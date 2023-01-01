一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在摩伽陀國無垢園中寶光明池，與大菩薩及大聲聞、天、龍、藥叉、犍闥婆、訶蘇羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，無量百千前後圍遶。爾時眾中有一大婆羅門名無垢妙光，多聞聰慧人所樂見，常行十善歸信三寶，善心殷重智慧微細，常恒欲令一切眾生圓滿善利大富豐饒。時婆羅門無垢妙光從座而起，往詣佛所，遶佛七匝，以眾香華奉獻世尊，無價妙衣瓔珞珠鬘持覆佛上，頂禮雙足，却住一面，作是請言：「唯願世尊與諸大眾，明日晨朝至我宅中受我供養。」爾時世尊默然許之。時婆羅門知佛受請，遽還所住，即於夜間廣辦餚膳百味飲食，灑掃殿宇張施幡蓋。至明旦己，與諸眷屬持眾香華及諸妓樂至如來所，白言：「時至，願垂降臨。」爾時世尊軟語安慰彼婆羅門無垢妙光，遍告大眾，宣言：「汝等皆應往彼婆羅門家攝受供養，為欲令彼獲大利故。」於時世尊即從座起，纔起座已從佛身出種種光明，間錯妙色照觸十方，悉皆警覺，然後趣道。時婆羅門以恭敬心持妙香華，與諸眷屬及天龍八部、釋梵四王，先行治道，奉引如來。爾時世尊前路不遠，中至一園名曰豐財。於彼園中有古朽塔，摧壞崩倒荊棘掩庭、蔓草封戶瓦礫埋隱，狀若土堆。爾時世尊逕往塔所。于時塔上放大光明照耀熾盛，於土聚中出聲讚言：「善哉善哉！釋迦牟尼！今日所行極善境界。又婆羅門！汝於今日獲大善利。」爾時世尊禮彼朽塔，右繞三迊，脫身上衣用覆其上，泫然垂淚涕血交流，泣已微笑。當爾之時，十方諸佛皆同觀視亦皆流淚，各所放光來照是塔。于時大眾驚愕變色，互欲決疑。爾時金剛手菩薩等亦皆流淚，威焰熾盛執杵旋轉，往詣佛所，白言：「世尊！此何因緣現是光相？何如來眼流淚如是？亦彼十方諸佛大瑞光相現前？唯願如來於此大眾解釋我疑。」時薄伽梵告金剛手：「此大全身舍利積聚如來寶塔，一切如來無量俱胝心陀羅尼密印法要今在其中。金剛手！有此法要在是中故，塔即變為重疊無隙如胡麻子俱胝百千如來之身。當知亦是如胡麻子百千俱胝如來全身舍利之聚，乃至八萬四千法蘊亦在其中，九十九百千萬俱胝如來頂相亦在其中。由是妙事，是塔所在之處，有大神驗殊勝威德，能滿一切世間吉慶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在摩伽陀國無垢園中寶光明池，與大菩薩及大聲聞、天、龍、藥叉、犍闥婆、訶蘇羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，無量百千前後圍遶。爾時眾中有一大婆羅門名無垢妙光，多聞聰慧人所樂見，常行十善歸信三寶，善心殷重智慧微細，常恒欲令一切眾生圓滿善利大富豐饒。時婆羅門無垢妙光從座而起，往詣佛所，遶佛七匝，以眾香華奉獻世尊，無價妙衣瓔珞珠鬘持覆佛上，頂禮雙足，却住一面，作是請言：「唯願世尊與諸大眾，明日晨朝至我宅中受我供養。」爾時世尊默然許之。時婆羅門知佛受請，遽還所住，即於夜間廣辦餚膳百味飲食，灑掃殿宇張施幡蓋。