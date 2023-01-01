大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

成就心陀羅尼法品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就心陀羅尼法品第四

「凡成就心陀羅尼事業者，誦十萬遍，即見一切如來。誦二十萬遍，得見一切佛土。若誦三十萬遍，得成入一切曼荼羅，一切真言法悉得成就。誦四十萬遍，得持明仙中轉輪王。誦五十萬遍，一切阿蘇囉及諸仙窟龍宮窟門自開，悉皆得入。若誦六十萬遍，得見一切伏藏。若誦七十萬遍，即憶知過去無量生宿命事。若誦八十萬遍，即得寶印三摩地。若誦九十萬遍，得一切菩薩遊戲神通加持。若誦一百萬遍，得一切如來灌頂，與一切如來同會。福慧如是倍增，而獲無量殊勝功德。若造五無間罪，誹謗聖人、誹謗正法，應入阿鼻地獄者，由誦此陀羅尼十萬遍，一切業障悉皆消滅，得不退轉，獲宿命智，一切如來護念攝受，得眼清淨、耳清淨、鼻清淨、舌清淨、身清淨，增勝無量殊勝功德，轉受增勝，身業清淨，兼獲世間種種事業隨意成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡成就心陀羅尼事業者，誦十萬遍，即見一切如來。誦二十萬遍，得見一切佛土。若誦三十萬遍，得成入一切曼荼羅，一切真言法悉得成就。誦四十萬遍，得持明仙中轉輪王。誦五十萬遍，一切阿蘇囉及諸仙窟龍宮窟門自開，悉皆得入。若誦六十萬遍，得見一切伏藏。若誦七十萬遍，即憶知過去無量生宿命事。若誦八十萬遍，即得寶印三摩地。若誦九十萬遍，得一切菩薩遊戲神通加持。若誦一百萬遍，得一切如來灌頂，與一切如來同會。福慧如是倍增，而獲無量殊勝功德。若造五無間罪，誹謗聖人、誹謗正法，應入阿鼻地獄者，由誦此陀羅尼十萬遍，一切業障悉皆消滅，得不退轉，獲宿命智，一切如來護念攝受，得眼清淨、耳清淨、鼻清淨、舌清淨、身清淨，增勝無量殊勝功德，轉受增勝，身業清淨，兼獲世間種種事業隨意成就。

「復次說雄黃法。取好雄黃置熟銅器中，從白月十三日，清淨洗浴，著鮮淨衣，喫三白食，所謂：乳、酪、粳米，於佛前加持十萬遍，至十五日夜，所加持雄黃現三種成就相：若煖、若烟、若光焰，即得成就。若暖，將用點額，即得安怛那成就，入阿蘇羅窟及一切神仙龍宮，得持明轉輪王位，意樂所作皆得成就。若煙出，用點眼中，當見一切菩薩宮殿住處，又見一切金剛族類菩薩，一切諸惡魔不能障礙，獲得一切法藏，隨所去處皆得通達。若現光焰，即騰虛空，證得燃炬陀羅尼三摩地，得作三十三天中主宰，所須皆得。若於山頂上誦一萬遍，得一切眾生尊重，所求皆得，一切贍部人咸來恭敬。若入水池中誦一千八遍，一切諸龍皆悉降伏。取白芥子加持一千八遍，散擲虛空，應時注雨，降伏諸龍。若常日日誦持，獲大吉祥。若患一切病，取水一瓶，以因陀羅呵悉多藥(白及藥也)、及鉢羅奢藥(赤及也)、白芥子，并欝金香、白檀香等各一分，內著瓶中加持一萬遍，取此香水淋灌於頂，一切大重病人皆得除差，及滅一切罪障。所有符書壓禱，皆悉消滅，獲得一切殊勝吉祥。若患癩病，澡浴灌頂亦得除差。若患白癜風，以水灌頂亦得除差。若有女人意欲求男，以水灌頂即便生男。若有人久持誦無靈驗，悉地不見前者，作此灌頂法速得悉地。如是等世間、出世間，所求一切願皆得成就」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說雄黃法。取好雄黃置熟銅器中，從白月十三日，清淨洗浴，著鮮淨衣，喫三白食，所謂：乳、酪、粳米，於佛前加持十萬遍，至十五日夜，所加持雄黃現三種成就相：若煖、若烟、若光焰，即得成就。若暖，將用點額，即得安怛那成就，入阿蘇羅窟及一切神仙龍宮，得持明轉輪王位，意樂所作皆得成就。若煙出，用點眼中，當見一切菩薩宮殿住處，又見一切金剛族類菩薩，一切諸惡魔不能障礙，獲得一切法藏，隨所去處皆得通達。若現光焰，即騰虛空，證得燃炬陀羅尼三摩地，得作三十三天中主宰，所須皆得。若於山頂上誦一萬遍，得一切眾生尊重，所求皆得，一切贍部人咸來恭敬。若入水池中誦一千八遍，一切諸龍皆悉降伏。取白芥子加持一千八遍，散擲虛空，應時注雨，降伏諸龍。若常日日誦持，獲大吉祥。若患一切病，取水一瓶，以因陀羅呵悉多藥(白及藥也)、及鉢羅奢藥(赤及也)、白芥子，并欝金香、白檀香等各一分，內著瓶中加持一萬遍，取此香水淋灌於頂，一切大重病人皆得除差，及滅一切罪障。所有符書壓禱，皆悉消滅，獲得一切殊勝吉祥。若患癩病，澡浴灌頂亦得除差。若患白癜風，以水灌頂亦得除差。若有女人意欲求男，以水灌頂即便生男。若有人久持誦無靈驗，悉地不見前者，作此灌頂法速得悉地。如是等世間、出世間，所求一切願皆得成就」

