其名字，至心誦呪滿七十七遍，若彼亡人墮惡趣者，應時即得離惡道苦，生天受樂。或稱彼名，依法書寫此陀羅尼，置佛塔中如法供養，亦令亡者得離惡趣，生於天上或復得生兜率天宮，乃至菩提不墮惡道。
「若復有人為於亡者，稱其名字，至心誦呪滿七十七遍，若彼亡人墮惡趣者，應時即得離惡道苦，生天受樂。或稱彼名，依法書寫此陀羅尼，置佛塔中如法供養，亦令亡者得離惡趣，生於天上或復得生兜率天宮，乃至菩提不墮惡道。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「若有善男子善女人，於此佛塔或右遶或禮拜或供養者，當得授記於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉，一切宿障、一切罪業悉皆消滅。不至飛鳥畜生之類，至此塔影，當得永離畜生惡趣。若有五無間罪，或在塔影或觸彼塔，皆得除滅。置塔之處，無諸邪魅，夜叉、羅剎、富單那、毘舍闍等、惡獸惡龍、毒虫毒草，亦無魍魎諸惡鬼神奪精氣者，亦無刀兵水火、霜雹饑饉橫死、惡夢不祥苦惱之事。於彼國土若有諸惡先相現時，其塔即便現於神變出大光焰，令彼諸惡不祥之事無不殄滅。若復於彼有惡心眾生或是怨讎及怨伴侶，并諸劫盜寇賊等類欲壞此國，其塔亦便出大火光，即於其處現諸兵仗，惡賊見已自然退散。常有一切諸天善神守護其國，於國四周各百由旬結成大界，其中男女乃至畜生無諸疫癘疾苦鬪諍，不作一切非法之事。其餘呪術所不能壞，是名根本陀羅尼法。善男子！今為汝說相輪橖中陀羅尼法。」即說呪曰：
「若有善男子善女人，於此佛塔或右遶或禮拜或供養者，當得授記於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉，一切宿障、一切罪業悉皆消滅。不至飛鳥畜生之類，至此塔影，當得永離畜生惡趣。若有五無間罪，或在塔影或觸彼塔，皆得除滅。置塔之處，無諸邪魅，夜叉、羅剎、富單那、毘舍闍等、惡獸惡龍、毒虫毒草，亦無魍魎諸惡鬼神奪精氣者，亦無刀兵水火、霜雹饑饉橫死、惡夢不祥苦惱之事。於彼國土若有諸惡先相現時，其塔即便現於神變出大光焰，令彼諸惡不祥之事無不殄滅。若復於彼有惡心眾生或是怨讎及怨伴侶，并諸劫盜寇賊等類欲壞此國，其塔亦便出大火光，即於其處現諸兵仗，惡賊見已自然退散。常有一切諸天善神守護其國，於國四周各百由旬結成大界，其中男女乃至畜生無諸疫癘疾苦鬪諍，不作一切非法之事。其餘呪術所不能壞，是名根本陀羅尼法。善男子！今為汝說相輪橖中陀羅尼法。」即說呪曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「唵(引)(一) 薩婆怛他揭多毘補羅曳(栘熱反，下同)瑟㨖(竹几反，下同)(二) 末尼羯諾迦(舉佉反)曷喇折哆(上)(三) 毘菩瑟哆曳瑟㨖(四) 杜嚕杜嚕(五) 三曼哆尾嚕吉帝(六) 薩囉薩囉播跛尾輸達尼(七) 菩達尼三菩達尼(八) 鉢囉(上)伐囉(上)曳瑟㨖伐囇(九) 末尼脫誓(十) 鶻嚕止囉(上)末羅毘戍第(十一) 吽(引)吽莎(引)訶(十二)」
「唵(引)(一) 薩婆怛他揭多毘補羅曳(栘熱反，下同)瑟㨖(竹几反，下同)(二) 末尼羯諾迦(舉佉反)曷喇折哆(上)(三) 毘菩瑟哆曳瑟㨖(四) 杜嚕杜嚕(五) 三曼哆尾嚕吉帝(六) 薩囉薩囉播跛尾輸達尼(七) 菩達尼三菩達尼(八) 鉢囉(上)伐囉(上)曳瑟㨖伐囇(九) 末尼脫誓(十) 鶻嚕止囉(上)末羅毘戍第(十一) 吽(引)吽莎(引)訶(十二)」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「善男子！應當如法書寫此呪九十九本，於相輪橖四周安置。又寫此呪及功能法，於橖中心密覆安處。