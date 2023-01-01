一切如來正法祕密篋印心陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來正法祕密篋印心陀羅尼經

西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在摩誐陀國無垢園中寶光明池側，與大菩薩及諸聲聞，天、龍、夜叉、犍闥婆、阿蘇囉、𦾨嚕茶、緊那羅、麼護囉誐、人非人等，并諸王眾長者居士，百千圍遶恭敬聽法。爾時眾中有大富婆羅門名無垢妙光，即於會中能解微妙曉達師法，聰明辯才愛樂多聞，修崇十善信重三寶，歡喜踊躍而作是念：「一切有情修善為因，財富無量資具眾多，我當修習。」爾時大婆羅門無垢妙光起立合掌遶佛七匝，以種種花塗香粖香等供養世尊，及諸衣服真珠瓔珞價直百千持以施佛，頭面禮足而白佛言：「世尊！願起大悲，願受我食。」如是三請。爾時世尊默然受請。於是無垢妙光大婆羅門。見其世尊默然受請，而速歸還。經於一宿，備辦種種眾多美饍，六味具足。飲食辦已，嚴飾舍宅，樓閣浴池繒綵甚眾，花香粖香種種諸香及塗身香等諸供養具無不周備。即時婆羅門等執持花幡奏諸妓樂，與其眷屬往詣無垢園中寶光明池側迎請世尊。到已，白佛言：「世尊！食時已至，飯食悉辦。唯願世尊與諸大眾往至我舍，受我供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在摩誐陀國無垢園中寶光明池側，與大菩薩及諸聲聞，天、龍、夜叉、犍闥婆、阿蘇囉、𦾨嚕茶、緊那羅、麼護囉誐、人非人等，并諸王眾長者居士，百千圍遶恭敬聽法。爾時眾中有大富婆羅門名無垢妙光，即於會中能解微妙曉達師法，聰明辯才愛樂多聞，修崇十善信重三寶，歡喜踊躍而作是念：「一切有情修善為因，財富無量資具眾多，我當修習。」爾時大婆羅門無垢妙光起立合掌遶佛七匝，以種種花塗香粖香等供養世尊，及諸衣服真珠瓔珞價直百千持以施佛，頭面禮足而白佛言：「世尊！願起大悲，願受我食。」如是三請。爾時世尊默然受請。於是無垢妙光大婆羅門。見其世尊默然受請，而速歸還。經於一宿，備辦種種眾多美饍，六味具足。飲食辦已，嚴飾舍宅，樓閣浴池繒綵甚眾，花香粖香種種諸香及塗身香等諸供養具無不周備。即時婆羅門等執持花幡奏諸妓樂，與其眷屬往詣無垢園中寶光明池側迎請世尊。到已，白佛言：「世尊！食時已至，飯食悉辦。唯願世尊與諸大眾往至我舍，受我供養。」

