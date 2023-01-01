舍利弗陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗陀羅尼經

梁扶南三藏僧伽婆羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住毘舍離國大林精舍，與大比丘眾一千二百五十人俱。爾時佛念却後三月當入涅槃，即告長老目揵連：「汝當至千世界，告比丘僧，令到佛所。」是時目連受佛教旨，於一念間到須彌山頂，發大音聲遍告一千世界。爾時大林精舍，有四十億萬比丘眾俱到佛所，頂禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住毘舍離國大林精舍，與大比丘眾一千二百五十人俱。爾時佛念却後三月當入涅槃，即告長老目揵連：「汝當至千世界，告比丘僧，令到佛所。」是時目連受佛教旨，於一念間到須彌山頂，發大音聲遍告一千世界。爾時大林精舍，有四十億萬比丘眾俱到佛所，頂禮佛足，退坐一面。

爾時長老舍利弗一心思惟：「我當以神通之力，遍令三千大千世界有比丘眾處，皆使集此大林精舍。」即以神通，遍令三千大千世界若聲聞眾、若緣覺眾、若菩薩眾一時來集，到已，頂禮佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老舍利弗一心思惟：「我當以神通之力，遍令三千大千世界有比丘眾處，皆使集此大林精舍。」即以神通，遍令三千大千世界若聲聞眾、若緣覺眾、若菩薩眾一時來集，到已，頂禮佛足。

爾時世尊於一念頃告諸菩薩，其名曰善見菩薩、文殊師利菩薩、除惡趣菩薩、斷闇冥菩薩、出一切境界竟菩薩、伏諸蓋菩薩、觀世音菩薩、香象菩薩、樂說頂菩薩、彌勒菩薩：「善男子！汝當到於十方恒河沙等諸佛世界，有諸菩薩，一生補處菩薩、阿鞞跋致菩薩、已得無生法忍菩薩，汝當遍告，皆來集此。」是時諸菩薩聞佛此語，答言：「善哉善哉！」即便受教，於一念頃以神通力遍集十方恒河沙等諸佛世界一切菩薩，皆悉集此大林精舍。百千三十萬億那由他一生補處菩薩、阿鞞跋致、已得無生法忍菩薩，百千萬億那由他一生補處菩薩，三十萬億那由他不退無生法忍菩薩，一切皆集，俱禮佛足，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於一念頃告諸菩薩，其名曰善見菩薩、文殊師利菩薩、除惡趣菩薩、斷闇冥菩薩、出一切境界竟菩薩、伏諸蓋菩薩、觀世音菩薩、香象菩薩、樂說頂菩薩、彌勒菩薩：「善男子！汝當到於十方恒河沙等諸佛世界，有諸菩薩，一生補處菩薩、阿鞞跋致菩薩、已得無生法忍菩薩，汝當遍告，皆來集此。」是時諸菩薩聞佛此語，答言：「善哉善哉！」即便受教，於一念頃以神通力遍集十方恒河沙等諸佛世界一切菩薩，皆悉集此大林精舍。百千三十萬億那由他一生補處菩薩、阿鞞跋致、已得無生法忍菩薩，百千萬億那由他一生補處菩薩，三十萬億那由他不退無生法忍菩薩，一切皆集，俱禮佛足，却坐一面。

是時舍利弗見諸菩薩大眾，一心思惟：「我今當問如來正遍知所未聞法。以此問故，諸菩薩等當得無疑、當無障礙樂說智慧、當聞恒河沙世界諸佛說法，乃至未得阿耨多羅三藐三菩提常憶宿命。當得菩薩四種清淨。云何為四？眾生清淨、法清淨、樂說清淨、佛土清淨。復得四妙好法。云何為四？身妙好、口妙好、心妙好、生處妙好。復得入四種陀羅尼門。云何為四？謂無盡受持陀羅尼門、入眾生諸根方便陀羅尼門、業果報方便無礙陀羅尼門、深法忍陀羅尼門。」如所思惟次第發問，如寶摩尼珠，白佛言：「世尊！我今欲次第發問，令諸菩薩德行清淨，唯願世尊當為我說。」佛告舍利弗：「諸菩薩摩訶薩若欲到一切諸法而無所著者，當說此呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時舍利弗見諸菩薩大眾，一心思惟：「我今當問如來正遍知所未聞法。以此問故，諸菩薩等當得無疑、當無障礙樂說智慧、當聞恒河沙世界諸佛說法，乃至未得阿耨多羅三藐三菩提常憶宿命。當得菩薩四種清淨。云何為四？眾生清淨、法清淨、樂說清淨、佛土清淨。復得四妙好法。云何為四？身妙好、口妙好、心妙好、生處妙好。復得入四種陀羅尼門。云何為四？謂無盡受持陀羅尼門、入眾生諸根方便陀羅尼門、業果報方便無礙陀羅尼門、深法忍陀羅尼門。」如所思惟次第發問，如寶摩尼珠，白佛言：「世尊！我今欲次第發問，令諸菩薩德行清淨，唯願世尊當為我說。」佛告舍利弗：「諸菩薩摩訶薩若欲到一切諸法而無所著者，當說此呪：

