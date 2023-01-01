出生無邊門陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生無邊門陀羅尼經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵住毘舍離大林重樓閣，與大苾芻眾八千人俱，眾多菩薩摩訶薩。爾時世尊以念具慧知我棄捨壽行，却後三月當般涅槃。時世尊即命具壽大目揵連往大千世界遍告諸苾芻，咸皆集會於大林重樓閣。大目揵連白佛言：「唯然奉教。」即剎那頃以自神足力到須彌頂，以大音聲宣告大千世界： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵住毘舍離大林重樓閣，與大苾芻眾八千人俱，眾多菩薩摩訶薩。爾時世尊以念具慧知我棄捨壽行，却後三月當般涅槃。時世尊即命具壽大目揵連往大千世界遍告諸苾芻，咸皆集會於大林重樓閣。大目揵連白佛言：「唯然奉教。」即剎那頃以自神足力到須彌頂，以大音聲宣告大千世界：

「汝等咸聽此世界， 其中有情佛弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等咸聽此世界， 其中有情佛弟子，

大師今當降法雨， 願樂聽者咸來集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師今當降法雨， 願樂聽者咸來集。」

爾時即四萬苾芻皆來集會於大林重樓閣。是諸苾芻既見世尊，頂禮佛足，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時即四萬苾芻皆來集會於大林重樓閣。是諸苾芻既見世尊，頂禮佛足，却坐一面。

爾時舍利弗承佛威力作是念：「我當應作如是色類神通現行。由此神通現行作已，乃至三千大千世界中住者，或聲聞乘者、緣覺乘者、大乘者，我皆令集會於大林重樓閣。」時舍利弗即作如是神通現行。由此神通現行，乃至三千大千世界中住者，或聲聞乘者、緣覺乘者、大乘者，悉皆來集會於大林重樓閣。彼等皆來見世尊已，頭面禮足，繞佛三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗承佛威力作是念：「我當應作如是色類神通現行。由此神通現行作已，乃至三千大千世界中住者，或聲聞乘者、緣覺乘者、大乘者，我皆令集會於大林重樓閣。」時舍利弗即作如是神通現行。由此神通現行，乃至三千大千世界中住者，或聲聞乘者、緣覺乘者、大乘者，悉皆來集會於大林重樓閣。彼等皆來見世尊已，頭面禮足，繞佛三匝，退坐一面。

爾時世尊即告諸大菩薩摩訶薩，所謂不空見菩薩、文殊師利童真菩薩、滅惡趣菩薩、斷憂暗菩薩、除一切蓋障菩薩、網光菩薩、滅一切境界慧菩薩、觀自在菩薩、不疲倦意菩薩、香象菩薩、勇猛菩薩、虛空庫菩薩、無量光菩薩、月光菩薩、智幢菩薩、賢護菩薩、海慧菩薩、無盡慧菩薩、金剛藏菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、辯積菩薩、慈氏菩薩：「汝等可往十方恒河沙數佛國土，召集末後身菩薩、一生補處菩薩、不退轉菩薩、得無生法忍菩薩或信解菩薩，彼等皆令集會於大林重樓閣。」即時彼諸菩薩承佛聖旨，聞已「唯然世尊。」即於剎那頃作如是神通境界。由此神通境界，於大林重樓閣，不可說不可說百千俱胝那庾多住末後身菩薩皆來集會，復有九十俱胝百千那庾多一生補處菩薩皆來集會，復有三那庾多百千不退轉菩薩皆來集會，復有三十俱胝百千那庾多得無生法忍菩薩皆來集會，復有八俱胝那庾多百千或信解菩薩，如是等菩薩皆來集會。彼等來見世尊已，頭面禮足，繞佛三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即告諸大菩薩摩訶薩，所謂不空見菩薩、文殊師利童真菩薩、滅惡趣菩薩、斷憂暗菩薩、除一切蓋障菩薩、網光菩薩、滅一切境界慧菩薩、觀自在菩薩、不疲倦意菩薩、香象菩薩、勇猛菩薩、虛空庫菩薩、無量光菩薩、月光菩薩、智幢菩薩、賢護菩薩、海慧菩薩、無盡慧菩薩、金剛藏菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、辯積菩薩、慈氏菩薩：「汝等可往十方恒河沙數佛國土，召集末後身菩薩、一生補處菩薩、不退轉菩薩、得無生法忍菩薩或信解菩薩，彼等皆令集會於大林重樓閣。」即時彼諸菩薩承佛聖旨，聞已「唯然世尊。」即於剎那頃作如是神通境界。由此神通境界，於大林重樓閣，不可說不可說百千俱胝那庾多住末後身菩薩皆來集會，復有九十俱胝百千那庾多一生補處菩薩皆來集會，復有三那庾多百千不退轉菩薩皆來集會，復有三十俱胝百千那庾多得無生法忍菩薩皆來集會，復有八俱胝那庾多百千或信解菩薩，如是等菩薩皆來集會。彼等來見世尊已，頭面禮足，繞佛三匝，退坐一面。