成就隨心陀羅尼法品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就隨心陀羅尼法品第五

「誦隨心陀羅尼滿一萬遍，所有諸鬼神作障難者，悉來接足禮拜，白言：『持明者救護我等，勿斷我命！所使我者，決定得了，我皆成就。』若誦二萬一千遍者，即得一切天龍敬伏，為天中主，所出言辭，天皆奉行。若誦三萬遍，一切鬼神藥叉等，咸悉順伏。若誦四萬遍，意欲鉤召，隨意即成。若誦五萬遍，所欲鉤召追攝，若天、若龍、若藥叉、若蘗嚕拏、若緊那羅、阿蘇囉、摩護囉，及仙人、婇女、沙門、婆羅門、剎利、國王、王后、宰相、群臣，及餘種種人等，皆得隨意。燒安悉香和白芥子，若誦六萬遍，得無垢三摩地。若誦七萬遍，得作持明仙中轉輪王。若誦八萬遍，執金剛手菩薩及與眷屬來現其前。若誦九萬遍，得諸菩薩施與無畏。若誦十萬遍，得見一切如來。彼等如來作是言：『善男子！汝欲所往諸佛剎土，皆得隨意無有障礙。』通達一切真言，通達經論，一切如來加持，於三藐三菩提不退轉。及得種種世間、出世間法，心所樂求，皆得成就，諸佛如來皆悉印可。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦隨心陀羅尼滿一萬遍，所有諸鬼神作障難者，悉來接足禮拜，白言：『持明者救護我等，勿斷我命！所使我者，決定得了，我皆成就。』若誦二萬一千遍者，即得一切天龍敬伏，為天中主，所出言辭，天皆奉行。若誦三萬遍，一切鬼神藥叉等，咸悉順伏。若誦四萬遍，意欲鉤召，隨意即成。若誦五萬遍，所欲鉤召追攝，若天、若龍、若藥叉、若蘗嚕拏、若緊那羅、阿蘇囉、摩護囉，及仙人、婇女、沙門、婆羅門、剎利、國王、王后、宰相、群臣，及餘種種人等，皆得隨意。燒安悉香和白芥子，若誦六萬遍，得無垢三摩地。若誦七萬遍，得作持明仙中轉輪王。若誦八萬遍，執金剛手菩薩及與眷屬來現其前。若誦九萬遍，得諸菩薩施與無畏。若誦十萬遍，得見一切如來。彼等如來作是言：『善男子！汝欲所往諸佛剎土，皆得隨意無有障礙。』通達一切真言，通達經論，一切如來加持，於三藐三菩提不退轉。及得種種世間、出世間法，心所樂求，皆得成就，諸佛如來皆悉印可。」

諸儀軌陀羅尼品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸儀軌陀羅尼品第六

「坐真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「坐真言曰：

「『唵 摩抳 軍吒利 吽 吽 娑嚩(二合引)訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩抳 軍吒利 吽 吽 娑嚩(二合引)訶』

「誦七遍然後坐，作餘護持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦七遍然後坐，作餘護持法。

「次結壇界真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結壇界真言曰：

「『唵 摩抳 尾惹曳 馱囉 馱囉 吽 娑嚩(二合)訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩抳 尾惹曳 馱囉 馱囉 吽 娑嚩(二合)訶』

「誦此真言加持白芥子七遍，散於四向便成結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言加持白芥子七遍，散於四向便成結界。

「次結十方界真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結十方界真言曰：

「『唵 入嚩(二合)里多 麼抳嚧止囉 室里(二合)抳 吽 吽 泮吒(半音)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 入嚩(二合)里多 麼抳嚧止囉 室里(二合)抳 吽 吽 泮吒(半音)』

「誦此真言加持香水，和白芥子一百八遍，散於十方，即成結十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言加持香水，和白芥子一百八遍，散於十方，即成結十方界。

「辟毘那夜迦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辟毘那夜迦真言曰：

「『唵 摩抳 鉢囉(二合)婆嚩底 賀囉 賀囉 吽吽 泮吒(半音) 娑嚩(二合)訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩抳 鉢囉(二合)婆嚩底 賀囉 賀囉 吽吽 泮吒(半音) 娑嚩(二合)訶』

「誦此真言，加持灰水二十一遍，散於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，加持灰水二十一遍，散於十方。

「頂髻真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂髻真言曰：

「『唵 嚩日囉(二合) 摩抳 底瑟吒(二合) 底瑟吒(二合) 吽 吽 泮吒(半音)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 嚩日囉(二合) 摩抳 底瑟吒(二合) 底瑟吒(二合) 吽 吽 泮吒(半音)』

「誦此真言七遍加持，右手作拳舒大指，以摩頂右旋三匝，即成護身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言七遍加持，右手作拳舒大指，以摩頂右旋三匝，即成護身。

「加持衣真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「加持衣真言曰：

「『唵 摩抳微布黎 地里 地里 吽 泮吒(半音)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩抳微布黎 地里 地里 吽 泮吒(半音)』

「誦此真言七遍加持衣服。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言七遍加持衣服。

「洗漱真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「洗漱真言曰：

「『唵 尾儞庾(二合)嚩底 訶囉 訶囉 摩訶摩抳 吽 吽 泮吒(半音)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 尾儞庾(二合)嚩底 訶囉 訶囉 摩訶摩抳 吽 吽 泮吒(半音)』

「誦此真言加持水洗手漱口，及用灑於身，能淨諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言加持水洗手漱口，及用灑於身，能淨諸根。