如是作已，則為建立九萬九千相輪橖已，亦為安置九萬九千佛舍利已，亦為已造九萬九千佛舍利塔，亦為已造九萬九千八大寶塔，亦為已造九萬九千菩提場塔。若造一小泥塔，於中安置此陀羅尼者，則為已造九萬九千諸小寶塔。若有眾生右遶此塔，或禮一拜或一合掌，或以一花或以一香，燒香塗香、鈴鐸幡蓋而供養者，則為供養九萬九千諸佛塔已，是則成就廣大善根福德之聚。若有飛鳥蚊虻蠅等至塔影中，當得授記於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。若遙見此塔，或聞鈴聲或聞其名，彼人所有五無間業一切罪障皆得消滅，常為一切諸佛護念，得於如來清淨之道。是名相輪陀羅尼法。善男子！今為汝說修造佛塔陀羅尼法。」即說呪曰：
「善男子！應當如法書寫此呪九十九本，於相輪橖四周安置。又寫此呪及功能法，於橖中心密覆安處。如是作已，則為建立九萬九千相輪橖已，亦為安置九萬九千佛舍利已，亦為已造九萬九千佛舍利塔，亦為已造九萬九千八大寶塔，亦為已造九萬九千菩提場塔。若造一小泥塔，於中安置此陀羅尼者，則為已造九萬九千諸小寶塔。若有眾生右遶此塔，或禮一拜或一合掌，或以一花或以一香，燒香塗香、鈴鐸幡蓋而供養者，則為供養九萬九千諸佛塔已，是則成就廣大善根福德之聚。若有飛鳥蚊虻蠅等至塔影中，當得授記於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。若遙見此塔，或聞鈴聲或聞其名，彼人所有五無間業一切罪障皆得消滅，常為一切諸佛護念，得於如來清淨之道。是名相輪陀羅尼法。善男子！今為汝說修造佛塔陀羅尼法。」即說呪曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「唵(引)(一) 薩婆怛他揭多(二) 末羅毘輸達尼(三) 鍵陀鞞梨鉢娜伐囇(四) 鉢囉底僧塞迦囉(五) 怛他揭多馱都達麗(六) 達囉達囉(七) 珊達囉珊達囉(八) 薩婆怛他揭多(九) 阿地瑟恥帝莎(引)訶(十)」
「唵(引)(一) 薩婆怛他揭多(二) 末羅毘輸達尼(三) 鍵陀鞞梨鉢娜伐囇(四) 鉢囉底僧塞迦囉(五) 怛他揭多馱都達麗(六) 達囉達囉(七) 珊達囉珊達囉(八) 薩婆怛他揭多(九) 阿地瑟恥帝莎(引)訶(十)」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若自造塔若教人造，若修故塔若作小塔，或以泥作或用甎石，應先呪滿一千八遍然後造作。其塔分量或如爪甲，或長一肘乃至由旬。以其呪力及至心故，於泥等塔中出妙香氣，所謂牛頭栴檀、赤白栴檀、龍𮪱、麝香、欝金香等及天香氣，自作教人皆得成就廣大善根福德之聚。命若短促便得延壽，後臨終時得見九十九億百千那由他佛，常為一切諸佛憶念，而與授記生極樂界，壽命九十九億百千那由他歲，常得宿命、天眼、天身、天耳、天鼻，天栴檀香從其身出，口中常出優鉢羅花香，得五神通，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。若呪香泥，下至極少如芥子許，塗此塔上，彼人亦得如上所說大福德聚。
「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若自造塔若教人造，若修故塔若作小塔，或以泥作或用甎石，應先呪滿一千八遍然後造作。其塔分量或如爪甲，或長一肘乃至由旬。以其呪力及至心故，於泥等塔中出妙香氣，所謂牛頭栴檀、赤白栴檀、龍𮪱、麝香、欝金香等及天香氣，自作教人皆得成就廣大善根福德之聚。命若短促便得延壽，後臨終時得見九十九億百千那由他佛，常為一切諸佛憶念，而與授記生極樂界，壽命九十九億百千那由他歲，常得宿命、天眼、天身、天耳、天鼻，天栴檀香從其身出，口中常出優鉢羅花香，得五神通，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。