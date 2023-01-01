無量門破魔陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量門破魔陀羅尼經

宋西域沙門功德直共玄暢譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋西域沙門功德直共玄暢譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住毘舍離大林重閣，與大比丘眾一千二百五十人俱。是時世尊默然自念：化緣將畢，應捨壽行，却後三月當般涅槃。爾時如來即於是處，便勅長老大目乾連：「汝往遍告大千世界諸比丘眾，一時令集。」目連白佛：「唯然奉教。」一念之頃到須彌頂，宣大音聲普聞大千，即有四十百千比丘忽然來集大林重閣。是諸比丘既見世尊，頂禮佛足却住一面。時舍利弗即生念言：「我今亦應以神通力，往至三千大千世界諸比丘僧所住之處，遍告一切行聲聞乘、辟支佛乘、學大乘者，皆當令集大林重閣。」時舍利弗即以神力，往三千大千世界諸比丘僧所住之處，宣告一切行聲聞乘、辟支佛乘、求大乘者，今可皆集大林重閣。時諸大眾即如其言，到已稽首，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住毘舍離大林重閣，與大比丘眾一千二百五十人俱。是時世尊默然自念：化緣將畢，應捨壽行，却後三月當般涅槃。爾時如來即於是處，便勅長老大目乾連：「汝往遍告大千世界諸比丘眾，一時令集。」目連白佛：「唯然奉教。」一念之頃到須彌頂，宣大音聲普聞大千，即有四十百千比丘忽然來集大林重閣。是諸比丘既見世尊，頂禮佛足却住一面。時舍利弗即生念言：「我今亦應以神通力，往至三千大千世界諸比丘僧所住之處，遍告一切行聲聞乘、辟支佛乘、學大乘者，皆當令集大林重閣。」時舍利弗即以神力，往三千大千世界諸比丘僧所住之處，宣告一切行聲聞乘、辟支佛乘、求大乘者，今可皆集大林重閣。時諸大眾即如其言，到已稽首，却住一面。

爾時世尊告諸菩薩：「汝等即時皆應來集。」時不空見菩薩、文殊師利菩薩、不捨惡趣菩薩、斷一切憂惛菩薩、施一切菩薩、除一切礙菩薩、觀世音菩薩、香象菩薩、最高辯菩薩、彌勒菩薩摩訶薩等，同時俱來到如來所。爾時世尊而告之曰：「諸善男子！汝今可往十方恒沙諸佛剎土，告眾菩薩摩訶薩等，其有已得無生法忍及住不退諸餘菩薩，乃至位階一生補處諸大菩薩，咸使令集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸菩薩：「汝等即時皆應來集。」時不空見菩薩、文殊師利菩薩、不捨惡趣菩薩、斷一切憂惛菩薩、施一切菩薩、除一切礙菩薩、觀世音菩薩、香象菩薩、最高辯菩薩、彌勒菩薩摩訶薩等，同時俱來到如來所。爾時世尊而告之曰：「諸善男子！汝今可往十方恒沙諸佛剎土，告眾菩薩摩訶薩等，其有已得無生法忍及住不退諸餘菩薩，乃至位階一生補處諸大菩薩，咸使令集。」

時諸菩薩即承聖旨，遍至十方召諸菩薩。彼諸大士既聞宣告，皆稱善哉，唯然敬諾。時九萬億百千那由他諸菩薩等，皆悉已得無生法忍；復有三億百千那由他菩薩，住不退轉；又億百千諸大菩薩，各各皆是一生補處。如是一切諸菩薩等，以神通力，於一念頃皆悉來集大林重閣。爾時大眾見世尊已，頂禮佛足，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩即承聖旨，遍至十方召諸菩薩。彼諸大士既聞宣告，皆稱善哉，唯然敬諾。時九萬億百千那由他諸菩薩等，皆悉已得無生法忍；復有三億百千那由他菩薩，住不退轉；又億百千諸大菩薩，各各皆是一生補處。如是一切諸菩薩等，以神通力，於一念頃皆悉來集大林重閣。爾時大眾見世尊已，頂禮佛足，却住一面。

