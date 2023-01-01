出生無邊門陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生無邊門陀羅尼經

終南山至相寺上座將軍師智嚴重翻譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終南山至相寺上座將軍師智嚴重翻譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住毘舍離城大林精舍，與大比丘眾四十二億百千人俱，菩薩摩訶薩八十億人。是時世尊自念命行却後三月當般涅槃，即告長老大目健連：「汝當遍告此三千大千世界所有沙門求三乘者，皆來集此大林精舍。」於是目連敬受佛教，以神通力一念之間至須彌頂發大音聲，令此三千大千世界所有眾生咸悉聞知，而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住毘舍離城大林精舍，與大比丘眾四十二億百千人俱，菩薩摩訶薩八十億人。是時世尊自念命行却後三月當般涅槃，即告長老大目健連：「汝當遍告此三千大千世界所有沙門求三乘者，皆來集此大林精舍。」於是目連敬受佛教，以神通力一念之間至須彌頂發大音聲，令此三千大千世界所有眾生咸悉聞知，而說頌言：

「一切諸世界， 佛子普當聽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸世界， 佛子普當聽，

佛今雨法雨， 誰樂咸宜往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛今雨法雨， 誰樂咸宜往。」

爾時目連說此頌已，有四十二億百千比丘來詣精舍。時長老舍利弗作是念言：「我今亦當以神通力令諸聚落所有沙門皆集來此。」作是念已即現神通。時有三十億百千沙門來集精舍，稽首佛足，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時目連說此頌已，有四十二億百千比丘來詣精舍。時長老舍利弗作是念言：「我今亦當以神通力令諸聚落所有沙門皆集來此。」作是念已即現神通。時有三十億百千沙門來集精舍，稽首佛足，却坐一面。

爾時佛告文殊師利法王子菩薩、離一切憂菩薩、離諸境界菩薩、峯辯無盡菩薩、棄諸蓋菩薩、不空見菩薩、救惡趣菩薩、觀自在菩薩、香象菩薩、慈氏菩薩：「善男子！汝往十方恒河沙等諸佛世界，其中所有一生補處菩薩、阿鞞跋致菩薩、得無生忍菩薩，普告令集大林精舍。」時諸菩薩承佛聖旨，各隨所詣彼諸世界。有八十億百千一生補處菩薩、億百千阿鞞跋致菩薩、三十億無生法忍菩薩、六十億淨意解脫菩薩，如是等菩薩摩訶薩皆來集會。復有初發菩薩之心及應法器諸菩薩等不可稱計，皆與同類承佛威神，各從本土乘空而來，為佛作禮，退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告文殊師利法王子菩薩、離一切憂菩薩、離諸境界菩薩、峯辯無盡菩薩、棄諸蓋菩薩、不空見菩薩、救惡趣菩薩、觀自在菩薩、香象菩薩、慈氏菩薩：「善男子！汝往十方恒河沙等諸佛世界，其中所有一生補處菩薩、阿鞞跋致菩薩、得無生忍菩薩，普告令集大林精舍。」時諸菩薩承佛聖旨，各隨所詣彼諸世界。有八十億百千一生補處菩薩、億百千阿鞞跋致菩薩、三十億無生法忍菩薩、六十億淨意解脫菩薩，如是等菩薩摩訶薩皆來集會。復有初發菩薩之心及應法器諸菩薩等不可稱計，皆與同類承佛威神，各從本土乘空而來，為佛作禮，退住一面。

爾時舍利弗見諸菩薩品類差別、世界不同，然皆齊等乘空來集，心生疑念：「為以如來功德神力之所致耶？為復何緣而來至此？今當問佛，為令此會諸菩薩眾聞佛所說疑惑悉除，獲如恒沙無礙之辯，於諸如來聞法受持無疑無忘，乃至阿耨多羅三藐三菩提。復令速得菩薩四種清淨無盡法門。何等為四？所謂眾生清淨、法門清淨、辯說清淨、讚佛土清淨。復得四種妙好之法。何等為四？所謂身相妙好、口相妙好、意相妙好、方便妙好。復得悟入四陀羅尼門。何等為四？所謂受持無盡陀羅尼門、通達深法陀羅尼門、善入眾生諸根方便陀羅尼門、普能分別善惡業報陀羅尼門。」爾時舍利弗以是疑故，如其所念、如其所思白佛言：「世尊！云何菩薩動念覺觀？云何菩薩清淨智慧無量決擇？唯願如來為我宣說。」佛言：「善哉善哉！舍利弗！汝今為欲利益安樂無量眾生，哀愍人天令受快樂，今問如來如是之義。舍利弗！汝欲為令初學菩薩悟解深法、疾得無量辯才方便，速成阿耨多羅三藐三菩提者。汝當諦聽，善思念之，吾今為汝分別解說。」舍利弗言：「唯然。世尊！」受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗見諸菩薩品類差別、世界不同，然皆齊等乘空來集，心生疑念：「為以如來功德神力之所致耶？為復何緣而來至此？今當問佛，為令此會諸菩薩眾聞佛所說疑惑悉除，獲如恒沙無礙之辯，於諸如來聞法受持無疑無忘，乃至阿耨多羅三藐三菩提。復令速得菩薩四種清淨無盡法門。何等為四？所謂眾生清淨、法門清淨、辯說清淨、讚佛土清淨。復得四種妙好之法。何等為四？所謂身相妙好、口相妙好、意相妙好、方便妙好。復得悟入四陀羅尼門。何等為四？所謂受持無盡陀羅尼門、通達深法陀羅尼門、善入眾生諸根方便陀羅尼門、普能分別善惡業報陀羅尼門。」爾時舍利弗以是疑故，如其所念、如其所思白佛言：「世尊！云何菩薩動念覺觀？云何菩薩清淨智慧無量決擇？唯願如來為我宣說。」佛言：「善哉善哉！舍利弗！汝今為欲利益安樂無量眾生，哀愍人天令受快樂，今問如來如是之義。舍利弗！汝欲為令初學菩薩悟解深法、疾得無量辯才方便，速成阿耨多羅三藐三菩提者。汝當諦聽，善思念之，吾今為汝分別解說。」舍利弗言：「唯然。世尊！」受教而聽。