若呪香泥，下至極少如芥子許，塗此塔上，彼人亦得如上所說大福德聚。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，如法書寫陀羅尼法，以清淨心尊重供養如佛無異，於書寫人亦增上供養。如前所說書呪印已，置於塔中及所修塔內并相輪橖中如法成就，是人當得廣大善根福德之聚。」佛說此陀羅尼印法時，十方一切諸佛如來同聲讚言：「善哉善哉！釋迦牟尼如來應正等覺，乃能善說此大陀羅尼印法，令一切眾生皆無空過，獲大利益攝大福聚，乃至於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」
「若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，如法書寫陀羅尼法，以清淨心尊重供養如佛無異，於書寫人亦增上供養。如前所說書呪印已，置於塔中及所修塔內并相輪橖中如法成就，是人當得廣大善根福德之聚。」佛說此陀羅尼印法時，十方一切諸佛如來同聲讚言：「善哉善哉！釋迦牟尼如來應正等覺，乃能善說此大陀羅尼印法，令一切眾生皆無空過，獲大利益攝大福聚，乃至於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時眾中天龍八部及諸菩薩、執金剛主、四王、帝釋、梵天王、那羅延、摩醯首羅、摩尼跋陀羅、補那跋陀，及跋羅神、夜摩神、婆樓摩神、俱薜羅神、婆颯婆神，諸仙眾等，聞此法已起厭離心，調伏柔軟生大歡喜，以大音聲互相謂言：「希有希有！諸佛如來。希有希有！真正妙法。希有希有！此陀羅尼印法。如來所說甚難值遇。」是時劫比羅戰茶大婆羅門，聞此大功德殊勝利益大陀羅尼法印，即得明達法性遠塵離垢，斷諸煩惱滅諸罪障壽命延長，生大歡喜踊躍無量，令一切眾生亦皆當得心意清淨。
爾時眾中天龍八部及諸菩薩、執金剛主、四王、帝釋、梵天王、那羅延、摩醯首羅、摩尼跋陀羅、補那跋陀，及跋羅神、夜摩神、婆樓摩神、俱薜羅神、婆颯婆神，諸仙眾等，聞此法已起厭離心，調伏柔軟生大歡喜，以大音聲互相謂言：「希有希有！諸佛如來。希有希有！真正妙法。希有希有！此陀羅尼印法。如來所說甚難值遇。」是時劫比羅戰茶大婆羅門，聞此大功德殊勝利益大陀羅尼法印，即得明達法性遠塵離垢，斷諸煩惱滅諸罪障壽命延長，生大歡喜踊躍無量，令一切眾生亦皆當得心意清淨。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時除蓋障菩薩摩訶薩，持一寶臺，種種眾寶間錯莊嚴，以佛莊嚴而莊嚴之，愛樂法故供養如來。右遶三匝，頂禮佛足，而白佛言：「世尊！此大陀羅尼壇場法印甚難值遇。世尊說此一切眾生妙法庫藏鎮閻浮提，令諸眾生種大善根，施其壽命消滅煩惱。我今亦當為令眾生種善根故、供養一切諸如來故，今於佛前說自心印陀羅尼法。」即說呪曰：
爾時除蓋障菩薩摩訶薩，持一寶臺，種種眾寶間錯莊嚴，以佛莊嚴而莊嚴之，愛樂法故供養如來。右遶三匝，頂禮佛足，而白佛言：「世尊！此大陀羅尼壇場法印甚難值遇。世尊說此一切眾生妙法庫藏鎮閻浮提，令諸眾生種大善根，施其壽命消滅煩惱。我今亦當為令眾生種善根故、供養一切諸如來故，今於佛前說自心印陀羅尼法。」即說呪曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「南謨薄伽伐帝納婆納伐底喃(一) 三藐三佛陀俱胝那庾多設多索訶薩羅(引)喃(二) 南謨薩婆儞伐囉拏(去聲)毘瑟劍鼻尼(引)菩提薩埵也(三) 唵(引)(四) 覩嚕覩嚕(五) 薩婆阿伐囉拏毘戍達尼(六) 薩婆怛他揭多摩庾播喇尼(七) 毘布麗(八) 眤末麗薩婆悉陀南摩塞訖栗帝(九) 跋羅跋囉(十) 薩婆薩埵縛盧羯尼(十一) 吽(引)薩婆尼伐囉拏(上聲)毘瑟劍毘泥(十二) 薩婆播波毘燒達尼莎訶(引)(十三)」
