大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀門
唐 不空譯1卷CBETA T1019少于一万字 19 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀門
大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀門
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開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯
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爾時善財童子從天宮下，向迦毘羅城，至善知眾藝童子所，頭頂禮敬於一面立，白言：「聖者！我已發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說。」時彼童子告善財言：「善男子！我得菩薩解脫，名善知眾藝。我恒稱持入此解脫根本之字。
爾時善財童子從天宮下，向迦毘羅城，至善知眾藝童子所，頭頂禮敬於一面立，白言：「聖者！我已發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說。」時彼童子告善財言：「善男子！我得菩薩解脫，名善知眾藝。我恒稱持入此解脫根本之字。
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「a 阿(上)字時，名由菩薩威德入無差別境界般若波羅蜜門，悟一切法本不生故。
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「ra 囉字時，入無邊際差別般若波羅蜜門，悟一切法離塵垢故。
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「pa 跛字時，入法界際般若波羅蜜門，悟一切法勝義諦不可得故。
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「ca 左(輕呼)字時，入普輪斷差別般若波羅蜜門，悟一切法無諸行故。
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「na 曩(舌頭呼)字時，入無阿賴耶際般若波羅蜜門，悟一切法性相不可得故。
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「la 攞字時，入無垢般若波羅蜜門，悟一切法出世間故，愛支因緣永不現故。
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「da 娜字時，入不退轉加行般若波羅蜜門，悟一切法調伏寂靜真如平等無分別故。
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「ba 麼字時，入金剛場般若波羅蜜門，悟一切法離縛解故。
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「ḍa 拏(上)字時，入普遍輪般若波羅蜜門，悟一切法離熱矯穢得清凉故。
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「ṣa 灑字時，入海藏般若波羅蜜門，悟一切法無罣礙故。
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「va 嚩字時，入普遍生安住般若波羅蜜門，悟一切法言語道斷故。
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「ta 多(上)字時，入照曜塵垢般若波羅蜜門，悟一切法真如不動故。
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「ya 野字時，入差別積聚般若波羅蜜門，悟一切法如實不生故。
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「ṣṭa 瑟吒(二合上)字時，入普遍光明息除熱惱般若波羅蜜門，悟一切法制伏任持相不可得故。
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「ka 迦(上)字時，入差別種類般若波羅蜜門，悟一切法作者不可得故。
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「sa 娑(上)字時，入現前降霔大雨般若波羅蜜門，悟一切法時平等性不可得故。
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「ma 莽(輕呼)字時，入大迅疾眾峯般若波羅蜜門，悟一切法我所執性不可得故。
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「ga 誐字時，入普遍輪長養般若波羅蜜門，悟一切法行取性不可得故。
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「tha 他(上)字時，入真如無差別般若波羅蜜門，悟一切法處所不可得故。
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「ja 惹字時，入世間流轉窮源清淨般若波羅蜜門，悟一切法能所生起不可得故。
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「sva 娑嚩(二合)字時，入念一切佛莊嚴般若波羅蜜門，悟一切法安隱性不可得故。
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「dha 馱字時，入觀察法界道場般若波羅蜜門，悟一切法能持界性不可得故。
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「śa 捨字時，入隨順一切佛教般若波羅蜜門，悟一切法寂靜性不可得故。
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「kha 佉(上)字時，入現行因地智慧藏般若波羅蜜門，悟一切法如虛空性不可得故。
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「kṣa 訖灑(二合)字時，入決擇息諸業海藏般若波羅蜜門，悟一切法窮盡性不可得故。
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「sta 娑多(二合上)字時，入摧諸煩惱清淨光明般若波羅蜜門，悟一切法住持處非處令不動轉性不可得故。
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「ña 孃(輕呼上)字時，入生世間了別般若波羅蜜門，悟一切法能所知性不可得故。
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「rtha 囉他(二合上)字時，入逆生死輪智道場般若波羅蜜門，悟一切法執著義性不可得故。