時舍利弗見大菩薩集會，即作是念：「我當於如來、應供、正遍知問如是義理。由聞如是隨應義理記別，於菩薩摩訶薩斷一切疑，速得無礙辯才智慧，於殑伽沙數佛土於諸如來聽聞法要，聞已悉皆受持，乃至得無上菩提於其中間所聞法要念持不忘。菩薩有四清淨行法。何謂四法？有情清淨、法清淨、願清淨、佛土莊嚴功德清淨。得彼法已，有四種悅意法，身悅意、語悅意、心悅意、生悅意。得彼法已，能入四陀羅尼門。云何為四？所謂入出生無盡陀羅尼門、入眾生根善巧陀羅尼門、入業報善巧無為陀羅尼門、入甚深法忍陀羅尼門。」時舍利弗如是義理如前所說決定思惟，廣為世尊宣說，「唯願世尊所說義理法要，於諸菩薩修行得清淨。唯願世尊敷演說之。」如是說已告舍利弗言：「善哉善哉！舍利弗！汝能愍念多人、安樂哀愍謂多人、利樂人天。汝能問如是義，汝當善聽極善聽，思惟繫念，吾當為說。」舍利弗從佛聞已，「唯然世尊！願為宣說。」時世尊告舍利弗：「菩薩摩訶薩於諸一切法不取不著，應當受持此真言陀羅尼句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗見大菩薩集會，即作是念：「我當於如來、應供、正遍知問如是義理。由聞如是隨應義理記別，於菩薩摩訶薩斷一切疑，速得無礙辯才智慧，於殑伽沙數佛土於諸如來聽聞法要，聞已悉皆受持，乃至得無上菩提於其中間所聞法要念持不忘。菩薩有四清淨行法。何謂四法？有情清淨、法清淨、願清淨、佛土莊嚴功德清淨。得彼法已，有四種悅意法，身悅意、語悅意、心悅意、生悅意。得彼法已，能入四陀羅尼門。云何為四？所謂入出生無盡陀羅尼門、入眾生根善巧陀羅尼門、入業報善巧無為陀羅尼門、入甚深法忍陀羅尼門。」時舍利弗如是義理如前所說決定思惟，廣為世尊宣說，「唯願世尊所說義理法要，於諸菩薩修行得清淨。唯願世尊敷演說之。」如是說已告舍利弗言：「善哉善哉！舍利弗！汝能愍念多人、安樂哀愍謂多人、利樂人天。汝能問如是義，汝當善聽極善聽，思惟繫念，吾當為說。」舍利弗從佛聞已，「唯然世尊！願為宣說。」時世尊告舍利弗：「菩薩摩訶薩於諸一切法不取不著，應當受持此真言陀羅尼句。