「脩尼脩𠷠 摩𠷠 沙萬多母𠷠 育底尼育底尼鹿底婆羅鞞 喜(吳音)隷柯羅波 柯羅波 死娑隷 婆羅婆底喜羅 喜履 喜隷 喜履隷 喜羅 喜隷 際(吳音)底 遮婆彌 遮羅 遮羅禰遏多底 阿羅禰 尼摩第尼跋多禰 尼持 耶底 尼訶隷比摩隷輸婆禰婆羅尼履底雉波禰 婆婆 毘呵婆禰 婆阿僧祇 陀弭 毘富蠟 婆羅鞞僧柯羅里沙禰地隷 地地隷摩訶地地隷 耶奢婆底珊遮隷 阿遮隷 摩遮隷 婆摩遮隷 地履陀地宿婆恥底 阿僧伽毘訶隷 阿僧伽尼訶隷 尼訶羅毘摩隷 尼訶羅輸頗尼 持梨他須弭 娑他弭 婆他摩婆底摩訶波羅陛 娑曼 多婆羅陛毘富羅 波羅陛毘富羅 賴沙彌娑羅多木唘薩婆多羅阿㝹伽底阿那 支第陀羅尼陀羅尼尼柁多瞿諦隷莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「脩尼脩𠷠 摩𠷠 沙萬多母𠷠 育底尼育底尼鹿底婆羅鞞 喜(吳音)隷柯羅波 柯羅波 死娑隷 婆羅婆底喜羅 喜履 喜隷 喜履隷 喜羅 喜隷 際(吳音)底 遮婆彌 遮羅 遮羅禰遏多底 阿羅禰 尼摩第尼跋多禰 尼持 耶底 尼訶隷比摩隷輸婆禰婆羅尼履底雉波禰 婆婆 毘呵婆禰 婆阿僧祇 陀弭 毘富蠟 婆羅鞞僧柯羅里沙禰地隷 地地隷摩訶地地隷 耶奢婆底珊遮隷 阿遮隷 摩遮隷 婆摩遮隷 地履陀地宿婆恥底 阿僧伽毘訶隷 阿僧伽尼訶隷 尼訶羅毘摩隷 尼訶羅輸頗尼 持梨他須弭 娑他弭 婆他摩婆底摩訶波羅陛 娑曼 多婆羅陛毘富羅 波羅陛毘富羅 賴沙彌娑羅多木唘薩婆多羅阿㝹伽底阿那 支第陀羅尼陀羅尼尼柁多瞿諦隷莎呵」

「舍利弗！若有菩薩修行此陀羅尼呪，不思惟有為無為法、不說此法、不觀此法、不著此法、不作此法、不為得此法、不斷此法、不為增減、不見相應法不相應法、不見生滅、不見三世、不見退法不見聚散法、亦無所說，唯修念佛，不念色、不念相好不念非相好、不念戒不念非戒，定慧解脫解脫知見亦如是；不念種姓親友眷屬、住處非住處、至非至、不分別陰界入、不念智非智、不念自他清淨、眾生清淨非眾生清淨、不為自義不為他義、不念三業清淨、不念現在未來行清淨。舍利弗！此謂念佛，名取入一切諸法，名得一切諸法行方便陀羅尼，亦名修行第一義，亦名滿所樂此定，名一向為得菩提，亦名一切善根不由他修行法藏性，亦名覆相好陀羅尼，亦名覓方便陀羅尼，亦名度魔陀羅尼。舍利弗！此陀羅尼無邊行願，若當來菩薩得此義，成不退轉阿耨多羅三藐三菩提，當速得無上道。何以故？此是一切諸佛功德藏，此是分別諸眾生行，故此陀羅尼名無所得行。」爾時世尊說此祇夜： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有菩薩修行此陀羅尼呪，不思惟有為無為法、不說此法、不觀此法、不著此法、不作此法、不為得此法、不斷此法、不為增減、不見相應法不相應法、不見生滅、不見三世、不見退法不見聚散法、亦無所說，唯修念佛，不念色、不念相好不念非相好、不念戒不念非戒，定慧解脫解脫知見亦如是；不念種姓親友眷屬、住處非住處、至非至、不分別陰界入、不念智非智、不念自他清淨、眾生清淨非眾生清淨、不為自義不為他義、不念三業清淨、不念現在未來行清淨。舍利弗！此謂念佛，名取入一切諸法，名得一切諸法行方便陀羅尼，亦名修行第一義，亦名滿所樂此定，名一向為得菩提，亦名一切善根不由他修行法藏性，亦名覆相好陀羅尼，亦名覓方便陀羅尼，亦名度魔陀羅尼。舍利弗！此陀羅尼無邊行願，若當來菩薩得此義，成不退轉阿耨多羅三藐三菩提，當速得無上道。何以故？此是一切諸佛功德藏，此是分別諸眾生行，故此陀羅尼名無所得行。」爾時世尊說此祇夜：

