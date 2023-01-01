大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷下開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷下開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

護摩品第九之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護摩品第九之餘

爾時，金剛手祕密主菩薩，面貌熙怡微笑身毛聳竪，持金剛杵輪擲揮空，以種種香花、衣服嚴具。諸持明仙眾歌讚歎詠，往詣佛所，以諸香花衣服嚴具而散佛上，遶佛三匝頂禮佛足，漸進佛前，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！如來今於世間然大法炬，於贍部洲建立陀羅尼教王。若有見聞此陀羅尼者，等同見佛出興於世，應如是知世尊說是大寶廣博樓閣善住祕密大印曼荼羅教明王法。世尊！若有纔聞此陀羅尼者，於無上菩提決定得不退，疾證無上等覺菩提，解脫一切罪障。唯願世尊為諸眾生說此陀羅尼印法。」即以伽他而問於佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手祕密主菩薩，面貌熙怡微笑身毛聳竪，持金剛杵輪擲揮空，以種種香花、衣服嚴具。諸持明仙眾歌讚歎詠，往詣佛所，以諸香花衣服嚴具而散佛上，遶佛三匝頂禮佛足，漸進佛前，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！如來今於世間然大法炬，於贍部洲建立陀羅尼教王。若有見聞此陀羅尼者，等同見佛出興於世，應如是知世尊說是大寶廣博樓閣善住祕密大印曼荼羅教明王法。世尊！若有纔聞此陀羅尼者，於無上菩提決定得不退，疾證無上等覺菩提，解脫一切罪障。唯願世尊為諸眾生說此陀羅尼印法。」即以伽他而問於佛：

「此之祕密印， 云何而輪結？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此之祕密印， 云何而輪結？

云何安於指？ 云何復安臂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何安於指？ 云何復安臂？

云何手按手？ 云何以印觸？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何手按手？ 云何以印觸？

而作於加持？ 云何印在心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而作於加持？ 云何印在心？

云何而舒臂？ 云何三昧耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何而舒臂？ 云何三昧耶？

云何安慰印？ 云何以神力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何安慰印？ 云何以神力？

加持速成就？ 云何金剛座？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持速成就？ 云何金剛座？

云何灌頂印？ 云何法輪印？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何灌頂印？ 云何法輪印？

云何持無上？ 無能勝密印？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何持無上？ 無能勝密印？

云何轉輪印？ 及如意寶印？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何轉輪印？ 及如意寶印？

云何四王印？ 云何吉祥天？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何四王印？ 云何吉祥天？

祕密之契印？ 云何餉棄尼？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密之契印？ 云何餉棄尼？

及女使者印？ 云何持壇中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及女使者印？ 云何持壇中？

一切聖眾印？ 云何迎請印？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切聖眾印？ 云何迎請印？

云何根本印？ 心及隨心印？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何根本印？ 心及隨心印？

如上之印法， 唯願大牟尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上之印法， 唯願大牟尼，

而為我解說。 由結此印故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而為我解說。 由結此印故，

一切業成就。 纔見此印故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切業成就。 纔見此印故，

諸罪皆清淨。 若修真言法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸罪皆清淨。 若修真言法，

成無上悉地。 願佛說真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成無上悉地。 願佛說真實，

由結此印故， 世尊為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印故， 世尊為我說。」

爾時，釋迦牟尼如來於大眾中，舒金色如象王鼻百千福莊嚴臂，按金剛手祕密主菩薩頂，而安慰之作是言：「金剛手！此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼印品，如是印法汝今聽、善聽、極善聽，作意思惟。今委寄汝，汝應極生恭敬印品及曼荼羅成就法，當於後世敬重印品，知一切印等同如來，如薄伽梵詣菩提場，如轉法輪，如佛舍利。於後世時，不應授與下族類人、惡性有情、破戒有情、懈怠有情、不淨信者、耽嗜有情、我慢有情，如斯之類不須為說。此陀羅尼等同如來舍利，勿令隱沒。若有薄福有情，聞我此法，便生毀謗。當知此等如毀謗佛，無有異也。是故，金剛手！善應執持此陀羅尼，所在之處如佛無異。」爾時，金剛手菩薩頂禮佛足，白言：「世尊！如是，如是！世尊所說，我當專心受持，恭敬供養，以報佛恩。唯願世尊為我演說，我當守護如來三昧耶，不敢違越，不敢棄捨，不敢疑惑，令持明者速得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來於大眾中，舒金色如象王鼻百千福莊嚴臂，按金剛手祕密主菩薩頂，而安慰之作是言：「金剛手！此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼印品，如是印法汝今聽、善聽、極善聽，作意思惟。今委寄汝，汝應極生恭敬印品及曼荼羅成就法，當於後世敬重印品，知一切印等同如來，如薄伽梵詣菩提場，如轉法輪，如佛舍利。於後世時，不應授與下族類人、惡性有情、破戒有情、懈怠有情、不淨信者、耽嗜有情、我慢有情，如斯之類不須為說。此陀羅尼等同如來舍利，勿令隱沒。若有薄福有情，聞我此法，便生毀謗。當知此等如毀謗佛，無有異也。是故，金剛手！善應執持此陀羅尼，所在之處如佛無異。」爾時，金剛手菩薩頂禮佛足，白言：「世尊！如是，如是！世尊所說，我當專心受持，恭敬供養，以報佛恩。唯願世尊為我演說，我當守護如來三昧耶，不敢違越，不敢棄捨，不敢疑惑，令持明者速得成就。」