時舍利弗既見十方諸菩薩等皆悉來集，即生念言：「我於今者當請如來應正遍知問如是相。以我所問，為斷一切諸菩薩疑、得深智辯，於恒沙佛所聞妙法，未曾一念而生廢忘，乃至未得無上菩提。諸菩薩等皆應修是四淨妙行。何謂為四？一者眾生淨、二者法淨、三者辯淨、四者佛土淨。復令菩薩生四正念。何謂為四？正念於身、正念於口、正念於心、正念於生。復有四法，漸得深入陀羅尼門。何等為四？一得無盡宣說善入陀羅尼門、二知眾生諸根巧便逮得入於陀羅尼門、三知有為業報巧便亦得入於陀羅尼門、四得甚深無生法忍疾得善入陀羅尼門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗既見十方諸菩薩等皆悉來集，即生念言：「我於今者當請如來應正遍知問如是相。以我所問，為斷一切諸菩薩疑、得深智辯，於恒沙佛所聞妙法，未曾一念而生廢忘，乃至未得無上菩提。諸菩薩等皆應修是四淨妙行。何謂為四？一者眾生淨、二者法淨、三者辯淨、四者佛土淨。復令菩薩生四正念。何謂為四？正念於身、正念於口、正念於心、正念於生。復有四法，漸得深入陀羅尼門。何等為四？一得無盡宣說善入陀羅尼門、二知眾生諸根巧便逮得入於陀羅尼門、三知有為業報巧便亦得入於陀羅尼門、四得甚深無生法忍疾得善入陀羅尼門。」

時舍利弗如其所念，即白佛言：「此諸菩薩欲修淨行，唯願世尊矜愍為說令得修行。」爾時佛告舍利弗言：「此諸行者發廣大心，若欲修行菩薩法者，又欲於法心無所著、無取無捨，是諸行者應當受持誦念如是陀羅尼呪神妙章句： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗如其所念，即白佛言：「此諸菩薩欲修淨行，唯願世尊矜愍為說令得修行。」爾時佛告舍利弗言：「此諸行者發廣大心，若欲修行菩薩法者，又欲於法心無所著、無取無捨，是諸行者應當受持誦念如是陀羅尼呪神妙章句：

「阿禰(奴市反)(一) 阿企(遣祇反)(二) 摩企(三) 三曼跢(都我反)目企(四) 育帝(都絭反)(五) 尼陸帝(六) 尼陸底(都矢反)(七) 斯鞞(蒲詣反)(八) 嘻(許耆反)隷(九) 劫臂(脯迷反)(十) 劫波伺(十一) 娑隷(十二) 婆羅跋帝(十三) 嘻羅嘻利(十四) 嘻隷嘻犁隷(十五) 嘻羅嘻隷(十六) 遮(主何反)帝(十七) 遮槃禰(十八) 遮羅遮羅禰(十九) 遏恒帝(二十) 阿蘭禰(二十一) 涅未題(徒隷反)(二十二) 涅跋多禰(二十三) 昵闍(殊何反)帝(二十四) 禰呵(二十五) 毘摩隷(二十六) 輸檀禰(二十七) 跛羅(盧可反)訖帝(都至反)提般禰(二十八) 婆𭒂(𮐡餓反)毘婆跋禰(二十九) 阿僧祇(三十) 陀迷(莫計反)(三十一) 毘富羅斯鞞(𮐡詣反)(三十二) 三迦釐沙禰(三十三) 提隷提隷(三十四) 摩呵提提隷(三十五) 耶耆跋帝(三十六) 遮隷(三十七) 阿遮隷(三十八) 摩陀隷(三十九) 三(蘇暫反)摩遮隷(四十) 致馱珊地(四十一) 頞𤙈(㝹質反)帝(四十二) 阿僧伽毘呵隷(四十三) 阿僧伽尼呵隷(四十四) 毘呵邏毘摩隷(四十五) 膩呵邏輸檀膩(四十六) 致芩蘇寐(四十七) 咃彌(四十八) 咃摩婆帝(四十九) 摩呵斯鞞(五十) 三曼哆斯鞞(五十一) 毘富羅斯鞞(五十二) 毘富羅剌(盧轄反)彌(五十三) 三曼多目企(五十四) 薩婆哆羺(女留反)竭帝(五十五) 阿那眵(姝支反)豉(五十六) 陀羅尼陀羅尼(五十七) 尼陀那劬低莎波訶(五十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿禰(奴市反)(一) 阿企(遣祇反)(二) 摩企(三) 三曼跢(都我反)目企(四) 育帝(都絭反)(五) 尼陸帝(六) 尼陸底(都矢反)(七) 斯鞞(蒲詣反)(八) 嘻(許耆反)隷(九) 劫臂(脯迷反)(十) 劫波伺(十一) 娑隷(十二) 婆羅跋帝(十三) 嘻羅嘻利(十四) 嘻隷嘻犁隷(十五) 嘻羅嘻隷(十六) 遮(主何反)帝(十七) 遮槃禰(十八) 遮羅遮羅禰(十九) 遏恒帝(二十) 阿蘭禰(二十一) 涅未題(徒隷反)(二十二) 涅跋多禰(二十三) 昵闍(殊何反)帝(二十四) 禰呵(二十五) 毘摩隷(二十六) 輸檀禰(二十七) 跛羅(盧可反)訖帝(都至反)提般禰(二十八) 婆𭒂(𮐡餓反)毘婆跋禰(二十九) 阿僧祇(三十) 陀迷(莫計反)(三十一) 毘富羅斯鞞(𮐡詣反)(三十二) 三迦釐沙禰(三十三) 提隷提隷(三十四) 摩呵提提隷(三十五) 耶耆跋帝(三十六) 遮隷(三十七) 阿遮隷(三十八) 摩陀隷(三十九) 三(蘇暫反)摩遮隷(四十) 致馱珊地(四十一) 頞𤙈(㝹質反)帝(四十二) 阿僧伽毘呵隷(四十三) 阿僧伽尼呵隷(四十四) 毘呵邏毘摩隷(四十五) 膩呵邏輸檀膩(四十六) 致芩蘇寐(四十七) 咃彌(四十八) 咃摩婆帝(四十九) 摩呵斯鞞(五十) 三曼哆斯鞞(五十一) 毘富羅斯鞞(五十二) 毘富羅剌(盧轄反)彌(五十三) 三曼多目企(五十四) 薩婆哆羺(女留反)竭帝(五十五) 阿那眵(姝支反)豉(五十六) 陀羅尼陀羅尼(五十七) 尼陀那劬低莎波訶(五十八)」

