佛說阿難陀目佉尼呵離陀隣尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說阿難陀目佉尼呵離陀隣尼經

元魏北印度三藏佛馱扇多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏北印度三藏佛馱扇多譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊於維耶離大叢樹間，有精舍名交露莊嚴，與大比丘眾三十萬人俱。時佛欲放軀命，自期三月當般涅槃。爾時佛告賢者摩訶目揵連，令到三千大千國土，盡呼其中聲聞、辟支佛種及發摩訶衍者皆使來會。目犍連即時受教，稽首佛足作禮而去，自以功德便一舉足蹈須彌頂，承佛威神即坐思惟：「當作何三昧令三千世界聞我請音？」應時三昧尋如所念，十方一切遍聞其聲。時有百萬比丘來會精舍。賢者舍利弗復發念言：「我亦當三昧，欲知閻浮利內比丘所在遠近令聚。」則如所念應亦皆集及知處所。時有四十萬比丘來會精舍。佛復告不現相菩薩、軟首菩薩、棄諸勤苦菩薩、出一切憂冥菩薩、除一切蓋菩薩、一切尊自在菩薩、其音廣聞遍見普安菩薩、眾香手菩薩、一語報萬億音菩薩、慈氏菩薩等：「善男子！汝去到十方如恒沙等諸佛國土，盡呼其中發菩薩意、已得阿惟越致及未得者、已得無所從生法忍及未得者，皆令來會交露精舍。」十菩薩等各受佛教稽首而去，遍到十方恒沙國土。爾時八十億百千一生補處菩薩來會，億百千阿惟越致菩薩來會，三十億得無所從生法忍菩薩來會，六十億淨意解脫菩薩來會，初發大意及應法作者不可計數，悉皆一類持佛威神，各從十方飛來到此，為佛作禮都會共坐。時舍利弗見菩薩眾品第差異所住不同，而一等類俱飛來會，即驚怖言：「將佛功德神力所致，用何等故來會如是？」於是舍利弗即起離坐，為佛作禮，長跪叉手白佛言：「我所疑怪，今欲問佛，使會菩薩令得直信，聞佛所說各得其所，恒沙等佛所說經法當令一切皆平等聞及得清淨，令無數人種種所問皆能報答。行何法行常不失意，疾得無上平等之道最正覺乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊於維耶離大叢樹間，有精舍名交露莊嚴，與大比丘眾三十萬人俱。時佛欲放軀命，自期三月當般涅槃。爾時佛告賢者摩訶目揵連，令到三千大千國土，盡呼其中聲聞、辟支佛種及發摩訶衍者皆使來會。目犍連即時受教，稽首佛足作禮而去，自以功德便一舉足蹈須彌頂，承佛威神即坐思惟：「當作何三昧令三千世界聞我請音？」應時三昧尋如所念，十方一切遍聞其聲。時有百萬比丘來會精舍。賢者舍利弗復發念言：「我亦當三昧，欲知閻浮利內比丘所在遠近令聚。」則如所念應亦皆集及知處所。時有四十萬比丘來會精舍。佛復告不現相菩薩、軟首菩薩、棄諸勤苦菩薩、出一切憂冥菩薩、除一切蓋菩薩、一切尊自在菩薩、其音廣聞遍見普安菩薩、眾香手菩薩、一語報萬億音菩薩、慈氏菩薩等：「善男子！汝去到十方如恒沙等諸佛國土，盡呼其中發菩薩意、已得阿惟越致及未得者、已得無所從生法忍及未得者，皆令來會交露精舍。」十菩薩等各受佛教稽首而去，遍到十方恒沙國土。爾時八十億百千一生補處菩薩來會，億百千阿惟越致菩薩來會，三十億得無所從生法忍菩薩來會，六十億淨意解脫菩薩來會，初發大意及應法作者不可計數，悉皆一類持佛威神，各從十方飛來到此，為佛作禮都會共坐。時舍利弗見菩薩眾品第差異所住不同，而一等類俱飛來會，即驚怖言：「將佛功德神力所致，用何等故來會如是？」於是舍利弗即起離坐，為佛作禮，長跪叉手白佛言：「我所疑怪，今欲問佛，使會菩薩令得直信，聞佛所說各得其所，恒沙等佛所說經法當令一切皆平等聞及得清淨，令無數人種種所問皆能報答。行何法行常不失意，疾得無上平等之道最正覺乎？」