至明旦己，與諸眷屬持眾香華及諸妓樂至如來所，白言：「時至，願垂降臨。」爾時世尊軟語安慰彼婆羅門無垢妙光，遍告大眾，宣言：「汝等皆應往彼婆羅門家攝受供養，為欲令彼獲大利故。」於時世尊即從座起，纔起座已從佛身出種種光明，間錯妙色照觸十方，悉皆警覺，然後趣道。時婆羅門以恭敬心持妙香華，與諸眷屬及天龍八部、釋梵四王，先行治道，奉引如來。爾時世尊前路不遠，中至一園名曰豐財。於彼園中有古朽塔，摧壞崩倒荊棘掩庭、蔓草封戶瓦礫埋隱，狀若土堆。爾時世尊逕往塔所。于時塔上放大光明照耀熾盛，於土聚中出聲讚言：「善哉善哉！釋迦牟尼！今日所行極善境界。又婆羅門！汝於今日獲大善利。」爾時世尊禮彼朽塔，右繞三迊，脫身上衣用覆其上，泫然垂淚涕血交流，泣已微笑。當爾之時，十方諸佛皆同觀視亦皆流淚，各所放光來照是塔。于時大眾驚愕變色，互欲決疑。爾時金剛手菩薩等亦皆流淚，威焰熾盛執杵旋轉，往詣佛所，白言：「世尊！此何因緣現是光相？何如來眼流淚如是？亦彼十方諸佛大瑞光相現前？唯願如來於此大眾解釋我疑。」時薄伽梵告金剛手：「此大全身舍利積聚如來寶塔，一切如來無量俱胝心陀羅尼密印法要今在其中。金剛手！有此法要在是中故，塔即變為重疊無隙如胡麻子俱胝百千如來之身。當知亦是如胡麻子百千俱胝如來全身舍利之聚，乃至八萬四千法蘊亦在其中，九十九百千萬俱胝如來頂相亦在其中。由是妙事，是塔所在之處，有大神驗殊勝威德，能滿一切世間吉慶。」

爾時大眾聞佛是說，遠塵離垢斷諸煩惱，得法眼淨。時眾機異利益亦別，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，及菩薩道、阿鞞跋致、薩波若智，於如是事各得其一，或有證得初地二地乃至十地，或有滿足六波羅蜜。其婆羅門遠塵離垢，得五神通。時金剛手見此奇特希有之事，白言：「世尊！妙哉奇異。但聞此事尚獲如是殊勝功德，況聞深理至心起信得幾功德？」佛言：「諦聽。汝金剛手！後世若有信男信女及復我等四部弟子，發心書寫此一經典，即准書寫九十九百千萬俱胝如來所說一切經典，即過於彼九十九百千萬俱胝如來之前久植善根，即亦彼諸一切如來加持護念猶如愛眼，亦如慈母愛護幼子。若人讀誦此一卷經，即為讀誦過去現在未來諸佛所說經典。由如是故，九十九百千萬俱胝一切如來應正等覺側塞無隙猶如胡麻重疊赴來，晝夜現身加持其人。如是一切諸佛如來無數恒沙，前聚未去後群重來，須臾推遷迴轉更赴，譬如細沙在水旋急，不得停滯迴去復來。若有人以香華塗香、華鬘衣服、微妙嚴具供養此經，即成於彼十方九十九百千萬俱胝如來之前，以天香華、衣服嚴具七寶所成積如須彌盡以供養，種植善根亦復如是。」爾時天龍八部人非人等聞是說已，各懷希奇，互相謂言：「奇哉威德！是朽土聚如來神力所加持故，有是神變。」金剛手復白佛言：「世尊！何因緣故，是七寶塔現為土聚？」佛告金剛手：「此非土聚，乃是殊妙大寶塔耳。由諸眾生業果劣故隱蔽不現。由塔隱故，如來全身非可毀壞，豈有如來金剛藏身而可壞哉？我若滅度，後世末法逼迫之時，若有眾生習行非法應墮地獄，不信三寶不植善根，為是因緣佛法當隱，然猶是塔堅固不滅，一切如來神力所持。無智眾生惑障覆蔽，徒朽珍寶不知採用，以是事故我今流淚，彼諸如來亦皆流淚。」復次佛告金剛手言：「若有眾生書寫此經置塔中者，是塔即為一切如來金剛藏窣都婆，亦為一切如來陀羅尼心祕密加持窣都婆，即為九十九百千萬俱胝如來窣都婆，亦為一切如來佛頂佛眼窣都婆，即為一切如來神力所護。若佛像中、窣都婆中安置此經，其像即為七寶所成，靈驗應心，無願不滿；其窣都婆，傘蓋羅網輪橖露盤、德字鈴鐸、楹礎基階隨力所辦，或土或木若石若甎，由經威力自為七寶。一切如來於此經典加其威力，以誠實言不斷加持。若有有情能於此塔一香一華禮拜供養，八十億劫生死重罪一時消滅，生免災殃、死生佛家。若有應墮阿鼻地獄，若於此塔或一禮拜、或一右遶，塞地獄門、開菩提路。塔及形像所在之處，一切如來神力所護，其處不為暴風 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾聞佛是說，遠塵離垢斷諸煩惱，得法眼淨。時眾機異利益亦別，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，及菩薩道、阿鞞跋致、薩波若智，於如是事各得其一，或有證得初地二地乃至十地，或有滿足六波羅蜜。其婆羅門遠塵離垢，得五神通。時金剛手見此奇特希有之事，白言：「世尊！妙哉奇異。但聞此事尚獲如是殊勝功德，況聞深理至心起信得幾功德？」佛言：「諦聽。汝金剛手！後世若有信男信女及復我等四部弟子，發心書寫此一經典，即准書寫九十九百千萬俱胝如來所說一切經典，即過於彼九十九百千萬俱胝如來之前久植善根，即亦彼諸一切如來加持護念猶如愛眼，亦如慈母愛護幼子。若人讀誦此一卷經，即為讀誦過去現在未來諸佛所說經典。由如是故，九十九百千萬俱胝一切如來應正等覺側塞無隙猶如胡麻重疊赴來，晝夜現身加持其人。如是一切諸佛如來無數恒沙，前聚未去後群重來，須臾推遷迴轉更赴，譬如細沙在水旋急，不得停滯迴去復來。若有人以香華塗香、華鬘衣服、微妙嚴具供養此經，即成於彼十方九十九百千萬俱胝如來之前，以天香華、衣服嚴具七寶所成積如須彌盡以供養，種植善根亦復如是。」爾時天龍八部人非人等聞是說已，各懷希奇，互相謂言：「奇哉威德！是朽土聚如來神力所加持故，有是神變。」金剛手復白佛言：「世尊！何因緣故，是七寶塔現為土聚？」佛告金剛手：「此非土聚，乃是殊妙大寶塔耳。由諸眾生業果劣故隱蔽不現。由塔隱故，如來全身非可毀壞，豈有如來金剛藏身而可壞哉？我若滅度，後世末法逼迫之時，若有眾生習行非法應墮地獄，不信三寶不植善根，為是因緣佛法當隱，然猶是塔堅固不滅，一切如來神力所持。無智眾生惑障覆蔽，徒朽珍寶不知採用，以是事故我今流淚，彼諸如來亦皆流淚。」復次佛告金剛手言：「若有眾生書寫此經置塔中者，是塔即為一切如來金剛藏窣都婆，亦為一切如來陀羅尼心祕密加持窣都婆，即為九十九百千萬俱胝如來窣都婆，亦為一切如來佛頂佛眼窣都婆，即為一切如來神力所護。若佛像中、窣都婆中安置此經，其像即為七寶所成，靈驗應心，無願不滿；其窣都婆，傘蓋羅網輪橖露盤、德字鈴鐸、楹礎基階隨力所辦，或土或木若石若甎，由經威力自為七寶。一切如來於此經典加其威力，以誠實言不斷加持。若有有情能於此塔一香一華禮拜供養，八十億劫生死重罪一時消滅，生免災殃、死生佛家。若有應墮阿鼻地獄，若於此塔或一禮拜、或一右遶，塞地獄門、開菩提路。塔及形像所在之處，一切如來神力所護，其處不為暴風

雷電霹靂所害，不為毒蛇蚖蝮毒蟲毒獸所傷，不為師子狂象、虎狼野干、蜂蠆之所傷害，亦無藥叉、羅剎、部多、那毘舍，遮魑魅魍魎癲癎之怖，亦復不為一切寒熱諸病、癧瘻癰疽、瘡疣疥癩所染。若人暫見是塔，能除一切災難。其處亦無人馬六畜、童子童女疫癘之患。不為橫死非命所夭。不為刀杖水火所傷、不為盜賊怨讎所侵、亦無飢饉貧乏之憂、厭魅呪咀不能得便。四大天王與諸眷屬晝夜衛護、二十八部大藥叉將、日月五星、幢雲彗星晝夜護持，一切龍王加其精氣順時降雨，一切諸天與忉利天三時下來亦為供養，一切諸仙三時來集讚詠旋遶禮謝瞻仰，釋提桓因與諸天女晝夜三時來下供養，其處即為一切如來護念加持。由納經故，塔即如是。若人作塔以土石木金銀銅鉛，書此神呪安置其中，纔安置已其塔即為七寶所成，上下階級、露盤傘蓋、鈴鐸輪樘純為七寶，其塔四方如來形相，由法要故，一切如來堅住護持晝夜不去。其七寶塔全身舍利之妙寶藏，以呪威力，擢竦高至阿迦尼吒天宮之中，塔所串峙，一切諸天晝夜瞻仰守衛供養。」金剛手言：「何因緣故，此法如是殊勝功德？」佛言：「當知以此寶篋印陀羅尼威神力故。」金剛手言：「唯願如來哀愍我等，說是陀羅尼。」佛言：「諦聽，思念莫忘。現在未來一切如來分身光儀、過去諸佛全身舍利，皆在寶篋印陀羅尼，是諸如來所有三身亦在是中。」爾時世尊即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雷電霹靂所害，不為毒蛇蚖蝮毒蟲毒獸所傷，不為師子狂象、虎狼野干、蜂蠆之所傷害，亦無藥叉、羅剎、部多、那毘舍，遮魑魅魍魎癲癎之怖，亦復不為一切寒熱諸病、癧瘻癰疽、瘡疣疥癩所染。若人暫見是塔，能除一切災難。其處亦無人馬六畜、童子童女疫癘之患。不為橫死非命所夭。不為刀杖水火所傷、不為盜賊怨讎所侵、亦無飢饉貧乏之憂、厭魅呪咀不能得便。四大天王與諸眷屬晝夜衛護、二十八部大藥叉將、日月五星、幢雲彗星晝夜護持，一切龍王加其精氣順時降雨，一切諸天與忉利天三時下來亦為供養，一切諸仙三時來集讚詠旋遶禮謝瞻仰，釋提桓因與諸天女晝夜三時來下供養，其處即為一切如來護念加持。由納經故，塔即如是。若人作塔以土石木金銀銅鉛，書此神呪安置其中，纔安置已其塔即為七寶所成，上下階級、露盤傘蓋、鈴鐸輪樘純為七寶，其塔四方如來形相，由法要故，一切如來堅住護持晝夜不去。其七寶塔全身舍利之妙寶藏，以呪威力，擢竦高至阿迦尼吒天宮之中，塔所串峙，一切諸天晝夜瞻仰守衛供養。」金剛手言：「何因緣故，此法如是殊勝功德？」佛言：「當知以此寶篋印陀羅尼威神力故。」金剛手言：「唯願如來哀愍我等，說是陀羅尼。」佛言：「諦聽，思念莫忘。現在未來一切如來分身光儀、過去諸佛全身舍利，皆在寶篋印陀羅尼，是諸如來所有三身亦在是中。」爾時世尊即說陀羅尼曰：

「那莫悉怛哩野(四合)地尾(二合)迦南(一) 薩婆怛他蘖多喃(二) 唵(三) 部尾婆嚩娜嚩唎(四) 嚩者梨(五) 嚩者𪘨(智皆反)(六) 祖嚕祖嚕馱囉馱囉(七) 薩嚩怛他蘖多(八) 馱(引)覩馱梨鉢娜𤚥(二合)婆嚩底(九) 惹也嚩梨(十) 畝怛梨(二合)薩磨(二合)囉(十一) 怛他蘖多達磨斫迦囉(十二) 鉢羅(二合)靺栗多(二合)娜嚩日羅(二合，梨音)冐地滿拏(十三) 楞迦囉(十四) 楞訖哩(二合)諦(十五) 薩嚩怛他(引)蘖多地瑟恥(二合)諦(十六) 冐馱野冐馱野(十七) 冐地冐地(十八) 沒𠆙沒𠆙(十九) 參冐馱儞參冐馱野(二十) 者攞者攞(二十一) 者懶都(二十二) 薩嚩嚩囉拏儞(二十三) 薩嚩播波尾蘖諦(二十四) 戶嚕戶嚕(二十五) 薩嚩戍迦弭蘖帝(二十六) 薩嚩怛他蘖多(二十七) 紇哩(二合)娜野嚩日囉(二合)抳(二十八) 三婆囉三婆囉(二十九) 薩嚩怛他蘖多(三十) 虞呬野(二合)馱囉抳畝涅梨(二合)(三十一) 沒悌蘇沒悌(三十二) 薩嚩怛他蘖多(引)地瑟恥(二合)多(三十三) 馱覩蘖陛娑嚩(二合)賀(三十四) 三摩耶(引)地瑟恥(二合)帝娑嚩(二合)訶(三十五) 薩嚩怛他蘖多紇哩(二合)娜野馱覩畝捺犁(二合)娑嚩(二合)訶(三十六) 蘇鉢羅(二合)底瑟恥(二合)多薩覩(二合)閉怛他蘖多地瑟恥(二合)帝戶嚕戶嚕吽吽娑嚩(二合)訶(三十七) 唵薩嚩怛他蘖多(三十八) 塢瑟抳(二合)沙馱覩畝捺囉(二合)尼薩嚩怛他蘖單娑馱覩尾部使多地瑟恥(二合)帝(三十九) 吽吽娑嚩(二合)訶(引)(四十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫悉怛哩野(四合)地尾(二合)迦南(一) 薩婆怛他蘖多喃(二) 唵(三) 部尾婆嚩娜嚩唎(四) 嚩者梨(五) 嚩者𪘨(智皆反)(六) 祖嚕祖嚕馱囉馱囉(七) 薩嚩怛他蘖多(八) 馱(引)覩馱梨鉢娜𤚥(二合)婆嚩底(九) 惹也嚩梨(十) 畝怛梨(二合)薩磨(二合)囉(十一) 怛他蘖多達磨斫迦囉(十二) 鉢羅(二合)靺栗多(二合)娜嚩日羅(二合，梨音)冐地滿拏(十三) 楞迦囉(十四) 楞訖哩(二合)諦(十五) 薩嚩怛他(引)蘖多地瑟恥(二合)諦(十六) 冐馱野冐馱野(十七) 冐地冐地(十八) 沒𠆙沒𠆙(十九) 參冐馱儞參冐馱野(二十) 者攞者攞(二十一) 者懶都(二十二) 薩嚩嚩囉拏儞(二十三) 薩嚩播波尾蘖諦(二十四) 戶嚕戶嚕(二十五) 薩嚩戍迦弭蘖帝(二十六) 薩嚩怛他蘖多(二十七) 紇哩(二合)娜野嚩日囉(二合)抳(二十八) 三婆囉三婆囉(二十九) 薩嚩怛他蘖多(三十) 虞呬野(二合)馱囉抳畝涅梨(二合)(三十一) 沒悌蘇沒悌(三十二) 薩嚩怛他蘖多(引)地瑟恥(二合)多(三十三) 馱覩蘖陛娑嚩(二合)賀(三十四) 三摩耶(引)地瑟恥(二合)帝娑嚩(二合)訶(三十五) 薩嚩怛他蘖多紇哩(二合)娜野馱覩畝捺犁(二合)娑嚩(二合)訶(三十六) 蘇鉢羅(二合)底瑟恥(二合)多薩覩(二合)閉怛他蘖多地瑟恥(二合)帝戶嚕戶嚕吽吽娑嚩(二合)訶(三十七) 唵薩嚩怛他蘖多(三十八) 塢瑟抳(二合)沙馱覩畝捺囉(二合)尼薩嚩怛他蘖單娑馱覩尾部使多地瑟恥(二合)帝(三十九) 吽吽娑嚩(二合)訶(引)(四十)」

爾時佛說是神呪已，諸佛如來自土聚中出聲讚言：「善哉善哉！釋迦世尊出濁惡世，為利無依無怙眾生演說深法。如是法要久住世間，利益廣多安穩快樂。」于時佛告金剛手言：「諦聽諦聽。如是法要神力無窮利益無邊，譬如幢上如意寶珠，常雨珍寶滿一切願。我今略說萬分之一，汝宜憶持利益一切。若有惡人死墮地獄，受苦無間免脫無期。有其子孫稱亡者名，誦上神呪纔至七遍，洋銅熱鐵忽然變為八功德池，蓮生承足寶蓋駐頂，地獄門破菩提道開，其蓮如飛至極樂界，一切種智自然顯發，樂說無窮位在補處。復有眾生重罪報故，百病集身苦痛逼心，誦此神呪二十一遍，百病萬惱一時消滅，壽命延長福德無盡。若復有人慳貪業故生貧窮家，衣不隱身食不續命，𮡚瘦衰蔽人所惡賤。是人慚愧入山折採無主搹華，若磨朽木持以號香，往至塔前禮拜供養，旋遶七匝流淚悔過，由神呪力及塔威德，滅貧窮報富貴忽至，七寶如雨無所闕乏。但當此時，彌飾佛法施與貧乏，若有悋惜財寶忽滅。若復有人為種善根隨分造塔，或泥或甎隨力所辦，大如菴羅高四指許，書寫神呪安置其中，持以香華禮拜供養。以其呪力及信心故，自小塔中出大香雲，香氣雲光周遍法界，薰馥晃曜廣作佛事，所得功德如上所說，取要言之無願不滿。若有末世四輩弟子善男善女，為無上道盡力造塔安置神呪，所得功德說不可盡。若人求福，至其塔所，一華一香禮拜供養右旋行道，由是功德官位榮耀不求自至，壽命富饒不祈自增，怨家盜賊不討自敗，怨念呪咀不厭歸本，疫癘邪氣不拔自避，善夫良婦不求自得，賢男美女不禱自生，一切所願任意滿足。若有烏雀鵄梟鳩鴿鵂鶹、狗狼野干蚊虻蟻螻之類，暫來塔影及踏場草，摧破惑障、覺悟無明，忽入佛家恣領法財。況有眾人或見塔形、或聞鐸聲、或聞其名、或當其影，罪障悉滅、所求如意，現世安穩、後生極樂。或人隨力以一丸泥塗塔壞壁、運一拳石扶塔礩傾，由此功德增福延壽，命終之後成轉輪王。若我滅後四部弟子，於是塔前濟苦界故供養香華，至心發願誦念神呪，文文句句放大光明，照觸三途苦具皆辟，眾生脫苦佛種牙萌，隨意往生十方淨土。若人往在高山峰上至心誦呪，眼根所及遠近世界山谷林野江湖河海，其中所有毛羽鱗甲一切生類，碎破惑障、覺悟無明，顯現本有三種佛性，畢竟安處大涅槃中。若與此人往過道路，或觸衣風、或踏其跡，或唯見面、或暫交語，如是等人重罪咸滅、悉地圓滿。」爾時佛告金剛手言：「今此祕密神呪經典付囑汝等，尊重護持流布世間，不令眾生傳受斷絕。」金剛手言：「我今幸蒙世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛說是神呪已，諸佛如來自土聚中出聲讚言：「善哉善哉！釋迦世尊出濁惡世，為利無依無怙眾生演說深法。如是法要久住世間，利益廣多安穩快樂。」于時佛告金剛手言：「諦聽諦聽。如是法要神力無窮利益無邊，譬如幢上如意寶珠，常雨珍寶滿一切願。我今略說萬分之一，汝宜憶持利益一切。若有惡人死墮地獄，受苦無間免脫無期。有其子孫稱亡者名，誦上神呪纔至七遍，洋銅熱鐵忽然變為八功德池，蓮生承足寶蓋駐頂，地獄門破菩提道開，其蓮如飛至極樂界，一切種智自然顯發，樂說無窮位在補處。復有眾生重罪報故，百病集身苦痛逼心，誦此神呪二十一遍，百病萬惱一時消滅，壽命延長福德無盡。若復有人慳貪業故生貧窮家，衣不隱身食不續命，𮡚瘦衰蔽人所惡賤。是人慚愧入山折採無主搹華，若磨朽木持以號香，往至塔前禮拜供養，旋遶七匝流淚悔過，由神呪力及塔威德，滅貧窮報富貴忽至，七寶如雨無所闕乏。但當此時，彌飾佛法施與貧乏，若有悋惜財寶忽滅。若復有人為種善根隨分造塔，或泥或甎隨力所辦，大如菴羅高四指許，書寫神呪安置其中，持以香華禮拜供養。以其呪力及信心故，自小塔中出大香雲，香氣雲光周遍法界，薰馥晃曜廣作佛事，所得功德如上所說，取要言之無願不滿。若有末世四輩弟子善男善女，為無上道盡力造塔安置神呪，所得功德說不可盡。若人求福，至其塔所，一華一香禮拜供養右旋行道，由是功德官位榮耀不求自至，壽命富饒不祈自增，怨家盜賊不討自敗，怨念呪咀不厭歸本，疫癘邪氣不拔自避，善夫良婦不求自得，賢男美女不禱自生，一切所願任意滿足。若有烏雀鵄梟鳩鴿鵂鶹、狗狼野干蚊虻蟻螻之類，暫來塔影及踏場草，摧破惑障、覺悟無明，忽入佛家恣領法財。況有眾人或見塔形、或聞鐸聲、或聞其名、或當其影，罪障悉滅、所求如意，現世安穩、後生極樂。或人隨力以一丸泥塗塔壞壁、運一拳石扶塔礩傾，由此功德增福延壽，命終之後成轉輪王。若我滅後四部弟子，於是塔前濟苦界故供養香華，至心發願誦念神呪，文文句句放大光明，照觸三途苦具皆辟，眾生脫苦佛種牙萌，隨意往生十方淨土。若人往在高山峰上至心誦呪，眼根所及遠近世界山谷林野江湖河海，其中所有毛羽鱗甲一切生類，碎破惑障、覺悟無明，顯現本有三種佛性，畢竟安處大涅槃中。若與此人往過道路，或觸衣風、或踏其跡，或唯見面、或暫交語，如是等人重罪咸滅、悉地圓滿。」爾時佛告金剛手言：「今此祕密神呪經典付囑汝等，尊重護持流布世間，不令眾生傳受斷絕。」金剛手言：「我今幸蒙世

尊付囑。唯願我等為報世尊深重恩德，晝夜護持流布宣揚一切世間。若有眾生書寫受持憶念不斷，我等麾催釋梵四王、龍神八部，晝夜守護不暫捨離。」佛言：「善哉！金剛手！汝為未來世一切眾生大利益故，護持此法令不斷絕。」爾時世尊說此寶篋印陀羅尼廣作佛事，然後往彼婆羅門家受諸供養，令時人天獲大福利，却還所住。爾時大眾，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、犍闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊付囑。唯願我等為報世尊深重恩德，晝夜護持流布宣揚一切世間。若有眾生書寫受持憶念不斷，我等麾催釋梵四王、龍神八部，晝夜守護不暫捨離。」佛言：「善哉！金剛手！汝為未來世一切眾生大利益故，護持此法令不斷絕。」爾時世尊說此寶篋印陀羅尼廣作佛事，然後往彼婆羅門家受諸供養，令時人天獲大福利，却還所住。爾時大眾，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、犍闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆大歡喜，信受奉行。

此經與大明藏興函儀軌離部第八、不空所譯《寶篋印陀羅尼經》同本，而其異不少也。此本者，遍照金剛及慈覺智證三師之請來，文義通暢也。先亮汰和上註此本行天下，今因刻諸軌，更標藏本之異於冠，以上木。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經與大明藏興函儀軌離部第八、不空所譯《寶篋印陀羅尼經》同本，而其異不少也。此本者，遍照金剛及慈覺智證三師之請來，文義通暢也。先亮汰和上註此本行天下，今因刻諸軌，更標藏本之異於冠，以上木。

享和改元辛酉仲秋月 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 享和改元辛酉仲秋月

豐山勤息 快道 誌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豐山勤息 快道 誌

享和癸亥三月二十八日一校加筆畢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 享和癸亥三月二十八日一校加筆畢