爾時世尊告舍利弗：「我向所說陀羅尼呪，此諸菩薩及以行者皆當受持讀誦通利，而不應取有為無為，於一切法無染無著，亦勿誹謗心生厭離，亦不攝受勤求修習。若取有為無為諸法，當速遠離，不應執著。不見法合不見法散，不見法生不見法滅，亦不見法有去來今，不見法增不見法減，不見十二因緣法起不見十二因緣法滅，不宣說法非不宣說。菩薩常應正念：諸佛非色非無色、非相非無相、非義非不義，非戒非不戒、非定非不定、非慧非不慧、非解脫非不解脫、非解脫知見非不解脫知見，非族姓非不族姓、非眷屬非不眷屬，非行非不行、非到非不到、非時非不時、非陰入界非不陰入界、非智非不智、非說法非不說法、非我淨非他淨、非眾生淨亦非不淨、非自義非他義、非法非律、非身口淨亦非意淨，又非過去來今行淨，不為自不為他。」告舍利弗：「如是說者，此則名為菩薩念佛，皆悉攝入一切諸法，名為永到諸法等集微妙總持，又復名為第一義辯最勝無礙陀羅尼門，亦名滿足一切諸願陀羅尼門，又名必得菩提一分諸深三昧陀羅尼門，又名辯攝諸餘善根陀羅尼門，亦名法藏性相妙義真實之行陀羅尼門，復名有為方便超過降伏諸魔陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告舍利弗：「我向所說陀羅尼呪，此諸菩薩及以行者皆當受持讀誦通利，而不應取有為無為，於一切法無染無著，亦勿誹謗心生厭離，亦不攝受勤求修習。若取有為無為諸法，當速遠離，不應執著。不見法合不見法散，不見法生不見法滅，亦不見法有去來今，不見法增不見法減，不見十二因緣法起不見十二因緣法滅，不宣說法非不宣說。菩薩常應正念：諸佛非色非無色、非相非無相、非義非不義，非戒非不戒、非定非不定、非慧非不慧、非解脫非不解脫、非解脫知見非不解脫知見，非族姓非不族姓、非眷屬非不眷屬，非行非不行、非到非不到、非時非不時、非陰入界非不陰入界、非智非不智、非說法非不說法、非我淨非他淨、非眾生淨亦非不淨、非自義非他義、非法非律、非身口淨亦非意淨，又非過去來今行淨，不為自不為他。」告舍利弗：「如是說者，此則名為菩薩念佛，皆悉攝入一切諸法，名為永到諸法等集微妙總持，又復名為第一義辯最勝無礙陀羅尼門，亦名滿足一切諸願陀羅尼門，又名必得菩提一分諸深三昧陀羅尼門，又名辯攝諸餘善根陀羅尼門，亦名法藏性相妙義真實之行陀羅尼門，復名有為方便超過降伏諸魔陀羅尼門。