「南謨薄伽伐帝納婆納伐底喃(一) 三藐三佛陀俱胝那庾多設多索訶薩羅(引)喃(二) 南謨薩婆儞伐囉拏(去聲)毘瑟劍鼻尼(引)菩提薩埵也(三) 唵(引)(四) 覩嚕覩嚕(五) 薩婆阿伐囉拏毘戍達尼(六) 薩婆怛他揭多摩庾播喇尼(七) 毘布麗(八) 眤末麗薩婆悉陀南摩塞訖栗帝(九) 跋羅跋囉(十) 薩婆薩埵縛盧羯尼(十一) 吽(引)薩婆尼伐囉拏(上聲)毘瑟劍毘泥(十二) 薩婆播波毘燒達尼莎訶(引)(十三)」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「世尊！此陀羅尼是九十九億諸佛所說。若有至心暫念誦者，一切罪業悉皆消滅。若有依法書寫此呪滿九十九本，置於塔中或塔四周，有人禮拜及以讚歎，或以香花塗香燈燭供養此塔，彼善男女於現生中滅一切罪、除一切障、滿一切願，則為供養九十九億百千那由他恒河沙等諸如來已，亦為供養九十九億百千那由他恒河沙等舍利塔已，是則成就廣大善根福德之聚。若有比丘於月八日、十三日、十四日、十五日，洗浴護淨著鮮潔衣，於一日一夜而不飲食，或時唯食三種白食，右繞佛塔誦此陀羅尼滿一百八遍，百千劫罪及五無間皆得除滅。我除蓋障即為現身，令其所願皆悉滿足，得見一切諸佛如來。若有誦滿二百八遍，得諸禪定。若有誦滿三百八遍，得淨一切障三昧。若有誦滿四百八遍，得四大天王常來親近現身衛護，加其身心增大威德。若有誦滿五百八遍，攝得無量阿僧祇不可量諸大善根。若有誦滿六百八遍，便得此呪根本法成就，為持呪天仙。若有誦滿七百八遍，得大威德具足光明。若有誦滿八百八遍，得心清淨。若有誦滿九百八遍，得五根清淨。若有誦滿一千八遍，當得須陀洹果。若誦滿二千遍，當得斯陀含果。若誦滿三千遍，當得阿那含果。若誦滿四千遍，當得阿羅漢果。若誦滿五千遍，當得辟支佛果。若誦滿六千遍，當得普賢地。若誦滿七千遍，當得初地。若滿八千遍，當得第五地。若滿九千遍，當得普門陀羅尼。若滿十千遍，當得不動地。若復滿十一千遍，當得如來地，成大人相，大師子吼。
「世尊！此陀羅尼是九十九億諸佛所說。若有至心暫念誦者，一切罪業悉皆消滅。若有依法書寫此呪滿九十九本，置於塔中或塔四周，有人禮拜及以讚歎，或以香花塗香燈燭供養此塔，彼善男女於現生中滅一切罪、除一切障、滿一切願，則為供養九十九億百千那由他恒河沙等諸如來已，亦為供養九十九億百千那由他恒河沙等舍利塔已，是則成就廣大善根福德之聚。若有比丘於月八日、十三日、十四日、十五日，洗浴護淨著鮮潔衣，於一日一夜而不飲食，或時唯食三種白食，右繞佛塔誦此陀羅尼滿一百八遍，百千劫罪及五無間皆得除滅。我除蓋障即為現身，令其所願皆悉滿足，得見一切諸佛如來。若有誦滿二百八遍，得諸禪定。若有誦滿三百八遍，得淨一切障三昧。若有誦滿四百八遍，得四大天王常來親近現身衛護，加其身心增大威德。若有誦滿五百八遍，攝得無量阿僧祇不可量諸大善根。若有誦滿六百八遍，便得此呪根本法成就，為持呪天仙。若有誦滿七百八遍，得大威德具足光明。若有誦滿八百八遍，得心清淨。若有誦滿九百八遍，得五根清淨。若有誦滿一千八遍，當得須陀洹果。若誦滿二千遍，當得斯陀含果。若誦滿三千遍，當得阿那含果。若誦滿四千遍，當得阿羅漢果。若誦滿五千遍，當得辟支佛果。若誦滿六千遍，當得普賢地。若誦滿七千遍，當得初地。若滿八千遍，當得第五地。若滿九千遍，當得普門陀羅尼。若滿十千遍，當得不動地。若復滿十一千遍，當得如來地，成大人相，大師子吼。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「若復有人欲於現生成就功德大利益者，應修故塔，誦呪右遶滿百八遍，心中所願無不成滿。」時釋迦牟尼佛讚除蓋障言：「善哉善哉！善男子！汝能如是隨順如來所演呪法而助宣說。」