爾時佛告舍利弗：「若諸菩薩為求阿耨多羅三藐三菩提者，應當發廣大心，無所染著無取無捨，受持誦念此陀羅尼。」爾時世尊說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利弗：「若諸菩薩為求阿耨多羅三藐三菩提者，應當發廣大心，無所染著無取無捨，受持誦念此陀羅尼。」爾時世尊說陀羅尼曰：

「寫陀(提耶反)體曇(一) 阿拏麼拏(二) 阿谿麼谿(三) 娑蔓多目谿(四) 娑低(低耶反)邏咩(五) 掃咩(六) 欲訖低(二合)(七) 泥嚕訖低(二合)(八) 泥嚕訖多(二合)鉢鞞(九) 翳[口*(黍-禾+利)]咩[口*(黍-禾+利)]醯𪏭(十) 舸立箄(二合)(十一) 舸立謗(二合)泥(十二) 舸立跛(二合)拪(十三) 娑[口*(黍-禾+利)](去)娑𥟦(去)囉啝低(十四) 醯囉醯黎(十五) 醯禮黎(十六) 醯邏醯禮黎(十七) 戰提(十八) 遮啝低(十九) 者黎遮囉拏(二十) 遮囉遮囉拏(二十一) 阿者[口*(黍-禾+利)](二十二) 按低(二十三) 按多低(二十四) 舸囉拏(二十五) 阿囉拏(二十六) 阿散低(二十七) 涅縵泥(二十八) 涅靺哆泥(二十九) 涅目訖低(二合)(三十) 涅殿低(三十一) 涅陀(提耶反)嚟(三十二) 涅訶嚟(三十三) 涅訶囉伏麼黎(三十四) 涅荷囉燒馱泥(三十五) 燒跋泥(三十六) 尸羅燒馱泥(三十七) 鉢吉低(二合)靺泥(三十八) 鉢吉低(二合)泥跋泥(三十九) 婆(去)啝伏婆啝泥(四十) 阿僧倪(四十一) 娜咩(四十二) 縒(娑可反)咩(四十三) 微晡羅鉢鞞(四十四) 桑葛屣拏(四十五) 姪嚟(四十六) 姪姪嚟(四十七) 摩訶姪姪嚟(四十八) 泥般泥(四十九) 婆(去)啝伏婆(去)啝泥(五十) 婆啝泥(五十一) 摩訶婆啝泥(五十二) 訖吒泥(五十三) 摩訶訖吒泥(五十四) 耶賒啝低(五十五) 者黎(五十六) 阿者黎(五十七) 摩者黎(五十八) 娑摩者黎(五十九) 姪茶散泥(六十) 速思體(二合)低(六十一) 阿僧伽鞞呵嚟(六十二) 阿僧伽泥呵嚟(六十三) 娑蔓多目谿(六十四) 涅訶黎(六十五) 涅訶囉欲訖低(二合)(六十六) 涅訶囉伏麼黎(六十七) 涅訶囉燒馱泥(六十八) 姪茶散泥(六十九) 速思體(二合)低(七十) 掃咩宋摩啝低(七十一) 思蕩(二合)咩(七十二) 思湯(二合)摩啝低(七十三) 思貪(二合)婆啝低(七十四) 侄茶思儻(二合)咩(七十五) 思湯(二合)摩鉢卑低(七十六) 摩訶鉢鞞(七十七) 娑蔓多鉢鞞(七十八) 鞞摩羅鉢鞞(七十九) 鞞摩羅囉濕咩(八十)(二合) 娑蔓多目谿(八十一) 薩婆怛𡆗(二合)女揭低(八十二) 閜(烏可反)那(去)撦陀(提耶反)鉢囉(二合)低婆(去)泥(八十三) 馱囉尼泥馱泥(八十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寫陀(提耶反)體曇(一) 阿拏麼拏(二) 阿谿麼谿(三) 娑蔓多目谿(四) 娑低(低耶反)邏咩(五) 掃咩(六) 欲訖低(二合)(七) 泥嚕訖低(二合)(八) 泥嚕訖多(二合)鉢鞞(九) 翳[口*(黍-禾+利)]咩[口*(黍-禾+利)]醯𪏭(十) 舸立箄(二合)(十一) 舸立謗(二合)泥(十二) 舸立跛(二合)拪(十三) 娑[口*(黍-禾+利)](去)娑𥟦(去)囉啝低(十四) 醯囉醯黎(十五) 醯禮黎(十六) 醯邏醯禮黎(十七) 戰提(十八) 遮啝低(十九) 者黎遮囉拏(二十) 遮囉遮囉拏(二十一) 阿者[口*(黍-禾+利)](二十二) 按低(二十三) 按多低(二十四) 舸囉拏(二十五) 阿囉拏(二十六) 阿散低(二十七) 涅縵泥(二十八) 涅靺哆泥(二十九) 涅目訖低(二合)(三十) 涅殿低(三十一) 涅陀(提耶反)嚟(三十二) 涅訶嚟(三十三) 涅訶囉伏麼黎(三十四) 涅荷囉燒馱泥(三十五) 燒跋泥(三十六) 尸羅燒馱泥(三十七) 鉢吉低(二合)靺泥(三十八) 鉢吉低(二合)泥跋泥(三十九) 婆(去)啝伏婆啝泥(四十) 阿僧倪(四十一) 娜咩(四十二) 縒(娑可反)咩(四十三) 微晡羅鉢鞞(四十四) 桑葛屣拏(四十五) 姪嚟(四十六) 姪姪嚟(四十七) 摩訶姪姪嚟(四十八) 泥般泥(四十九) 婆(去)啝伏婆(去)啝泥(五十) 婆啝泥(五十一) 摩訶婆啝泥(五十二) 訖吒泥(五十三) 摩訶訖吒泥(五十四) 耶賒啝低(五十五) 者黎(五十六) 阿者黎(五十七) 摩者黎(五十八) 娑摩者黎(五十九) 姪茶散泥(六十) 速思體(二合)低(六十一) 阿僧伽鞞呵嚟(六十二) 阿僧伽泥呵嚟(六十三) 娑蔓多目谿(六十四) 涅訶黎(六十五) 涅訶囉欲訖低(二合)(六十六) 涅訶囉伏麼黎(六十七) 涅訶囉燒馱泥(六十八) 姪茶散泥(六十九) 速思體(二合)低(七十) 掃咩宋摩啝低(七十一) 思蕩(二合)咩(七十二) 思湯(二合)摩啝低(七十三) 思貪(二合)婆啝低(七十四) 侄茶思儻(二合)咩(七十五) 思湯(二合)摩鉢卑低(七十六) 摩訶鉢鞞(七十七) 娑蔓多鉢鞞(七十八) 鞞摩羅鉢鞞(七十九) 鞞摩羅囉濕咩(八十)(二合) 娑蔓多目谿(八十一) 薩婆怛𡆗(二合)女揭低(八十二) 閜(烏可反)那(去)撦陀(提耶反)鉢囉(二合)低婆(去)泥(八十三) 馱囉尼泥馱泥(八十四