佛言：「善哉善哉！舍利弗！乃為諸菩薩摩訶薩故欲問其義，快如是乎。」佛言：「諦聽，善持思之，吾當為汝深加解脫，令一切聞疾得無上平等之道最正覺也。」佛語舍利弗：「是菩薩等已得應此陀隣尼卷，已照明諸法，悉為一切諸法作導。所以者何？用世間人故也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！舍利弗！乃為諸菩薩摩訶薩故欲問其義，快如是乎。」佛言：「諦聽，善持思之，吾當為汝深加解脫，令一切聞疾得無上平等之道最正覺也。」佛語舍利弗：「是菩薩等已得應此陀隣尼卷，已照明諸法，悉為一切諸法作導。所以者何？用世間人故也。」

佛語舍利弗：「菩薩有四事，用得是法。何等為四？一者身所行常謹勅、二者口所言常至誠、三者意所念常柔順、四者善權方便救護一切。是為四事用得是法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「菩薩有四事，用得是法。何等為四？一者身所行常謹勅、二者口所言常至誠、三者意所念常柔順、四者善權方便救護一切。是為四事用得是法也。」

佛語舍利弗：「菩薩復有四事，得不可盡空身慧。何等為四？一者以清淨住燒諸勤苦、解散疑垢，度脫一切世間人民；二者以清淨住持諸經法導利一切；三者以清淨住所作功德饒益一切；四者淨諸國土過度一切使得佛法。是為四事，空身淨住慧不可盡也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「菩薩復有四事，得不可盡空身慧。何等為四？一者以清淨住燒諸勤苦、解散疑垢，度脫一切世間人民；二者以清淨住持諸經法導利一切；三者以清淨住所作功德饒益一切；四者淨諸國土過度一切使得佛法。是為四事，空身淨住慧不可盡也。」

佛語舍利弗：「菩薩復有四事，持陀隣尼目佉用入生死令疾逮得。何等為四？一者陀隣尼目佉因世名色使疾得淨法、二者陀隣尼目佉入其忍辱、三者陀隣尼目佉悉入一切思想之根、四者陀隣尼目佉入一切所為善惡之法使疾逮得。是為四事，疾逮得此陀隣尼目佉也。」佛言：「菩薩其欲逮得阿難陀目佉尼呵離陀隣尼，當先曉覺四十八名。何等四十八？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「菩薩復有四事，持陀隣尼目佉用入生死令疾逮得。何等為四？一者陀隣尼目佉因世名色使疾得淨法、二者陀隣尼目佉入其忍辱、三者陀隣尼目佉悉入一切思想之根、四者陀隣尼目佉入一切所為善惡之法使疾逮得。是為四事，疾逮得此陀隣尼目佉也。」佛言：「菩薩其欲逮得阿難陀目佉尼呵離陀隣尼，當先曉覺四十八名。何等四十八？

「阿攱(無為) 默攱(不為) 三曼陀目攱(普門) 悉提(精勤) 尼律提(寂滅) 波羅捭(照光) 伊隷(順教) 劫卑(常念) 劫般陀離(所念) 沙離(妙術) 沙羅颰離(妙句) 嘻羅(有心) 嘻隷(無意) 嘻栗隷(心無所念) 栴提(解脫) 遮羅泥(行者) 頗遮泥(無動) 阿蘭泥(他餘) 涅勿提(無脫) 涅誓提(無生) 尼阿羅捭末離(無垢行) 輸他泥(嚴淨) 波羅紇陀颰泥(無往) 暴披捭之兮(名聞) 阿霜祇(離有) 曇彌(無礙) 維弗羅佉揩捭(調定) 僧揭棧(長光明) 姪提離(甚勇) 摩訶姪提離(大勇) 夜蛇披提(嗟歎句) 頞遮離(不可動) 末遮離(不動) 三末遮離(等動) 提羅刪提(次堅) 羞絺提(諦往) 阿霜迦捭呵離(無礙行) 三曼陀目攱(普尊) 尼呵羅述提(精勤行) 須彌(須彌)耽披颰提(住遮)羝羅𭙴彌(堅強力) 𭙴摩颰提(得強力) 摩訶佉揩子(大光明) 捭富羅賴彌(長照明) 薩和呂㝹揭提(生所護) 阿那叱祇(無斷) 陀隣尼目佉貳那提(無有)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿攱(無為) 默攱(不為) 三曼陀目攱(普門) 悉提(精勤) 尼律提(寂滅) 波羅捭(照光) 伊隷(順教) 劫卑(常念) 劫般陀離(所念) 沙離(妙術) 沙羅颰離(妙句) 嘻羅(有心) 嘻隷(無意) 嘻栗隷(心無所念) 栴提(解脫) 遮羅泥(行者) 頗遮泥(無動) 阿蘭泥(他餘) 涅勿提(無脫) 涅誓提(無生) 尼阿羅捭末離(無垢行) 輸他泥(嚴淨) 波羅紇陀颰泥(無往) 暴披捭之兮(名聞) 阿霜祇(離有) 曇彌(無礙) 維弗羅佉揩捭(調定) 僧揭棧(長光明) 姪提離(甚勇) 摩訶姪提離(大勇) 夜蛇披提(嗟歎句) 頞遮離(不可動) 末遮離(不動) 三末遮離(等動) 提羅刪提(次堅) 羞絺提(諦往) 阿霜迦捭呵離(無礙行) 三曼陀目攱(普尊) 尼呵羅述提(精勤行) 須彌(須彌)耽披颰提(住遮)羝羅𭙴彌(堅強力) 𭙴摩颰提(得強力) 摩訶佉揩子(大光明) 捭富羅賴彌(長照明) 薩和呂㝹揭提(生所護) 阿那叱祇(無斷) 陀隣尼目佉貳那提(無有)。」

「現在佛所說如是神呪四十八名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現在佛所說如是神呪四十八名。」

佛告舍利弗：「菩薩當念陀隣尼如是，若脫法若不脫法、不作是作、亦不知亦不了，於其中不有所增亦無所減、亦不見脫亦不見不脫、亦不見起亦不見滅、亦不見當來過去今現在、亦不見來亦不見去，亦不求佛亦不轉意亦不相好、亦不種好亦不眷屬，亦不有戒、亦不三昧、亦不智慧、亦不解脫、亦不見解脫慧，亦不坐行亦不無所得亦不垢除、亦不慧亦不無慧、亦不教授亦不淨一切、亦不有我亦不有人、亦不為法亦不精進、亦不行亦不清淨、亦不身亦不心亦不口、亦不當來亦不過去亦不今現在、亦不自為身亦不為他人身。如是舍利弗！是法名一切法中無上最法，亦撿歛諸法，亦入一切法中，是名為念諸佛法。是陀隣尼名法之猛，略聚一切法。是名明解章品，淨一切人滿足諸願，令得名聞覺意三昧。是名悉自成本功德，是名法種積藏，發諸意根令甚尊重，相好嚴莊無能動者。若天魔來亦不能壞，無能奪者、無能近者。如是舍利弗、其有菩薩聞是阿難陀目佉尼訶離陀隣尼，為已得阿惟越致及無上平等之道。何以故？於是諸佛所行皆已具足，為一切作行，破壞五道生死及諸疑結，使疾得陀隣尼也。」佛爾時說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩當念陀隣尼如是，若脫法若不脫法、不作是作、亦不知亦不了，於其中不有所增亦無所減、亦不見脫亦不見不脫、亦不見起亦不見滅、亦不見當來過去今現在、亦不見來亦不見去，亦不求佛亦不轉意亦不相好、亦不種好亦不眷屬，亦不有戒、亦不三昧、亦不智慧、亦不解脫、亦不見解脫慧，亦不坐行亦不無所得亦不垢除、亦不慧亦不無慧、亦不教授亦不淨一切、亦不有我亦不有人、亦不為法亦不精進、亦不行亦不清淨、亦不身亦不心亦不口、亦不當來亦不過去亦不今現在、亦不自為身亦不為他人身。如是舍利弗！是法名一切法中無上最法，亦撿歛諸法，亦入一切法中，是名為念諸佛法。是陀隣尼名法之猛，略聚一切法。是名明解章品，淨一切人滿足諸願，令得名聞覺意三昧。是名悉自成本功德，是名法種積藏，發諸意根令甚尊重，相好嚴莊無能動者。若天魔來亦不能壞，無能奪者、無能近者。如是舍利弗、其有菩薩聞是阿難陀目佉尼訶離陀隣尼，為已得阿惟越致及無上平等之道。何以故？於是諸佛所行皆已具足，為一切作行，破壞五道生死及諸疑結，使疾得陀隣尼也。」佛爾時說偈言：