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「bha 婆(引去)字時，入一切宮殿道場莊嚴般若波羅蜜門，悟一切法可破壞性不可得故。
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「cha 磋(上)字時，入修行加行藏蓋差別道場般若波羅蜜門，悟一切法欲樂覆性不可得故。
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「sma 娑麼(二合)字時，入現見十方諸佛旋般若波羅蜜門，悟一切法可憶念性不可得故。
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「hva 訶嚩(二合)字時，入觀察一切眾生堪任力遍生海藏般若波羅蜜門，悟一切法可呼召性不可得故。
「hva 訶嚩(二合)字時，入觀察一切眾生堪任力遍生海藏般若波羅蜜門，悟一切法可呼召性不可得故。
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「tsa 哆娑(二合)字時，入一切功德海趣入修行源底般若波羅蜜門，悟一切法勇健性不可得故。
「tsa 哆娑(二合)字時，入一切功德海趣入修行源底般若波羅蜜門，悟一切法勇健性不可得故。
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「gha 伽(去)字時，入持一切法雲堅固海藏般若波羅蜜門，悟一切法厚平等性不可得故。
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「ṭha 姹(上)字時，入願往詣十方現前見一切佛般若波羅蜜門，悟一切法積集性不可得故。
「ṭha 姹(上)字時，入願往詣十方現前見一切佛般若波羅蜜門，悟一切法積集性不可得故。
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「ṇa 儜(上)字時，入字輪積集俱胝字般若波羅蜜門，悟一切法離諸諠諍無往無來行住坐臥不可得故。
「ṇa 儜(上)字時，入字輪積集俱胝字般若波羅蜜門，悟一切法離諸諠諍無往無來行住坐臥不可得故。
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「pha 頗字時，入成熟一切眾生際往詣道場般若波羅蜜門，悟一切法遍滿果報不可得故。
「pha 頗字時，入成熟一切眾生際往詣道場般若波羅蜜門，悟一切法遍滿果報不可得故。
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「ska 塞迦(二合上)字時，入無著無礙解脫地藏光明輪普照般若波羅蜜門，悟一切法積聚蘊性不可得故。
「ska 塞迦(二合上)字時，入無著無礙解脫地藏光明輪普照般若波羅蜜門，悟一切法積聚蘊性不可得故。
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「ysa 也娑(上二合)字時，入宣說一切佛法境界般若波羅蜜門，悟一切法衰老性相不可得故。
「ysa 也娑(上二合)字時，入宣說一切佛法境界般若波羅蜜門，悟一切法衰老性相不可得故。
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「śca 室左(二合上)字時，入一切虛空以法雲雷震吼普照般若波羅蜜門，悟一切法聚集足跡不可得故。
「śca 室左(二合上)字時，入一切虛空以法雲雷震吼普照般若波羅蜜門，悟一切法聚集足跡不可得故。
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「ṭa 吒(上)字時，入無我利益眾生究竟邊際般若波羅蜜門，悟一切法相驅迫性不可得故。
「ṭa 吒(上)字時，入無我利益眾生究竟邊際般若波羅蜜門，悟一切法相驅迫性不可得故。
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「ḍha 荼(引去)字時，入法輪無差別藏般若波羅蜜門，悟一切法究竟處所不可得故。
「ḍha 荼(引去)字時，入法輪無差別藏般若波羅蜜門，悟一切法究竟處所不可得故。
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「善男子！我稱如是入諸解脫根本字時，此四十二般若波羅蜜為首，入無量無數般若波羅蜜門。
「善男子！我稱如是入諸解脫根本字時，此四十二般若波羅蜜為首，入無量無數般若波羅蜜門。
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「又善男子！如是字門，是能悟入法空邊際。除如是字，表諸法空更不可得。何以故？如是字義不可宣說、不可顯示、不可執取、不可書持、不可觀察，離諸相故。善男子！譬如虛空是一切物所歸趣處，此諸字門亦復如是，諸法空義皆入此門方得顯了。若菩薩摩訶薩於如是入諸字門得善巧智，於諸言音所詮所表皆無罣礙，於一切法平等空性盡能證持，於眾言音咸得善巧。若菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門，印阿(上)字印，聞已受持、讀誦通利、為他解說，不貪名利，由此因緣得二十種殊勝功德。何等二十？謂得強憶念；得勝慚愧；得堅固力；得法旨趣；得增上覺；得殊勝慧；得無礙辯；得總持門；得無疑惑；得違順語不生恚愛；得無高下平等而住；得於有情言音善巧；得蘊善巧、處善巧、界善巧；得緣起善巧、因善巧、緣善巧、法善巧；得根勝劣智善巧、他心智善巧；得觀星曆善巧；得天耳智善巧、宿住隨念智善巧、神境智善巧、死生智善巧；得漏盡智善巧；得說處非處智善巧；得往來等威儀路善巧。是為得二十種殊勝功德。善男子！我唯知此入諸解脫根本字智。如諸菩薩摩訶薩能於一切世間善巧之法，以智通達到於彼岸。而我云何能知能說彼功德行？」時善財童子頭面敬禮眾藝之足，遶無數匝，戀仰而去。
「又善男子！如是字門，是能悟入法空邊際。除如是字，表諸法空更不可得。何以故？如是字義不可宣說、不可顯示、不可執取、不可書持、不可觀察，離諸相故。善男子！譬如虛空是一切物所歸趣處，此諸字門亦復如是，諸法空義皆入此門方得顯了。若菩薩摩訶薩於如是入諸字門得善巧智，於諸言音所詮所表皆無罣礙，於一切法平等空性盡能證持，於眾言音咸得善巧。若菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門，印阿(上)字印，聞已受持、讀誦通利、為他解說，不貪名利，由此因緣得二十種殊勝功德。何等二十？謂得強憶念；得勝慚愧；得堅固力；得法旨趣；得增上覺；得殊勝慧；得無礙辯；得總持門；得無疑惑；得違順語不生恚愛；得無高下平等而住；得於有情言音善巧；得蘊善巧、處善巧、界善巧；得緣起善巧、因善巧、緣善巧、法善巧；得根勝劣智善巧、他心智善巧；得觀星曆善巧；得天耳智善巧、宿住隨念智善巧、神境智善巧、死生智善巧；得漏盡智善巧；得說處非處智善巧；得往來等威儀路善巧。是為得二十種殊勝功德。善男子！我唯知此入諸解脫根本字智。如諸菩薩摩訶薩能於一切世間善巧之法，以智通達到於彼岸。而我云何能知能說彼功德行？」時善財童子頭面敬禮眾藝之足，遶無數匝，戀仰而去。
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