佛說無量門微密持經(一名成道降魔得一切智) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無量門微密持經(一名成道降魔得一切智)

吳月支優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支優婆塞支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊於維耶離國大樹精舍。佛告賢者大目揵連：「汝行請遊三千大千世界比丘，為弟子行及菩薩行者使會。」目連受教，步須彌頂，以道神力周遍佛界聲告使知，應時精舍有四十萬比丘會。復現神足，令是天下猗行比丘悉會精舍，稽首畢，一面住。佛復告慧見菩薩、敬首菩薩、除憂菩薩、虞界菩薩、去蓋菩薩、闚音菩薩、殆棄菩薩、眾首菩薩、辯音菩薩、慈氏菩薩：「汝等行請十方無央數佛國諸一生補處、無所從生法忍，及不退轉、信解菩薩悉令會此。」即皆受教而為感應，時有八百億一生補處菩薩、三百億得無所從生法忍菩薩、百億不退轉菩薩、六百億信解菩薩，皆乘佛聖旨神足來會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊於維耶離國大樹精舍。佛告賢者大目揵連：「汝行請遊三千大千世界比丘，為弟子行及菩薩行者使會。」目連受教，步須彌頂，以道神力周遍佛界聲告使知，應時精舍有四十萬比丘會。復現神足，令是天下猗行比丘悉會精舍，稽首畢，一面住。佛復告慧見菩薩、敬首菩薩、除憂菩薩、虞界菩薩、去蓋菩薩、闚音菩薩、殆棄菩薩、眾首菩薩、辯音菩薩、慈氏菩薩：「汝等行請十方無央數佛國諸一生補處、無所從生法忍，及不退轉、信解菩薩悉令會此。」即皆受教而為感應，時有八百億一生補處菩薩、三百億得無所從生法忍菩薩、百億不退轉菩薩、六百億信解菩薩，皆乘佛聖旨神足來會。

賢者舍利弗見大眾會，心念：「當問如來妙行，演現其要，令諸菩薩一切望畢得無礙辯，遠聞十方無數剎土諸佛說法念不中忘，至於無上正真之道為最正覺，疾使菩薩得四清淨。何等為四？一曰人淨、二曰法淨、三曰慧淨、四曰佛國嚴淨。亦疾使菩薩得四願悅。何等為四？一曰身和悅、二曰言和悅、三曰意和悅、四曰滅和悅。已得四願悅，便入四持門。何等為四？一曰如文行入持門、二曰內深忍入持門、三曰解人根德入持門、四曰知行報善入持門。」舍利弗思念是菩薩清淨無量慧地，欲令佛說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者舍利弗見大眾會，心念：「當問如來妙行，演現其要，令諸菩薩一切望畢得無礙辯，遠聞十方無數剎土諸佛說法念不中忘，至於無上正真之道為最正覺，疾使菩薩得四清淨。何等為四？一曰人淨、二曰法淨、三曰慧淨、四曰佛國嚴淨。亦疾使菩薩得四願悅。何等為四？一曰身和悅、二曰言和悅、三曰意和悅、四曰滅和悅。已得四願悅，便入四持門。何等為四？一曰如文行入持門、二曰內深忍入持門、三曰解人根德入持門、四曰知行報善入持門。」舍利弗思念是菩薩清淨無量慧地，欲令佛說。

