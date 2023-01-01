大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀門

「又善男子！如是字門，是能悟入法空邊際。除如是字，表諸法空更不可得。何以故？如是字義不可宣說、不可顯示、不可執取、不可書持、不可觀察，離諸相故。善男子！譬如虛空是一切物所歸趣處，此諸字門亦復如是，諸法空義皆入此門方得顯了。若菩薩摩訶薩於如是入諸字門得善巧智，於諸言音所詮所表皆無罣礙，於一切法平等空性盡能證持，於眾言音咸得善巧。若菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門，印阿(上)字印，聞已受持、讀誦通利、為他解說，不貪名利，由此因緣得二十種殊勝功德。何等二十？謂得強憶念；得勝慚愧；得堅固力；得法旨趣；得增上覺；得殊勝慧；得無礙辯；得總持門；得無疑惑；得違順語不生恚愛；得無高下平等而住；得於有情言音善巧；得蘊善巧、處善巧、界善巧；得緣起善巧、因善巧、緣善巧、法善巧；得根勝劣智善巧、他心智善巧；得觀星曆善巧；得天耳智善巧、宿住隨念智善巧、神境智善巧、死生智善巧；得漏盡智善巧；得說處非處智善巧；得往來等威儀路善巧。是為得二十種殊勝功德。善男子！我唯知此入諸解脫根本字智。如諸菩薩摩訶薩能於一切世間善巧之法，以智通達到於彼岸。而我云何能知能說彼功德行？」時善財童子頭面敬禮眾藝之足，遶無數匝，戀仰而去。

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