「莫作念言空法， 莫輕言得不得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「莫作念言空法， 莫輕言得不得，

直信法莫中疑， 則疾得陀隣尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直信法莫中疑， 則疾得陀隣尼。

恐為是空所縛， 分別空得佛疾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恐為是空所縛， 分別空得佛疾，

是要慧無崖底， 速得近陀隣尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是要慧無崖底， 速得近陀隣尼。

菩薩持陀隣尼， 為總攝諸法則， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩持陀隣尼， 為總攝諸法則，

聞十方佛道教， 及智慧皆悉得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞十方佛道教， 及智慧皆悉得。

了尼呵陀隣尼， 譬如日大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了尼呵陀隣尼， 譬如日大光明，

受諸佛名決法， 淨受持得法解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受諸佛名決法， 淨受持得法解。

此目佉陀隣尼， 諸所有現在前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此目佉陀隣尼， 諸所有現在前，

於諸法最為上， 悉等護世間人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸法最為上， 悉等護世間人。

令十方人非人， 一劫中問慧義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令十方人非人， 一劫中問慧義，

應悉為解所疑， 其劫竟智不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應悉為解所疑， 其劫竟智不盡。

若受信於經道， 精進持中正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若受信於經道， 精進持中正法，

近一生補其處， 即得為法王子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近一生補其處， 即得為法王子。

若持是陀隣尼， 則為哀一切人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持是陀隣尼， 則為哀一切人，

名聲遍閻浮利， 為世尊所稱譽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聲遍閻浮利， 為世尊所稱譽。

其有持是經者， 臨壽終皆悉見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有持是經者， 臨壽終皆悉見，

八十億拘利佛， 申手授生尊處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十億拘利佛， 申手授生尊處。

有學是陀隣尼， 千億萬劫數中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有學是陀隣尼， 千億萬劫數中，

所作罪惡邪冥， 一月中皆滅盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作罪惡邪冥， 一月中皆滅盡。

若菩薩作福施， 萬億劫不懈惓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩作福施， 萬億劫不懈惓，

不如學陀隣尼， 一月中德停等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如學陀隣尼， 一月中德停等。

具受說陀隣尼， 悉得諸三昧慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具受說陀隣尼， 悉得諸三昧慧，

已得意不復轉， 當得佛有國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得意不復轉， 當得佛有國土。

有供事是經者， 使三界作魔行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有供事是經者， 使三界作魔行，

欲嬈亂壞其意， 終不能動搖是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲嬈亂壞其意， 終不能動搖是。

一切空得曉了， 用是生無數佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切空得曉了， 用是生無數佛，