「洗浴真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「洗浴真言曰：

「『唵 蘇涅摩囉嚩 底 訶囉 訶囉 播奔 弭哩 弭哩 吽 娑嚩(二合)訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 蘇涅摩囉嚩 底 訶囉 訶囉 播奔 弭哩 弭哩 吽 娑嚩(二合)訶』

「誦此真言，加持白芥子水一百八遍浴身法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，加持白芥子水一百八遍浴身法。

「護真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護真言曰：

「『唵 摩抳達哩 吽 吽 泮吒(半音)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩抳達哩 吽 吽 泮吒(半音)』

「誦此真言，用灑一切香花菓實飲食及所用之物，皆用此真言加持而護之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，用灑一切香花菓實飲食及所用之物，皆用此真言加持而護之。

「神線真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「神線真言曰：

「『唵 地哩 地哩 微麼羅迦哩 吽 吽 泮吒(半音)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 地哩 地哩 微麼羅迦哩 吽 吽 泮吒(半音)』

「獻真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻真言曰：

「『唵 薩嚩怛他孽多 布惹麼抳 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩怛他孽多 布惹麼抳 吽 吽』

「所有花皆誦此真言加持，散時亦誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有花皆誦此真言加持，散時亦誦。

「塗香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「塗香真言曰：

「『唵 薩嚩怛他孽多 巘馱摩抳娑頗(二合)囉拏 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩怛他孽多 巘馱摩抳娑頗(二合)囉拏 吽』

「燒香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「燒香真言曰：

「『唵 入嚩(二合)里多 麼抳阿沒囉矩吒娑頗(二合)囉拏(上)尾𦽆底 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 入嚩(二合)里多 麼抳阿沒囉矩吒娑頗(二合)囉拏(上)尾𦽆底 吽』

「燈真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「燈真言曰：

「『唵 入嚩(二合)里多 始佉嚟馱嚩哩 吽 吽 泮吒(半音)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 入嚩(二合)里多 始佉嚟馱嚩哩 吽 吽 泮吒(半音)』

「獻食真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻食真言曰：

「『唵 鉢囉(二合)嚩囉(引) 𦽆囉(二合)嚩底 娑囉 娑囉 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 鉢囉(二合)嚩囉(引) 𦽆囉(二合)嚩底 娑囉 娑囉 吽 吽』

「獻閼伽真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻閼伽真言曰：

「『唵 摩訶末抳布囉耶 馱囉 馱囉 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩訶末抳布囉耶 馱囉 馱囉 吽 吽』

「奉獻供養物及食等真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奉獻供養物及食等真言曰：

「『唵 摩訶微麼犁 吽 吽 婆囉 婆囉 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩訶微麼犁 吽 吽 婆囉 婆囉 吽』

「護摩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護摩真言曰：

「『唵 入嚩(二合)羅薩普(二合)囉 誐誐那鉢囉(二合)多羅抳 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 入嚩(二合)羅薩普(二合)囉 誐誐那鉢囉(二合)多羅抳 吽 吽』

「加持念珠真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「加持念珠真言曰：

「『唵 嚧止囉 摩抳鉢囉(二合)靺多耶 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 嚧止囉 摩抳鉢囉(二合)靺多耶 吽』

「以此真言加持念珠七遍，若念誦本真言一遍移一珠，即成誦一切如來所說真言一遍，一一真言成無量百千那庾多遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此真言加持念珠七遍，若念誦本真言一遍移一珠，即成誦一切如來所說真言一遍，一一真言成無量百千那庾多遍。

「念誦時真言曰(欲念誦本真言時先誦此真言)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦時真言曰(欲念誦本真言時先誦此真言)：

「『唵 嚩日囉(二合) 摩儞迦囉緊迦哩 吽 吽 泮吒(半音)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 嚩日囉(二合) 摩儞迦囉緊迦哩 吽 吽 泮吒(半音)』

「結跏坐真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結跏坐真言曰：

「『唵 蘇鉢囉(二合)靺底多吠藝 摩抳 摩抳 娑嚩(二合)訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 蘇鉢囉(二合)靺底多吠藝 摩抳 摩抳 娑嚩(二合)訶』

「警覺一切如來真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「警覺一切如來真言曰：

「『唵 薩嚩怛他孽多嚩庾(平)惹吠 多羅 多囉 吽 摩抳迦娜寧 娑嚩(二合)訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩怛他孽多嚩庾(平)惹吠 多羅 多囉 吽 摩抳迦娜寧 娑嚩(二合)訶』

「請一切如來真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請一切如來真言曰：

「『唵 微布羅鉢囉(二合)嚩黎 杜嚕 杜嚕 吽吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 微布羅鉢囉(二合)嚩黎 杜嚕 杜嚕 吽吽』

「求願真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「求願真言曰：

「『唵 薩嚩怛他孽多 地瑟吒(二合)那質多僧 𠸪訖叉(二合)拏 嚩日禮(二合) 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩怛他孽多 地瑟吒(二合)那質多僧 𠸪訖叉(二合)拏 嚩日禮(二合) 吽 吽』

「求菩薩願真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「求菩薩願真言曰：

「『唵 蘇尾布羅嚩娜寧 訶囉 訶囉 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 蘇尾布羅嚩娜寧 訶囉 訶囉 吽』

「請一切天龍真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請一切天龍真言曰：

「『唵 阿鼻娑摩耶 嚩日禮(二合) 馱囉 馱囉 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 阿鼻娑摩耶 嚩日禮(二合) 馱囉 馱囉 吽』

「請四天王等真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請四天王等真言曰：

「『唵 摩抳尾誐嚩底 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩抳尾誐嚩底 吽』

「加持弟子真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「加持弟子真言曰：

「『唵 輸(上)婆摩抳 戶盧 戶盧 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 輸(上)婆摩抳 戶盧 戶盧 吽』

「加持弟子，令弟子入壇真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「加持弟子，令弟子入壇真言曰：

「『唵 薩嚩怛他孽多 曷哩(二合)捺耶 嚩日哩(二合)抳 達囉 達囉 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩怛他孽多 曷哩(二合)捺耶 嚩日哩(二合)抳 達囉 達囉 吽 吽』

「獻一切佛、一切菩薩、諸天等食真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻一切佛、一切菩薩、諸天等食真言曰：

「『唵 尾囉 尾囉逝誐誐那嚩呬儞 攞呼 攞呼 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 尾囉 尾囉逝誐誐那嚩呬儞 攞呼 攞呼 吽 吽』

「所有一切香花飲食，皆誦此真言用持獻之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有一切香花飲食，皆誦此真言用持獻之。

「護身真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護身真言曰：

「『唵 摩抳蘇唵(二合)婆抳吠誐嚩底 囉訖叉(二合) 囉訖叉(二合)𤚥 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 摩抳蘇唵(二合)婆抳吠誐嚩底 囉訖叉(二合) 囉訖叉(二合)𤚥 吽』

「奉送諸聖眾真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奉送諸聖眾真言曰：

「『唵 薩嚩怛他孽多 矩盧儞底娑摩囉尾誐底 入嚩(二合)羅 入嚩(二合)羅 吽 吽娑嚩(二合)訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 薩嚩怛他孽多 矩盧儞底娑摩囉尾誐底 入嚩(二合)羅 入嚩(二合)羅 吽 吽娑嚩(二合)訶』

「誦此真言通一切處用，所謂奉送本尊、獻閼伽、香花、飲食等用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言通一切處用，所謂奉送本尊、獻閼伽、香花、飲食等用。

「已上一切心真言，先各誦一百八遍，然後作法。時纔誦，滅一切罪，一切苦惱皆得解脫，諸佛如來決定授菩提記，當得作佛。先世惡業，受持此真言悉皆消散，獲無量恒河沙數功德，速證無上正等菩提，能轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已上一切心真言，先各誦一百八遍，然後作法。時纔誦，滅一切罪，一切苦惱皆得解脫，諸佛如來決定授菩提記，當得作佛。先世惡業，受持此真言悉皆消散，獲無量恒河沙數功德，速證無上正等菩提，能轉法輪。」

建立曼荼羅品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立曼荼羅品第七

爾時，世尊說曼荼羅儀軌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說曼荼羅儀軌：

「依時依法，先擇勝地，然後作壇。其壇四肘四門，以瞿摩夷和土，遍塗拭之。壇上張一白蓋，稱壇大小。於壇中心取二肘，拼作一小方壇，先以白檀香塗拭，次用欝金香塗之，或以五色粉撚成，或畫亦得。於新器中，和彩色用之。於小壇中畫七寶樓閣，於樓閣中畫一佛形像，作說法相。佛前作一蓮華，七寶莊嚴。於蓮華胎中畫作一輪，其輪百輻，齊輞具足，以金莊嚴，輪外畫焰光。其蓮華莖，吠流璃色。佛左邊畫金剛手菩薩而作忿怒形，右手執金剛杵，左手執白拂。右邊畫摩尼金剛菩薩，種種瓔珞莊嚴其身，左手執持寶珠，右手執白拂。四角各畫四天大王，身著甲冑手執器仗，種種頭冠瓔珞，莊嚴其身，作瞋怒形。其小壇中畫七寶界道，於其壇上懸一傘蓋，可一肘量，於傘蓋四面周匝懸幡。其大壇東門懸五色繒幡。以四金瓶滿盛香水，於瓶中著七寶及諸香藥五穀，於瓶口插時花有菓枝條，以繒帛繫瓶項，置壇四角。又以四銀瓶滿盛乳，安大壇四隅。若無金銀瓶，以金銀圖瓶替之。於中壇南門中，畫大吉祥天女，種種瓔珞莊嚴其身。北門中畫餉棄尼天女，壇西門中畫金剛使者天女，八臂持種種器仗，以種種瓔珞莊嚴，上懸青繒幡。於中壇四邊，香花飲食隨力供養，然三十二燈，種種花菓散其壇上。於佛像前置金香爐，燒蘇合香；金剛手菩薩前以銀香爐燒安悉香；摩尼金剛菩薩前亦以銀香爐燒酥合香；於四天王前燒薰陸酥，合白膠香和燒。於吉祥天女前燒白壇香，於餉棄尼天女前燒安悉香，於金剛女使者前燒薩羅計香(是青膠香)；於四天王等前，各各別以飲食而供養之。其中壇四門外，各立吉祥標門。其大壇東門中畫訶利帝母，七子圍遶；於南門中畫大自在天王；於西門中畫花齒羅剎女；於北門中畫毘摩天女，顏貌美麗有七婇女圍遶。於壇上四邊插三十二隻箭，其一一箭，以五色加持線纏，周匝圍遶，於線上懸五色小幡以為莊嚴。於大壇外食界道上，安置種種花、種種味飲食、種種菓、七種油餅、三十二梡、三十二瓶、三十二香爐，燒燈一百八盞，種種末香、種種燒香，所謂：薰陸香、安悉香、必栗迦(苜蓿香)、白檀、沈香、多孽羅香、蘇合薩羅計(青膠是也)，應燒五石蜜香，又以龍腦香、麝香、欝金、紫檀、白檀等，各各以為塗香。次應獻食飲：乳、酪、沙糖水、石蜜水，各盛八瓶，乳粥八梡。又以粳米、菉豆、油麻相和，作粥八梡，粳米飯、歡喜團各八梡，又粳米粥八梡。復盛油四瓦梡，酥四瓦梡，沙糖四梡，石蜜四梡，油麻四梡，菓子四梡，七種穀子四梡。應以種種飲食供養，所謂：天竺餅、煎餅、菉豆餅、油麻煎餅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依時依法，先擇勝地，然後作壇。其壇四肘四門，以瞿摩夷和土，遍塗拭之。壇上張一白蓋，稱壇大小。於壇中心取二肘，拼作一小方壇，先以白檀香塗拭，次用欝金香塗之，或以五色粉撚成，或畫亦得。於新器中，和彩色用之。於小壇中畫七寶樓閣，於樓閣中畫一佛形像，作說法相。佛前作一蓮華，七寶莊嚴。於蓮華胎中畫作一輪，其輪百輻，齊輞具足，以金莊嚴，輪外畫焰光。其蓮華莖，吠流璃色。佛左邊畫金剛手菩薩而作忿怒形，右手執金剛杵，左手執白拂。右邊畫摩尼金剛菩薩，種種瓔珞莊嚴其身，左手執持寶珠，右手執白拂。四角各畫四天大王，身著甲冑手執器仗，種種頭冠瓔珞，莊嚴其身，作瞋怒形。其小壇中畫七寶界道，於其壇上懸一傘蓋，可一肘量，於傘蓋四面周匝懸幡。其大壇東門懸五色繒幡。以四金瓶滿盛香水，於瓶中著七寶及諸香藥五穀，於瓶口插時花有菓枝條，以繒帛繫瓶項，置壇四角。又以四銀瓶滿盛乳，安大壇四隅。若無金銀瓶，以金銀圖瓶替之。於中壇南門中，畫大吉祥天女，種種瓔珞莊嚴其身。北門中畫餉棄尼天女，壇西門中畫金剛使者天女，八臂持種種器仗，以種種瓔珞莊嚴，上懸青繒幡。於中壇四邊，香花飲食隨力供養，然三十二燈，種種花菓散其壇上。於佛像前置金香爐，燒蘇合香；金剛手菩薩前以銀香爐燒安悉香；摩尼金剛菩薩前亦以銀香爐燒酥合香；於四天王前燒薰陸酥，合白膠香和燒。於吉祥天女前燒白壇香，於餉棄尼天女前燒安悉香，於金剛女使者前燒薩羅計香(是青膠香)；於四天王等前，各各別以飲食而供養之。其中壇四門外，各立吉祥標門。其大壇東門中畫訶利帝母，七子圍遶；於南門中畫大自在天王；於西門中畫花齒羅剎女；於北門中畫毘摩天女，顏貌美麗有七婇女圍遶。於壇上四邊插三十二隻箭，其一一箭，以五色加持線纏，周匝圍遶，於線上懸五色小幡以為莊嚴。於大壇外食界道上，安置種種花、種種味飲食、種種菓、七種油餅、三十二梡、三十二瓶、三十二香爐，燒燈一百八盞，種種末香、種種燒香，所謂：薰陸香、安悉香、必栗迦(苜蓿香)、白檀、沈香、多孽羅香、蘇合薩羅計(青膠是也)，應燒五石蜜香，又以龍腦香、麝香、欝金、紫檀、白檀等，各各以為塗香。次應獻食飲：乳、酪、沙糖水、石蜜水，各盛八瓶，乳粥八梡。又以粳米、菉豆、油麻相和，作粥八梡，粳米飯、歡喜團各八梡，又粳米粥八梡。復盛油四瓦梡，酥四瓦梡，沙糖四梡，石蜜四梡，油麻四梡，菓子四梡，七種穀子四梡。應以種種飲食供養，所謂：天竺餅、煎餅、菉豆餅、油麻煎餅

、無憂餅、妙味餅、酥餅、沙糖餅，已上飲食隨所得營辦。當於引弟子入壇門中，兩邊置香水二瓶，應為弟子作入壇儀軌。其弟子入已，即為弟子灌頂，誦此真言以用灌頂真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、無憂餅、妙味餅、酥餅、沙糖餅，已上飲食隨所得營辦。當於引弟子入壇門中，兩邊置香水二瓶，應為弟子作入壇儀軌。其弟子入已，即為弟子灌頂，誦此真言以用灌頂真言曰：

「『唵(一) 摩訶尾布羅(二) 鉢囉(二合)底(丁以反)瑟恥(二合)多悉第(三) 阿毘詵者𤚥(四) 薩嚩怛他孽多鼻曬罽(五) 婆囉婆囉(六) 三婆囉(七) 吽 吽』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵(一) 摩訶尾布羅(二) 鉢囉(二合)底(丁以反)瑟恥(二合)多悉第(三) 阿毘詵者𤚥(四) 薩嚩怛他孽多鼻曬罽(五) 婆囉婆囉(六) 三婆囉(七) 吽 吽』

「纔灌頂已，先世一切罪障、一切業障，悉皆清淨，得一切如來攝受、一切如來加持、一切如來灌頂、一切如來安慰、一切悉地現前，所思所求皆得滿願，即成入一切如來三昧耶曼荼羅，入一切如來法性，證甚深法忍，往詣菩提場獲得如是等勝上功德，乃至獲得不退轉，證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「纔灌頂已，先世一切罪障、一切業障，悉皆清淨，得一切如來攝受、一切如來加持、一切如來灌頂、一切如來安慰、一切悉地現前，所思所求皆得滿願，即成入一切如來三昧耶曼荼羅，入一切如來法性，證甚深法忍，往詣菩提場獲得如是等勝上功德，乃至獲得不退轉，證無上正等菩提。」

畫像品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫像品第八

爾時，世尊告諸大眾：「我今說畫像法，而能成就一切事業。應取新白㲲不割截者，或一肘，或二肘，令四方等。畫人應受八戒。其畫彩色，於新器中盛，勿用皮膠。畫七寶莊嚴樓閣，於樓閣中畫如來，作說法相，坐師子座。佛右邊畫金剛手菩薩，十二臂黃白色。其像四面：正面歡喜；右邊面忿怒相；左邊面開口，狗牙上出；當頭上面，顰眉怒目。頭冠瓔珞種種莊嚴，於蓮華上半跏而坐。左邊畫寶金剛菩薩，四面十六臂。正面歡喜；右面青色，作摩訶迦羅天面；左面綠色，作師子面。頭上面顰眉露齒忿怒，作淺綠色。右邊第一手持真多摩尼寶，作獻佛勢，左邊第一手持蓮花；右第二手作安慰手，左第二手持三戟叉；二手合掌，餘手皆執諸器仗：右第四手持輪，左第四手持劍；右第五手持金剛杵，左第五手持花篋；右第六手持念珠，左第六手持軍遲；右第七手持刀，左第七手持梵夾；右第八手持寶塔，左第八手持須彌山，於蓮華臺上半跏而坐。於其座下畫餉棄尼天女，有八臂，跪坐合掌，作供養佛相。金剛手菩薩座下，作吉祥天女，跪坐持寶器，滿盛種種寶供養如來。於吉祥天女後，畫金剛使者天女，作笑面，有四臂，種種瓔珞而為嚴飾，手持種種器仗。餉棄尼天女後，畫花齒天女，身著素服，以手持花，瞻仰如來。於如來前，畫作七寶花。其花百葉，以金為臺，吠琉璃為莖。其蓮華上，畫作百輻輪，臍輞具足。輪外周匝皆有光焰。於蓮華根下，畫四大天王，悉被甲冑，種種嚴飾，手執器仗。蓮華下畫作水池，以七寶莊嚴。於池岸上應畫持誦人跪坐，手持香爐并持花枝，又持念珠，跪坐瞻仰如來。於寶樓閣上，於虛空中畫梵天、毘紐天、大自在天，散花供養。應依如是儀則畫像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸大眾：「我今說畫像法，而能成就一切事業。應取新白㲲不割截者，或一肘，或二肘，令四方等。畫人應受八戒。其畫彩色，於新器中盛，勿用皮膠。畫七寶莊嚴樓閣，於樓閣中畫如來，作說法相，坐師子座。佛右邊畫金剛手菩薩，十二臂黃白色。其像四面：正面歡喜；右邊面忿怒相；左邊面開口，狗牙上出；當頭上面，顰眉怒目。頭冠瓔珞種種莊嚴，於蓮華上半跏而坐。左邊畫寶金剛菩薩，四面十六臂。正面歡喜；右面青色，作摩訶迦羅天面；左面綠色，作師子面。頭上面顰眉露齒忿怒，作淺綠色。右邊第一手持真多摩尼寶，作獻佛勢，左邊第一手持蓮花；右第二手作安慰手，左第二手持三戟叉；二手合掌，餘手皆執諸器仗：右第四手持輪，左第四手持劍；右第五手持金剛杵，左第五手持花篋；右第六手持念珠，左第六手持軍遲；右第七手持刀，左第七手持梵夾；右第八手持寶塔，左第八手持須彌山，於蓮華臺上半跏而坐。於其座下畫餉棄尼天女，有八臂，跪坐合掌，作供養佛相。金剛手菩薩座下，作吉祥天女，跪坐持寶器，滿盛種種寶供養如來。於吉祥天女後，畫金剛使者天女，作笑面，有四臂，種種瓔珞而為嚴飾，手持種種器仗。餉棄尼天女後，畫花齒天女，身著素服，以手持花，瞻仰如來。於如來前，畫作七寶花。其花百葉，以金為臺，吠琉璃為莖。其蓮華上，畫作百輻輪，臍輞具足。輪外周匝皆有光焰。於蓮華根下，畫四大天王，悉被甲冑，種種嚴飾，手執器仗。蓮華下畫作水池，以七寶莊嚴。於池岸上應畫持誦人跪坐，手持香爐并持花枝，又持念珠，跪坐瞻仰如來。於寶樓閣上，於虛空中畫梵天、毘紐天、大自在天，散花供養。應依如是儀則畫像。

「其持誦者，著新淨衣，食三白食，從白月八日在如來前如法念誦，至十五日令滿十萬遍。其像動搖，及見自身熾然光明，獲得無障礙眼，證清淨摩尼，行三摩地，於一切持明仙中為轉輪王，親見一切如來。纔誦一遍，遠離一切地獄傍生，能斷貪瞋癡等，離諸慳悋垢，成就一切功德，獲得一切安樂，攝受一切善根。一切如來之所加持，一切菩薩之所安慰，一切諸天悉皆擁護，一切藥叉、羅剎、畢隷多、比舍遮、阿蘇羅、彥達嚩、櫱嚕拏、緊那囉、摩護囉誐、人非人等，悉來侍衛。於一切王宮，皆得供養，令諸世間皆得順伏。一切功德波羅蜜，悉皆圓滿。如是等殊勝功德，悉皆獲得。若纔誦者，猶獲如上福利，況多增勝！受持者若有讀誦、受持、相應、供養、求成就，并與印契真言相應對於像前，其人等同諸佛，應受天、人、世間供養、禮拜。其人等同諸佛，應見、應知如來之所受記。其人決定不退轉於無上菩提，不復生於母胎。所生世界，蓮華化生，不離諸佛菩薩所生之處，共諸如來集會乃至坐菩提場。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其持誦者，著新淨衣，食三白食，從白月八日在如來前如法念誦，至十五日令滿十萬遍。其像動搖，及見自身熾然光明，獲得無障礙眼，證清淨摩尼，行三摩地，於一切持明仙中為轉輪王，親見一切如來。纔誦一遍，遠離一切地獄傍生，能斷貪瞋癡等，離諸慳悋垢，成就一切功德，獲得一切安樂，攝受一切善根。一切如來之所加持，一切菩薩之所安慰，一切諸天悉皆擁護，一切藥叉、羅剎、畢隷多、比舍遮、阿蘇羅、彥達嚩、櫱嚕拏、緊那囉、摩護囉誐、人非人等，悉來侍衛。於一切王宮，皆得供養，令諸世間皆得順伏。一切功德波羅蜜，悉皆圓滿。如是等殊勝功德，悉皆獲得。若纔誦者，猶獲如上福利，況多增勝！受持者若有讀誦、受持、相應、供養、求成就，并與印契真言相應對於像前，其人等同諸佛，應受天、人、世間供養、禮拜。其人等同諸佛，應見、應知如來之所受記。其人決定不退轉於無上菩提，不復生於母胎。所生世界，蓮華化生，不離諸佛菩薩所生之處，共諸如來集會乃至坐菩提場。」

護摩品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護摩品第九

爾時，如來復為諸大眾說護摩法：「先須清淨身心，然後作法。一一法速令成就，起廣大利益，為諸有情發如是心，應作護摩如法供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來復為諸大眾說護摩法：「先須清淨身心，然後作法。一一法速令成就，起廣大利益，為諸有情發如是心，應作護摩如法供養。

「護摩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護摩真言曰：

「『唵 娑嚩(二合)訶鉢底 部囉(二合) 部囉(入) 吽 吽 𠰢吒(半音) 娑嚩(二合)訶(引)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唵 娑嚩(二合)訶鉢底 部囉(二合) 部囉(入) 吽 吽 𠰢吒(半音) 娑嚩(二合)訶(引)』

「以此真言加持油麻、白芥子，和酥一遍一燒，滿一百八遍，能令一切真言法速得成就，除遣一切障者毘那夜迦。一切罪、一切煩惱、一切冤家、惡友，皆得摧伏禁止，令其迷惑，一切惡夢、災怪、不祥之事，自然消散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此真言加持油麻、白芥子，和酥一遍一燒，滿一百八遍，能令一切真言法速得成就，除遣一切障者毘那夜迦。一切罪、一切煩惱、一切冤家、惡友，皆得摧伏禁止，令其迷惑，一切惡夢、災怪、不祥之事，自然消散。

「又以安悉香、白芥子和酥，誦真言一遍一投火中燒之，滿一千八遍，一切鬼魅頭自破裂；一切病患諸瘧，速得除愈；一切鬼神變怪，皆得遠離。又以酥和白芥子，一誦真言一投火中，滿一千八遍，獲得一邑主。又以白芥子和酥，護摩一千八遍，一切諸魔恐怖、冤家、他敵，悉皆除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以安悉香、白芥子和酥，誦真言一遍一投火中燒之，滿一千八遍，一切鬼魅頭自破裂；一切病患諸瘧，速得除愈；一切鬼神變怪，皆得遠離。又以酥和白芥子，一誦真言一投火中，滿一千八遍，獲得一邑主。又以白芥子和酥，護摩一千八遍，一切諸魔恐怖、冤家、他敵，悉皆除滅。

「又以天木(杉木是也)和酥，護摩一千八遍，得囉惹并內宮眷屬歡喜敬愛，所求皆遂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以天木(杉木是也)和酥，護摩一千八遍，得囉惹并內宮眷屬歡喜敬愛，所求皆遂。

「若以白膠香和酥及白芥子，於山峯上護摩如前遍數，一切諸宮窟門自然而開，即得入中為持明仙中王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以白膠香和酥及白芥子，於山峯上護摩如前遍數，一切諸宮窟門自然而開，即得入中為持明仙中王。

「又以香膠和芥子油，於龍池邊護摩一千八遍，一切諸龍皆得敬愛，所勅皆作之。依時降雨不損苗稼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以香膠和芥子油，於龍池邊護摩一千八遍，一切諸龍皆得敬愛，所勅皆作之。依時降雨不損苗稼。

「又以飲食護摩一千八遍，供養如來，即得五穀豐饒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以飲食護摩一千八遍，供養如來，即得五穀豐饒。

「又以鹽護摩一千八遍，一切藥叉女皆來禮足，作是言：『大家！勿傷我命。』任意驅使，皆得成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以鹽護摩一千八遍，一切藥叉女皆來禮足，作是言：『大家！勿傷我命。』任意驅使，皆得成辦。

「又以酥和粳米，護摩一千八遍，獲大吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以酥和粳米，護摩一千八遍，獲大吉祥。

「又以胡椒對日，護摩一千八遍，常得諸天擁護，獲大吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以胡椒對日，護摩一千八遍，常得諸天擁護，獲大吉祥。

「又於大吉祥天女前，以油麻和白芥子護摩，得大財豐饒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於大吉祥天女前，以油麻和白芥子護摩，得大財豐饒。