「怛儞也(二合)他阿寧(尼經反)(一) 阿嵠(二) 麼嵠(三) 目嵠(四) 三曼多目嵠(五) 素迷(六) 婆底(丁以反)也囉迷(七) 掃底欲訖低(二合)(八) 儞嚕訖諦(二合)(九) 儞儞嚕訖底(二合)(十) 鉢囉(二合)陛(十一) 呬黎(十二) 呬里迦[萉-巴+(日/(句-口+匕))]鞞[萉-巴+(日/(句-口+匕))]鞞(二合)(十三) 迦[萉-巴+(日/(句-口+匕))]波(二合)私娑(引)黎(十四) 娑囉嚩底(二合)(十五) 呬黎(十六) 呬黎(十七) 呬黎(十八) 呬黎(十九) 呬黎(二十) 呬黎(二十一) 呬里(二十二) 呬里黎(二十三) 摩訶呬呬讚嬭(二十四) 遮嚩泥(二十五) 折囉(引)遮囉泥(二十六) 阿折黎(二十七) 麼折黎(二十八) 阿難帝(二十九) 阿難多蘖底(三十) 阿囉儜(三十一) 濕麼泥(三十二) 濕嚩波泥(三十三) 濕靺怛儜(三十四) 濕彈帝(三十五) 達磨馱嚟(三十六) 儞(引)呵嚟(三十七) 涅(寧逸反)呵黎(三十八) 微麼黎(三十九) 尸羅尾戍馱寧(四十) 鉢囉(二合)訖哩(二合)底儞(引)波寧(四十一) 皤(去)嚩尾皤嚩寧(四十二) 阿僧蜺(四十三) 阿僧俄尾呵嚟(四十四) 娜迷(四十五) 微麼黎(四十六) 微麼羅鉢囉(二合)鞞(四十七) 僧迦哩灑(二合)儞(四十八) 地黎(四十九) 地地嚟(五十) 摩訶地地嚟(五十一) 也世(五十二) 也戍嚩底(五十三) 者黎(五十四) 阿者黎(五十五) 麼者黎(五十六) 三麼者黎(五十七) 涅哩(二合)荼(上)散地(五十八) 蘇悉體(聽以反)嚟(五十九) 阿僧蜺(六十) 阿僧誐微訶嚟阿僧誐涅哩(二合)呵(引)黎(六十一) 儞(引)呵囉微麼黎(六十二) 儞呵囉戍馱泥(六十三) 涅哩(二合)荼蘇迷(六十四) 迷體(二合)嚟(六十五) 娑他(二合)迷(六十六) 悉他(二合)麼靺底(六十七) 麼訶鉢囉(二合)鞞(六十八) 三曼多鉢囉(二合)陛(六十九) 微補羅鉢囉(二合)陛(七十) 微補羅囉濕迷(七十一) 三曼多目嵠(七十二) 薩嚩怛囉(二合引)努蘖低(七十三) 阿那砌泥(七十四) 馱囉抳(七十五) 達磨儞馱那愚(于句反)(七十六) 怛嚟(二合)(七十七) 三曼多皤捺黎(二合)(七十八) 薩嚩怛他蘖多地瑟咤(二合)那地瑟恥(二合)諦(七十九) 娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他阿寧(尼經反)(一) 阿嵠(二) 麼嵠(三) 目嵠(四) 三曼多目嵠(五) 素迷(六) 婆底(丁以反)也囉迷(七) 掃底欲訖低(二合)(八) 儞嚕訖諦(二合)(九) 儞儞嚕訖底(二合)(十) 鉢囉(二合)陛(十一) 呬黎(十二) 呬里迦[萉-巴+(日/(句-口+匕))]鞞[萉-巴+(日/(句-口+匕))]鞞(二合)(十三) 迦[萉-巴+(日/(句-口+匕))]波(二合)私娑(引)黎(十四) 娑囉嚩底(二合)(十五) 呬黎(十六) 呬黎(十七) 呬黎(十八) 呬黎(十九) 呬黎(二十) 呬黎(二十一) 呬里(二十二) 呬里黎(二十三) 摩訶呬呬讚嬭(二十四) 遮嚩泥(二十五) 折囉(引)遮囉泥(二十六) 阿折黎(二十七) 麼折黎(二十八) 阿難帝(二十九) 阿難多蘖底(三十) 阿囉儜(三十一) 濕麼泥(三十二) 濕嚩波泥(三十三) 濕靺怛儜(三十四) 濕彈帝(三十五) 達磨馱嚟(三十六) 儞(引)呵嚟(三十七) 涅(寧逸反)呵黎(三十八) 微麼黎(三十九) 尸羅尾戍馱寧(四十) 鉢囉(二合)訖哩(二合)底儞(引)波寧(四十一) 皤(去)嚩尾皤嚩寧(四十二) 阿僧蜺(四十三) 阿僧俄尾呵嚟(四十四) 娜迷(四十五) 微麼黎(四十六) 微麼羅鉢囉(二合)鞞(四十七) 僧迦哩灑(二合)儞(四十八) 地黎(四十九) 地地嚟(五十) 摩訶地地嚟(五十一) 也世(五十二) 也戍嚩底(五十三) 者黎(五十四) 阿者黎(五十五) 麼者黎(五十六) 三麼者黎(五十七) 涅哩(二合)荼(上)散地(五十八) 蘇悉體(聽以反)嚟(五十九) 阿僧蜺(六十) 阿僧誐微訶嚟阿僧誐涅哩(二合)呵(引)黎(六十一) 儞(引)呵囉微麼黎(六十二) 儞呵囉戍馱泥(六十三) 涅哩(二合)荼蘇迷(六十四) 迷體(二合)嚟(六十五) 娑他(二合)迷(六十六) 悉他(二合)麼靺底(六十七) 麼訶鉢囉(二合)鞞(六十八) 三曼多鉢囉(二合)陛(六十九) 微補羅鉢囉(二合)陛(七十) 微補羅囉濕迷(七十一) 三曼多目嵠(七十二) 薩嚩怛囉(二合引)努蘖低(七十三) 阿那砌泥(七十四) 馱囉抳(七十五) 達磨儞馱那愚(于句反)(七十六) 怛嚟(二合)(七十七) 三曼多皤捺黎(二合)(七十八) 薩嚩怛他蘖多地瑟咤(二合)那地瑟恥(二合)諦(七十九) 娑嚩(二合)訶」

