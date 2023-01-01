佛說出生無量門持經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說出生無量門持經

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在毘舍離大林精舍重閣講堂，與大比丘眾四萬人俱。爾時世尊欲捨壽行，却後三月當般涅槃，便告長老大目揵連：「汝行遍告三千大千世界聲聞比丘并緣覺道及諸菩薩，皆悉來會大林精舍重閣講堂。」目連受教，往須彌頂入如意定，以大音聲遍告三千大千世界，無不聞知。長老舍利弗作是念：「我今亦當入如意定，普請依止閻浮提內諸比丘，皆悉來會大林精舍重閣講堂。」作是念已，即如其像入于三昧，遍請諸比丘依止閻浮提者皆來集會。爾時大林精舍重閣講堂，有三百萬比丘眾會。於是世尊告現無癡菩薩、文殊師利童子、離惡趣菩薩、無憂冥菩薩、離蔭蓋菩薩、寂諸境界菩薩、觀世音菩薩、香象菩薩、無量辯菩薩、彌勒菩薩：「汝等善男子！行詣十方恒河沙諸佛國土，遍告諸一生補處菩薩、不退轉菩薩、得不起法忍菩薩、信解菩薩、皆悉來集大林精舍重閣講堂。」是諸菩薩即受教行，遍告十方恒沙佛土諸一生補處菩薩及不退轉、得不起法忍、信解菩薩，皆來集會大林精舍重閣講堂。是時大林精舍重閣講堂，有八十億百千一生補處菩薩、一億百千得不退轉、三十億菩薩得不起法忍、六十億菩薩得信解脫，是諸大士一時來會大林精舍重閣講堂。爾時尊者舍利弗見諸菩薩大眾雲集，便作是念：「我當承佛威神敬問世尊，令諸菩薩得離疑網，疾成甚深無閡辯才，逮聞十方恒沙剎土諸佛說法，念持不忘，疾成無上正真之道為最正覺。又使菩薩得四無盡清淨法門。何等為四？一曰眾生淨、二曰法淨、三曰辯才淨、四曰佛土嚴淨。得四最勝和悅之法。何等為四？一曰身和悅、二曰口和悅、三曰意和悅、四曰方便和悅。疾成四種微妙持門。何等為四？一曰出生無量門持、二曰甚深法忍持、三曰善於眾生諸根持、四曰善於眾生因果持。」尊者舍利弗思惟是菩薩清淨無量慧地，欲令佛說，即以是義上問世尊。於是世尊讚舍利弗言：「善哉善哉！舍利弗！乃能為諸菩薩問如是義。汝舍利弗！諦聽諦聽，善思念之，我今當說菩薩所行疾成無上正真之道甚深功德。若，舍利弗欲！得一切智知一切法者，當學此門持、當學此持句，所謂無句、正句、普句，成就樂說，光明順道，善分別、究竟分別，堅固所說，堅固伊羅伊梨、伊羅悉帝旃貳。為履上迹，不動寂靜，離諸怨敵，熾然永滅。出生無垢清淨自性，巧說諸有者，無所有、無所著，善能降伏光明離垢，善自攝持果而大勇，得大名稱。動無動以正動難堅固，善住安隱，遊無閡著，開諸法門，隨順所應強而有勢，精進勇猛得方便力，大光普照明曜無垢，意解平等，普無不入、事無不逝，此善妙持諸佛所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在毘舍離大林精舍重閣講堂，與大比丘眾四萬人俱。爾時世尊欲捨壽行，却後三月當般涅槃，便告長老大目揵連：「汝行遍告三千大千世界聲聞比丘并緣覺道及諸菩薩，皆悉來會大林精舍重閣講堂。」目連受教，往須彌頂入如意定，以大音聲遍告三千大千世界，無不聞知。長老舍利弗作是念：「我今亦當入如意定，普請依止閻浮提內諸比丘，皆悉來會大林精舍重閣講堂。」作是念已，即如其像入于三昧，遍請諸比丘依止閻浮提者皆來集會。爾時大林精舍重閣講堂，有三百萬比丘眾會。於是世尊告現無癡菩薩、文殊師利童子、離惡趣菩薩、無憂冥菩薩、離蔭蓋菩薩、寂諸境界菩薩、觀世音菩薩、香象菩薩、無量辯菩薩、彌勒菩薩：「汝等善男子！行詣十方恒河沙諸佛國土，遍告諸一生補處菩薩、不退轉菩薩、得不起法忍菩薩、信解菩薩、皆悉來集大林精舍重閣講堂。」是諸菩薩即受教行，遍告十方恒沙佛土諸一生補處菩薩及不退轉、得不起法忍、信解菩薩，皆來集會大林精舍重閣講堂。是時大林精舍重閣講堂，有八十億百千一生補處菩薩、一億百千得不退轉、三十億菩薩得不起法忍、六十億菩薩得信解脫，是諸大士一時來會大林精舍重閣講堂。爾時尊者舍利弗見諸菩薩大眾雲集，便作是念：「我當承佛威神敬問世尊，令諸菩薩得離疑網，疾成甚深無閡辯才，逮聞十方恒沙剎土諸佛說法，念持不忘，疾成無上正真之道為最正覺。又使菩薩得四無盡清淨法門。何等為四？一曰眾生淨、二曰法淨、三曰辯才淨、四曰佛土嚴淨。得四最勝和悅之法。何等為四？一曰身和悅、二曰口和悅、三曰意和悅、四曰方便和悅。疾成四種微妙持門。何等為四？一曰出生無量門持、二曰甚深法忍持、三曰善於眾生諸根持、四曰善於眾生因果持。」尊者舍利弗思惟是菩薩清淨無量慧地，欲令佛說，即以是義上問世尊。於是世尊讚舍利弗言：「善哉善哉！舍利弗！乃能為諸菩薩問如是義。汝舍利弗！諦聽諦聽，善思念之，我今當說菩薩所行疾成無上正真之道甚深功德。若，舍利弗欲！得一切智知一切法者，當學此門持、當學此持句，所謂無句、正句、普句，成就樂說，光明順道，善分別、究竟分別，堅固所說，堅固伊羅伊梨、伊羅悉帝旃貳。為履上迹，不動寂靜，離諸怨敵，熾然永滅。出生無垢清淨自性，巧說諸有者，無所有、無所著，善能降伏光明離垢，善自攝持果而大勇，得大名稱。動無動以正動難堅固，善住安隱，遊無閡著，開諸法門，隨順所應強而有勢，精進勇猛得方便力，大光普照明曜無垢，意解平等，普無不入、事無不逝，此善妙持諸佛所