爾時世尊觀察眾會，安慰無垢妙光大婆羅門曰：「善哉善哉！如汝所願。」又告諸眾并餘天等悉皆往彼。於是世尊從座而起，與諸大眾，菩薩、聲聞、天龍八部、人非人等，及諸王眾臣民眷屬，無量百千恭敬圍遶皆來集會，當行往彼無垢妙光大婆羅門家。爾時世尊身縱金色，放種種光無量諸相，變作種種光明之網，遍照十方一切佛剎，又復照曜彼佛剎中諸佛如來道場眾會，變作種種供養之具。照曜彼已，還復來入釋迦牟尼身毛孔中。即時無垢妙光大婆羅門與其眷屬，一心恭敬欲供養佛，掃除道路嚴飾清淨。爾時世尊與諸大眾，天、龍、夜叉、犍闥婆、阿蘇洛、𦾨嚕茶、緊那羅、麼護囉誐、帝釋、梵王、護世四王、麼醯首羅、那羅延等百千之眾，恭敬圍遶往詣於彼。爾時世尊當路而行，於前中路有一園苑名為安樂，彼園苑內有大舊塔極甚損壞，四邊荊棘草木叢林，堅硬閉塞猶如丘埠。爾時世尊將近彼塔，丘埠四面周匝焰熾，種種色相光明照曜，於彼破塔遠近皆覩。又於光中出妙音聲，讚言：「善哉善哉！釋迦牟尼佛清淨微妙瑞相無量不可稱量。彼無垢妙光大婆羅門請於如來，今現希奇難思大事。」爾時釋迦牟尼如來施遶破舊丘埠之塔欲伸供養，復解自身衣服嚴具覆蓋於彼舊塔塠埠。蓋覆已畢，悲泣雨淚，又復思念舍利出現及十方佛悉皆出現。即時舍利從塔湧出，皆在十方諸佛如來手掌中住。爾時十方諸佛如來亦皆雨淚，而彼諸佛身放光明，照曜故塔作光明網，內外瑩徹清淨無比，然後光明及佛舍利還入塔中。彼時眾會悉皆悲泣，驚怪希奇歎未曾有。爾時會中有大藥叉主名金剛手，身光焰熾臂膊𦟛直，柔軟光澤猶如象鼻，輪金剛杵速疾往詣世尊之前，頭面禮足而白佛言：「世尊！云何現此希奇瑞相？及十方佛悉皆雨淚光明照曜？唯願如來為我演說，決於眾疑。」爾時世尊告大藥叉主金剛手言：「此是一切如來全身舍利聚此塔中，及一切如來百千俱胝胡麻形像正法心印陀羅尼亦在塔中。應知，金剛手！此胡麻量諸佛形像正法心印陀羅尼止住塔中，由此百千俱胝如來全身舍利亦住此中。若此正法心印陀羅尼在此塔中，彼八萬四千法門亦在此中，及九十九百千俱胝如來頂髻受記亦在此中。當知，金剛手！若一切如來舍利之塔及此正法心印陀羅尼所有功德無量無邊，不可思議不可稱歎。應知，金剛手！由此正法篋印心陀羅尼，而能增長圓滿一切正法及諸功德。」爾時世尊說此法時，彼諸大眾聞法歡喜，滅除垢染得法眼淨，其中有得預流、一來、不還、阿羅漢果及緣覺乘，其中有證初地二地乃至十地，或於其中有得六波羅蜜悉皆圓滿，或有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊觀察眾會，安慰無垢妙光大婆羅門曰：「善哉善哉！如汝所願。」又告諸眾并餘天等悉皆往彼。於是世尊從座而起，與諸大眾，菩薩、聲聞、天龍八部、人非人等，及諸王眾臣民眷屬，無量百千恭敬圍遶皆來集會，當行往彼無垢妙光大婆羅門家。爾時世尊身縱金色，放種種光無量諸相，變作種種光明之網，遍照十方一切佛剎，又復照曜彼佛剎中諸佛如來道場眾會，變作種種供養之具。照曜彼已，還復來入釋迦牟尼身毛孔中。即時無垢妙光大婆羅門與其眷屬，一心恭敬欲供養佛，掃除道路嚴飾清淨。爾時世尊與諸大眾，天、龍、夜叉、犍闥婆、阿蘇洛、𦾨嚕茶、緊那羅、麼護囉誐、帝釋、梵王、護世四王、麼醯首羅、那羅延等百千之眾，恭敬圍遶往詣於彼。爾時世尊當路而行，於前中路有一園苑名為安樂，彼園苑內有大舊塔極甚損壞，四邊荊棘草木叢林，堅硬閉塞猶如丘埠。