「又舍利弗！此陀羅尼名說無量法門，是諸行者皆當獲此甚深義利，疾得無上菩提之道。所以者何？是陀羅尼名為諸佛決定大乘一切功德甚深法藏，是處名破一切眾生生死之行無染法戒陀羅尼門。」爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利弗！此陀羅尼名說無量法門，是諸行者皆當獲此甚深義利，疾得無上菩提之道。所以者何？是陀羅尼名為諸佛決定大乘一切功德甚深法藏，是處名破一切眾生生死之行無染法戒陀羅尼門。」爾時世尊即說偈言：

「無求於空法， 不戲論菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無求於空法， 不戲論菩提，

隨順法界性， 速得陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順法界性， 速得陀羅尼。

勤聽習此經， 無盡陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤聽習此經， 無盡陀羅尼，

於是得成就， 一切智明慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是得成就， 一切智明慧。

若欲求菩提， 持此陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲求菩提， 持此陀羅尼，

以是行者得， 修習總持故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是行者得， 修習總持故。

即聞十方佛， 廣說諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即聞十方佛， 廣說諸法界，

既聞一切法， 深解第一義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既聞一切法， 深解第一義，

如彼日光耀， 明解亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼日光耀， 明解亦如是。

以得修最勝， 微妙陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以得修最勝， 微妙陀羅尼，

受持斯經故， 常得覩諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持斯經故， 常得覩諸佛。

假使諸眾生， 經於一劫中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使諸眾生， 經於一劫中，

欲得問難者， 行者悉能斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得問難者， 行者悉能斷。

菩提辯如是， 不可得窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提辯如是， 不可得窮盡，

如此諸行者， 即是法王子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此諸行者， 即是法王子。

已得近最勝， 無上菩薩道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得近最勝， 無上菩薩道，

若樂聞此經， 當近是法師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若樂聞此經， 當近是法師。

是諸佛世尊， 不但念行者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸佛世尊， 不但念行者，

亦愍諸眾生， 如慈母愛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦愍諸眾生， 如慈母愛子。

此人行世間， 持是陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人行世間， 持是陀羅尼，

爾時即能見， 一億諸世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時即能見， 一億諸世尊。

若人億千劫， 先世造眾罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人億千劫， 先世造眾罪，

一月持此經， 其罪悉除滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一月持此經， 其罪悉除滅，

一切諸世尊， 皆當授其手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世尊， 皆當授其手。

假使諸菩薩， 億劫積功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使諸菩薩， 億劫積功德，

若能一月持， 如此陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能一月持， 如此陀羅尼，

所獲功德報， 其福過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所獲功德報， 其福過於彼。

三界諸眾生， 設使皆為魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界諸眾生， 設使皆為魔，

無能沮壞此， 持陀羅尼者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能沮壞此， 持陀羅尼者。

若行者憶念， 最上陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行者憶念， 最上陀羅尼，

復能常誦持， 乃至得菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復能常誦持， 乃至得菩提，

說此陀羅尼， 是名決定持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此陀羅尼， 是名決定持。

一切諸眾生， 即當於是處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 即當於是處，

皆悉現前得， 無上菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉現前得， 無上菩提道。

聞是陀羅尼， 燈明佛所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是陀羅尼， 燈明佛所說，

即於俄頃間， 得覩恒沙佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於俄頃間， 得覩恒沙佛。

若樂於諸佛， 及知其所在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若樂於諸佛， 及知其所在，

應修持是經， 皆即隨其意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應修持是經， 皆即隨其意。

若欲得清淨， 最妙佛剎土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得清淨， 最妙佛剎土，

光相甚明徹， 聲聞眾具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光相甚明徹， 聲聞眾具足，

持此陀羅尼， 一切皆當得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持此陀羅尼， 一切皆當得。

行者應精進， 七日七夜中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者應精進， 七日七夜中，

思惟陀羅尼， 覩八十億佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟陀羅尼， 覩八十億佛。

不思於惡思， 亦不思異思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思於惡思， 亦不思異思，

專思如是經， 疾得陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專思如是經， 疾得陀羅尼。

譬如入大海， 更不求他寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如入大海， 更不求他寶，

得此陀羅尼， 終不願樂餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此陀羅尼， 終不願樂餘。

所以精此經， 欲近深菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以精此經， 欲近深菩提，

當得無上道， 到於寂滅處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得無上道， 到於寂滅處。」

佛告舍利弗：「菩薩行者具足四法得陀羅尼。何謂為四？不著穢欲、於諸眾生不起嫉妬、施諸財物心無悔悋、晝夜常樂修習善法。又舍利弗！菩薩具足如是四法得陀羅尼。」爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩行者具足四法得陀羅尼。何謂為四？不著穢欲、於諸眾生不起嫉妬、施諸財物心無悔悋、晝夜常樂修習善法。又舍利弗！菩薩具足如是四法得陀羅尼。」爾時世尊即說偈言：