) 馱羅尼目抗奴散泥(八十五) 薩婆勃陀婆(去)瑟低(八十六) 薩婆勃馱姪瑟恥(二合)低(八十七) 泥馱那遨低嚟(二合)(八十八) 莎訶(八十九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ) 馱羅尼目抗奴散泥(八十五) 薩婆勃陀婆(去)瑟低(八十六) 薩婆勃馱姪瑟恥(二合)低(八十七) 泥馱那遨低嚟(二合)(八十八) 莎訶(八十九)」

佛告舍利弗：「菩薩若修此陀羅尼者，不應分別有為無為亦不取不著，不增不減不成不壞、不合不散不生不滅，亦不念於過去未來現在諸法，亦不積集攝取諸法，但當思惟諸佛非色非無色、非相非無相。菩薩不應同於二乘取佛色身。何以故？聲聞緣覺取佛色身莊嚴之相、光明照曜；父母生育飲食長養、血肉筋骨四大合成、無常變壞苦惱不淨為佛色身。菩薩不爾。何以故？如來之身無生相故，普為眾生於一切法，以非明照集智資糧，顯現法身虛空相無生相。如來法身以無生相而為色蘊，復以無生相甚深之義是一切法體故。然諸菩薩不應非色取如來相。若以非色取如來相，便同聲聞，謂佛入於寂滅涅槃，色身斷滅無復更生。菩薩不爾。何以故？如來之身無盡相故，普為眾生於一切法，以非明照顯現色身，以法作相集福資糧。以如來色身無盡相故，是為無盡色蘊，是故諸法亦無盡相。若眾生界度脫未盡，如來常現無盡色身，或現佛身、或菩薩身、緣覺身、聲聞身、梵天身、帝釋身、大自在身、那羅延身，或復現於國王、大臣、長者、商主、良醫之身，或現沙門、婆羅門、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身，或現丈夫、婦女、童男、童女，乃至現於禽獸之身，皆為度脫諸眾生故方便示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩若修此陀羅尼者，不應分別有為無為亦不取不著，不增不減不成不壞、不合不散不生不滅，亦不念於過去未來現在諸法，亦不積集攝取諸法，但當思惟諸佛非色非無色、非相非無相。菩薩不應同於二乘取佛色身。何以故？聲聞緣覺取佛色身莊嚴之相、光明照曜；父母生育飲食長養、血肉筋骨四大合成、無常變壞苦惱不淨為佛色身。菩薩不爾。何以故？如來之身無生相故，普為眾生於一切法，以非明照集智資糧，顯現法身虛空相無生相。如來法身以無生相而為色蘊，復以無生相甚深之義是一切法體故。然諸菩薩不應非色取如來相。若以非色取如來相，便同聲聞，謂佛入於寂滅涅槃，色身斷滅無復更生。菩薩不爾。何以故？如來之身無盡相故，普為眾生於一切法，以非明照顯現色身，以法作相集福資糧。以如來色身無盡相故，是為無盡色蘊，是故諸法亦無盡相。若眾生界度脫未盡，如來常現無盡色身，或現佛身、或菩薩身、緣覺身、聲聞身、梵天身、帝釋身、大自在身、那羅延身，或復現於國王、大臣、長者、商主、良醫之身，或現沙門、婆羅門、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身，或現丈夫、婦女、童男、童女，乃至現於禽獸之身，皆為度脫諸眾生故方便示現。

「復次菩薩不應同於聲聞緣覺，執取如來三十二相，謂佛色身從父母生骨肉和合。菩薩不爾。何以故？如來之身如虛空相，無生相故，亦非明照，普為眾生集智資糧，於一切法顯現法身。此佛法身無所入相，無盡相故示現三十二相，以無生相甚深之義是一切諸法體故。然諸菩薩不應同於聲聞緣覺取佛非相，謂佛入於寂滅涅槃，諸相皆滅無復更生。菩薩不爾。何以故？如來之身無盡相故，普為眾生於一切法，以非明照顯現色身，以法作相集福資糧，以如來色身無盡相故，三十二相以無盡相故，一切諸法亦無盡相。若眾生界度脫未盡，如來常以諸相嚴身光明顯現。於其相中復現奇特無量諸相。其相云何？所謂十方諸佛及剎，於其相中悉皆影現。若有眾生見聞此者，信解開悟長菩提心。由是菩薩不應以非相取於如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩不應同於聲聞緣覺，執取如來三十二相，謂佛色身從父母生骨肉和合。菩薩不爾。何以故？如來之身如虛空相，無生相故，亦非明照，普為眾生集智資糧，於一切法顯現法身。此佛法身無所入相，無盡相故示現三十二相，以無生相甚深之義是一切諸法體故。然諸菩薩不應同於聲聞緣覺取佛非相，謂佛入於寂滅涅槃，諸相皆滅無復更生。菩薩不爾。何以故？如來之身無盡相故，普為眾生於一切法，以非明照顯現色身，以法作相集福資糧，以如來色身無盡相故，三十二相以無盡相故，一切諸法亦無盡相。若眾生界度脫未盡，如來常以諸相嚴身光明顯現。於其相中復現奇特無量諸相。其相云何？所謂十方諸佛及剎，於其相中悉皆影現。若有眾生見聞此者，信解開悟長菩提心。由是菩薩不應以非相取於如來。