「汝等莫樂著， 一切諸法空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等莫樂著， 一切諸法空，

於諸佛菩提， 亦莫起分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸佛菩提， 亦莫起分別。

不計一切法， 有過及無過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不計一切法， 有過及無過，

若能修此行， 速得陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能修此行， 速得陀羅尼。

聽此修多羅， 無盡亦無滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽此修多羅， 無盡亦無滅，

習智慧眾具， 當得無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習智慧眾具， 當得無上道。

菩薩受持此， 陀羅尼法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩受持此， 陀羅尼法門，

能聞十方佛， 所說微妙教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能聞十方佛， 所說微妙教。

次知第一法， 文字及句義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次知第一法， 文字及句義，

如日月光明， 遍照無不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日月光明， 遍照無不盡。

菩薩了諸法， 其相亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩了諸法， 其相亦復然，

此陀羅尼門， 攝一切諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼門， 攝一切諸法。

眾生有疑惑， 一切諸問難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生有疑惑， 一切諸問難，

持陀羅尼者， 悉皆能解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持陀羅尼者， 悉皆能解說。

於此菩薩智， 未曾有退減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此菩薩智， 未曾有退減，

此是佛真子， 速得至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是佛真子， 速得至菩提。

持陀羅尼者， 諸佛之所念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持陀羅尼者， 諸佛之所念，

眾生所尊重， 持陀羅尼故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所尊重， 持陀羅尼故。

現身能得見， 八千萬億佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現身能得見， 八千萬億佛，

諸佛手所摩， 慰喻令安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛手所摩， 慰喻令安隱。

能於一日月， 受持陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一日月， 受持陀羅尼，

億千劫中罪， 一切皆滅盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億千劫中罪， 一切皆滅盡。

於無數劫中， 修習諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無數劫中， 修習諸功德，

一月陀羅尼， 功德等於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一月陀羅尼， 功德等於彼。

一切諸天魔， 無有能留難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸天魔， 無有能留難，

持此陀羅尼， 定慧諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持此陀羅尼， 定慧諸功德。

一切諸佛法， 悉皆能總持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛法， 悉皆能總持，

說陀羅尼門， 有人決定信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說陀羅尼門， 有人決定信，

於未來世中， 必得無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於未來世中， 必得無上道。

昔者然燈佛， 聞陀羅尼故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔者然燈佛， 聞陀羅尼故，

為諸佛所記， 成道號然燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸佛所記， 成道號然燈。

樂於一念頃， 見恒河沙佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂於一念頃， 見恒河沙佛，

亦樂知十方， 諸佛所說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦樂知十方， 諸佛所說法。

受持陀羅尼， 悉得果所樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持陀羅尼， 悉得果所樂，

其人必有力， 淨諸佛國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人必有力， 淨諸佛國土，

光明及相好， 眾事皆具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明及相好， 眾事皆具足。

無相無所著， 不求餘果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相無所著， 不求餘果報，

唯願與眾生， 速得無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願與眾生， 速得無上道。

是故汝今日， 修行勤聽受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故汝今日， 修行勤聽受，

未來必定得， 無上三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來必定得， 無上三菩提。」

佛告舍利弗：「若菩薩成就四法，當得陀羅尼。云何為四？不樂愛欲、不嫉妬、於一切眾生能捨一切、日夜思惟諸法無有惱恚。舍利弗！若菩薩成就此四法，得此陀羅尼。」爾時世尊說此祇夜： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若菩薩成就四法，當得陀羅尼。云何為四？不樂愛欲、不嫉妬、於一切眾生能捨一切、日夜思惟諸法無有惱恚。舍利弗！若菩薩成就此四法，得此陀羅尼。」爾時世尊說此祇夜：

「愛欲嫉妬， 是魔王法， 當入地獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛欲嫉妬， 是魔王法， 當入地獄，

行人應捨。 財法二種， 以施眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行人應捨。 財法二種， 以施眾生，

日夜思惟， 不起惱恚。 若能如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日夜思惟， 不起惱恚。 若能如是，

得陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得陀羅尼。」

「復次舍利弗！若菩薩成就四法！得此陀羅尼。何等為四？修阿蘭若行、持深法忍、不樂利養名聞、所受之物一切能捨乃至身命。菩薩成就此四法，得陀羅尼。」佛說此祇夜： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！若菩薩成就四法！得此陀羅尼。何等為四？修阿蘭若行、持深法忍、不樂利養名聞、所受之物一切能捨乃至身命。菩薩成就此四法，得陀羅尼。」佛說此祇夜：

「修行阿蘭若， 善人所讚歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修行阿蘭若， 善人所讚歎，

身心寂不動， 常住於林中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心寂不動， 常住於林中。

燒頭不放逸， 藥起深法忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒頭不放逸， 藥起深法忍，

名聞及利養， 一切無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聞及利養， 一切無所著。

清淨無染心， 以求無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無染心， 以求無上道，

能捨諸所重， 妻子及身命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能捨諸所重， 妻子及身命，

不生悔悋心， 終當歸磨滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生悔悋心， 終當歸磨滅。

菩薩勤精進， 修上四種行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩勤精進， 修上四種行，

如上陀羅尼， 不久必能得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上陀羅尼， 不久必能得。」

「復次舍利弗！若菩薩成就四法，得此陀羅尼。云何為四？入八字義。云何八字？婆字入一切諸法無我義。羅字入相好無相好法身義。娑字入二義，愚人法智人法義。闍字入生老病死、不生不老不病不死，不生不滅義。舸字入度業果報義。他字入持陀羅尼法，度空無相無作法界義。沙字賒摩他、毘婆舍那，賒摩他、毘婆舍那者，入如真實一切法義。屣字入一切諸法念念生滅、不盡不破，本來寂靜故。此八字義可知可入，此謂初入義。此陀羅尼法總名書已當受持，此第二入義。此法總名當半月半月誦憶，此第三入義。菩薩當以此陀羅尼教化讚歎今他歡喜，此第四入義。舍利弗！以此四法，令菩薩得此陀羅尼。」佛說此祇夜： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！若菩薩成就四法，得此陀羅尼。云何為四？入八字義。云何八字？婆字入一切諸法無我義。羅字入相好無相好法身義。娑字入二義，愚人法智人法義。闍字入生老病死、不生不老不病不死，不生不滅義。舸字入度業果報義。他字入持陀羅尼法，度空無相無作法界義。沙字賒摩他、毘婆舍那，賒摩他、毘婆舍那者，入如真實一切法義。屣字入一切諸法念念生滅、不盡不破，本來寂靜故。此八字義可知可入，此謂初入義。此陀羅尼法總名書已當受持，此第二入義。此法總名當半月半月誦憶，此第三入義。菩薩當以此陀羅尼教化讚歎今他歡喜，此第四入義。舍利弗！以此四法，令菩薩得此陀羅尼。」佛說此祇夜：

「書寫及受持， 思惟上八字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「書寫及受持， 思惟上八字，

半月常習誦， 教化諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 半月常習誦， 教化諸眾生，

得近無上道， 最勝智慧處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得近無上道， 最勝智慧處，

常見諸如來， 亦聞說妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常見諸如來， 亦聞說妙法。」

「若有諸菩薩受持陀羅尼，獲四功德。云何為四？十方諸佛世尊常所護念、不為魔王之所障礙、身口意惡悉皆滅除、得無盡樂說。舍利弗！若有菩薩受持陀羅尼，得此四種功德。」佛說此祇夜： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有諸菩薩受持陀羅尼，獲四功德。云何為四？十方諸佛世尊常所護念、不為魔王之所障礙、身口意惡悉皆滅除、得無盡樂說。舍利弗！若有菩薩受持陀羅尼，得此四種功德。」佛說此祇夜：