「棄彼污穢欲， 及捨鄙魔行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「棄彼污穢欲， 及捨鄙魔行，

如此欲因緣， 即是地獄趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此欲因緣， 即是地獄趣。

於他親名利， 不生嫉妬心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於他親名利， 不生嫉妬心，

慈眼觀眾生， 得大威妙形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈眼觀眾生， 得大威妙形。

眾生若諍訟， 皆由此身起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若諍訟， 皆由此身起，

是故應棄愛， 必得陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應棄愛， 必得陀羅尼。

晝夜常求法， 一心樂菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜常求法， 一心樂菩提，

行者即能得， 如此陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者即能得， 如此陀羅尼。

常應現前修， 如是等四法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常應現前修， 如是等四法。」

爾時如來告舍利弗：「如此四法常應修學。又舍利弗！復有四法，行者具此，得陀羅尼。何謂為四？一者常當精勤修習阿蘭若行；二者於彼甚深法忍堪任奉持；三者不著利養名譽；四者棄於一切，所愛染著之處悉皆能捨，乃至身命，況餘財物。舍利弗！菩薩具足如此四法得陀羅尼。」爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來告舍利弗：「如此四法常應修學。又舍利弗！復有四法，行者具此，得陀羅尼。何謂為四？一者常當精勤修習阿蘭若行；二者於彼甚深法忍堪任奉持；三者不著利養名譽；四者棄於一切，所愛染著之處悉皆能捨，乃至身命，況餘財物。舍利弗！菩薩具足如此四法得陀羅尼。」爾時世尊即說偈言：

「常修阿蘭若， 住於不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常修阿蘭若， 住於不放逸，

勤行深忍心， 當如救頭然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤行深忍心， 當如救頭然，

斯行最殊勝， 諸佛之所讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯行最殊勝， 諸佛之所讚。

不於他眷屬， 名譽利養等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不於他眷屬， 名譽利養等，

及以諸財物， 而生貪愛心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以諸財物， 而生貪愛心，

少欲及知足， 如鳥無儲積。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少欲及知足， 如鳥無儲積。

既已得人身， 常應修眾善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既已得人身， 常應修眾善，

善哉得佛法， 出家棄苦本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉得佛法， 出家棄苦本。

憍慢諸煩惱， 悉已得清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍慢諸煩惱， 悉已得清淨，

應當勤恭敬， 尊重佛法僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當勤恭敬， 尊重佛法僧。

貪利失念智， 亦喪信戒法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪利失念智， 亦喪信戒法，

去菩提甚遠， 是故應棄貪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去菩提甚遠， 是故應棄貪。」

「又舍利弗！行者復應成就四法得陀羅尼。何等為四？有八字義。云何為八？所謂阿字是第一義，一切諸法入無我義。攞者相好，此相好者入於如來法身之義。婆者嬰兒，嬰兒法者決定趣入聰慧之義。闍者生老病死之患，是生老等入無生滅。迦者作業，入無業報。陀者總持陀羅尼法，空無相願趣入法界。奢者舍摩他，毘婆舍那、舍摩他等入一切法。叉者諸法無住無盡，亦無破壞又無前後。如是諸法趣入涅槃，如是八字皆入此義，菩薩當隨而入之，是則名為初第一法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利弗！行者復應成就四法得陀羅尼。何等為四？有八字義。云何為八？所謂阿字是第一義，一切諸法入無我義。攞者相好，此相好者入於如來法身之義。婆者嬰兒，嬰兒法者決定趣入聰慧之義。闍者生老病死之患，是生老等入無生滅。迦者作業，入無業報。陀者總持陀羅尼法，空無相願趣入法界。奢者舍摩他，毘婆舍那、舍摩他等入一切法。叉者諸法無住無盡，亦無破壞又無前後。如是諸法趣入涅槃，如是八字皆入此義，菩薩當隨而入之，是則名為初第一法。