住。如是舍利弗！行持菩薩於數無數，不以分別亦無所得；於諸斷法增進功德，而無所作亦無不作；不見諸法有合有離、有起有滅，亦無去來現在之知，亦不知法有力無力。修行念佛，不念相好、不念種性亦不念眷屬，不戒、不定、不慧、不解亦無解脫度知見念，無住無得、不盡煩惱，不以知無不知，不言說法、不淨眾生，不我故非彼故。不法不律不威儀，無清淨，不念身、不念意。無涅槃究竟，亦不念過去當來今現在，不因己、不因他，於一切法行無受者，舍利弗！是名執受一切諸法隨順念佛；名為一切諸法所入無畏持門微妙句義，一切所欲皆悉周備；名為隨順一道三昧；亦名一切善本不由他得，種性相好因自法生；名為正覺，度諸魔事。舍利弗！是為菩薩出生無量門持。其有聞是持者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。所以者何？從是持，究竟一切諸佛功德，悉能分別一切眾生之所行處，得無所得故，名出生無量門持。」爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住。如是舍利弗！行持菩薩於數無數，不以分別亦無所得；於諸斷法增進功德，而無所作亦無不作；不見諸法有合有離、有起有滅，亦無去來現在之知，亦不知法有力無力。修行念佛，不念相好、不念種性亦不念眷屬，不戒、不定、不慧、不解亦無解脫度知見念，無住無得、不盡煩惱，不以知無不知，不言說法、不淨眾生，不我故非彼故。不法不律不威儀，無清淨，不念身、不念意。無涅槃究竟，亦不念過去當來今現在，不因己、不因他，於一切法行無受者，舍利弗！是名執受一切諸法隨順念佛；名為一切諸法所入無畏持門微妙句義，一切所欲皆悉周備；名為隨順一道三昧；亦名一切善本不由他得，種性相好因自法生；名為正覺，度諸魔事。舍利弗！是為菩薩出生無量門持。其有聞是持者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。所以者何？從是持，究竟一切諸佛功德，悉能分別一切眾生之所行處，得無所得故，名出生無量門持。」爾時世尊而說偈言：