「有諸佛護念， 眾魔不能沮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有諸佛護念， 眾魔不能沮，

三惡業消滅， 樂說辯無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三惡業消滅， 樂說辯無邊。」

爾時佛告舍利弗：「乃往古昔無數阿僧祇劫，是時有佛名寶吉光王如來應供正遍知，十號具足，出興於世教化眾生。此佛滅度，有轉輪聖王名持光明，七寶具足。彼王有子，名不可思議功德吉，年十六歲。彼佛滅後，聞說此陀羅尼，即於七萬世中不睡眠懈怠，七萬世中不貪王位、不惜身命及餘財物，七萬世中未曾寢臥一向坐禪，常聞九十億萬那由他諸佛所說法。既聞法已，佛記出家，過九十萬世得陀羅尼名取無邊門。得已為眾生說，於一生中教化八十億百千萬那由他眾生令住不退地，當得阿耨多羅三藐三菩提。是時眾中有長者子名曰月蓋，從彼聞說取無邊門陀羅尼。聞已隨喜，以隨喜功德，為九十億萬佛之所授記：『汝於受持陀羅尼中最為第一，一切眾生聞汝所說悉皆愛樂，諸有問難無能壞者。汝於來世過三阿僧祇劫，教化諸眾生皆得阿耨多羅三藐三菩提。』舍利弗！於汝意云何？彼時不可思議功德吉王子，豈異人乎即？無量壽佛是。長者子月蓋，然燈佛是。舍利弗！我昔及諸菩薩，聞說此陀羅尼聞已隨喜，以此善根四百萬劫不生惡趣。是故舍利弗！若菩薩摩訶薩樂速得菩提，當隨喜此取無邊門陀羅尼及勤精進。何以故？菩薩成就住不退地，當得三菩提故。何況有人書寫讀誦受持解說，唯除諸佛無能說此功德邊際。」佛說此祇夜： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利弗：「乃往古昔無數阿僧祇劫，是時有佛名寶吉光王如來應供正遍知，十號具足，出興於世教化眾生。此佛滅度，有轉輪聖王名持光明，七寶具足。彼王有子，名不可思議功德吉，年十六歲。彼佛滅後，聞說此陀羅尼，即於七萬世中不睡眠懈怠，七萬世中不貪王位、不惜身命及餘財物，七萬世中未曾寢臥一向坐禪，常聞九十億萬那由他諸佛所說法。既聞法已，佛記出家，過九十萬世得陀羅尼名取無邊門。得已為眾生說，於一生中教化八十億百千萬那由他眾生令住不退地，當得阿耨多羅三藐三菩提。是時眾中有長者子名曰月蓋，從彼聞說取無邊門陀羅尼。聞已隨喜，以隨喜功德，為九十億萬佛之所授記：『汝於受持陀羅尼中最為第一，一切眾生聞汝所說悉皆愛樂，諸有問難無能壞者。汝於來世過三阿僧祇劫，教化諸眾生皆得阿耨多羅三藐三菩提。』舍利弗！於汝意云何？彼時不可思議功德吉王子，豈異人乎即？無量壽佛是。長者子月蓋，然燈佛是。舍利弗！我昔及諸菩薩，聞說此陀羅尼聞已隨喜，以此善根四百萬劫不生惡趣。是故舍利弗！若菩薩摩訶薩樂速得菩提，當隨喜此取無邊門陀羅尼及勤精進。何以故？菩薩成就住不退地，當得三菩提故。何況有人書寫讀誦受持解說，唯除諸佛無能說此功德邊際。」佛說此祇夜：