「應善書寫、精勤受持，如是總持陀羅尼典，是名行者入第二法。半月半月應讀誦念如是總持陀羅尼法，是名行者入第三法。行者常應專心思念如是總持陀羅尼法，令諸眾生皆悉歡喜，誘引其意務使精敏，是名行者入第四法。舍利弗！行者具足如是四法得此陀羅尼。」爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應善書寫、精勤受持，如是總持陀羅尼典，是名行者入第二法。半月半月應讀誦念如是總持陀羅尼法，是名行者入第三法。行者常應專心思念如是總持陀羅尼法，令諸眾生皆悉歡喜，誘引其意務使精敏，是名行者入第四法。舍利弗！行者具足如是四法得此陀羅尼。」爾時世尊即說偈言：

「書持陀羅尼， 思惟八字者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「書持陀羅尼， 思惟八字者，

若半月半月， 專勤常讀誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若半月半月， 專勤常讀誦，

眾生於是處， 修習恒繼念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生於是處， 修習恒繼念，

親近於廣大， 菩提甚深智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近於廣大， 菩提甚深智，

決定能現見， 十方一切佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定能現見， 十方一切佛。

是故於此法， 應修勤學心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故於此法， 應修勤學心。」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩有四法利，常當專習。何謂為四？一者正念十方諸佛、二者究竟無諸魔事、三者是人速離業障、四者疾得無斷微妙甚深辯才。又舍利弗！如是四法，行者應當專勤修習此陀羅尼，必獲法利。」爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩有四法利，常當專習。何謂為四？一者正念十方諸佛、二者究竟無諸魔事、三者是人速離業障、四者疾得無斷微妙甚深辯才。又舍利弗！如是四法，行者應當專勤修習此陀羅尼，必獲法利。」爾時世尊即說偈言：

「應正念諸佛， 眾魔所不覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應正念諸佛， 眾魔所不覺，

悉得速遠離， 一切諸業障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉得速遠離， 一切諸業障，

亦獲無量億， 辯才陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦獲無量億， 辯才陀羅尼。」

佛告舍利弗：「乃往宿世無量無邊阿僧祇劫，是時有佛號曰寶勝火聚光明如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。舍利弗！寶勝火聚光明如來般涅槃時，有轉輪王名曰星持，七寶具足，領四天下。其王有子，名不思議功德最勝。而是王子至年一千六百歲時，寶勝火聚光明佛所初得聞此陀羅尼法，即便解悟專精修習，經七萬歲晝夜不懈，未曾疲怠目不暫閉。王子復於七萬歲中，捨身命財及以王位。又七萬歲，獨靜一處精勤經行脅不著地。復於九億百千那由他諸如來所聞說法已，皆悉受持讀誦通利。王子即便出家修道，經九萬歲受持成就如此無量陀羅尼門。時此比丘成就是已，廣為眾生宣示斯義。比丘王子即於此生，化八十億那由他百千眾生，皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提道，亦復證於不退轉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「乃往宿世無量無邊阿僧祇劫，是時有佛號曰寶勝火聚光明如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。舍利弗！寶勝火聚光明如來般涅槃時，有轉輪王名曰星持，七寶具足，領四天下。其王有子，名不思議功德最勝。而是王子至年一千六百歲時，寶勝火聚光明佛所初得聞此陀羅尼法，即便解悟專精修習，經七萬歲晝夜不懈，未曾疲怠目不暫閉。王子復於七萬歲中，捨身命財及以王位。又七萬歲，獨靜一處精勤經行脅不著地。復於九億百千那由他諸如來所聞說法已，皆悉受持讀誦通利。王子即便出家修道，經九萬歲受持成就如此無量陀羅尼門。時此比丘成就是已，廣為眾生宣示斯義。比丘王子即於此生，化八十億那由他百千眾生，皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提道，亦復證於不退轉地。