於是佛語賢者舍利弗，讚言：「善哉意至，欲使諸菩薩疾成持行。若，舍利弗！菩薩行此持要句者，疾入無量之門，得微密持，謂是無為無向；如正意解，為應為滅；內明順道，為履上迹；如微妙行不動寂靜，無量無上；微密無垢，清淨自然惟無惟無所著；明光悅懌，果而大勇為美譽；動無動以正動近道，因能善與遊無罣礙入諸法門，強而有勢光大照遠解等，意無不入不斷持實。如是舍利弗！行持菩薩非有數也，行無數法為不以知故。諸法斷覺而不作不見合法離，不見起不見滅，不有去來現在之智，亦不知法已成未成，隨佛念行不念相，亦不好、不種姓、不群從、不方土、不勞盡，不以知無不知，不人淨、不法說、不我利不彼利、不法律，不行不除，不念身不念人，於一切法行無受者名為念佛，為一切法之正歸也。為是無畏持義之藏，妙願已滿、上道已備，調靜諸定，一切德本不由彼致，自從法生。種姓相好，其行自然，無邪行、無斷行。是為菩薩能學無量門微密之持，為不退轉於無上正真之道。所以者何？是從眾生之行，而致無量得行之持。」於是佛說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛語賢者舍利弗，讚言：「善哉意至，欲使諸菩薩疾成持行。若，舍利弗！菩薩行此持要句者，疾入無量之門，得微密持，謂是無為無向；如正意解，為應為滅；內明順道，為履上迹；如微妙行不動寂靜，無量無上；微密無垢，清淨自然惟無惟無所著；明光悅懌，果而大勇為美譽；動無動以正動近道，因能善與遊無罣礙入諸法門，強而有勢光大照遠解等，意無不入不斷持實。如是舍利弗！行持菩薩非有數也，行無數法為不以知故。諸法斷覺而不作不見合法離，不見起不見滅，不有去來現在之智，亦不知法已成未成，隨佛念行不念相，亦不好、不種姓、不群從、不方土、不勞盡，不以知無不知，不人淨、不法說、不我利不彼利、不法律，不行不除，不念身不念人，於一切法行無受者名為念佛，為一切法之正歸也。為是無畏持義之藏，妙願已滿、上道已備，調靜諸定，一切德本不由彼致，自從法生。種姓相好，其行自然，無邪行、無斷行。是為菩薩能學無量門微密之持，為不退轉於無上正真之道。所以者何？是從眾生之行，而致無量得行之持。」於是佛說偈言：