時執金剛大夜叉主白佛言：「世尊！此大呪王陀羅尼法，同如來藏，亦如佛塔。世尊以此勝法鎮閻浮提，令一切眾生皆得解脫，能於後時作大佛事。」佛言：「執金剛主！此大呪法若在世時同如來在，以其能作佛所作事，少有所作成大福聚，況多功用所獲善根，假使百千億那由他恒河沙諸佛說不能盡。佛眼所見，不可為喻、不可量、不可說。」執金剛主言：「以何因緣少用功力成大福聚？」佛言：「諦聽，當為汝說。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷欲得滿足大功德聚，當依前法書寫此四大陀羅尼呪法之王各九十九本，然後於佛塔前造一方壇，牛糞塗地，於壇四角置香水滿瓶，香鑪布列，以供養鉢(盛香花、水、粳米)置於壇上，及三味食(烏麻、菉豆、粳米和煮)并三白食，各置瓶中布於壇上。種種果子數滿九十九，并四種食一切所須及諸香花皆置其上。以陀羅尼呪置相輪橖中及塔四周，以呪王法置於塔內，想十方佛，至心誦念此陀羅尼。」即說呪曰：
「若復有人欲於現生成就功德大利益者，應修故塔，誦呪右遶滿百八遍，心中所願無不成滿。」時釋迦牟尼佛讚除蓋障言：「善哉善哉！善男子！汝能如是隨順如來所演呪法而助宣說。」時執金剛大夜叉主白佛言：「世尊！此大呪王陀羅尼法，同如來藏，亦如佛塔。世尊以此勝法鎮閻浮提，令一切眾生皆得解脫，能於後時作大佛事。」佛言：「執金剛主！此大呪法若在世時同如來在，以其能作佛所作事，少有所作成大福聚，況多功用所獲善根，假使百千億那由他恒河沙諸佛說不能盡。佛眼所見，不可為喻、不可量、不可說。」執金剛主言：「以何因緣少用功力成大福聚？」佛言：「諦聽，當為汝說。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷欲得滿足大功德聚，當依前法書寫此四大陀羅尼呪法之王各九十九本，然後於佛塔前造一方壇，牛糞塗地，於壇四角置香水滿瓶，香鑪布列，以供養鉢(盛香花、水、粳米)置於壇上，及三味食(烏麻、菉豆、粳米和煮)并三白食，各置瓶中布於壇上。種種果子數滿九十九，并四種食一切所須及諸香花皆置其上。以陀羅尼呪置相輪橖中及塔四周，以呪王法置於塔內，想十方佛，至心誦念此陀羅尼。」即說呪曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「南謨納婆納伐底喃怛他揭多俱胝喃(一) 弶伽捺地婆盧迦三摩喃(二) 唵(引)(三) 毘補麗毘末麗(四) 鉢囉伐麗(五) 市那(上)伐麗(六) 薩囉薩囉(七) 薩婆怛他揭多馱都揭鞞(八) 薩底(丁耶反)地瑟恥帝薩(引)訶(九) 阿(引)那(夷我反，下同)咄都飯尼莎(引)訶(十) 薩婆提婆那婆阿耶弭(十一) 勃陀阿地瑟侘那(上)(十二) 三摩也莎(引)訶(十三)」
「南謨納婆納伐底喃怛他揭多俱胝喃(一) 弶伽捺地婆盧迦三摩喃(二) 唵(引)(三) 毘補麗毘末麗(四) 鉢囉伐麗(五) 市那(上)伐麗(六) 薩囉薩囉(七) 薩婆怛他揭多馱都揭鞞(八) 薩底(丁耶反)地瑟恥帝薩(引)訶(九) 阿(引)那(夷我反，下同)咄都飯尼莎(引)訶(十) 薩婆提婆那婆阿耶弭(十一) 勃陀阿地瑟侘那(上)(十二) 三摩也莎(引)訶(十三)」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「應燒香相續誦此陀羅尼呪二十八遍。即時八大菩薩、八大夜叉王、執金剛夜叉主、四王、帝釋、梵天王、那羅延、摩醯首羅，各以自手共持彼塔及相輪橖。亦有九十九億百千那由他恒河沙諸佛，皆至此處加持彼塔安佛舍利，由加持故，令塔猶如大摩尼寶。是人由此則為已造九十九億百千那由他諸大寶塔，由此當得廣大善根，壽命延長身淨無垢，眾病悉除災障殄滅。若見此塔者，滅五逆罪。聞塔鈴聲，消諸一切惡業，捨身當生極樂世界。若有傳聞此塔名者，當得阿鞞跋致。下至鳥獸得聞其聲，離畜生趣，永不復受，當得廣大福德之聚。