「又舍利弗！爾時眾中有長者子，名曰月幢。是長者子於彼比丘法師所聞如此無量陀羅尼門，聞已即便隨喜頂受。月幢以此隨喜善根功德因緣，值九十億諸佛世尊，恭敬供養，得此最上陀羅尼法，於諸言論最為殊勝，又獲第一不斷辯才王子比丘，三劫供養是諸佛已得無上道。又舍利弗！勿生疑惑。爾時王子比丘法師，今無量壽如來是也。爾時月幢，定光佛是。」佛告舍利弗：「我與賢劫諸菩薩等，俱共聞此陀羅尼法，即生隨喜。以此善根功德因緣，經歷四十百千劫中，常勤背捨生死之法，於九十億諸如來所得陀羅尼最為第一，言論超絕辯才殊勝。又舍利弗！是故行者若欲速得無上道者，當受持此陀羅尼法。若復不能受持書寫讀誦之者，但生隨喜。所以者何？緣此善根，令是行者必當獲得不退轉地至無上道。何況受持書寫讀誦、廣為他人敷演之者，所得功德唯除如來，一切眾生不能測量。何況思惟廣為人說。」爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利弗！爾時眾中有長者子，名曰月幢。是長者子於彼比丘法師所聞如此無量陀羅尼門，聞已即便隨喜頂受。月幢以此隨喜善根功德因緣，值九十億諸佛世尊，恭敬供養，得此最上陀羅尼法，於諸言論最為殊勝，又獲第一不斷辯才王子比丘，三劫供養是諸佛已得無上道。又舍利弗！勿生疑惑。爾時王子比丘法師，今無量壽如來是也。爾時月幢，定光佛是。」佛告舍利弗：「我與賢劫諸菩薩等，俱共聞此陀羅尼法，即生隨喜。以此善根功德因緣，經歷四十百千劫中，常勤背捨生死之法，於九十億諸如來所得陀羅尼最為第一，言論超絕辯才殊勝。又舍利弗！是故行者若欲速得無上道者，當受持此陀羅尼法。若復不能受持書寫讀誦之者，但生隨喜。所以者何？緣此善根，令是行者必當獲得不退轉地至無上道。何況受持書寫讀誦、廣為他人敷演之者，所得功德唯除如來，一切眾生不能測量。何況思惟廣為人說。」爾時世尊即說偈言：

「得此陀羅尼， 名為無量門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得此陀羅尼， 名為無量門，

諸佛常護念， 魔不得其便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛常護念， 魔不得其便，

業障眾塵勞， 皆速獲清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業障眾塵勞， 皆速獲清淨。

聞此妙典已， 隨喜即書寫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此妙典已， 隨喜即書寫，

受持恒讀誦， 廣為人演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持恒讀誦， 廣為人演說，

一切諸眾生， 不測其功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 不測其功德。

行者所生處， 常得見諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者所生處， 常得見諸佛，

獲不思議信， 善解深經義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲不思議信， 善解深經義。

是行者疾得， 最上菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是行者疾得， 最上菩提道，

三昧通無盡， 陀羅尼亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧通無盡， 陀羅尼亦然。

形色恒具足， 福報常相繼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形色恒具足， 福報常相繼，

見佛及聞法， 無時而暫缺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛及聞法， 無時而暫缺，

未得菩提間， 永保斯功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未得菩提間， 永保斯功德。

我念宿世時， 已聞此總持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我念宿世時， 已聞此總持，

見於恒沙佛， 得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見於恒沙佛， 得無上菩提。

譬如昔月幢， 得成定光佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如昔月幢， 得成定光佛，

過去功德勝， 法師比丘者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去功德勝， 法師比丘者，

今見無量光， 阿彌陀佛是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今見無量光， 阿彌陀佛是。

我與賢劫中， 無量諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我與賢劫中， 無量諸菩薩，

俱聞此經典， 深心共隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱聞此經典， 深心共隨喜。

若樂速親近， 無上菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若樂速親近， 無上菩提道，

又樂疾降魔， 復樂百福嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又樂疾降魔， 復樂百福嚴，

當勤心總持， 得此不為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當勤心總持， 得此不為難。

若人以珍寶， 滿恒沙世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人以珍寶， 滿恒沙世界，

布施於一切， 皆使得豐足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施於一切， 皆使得豐足，

但能書此經， 其福過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但能書此經， 其福過於彼。

是故應靜聽， 一心初不亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應靜聽， 一心初不亂，

書寫與受持， 及以善思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書寫與受持， 及以善思惟，

如此深妙典， 斯為智菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此深妙典， 斯為智菩薩，

疾得於菩提， 不足以為難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾得於菩提， 不足以為難。」

「又告舍利弗！若有行者專心繼念此陀羅尼，有八夜叉住在雪山，晝夜擁護如是行者，除諸衰患益其勢力。何者為八？一名首羅(宋言勇健)、二名緻栗馱(堅固)、三名簸臘復多(眾多)、四名那羅延婆邏(大力士也)、五名那隷因馱羅(人主)、六名突陀利沙(五能誹謗)、七名迦羅邏(嘊柴)、八名修婆睺(好臂)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又告舍利弗！若有行者專心繼念此陀羅尼，有八夜叉住在雪山，晝夜擁護如是行者，除諸衰患益其勢力。何者為八？一名首羅(宋言勇健)、二名緻栗馱(堅固)、三名簸臘復多(眾多)、四名那羅延婆邏(大力士也)、五名那隷因馱羅(人主)、六名突陀利沙(五能誹謗)、七名迦羅邏(嘊柴)、八名修婆睺(好臂)。」

告舍利弗：「行者應當以好帛素圖畫如此八鬼神像，以鮮綵色極令清淨，不得雜用眾生之膠。行者若欲讀誦此經，先應沐浴著淨衣服，專心祈請此八鬼神，為設種種香潔飲食、眾妙雜香散華華鬘及淨油燈以供養之。行者復應綵畫於地如圓輪座，自在其上，右膝著地，手執香爐，一心慈念無量眾生，七遍微誦陀羅尼呪，是八鬼神即現其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告舍利弗：「行者應當以好帛素圖畫如此八鬼神像，以鮮綵色極令清淨，不得雜用眾生之膠。行者若欲讀誦此經，先應沐浴著淨衣服，專心祈請此八鬼神，為設種種香潔飲食、眾妙雜香散華華鬘及淨油燈以供養之。行者復應綵畫於地如圓輪座，自在其上，右膝著地，手執香爐，一心慈念無量眾生，七遍微誦陀羅尼呪，是八鬼神即現其身。

「欲界天中有菩薩，是八大士見此行者敬誦如此陀羅尼時，亦常護念益其勢力。何者為八？眾光菩薩、智光菩薩、日光菩薩、問難菩薩、一切願滿菩薩、大力菩薩、星王菩薩、妙意菩薩。是八菩薩及八鬼神，令此行者一心專修，得陀羅尼法利勢力，使諸眾生皆愛念之，一切所須隨意不乏，百由旬內無諸衰患。如是行者應當修陀羅尼，發真實願憶念精勤，愛樂一切善法，分布施戒等心廣惠，隨彼多少無所悋惜。行者受持此陀羅尼，又應尊重佛及法僧，於三寶所恒生敬畏，一心專修甚深法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲界天中有菩薩，是八大士見此行者敬誦如此陀羅尼時，亦常護念益其勢力。何者為八？眾光菩薩、智光菩薩、日光菩薩、問難菩薩、一切願滿菩薩、大力菩薩、星王菩薩、妙意菩薩。是八菩薩及八鬼神，令此行者一心專修，得陀羅尼法利勢力，使諸眾生皆愛念之，一切所須隨意不乏，百由旬內無諸衰患。如是行者應當修陀羅尼，發真實願憶念精勤，愛樂一切善法，分布施戒等心廣惠，隨彼多少無所悋惜。行者受持此陀羅尼，又應尊重佛及法僧，於三寶所恒生敬畏，一心專修甚深法忍。」

世尊說此陀羅尼時，三千恒河沙百千億那由他諸菩薩等，悉得此陀羅尼門名說無量，又復證於不退轉地，當得阿耨多羅三藐三菩提。六十頻婆羅諸天人等，未發無上菩提心者今皆悉發無上道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說此陀羅尼時，三千恒河沙百千億那由他諸菩薩等，悉得此陀羅尼門名說無量，又復證於不退轉地，當得阿耨多羅三藐三菩提。六十頻婆羅諸天人等，未發無上菩提心者今皆悉發無上道意。

時舍利弗白佛言世尊：「何名斯經？云何奉持？」告舍利弗：「此經名為無量門總持陀羅尼，如是受持。亦名摧破一切眾魔總持陀羅尼，如是受持。亦名菩薩一分超意總持陀羅尼，如是受持。亦名一分得一切智總持陀羅尼，如是受持。」爾時世尊說此經已，舍利弗等諸大聲聞，菩薩、人、天、修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽，一切世間聞佛所說，歡喜踊躍頂戴受持，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗白佛言世尊：「何名斯經？云何奉持？」告舍利弗：「此經名為無量門總持陀羅尼，如是受持。亦名摧破一切眾魔總持陀羅尼，如是受持。亦名菩薩一分超意總持陀羅尼，如是受持。亦名一分得一切智總持陀羅尼，如是受持。」爾時世尊說此經已，舍利弗等諸大聲聞，菩薩、人、天、修羅、迦樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽，一切世間聞佛所說，歡喜踊躍頂戴受持，作禮而退。