「法空無疑惑， 為道不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法空無疑惑， 為道不放逸，

法性無忘想， 是行疲得持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性無忘想， 是行疲得持。

是經如所說， 彼持無有盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是經如所說， 彼持無有盡，

從是生妙智， 疾成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是生妙智， 疾成無上道。

若得此持者， 菩薩無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得此持者， 菩薩無所畏，

十方佛說法， 如所說悉聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛說法， 如所說悉聞，

一切能受持， 義味悉具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切能受持， 義味悉具足，

日生無量光， 持生智如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日生無量光， 持生智如是。

乃至無上法， 微妙諸持門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至無上法， 微妙諸持門，

一切從是句， 當善護此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切從是句， 當善護此經。

正使一切人， 窮劫思難問， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使一切人， 窮劫思難問，

悉能決定疑， 其智不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能決定疑， 其智不可盡。

近無上道坐， 為真法王子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近無上道坐， 為真法王子，

持法者親厚， 常念斯經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持法者親厚， 常念斯經故。

眾生所敬重， 十方佛護念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所敬重， 十方佛護念，

名稱遍十方， 執持此經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱遍十方， 執持此經故。

八十億諸佛， 臨終悉能見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十億諸佛， 臨終悉能見，

一切皆授手， 接此持經者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆授手， 接此持經者。

若於億千劫， 造諸不善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於億千劫， 造諸不善業，

一月可以除， 當受誦此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一月可以除， 當受誦此經。

菩薩所興福， 億劫來積聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所興福， 億劫來積聚，

善誦此持經， 一月等於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善誦此持經， 一月等於彼。

念力精進力， 三昧勝妙持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念力精進力， 三昧勝妙持，

悉皆現在前， 疾成最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆現在前， 疾成最正覺。

三界眾生類， 一切悉為魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界眾生類， 一切悉為魔，

不能令中斷， 修習是經者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能令中斷， 修習是經者。

從彼誠諦說， 從彼究竟法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從彼誠諦說， 從彼究竟法，

從彼得成道， 逮得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從彼得成道， 逮得一切智。

昔聞是持故， 定光授我決， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔聞是持故， 定光授我決，

恒沙等諸佛， 即時悉能現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒沙等諸佛， 即時悉能現。

欲聞十方佛， 所說悉能解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲聞十方佛， 所說悉能解，

當專習此持， 一切疾得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當專習此持， 一切疾得成。

莊嚴佛國土， 清淨眾成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴佛國土， 清淨眾成就，

光相及種性， 當從是經得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光相及種性， 當從是經得。

得除心放逸， 七日專思念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得除心放逸， 七日專思念，

八十億諸佛， 俱來授此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十億諸佛， 俱來授此經。

不思思所思， 亦不思無思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思思所思， 亦不思無思，

此思亦無思， 從是疾得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此思亦無思， 從是疾得成。

尊崇是經教， 於道莫疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊崇是經教， 於道莫疑惑，

譬如大海中， 不應疑無寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海中， 不應疑無寶。

欲安諸天人， 一切願不難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲安諸天人， 一切願不難，

此為道心生， 但當正意行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此為道心生， 但當正意行。」

「復次舍利弗！菩薩成就四法，疾得是持。何等為四？厭離愛欲、不生疾心、於一切眾生施一切有、晝夜求法心不懈惓。」爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩成就四法，疾得是持。何等為四？厭離愛欲、不生疾心、於一切眾生施一切有、晝夜求法心不懈惓。」爾時世尊而說偈言：

「厭離於色欲， 魔界地獄緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「厭離於色欲， 魔界地獄緣，

放逸造眾惡， 惡令墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放逸造眾惡， 惡令墮惡道。

於他不起妬， 不為於名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於他不起妬， 不為於名稱，

愍愛視眾生， 尊貴色端嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍愛視眾生， 尊貴色端嚴。

眾生起怨諍， 皆以貪為本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生起怨諍， 皆以貪為本，

是故當捨愛， 愛捨成妙持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故當捨愛， 愛捨成妙持。

晝夜常樂法， 推異推道求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜常樂法， 推異推道求，

專精求道者， 疾得成妙持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專精求道者， 疾得成妙持。」

「又舍利弗！菩薩復有四法成就，疾得是持。何等為四？閑居寂志、得深法忍、不求利養、一切內外盡施無遺，是為四。」爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利弗！菩薩復有四法成就，疾得是持。何等為四？閑居寂志、得深法忍、不求利養、一切內外盡施無遺，是為四。」爾時世尊而說偈言：

「閑居寂志佛所譽， 自守空靜不輕彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閑居寂志佛所譽， 自守空靜不輕彼，

常樂修習深法忍， 如救頭然不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂修習深法忍， 如救頭然不放逸。

不求名譽及利養， 因斯造諸諂曲行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求名譽及利養， 因斯造諸諂曲行，

處處知足如飛鳥， 節身損己修仁行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處知足如飛鳥， 節身損己修仁行。