「復次菩薩不應同於聲聞緣覺執取如來八十種好乃至滅相。如上所說，若眾生界度脫未盡，如來常以隨好嚴身光明照曜。於其好中復現奇特無盡諸相。其相云何？所謂我初發心，身為國王名曰光明，及以值遇然燈如來授我記別，乃至第三阿僧祇劫，於其中間所有苦行，一一皆於隨好中現。若有眾生見聞此者，信解開悟長菩提心。菩薩由此不應執取隨好滅相，亦不念於家族眷屬及戒定慧解脫解脫知見、不行不到亦無所得、不垢不淨不智不愚，亦無說法、無我淨無眾生淨、不自利不利他、不生法不滅法，亦不清淨身語意業，亦非過去未來現在、非自為非為他。舍利弗！此菩薩始從觀察如來色身及蘊界處如是成就，則為諸佛之所憶念，入是法門。爾時菩薩用此法門淨菩提性，能知如來無上真淨菩提法身。是諸如來法身之體，非諸凡愚所行境界，亦非二乘初學菩薩之所能知。何以故？此輩樂著色身體相及蘊處界乃至相好而修行故。當知過去初學菩薩，以此法門淨菩提性，皆為愍念諸眾生故，修習色身蘊界等處。當知菩提如是法門成立。何以故？以是色身隨順世法，眾生因此供養三寶，修習菩薩六波羅蜜、行四攝事。於是菩薩以此法門，迴作世間內外諸法，或蘊界處、或三十二相八十隨好，乃至或為父母眷屬、戒定慧蘊解脫解脫知見蘊，凡諸藥草花果甘露百穀苗稼，利眾生故方便安立。若菩薩從於初句悟解菩提清淨法身，復從後句安立色身，當知即為一切智人之所印可。何以故？凡愚眾生結集世業，貪著我所不了真諦，是故不稱一切智心。二乘雖有勝義諦智，以非正見滅生死種故，亦不稱一切智心。諸佛如來具知勝義、世俗二諦，智慧無盡、行願滿足、得大菩提，復入一切善根三昧，是故稱可一切智心。何以故？凡愚眾生、聲聞、緣覺及諸菩薩所獲勝福，皆從諸佛功德所致。若如來成等正覺，莫不皆是出生無邊門陀羅尼力。當知此經是一切善根所生之本，為一切法門積集之藏，種性無垢超度魔軍。舍利弗！若諸菩薩聞此出生無邊門陀羅尼經者，於無上菩提皆不退轉。何以故？此經具顯諸佛所行、讚其功德，能為破壞一切眾生生死業行無染法式。」爾時世尊而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩不應同於聲聞緣覺執取如來八十種好乃至滅相。如上所說，若眾生界度脫未盡，如來常以隨好嚴身光明照曜。於其好中復現奇特無盡諸相。其相云何？所謂我初發心，身為國王名曰光明，及以值遇然燈如來授我記別，乃至第三阿僧祇劫，於其中間所有苦行，一一皆於隨好中現。若有眾生見聞此者，信解開悟長菩提心。菩薩由此不應執取隨好滅相，亦不念於家族眷屬及戒定慧解脫解脫知見、不行不到亦無所得、不垢不淨不智不愚，亦無說法、無我淨無眾生淨、不自利不利他、不生法不滅法，亦不清淨身語意業，亦非過去未來現在、非自為非為他。舍利弗！此菩薩始從觀察如來色身及蘊界處如是成就，則為諸佛之所憶念，入是法門。爾時菩薩用此法門淨菩提性，能知如來無上真淨菩提法身。是諸如來法身之體，非諸凡愚所行境界，亦非二乘初學菩薩之所能知。何以故？此輩樂著色身體相及蘊處界乃至相好而修行故。當知過去初學菩薩，以此法門淨菩提性，皆為愍念諸眾生故，修習色身蘊界等處。當知菩提如是法門成立。何以故？以是色身隨順世法，眾生因此供養三寶，修習菩薩六波羅蜜、行四攝事。於是菩薩以此法門，迴作世間內外諸法，或蘊界處、或三十二相八十隨好，乃至或為父母眷屬、戒定慧蘊解脫解脫知見蘊，凡諸藥草花果甘露百穀苗稼，利眾生故方便安立。若菩薩從於初句悟解菩提清淨法身，復從後句安立色身，當知即為一切智人之所印可。何以故？凡愚眾生結集世業，貪著我所不了真諦，是故不稱一切智心。二乘雖有勝義諦智，以非正見滅生死種故，亦不稱一切智心。諸佛如來具知勝義、世俗二諦，智慧無盡、行願滿足、得大菩提，復入一切善根三昧，是故稱可一切智心。何以故？凡愚眾生、聲聞、緣覺及諸菩薩所獲勝福，皆從諸佛功德所致。若如來成等正覺，莫不皆是出生無邊門陀羅尼力。當知此經是一切善根所生之本，為一切法門積集之藏，種性無垢超度魔軍。舍利弗！若諸菩薩聞此出生無邊門陀羅尼經者，於無上菩提皆不退轉。何以故？此經具顯諸佛所行、讚其功德，能為破壞一切眾生生死業行無染法式。」爾時世尊而說頌言：