爾時，薄伽梵作念正知，於大眾中以吉祥儀軌，說修行此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼大印品：「持明者善須依法澡浴，及飲五淨，依法加持及自護身，著新淨衣。先以白檀香遍塗手臂，然後復用欝金香塗繫於神線。臂釧茅鐶安於右臂。離喧鬧密靜處，建立精室，或舍利塔前對佛像，面向東方，作吉祥座及結跏坐。先於一切有情起大慈心，深生悲愍，即應誦根本陀羅尼，次誦心陀羅尼、隨心陀羅尼。以花鬘燒香供養一切如來，并供養持金剛、觀白在、曼殊室利、慈氏等憐愍有情者。遍禮十方一切如來。所奉獻者二手合掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，薄伽梵作念正知，於大眾中以吉祥儀軌，說修行此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼大印品：「持明者善須依法澡浴，及飲五淨，依法加持及自護身，著新淨衣。先以白檀香遍塗手臂，然後復用欝金香塗繫於神線。臂釧茅鐶安於右臂。離喧鬧密靜處，建立精室，或舍利塔前對佛像，面向東方，作吉祥座及結跏坐。先於一切有情起大慈心，深生悲愍，即應誦根本陀羅尼，次誦心陀羅尼、隨心陀羅尼。以花鬘燒香供養一切如來，并供養持金剛、觀白在、曼殊室利、慈氏等憐愍有情者。遍禮十方一切如來。所奉獻者二手合掌。

「應作如是言： 『住在於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應作如是言： 『住在於十方，

諸佛攝受我。 遍在於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛攝受我。 遍在於十方，

過去及現在， 未來諸世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去及現在， 未來諸世尊，

菩薩威德者， 我今悉皆禮。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩威德者， 我今悉皆禮。』

「『唵 牟尼 摩尼鉢囉(二合)嚩囉 鉢囉(二合)嚩隷麌呬耶(二合)鉢納銘(二合) 摩訶鉢囉(二合)陛 娑嚩(二合引)訶(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 牟尼 摩尼鉢囉(二合)嚩囉 鉢囉(二合)嚩隷麌呬耶(二合)鉢納銘(二合) 摩訶鉢囉(二合)陛 娑嚩(二合引)訶(引)』

「次結普遍光明寶清淨如來心印。先以右手拇指捻頭指甲上如鐶，餘三指展之。次以左手展其頭指，屈大拇指，押三指甲上。二手相對，置於心前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結普遍光明寶清淨如來心印。先以右手拇指捻頭指甲上如鐶，餘三指展之。次以左手展其頭指，屈大拇指，押三指甲上。二手相對，置於心前。

「應住寂靜心， 觀想佛形像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應住寂靜心， 觀想佛形像，

身儀應寂靜。 復以寂靜眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身儀應寂靜。 復以寂靜眼，

身不應動搖， 不動於靜慮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身不應動搖， 不動於靜慮，

結印誦密言， 數限二十一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結印誦密言， 數限二十一。

「『唵 薩嚩怛他櫱多紇哩(二合)捺耶摩抳入嚩(二合)攞寧阿(去) 尾瑟吒(二合)也 吽(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩怛他櫱多紇哩(二合)捺耶摩抳入嚩(二合)攞寧阿(去) 尾瑟吒(二合)也 吽(引)』

「纔結此印，即持一切如來心印，積集廣大福聚，如恒河沙那庾多百千如微塵諸佛。若有善男子、善女人，苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，以滿三千大千世界七寶，及天妙衣服、塗香、末香、燒香、花鬘、瓔珞、諸莊嚴具、幢、幡、寶蓋，供養一一佛滿百劫。如是供養一切佛已，若有人結此印誦真言一遍，所生善根百分不及其一。如上恒河沙諸佛，不能盡說其福聚。如是大威德有大神驗。纔結此印誦真言，觀念地獄一切眾生，彼地獄眾生皆得解脫，由此觀行皆得生極樂世界。如是等阿修羅及焰魔界、傍生，皆得解脫一切身垢，過現生身得清淨，一切如來攝受護念，即成見一切如來，皆由結此普遍光明寶清淨如來印威力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「纔結此印，即持一切如來心印，積集廣大福聚，如恒河沙那庾多百千如微塵諸佛。若有善男子、善女人，苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，以滿三千大千世界七寶，及天妙衣服、塗香、末香、燒香、花鬘、瓔珞、諸莊嚴具、幢、幡、寶蓋，供養一一佛滿百劫。如是供養一切佛已，若有人結此印誦真言一遍，所生善根百分不及其一。如上恒河沙諸佛，不能盡說其福聚。如是大威德有大神驗。纔結此印誦真言，觀念地獄一切眾生，彼地獄眾生皆得解脫，由此觀行皆得生極樂世界。如是等阿修羅及焰魔界、傍生，皆得解脫一切身垢，過現生身得清淨，一切如來攝受護念，即成見一切如來，皆由結此普遍光明寶清淨如來印威力故。

「次結一切如來心印，亦名安慰一切如來印。先以左肘當𦜮，平展仰掌，即屈無名指、小指，以大母指押之。右手准前印不改，顰眉羯吒訖叉眼，自視其身。微屈身，齒咬下脣，應誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結一切如來心印，亦名安慰一切如來印。先以左肘當𦜮，平展仰掌，即屈無名指、小指，以大母指押之。右手准前印不改，顰眉羯吒訖叉眼，自視其身。微屈身，齒咬下脣，應誦真言曰：