「又以遏迦木護摩一千八遍，即成警覺諸佛菩薩，悉知是人離一切罪，於一切世間、出世間真言王，悉皆現前。除一切病，於諸冤敵而得最勝，一切生死苦不能𣣋逼。由此真言力故，諸有善業皆易成就，一切惡夢不祥之事皆得消散。一切厭禱、一切繫縛、一切煩惱不能侵擾。如是等護摩事業，能作息災、能獲安樂、獲得財利。設有墮諸惡見眾生，令得正見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以遏迦木護摩一千八遍，即成警覺諸佛菩薩，悉知是人離一切罪，於一切世間、出世間真言王，悉皆現前。除一切病，於諸冤敵而得最勝，一切生死苦不能𣣋逼。由此真言力故，諸有善業皆易成就，一切惡夢不祥之事皆得消散。一切厭禱、一切繫縛、一切煩惱不能侵擾。如是等護摩事業，能作息災、能獲安樂、獲得財利。設有墮諸惡見眾生，令得正見。」

爾時，婆伽梵告金剛手菩薩：「此教王有大威德，是一切如來心、是諸如來母、是諸如來轉大法輪、是諸如來往詣菩提場、是諸如來建大法幢、是諸如來吹大法䗍、是諸如來坐金剛座、是諸如來降伏魔軍、是諸如來最勝祕密、是諸如來極大祕密。金剛手！此陀羅尼，於贍部洲，息一切有情煩惱，能除一切有情罪，能竭贍部洲有情地獄、餓鬼、傍生之業，能除有情生、老、病、死、愁歎、苦憂及諸熱惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆伽梵告金剛手菩薩：「此教王有大威德，是一切如來心、是諸如來母、是諸如來轉大法輪、是諸如來往詣菩提場、是諸如來建大法幢、是諸如來吹大法䗍、是諸如來坐金剛座、是諸如來降伏魔軍、是諸如來最勝祕密、是諸如來極大祕密。金剛手！此陀羅尼，於贍部洲，息一切有情煩惱，能除一切有情罪，能竭贍部洲有情地獄、餓鬼、傍生之業，能除有情生、老、病、死、愁歎、苦憂及諸熱惱。」

爾時，世尊復告金剛手菩薩：「我以天眼觀諸如來，不能說此陀羅尼所生功德聚。此陀羅尼有如上最勝殊妙，如是廣大如是甚深，如是等勝最勝，上最上大神通。如是大寶廣博樓閣教王，薄福少德眾生，必不聞此陀羅尼名字，況復得見，受持讀誦？若有聞見此陀羅尼名者，是人已曾親近恒沙諸佛菩薩。金剛手！此陀羅尼，是如來心，難解難入。若有善男子、善女人，於百千萬劫，供養八十俱知那庾多百千恒河沙諸佛菩薩飲食、衣服、房舍、臥具、百種湯藥、幡蓋、香花、塗香、末香，復以七寶滿三千大千世界，日日中奉施諸佛。金剛手！於汝意云何，是善男子、善女人功德多不？」金剛手菩薩白佛言：「世尊！此人功德無量無邊，不可稱數。」「若有誦此陀羅尼一遍者，此人功德勝前功德，諸佛如來說不能盡。若有善男子、善女人，於一時頃作意，思惟此陀羅尼，稱量比前供養如一切如來飲食、衣服、香花、七寶功德，倍勝於前，即成供養一切如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告金剛手菩薩：「我以天眼觀諸如來，不能說此陀羅尼所生功德聚。此陀羅尼有如上最勝殊妙，如是廣大如是甚深，如是等勝最勝，上最上大神通。如是大寶廣博樓閣教王，薄福少德眾生，必不聞此陀羅尼名字，況復得見，受持讀誦？若有聞見此陀羅尼名者，是人已曾親近恒沙諸佛菩薩。金剛手！此陀羅尼，是如來心，難解難入。若有善男子、善女人，於百千萬劫，供養八十俱知那庾多百千恒河沙諸佛菩薩飲食、衣服、房舍、臥具、百種湯藥、幡蓋、香花、塗香、末香，復以七寶滿三千大千世界，日日中奉施諸佛。金剛手！於汝意云何，是善男子、善女人功德多不？」金剛手菩薩白佛言：「世尊！此人功德無量無邊，不可稱數。」「若有誦此陀羅尼一遍者，此人功德勝前功德，諸佛如來說不能盡。若有善男子、善女人，於一時頃作意，思惟此陀羅尼，稱量比前供養如一切如來飲食、衣服、香花、七寶功德，倍勝於前，即成供養一切如來。」

爾時，如來說是語已，眾中天、龍、藥叉、彥達嚩、阿蘇囉、孽嚕拏、緊娜囉、摩護囉誐、人非人等，一切大眾踊躍歡喜，發聲稱讚，五體投地，虔誠禮敬，合掌向佛白言：「世尊！此陀羅尼等同如來出於世間。今佛世尊於贍部洲，能善建立此祕密陀羅尼心法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來說是語已，眾中天、龍、藥叉、彥達嚩、阿蘇囉、孽嚕拏、緊娜囉、摩護囉誐、人非人等，一切大眾踊躍歡喜，發聲稱讚，五體投地，虔誠禮敬，合掌向佛白言：「世尊！此陀羅尼等同如來出於世間。今佛世尊於贍部洲，能善建立此祕密陀羅尼心法。」

爾時，十方同會諸佛菩薩，咸讚釋迦如來言：「善哉！善哉！」既讚歎已，各還本土。爾時，釋迦牟尼世尊以佛神力還娑訶世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方同會諸佛菩薩，咸讚釋迦如來言：「善哉！善哉！」既讚歎已，各還本土。爾時，釋迦牟尼世尊以佛神力還娑訶世界。