「汝等勿樂著， 一切諸法空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等勿樂著， 一切諸法空，

於諸佛菩提， 亦莫起分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸佛菩提， 亦莫起分別，

於菩提涅槃， 心不生疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於菩提涅槃， 心不生疑惑，

若能修此行， 速得陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能修此行， 速得陀羅尼。

聽此修多羅， 習智空無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽此修多羅， 習智空無相，

無生亦無滅， 當速證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生亦無滅， 當速證菩提。

菩薩持是經， 深解無量法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩持是經， 深解無量法，

得生諸佛剎， 親近最勝尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得生諸佛剎， 親近最勝尊。

若得陀羅尼， 決定深義趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得陀羅尼， 決定深義趣，

不生退懼心， 受持無盡法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生退懼心， 受持無盡法。

十方一切佛， 說法皆盡聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切佛， 說法皆盡聞，

聞已悉受持， 頂戴而奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已悉受持， 頂戴而奉行。

若受持此經， 於文字名句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若受持此經， 於文字名句，

及所說妙義， 終無有疑忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及所說妙義， 終無有疑忘。

如日月光明， 所照無不遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日月光明， 所照無不遍，

了知此法門， 通達無量義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知此法門， 通達無量義。

誦持此經故， 即自能開解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持此經故， 即自能開解，

一切最勝法， 陀羅尼妙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切最勝法， 陀羅尼妙門。

假使一劫中， 一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使一劫中， 一切諸眾生，

所有深疑惑， 皆問持經者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有深疑惑， 皆問持經者，

時持經菩薩， 咸皆為開演， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時持經菩薩， 咸皆為開演，

疑網悉已除， 菩薩智無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑網悉已除， 菩薩智無盡。

愛樂此經故， 能速近菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂此經故， 能速近菩提，

如是真佛子， 護持祕密藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是真佛子， 護持祕密藏，

持此陀羅尼， 眾生咸敬念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持此陀羅尼， 眾生咸敬念，

諸佛共稱揚， 名聞十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛共稱揚， 名聞十方界。

由持此經故， 臨欲命終時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由持此經故， 臨欲命終時，

見八十億佛， 申手俱携接， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見八十億佛， 申手俱携接，

咸作如是言： 『汝當往我剎。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸作如是言： 『汝當往我剎。』

由誦持此經， 見受如斯福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦持此經， 見受如斯福。

若百千億劫， 造罪當應受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若百千億劫， 造罪當應受，

誦此陀羅尼， 一月皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此陀羅尼， 一月皆清淨。

菩薩億劫中， 勤習諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩億劫中， 勤習諸功德，

一月誦此經， 其福超於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一月誦此經， 其福超於彼。

善念慧精進， 三昧陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善念慧精進， 三昧陀羅尼，

經故常現前， 乃至如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經故常現前， 乃至如來地。

三界諸眾生， 一時盡為魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界諸眾生， 一時盡為魔，

誦持此經故， 悉無能障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦持此經故， 悉無能障礙。

此經中解釋， 一切諸法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經中解釋， 一切諸法門，

而說一切智， 因是成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而說一切智， 因是成正覺。

我因聞是經， 然燈授我記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我因聞是經， 然燈授我記，

記言汝成佛， 解脫諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 記言汝成佛， 解脫諸眾生。

彼時見諸佛， 其數如恒沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時見諸佛， 其數如恒沙，

聞諸佛說法， 皆悉能解了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞諸佛說法， 皆悉能解了。

若欲得受持， 諸佛所說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得受持， 諸佛所說法，

勤修學此經， 速成如是力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修學此經， 速成如是力。

殊勝莊嚴剎， 大會諸聖眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊勝莊嚴剎， 大會諸聖眾，

光相及妙族， 皆從此經得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光相及妙族， 皆從此經得。

若人經七日， 諦思惟是經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人經七日， 諦思惟是經，

八十億諸佛， 為說如斯法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十億諸佛， 為說如斯法。

邪思慎莫思， 不應思勿思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪思慎莫思， 不應思勿思，

以智當正思， 速得此經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智當正思， 速得此經典。

勤修此法門， 勿懼菩提遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修此法門， 勿懼菩提遠，

如人至寶洲， 隨意採眾寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人至寶洲， 隨意採眾寶。

若持陀羅尼， 莫言無善報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持陀羅尼， 莫言無善報，

具足人天樂， 近佛位非難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足人天樂， 近佛位非難。

若願速成佛， 應持是經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若願速成佛， 應持是經典，

畢竟定當得， 無上大菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟定當得， 無上大菩提。」

佛告舍利弗：「若菩薩成就四法，必定當得此陀羅尼。何等為四？一者不樂愛欲、二者不生嫉妬、三者於諸眾生能捨一切無有恚惱、四者晝夜歡悅深樂求法。舍利弗！菩薩成就如是四法，得此陀羅尼。」爾時世尊而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若菩薩成就四法，必定當得此陀羅尼。何等為四？一者不樂愛欲、二者不生嫉妬、三者於諸眾生能捨一切無有恚惱、四者晝夜歡悅深樂求法。舍利弗！菩薩成就如是四法，得此陀羅尼。」爾時世尊而說頌言：

「愛欲深熾盛， 能為地獄因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛欲深熾盛， 能為地獄因，

魔王此障道， 應當速遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔王此障道， 應當速遠離。

懈怠造諸罪， 惡業墮泥犁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懈怠造諸罪， 惡業墮泥犁，

展轉在其中， 多劫無休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 展轉在其中， 多劫無休息。

不應生嫉妬， 斷利及名聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應生嫉妬， 斷利及名聞，

慈眼視貧窮， 故獲如是位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈眼視貧窮， 故獲如是位。

一切興諍訟， 貪愛心慳吝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切興諍訟， 貪愛心慳吝，

若能悉斷除， 當得如斯法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能悉斷除， 當得如斯法。

晝夜勤求法， 於眾生無恚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜勤求法， 於眾生無恚，

復專樂是經， 速能獲此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復專樂是經， 速能獲此經。」

「復次舍利弗！若菩薩成就四法，得此陀羅尼。何等為四？一者住寂阿蘭若行、二者悟入甚深法忍、三者不樂名聞利養、四者能捨所愛之物乃至身命。菩薩成就如是四法，得此陀羅尼。」爾時世尊而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！若菩薩成就四法，得此陀羅尼。何等為四？一者住寂阿蘭若行、二者悟入甚深法忍、三者不樂名聞利養、四者能捨所愛之物乃至身命。菩薩成就如是四法，得此陀羅尼。」爾時世尊而說頌言：