「『唵 薩嚩怛他孽多 鉢囉(二合)嚩囉孽囉囉摩抳 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩怛他孽多 鉢囉(二合)嚩囉孽囉囉摩抳 吽』

「纔結此印誦真言，即成入一切如來所有三昧耶曼茶羅，則成俱知三昧耶者。若人百千劫來宿障，由見此印，即得消滅，閉一切惡趣門。即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大三昧印及誦真言，又同結一切如來部族印。一切夜叉、羅剎、部多、諸毘那夜迦等，皆悉被燒，如一火聚。是諸障者，面皆踣地，皆順三昧耶，不敢違越。一切諸天頂戴誦持者二足，皆住三昧耶。由纔見聞此印故，即成知一切三昧耶者。一切惡龍亦順，住三昧耶，不敢違越。無有三昧耶、祕密曼茶羅教軌儀，無不知者，悉皆成入。由結印誦真言故，諸有惡人不敬信者，及外道、冤敵、不饒益有情者，皆起慈心，深生恭敬。一切懷惡意諸煩惱者，悉皆消滅，即成具三昧耶，即離一切罪障，即成歸依三寶，即成就大福德聚，遠離諸疾病，離一切慳悋煩惱垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「纔結此印誦真言，即成入一切如來所有三昧耶曼茶羅，則成俱知三昧耶者。若人百千劫來宿障，由見此印，即得消滅，閉一切惡趣門。即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大三昧印及誦真言，又同結一切如來部族印。一切夜叉、羅剎、部多、諸毘那夜迦等，皆悉被燒，如一火聚。是諸障者，面皆踣地，皆順三昧耶，不敢違越。一切諸天頂戴誦持者二足，皆住三昧耶。由纔見聞此印故，即成知一切三昧耶者。一切惡龍亦順，住三昧耶，不敢違越。無有三昧耶、祕密曼茶羅教軌儀，無不知者，悉皆成入。由結印誦真言故，諸有惡人不敬信者，及外道、冤敵、不饒益有情者，皆起慈心，深生恭敬。一切懷惡意諸煩惱者，悉皆消滅，即成具三昧耶，即離一切罪障，即成歸依三寶，即成就大福德聚，遠離諸疾病，離一切慳悋煩惱垢。

「次結一切如來普遍大寶三昧耶祕密大印。先以右手置右膝上，以大拇指捻中指甲上，次以左手仰橫安心上，以母指押中指、無名指甲上，舒頭指及小指，發慈心開目而住，即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結一切如來普遍大寶三昧耶祕密大印。先以右手置右膝上，以大拇指捻中指甲上，次以左手仰橫安心上，以母指押中指、無名指甲上，舒頭指及小指，發慈心開目而住，即誦真言曰：

「『唵 薩嚩怛他孽多毘 三冒馱娜 嚩日[口*(黍-禾+利)](二合)吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩怛他孽多毘 三冒馱娜 嚩日[口*(黍-禾+利)](二合)吽』

「纔結此印誦真言，即得一切如來之所安慰，皆稱：『善哉！』舒手按頂，憐如愛子，則為一切如來之子，千俱胝那庾多恒河沙諸佛所共安慰。其人一切罪障皆得清淨，一切煩惱悉皆消滅，一切菩薩悉皆禮敬，一切諸天悉皆侍衛，一切鬼神并一切夜叉羅剎，悉皆不敢侵倰。一切障礙毘那夜迦不敢惱害，馳散十方。一切皆起慈心，由見此印故，無有疑也。見持明者，持此最勝印，當知佛菩薩現前安慰。由誦此真言，當知是佛音聲，等同諸佛。佛語甚深難聞。若有善男子、善女人，苾芻、苾芻尼、塢波索迦、塢波斯迦，若持明者，結跏趺坐，結印誦真言。若得見持此真言人，則成見六十二恒河沙百千俱知那庾多諸佛如來、應、正等覺，不應起疑惑，應當供養彼人，奉其衣服。應起恭敬，如大師想，觀持明者等同諸佛，當知是人則同諸佛。一切希求勝願皆得滿足。若一時間結印誦真言，慈心遍緣六趣輪迴諸有情，二足、四足、多足，思惟起慈愍心，輪迴有情及傍生者，皆獲安慰，獲佛菩提不久，諸天擁護。於一切曼茶羅，成知三昧耶者，即成誦一切真言，即成結一切印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「纔結此印誦真言，即得一切如來之所安慰，皆稱：『善哉！』舒手按頂，憐如愛子，則為一切如來之子，千俱胝那庾多恒河沙諸佛所共安慰。其人一切罪障皆得清淨，一切煩惱悉皆消滅，一切菩薩悉皆禮敬，一切諸天悉皆侍衛，一切鬼神并一切夜叉羅剎，悉皆不敢侵倰。一切障礙毘那夜迦不敢惱害，馳散十方。一切皆起慈心，由見此印故，無有疑也。見持明者，持此最勝印，當知佛菩薩現前安慰。由誦此真言，當知是佛音聲，等同諸佛。佛語甚深難聞。若有善男子、善女人，苾芻、苾芻尼、塢波索迦、塢波斯迦，若持明者，結跏趺坐，結印誦真言。若得見持此真言人，則成見六十二恒河沙百千俱知那庾多諸佛如來、應、正等覺，不應起疑惑，應當供養彼人，奉其衣服。應起恭敬，如大師想，觀持明者等同諸佛，當知是人則同諸佛。一切希求勝願皆得滿足。若一時間結印誦真言，慈心遍緣六趣輪迴諸有情，二足、四足、多足，思惟起慈愍心，輪迴有情及傍生者，皆獲安慰，獲佛菩提不久，諸天擁護。於一切曼茶羅，成知三昧耶者，即成誦一切真言，即成結一切印。