「應燒香相續誦此陀羅尼呪二十八遍。即時八大菩薩、八大夜叉王、執金剛夜叉主、四王、帝釋、梵天王、那羅延、摩醯首羅，各以自手共持彼塔及相輪橖。亦有九十九億百千那由他恒河沙諸佛，皆至此處加持彼塔安佛舍利，由加持故，令塔猶如大摩尼寶。是人由此則為已造九十九億百千那由他諸大寶塔，由此當得廣大善根，壽命延長身淨無垢，眾病悉除災障殄滅。若見此塔者，滅五逆罪。聞塔鈴聲，消諸一切惡業，捨身當生極樂世界。若有傳聞此塔名者，當得阿鞞跋致。下至鳥獸得聞其聲，離畜生趣，永不復受，當得廣大福德之聚。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「若復有人欲得滿足六波羅蜜者，當作方壇，先以牛糞塗，後以淨土而覆其上，灑以香湯滑淨塗拭，五供養鉢置於壇上。寫前四種陀羅尼呪各九十九本，手作小塔滿九十九，於此塔中各置一本。其相輪呪還置小塔相輪橖中，行列壇上，以諸香花供養，旋遶七遍，誦此陀羅尼曰：
「若復有人欲得滿足六波羅蜜者，當作方壇，先以牛糞塗，後以淨土而覆其上，灑以香湯滑淨塗拭，五供養鉢置於壇上。寫前四種陀羅尼呪各九十九本，手作小塔滿九十九，於此塔中各置一本。其相輪呪還置小塔相輪橖中，行列壇上，以諸香花供養，旋遶七遍，誦此陀羅尼曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「南謨納婆納伐底喃怛他揭多(一) 弶伽捺地婆盧迦(二) 俱胝那庾多設多索訶薩囉喃(三) 唵(引)(四) 普怖哩(五) 折里尼(六) 折哩慕(上)哩忽哩(七) 社邏跋(上)哩莎(引)訶(八)」
「南謨納婆納伐底喃怛他揭多(一) 弶伽捺地婆盧迦(二) 俱胝那庾多設多索訶薩囉喃(三) 唵(引)(四) 普怖哩(五) 折里尼(六) 折哩慕(上)哩忽哩(七) 社邏跋(上)哩莎(引)訶(八)」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「若依此法而受持者，六波羅蜜悉皆成滿。是則同造九十九億百千那由他恒河沙等七寶塔已，是則供養九十九億百千那由他如來應正等覺，皆以諸天大供養雲，種種莊嚴諸天宮殿、諸天供具而為供養。彼諸如來皆悉憶念此善男女，令其當得廣大善根福德之聚。若有於此呪王如法書寫、受持讀誦、供養恭敬、佩於身上，以呪威力擁護是人，令諸怨家及怨朋黨，一切夜叉、羅剎、富單那等，皆於此人不能為惡，各懷恐怖逃散諸方。若有得共彼人語者，亦得除滅五無間業。若有得聞此人語聲，或在其影、或觸其身，令彼一切宿障重罪皆得消除，所有諸毒不能為害，火不能燒水不能漂，厭禱邪魅不得其便，雷電霹靂無能驚嬈，常為諸佛而共加持，一切如來安慰護念，諸天善神增其勢力，非餘呪術之所能制。是故應當於一切處求此呪法，寫已置於當路塔中，令往來眾生下至鳥獸蛾蠅蟻子皆得永離一切地獄，及諸惡道生諸天宮，常憶宿命至不退轉。」
「若依此法而受持者，六波羅蜜悉皆成滿。是則同造九十九億百千那由他恒河沙等七寶塔已，是則供養九十九億百千那由他如來應正等覺，皆以諸天大供養雲，種種莊嚴諸天宮殿、諸天供具而為供養。彼諸如來皆悉憶念此善男女，令其當得廣大善根福德之聚。若有於此呪王如法書寫、受持讀誦、供養恭敬、佩於身上，以呪威力擁護是人，令諸怨家及怨朋黨，一切夜叉、羅剎、富單那等，皆於此人不能為惡，各懷恐怖逃散諸方。若有得共彼人語者，亦得除滅五無間業。若有得聞此人語聲，或在其影、或觸其身，令彼一切宿障重罪皆得消除，所有諸毒不能為害，火不能燒水不能漂，厭禱邪魅不得其便，雷電霹靂無能驚嬈，常為諸佛而共加持，一切如來安慰護念，諸天善神增其勢力，非餘呪術之所能制。是故應當於一切處求此呪法，寫已置於當路塔中，令往來眾生下至鳥獸蛾蠅蟻子皆得永離一切地獄，及諸惡道生諸天宮，常憶宿命至不退轉。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時佛告除蓋障菩薩摩訶薩、執金剛主、四王、帝釋、梵天王等，及其眷屬那羅延天、摩醯首羅等言：「善男子！我以此呪法之王付囑汝等，應當守護住持擁護，以肩荷擔寶篋盛之，於後時中莫令斷絕。應善執持、應善覆護，授與後世一切眾生，令得見聞離五無間。」