「常習阿蘭若， 諸佛所稱讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常習阿蘭若， 諸佛所稱讚，

勤行深法忍， 當如救頭然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤行深法忍， 當如救頭然。

悟入深法義， 無毀呰他人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟入深法義， 無毀呰他人，

不應戀著家， 名聞利養處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應戀著家， 名聞利養處。

勿於諸財寶， 而生貪愛心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿於諸財寶， 而生貪愛心，

樂少欲知足， 如鳥無儲積。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂少欲知足， 如鳥無儲積。

既已得人身， 常應修善行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既已得人身， 常應修善行，

出家棄苦本， 善哉得佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家棄苦本， 善哉得佛法。

憍慢等煩惱， 皆令得清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍慢等煩惱， 皆令得清淨，

應當勤恭敬， 尊重佛法僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當勤恭敬， 尊重佛法僧。

貪利失念智， 亦喪信施行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪利失念智， 亦喪信施行，

如是之人等， 去菩提甚遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人等， 去菩提甚遠。

是故應棄捐， 名譽及利養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應棄捐， 名譽及利養，

修持清淨戒， 正見慈悲行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修持清淨戒， 正見慈悲行。」

「復次舍利弗！若菩薩成就四法，得此陀羅尼。何等為四？所謂入於八字之義。云何八字？一者跛字，是第一義，一切諸法無我入義。二者攞字，入於如來無生法身，以非明照集智資糧，無所入相，以無生相而為色身，以無盡相而為色蘊入義。三者麼字，智慧愚癡法作同類入義。四者舸字，分別業報亦無業報入義。五者闍字，悟生老病死不生不滅入義。六者馱字，悟陀羅尼法體空無相無願，寂如涅槃，開解入義。七者賒(賒我反)字，奢摩他住寂定相，鞞鉢舍那正見諸法相。如何而得住於寂定？宜當精勤晝夜無間，觀佛形像不應取相，當念鞞鉢舍那以慧正見。若行者見佛而現將為真佛，應作是念：『此所見佛從何方來？東西南北四維上下方所來耶？』若將此佛是人所造，應作是念：『此佛為是泥木作耶？為復金銅所作？』如是觀已，知所見佛但由我於精舍之中觀佛形像晝夜憶念，是故此佛常現目前。由是當知我常見聞一切諸法，將為實者皆從自心憶念而起，即是菩薩第一溫習不住定也。若菩薩於初分中所作觀心微得明已，應即攝念起於加行，乃至能知一切世間所有諸法皆悉不離自心而起，此是菩薩第二德相不住定也。菩薩復當如是觀察：『今此念體為誰是耶？』應知但是依他起心，遍計所執之所依住，當知此心無一所有如毛端許，此是菩薩第三忍不住定也。從此復即起自在定，起此定已，即是菩薩第四世諦無上法不住定也。世諦法中，菩提之心為無有上，此即依他起性之心周遍入於圓成實性。此圓成性是性淨真如，而此真如是義諦心。何以故？以勝義諦有二相故。云何二相？謂以無生相故、如來法身清淨相續體故。復以無盡相故，示現如來色身相好相續體故。此菩薩明如來法身清淨體已，復明色身相好顯現體已，菩薩即知法界解脫法門，見未曾見，心生歡喜，此是菩薩得第一歡喜地位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！若菩薩成就四法，得此陀羅尼。何等為四？所謂入於八字之義。云何八字？一者跛字，是第一義，一切諸法無我入義。二者攞字，入於如來無生法身，以非明照集智資糧，無所入相，以無生相而為色身，以無盡相而為色蘊入義。三者麼字，智慧愚癡法作同類入義。四者舸字，分別業報亦無業報入義。五者闍字，悟生老病死不生不滅入義。六者馱字，悟陀羅尼法體空無相無願，寂如涅槃，開解入義。七者賒(賒我反)字，奢摩他住寂定相，鞞鉢舍那正見諸法相。如何而得住於寂定？宜當精勤晝夜無間，觀佛形像不應取相，當念鞞鉢舍那以慧正見。若行者見佛而現將為真佛，應作是念：『此所見佛從何方來？東西南北四維上下方所來耶？』若將此佛是人所造，應作是念：『此佛為是泥木作耶？為復金銅所作？』如是觀已，知所見佛但由我於精舍之中觀佛形像晝夜憶念，是故此佛常現目前。由是當知我常見聞一切諸法，將為實者皆從自心憶念而起，即是菩薩第一溫習不住定也。若菩薩於初分中所作觀心微得明已，應即攝念起於加行，乃至能知一切世間所有諸法皆悉不離自心而起，此是菩薩第二德相不住定也。菩薩復當如是觀察：『今此念體為誰是耶？』應知但是依他起心，遍計所執之所依住，當知此心無一所有如毛端許，此是菩薩第三忍不住定也。從此復即起自在定，起此定已，即是菩薩第四世諦無上法不住定也。世諦法中，菩提之心為無有上，此即依他起性之心周遍入於圓成實性。此圓成性是性淨真如，而此真如是義諦心。何以故？以勝義諦有二相故。云何二相？謂以無生相故、如來法身清淨相續體故。復以無盡相故，示現如來色身相好相續體故。此菩薩明如來法身清淨體已，復明色身相好顯現體已，菩薩即知法界解脫法門，見未曾見，心生歡喜，此是菩薩得第一歡喜地位。

「云何真如是勝義諦？此圓成實性亦通義諦。貪欲恚癡於勝義中本來空寂無所斷除，清淨法身於勝義中本來常在無可增益。由以正見無所得心，集智資糧、息諸惡法，是故諸佛法身顯現。由以正見作諸善法，是故諸佛色身顯現。云何依他起性亦勝義諦？由性自無，因習起性，故離執有；然存事物，故離執無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何真如是勝義諦？此圓成實性亦通義諦。貪欲恚癡於勝義中本來空寂無所斷除，清淨法身於勝義中本來常在無可增益。由以正見無所得心，集智資糧、息諸惡法，是故諸佛法身顯現。由以正見作諸善法，是故諸佛色身顯現。云何依他起性亦勝義諦？由性自無，因習起性，故離執有；然存事物，故離執無。

「復次云何遍計所執自性？五蘊、十二處、十八界亦是住於勝義諦門。當知所見蘊等種類，但是凡愚宿習因緣憶念攀緣，而實非有。是故菩薩解蘊界處，一切法中法身顯現。菩薩既解彼蘊界處但是凡愚自心所見，然即用此攝諸眾生修菩薩行。是故菩薩見蘊界處，一切體相資糧顯現色身相好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次云何遍計所執自性？五蘊、十二處、十八界亦是住於勝義諦門。當知所見蘊等種類，但是凡愚宿習因緣憶念攀緣，而實非有。是故菩薩解蘊界處，一切法中法身顯現。菩薩既解彼蘊界處但是凡愚自心所見，然即用此攝諸眾生修菩薩行。是故菩薩見蘊界處，一切體相資糧顯現色身相好。

「云何觀佛形像亦住勝義諦門？當作是念：『我今所見佛之形像，非佛所有種類之相，此但是我現在觀察像因緣故，見佛形像得入定中；類知一切諸法亦復如是。』以是義故，見佛形像不應總無。當知賒字與一切法無無有差別，皆同法門入義。八者叉字，諸法皆空不生不滅。何以故？悟解諸法本來空寂自性涅槃入義。是八字義如是受持，隨何方所有是經卷者，應當尊重恭敬供養，半月半月讀誦演說。若見誦習此經典者，稱揚勸進。舍利弗若有菩薩修此四法，得是陀羅尼。」爾時世尊而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀佛形像亦住勝義諦門？當作是念：『我今所見佛之形像，非佛所有種類之相，此但是我現在觀察像因緣故，見佛形像得入定中；類知一切諸法亦復如是。』以是義故，見佛形像不應總無。當知賒字與一切法無無有差別，皆同法門入義。八者叉字，諸法皆空不生不滅。何以故？悟解諸法本來空寂自性涅槃入義。是八字義如是受持，隨何方所有是經卷者，應當尊重恭敬供養，半月半月讀誦演說。若見誦習此經典者，稱揚勸進。舍利弗若有菩薩修此四法，得是陀羅尼。」爾時世尊而說頌言：

「八字常憶念， 書持是經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八字常憶念， 書持是經典，

半月半月說， 勤化諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 半月半月說， 勤化諸眾生。

由斯近佛位， 智慧甚彌廣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯近佛位， 智慧甚彌廣，

當於十方剎， 親覩諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於十方剎， 親覩諸如來。

即於諸佛所， 學佛所行法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於諸佛所， 學佛所行法，

堅固護持教， 諸惡悉斷除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固護持教， 諸惡悉斷除。」

「復次舍利弗！若有菩薩修學如是陀羅尼者，當得四種善根法利。何等為四？一者十方諸佛攝護是人、二者究竟無有諸魔嬈亂、三者諸惡業障速得清淨、四者疾獲微妙無斷辯才。舍利弗！若有菩薩受持如是陀羅尼故，得此法利。」爾時世尊而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！若有菩薩修學如是陀羅尼者，當得四種善根法利。何等為四？一者十方諸佛攝護是人、二者究竟無有諸魔嬈亂、三者諸惡業障速得清淨、四者疾獲微妙無斷辯才。舍利弗！若有菩薩受持如是陀羅尼故，得此法利。」爾時世尊而說頌言：

「受持是經故， 十方佛護念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受持是經故， 十方佛護念，

一切諸魔軍， 無能為嬈惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸魔軍， 無能為嬈惱，

重苦諸業障， 速盡無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重苦諸業障， 速盡無有餘。

於此陀羅尼， 當疾能開解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此陀羅尼， 當疾能開解，

聞讚持此經， 讀誦及書寫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞讚持此經， 讀誦及書寫，

如說而修行， 速證菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說而修行， 速證菩提果。」

佛告舍利弗：「乃往古世無量無邊阿僧祇劫，是時有佛，號曰寶勝威宿劫王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。舍利弗！寶勝威宿劫王如來臨涅槃時，有轉輪聖王名曰星持，七寶具足王四天下。其王有子，名不思議功德最勝。時此王子年始十六，於寶勝劫王佛所最初得聞此陀羅尼，精勤修習。其後經於七萬歲中，捨身命財及以王位。復於七萬歲中獨處閑靜，結加趺坐脅不著地。於九十九億百千那由他諸如來所，聞說是經，悉皆受持。是時王子即便出家，經九千歲以此無邊門陀羅尼廣為眾生開演其義。而王子比丘於後生中，教化八十億那由他百千眾生，皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提道，或有證於不退轉地。時彼眾中有一長者名為月幢，聞說此無邊門陀羅尼已，隨喜善根功德力故，得值九億諸佛世尊恭敬供養，得此最上陀羅尼法，於諸言論最為殊勝，又獲第一無斷辯才，於三劫中供養諸佛。過三劫已得成無上正等菩提，號曰然燈。舍利弗！彼時不思議功德最勝王子比丘者，今無量壽佛是也。舍利弗！我與賢劫諸菩薩等行菩薩道時，悉皆得聞此陀羅尼，深心隨喜。由此隨喜善根因緣，超越世間四十百千劫生死流轉，又於九億諸如來所供養恭敬，然後得成阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！若欲速得大菩提者，宜應受持此陀羅尼。若復不能受持之者，但生隨喜。所以者何？由此善根必定當得不退轉地，乃至阿耨多羅三藐三菩提；何況受持讀誦書寫、廣為他人分別演說，其所獲福不可思議、不可稱量，一切眾生無能測度。」爾時世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「乃往古世無量無邊阿僧祇劫，是時有佛，號曰寶勝威宿劫王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。舍利弗！寶勝威宿劫王如來臨涅槃時，有轉輪聖王名曰星持，七寶具足王四天下。其王有子，名不思議功德最勝。時此王子年始十六，於寶勝劫王佛所最初得聞此陀羅尼，精勤修習。其後經於七萬歲中，捨身命財及以王位。復於七萬歲中獨處閑靜，結加趺坐脅不著地。於九十九億百千那由他諸如來所，聞說是經，悉皆受持。是時王子即便出家，經九千歲以此無邊門陀羅尼廣為眾生開演其義。而王子比丘於後生中，教化八十億那由他百千眾生，皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提道，或有證於不退轉地。時彼眾中有一長者名為月幢，聞說此無邊門陀羅尼已，隨喜善根功德力故，得值九億諸佛世尊恭敬供養，得此最上陀羅尼法，於諸言論最為殊勝，又獲第一無斷辯才，於三劫中供養諸佛。過三劫已得成無上正等菩提，號曰然燈。舍利弗！彼時不思議功德最勝王子比丘者，今無量壽佛是也。舍利弗！我與賢劫諸菩薩等行菩薩道時，悉皆得聞此陀羅尼，深心隨喜。由此隨喜善根因緣，超越世間四十百千劫生死流轉，又於九億諸如來所供養恭敬，然後得成阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！若欲速得大菩提者，宜應受持此陀羅尼。若復不能受持之者，但生隨喜。所以者何？由此善根必定當得不退轉地，乃至阿耨多羅三藐三菩提；何況受持讀誦書寫、廣為他人分別演說，其所獲福不可思議、不可稱量，一切眾生無能測度。」爾時世尊而說頌曰：

