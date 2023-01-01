大方廣佛花嚴經入法界品頓證毘盧遮那法身字輪瑜伽儀軌

夫欲頓入一乘修習毘盧遮那如來法身觀者，先應發起普賢菩薩微妙行願，復應以三密加持身心，則能悟入文殊師利大智慧海。然修行者最初於空閑處攝念安心，閉目端身結跏趺坐，運心普緣無邊剎海，諦觀三世一切如來遍於一一佛菩薩前，慇勤恭敬禮拜旋遶，又以種種供具雲海奉獻如是等一切眾聖。廣大供養已，復應觀自心，心本不生，自性成就，光明遍照猶如虛空。復應深起悲念，哀愍眾生不悟自心、輪迴諸趣，我當普化拔濟，令其開悟盡無有餘。復應觀察自心、諸眾生心及諸佛心本無有異，平等一相成大菩提心，瑩徹清涼廓然周遍，圓明皎潔成大月輪，量等虛空無有邊際。復應於月輪內右旋布列四十二梵字，悉皆金色放大光明，照徹十方分明顯現。一一光中見無量剎海，有無量諸佛，有無量眾前後圍遶，坐菩提場成等正覺，智入三際身遍十方，轉大法輪度脫群品，悉令現證無住涅槃。復應悟入般若波羅蜜四十二字門，了一切法皆無所得，能觀正智、所觀法界悉皆平等無異無別。修瑜伽者若能與是旋陀羅尼觀行相應，即能現證毘盧遮那如來智身，於諸法中得無障礙。

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