如是語無有異， 陀隣尼不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是語無有異， 陀隣尼不可盡。

於是處聞是事， 提惒竭授我決， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是處聞是事， 提惒竭授我決，

如恒沙數等佛， 於其時便悉見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如恒沙數等佛， 於其時便悉見。

諦奉持是經卷， 一切願皆疾得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦奉持是經卷， 一切願皆疾得，

入諸佛國土法， 隨所宜能化度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入諸佛國土法， 隨所宜能化度。

常清淨諸佛國， 於眾僧無瑕穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常清淨諸佛國， 於眾僧無瑕穢，

問名深幽妙法， 是經卷悉能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問名深幽妙法， 是經卷悉能知。

於婬逸皆已無， 於思惟有七覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於婬逸皆已無， 於思惟有七覺，

八十億諸佛等， 陀隣尼悉持與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十億諸佛等， 陀隣尼悉持與。

常止心莫念非， 不當念慎莫念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常止心莫念非， 不當念慎莫念，

如是念莫不念， 後得德不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是念莫不念， 後得德不可量。

常當了是經事， 慎莫令有狐疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當了是經事， 慎莫令有狐疑，

如人行入大海， 終不言寶難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人行入大海， 終不言寶難得。

受福德天人樂， 如是事終不遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受福德天人樂， 如是事終不遠，

亦當疾逮得佛， 以是故念莫離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦當疾逮得佛， 以是故念莫離。」

佛告舍利弗：「菩薩有四事行，疾得陀隣尼法。何等為四？一者遠離世間愛欲；二者不說他人長短人亦不得其便；三者有所來索不逆人意，無所愛惜，與後不悔；四者晝夜精進常志求諸法。是為四事。舍利弗！菩薩行是，疾得陀隣尼。」佛爾時說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩有四事行，疾得陀隣尼法。何等為四？一者遠離世間愛欲；二者不說他人長短人亦不得其便；三者有所來索不逆人意，無所愛惜，與後不悔；四者晝夜精進常志求諸法。是為四事。舍利弗！菩薩行是，疾得陀隣尼。」佛爾時說偈言：

「遠眾惡離色欲， 作罪行墮地獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遠眾惡離色欲， 作罪行墮地獄，

無三毒災不生， 捐所愛得是經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無三毒災不生， 捐所愛得是經。

不嫉妬於他人， 不自歎其族親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不嫉妬於他人， 不自歎其族親，

常等心於一切， 於身體大端正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常等心於一切， 於身體大端正。

常捐棄身所樂， 於世間無瞋諍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常捐棄身所樂， 於世間無瞋諍，

不與人共從事， 便逮近陀隣尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與人共從事， 便逮近陀隣尼。

於晨夜常精學， 於外道無所冀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於晨夜常精學， 於外道無所冀，

當作是求上法， 陀隣尼自然現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當作是求上法， 陀隣尼自然現。」

佛語舍利弗：「菩薩有四事行，疾逮得是陀隣尼。何等為四？一者獨在空閑處、二者住深法忍、三者若有饋遺不以喜、四者不愛惜軀命何況財寶，是為四事。舍利弗！菩薩行是，疾逮得陀隣尼。」佛爾時說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「菩薩有四事行，疾逮得是陀隣尼。何等為四？一者獨在空閑處、二者住深法忍、三者若有饋遺不以喜、四者不愛惜軀命何況財寶，是為四事。舍利弗！菩薩行是，疾逮得陀隣尼。」佛爾時說偈言：

「在空閑念正法， 不輕慢於他人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「在空閑念正法， 不輕慢於他人，

生死境如戴火， 得人身當作行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死境如戴火， 得人身當作行。

常持意在深忍， 於財寶足而已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常持意在深忍， 於財寶足而已，

坐宗室起等意， 不偏厚其種姓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐宗室起等意， 不偏厚其種姓。

但供養佛與法， 住善力越世難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但供養佛與法， 住善力越世難，

即毀形下鬚髮， 便得德入微妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即毀形下鬚髮， 便得德入微妙。

當知空及世事， 以是故棄所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知空及世事， 以是故棄所有，

愚行者貪財利， 無戒忍及智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚行者貪財利， 無戒忍及智慧。」

佛語舍利弗：「菩薩復有四事行，疾得是陀隣尼。何等為四？一者有八品字，開入智慧解黠中。何等為八？一名為波，以一切著法使入空法中。二名為羅，如來若現相好不現相好，以法身入諸法中。三名為婆，若癡法黠法，使入解慧法中。四名為迦，知諸殃罪所歸趣，使入功德福中。五名為闍，知生老病死，即於是入無色中。六名為陀，視諸地世間皆空不驚怪，入無願中。七名為舍，休息諸法，使入清涼法中。八名為叉，知一切法空。是為八。復有四事：一者常思念八品字、二者若書是經當諦書之、三者若持是經當諦持之讀至十五日、四者當如法行念八品字。是為四事。舍利弗！菩薩用是行，疾得陀隣尼。」佛爾時說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「菩薩復有四事行，疾得是陀隣尼。何等為四？一者有八品字，開入智慧解黠中。何等為八？一名為波，以一切著法使入空法中。二名為羅，如來若現相好不現相好，以法身入諸法中。三名為婆，若癡法黠法，使入解慧法中。四名為迦，知諸殃罪所歸趣，使入功德福中。五名為闍，知生老病死，即於是入無色中。六名為陀，視諸地世間皆空不驚怪，入無願中。七名為舍，休息諸法，使入清涼法中。八名為叉，知一切法空。是為八。復有四事：一者常思念八品字、二者若書是經當諦書之、三者若持是經當諦持之讀至十五日、四者當如法行念八品字。是為四事。舍利弗！菩薩用是行，疾得陀隣尼。」佛爾時說偈言：

「常當念八品字， 書持卷諦奉行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常當念八品字， 書持卷諦奉行，

十五日讀莫離， 勸一切求佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五日讀莫離， 勸一切求佛道。

要當學開化人， 得智慧疾近佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 要當學開化人， 得智慧疾近佛，

悉遍見十方佛， 皆為現在前立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉遍見十方佛， 皆為現在前立。」

佛語舍利弗：「菩薩復有四事，念陀隣尼得法利。何等為四？一者常為十方佛世尊所念、二者所作為魔不能壞其意、三者宿命諸罪皆為消盡、四者初不斷至誠之說諸所問皆能發遣。是為四事，舍利弗！菩薩得陀隣尼法利。佛爾時而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「菩薩復有四事，念陀隣尼得法利。何等為四？一者常為十方佛世尊所念、二者所作為魔不能壞其意、三者宿命諸罪皆為消盡、四者初不斷至誠之說諸所問皆能發遣。是為四事，舍利弗！菩薩得陀隣尼法利。佛爾時而說偈言：

「為諸佛常所念， 魔不能得其便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸佛常所念， 魔不能得其便，

所作罪即消滅， 為一切解所疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作罪即消滅， 為一切解所疑。」

佛語舍利弗：「過去久遠世所經劫無央數，復倍無數長遠難極不可復計劫，爾時世有佛，號寶具足有德行王如來，過四道不受平等覺，安定於天上，號天中天，其佛為一切說法無能過者。臨般涅槃，時有金輪王名曰陀樓，主四天下。其子字無念。名聞具足。年十六歲。是時太子行到佛所。聞彼佛說陀隣尼經。聞已歡喜即得是經。得已諷學常念奉持，精進不睡脇不在席七千歲，不念愛欲七千歲，不念財寶七千歲，不問他事七千歲，常獨處止意不傾動七千歲。爾時皆聞九十九億不可計佛說智慧法，聞已便棄國捐王行作沙門，九萬九千歲奉行阿難陀目佉尼呵離陀隣尼，復為一切說。在一世中教化世間人民，令八十億萬那術人皆使發無上平等道意，逮得阿惟越致。時復有長者子名月英，於大眾中聞是陀隣尼，聞已勸助持。是勸助歡喜福德，到九十萬億佛剎供養諸佛成立功德，於爾所佛國皆得諸陀隣尼，即逮得一生補處，作飛行菩薩。佛語諸菩薩：『於是三劫中供養爾所佛，過三劫已當逮得無上平等之道最正覺。』爾時長者子月英者，即提惒竭佛是也。王陀樓子無念名聞具足者，即阿彌陀佛是也。」佛語舍利弗：「我於颰陀劫中，與諸菩薩說陀隣尼，其聞是經有代歡喜、用勸一切者，其所施作以勸助福，超越四十萬劫不復勤苦，後當得道自恣其意。如復供養九千萬億佛已，當得無上平等之道最正覺也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「過去久遠世所經劫無央數，復倍無數長遠難極不可復計劫，爾時世有佛，號寶具足有德行王如來，過四道不受平等覺，安定於天上，號天中天，其佛為一切說法無能過者。臨般涅槃，時有金輪王名曰陀樓，主四天下。其子字無念。名聞具足。年十六歲。是時太子行到佛所。聞彼佛說陀隣尼經。聞已歡喜即得是經。得已諷學常念奉持，精進不睡脇不在席七千歲，不念愛欲七千歲，不念財寶七千歲，不問他事七千歲，常獨處止意不傾動七千歲。爾時皆聞九十九億不可計佛說智慧法，聞已便棄國捐王行作沙門，九萬九千歲奉行阿難陀目佉尼呵離陀隣尼，復為一切說。在一世中教化世間人民，令八十億萬那術人皆使發無上平等道意，逮得阿惟越致。時復有長者子名月英，於大眾中聞是陀隣尼，聞已勸助持。是勸助歡喜福德，到九十萬億佛剎供養諸佛成立功德，於爾所佛國皆得諸陀隣尼，即逮得一生補處，作飛行菩薩。佛語諸菩薩：『於是三劫中供養爾所佛，過三劫已當逮得無上平等之道最正覺。』爾時長者子月英者，即提惒竭佛是也。王陀樓子無念名聞具足者，即阿彌陀佛是也。」佛語舍利弗：「我於颰陀劫中，與諸菩薩說陀隣尼，其聞是經有代歡喜、用勸一切者，其所施作以勸助福，超越四十萬劫不復勤苦，後當得道自恣其意。如復供養九千萬億佛已，當得無上平等之道最正覺也。」

佛語舍利弗：「若有菩薩最後得聞是陀隣尼，奉持勸助、代歡喜者，其德如是。若有菩薩因歡喜德，若以慈心為經墮淚衣毛起者，皆當逮得無上平等之道，引著阿惟越致中。方便書、若持若學、若諷若誦若讀，舍利弗！如是輩福不可量、不可稱、不可說，一切人民無能計、無能極者。」佛爾時說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「若有菩薩最後得聞是陀隣尼，奉持勸助、代歡喜者，其德如是。若有菩薩因歡喜德，若以慈心為經墮淚衣毛起者，皆當逮得無上平等之道，引著阿惟越致中。方便書、若持若學、若諷若誦若讀，舍利弗！如是輩福不可量、不可稱、不可說，一切人民無能計、無能極者。」佛爾時說偈言：

「若聞已加勸助， 及書持諷誦讀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若聞已加勸助， 及書持諷誦讀，

諸天人計其德， 無能知福祐極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天人計其德， 無能知福祐極。

所生處常見佛， 於深經得慧證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生處常見佛， 於深經得慧證，

堅持法無能動， 便疾得明解覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅持法無能動， 便疾得明解覺。

常定意不增減， 諦不失陀隣尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常定意不增減， 諦不失陀隣尼，

無色想立相好， 為世雄無有上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色想立相好， 為世雄無有上。

長者子聞是經， 所生處識宿命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者子聞是經， 所生處識宿命，