「若有聞此經， 書寫生隨喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有聞此經， 書寫生隨喜，

讀誦及受持， 廣為他人說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讀誦及受持， 廣為他人說，

其所獲功德， 眾生莫能測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其所獲功德， 眾生莫能測，

於無量劫中， 受福無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量劫中， 受福無窮盡。

菩薩所生處， 常得見諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所生處， 常得見諸佛，

獲不思議信， 善解深經義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲不思議信， 善解深經義。

於經有疑滯， 便能自開悟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於經有疑滯， 便能自開悟，

從是疾當成， 無上菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是疾當成， 無上菩提果。

總持神通定， 此等皆無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持神通定， 此等皆無盡，

了達深法忍， 常近諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達深法忍， 常近諸如來。

我念過去世， 聞說如是經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我念過去世， 聞說如是經，

奉覲恒沙佛， 逮成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉覲恒沙佛， 逮成無上道。

彼月幢長者， 得佛號然燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼月幢長者， 得佛號然燈，

功德勝比丘， 成無量壽佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德勝比丘， 成無量壽佛。

我與賢劫中， 無量諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我與賢劫中， 無量諸菩薩，

俱得聞此經， 深心共隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱得聞此經， 深心共隨喜。

以隨喜功德， 銷滅諸塵垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以隨喜功德， 銷滅諸塵垢，

罪障殄無餘， 速成無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪障殄無餘， 速成無上覺。

若樂近菩提， 降魔及嚴相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若樂近菩提， 降魔及嚴相，

勤修此總持， 所欲非難獲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修此總持， 所欲非難獲。

若以恒沙剎， 滿中珍寶施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以恒沙剎， 滿中珍寶施，

菩薩持是經， 其福逾於彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩持是經， 其福逾於彼。」

佛告舍利弗：「若菩薩專心念此陀羅尼者，有八藥叉常當擁護。何等為八？一名戍[口*(黍-禾+利)]、二名姪茶、三名鉢部羝、四名那羅延跋、五名遮唎怛、六名突達產、七名俱末、八名蘇博呼。此八藥叉住在雪山，護念是人資助道業，為除衰患益其精氣。持是經者應當沐浴著淨衣服，經行誦習此陀羅尼，於諸眾生其心平等，觀察經義如法供養。復有八菩薩在欲界天，亦常擁護持是經者。何等為八？一名嚕遮、二名鞞嘮戰、三名般孃鉢鞞、四名窣耶揭鞞、五名薩低、六名阿鞞鉢耶鉢本、七名諾叉怛囉闍、八名遮唎怛磨。是八菩薩亦當營衛，資助道業，令得此法。持是陀羅尼者，應當尊重信受奉行，慈愍眾生捨其過惡，雖受少恩心常念報，於甚深法專求開解，以善方便恒利眾生，於來乞者惠施無悋。」如來說是法時，有三十二恒河沙等菩薩得此陀羅尼，於無上菩提皆不退轉；復有六十頻拔囉菩薩得無生忍；復有三萬二千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若菩薩專心念此陀羅尼者，有八藥叉常當擁護。何等為八？一名戍[口*(黍-禾+利)]、二名姪茶、三名鉢部羝、四名那羅延跋、五名遮唎怛、六名突達產、七名俱末、八名蘇博呼。此八藥叉住在雪山，護念是人資助道業，為除衰患益其精氣。持是經者應當沐浴著淨衣服，經行誦習此陀羅尼，於諸眾生其心平等，觀察經義如法供養。復有八菩薩在欲界天，亦常擁護持是經者。何等為八？一名嚕遮、二名鞞嘮戰、三名般孃鉢鞞、四名窣耶揭鞞、五名薩低、六名阿鞞鉢耶鉢本、七名諾叉怛囉闍、八名遮唎怛磨。是八菩薩亦當營衛，資助道業，令得此法。持是陀羅尼者，應當尊重信受奉行，慈愍眾生捨其過惡，雖受少恩心常念報，於甚深法專求開解，以善方便恒利眾生，於來乞者惠施無悋。」如來說是法時，有三十二恒河沙等菩薩得此陀羅尼，於無上菩提皆不退轉；復有六十頻拔囉菩薩得無生忍；復有三萬二千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時此三千大千世界，六種震動諸天雨花，百千樂器不鼓自鳴。時長老舍利弗白佛言：「世尊！此經何名？云何奉持？」佛告舍利弗：「此經名為出生無邊門陀羅尼，亦名能達菩提陀羅尼，亦名得一切智降伏眾魔陀羅尼，如是受持。」爾時世尊說此經已，長老舍利弗及餘剎土諸來菩薩，天龍八部、人非人等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時此三千大千世界，六種震動諸天雨花，百千樂器不鼓自鳴。時長老舍利弗白佛言：「世尊！此經何名？云何奉持？」佛告舍利弗：「此經名為出生無邊門陀羅尼，亦名能達菩提陀羅尼，亦名得一切智降伏眾魔陀羅尼，如是受持。」爾時世尊說此經已，長老舍利弗及餘剎土諸來菩薩，天龍八部、人非人等，聞佛所說，歡喜奉行。