「法空無望得， 為道莫自恣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法空無望得， 為道莫自恣，

奉經而不亂， 則是疾得持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉經而不亂， 則是疾得持。

是經義為妙， 持無極常念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是經義為妙， 持無極常念，

學聞斯慧者， 可得成道行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學聞斯慧者， 可得成道行。

菩薩得此持， 常行精進者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得此持， 常行精進者，

十方彼諸佛， 說法輒得聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方彼諸佛， 說法輒得聞，

一切能受持， 執義正不忘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切能受持， 執義正不忘，

意解如日明， 自恣微妙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意解如日明， 自恣微妙行。

至於無上法， 弘大持之門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至於無上法， 弘大持之門，

一切是得向， 為能擁護經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切是得向， 為能擁護經。

正使一切人， 盡劫共難聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使一切人， 盡劫共難聞，

悉能解諸結， 其智不可極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能解諸結， 其智不可極。

是坐上道者， 得為法王子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是坐上道者， 得為法王子，

常厚護持法， 內性好斯經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常厚護持法， 內性好斯經。

菩薩所貴重， 十方佛亦愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所貴重， 十方佛亦愛，

名譽蓋於世， 行此為無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名譽蓋於世， 行此為無量。

八十億諸佛， 終時悉得見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十億諸佛， 終時悉得見，

一切皆授手， 接行此持者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆授手， 接行此持者。

若於往千劫， 而為不善行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於往千劫， 而為不善行，

一月可以除， 但當守此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一月可以除， 但當守此經。

菩薩所興福， 億劫來積聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所興福， 億劫來積聚，

善誦是持者， 一日可與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善誦是持者， 一日可與等。

念意如強意， 思惟此上持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念意如強意， 思惟此上持，

向行眾德本， 必成至覺道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向行眾德本， 必成至覺道。

假使三界人， 一切悉為魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使三界人， 一切悉為魔，

不能中得害， 唯行是經者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能中得害， 唯行是經者。

是說幻如諦， 為極法之要， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是說幻如諦， 為極法之要，

諸佛自此出， 道意所由生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛自此出， 道意所由生。

昔吾學道時， 得決於錠光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔吾學道時， 得決於錠光，

如恒沙等佛， 我悉於中見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如恒沙等佛， 我悉於中見。

欲聞十方佛， 所說悉覺識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲聞十方佛， 所說悉覺識，

當專習是經， 一切可疾得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當專習是經， 一切可疾得。

若願嚴佛國， 合成弟子眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若願嚴佛國， 合成弟子眾，

光相及種好， 當從是經得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光相及種好， 當從是經得。

能除放逸念， 七日專惟是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除放逸念， 七日專惟是，

八十億佛臻， 共授以此持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十億佛臻， 共授以此持。

不以意思意， 亦不思無意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以意思意， 亦不思無意，

意而不有思， 然後可得持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意而不有思， 然後可得持。

宜熟解此經， 勿有忘於道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宜熟解此經， 勿有忘於道，

得此持如海， 不復勤於財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此持如海， 不復勤於財。

欲安諸天人， 一切願無難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲安諸天人， 一切願無難，

此為道之座， 但當正意行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此為道之座， 但當正意行。」

「又舍利弗！菩薩有四法行，疾得是持。何等為四？已厭惡於愛欲、己無賊害於眾生、以一切有而為布施、以無疲厭晝夜樂法。復有四法行，疾得是持。何等為四？能習山澤居、內行深法忍、不慕彼利養、行無量施不惜軀命。復有四法行，疾得是持。何等為四？一曰入八字義。八字義者，謂迹、敏、惟、棄、悲、調、滅、忍，常書持是；二曰誦說常以調意；三曰內性合是法要；四曰勸行大道之行。菩薩如此，為疾得持。」於是佛說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利弗！菩薩有四法行，疾得是持。何等為四？已厭惡於愛欲、己無賊害於眾生、以一切有而為布施、以無疲厭晝夜樂法。復有四法行，疾得是持。何等為四？能習山澤居、內行深法忍、不慕彼利養、行無量施不惜軀命。復有四法行，疾得是持。何等為四？一曰入八字義。八字義者，謂迹、敏、惟、棄、悲、調、滅、忍，常書持是；二曰誦說常以調意；三曰內性合是法要；四曰勸行大道之行。菩薩如此，為疾得持。」於是佛說偈言：