常得見無數尊， 如所願即得佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常得見無數尊， 如所願即得佛。

若欲疾得佛者， 及速離於眾魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲疾得佛者， 及速離於眾魔，

欲得百功德相， 常念是得不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得百功德相， 常念是得不久。

如恒沙世尊剎， 滿其中珍寶施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如恒沙世尊剎， 滿其中珍寶施，

不如是書持者， 譬喻之適停等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如是書持者， 譬喻之適停等。」

佛語舍利弗：「若有菩薩持意念學陀隣尼時，有山名醯摩槃，有八鬼神止其中，常共擁護之，開人志意。何等八？一名勇強鬼神、二名照明十方鬼神、三名多所饒益鬼神、四名龍王大力鬼神、五名至誠行鬼神、六名能調不調鬼神、七名童男鬼神、八名快臂鬼神。是為八神名。若學是經欲令神來者，淨自洗沐著新衣服，當經行時常持慈意向諸一切，却乃端心讀陀隣尼。當從是經堅奉持之，則疾開解得智慧也，爾時鬼神即在前立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「若有菩薩持意念學陀隣尼時，有山名醯摩槃，有八鬼神止其中，常共擁護之，開人志意。何等八？一名勇強鬼神、二名照明十方鬼神、三名多所饒益鬼神、四名龍王大力鬼神、五名至誠行鬼神、六名能調不調鬼神、七名童男鬼神、八名快臂鬼神。是為八神名。若學是經欲令神來者，淨自洗沐著新衣服，當經行時常持慈意向諸一切，却乃端心讀陀隣尼。當從是經堅奉持之，則疾開解得智慧也，爾時鬼神即在前立。」

佛語舍利弗：「復有八菩薩在欲天上，常等護人民授與經道。何等八？一名照明十方天子、二名世明天子、三名智光天子、四名日光天子、五名上審天子、六名滿所願天子、七名星王天子、八名習行意天子。是為八天子名。常等護人民，勸念持是經者，令疾定意得陀隣尼。求是經者常當精志念陀隣尼教，一法奉行無虧經戒，所語至誠其行亦爾。常當孝順於諸尊者，視一切人如佛無異，諸所愛重不以輕心，常念反復即得善報，乃逮深忍眼及得見無所從生法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「復有八菩薩在欲天上，常等護人民授與經道。何等八？一名照明十方天子、二名世明天子、三名智光天子、四名日光天子、五名上審天子、六名滿所願天子、七名星王天子、八名習行意天子。是為八天子名。常等護人民，勸念持是經者，令疾定意得陀隣尼。求是經者常當精志念陀隣尼教，一法奉行無虧經戒，所語至誠其行亦爾。常當孝順於諸尊者，視一切人如佛無異，諸所愛重不以輕心，常念反復即得善報，乃逮深忍眼及得見無所從生法。」

佛說經已，三十二恒沙等菩薩悉逮得陀隣尼立不退轉地，六十億天子得無所從生法忍，三萬二千天與人發無上平等道意。爾時三千大千國土為六種震動，雨於天花，箜篌樂器不鼓自鳴。時舍利弗前問佛言：「唯世尊！是名何經？云何奉行？」佛言舍利弗：「是經名阿難陀目佉尼呵離陀隣尼，疾使人民得一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，三十二恒沙等菩薩悉逮得陀隣尼立不退轉地，六十億天子得無所從生法忍，三萬二千天與人發無上平等道意。爾時三千大千國土為六種震動，雨於天花，箜篌樂器不鼓自鳴。時舍利弗前問佛言：「唯世尊！是名何經？云何奉行？」佛言舍利弗：「是經名阿難陀目佉尼呵離陀隣尼，疾使人民得一切智。」

佛說經已，舍利弗及十方無數菩薩，天與人、乾沓和、阿須羅及持世者，皆歡喜前稽首佛足，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，舍利弗及十方無數菩薩，天與人、乾沓和、阿須羅及持世者，皆歡喜前稽首佛足，作禮而去。