「過去無數劫， 有寶吉如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去無數劫， 有寶吉如來，

出世化眾生， 有無量利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出世化眾生， 有無量利益。

彼佛涅槃後， 有轉輪聖王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛涅槃後， 有轉輪聖王，

子名功德吉， 年始十六歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子名功德吉， 年始十六歲。

於如來滅後， 聞說陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於如來滅後， 聞說陀羅尼，

即於七萬世， 無睡眠懈怠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於七萬世， 無睡眠懈怠，

不貪著財物， 王位及身命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不貪著財物， 王位及身命。

聞九十億萬， 那由他諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞九十億萬， 那由他諸佛，

所說妙法門， 一心能聽受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說妙法門， 一心能聽受。

如來即記彼： 過九十萬世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來即記彼： 過九十萬世，

得陀羅尼法， 名取無邊門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得陀羅尼法， 名取無邊門。

得已為人說， 利益無數眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得已為人說， 利益無數眾，

皆令住不退， 無上三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆令住不退， 無上三菩提。

長者子月蓋， 聞說陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者子月蓋， 聞說陀羅尼，

起隨喜功德， 諸佛為受記： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起隨喜功德， 諸佛為受記：

汝受陀羅尼， 是最為第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝受陀羅尼， 是最為第一。

若為他人說。 無不愛樂者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為他人說。 無不愛樂者，

若人有問難， 無有能破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人有問難， 無有能破壞。

汝於未來世， 過三僧祇劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於未來世， 過三僧祇劫，

所可化眾生， 當得無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所可化眾生， 當得無上道。

長者子月蓋， 然燈如來是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者子月蓋， 然燈如來是；

先所說法師， 即無量壽佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先所說法師， 即無量壽佛。

我及諸菩薩， 昔聞陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我及諸菩薩， 昔聞陀羅尼，

四百萬劫中， 不生諸惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四百萬劫中， 不生諸惡趣。

菩薩若欲得， 無上遍知道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩若欲得， 無上遍知道，

當勤行精進， 隨喜陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當勤行精進， 隨喜陀羅尼。

所以然者何？ 住不退轉故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以然者何？ 住不退轉故。

若能隨喜者， 功德已如斯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能隨喜者， 功德已如斯，

何況書讀誦， 解說其義者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況書讀誦， 解說其義者。

假設有七寶， 滿恒沙世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假設有七寶， 滿恒沙世界，

如此布施福， 不可得相比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此布施福， 不可得相比。

是故有智人， 應當勤精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故有智人， 應當勤精進，

聽受陀羅尼， 以求無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽受陀羅尼， 以求無上道。」

「舍利弗！若菩薩受持此陀羅尼，有八夜叉住在雪山，日夜守護為增壽命。云何為八？勇猛夜叉、堅固夜叉、自在夜叉、那羅延力夜叉、法用夜叉、不可繫夜叉、曲齒夜叉、善肩夜叉。舍利弗！是八夜叉常守護彼。受持陀羅尼人，若淨洗浴著新染衣，常習經行，於諸眾生不生害心，常自思惟此總持法，彼諸夜叉速來守護。復有八大菩薩在欲天住，彼當護念受持陀羅尼者，其名曰：光明菩薩、慧光明菩薩、日光明菩薩、教化菩薩、令一切意滿菩薩、大自在菩薩、宿王菩薩、行意菩薩，彼諸菩薩得陀羅尼。若菩薩得陀羅尼，當成實願知恩。菩薩若持陀羅尼，當得真實法與眾生共之。若菩薩受持陀羅尼，當具足功德，成就深慧。」佛說此法，三十百千億那由他菩薩得此取無邊門陀羅尼，不退阿耨多羅三藐三菩提。八毘婆羅數諸天及人，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若菩薩受持此陀羅尼，有八夜叉住在雪山，日夜守護為增壽命。云何為八？勇猛夜叉、堅固夜叉、自在夜叉、那羅延力夜叉、法用夜叉、不可繫夜叉、曲齒夜叉、善肩夜叉。舍利弗！是八夜叉常守護彼。受持陀羅尼人，若淨洗浴著新染衣，常習經行，於諸眾生不生害心，常自思惟此總持法，彼諸夜叉速來守護。復有八大菩薩在欲天住，彼當護念受持陀羅尼者，其名曰：光明菩薩、慧光明菩薩、日光明菩薩、教化菩薩、令一切意滿菩薩、大自在菩薩、宿王菩薩、行意菩薩，彼諸菩薩得陀羅尼。若菩薩得陀羅尼，當成實願知恩。菩薩若持陀羅尼，當得真實法與眾生共之。若菩薩受持陀羅尼，當具足功德，成就深慧。」佛說此法，三十百千億那由他菩薩得此取無邊門陀羅尼，不退阿耨多羅三藐三菩提。八毘婆羅數諸天及人，發阿耨多羅三藐三菩提心。

長老舍利弗白佛言：「世尊！云何名此經？云何受持？」佛告舍利弗：「此經名取無邊門陀羅尼，汝當受持。亦名菩薩一向所行，汝當受持。亦名除一切諸魔，汝當受持。亦名得一切智，汝當受持。」爾時舍利弗及諸菩薩、天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老舍利弗白佛言：「世尊！云何名此經？云何受持？」佛告舍利弗：「此經名取無邊門陀羅尼，汝當受持。亦名菩薩一向所行，汝當受持。亦名除一切諸魔，汝當受持。亦名得一切智，汝當受持。」爾時舍利弗及諸菩薩、天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，歡喜奉行。