「當棄欲苦行， 速捨愚癡地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當棄欲苦行， 速捨愚癡地，

無自恣作惡， 惡令墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無自恣作惡， 惡令墮惡道。

是不作彼近， 不知利譽事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是不作彼近， 不知利譽事，

愛眼視眾人， 必貴如得色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛眼視眾人， 必貴如得色。

眾人之有諍， 皆由貪為本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾人之有諍， 皆由貪為本，

故盡汲汲劇， 棄是乃得持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故盡汲汲劇， 棄是乃得持。

欲法者晝夜， 捨異唯道求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲法者晝夜， 捨異唯道求，

得持而心向， 是以常見經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得持而心向， 是以常見經。

閑居習佛教， 住此不知彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閑居習佛教， 住此不知彼，

深忍却放逸， 常如救頭然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深忍却放逸， 常如救頭然。

法不猗知利， 亦不有身求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法不猗知利， 亦不有身求，

見失當棄利， 人以利為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見失當棄利， 人以利為行。

快哉得佛教， 捨家離眾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 快哉得佛教， 捨家離眾苦，

信者成道學， 敬佛法為智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信者成道學， 敬佛法為智。

智士不貪利， 何況行法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智士不貪利， 何況行法者，

佛從遠斯成， 故當捨利求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛從遠斯成， 故當捨利求。

當思八字義， 善書持此經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當思八字義， 善書持此經，

常誦用調已， 亦以開化人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常誦用調已， 亦以開化人。

得坐大智署， 一切見十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得坐大智署， 一切見十方，

無量佛在前， 勸成其道欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量佛在前， 勸成其道欲。」

「又舍利弗！菩薩有四德，為是持。何等為四？一曰常念諸佛、二曰不有邪行、三曰疾除行蓋、四曰得入無量門微密之持。有昔，舍利弗！往無央數不可計劫，時有佛名寶首曜王號如來、至真、等正覺、明行成，為善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐，度人無量。臨滅度時，世有轉輪王名光秉，其太子曰無念德首，年千八百歲，從佛得聞此持而即奉行。又七千歲未曾睡臥，又七千歲未曾起身愛，又七千歲未曾念財利，又七千歲一心念行未曾傾倚，於是則見九十億佛，悉聞說法、皆從受持，便作沙門積九萬歲。以是無量門微密之持解說眾人，於一世中成就八十億人，使行無上正真之道，誘進令出家，立不退轉地。彼時眾中有尊者子名為月行，聞是法要，盡心願樂。以此德本，值七十億佛，皆從得上持，逮諸菩薩無量之辯。其後三劫悉見諸佛，三劫末時月行得佛名曰錠光，號如來、至真、等正覺、明行成，為善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐。又彼太子無念德首講說法者，則今西方無量壽佛是也。此賢劫中諸菩薩聞是法願樂者，皆得除後四十萬劫生死之行。又是學者欲疾作佛，若得是經，如有願樂道行之意，則是當立不退轉地，必為無上正真之道，何況書持誦行，一切人民莫能稱量說其福也。」於是佛說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利弗！菩薩有四德，為是持。何等為四？一曰常念諸佛、二曰不有邪行、三曰疾除行蓋、四曰得入無量門微密之持。有昔，舍利弗！往無央數不可計劫，時有佛名寶首曜王號如來、至真、等正覺、明行成，為善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐，度人無量。臨滅度時，世有轉輪王名光秉，其太子曰無念德首，年千八百歲，從佛得聞此持而即奉行。又七千歲未曾睡臥，又七千歲未曾起身愛，又七千歲未曾念財利，又七千歲一心念行未曾傾倚，於是則見九十億佛，悉聞說法、皆從受持，便作沙門積九萬歲。以是無量門微密之持解說眾人，於一世中成就八十億人，使行無上正真之道，誘進令出家，立不退轉地。彼時眾中有尊者子名為月行，聞是法要，盡心願樂。以此德本，值七十億佛，皆從得上持，逮諸菩薩無量之辯。其後三劫悉見諸佛，三劫末時月行得佛名曰錠光，號如來、至真、等正覺、明行成，為善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐。又彼太子無念德首講說法者，則今西方無量壽佛是也。此賢劫中諸菩薩聞是法願樂者，皆得除後四十萬劫生死之行。又是學者欲疾作佛，若得是經，如有願樂道行之意，則是當立不退轉地，必為無上正真之道，何況書持誦行，一切人民莫能稱量說其福也。」於是佛說偈曰：

「常修念佛者， 眾邪不得便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常修念佛者， 眾邪不得便，

行蓋用疾除， 得妙無量持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行蓋用疾除， 得妙無量持。

聞經心願樂， 書持敬諷誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞經心願樂， 書持敬諷誦，

天人莫能計， 福廣無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人莫能計， 福廣無有量。

所生輒見佛， 信向不迴動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生輒見佛， 信向不迴動，

體解深經要， 疾覺斯上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體解深經要， 疾覺斯上道。

得持惡道斷， 不失定大財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得持惡道斷， 不失定大財，

色好常見佛， 即至覺上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色好常見佛， 即至覺上道。

尊者子聞持， 即追識宿命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者子聞持， 即追識宿命，

見佛九十億， 得道如其願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛九十億， 得道如其願。

若欲疾成佛， 道力降眾魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲疾成佛， 道力降眾魔，

欲滿百福相， 行此非有難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲滿百福相， 行此非有難。

如滿恒沙剎， 積寶以布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如滿恒沙剎， 積寶以布施，

比書持此福， 終不得為比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比書持此福， 終不得為比。」

「是，舍利弗！菩薩行持者，有八大神在雪山中，共視護之，其名曰：勇決神、果強神、饒裕神、雄猛神、體行神、清潔神、難勝神、多安神，斯神必來。常當澡浴、淨其被服、正色經行、慈念眾生、思是法要，神面不遠必安定誦。復有八菩薩，今在欲行天，常當存念。其名：無愛天、悅可天、智光天、懷金天、積習天、願滿天、星王天、行審天。斯皆敏行此持者，當諦惟持而常恭敬。已如應行微妙法忍，無得輕試。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是，舍利弗！菩薩行持者，有八大神在雪山中，共視護之，其名曰：勇決神、果強神、饒裕神、雄猛神、體行神、清潔神、難勝神、多安神，斯神必來。常當澡浴、淨其被服、正色經行、慈念眾生、思是法要，神面不遠必安定誦。復有八菩薩，今在欲行天，常當存念。其名：無愛天、悅可天、智光天、懷金天、積習天、願滿天、星王天、行審天。斯皆敏行此持者，當諦惟持而常恭敬。已如應行微妙法忍，無得輕試。」

說是法時，恒沙等菩薩皆得是持而不退轉。六十姟天與人未發道意者，今皆發起無上正真之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，恒沙等菩薩皆得是持而不退轉。六十姟天與人未發道意者，今皆發起無上正真之道。

賢者舍利弗白佛言：「當何名此經？」佛言：「是法之要，名無量門微密之持，一名成道降魔得一切智，當奉持之。」佛說是已，皆歡喜受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者舍利弗白佛言：「當何名此經？」佛言：「是法之要，名無量門微密之持，一名成道降魔得一切智，當奉持之。」佛說是已，皆歡喜受。