爾時世尊將近彼塔，丘埠四面周匝焰熾，種種色相光明照曜，於彼破塔遠近皆覩。又於光中出妙音聲，讚言：「善哉善哉！釋迦牟尼佛清淨微妙瑞相無量不可稱量。彼無垢妙光大婆羅門請於如來，今現希奇難思大事。」爾時釋迦牟尼如來施遶破舊丘埠之塔欲伸供養，復解自身衣服嚴具覆蓋於彼舊塔塠埠。蓋覆已畢，悲泣雨淚，又復思念舍利出現及十方佛悉皆出現。即時舍利從塔湧出，皆在十方諸佛如來手掌中住。爾時十方諸佛如來亦皆雨淚，而彼諸佛身放光明，照曜故塔作光明網，內外瑩徹清淨無比，然後光明及佛舍利還入塔中。彼時眾會悉皆悲泣，驚怪希奇歎未曾有。爾時會中有大藥叉主名金剛手，身光焰熾臂膊𦟛直，柔軟光澤猶如象鼻，輪金剛杵速疾往詣世尊之前，頭面禮足而白佛言：「世尊！云何現此希奇瑞相？及十方佛悉皆雨淚光明照曜？唯願如來為我演說，決於眾疑。」爾時世尊告大藥叉主金剛手言：「此是一切如來全身舍利聚此塔中，及一切如來百千俱胝胡麻形像正法心印陀羅尼亦在塔中。應知，金剛手！此胡麻量諸佛形像正法心印陀羅尼止住塔中，由此百千俱胝如來全身舍利亦住此中。若此正法心印陀羅尼在此塔中，彼八萬四千法門亦在此中，及九十九百千俱胝如來頂髻受記亦在此中。當知，金剛手！若一切如來舍利之塔及此正法心印陀羅尼所有功德無量無邊，不可思議不可稱歎。應知，金剛手！由此正法篋印心陀羅尼，而能增長圓滿一切正法及諸功德。」爾時世尊說此法時，彼諸大眾聞法歡喜，滅除垢染得法眼淨，其中有得預流、一來、不還、阿羅漢果及緣覺乘，其中有證初地二地乃至十地，或於其中有得六波羅蜜悉皆圓滿，或有

得受菩提之記，或有獲得阿鞞跋致。時彼無垢妙光大婆羅門，即於會中離諸煩惱、滅除障染，獲五神通。爾時金剛手大藥叉主覩如是等希奇變現自在神通，踊躍歡喜歎未曾有，而白佛言：「世尊！此正法印心陀羅尼有如是等廣大利益。若諸有情書寫莊嚴、受持讀誦、尊重讚歎，獲何果報？願佛演說。」爾時世尊告大藥叉金剛手言：「諦聽諦聽，吾為汝說。若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，受持讀誦書寫尊重此正法印心陀羅尼，獲得九十九百千俱胝胡麻量等形像如來福德之聚善根果報，又得逢事彼諸如來受菩提記。所以者何？此正法印心陀羅尼是彼九十九百千俱胝那瑜多胡麻量等形像如來同共宣說。若復有人受持讀誦此正法印心陀羅尼經，即得值遇十方世界九十九百千俱胝那瑜多胡麻量等形像如來。若有苾芻，苾芻尼，鄔波索迦，鄔波斯迦，族姓男族姝女，於此正法印心陀羅尼經，若能日日恭敬供養花香粖香、花鬘塗香、細妙衣服及莊嚴具等，所獲功德如彼供養十方世界九十九百千俱胝胡麻等形像如來功德無異，又得一一如來廣大莊嚴具等，及獲無量七寶之聚如蘇彌盧。」爾時眾會天、龍、藥叉、犍闥婆、阿素囉、𦾨嚕茶、緊那羅、摩護囉誐、人非人等一切大眾，悉皆驚疑歎未曾有：「如是朽爛破壞之塔，常被荊棘閉塞，草木叢林堅密充滿猶如丘埠。今日如來起大慈悲自在神通，現如是等希奇瑞相七寶妙塔不可思議。」時諸大眾稱歎無盡。即時會中有金剛手大藥叉主而白佛言：「世尊！云何破壞丘埠之塔，變現如是眾妙莊嚴？」爾時佛告金剛手言：「離此彼壞丘埠之塔，無別七寶眾妙之塔。所以者何？隨識變現，或見荊棘丘埠之塔，或見七寶眾妙莊嚴。又諸佛所現十方如來全身舍利所藏之塔，百珍七寶眾妙莊嚴，眾生惡業乃見荊棘破壞之塔。當知，金剛手大藥叉主！若於末世最後分時，謂諸有情罪業深重不植善根，廣作不善三惡道業，以此因緣生無佛世，亦常不聞諸佛名字，及恒遠離僧法之名。如是之事真實不虛，所以諸佛及我雨淚悲歎。復次金剛手！若正法將滅安住此塔，一切如來全身舍利亦乃藏於此塔之中，謂以一切如來所說之法而加護之。」即時金剛手大藥叉主而白佛言：「世尊！一切有情云何植善？云何正法安置此塔？」爾時世尊告金剛手言：「若復有人信解受持、讀誦書寫、為人演說、種種莊嚴安置塔中，即是安置一切如來全身舍利藏此塔中，復得一切如來總持祕密而加護之，復得十方世界九十九胡麻量等形像諸佛之塔而加護之，復得一切如來頂髻眼塔而加護之。若復有人用於七寶如法加持，雕作諸佛及菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得受菩提之記，或有獲得阿鞞跋致。時彼無垢妙光大婆羅門，即於會中離諸煩惱、滅除障染，獲五神通。爾時金剛手大藥叉主覩如是等希奇變現自在神通，踊躍歡喜歎未曾有，而白佛言：「世尊！此正法印心陀羅尼有如是等廣大利益。若諸有情書寫莊嚴、受持讀誦、尊重讚歎，獲何果報？願佛演說。」爾時世尊告大藥叉金剛手言：「諦聽諦聽，吾為汝說。若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，受持讀誦書寫尊重此正法印心陀羅尼，獲得九十九百千俱胝胡麻量等形像如來福德之聚善根果報，又得逢事彼諸如來受菩提記。所以者何？此正法印心陀羅尼是彼九十九百千俱胝那瑜多胡麻量等形像如來同共宣說。若復有人受持讀誦此正法印心陀羅尼經，即得值遇十方世界九十九百千俱胝那瑜多胡麻量等形像如來。若有苾芻，苾芻尼，鄔波索迦，鄔波斯迦，族姓男族姝女，於此正法印心陀羅尼經，若能日日恭敬供養花香粖香、花鬘塗香、細妙衣服及莊嚴具等，所獲功德如彼供養十方世界九十九百千俱胝胡麻等形像如來功德無異，又得一一如來廣大莊嚴具等，及獲無量七寶之聚如蘇彌盧。」爾時眾會天、龍、藥叉、犍闥婆、阿素囉、𦾨嚕茶、緊那羅、摩護囉誐、人非人等一切大眾，悉皆驚疑歎未曾有：「如是朽爛破壞之塔，常被荊棘閉塞，草木叢林堅密充滿猶如丘埠。今日如來起大慈悲自在神通，現如是等希奇瑞相七寶妙塔不可思議。」時諸大眾稱歎無盡。即時會中有金剛手大藥叉主而白佛言：「世尊！云何破壞丘埠之塔，變現如是眾妙莊嚴？」爾時佛告金剛手言：「離此彼壞丘埠之塔，無別七寶眾妙之塔。所以者何？隨識變現，或見荊棘丘埠之塔，或見七寶眾妙莊嚴。又諸佛所現十方如來全身舍利所藏之塔，百珍七寶眾妙莊嚴，眾生惡業乃見荊棘破壞之塔。當知，金剛手大藥叉主！若於末世最後分時，謂諸有情罪業深重不植善根，廣作不善三惡道業，以此因緣生無佛世，亦常不聞諸佛名字，及恒遠離僧法之名。如是之事真實不虛，所以諸佛及我雨淚悲歎。復次金剛手！若正法將滅安住此塔，一切如來全身舍利亦乃藏於此塔之中，謂以一切如來所說之法而加護之。」即時金剛手大藥叉主而白佛言：「世尊！一切有情云何植善？云何正法安置此塔？」爾時世尊告金剛手言：「若復有人信解受持、讀誦書寫、為人演說、種種莊嚴安置塔中，即是安置一切如來全身舍利藏此塔中，復得一切如來總持祕密而加護之，復得十方世界九十九胡麻量等形像諸佛之塔而加護之，復得一切如來頂髻眼塔而加護之。若復有人用於七寶如法加持，雕作諸佛及菩薩

像，種種莊嚴安置塔中，復用繖蓋相輪、寶網鈴鐸，眾妙嚴飾鐘磬鐃鈸及諸器物，花香瓔珞、衣服飲食諸供具等；又以一切如來正法加持真實護淨，精進恒時離於懈怠；又復此塔時遷變壞，重修嚴飾種種供養，精心信敬不生疑謗，彼當獲得無上菩提。若復有人旋遶此塔一二匝等或一禮拜，即得解脫無間之罪，必當證得阿毘跋致，乃至究竟佛果菩提。若有此塔所住之處，一切十方諸佛形像亦在此中。復次若有此塔之處，由彼一切如來加護力故，彼地四方而無毒龍、雷雹風雨非時損害及諸怖畏。彼處復無諸毒蟲蟻，所謂毒蛇狼鼠、蝗蟲蝮蝎、黃蜂黑蜂，乃至蜈蚣百足悉皆遠離。復次彼地而無暴惡虎狼師子，飛禽走獸不能傷害。又復彼地一切災難而無嬈亂，又無夜叉、羅剎、部多、吠多拏，又毘舍遮、顛狂鬼魅不能傷害。又無瘧病瘡腫、痑𤴯痔瘻、白癩疥癬，一切疾病不能侵害。若復有人見此寶塔歡喜讚禮，諸損壞等不能侵害。又復彼地牛馬羊犬種種傍生，及諸男女而無中夭，及無刀兵器杖、水火焚漂怖畏等事，彼地亦無飢饉疾疫種種怖畏。彼處常得四大天王圍遶擁護，及二十八部大藥叉主密隱形儀恒來擁護，及三十三天、二十八宿、羅睺諸星乃至日月晝夜順行。若諸龍王恒常觀察，應時降雨。或有欲色乃至無色一切諸天，於三際時來降此塔禮拜供養。一切如來恭敬尊重憶念思惟。若復有人恒常修嚴佛塔形像，或用木石泥土彩畫金銀鍮石等，及此正法印心陀羅尼經書寫莊嚴，又以一切如來如法護持，然後安置寶塔之中。又此寶塔四邊階道悉皆嚴飾，相輪幢幡周匝懸鈴，七寶羅網高廣大小，隨意自在種種莊嚴。又以十方如來正法而加持之，復作一切聖賢擁護之法而加護持，然後種種廣陳香花飲食乃至瓔珞精虔供養，如是乃獲無量功德。」即時會中有金剛手大藥叉主，復白佛言：「世尊！有何因緣，此正法印心陀羅尼書寫受持、供養恭敬，獲如是等無量功德？」爾時世尊告金剛手言：「此是法界一切如來全身舍利祕密篋印心陀羅尼，所以獲是無量功德。」時金剛手大藥叉主聞佛所說無量功德，歡喜信受，復白佛言：「世尊！願佛慈悲演說此法，我等樂聞。」爾時世尊告金剛手言：「汝等諦聽，今為汝說。此正法印心陀羅尼，是過去未來現在諸佛同共宣說，若有信受恭敬供養，乃至證入聲聞緣覺及於十地法報化身，所以名為全身正法祕密篋印。」爾時世尊即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 像，種種莊嚴安置塔中，復用繖蓋相輪、寶網鈴鐸，眾妙嚴飾鐘磬鐃鈸及諸器物，花香瓔珞、衣服飲食諸供具等；又以一切如來正法加持真實護淨，精進恒時離於懈怠；又復此塔時遷變壞，重修嚴飾種種供養，精心信敬不生疑謗，彼當獲得無上菩提。若復有人旋遶此塔一二匝等或一禮拜，即得解脫無間之罪，必當證得阿毘跋致，乃至究竟佛果菩提。若有此塔所住之處，一切十方諸佛形像亦在此中。復次若有此塔之處，由彼一切如來加護力故，彼地四方而無毒龍、雷雹風雨非時損害及諸怖畏。彼處復無諸毒蟲蟻，所謂毒蛇狼鼠、蝗蟲蝮蝎、黃蜂黑蜂，乃至蜈蚣百足悉皆遠離。復次彼地而無暴惡虎狼師子，飛禽走獸不能傷害。又復彼地一切災難而無嬈亂，又無夜叉、羅剎、部多、吠多拏，又毘舍遮、顛狂鬼魅不能傷害。又無瘧病瘡腫、痑𤴯痔瘻、白癩疥癬，一切疾病不能侵害。若復有人見此寶塔歡喜讚禮，諸損壞等不能侵害。又復彼地牛馬羊犬種種傍生，及諸男女而無中夭，及無刀兵器杖、水火焚漂怖畏等事，彼地亦無飢饉疾疫種種怖畏。彼處常得四大天王圍遶擁護，及二十八部大藥叉主密隱形儀恒來擁護，及三十三天、二十八宿、羅睺諸星乃至日月晝夜順行。若諸龍王恒常觀察，應時降雨。或有欲色乃至無色一切諸天，於三際時來降此塔禮拜供養。一切如來恭敬尊重憶念思惟。若復有人恒常修嚴佛塔形像，或用木石泥土彩畫金銀鍮石等，及此正法印心陀羅尼經書寫莊嚴，又以一切如來如法護持，然後安置寶塔之中。又此寶塔四邊階道悉皆嚴飾，相輪幢幡周匝懸鈴，七寶羅網高廣大小，隨意自在種種莊嚴。又以十方如來正法而加持之，復作一切聖賢擁護之法而加護持，然後種種廣陳香花飲食乃至瓔珞精虔供養，如是乃獲無量功德。」即時會中有金剛手大藥叉主，復白佛言：「世尊！有何因緣，此正法印心陀羅尼書寫受持、供養恭敬，獲如是等無量功德？」爾時世尊告金剛手言：「此是法界一切如來全身舍利祕密篋印心陀羅尼，所以獲是無量功德。」時金剛手大藥叉主聞佛所說無量功德，歡喜信受，復白佛言：「世尊！願佛慈悲演說此法，我等樂聞。」爾時世尊告金剛手言：「汝等諦聽，今為汝說。此正法印心陀羅尼，是過去未來現在諸佛同共宣說，若有信受恭敬供養，乃至證入聲聞緣覺及於十地法報化身，所以名為全身正法祕密篋印。」爾時世尊即說呪曰：

「曩莫悉底哩(三合)野(一) 地尾(二合)迦(去)喃(去引)(二) 薩嚩怛他(去引)𦾨跢(上)南(三) 唵(四) 部悉底哩(三合)步(平)嚩曩嚩㘑(五) 嚩嚩㘑(六) 祖魯祖魯(七) 他囉他囉(八) 薩嚩怛他(去引)𦾨跢(上)馱(引上)覩他哩(九) 鉢納麼(二合)三(去)婆吠(十) 惹野他哩捫(上)佐裔(十一) 娑麼(二合)囉達(轉舌)麼作訖囉(二合)(十二) 鉢囉(二合)韈(無鉢反轉舌)哆曩嚩日哩(二合)(十三) 冒(去引)地曼(上)監(上)迦囉(上)楞(上)訖哩(二合)帝(十四) 薩嚩怛他(去引)𦾨跢(上引)地 瑟恥(二合)帝(十五) 冒(去引)他野冒(去引)他野(十六) 冒(去引)地冒(准上)地(十七) 沒𠆙(切身)(十八) 參(去)冒(引去)他野參(去)冒(去引)他野(十九) 左攞左攞左懶(去)覩(二十) 薩嚩薩怛嚩(二合引)喃(二十一) 薩嚩(引)嚩囉拏儞(二十二) 薩嚩播跛尾𦾨帝(二十三) 護嚕護嚕(二十四) 薩嚩戍(引上)迦尾𦾨帝(二十五) 薩嚩怛他(去引)𦾨跢紇哩(二合)那野嚩日哩(二合)抳(二十六) 參(去)婆(去)囉參(去)婆(去)囉(二十七) 薩嚩多塢瑟膩(二合)灑(二十八) 陀(去引)羅抳母捺哩(二合)(二十九) 沒第蘇沒第(三十) 薩(轉舌)嚩怛他(去引)𦾨哆(上引)地瑟恥(二合)哆(三十一) 馱(上引)覩𦾨(轉舌)陛娑嚩(二合引)賀(引)(三十二) 參(去)麼野(引)地瑟恥(二合)帝娑嚩(二合引)賀(引)(三十三) 薩嚩怛他(去引)𦾨跢(上引)(三十四) 紇哩(二合)那馱(上引)覩母捺哩(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(三十五) 阿鉢囉(二合)底瑟恥(二合)多窣覩(二合)閉(三十六) 怛他(去引)𦾨哆(上引)地瑟恥(二合)帝(三十七) 虎嚕虎嚕吽(引)吽(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三十八) 唵(引)(三十九) 薩嚩怛他(去引)𦾨哆(四十) 塢瑟膩(二合)灑陀(去)囉抳母捺哩(二合)(四十一) 薩嚩怛他(去引)𦾨哆(四十二) 馱(上引)覩尾部尸跢(上引)(四十三) 地瑟恥(二合)帝吽吽吽娑嚩(二合引)賀(引)(四十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫悉底哩(三合)野(一) 地尾(二合)迦(去)喃(去引)(二) 薩嚩怛他(去引)𦾨跢(上)南(三) 唵(四) 部悉底哩(三合)步(平)嚩曩嚩㘑(五) 嚩嚩㘑(六) 祖魯祖魯(七) 他囉他囉(八) 薩嚩怛他(去引)𦾨跢(上)馱(引上)覩他哩(九) 鉢納麼(二合)三(去)婆吠(十) 惹野他哩捫(上)佐裔(十一) 娑麼(二合)囉達(轉舌)麼作訖囉(二合)(十二) 鉢囉(二合)韈(無鉢反轉舌)哆曩嚩日哩(二合)(十三) 冒(去引)地曼(上)監(上)迦囉(上)楞(上)訖哩(二合)帝(十四) 薩嚩怛他(去引)𦾨跢(上引)地 瑟恥(二合)帝(十五) 冒(去引)他野冒(去引)他野(十六) 冒(去引)地冒(准上)地(十七) 沒𠆙(切身)(十八) 參(去)冒(引去)他野參(去)冒(去引)他野(十九) 左攞左攞左懶(去)覩(二十) 薩嚩薩怛嚩(二合引)喃(二十一) 薩嚩(引)嚩囉拏儞(二十二) 薩嚩播跛尾𦾨帝(二十三) 護嚕護嚕(二十四) 薩嚩戍(引上)迦尾𦾨帝(二十五) 薩嚩怛他(去引)𦾨跢紇哩(二合)那野嚩日哩(二合)抳(二十六) 參(去)婆(去)囉參(去)婆(去)囉(二十七) 薩嚩多塢瑟膩(二合)灑(二十八) 陀(去引)羅抳母捺哩(二合)(二十九) 沒第蘇沒第(三十) 薩(轉舌)嚩怛他(去引)𦾨哆(上引)地瑟恥(二合)哆(三十一) 馱(上引)覩𦾨(轉舌)陛娑嚩(二合引)賀(引)(三十二) 