說是陀羅尼已，告舍利弗：「當受持此陀羅尼時，菩薩摩訶薩不思惟有為無為法，無所得，不誹謗、不棄捨、不執受、不開發。彼所得，於斷於修不生增益，不作不非作，不現行，不見法合、不見法散、不見法生，不見過去法滅、不見未來現在法增減，不施設於法有益無益，但應念佛三摩地。修習之時，無色非無色、無相非無相、無隨形好非無隨形好、無識非無識、無煩惱非無煩惱、無戒非無戒、無三摩地非無三摩地、無慧非無慧、無解脫非無解脫、無解脫知見非無解脫知見、非生非無生、非族姓非不族姓、非眷屬非無眷屬、非住非無住、非得非無得、非現證非無現證、非煩惱盡非無煩惱盡、非蘊界處非無蘊界處、非智非無智、非說法非無說法、非自清淨非他清淨、非有情清淨非無有情清淨、非自利非他利、非法非調伏、非身清淨非語清淨、非意清淨非行清淨、非前際行清淨非後際行清淨非現世行清淨、非自形非他形。舍利弗！此之菩薩入一切法無言說念佛三昧一切法平等，得名無畏陀羅尼住持勝義，得名決定一切意樂圓滿三摩地，一切善根智慧積集，不由他力法藏族姓隨形相好，名不被他𣣋辱陀羅尼最勝魔求善巧，亦名超一切魔業陀羅尼。舍利弗！若菩薩得此出生無邊門陀羅尼義，得不退轉，速疾證得無上正等菩提。何以故？於此一切佛法功德之藏決定，亦於是一切菩薩行差別由無相陀羅尼獲得。」爾時世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是陀羅尼已，告舍利弗：「當受持此陀羅尼時，菩薩摩訶薩不思惟有為無為法，無所得，不誹謗、不棄捨、不執受、不開發。彼所得，於斷於修不生增益，不作不非作，不現行，不見法合、不見法散、不見法生，不見過去法滅、不見未來現在法增減，不施設於法有益無益，但應念佛三摩地。修習之時，無色非無色、無相非無相、無隨形好非無隨形好、無識非無識、無煩惱非無煩惱、無戒非無戒、無三摩地非無三摩地、無慧非無慧、無解脫非無解脫、無解脫知見非無解脫知見、非生非無生、非族姓非不族姓、非眷屬非無眷屬、非住非無住、非得非無得、非現證非無現證、非煩惱盡非無煩惱盡、非蘊界處非無蘊界處、非智非無智、非說法非無說法、非自清淨非他清淨、非有情清淨非無有情清淨、非自利非他利、非法非調伏、非身清淨非語清淨、非意清淨非行清淨、非前際行清淨非後際行清淨非現世行清淨、非自形非他形。舍利弗！此之菩薩入一切法無言說念佛三昧一切法平等，得名無畏陀羅尼住持勝義，得名決定一切意樂圓滿三摩地，一切善根智慧積集，不由他力法藏族姓隨形相好，名不被他𣣋辱陀羅尼最勝魔求善巧，亦名超一切魔業陀羅尼。舍利弗！若菩薩得此出生無邊門陀羅尼義，得不退轉，速疾證得無上正等菩提。何以故？於此一切佛法功德之藏決定，亦於是一切菩薩行差別由無相陀羅尼獲得。」爾時世尊說伽他曰：

「不求於空法， 不戲論菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不求於空法， 不戲論菩提，

不傾動法界， 則得陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不傾動法界， 則得陀羅尼。

應當聽此經， 無盡陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當聽此經， 無盡陀羅尼，

由是智成就， 從此證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是智成就， 從此證菩提。

持此陀羅尼， 菩薩得無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持此陀羅尼， 菩薩得無畏，

於諸十方佛， 得聞殊勝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸十方佛， 得聞殊勝法，

能知勝妙法， 諸義文相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知勝妙法， 諸義文相應，

由如日光曜， 得句義亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由如日光曜， 得句義亦然。

獲得殊勝法， 廣大陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得殊勝法， 廣大陀羅尼，

一切皆現前， 由持此經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆現前， 由持此經故。

若有諸有情， 住劫問難者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸有情， 住劫問難者，

悉皆斷彼疑， 智慧皆無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆斷彼疑， 智慧皆無盡。

法王之長子， 得近勝菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王之長子， 得近勝菩提，

委寄佛法藏， 由愛此經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 委寄佛法藏， 由愛此經故。

有情皆愛樂， 諸佛亦憐愍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情皆愛樂， 諸佛亦憐愍，

名聞遍世間， 由持陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聞遍世間， 由持陀羅尼。

八十俱胝佛， 臨命終時現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十俱胝佛， 臨命終時現，

申手接彼人， 由持陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 申手接彼人， 由持陀羅尼。

千俱胝劫中， 先作眾罪業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千俱胝劫中， 先作眾罪業，

一月皆清淨， 由持陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一月皆清淨， 由持陀羅尼。

菩薩福德聚， 俱胝劫積集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩福德聚， 俱胝劫積集，

一月超於彼， 由持陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一月超於彼， 由持陀羅尼。

三界諸有情， 假使盡為魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界諸有情， 假使盡為魔，

不能為障難， 由持此經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能為障難， 由持此經故。

念行及智慧， 得殊勝聞持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念行及智慧， 得殊勝聞持，

常轉於舌端， 乃至證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常轉於舌端， 乃至證菩提。

如說於此經， 決定得總持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說於此經， 決定得總持，

如來於此說， 於中得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來於此說， 於中得菩提。

由聞此總持， 燃燈授我記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由聞此總持， 燃燈授我記，

剎那見諸佛， 數如殑伽沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那見諸佛， 數如殑伽沙。

若欲知諸佛， 悉皆所說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲知諸佛， 悉皆所說法，

應當習此經， 悉皆疾獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當習此經， 悉皆疾獲得。

佛剎為清淨， 聲聞得成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛剎為清淨， 聲聞得成就，

光相皆清淨， 此經皆能作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光相皆清淨， 此經皆能作。

應為不放逸， 七日當思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應為不放逸， 七日當思惟，

八十俱胝佛， 授與陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十俱胝佛， 授與陀羅尼。

思惟勿應思， 不思慎莫思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟勿應思， 不思慎莫思，

所思勿應思， 則得陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所思勿應思， 則得陀羅尼。

猶如入大海， 不求諸財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如入大海， 不求諸財寶，

得此陀羅尼， 不求餘安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此陀羅尼， 不求餘安樂，

得近於正覺， 是故汝當習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得近於正覺， 是故汝當習，

獲得寂靜句， 即得三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得寂靜句， 即得三菩提。」

爾時世尊復告舍利弗：「菩薩有四法成就得此陀羅尼。何者為四。所謂不著貪欲。於諸有情不生嫉妬？一切自己財物捨施，心無追悔，晝夜愛法，與法自娛。舍利弗！菩薩摩訶薩由成就四法得陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告舍利弗：「菩薩有四法成就得此陀羅尼。何者為四。所謂不著貪欲。於諸有情不生嫉妬？一切自己財物捨施，心無追悔，晝夜愛法，與法自娛。舍利弗！菩薩摩訶薩由成就四法得陀羅尼。」

爾時世尊復說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說伽他曰：

「應棄臭穢欲， 弊惡魔之境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應棄臭穢欲， 弊惡魔之境，

由此為地獄， 亦為惡趣因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此為地獄， 亦為惡趣因。

於他勿嫉妬， 為親名利故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於他勿嫉妬， 為親名利故，

慈目視眾生， 得大威妙色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈目視眾生， 得大威妙色。

眾生所諍訟， 積聚為根本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所諍訟， 積聚為根本，

是故應棄貪， 捨貪得總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應棄貪， 捨貪得總持。

晝夜專求法， 一心求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜專求法， 一心求菩提，

陀羅尼現前， 由習如是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼現前， 由習如是經。」

「復次舍利弗！菩薩摩訶薩成就四法得陀羅尼。云何為四？所謂習阿蘭若極無諍處，住深法忍辱力，不著利養恭敬名聞，於諸所愛物捨施而不顧戀乃至於身命。舍利弗！由成就此四法即得陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩摩訶薩成就四法得陀羅尼。云何為四？所謂習阿蘭若極無諍處，住深法忍辱力，不著利養恭敬名聞，於諸所愛物捨施而不顧戀乃至於身命。舍利弗！由成就此四法即得陀羅尼。」

爾時世尊復說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說伽他曰：

「應住蘭若佛稱讚， 住彼勿應輕他人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應住蘭若佛稱讚， 住彼勿應輕他人，

當樂甚深之法忍， 精勤由如救頭燃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當樂甚深之法忍， 精勤由如救頭燃。

勿於利養生貪著， 由此因緣成矯行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿於利養生貪著， 由此因緣成矯行，

精麁知足猶如鳥， 得為人身作果實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精麁知足猶如鳥， 得為人身作果實。

奇哉善獲如來法， 棄捨宅舍多苦本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奇哉善獲如來法， 棄捨宅舍多苦本，

應當清淨身口意， 深生恭敬於佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當清淨身口意， 深生恭敬於佛法。

貪利之人無念慧， 無信無戒無思法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪利之人無念慧， 無信無戒無思法，

菩提遙遠如空地， 是故遠離貪愛心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提遙遠如空地， 是故遠離貪愛心。」

「復次舍利弗！菩薩摩訶薩成就四法得此陀羅尼。云何為四？所謂入八字義。何者為八？謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！菩薩摩訶薩成就四法得此陀羅尼。云何為四？所謂入八字義。何者為八？謂：

「pa跛字者，勝義，隨入一切法無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「pa跛字者，勝義，隨入一切法無我。

「la攞字者，相隨形好無相隨形好故，隨入一切如來法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「la攞字者，相隨形好無相隨形好故，隨入一切如來法身。

「va嚩字者，愚夫法聖人法隨入無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「va嚩字者，愚夫法聖人法隨入無二無別。

「ja惹字者，生老死非生老死、去不去，隨入無生無滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「ja惹字者，生老死非生老死、去不去，隨入無生無滅。

「ka迦字者，業異熟隨入非業異熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「ka迦字者，業異熟隨入非業異熟。

「dha馱字者，陀羅尼法要，空、無相、無願，隨入法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「dha馱字者，陀羅尼法要，空、無相、無願，隨入法界。

「śa捨字者，奢摩他毘鉢舍那、非奢摩他毘鉢舍那，一切法隨入真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「śa捨字者，奢摩他毘鉢舍那、非奢摩他毘鉢舍那，一切法隨入真如。

「kṣa乞灑(二合)字者，一切法剎那無盡無壞無身本寂故，隨入一切法涅槃。如是八字義應當隨入，此是入初義。於此陀羅尼法要，善應書寫，當受持之，即隨入第二義。於此陀羅尼法要，半月半月當讀勤加修習繫念，則隨入第三義。於此陀羅尼法要修習菩薩摩訶薩，應當勸發慰喻，讚歎一切眾生，令修學此陀羅尼，則隨入第四義。舍利弗！菩薩摩訶薩由此四法成就得是陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「kṣa乞灑(二合)字者，一切法剎那無盡無壞無身本寂故，隨入一切法涅槃。如是八字義應當隨入，此是入初義。於此陀羅尼法要，善應書寫，當受持之，即隨入第二義。於此陀羅尼法要，半月半月當讀勤加修習繫念，則隨入第三義。於此陀羅尼法要修習菩薩摩訶薩，應當勸發慰喻，讚歎一切眾生，令修學此陀羅尼，則隨入第四義。舍利弗！菩薩摩訶薩由此四法成就得是陀羅尼。」

爾時世尊復說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說伽他曰：

「思惟八字義， 書寫持此經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「思惟八字義， 書寫持此經，

半月當讀習， 亦勸他有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 半月當讀習， 亦勸他有情，

近菩提廣慧， 現見一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近菩提廣慧， 現見一切佛，

所住十方界， 從彼學生信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所住十方界， 從彼學生信。」

「舍利弗！菩薩摩訶薩修習此陀羅尼者，得四種功德。何者為四？所謂十方一切諸佛如來咸皆攝受、無諸魔障、業障速得遠離、獲得無礙辯才。舍利弗！菩薩摩訶薩由習此陀羅尼，得四種功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩修習此陀羅尼者，得四種功德。何者為四？所謂十方一切諸佛如來咸皆攝受、無諸魔障、業障速得遠離、獲得無礙辯才。舍利弗！菩薩摩訶薩由習此陀羅尼，得四種功德。」

爾時世尊復說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說伽他曰：

「諸佛皆攝受， 魔眾不得便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛皆攝受， 魔眾不得便，

業障速遠離， 得無礙辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業障速遠離， 得無礙辯才。」

「舍利弗！古往過去無數過無數廣大高遠無量劫，是時有佛，名寶吉祥威光王劫如來、應供、正遍知，出興於世，明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。復次舍利弗！彼寶吉祥威光王劫如來般涅槃時，有人王名持光轉輪聖王，具足七寶。彼王有子，號不思議功德寶吉祥，年始十六，從彼佛聞此出生無邊門陀羅尼法要。纔聞是陀羅尼，精勤而住，七萬歲未曾睡眠，不貪王位及身命財，七萬歲一向宴默脅不著地。於九萬俱胝佛所聽聞正法，聞已悉皆總持，即承事彼寶吉祥威光王劫如來、應供、正遍知，即於彼佛所而得出家。却後九萬歲，成就此出生無邊門陀羅尼。既成就已，廣為一切有情而敷演之，即於一生中八萬俱胝那庾多眾生建立無上正等菩提，得不退地。舍利弗！於彼會中有長者子名日月幢，從法師苾芻聞此出生無邊門陀羅尼，聞已深生隨喜。由此隨喜善根，於九萬俱胝佛所聽聞正法，聞已悉皆總持，則為得勝陀羅尼者、最勝端嚴語者、最勝不斷辯才者。彼等眾多佛於三劫中恭敬承事，却後三劫證無上正等菩提。舍利弗！或有猶豫生疑異慧者，當彼異時其月幢長者子。不應如是見。何以故？其燃燈佛彼時為月幢長者子。舍利弗！或有猶豫生疑異慧者，當彼異時其不思議功德寶吉祥法師者。不應如是見。何以故？其無量壽如來彼時為不思議功德寶吉祥法師。舍利弗！我等賢劫中菩薩摩訶薩，聞此經已深生隨喜。由隨喜善根，棄背四十俱胝劫流轉生死，於九萬俱胝佛所聽聞正法，咸皆得為勝陀羅尼者、最勝端嚴語者、最勝不斷辯才者。是故舍利弗！欲求速疾無上正等菩提者，菩薩摩訶薩於此法乃至作隨喜修習。何以故？則彼菩薩得不退轉地，承事法師，於無上菩提為因，何況書寫受持讀誦、正念思惟、為他人說。此福德聚唯除如來，一切有情不知其量，不可知、不可思。」爾時世尊復說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！古往過去無數過無數廣大高遠無量劫，是時有佛，名寶吉祥威光王劫如來、應供、正遍知，出興於世，明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。復次舍利弗！彼寶吉祥威光王劫如來般涅槃時，有人王名持光轉輪聖王，具足七寶。彼王有子，號不思議功德寶吉祥，年始十六，從彼佛聞此出生無邊門陀羅尼法要。纔聞是陀羅尼，精勤而住，七萬歲未曾睡眠，不貪王位及身命財，七萬歲一向宴默脅不著地。於九萬俱胝佛所聽聞正法，聞已悉皆總持，即承事彼寶吉祥威光王劫如來、應供、正遍知，即於彼佛所而得出家。却後九萬歲，成就此出生無邊門陀羅尼。既成就已，廣為一切有情而敷演之，即於一生中八萬俱胝那庾多眾生建立無上正等菩提，得不退地。舍利弗！於彼會中有長者子名日月幢，從法師苾芻聞此出生無邊門陀羅尼，聞已深生隨喜。由此隨喜善根，於九萬俱胝佛所聽聞正法，聞已悉皆總持，則為得勝陀羅尼者、最勝端嚴語者、最勝不斷辯才者。彼等眾多佛於三劫中恭敬承事，却後三劫證無上正等菩提。舍利弗！或有猶豫生疑異慧者，當彼異時其月幢長者子。不應如是見。何以故？其燃燈佛彼時為月幢長者子。舍利弗！或有猶豫生疑異慧者，當彼異時其不思議功德寶吉祥法師者。不應如是見。何以故？其無量壽如來彼時為不思議功德寶吉祥法師。舍利弗！我等賢劫中菩薩摩訶薩，聞此經已深生隨喜。由隨喜善根，棄背四十俱胝劫流轉生死，於九萬俱胝佛所聽聞正法，咸皆得為勝陀羅尼者、最勝端嚴語者、最勝不斷辯才者。是故舍利弗！欲求速疾無上正等菩提者，菩薩摩訶薩於此法乃至作隨喜修習。何以故？則彼菩薩得不退轉地，承事法師，於無上菩提為因，何況書寫受持讀誦、正念思惟、為他人說。此福德聚唯除如來，一切有情不知其量，不可知、不可思。」爾時世尊復說伽他曰：

「聞此經已生隨喜， 書寫受持及讀誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞此經已生隨喜， 書寫受持及讀誦，

一切眾生不能測， 福德流注生不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生不能測， 福德流注生不絕。

一切生中見諸佛， 獲得淨信不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切生中見諸佛， 獲得淨信不思議，

解了深經及理趣， 速疾覺悟勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了深經及理趣， 速疾覺悟勝菩提。

彼不壞失三摩地， 不失神通陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不壞失三摩地， 不失神通陀羅尼，

不失色財及見佛， 乃至未證無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不失色財及見佛， 乃至未證無上覺。

我念古往於前生， 為長者子聞總持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我念古往於前生， 為長者子聞總持，

親覩諸佛如恒沙， 隨喜覺悟大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親覩諸佛如恒沙， 隨喜覺悟大菩提。

然燈昔為長者子， 無邊光明於前生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然燈昔為長者子， 無邊光明於前生，

佛無量壽為法師， 我等賢劫皆隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無量壽為法師， 我等賢劫皆隨喜。

樂欲速疾證菩提， 欲得速疾摧諸魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂欲速疾證菩提， 欲得速疾摧諸魔，

願樂百福相莊嚴， 由此加行得不難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願樂百福相莊嚴， 由此加行得不難。

若世界如殑伽沙， 悉皆捨施滿七寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若世界如殑伽沙， 悉皆捨施滿七寶，

書持從所生福德， 譬喻捨施彼不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書持從所生福德， 譬喻捨施彼不及。

是故聞已專精勤， 智慧菩薩受持此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故聞已專精勤， 智慧菩薩受持此，

書寫總持思惟者， 我說菩提得不難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書寫總持思惟者， 我說菩提得不難。」

「復次舍利弗！於此出生無邊門陀羅尼加行菩薩摩訶薩，有八大藥叉住雪山中，皆來增加修行者身威力，晝夜加持擁護。何者為八？所謂初名戍囉藥叉(唐言勇猛)、次名涅哩(二合)荼藥叉(唐言堅固)、三名鉢囉(二合)部藥叉(唐言主宰)、四名那羅延末羅(二合)藥叉(唐言那羅延力)、五名左哩怛囉(二合)末底藥叉(唐言行慧)、六名訥達沙藥叉(唐言難摧)、七名迦拏囉藥叉(唐言嘊喍)、八名蘇磨呼藥叉(唐言妙臂)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！於此出生無邊門陀羅尼加行菩薩摩訶薩，有八大藥叉住雪山中，皆來增加修行者身威力，晝夜加持擁護。何者為八？所謂初名戍囉藥叉(唐言勇猛)、次名涅哩(二合)荼藥叉(唐言堅固)、三名鉢囉(二合)部藥叉(唐言主宰)、四名那羅延末羅(二合)藥叉(唐言那羅延力)、五名左哩怛囉(二合)末底藥叉(唐言行慧)、六名訥達沙藥叉(唐言難摧)、七名迦拏囉藥叉(唐言嘊喍)、八名蘇磨呼藥叉(唐言妙臂)。

「彼等悉皆來時，修行者應當澡浴著新淨衣，應習經行不惜身命，應起大慈心普遍一切眾生，應當誦念此陀羅尼。彼八大藥叉速疾示其行者諸門。有八大菩薩生欲界天，彼等亦來加持攝受。何者為八？所謂遍照菩薩、照明菩薩、慧光菩薩、日光菩薩、警覺菩薩、滿一切意樂菩薩、星宿王菩薩、行慧菩薩。彼八菩薩摩訶薩得陀羅尼，住加行修習陀羅尼，加行菩薩住實期信，知恩報恩愛樂佛法，住深法忍。修陀羅尼習經行者菩薩摩訶薩，於財於法應習平等性，乃至捨施微少尚習平等，何況於多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼等悉皆來時，修行者應當澡浴著新淨衣，應習經行不惜身命，應起大慈心普遍一切眾生，應當誦念此陀羅尼。彼八大藥叉速疾示其行者諸門。有八大菩薩生欲界天，彼等亦來加持攝受。何者為八？所謂遍照菩薩、照明菩薩、慧光菩薩、日光菩薩、警覺菩薩、滿一切意樂菩薩、星宿王菩薩、行慧菩薩。彼八菩薩摩訶薩得陀羅尼，住加行修習陀羅尼，加行菩薩住實期信，知恩報恩愛樂佛法，住深法忍。修陀羅尼習經行者菩薩摩訶薩，於財於法應習平等性，乃至捨施微少尚習平等，何況於多。」

世尊說是陀羅尼時，三十殑伽沙數那庾多百千俱胝菩薩，由得此出生無邊門陀羅尼，於無上正等菩提得不退轉。百六十頻婆羅人天，先所未發阿耨多羅三藐三菩提，發無上菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說是陀羅尼時，三十殑伽沙數那庾多百千俱胝菩薩，由得此出生無邊門陀羅尼，於無上正等菩提得不退轉。百六十頻婆羅人天，先所未發阿耨多羅三藐三菩提，發無上菩提心。

爾時舍利弗白佛言：「世尊！云何名此經？我當受持。」佛告舍利弗：「是故此經名出生無邊門，汝當受持。亦名決定得薩婆若智，汝當受持。亦名決定出生菩薩，汝當受持。亦名摧壞魔眾，汝當受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！云何名此經？我當受持。」佛告舍利弗：「是故此經名出生無邊門，汝當受持。亦名決定得薩婆若智，汝當受持。亦名決定出生菩薩，汝當受持。亦名摧壞魔眾，汝當受持。」

佛說是經已，具壽舍利弗與大菩薩、天、人、阿修羅、乾闥婆等，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，具壽舍利弗與大菩薩、天、人、阿修羅、乾闥婆等，皆大歡喜，信受奉行。

出生無邊門陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生無邊門陀羅尼經