「次結一切如來莊嚴大寶光加持祕密大印。以二手右押左，背相叉，屈二頭指各如鉤，二小指各直竪，二大指各屈在掌中。結跏趺坐，以印當臍上，傾身向右，顰眉眼，寂靜而視。觀想諸佛住大慈心，應誦真言，矜愍一切有情。觀佛色相，置印於頂上。結印時，誦『唵』字、『吽』字、『泮』字。結印已，由誦『唵』字成加持菩提場，由誦『吽』字加持轉法輪，由誦『泮』字加持菩提樹，如須彌山不傾動。一切如來所加持，一切佛皆與授記，一切處加持人天。是人身得清淨，如日光摩尼照曜，離一切罪，增長福德聚。是處猶如窣堵波，由結此印故。由如菩提場，諸佛所加持，加持於十地，亦加持不退轉處。能淨宿障，解脫諸惡趣，關閉諸地獄門，開諸天門。是人於七十二恒河沙數俱低那庾多百千諸佛所種植善根，獲得授記。一切鬼、神、夜叉、羅剎及龍，皆生恐怖。及諸障毘那夜迦踣面於地，如火聚焚燒。及諸餘類難調伏者，摧壞無疑。此印難見難聞，離一切罪，及離八大地獄，成就一切真言教法，即成入一切曼荼羅一切三昧耶印，如來所說皆得加持，亦能加持一切印，成佛菩提最勝。纔結此印，一切處常得加持。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結一切如來莊嚴大寶光加持祕密大印。以二手右押左，背相叉，屈二頭指各如鉤，二小指各直竪，二大指各屈在掌中。結跏趺坐，以印當臍上，傾身向右，顰眉眼，寂靜而視。觀想諸佛住大慈心，應誦真言，矜愍一切有情。觀佛色相，置印於頂上。結印時，誦『唵』字、『吽』字、『泮』字。結印已，由誦『唵』字成加持菩提場，由誦『吽』字加持轉法輪，由誦『泮』字加持菩提樹，如須彌山不傾動。一切如來所加持，一切佛皆與授記，一切處加持人天。是人身得清淨，如日光摩尼照曜，離一切罪，增長福德聚。是處猶如窣堵波，由結此印故。由如菩提場，諸佛所加持，加持於十地，亦加持不退轉處。能淨宿障，解脫諸惡趣，關閉諸地獄門，開諸天門。是人於七十二恒河沙數俱低那庾多百千諸佛所種植善根，獲得授記。一切鬼、神、夜叉、羅剎及龍，皆生恐怖。及諸障毘那夜迦踣面於地，如火聚焚燒。及諸餘類難調伏者，摧壞無疑。此印難見難聞，離一切罪，及離八大地獄，成就一切真言教法，即成入一切曼荼羅一切三昧耶印，如來所說皆得加持，亦能加持一切印，成佛菩提最勝。纔結此印，一切處常得加持。真言曰：

「『唵 薩嚩怛他蘖多 地瑟姹(二合)那 摩尼 摩尼吽 泮吒(半音)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩怛他蘖多 地瑟姹(二合)那 摩尼 摩尼吽 泮吒(半音)』

「次結如來寶大金剛安立金剛師子座印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結如來寶大金剛安立金剛師子座印。

「先應結金剛加座。即結金剛合掌印，想身為金剛杵形，微屈身，觀想遍毛端遍觸，然後二手合掌，屈二頭指捻二大指甲，竪二中指如金剛杵形，直竪二無名指，以二小指㧙在無名指背。以印觸地，及觸二膝，即安於臍。此名二金剛師子座印。其地猶若金剛，周匝十方如金剛牆，亦成一切如來座，由一切如來加持故，成金剛座樓閣，一切難調伏者不能沮壞。一切處得無畏，及障者毘那夜迦，一切諸魔類，由結此印皆得超勝，彼皆一切馳散。及夜叉、羅剎、大力作障者，悉皆遠離。難伏不見形者，及諸不友、冤敵、惡心眾生，悉皆殄滅。由結此印故，一切有情，若男若女，皆得敬愛，王及後宮皆得歡喜。及餘有情在於地上，皆得敬伏，一切隨順，晝夜無間斷。由諸佛加持成金剛寶殿，建立師子座。由佛神通加持故，如俱胝恒河沙數百千應供正遍知處，成金剛師子座。由纔結此印，於如是等如來所，成奉獻金剛座，則獲一切如來神力加持。由纔結如來寶大金剛建立金剛師子座印，一切地獄、傍生、焰魔界、餓鬼、阿蘇囉身、一切地獄等，由先世業障以此金剛牆令摧壞、令繫縛，皆令消滅，其身得清淨，成金剛不壞身。由誦真言結印故，於諸惡趣皆得解脫，及解脫一切罪。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先應結金剛加座。即結金剛合掌印，想身為金剛杵形，微屈身，觀想遍毛端遍觸，然後二手合掌，屈二頭指捻二大指甲，竪二中指如金剛杵形，直竪二無名指，以二小指㧙在無名指背。以印觸地，及觸二膝，即安於臍。此名二金剛師子座印。其地猶若金剛，周匝十方如金剛牆，亦成一切如來座，由一切如來加持故，成金剛座樓閣，一切難調伏者不能沮壞。一切處得無畏，及障者毘那夜迦，一切諸魔類，由結此印皆得超勝，彼皆一切馳散。及夜叉、羅剎、大力作障者，悉皆遠離。難伏不見形者，及諸不友、冤敵、惡心眾生，悉皆殄滅。由結此印故，一切有情，若男若女，皆得敬愛，王及後宮皆得歡喜。及餘有情在於地上，皆得敬伏，一切隨順，晝夜無間斷。由諸佛加持成金剛寶殿，建立師子座。由佛神通加持故，如俱胝恒河沙數百千應供正遍知處，成金剛師子座。由纔結此印，於如是等如來所，成奉獻金剛座，則獲一切如來神力加持。由纔結如來寶大金剛建立金剛師子座印，一切地獄、傍生、焰魔界、餓鬼、阿蘇囉身、一切地獄等，由先世業障以此金剛牆令摧壞、令繫縛，皆令消滅，其身得清淨，成金剛不壞身。由誦真言結印故，於諸惡趣皆得解脫，及解脫一切罪。真言曰：

「『唵 薩嚩怛他櫱多鉢囉(二合)嚩囉 摩尼嚧旨黎 吽 吽 泮吒(半音)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩怛他櫱多鉢囉(二合)嚩囉 摩尼嚧旨黎 吽 吽 泮吒(半音)』

「次結一切如來大寶出生灌頂大印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結一切如來大寶出生灌頂大印。

「二手合掌如金剛杵，二頭指傍舒，二中指屈節，指面相合，直竪二無名指如金剛杵，二大指押二小指甲上。結吉祥跏座，置印於頂上。應誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手合掌如金剛杵，二頭指傍舒，二中指屈節，指面相合，直竪二無名指如金剛杵，二大指押二小指甲上。結吉祥跏座，置印於頂上。應誦此真言曰：

「『唵 薩嚩怛他孽多 尾麼羅三婆吠 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩怛他孽多 尾麼羅三婆吠 吽 吽』

「纔結此印誦真言，其持明者於六十八百千恒河沙數微塵等如來應供正遍知，以一切如來神變加持獲得灌頂。即彼乃至得如上如來繫無垢繒於其首，以一切曼荼羅印品明真言灌頂，成就無量阿僧祇福德聚，獲得無量善根。一切菩薩，金剛手，於持明仙人，以百千遍灌其頂。一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿蘇囉、孽嚕拏、緊那囉、摩護囉誐、四天王，與成彼持明人灌頂。一切持明仙中輪王，與成彼灌頂，為一切如來長子殊勝灌頂，成一切如來三昧耶祕密曼荼羅灌頂，以大寶廣博樓閣祕密成灌頂。一切不友、冤敵、作障者毘那夜迦、惡藥叉、羅剎、部多、鬼、神，不能見彼持明者。其持誦者身如虛空，隱形不現，普遍十方一切佛剎一切如來、應供、正遍知。廣大衣服繒綵，七寶瓔珞莊嚴頭冠，於一切如來所，作大供養雲海，成供養灌頂。由纔結此印，得如是神通自在善根，成就如是大威德、大福利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「纔結此印誦真言，其持明者於六十八百千恒河沙數微塵等如來應供正遍知，以一切如來神變加持獲得灌頂。即彼乃至得如上如來繫無垢繒於其首，以一切曼荼羅印品明真言灌頂，成就無量阿僧祇福德聚，獲得無量善根。一切菩薩，金剛手，於持明仙人，以百千遍灌其頂。一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿蘇囉、孽嚕拏、緊那囉、摩護囉誐、四天王，與成彼持明人灌頂。一切持明仙中輪王，與成彼灌頂，為一切如來長子殊勝灌頂，成一切如來三昧耶祕密曼荼羅灌頂，以大寶廣博樓閣祕密成灌頂。一切不友、冤敵、作障者毘那夜迦、惡藥叉、羅剎、部多、鬼、神，不能見彼持明者。其持誦者身如虛空，隱形不現，普遍十方一切佛剎一切如來、應供、正遍知。廣大衣服繒綵，七寶瓔珞莊嚴頭冠，於一切如來所，作大供養雲海，成供養灌頂。由纔結此印，得如是神通自在善根，成就如是大威德、大福利。

「次結一切如來光明大寶摧魔熾然法輪神通加持大印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結一切如來光明大寶摧魔熾然法輪神通加持大印。

「二手合掌安於心，以右手大指、頭指甲相捻，餘三指直舒，掩於心。屈左手大指入掌中，捻中指甲上，餘三指微屈。二手背相著，其左手掌面向前，結跏趺坐，應誦真言。住慈三摩地，內心定寂靜。由結此印，即轉清淨大法輪，三千大千世界六種震動無疑，諸佛菩薩皆觀察持明者。金剛手歡喜，并諸天眷屬、持明轉輪王，常來侍衛持明者，四大天王晝夜常護持四方，一切如來常加持。由轉法輪，於諸眾皆得超勝一切障、作障毘那夜迦。持明者若持此印，心得寂靜，離諸障難，是人等同如來出興於世轉大法輪，如坐菩提場轉大法輪。我見彼人等同諸佛，應當供養，所獲善福如供養佛。持誦者應清淨心，於諸有情常起悲愍。應結印誦真言，少顰眉脣齒俱合，觀想佛形如轉法輪。心作是思惟：降伏諸魔，制諸障難。由結此印誦真言故，能然大法炬、建大法幢、擊大法鼓、吹大法蠡、作大師子吼，增長福德聚。由纔結此印，如結八十俱知恒河沙諸佛真言密印。是諸如來亦加其威神，咸稱：『善哉！善哉！』授菩提記真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手合掌安於心，以右手大指、頭指甲相捻，餘三指直舒，掩於心。屈左手大指入掌中，捻中指甲上，餘三指微屈。二手背相著，其左手掌面向前，結跏趺坐，應誦真言。住慈三摩地，內心定寂靜。由結此印，即轉清淨大法輪，三千大千世界六種震動無疑，諸佛菩薩皆觀察持明者。金剛手歡喜，并諸天眷屬、持明轉輪王，常來侍衛持明者，四大天王晝夜常護持四方，一切如來常加持。由轉法輪，於諸眾皆得超勝一切障、作障毘那夜迦。持明者若持此印，心得寂靜，離諸障難，是人等同如來出興於世轉大法輪，如坐菩提場轉大法輪。我見彼人等同諸佛，應當供養，所獲善福如供養佛。持誦者應清淨心，於諸有情常起悲愍。應結印誦真言，少顰眉脣齒俱合，觀想佛形如轉法輪。心作是思惟：降伏諸魔，制諸障難。由結此印誦真言故，能然大法炬、建大法幢、擊大法鼓、吹大法蠡、作大師子吼，增長福德聚。由纔結此印，如結八十俱知恒河沙諸佛真言密印。是諸如來亦加其威神，咸稱：『善哉！善哉！』授菩提記真言曰：

「『唵 薩嚩怛他孽多三摩耶 摩抳嚩日黎(二合)吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩怛他孽多三摩耶 摩抳嚩日黎(二合)吽 吽』

「次結無能勝印。以右手大指拄頭指頭，屈如環，餘三指直竪。左手亦然。竪二手，所舒指背相著以印。小指當於臍，顰眉向下觀身，以右脚押左脚。以羯吒訖叉眼顧視意。誦真言即舉右脚，以大母指觸地。由纔結印誦真言故，即能降伏諸魔并諸營從得勝，及降伏一切作障毘那夜迦，及不現形者，一切夜叉、羅剎。於諸冤敵通達無礙，及諸不友、冤敵得勝，離諸煩惱苦及諸鬼趣得勝。於其身中，貪、瞋、癡，及餘種種煩惱，彼皆寂靜。由纔結印故，則解脫諸罪，一切所往處得勝。於真言法得無障礙，得成無障礙事，得離一切諸病，乃至證菩提。一切處諸天擁護於十方。無能勝真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結無能勝印。以右手大指拄頭指頭，屈如環，餘三指直竪。左手亦然。竪二手，所舒指背相著以印。小指當於臍，顰眉向下觀身，以右脚押左脚。以羯吒訖叉眼顧視意。誦真言即舉右脚，以大母指觸地。由纔結印誦真言故，即能降伏諸魔并諸營從得勝，及降伏一切作障毘那夜迦，及不現形者，一切夜叉、羅剎。於諸冤敵通達無礙，及諸不友、冤敵得勝，離諸煩惱苦及諸鬼趣得勝。於其身中，貪、瞋、癡，及餘種種煩惱，彼皆寂靜。由纔結印故，則解脫諸罪，一切所往處得勝。於真言法得無障礙，得成無障礙事，得離一切諸病，乃至證菩提。一切處諸天擁護於十方。無能勝真言曰：

「『唵 薩嚩怛他孽多惹耶尾惹耶阿爾多 嚩日嚟(二合) 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩怛他孽多惹耶尾惹耶阿爾多 嚩日嚟(二合) 吽 吽』

「次結一切如來轉法輪印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結一切如來轉法輪印。

「先以右手握大母指作拳，左手亦然。以右拳安於左拳上。由結此印，一切如來之所印可，如恒河沙俱胝百千如來咸皆歡喜，受與無上悉地。是諸如來決定現其身。於一切持明仙眾中為轉輪王，一切真言、印契、教法悉皆通達如在心。於諸曼荼羅成就，最勝一切諸天十方擁護。轉法輪真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以右手握大母指作拳，左手亦然。以右拳安於左拳上。由結此印，一切如來之所印可，如恒河沙俱胝百千如來咸皆歡喜，受與無上悉地。是諸如來決定現其身。於一切持明仙眾中為轉輪王，一切真言、印契、教法悉皆通達如在心。於諸曼荼羅成就，最勝一切諸天十方擁護。轉法輪真言曰：

「『唵 薩嚩怛他孽多 達磨馱都 摩訶麼抳試佉黎 喝囉 喝囉 吽 吽 泮吒(半音)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩怛他孽多 達磨馱都 摩訶麼抳試佉黎 喝囉 喝囉 吽 吽 泮吒(半音)』

「次結金剛手菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛手菩薩印。

「先以二手合掌，二中指右押左，內相叉。二頭指并二大指如金剛形。竪二無名指，指面相著。二大指直竪，二小指搩開。舉其左肘，下其右肘，顧視左肘。右脚押左脚，半跏微展左脚。作顰眉怒目瞋相，以齒齩下脣，喉中稱『吽』聲，意誦真言。觀己身如金剛手。纔結印誦真言故，三十三天皆大驚怖，一切天宮悉皆震動，一切夜叉、羅剎王，及難調諸龍、鬼神、毘那夜迦及諸作障者，悉踣面在地號哭，四方馳走。金剛手皆大歡喜，受與悉地。真言教法悉皆成就，福聚增長，持明中為主宰。若能三摩地相應，洗浴清淨，塗香塗身，著新淨衣服，諸佛如來觀察其人，一切曼荼羅聖眾皆大歡喜。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以二手合掌，二中指右押左，內相叉。二頭指并二大指如金剛形。竪二無名指，指面相著。二大指直竪，二小指搩開。舉其左肘，下其右肘，顧視左肘。右脚押左脚，半跏微展左脚。作顰眉怒目瞋相，以齒齩下脣，喉中稱『吽』聲，意誦真言。觀己身如金剛手。纔結印誦真言故，三十三天皆大驚怖，一切天宮悉皆震動，一切夜叉、羅剎王，及難調諸龍、鬼神、毘那夜迦及諸作障者，悉踣面在地號哭，四方馳走。金剛手皆大歡喜，受與悉地。真言教法悉皆成就，福聚增長，持明中為主宰。若能三摩地相應，洗浴清淨，塗香塗身，著新淨衣服，諸佛如來觀察其人，一切曼荼羅聖眾皆大歡喜。真言曰：

「『唵 薩嚩怛他孽多 摩訶嚩日囉(二合)賀嚩耶馱囉 馱囉 吽 吽 泮吒(半音)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩怛他孽多 摩訶嚩日囉(二合)賀嚩耶馱囉 馱囉 吽 吽 泮吒(半音)』

「次結寶金剛菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結寶金剛菩薩印。

「准前印，唯搩開二頭指，安印當心，結跏趺坐。起慈心眼，寂靜而視，端嚴柔軟誦真言。隨其意思所求滿足。金剛手常歡喜，觀彼人如所愛子。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前印，唯搩開二頭指，安印當心，結跏趺坐。起慈心眼，寂靜而視，端嚴柔軟誦真言。隨其意思所求滿足。金剛手常歡喜，觀彼人如所愛子。真言曰：

「『唵 杜嚧(二合) 杜嚧(二合) 摩尼 摩尼 摩訶密儞與(二合)怛末尼(二合) 娑嚩(二合引)訶(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 杜嚧(二合) 杜嚧(二合) 摩尼 摩尼 摩訶密儞與(二合)怛末尼(二合) 娑嚩(二合引)訶(引)』

「次結四大天王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結四大天王印。

「先以右手安於臍上，屈大指入掌，以頭指捻大指頭，餘三指直舒。左手安左𦜮上，直舒頭指，餘三指握大指為拳作擬勢。身向前微屈，眼視右手，作忿怒形，怒目不轉睛。應誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以右手安於臍上，屈大指入掌，以頭指捻大指頭，餘三指直舒。左手安左𦜮上，直舒頭指，餘三指握大指為拳作擬勢。身向前微屈，眼視右手，作忿怒形，怒目不轉睛。應誦真言曰：

「『唵 嚧迦播里低 惹耶 惹耶 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 嚧迦播里低 惹耶 惹耶 吽』

「次結吉祥天女印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結吉祥天女印。

「先以二手虛心合掌，二頭指、二中指、二無名指散開，微屈，如開敷蓮花形。由結印誦真言，能滿一切所希求願。是大威德者真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以二手虛心合掌，二頭指、二中指、二無名指散開，微屈，如開敷蓮花形。由結印誦真言，能滿一切所希求願。是大威德者真言曰：

「『唵 尾摩羅孽羅(二合)縛底 三婆囉 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 尾摩羅孽羅(二合)縛底 三婆囉 吽』

「次結餉棄尼天女印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結餉棄尼天女印。

「以右手近右乳邊，頭指直竪，大指屈入掌中，以中指、無名、小指慢為拳。左手覆左膝，觸膝上。曲身向前，怒目而視。應誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手近右乳邊，頭指直竪，大指屈入掌中，以中指、無名、小指慢為拳。左手覆左膝，觸膝上。曲身向前，怒目而視。應誦真言曰：

「『唵 能(上)瑟置哩(三合)抳(平)尾娑羅 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 能(上)瑟置哩(三合)抳(平)尾娑羅 吽』

「次結使者天女印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結使者天女印。

「先以右手仰掌，當心平展，下其肘。次以左手平展覆掌於右手下。二手背相背，舉其臂肘，引頭向前微曲身。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以右手仰掌，當心平展，下其肘。次以左手平展覆掌於右手下。二手背相背，舉其臂肘，引頭向前微曲身。誦真言曰：

「『唵 阿誐麼野地囉門(上)者吒訶悉儞 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 阿誐麼野地囉門(上)者吒訶悉儞 吽』

「次結曼荼羅中一切聖眾印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結曼荼羅中一切聖眾印。

「以二手指相叉鉤結，安於臍。展左脚按地即成。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二手指相叉鉤結，安於臍。展左脚按地即成。誦真言曰：

「『唵 三曼多迦囉 跛哩布囉抳 馱迦 馱迦 吽泮』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 三曼多迦囉 跛哩布囉抳 馱迦 馱迦 吽泮』

「次結花齒天女印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結花齒天女印。

「先以右手屈五指如蓮華形，安左耳上。左手准前安於心。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以右手屈五指如蓮華形，安左耳上。左手准前安於心。真言曰：

「『唵 娑囉 娑囉 尾娑囉 吽 吽』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 娑囉 娑囉 尾娑囉 吽 吽』」

爾時金剛手， 復白世尊言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手， 復白世尊言：

「云何根本印？ 云何是心印？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何根本印？ 云何是心印？

云何隨心印？ 牟尼為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何隨心印？ 牟尼為我說。」

世尊作是言： 「二手作合掌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊作是言： 「二手作合掌，

應置於心上。 屈於二頭指， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應置於心上。 屈於二頭指，

及以二大指， 相捻猶如環。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以二大指， 相捻猶如環。

二中指蹙屈， 猶如於寶形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二中指蹙屈， 猶如於寶形。

竪合二無名， 搩開二小指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竪合二無名， 搩開二小指。

是名根本印。 智者結此印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名根本印。 智者結此印，

誦根本密言， 即成先行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦根本密言， 即成先行法。

次說心印相。 先以於右手， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說心印相。 先以於右手，

仰掌安於心。 大指與無名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仰掌安於心。 大指與無名，

而以頭相捻， 餘三指平舒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而以頭相捻， 餘三指平舒。

次以於左手， 大指捻小甲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以於左手， 大指捻小甲，

餘三亦直舒， 覆於左膝上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘三亦直舒， 覆於左膝上。

是則名心印， 亦名安慰印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則名心印， 亦名安慰印，

功能如根本。 次法隨心印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功能如根本。 次法隨心印。

准前心印相， 大母與頭指， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前心印相， 大母與頭指，

相捻猶如環， 依前左膝上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相捻猶如環， 依前左膝上。

「結此印能成辦一切事業，滅一切罪、除一切煩惱，不久決定當得佛菩提。若人結一一印，其福不可量。由結此印，於無量阿僧祇恒河沙數俱胝那庾多百千如來、應、正等覺，雨大供養雲海，塗香、末香、華鬘、衣服、幢幡、瓔珞，嚴具七寶，於一切如來成供養。種種百味飲食，隨如來所宜成出生供養。隨其意樂，醫藥資緣，於一一如來前，成廣大供養。由結印誦真言，於一切如來平等，於十方即警覺。彼等如來稱：『善哉！』悉皆授與記。一切如來安慰其人，樂見彼人。金剛手、持明王并諸眷屬眾，晝夜常擁護其人。四大天王決定擁護其處，等同窣覩波。由結此印故，其地如來說如有舍利塔，皆得決定不退轉。是故，金剛手！若善男子、善女人，苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，淨信持明者，應當極生恭敬，受持、讀誦、供養。若自書寫、勸他書寫，應當結印。以大信心，以大恭敬，以種種物，應當供養。其善男子、善女人，苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，獲大福成就。一切戒成就，大精進、大忍辱成就，大禪定成就，檀那成就，大智慧成就，廣大功德成就，六波羅蜜圓滿。若有得此陀羅尼印壇場法者，成就如是廣大功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結此印能成辦一切事業，滅一切罪、除一切煩惱，不久決定當得佛菩提。若人結一一印，其福不可量。由結此印，於無量阿僧祇恒河沙數俱胝那庾多百千如來、應、正等覺，雨大供養雲海，塗香、末香、華鬘、衣服、幢幡、瓔珞，嚴具七寶，於一切如來成供養。種種百味飲食，隨如來所宜成出生供養。隨其意樂，醫藥資緣，於一一如來前，成廣大供養。由結印誦真言，於一切如來平等，於十方即警覺。彼等如來稱：『善哉！』悉皆授與記。一切如來安慰其人，樂見彼人。金剛手、持明王并諸眷屬眾，晝夜常擁護其人。四大天王決定擁護其處，等同窣覩波。由結此印故，其地如來說如有舍利塔，皆得決定不退轉。是故，金剛手！若善男子、善女人，苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，淨信持明者，應當極生恭敬，受持、讀誦、供養。若自書寫、勸他書寫，應當結印。以大信心，以大恭敬，以種種物，應當供養。其善男子、善女人，苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，獲大福成就。一切戒成就，大精進、大忍辱成就，大禪定成就，檀那成就，大智慧成就，廣大功德成就，六波羅蜜圓滿。若有得此陀羅尼印壇場法者，成就如是廣大功德。」

佛說是經已，金剛手菩薩摩訶薩，及一切大眾，天、龍、藥叉、彥達嚩、阿蘇囉、蘖嚕拏、緊娜囉、摩護囉誐、人非人等，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，金剛手菩薩摩訶薩，及一切大眾，天、龍、藥叉、彥達嚩、阿蘇囉、蘖嚕拏、緊娜囉、摩護囉誐、人非人等，皆大歡喜，信受奉行。