參(去)麼野(引)地瑟恥(二合)帝娑嚩(二合引)賀(引)(三十三) 薩嚩怛他(去引)𦾨跢(上引)(三十四) 紇哩(二合)那馱(上引)覩母捺哩(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(三十五) 阿鉢囉(二合)底瑟恥(二合)多窣覩(二合)閉(三十六) 怛他(去引)𦾨哆(上引)地瑟恥(二合)帝(三十七) 虎嚕虎嚕吽(引)吽(引)娑嚩(二合引)賀(引)(三十八) 唵(引)(三十九) 薩嚩怛他(去引)𦾨哆(四十) 塢瑟膩(二合)灑陀(去)囉抳母捺哩(二合)(四十一) 薩嚩怛他(去引)𦾨哆(四十二) 馱(上引)覩尾部尸跢(上引)(四十三) 地瑟恥(二合)帝吽吽吽娑嚩(二合引)賀(引)(四十四)」

爾時世尊說此呪已，告金剛手言：「今此全身祕密篋印心陀羅尼，是諸如來普皆宣說。遍十方界於一一方，有九十九胡麻量等形像如來百千俱胝那瑜多諸佛如來，聞說此法皆來至此，同共讚言：『善哉善哉！釋迦牟尼！善能演說正法篋印心陀羅尼，廣令流布行閻浮提。復令一切諸有情等，以全身舍利安置此塔。』由此十方一切如來，以諸三昧而加護之。若復有人受持讀誦、解說書寫此全身舍利祕密篋印心陀羅尼經，及以金銀栴檀雕彩莊嚴安置塔中，彼十方世界一切如來恒來在此而加護之。」爾時世尊說此正法篋印心陀羅尼時，此舊破壞丘埠之中出現七寶微妙之塔，相輪幢幡種種莊嚴，人天大眾無不皆見，久現如故。彼時眾會諸大菩薩及聲聞眾、天龍八部、人非人等，覩此希奇皆悉歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此呪已，告金剛手言：「今此全身祕密篋印心陀羅尼，是諸如來普皆宣說。遍十方界於一一方，有九十九胡麻量等形像如來百千俱胝那瑜多諸佛如來，聞說此法皆來至此，同共讚言：『善哉善哉！釋迦牟尼！善能演說正法篋印心陀羅尼，廣令流布行閻浮提。復令一切諸有情等，以全身舍利安置此塔。』由此十方一切如來，以諸三昧而加護之。若復有人受持讀誦、解說書寫此全身舍利祕密篋印心陀羅尼經，及以金銀栴檀雕彩莊嚴安置塔中，彼十方世界一切如來恒來在此而加護之。」爾時世尊說此正法篋印心陀羅尼時，此舊破壞丘埠之中出現七寶微妙之塔，相輪幢幡種種莊嚴，人天大眾無不皆見，久現如故。彼時眾會諸大菩薩及聲聞眾、天龍八部、人非人等，覩此希奇皆悉歡喜。

爾時世尊說此法時，諸大眾等，金剛手大藥叉主、無垢妙光大婆羅門，并諸菩薩、諸大聲聞、天、龍、藥叉、犍闥婆、阿素囉、𦾨嚕荼、緊那囉、麼護囉誐、人非人等，國王大臣長者居士，一切大眾聞佛所說，一心信受，歡喜而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法時，諸大眾等，金剛手大藥叉主、無垢妙光大婆羅門，并諸菩薩、諸大聲聞、天、龍、藥叉、犍闥婆、阿素囉、𦾨嚕荼、緊那囉、麼護囉誐、人非人等，國王大臣長者居士，一切大眾聞佛所說，一心信受，歡喜而退。