爾時佛告除蓋障菩薩摩訶薩、執金剛主、四王、帝釋、梵天王等，及其眷屬那羅延天、摩醯首羅等言：「善男子！我以此呪法之王付囑汝等，應當守護住持擁護，以肩荷擔寶篋盛之，於後時中莫令斷絕。應善執持、應善覆護，授與後世一切眾生，令得見聞離五無間。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
是時除蓋障菩薩、執金剛主、四王、帝釋、梵天王、那羅延天、摩醯首羅及天龍八部等，咸禮佛足，同聲白言：「我等已蒙世尊加護，授此呪法及造塔法。咸皆守衛住持、讀誦書寫供養，為護一切諸眾生故。於後時分令彼眾生悉得聞知，不墮地獄及諸惡趣。我等為報如來大恩，咸共守護令廣流通，尊重恭敬如佛無異，不令此法而有壞滅。」佛言：「善哉善哉！汝等乃能堅固守護住持如是陀羅尼法。」時諸大眾聞佛說已，歡喜奉行。
是時除蓋障菩薩、執金剛主、四王、帝釋、梵天王、那羅延天、摩醯首羅及天龍八部等，咸禮佛足，同聲白言：「我等已蒙世尊加護，授此呪法及造塔法。咸皆守衛住持、讀誦書寫供養，為護一切諸眾生故。於後時分令彼眾生悉得聞知，不墮地獄及諸惡趣。我等為報如來大恩，咸共守護令廣流通，尊重恭敬如佛無異，不令此法而有壞滅。」佛言：「善哉善哉！汝等乃能堅固守護住持如是陀羅尼法。」時諸大眾聞佛說已，歡喜奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
無垢淨光大陀羅尼經
無垢淨光大陀羅尼經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
namosaptasaptatibhyaḥsamyaksaṃbuddhakoṭināṃpariśuddhamanasavācittapratiṣṭitānāṃnamobhagavatiamitayuṣasyatathāgatasyaoṃtathāgataśuddheayuviśuddhanisaṃhāra◇sarvatathāgataviryavaledapratisaṃharaayusmara◇sarvatathāgatasamayaṃbodhi◇buddhyavibuddhyabodhaya◇sarvasatvanāṃsarvapāpāvaraṇaviśuddhevigatamarabhayaṃsubuddhābuddhehuru◇svāhā
namosaptasaptatibhyaḥsamyaksaṃbuddhakoṭināṃpariśuddhamanasavācittapratiṣṭitānāṃnamobhagavatiamitayuṣasyatathāgatasyaoṃtathāgataśuddheayuviśuddhanisaṃhāra◇sarvatathāgataviryavaledapratisaṃharaayusmara◇sarvatathāgatasamayaṃbodhi◇buddhyavibuddhyabodhaya◇sarvasatvanāṃsarvapāpāvaraṇaviśuddhevigatamarabhayaṃsubuddhābuddhehuru◇svāhā
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话