快哉得佛教， 出家受具戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 快哉得佛教， 出家受具戒，

捨家離眾苦， 遵修於佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨家離眾苦， 遵修於佛教。

若不得佛教， 出家是戒利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不得佛教， 出家是戒利，

信戒施聞慧， 皆悉不成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信戒施聞慧， 皆悉不成就，

此過離佛遠， 是故捨貪利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此過離佛遠， 是故捨貪利。」

「又舍利弗！菩薩復有四法成就，疾得是持。何等為四？一曰八字，是義隨義悉入其中。八字者，波、羅、婆、迦、闍、陀、賒、叉。波者，第一義，一切諸法無我悉來入門。羅者，相好無相如如來身入於法性。婆者，愚癡之法及智慧法隨順入義。迦者，業行果報及非業行報皆悉究竟隨順入義。闍者，生緣老死皆悉隨入不生不滅。陀者，一切諸持悉隨入空無相無願。賒者，一切諸持皆隨順入。叉者，盡一切諸法悉入於如是如是八字，是義悉入其中。二曰善書此經執持不捨。三曰半月半月誦習此經。四曰帝當供給供養持此經者。」爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利弗！菩薩復有四法成就，疾得是持。何等為四？一曰八字，是義隨義悉入其中。八字者，波、羅、婆、迦、闍、陀、賒、叉。波者，第一義，一切諸法無我悉來入門。羅者，相好無相如如來身入於法性。婆者，愚癡之法及智慧法隨順入義。迦者，業行果報及非業行報皆悉究竟隨順入義。闍者，生緣老死皆悉隨入不生不滅。陀者，一切諸持悉隨入空無相無願。賒者，一切諸持皆隨順入。叉者，盡一切諸法悉入於如是如是八字，是義悉入其中。二曰善書此經執持不捨。三曰半月半月誦習此經。四曰帝當供給供養持此經者。」爾時世尊而說偈言：

「當思八字義， 善書持此經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當思八字義， 善書持此經，

半月次來誦， 勸發行持者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 半月次來誦， 勸發行持者。

一切十方恒沙國， 無量諸佛在其前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方恒沙國， 無量諸佛在其前，

得坐道場妙相滿， 當勤修習此持行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得坐道場妙相滿， 當勤修習此持行。」

「復次舍利弗！菩薩學此持者得四功德利。何等為四？一者十方諸佛所念、二者離諸魔事、三者惡罪業障疾得清淨、四者無礙斷辯才皆悉成就，是為四。」爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩學此持者得四功德利。何等為四？一者十方諸佛所念、二者離諸魔事、三者惡罪業障疾得清淨、四者無礙斷辯才皆悉成就，是為四。」爾時世尊而說偈言：

「諸佛常護念， 眾魔不得便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛常護念， 眾魔不得便，

罪業障悉除， 得妙無量持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪業障悉除， 得妙無量持。」

佛告舍利弗：「乃昔過去無數劫時，有佛世尊號寶首焰王如來、應供、等正覺、明行成、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。舍利弗！彼寶首焰王如來臨滅度時，有轉輪王名曰持光明，王四天下快得自在。王有太子，名無念德道，其初生時形如十六歲童子。從彼世尊得聞此持，聞此持已專精求學，經七千歲不為睡眠之所蔭蓋，七千歲中未曾起身愛、未曾念王事，又七千歲中身不猗臥端坐正受，於是即見九十億那由他諸佛，從其聞法皆能受持，便出家學道。九萬歲中以是無量門出生之持廣為人說，於一生中成就八十億那由他人立阿耨多羅三藐三菩提心，勸進教化令不退轉。彼時眾中有長者子名曰月幢，得聞是持至心隨喜。彼以隨喜善根因緣故，常得親近九十億佛，得最上持得最上處無量辯才。復於三劫親近諸佛，三劫末時月幢得佛，號燈光如來、應供、等正覺。彼時王子無念德道者，今西方無量壽佛是。舍利弗！我亦與賢劫諸菩薩曾聞此持，聞已隨喜。以此隨喜善根因緣，除却四十萬劫生死之罪，又得親近九十億佛。是故舍利弗！若菩薩摩訶薩欲得疾成阿耨多羅三藐三菩提者，於此妙持當勤隨喜。隨喜功德，乃至菩薩不退轉地作大因緣。況復書持受誦、如說修行，一切人民莫能思量稱說其福。」爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「乃昔過去無數劫時，有佛世尊號寶首焰王如來、應供、等正覺、明行成、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。舍利弗！彼寶首焰王如來臨滅度時，有轉輪王名曰持光明，王四天下快得自在。王有太子，名無念德道，其初生時形如十六歲童子。從彼世尊得聞此持，聞此持已專精求學，經七千歲不為睡眠之所蔭蓋，七千歲中未曾起身愛、未曾念王事，又七千歲中身不猗臥端坐正受，於是即見九十億那由他諸佛，從其聞法皆能受持，便出家學道。九萬歲中以是無量門出生之持廣為人說，於一生中成就八十億那由他人立阿耨多羅三藐三菩提心，勸進教化令不退轉。彼時眾中有長者子名曰月幢，得聞是持至心隨喜。彼以隨喜善根因緣故，常得親近九十億佛，得最上持得最上處無量辯才。復於三劫親近諸佛，三劫末時月幢得佛，號燈光如來、應供、等正覺。彼時王子無念德道者，今西方無量壽佛是。舍利弗！我亦與賢劫諸菩薩曾聞此持，聞已隨喜。以此隨喜善根因緣，除却四十萬劫生死之罪，又得親近九十億佛。是故舍利弗！若菩薩摩訶薩欲得疾成阿耨多羅三藐三菩提者，於此妙持當勤隨喜。隨喜功德，乃至菩薩不退轉地作大因緣。況復書持受誦、如說修行，一切人民莫能思量稱說其福。」爾時世尊而說偈言：

「聞經心隨喜， 書持敬諷誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞經心隨喜， 書持敬諷誦，

天人莫能計， 福報之限量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人莫能計， 福報之限量。

生生常見佛， 信向不迴動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生常見佛， 信向不迴動，

體解深法要， 疾覺無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體解深法要， 疾覺無上道。

三昧不退減， 三明總持門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧不退減， 三明總持門，

財色常見佛， 乃至無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財色常見佛， 乃至無上道。

憶念過去世， 長者子聞持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶念過去世， 長者子聞持，

即見九十億， 那由他諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即見九十億， 那由他諸佛，

所求如其願， 得成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所求如其願， 得成無上道。

若欲疾成佛， 道力降眾魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲疾成佛， 道力降眾魔，

欲滿百福相， 行此非有難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲滿百福相， 行此非有難。

如滿恒沙剎， 積寶以布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如滿恒沙剎， 積寶以布施，

比書持此經， 終不得為比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比書持此經， 終不得為比。」

「又舍利弗！菩薩行此持者，有八大鬼是雪山之神，共護視之。其名曰：勇健神、強力神、自在神、雄猛神、知行神、難勝神、鳩摩羅神、善臂神，是為八。彼欲令諸神來者，當澡浴其身、淨其衣服、正色經行、慈念眾生、思是法要。如其憶念，彼諸神等尋現在前。復有八菩薩生欲行天，亦常護念。何等為八？照明十方天子、離欲行天子、慧光天子、如日天子、真諦天子、願滿天子、星王天子、知行天子，是為八。是等菩薩常來護念，令彼專精疾得妙持。行是持者，真實為本，而常恭敬，當念知恩，學深法忍等觀無生無滅之法，平等持戒自護兼彼。」說是法時，三十二恒河沙等菩薩尋得是持，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。六十萬人得不起法忍。三萬二千天與人皆發無上正真道意。是時三千大千世界六種震動，天雨眾華普遍世界，天發伎樂不鼓自鳴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利弗！菩薩行此持者，有八大鬼是雪山之神，共護視之。其名曰：勇健神、強力神、自在神、雄猛神、知行神、難勝神、鳩摩羅神、善臂神，是為八。彼欲令諸神來者，當澡浴其身、淨其衣服、正色經行、慈念眾生、思是法要。如其憶念，彼諸神等尋現在前。復有八菩薩生欲行天，亦常護念。何等為八？照明十方天子、離欲行天子、慧光天子、如日天子、真諦天子、願滿天子、星王天子、知行天子，是為八。是等菩薩常來護念，令彼專精疾得妙持。行是持者，真實為本，而常恭敬，當念知恩，學深法忍等觀無生無滅之法，平等持戒自護兼彼。」說是法時，三十二恒河沙等菩薩尋得是持，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。六十萬人得不起法忍。三萬二千天與人皆發無上正真道意。是時三千大千世界六種震動，天雨眾華普遍世界，天發伎樂不鼓自鳴。

是時舍利弗白佛言：「世尊！當何名此經？」佛告舍利弗：「此經之要名出生無量門持，亦名一生補處道行，亦名成道降魔得一切智，當奉持之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時舍利弗白佛言：「世尊！當何名此經？」佛告舍利弗：「此經之要名出生無量門持，亦名一生補處道行，亦名成道降魔得一切智，當奉持之。」

說是法時，尊者舍利弗及諸十方來會菩薩并諸眾會天與人、乾闥婆、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，尊者舍利弗及諸十方來會菩薩并諸眾會天與人、乾闥婆、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜。