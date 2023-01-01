大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼輪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼輪

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曩莫薩嚩怛他孽多南 唵尾補攞孽陛 麼抳鉢囉陛 怛他多 儞捺捨寧 摩抳 摩抳 蘇鉢囉陛 尾麼黎 娑孽囉 儼鼻㘑 吽 吽 入嚩攞 入嚩攞 沒馱 尾盧枳帝 麌呬夜 地瑟恥多 孽陛 娑縛訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫薩嚩怛他孽多南 唵尾補攞孽陛 麼抳鉢囉陛 怛他多 儞捺捨寧 摩抳 摩抳 蘇鉢囉陛 尾麼黎 娑孽囉 儼鼻㘑 吽 吽 入嚩攞 入嚩攞 沒馱 尾盧枳帝 麌呬夜 地瑟恥多 孽陛 娑縛訶

經云：此陀羅尼有大威德，佛由此成道、由此降魔，能滅惡障、能成六度。若書紙、素、牌、壁、幢、閣之上，有人暫視、讀誦、受持，及聞聲、佩身，並轉觸餘人，是人五逆、四重、十惡等罪消滅，無有刀毒水火、劫賊邪魅，瘧疫寒熱一切病苦，皆悉遠離。見獲福慶，所求遂意。臨命終時，諸佛安慰，得生淨土。所有禽獸、飛蛾、蚊虻蟲等，遇影蒙塵，皆得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：此陀羅尼有大威德，佛由此成道、由此降魔，能滅惡障、能成六度。若書紙、素、牌、壁、幢、閣之上，有人暫視、讀誦、受持，及聞聲、佩身，並轉觸餘人，是人五逆、四重、十惡等罪消滅，無有刀毒水火、劫賊邪魅，瘧疫寒熱一切病苦，皆悉遠離。見獲福慶，所求遂意。臨命終時，諸佛安慰，得生淨土。所有禽獸、飛蛾、蚊虻蟲等，遇影蒙塵，皆得解脫。

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵住王舍大城，於初會時，降伏俱知魔軍，及調伏一切外道，捨離生死，渡諸瀑流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵住王舍大城，於初會時，降伏俱知魔軍，及調伏一切外道，捨離生死，渡諸瀑流。

是時，那由他百千兢伽羅頻婆羅魔軍，遍贍部洲。于時世尊以佛神力，變此大地盡成金剛，令贍部洲有情之類不聞恐怖。時彼魔軍雨諸器仗，皆變為花。於王舍城四衢道中，自然從地涌出大蓮花，其花千葉，七寶莊嚴，黃金為臺、琉璃為莖，高至梵天。出種種光明，普遍十方。於其花中自然出聲，說陀羅尼名為警覺。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，那由他百千兢伽羅頻婆羅魔軍，遍贍部洲。于時世尊以佛神力，變此大地盡成金剛，令贍部洲有情之類不聞恐怖。時彼魔軍雨諸器仗，皆變為花。於王舍城四衢道中，自然從地涌出大蓮花，其花千葉，七寶莊嚴，黃金為臺、琉璃為莖，高至梵天。出種種光明，普遍十方。於其花中自然出聲，說陀羅尼名為警覺。陀羅尼曰：

「曩莫薩嚩怛他(引)蘖帝毘喻(二合) 曳底瑟綻(二合)底娜捨儞勢 唵 麼抳(上)嚩日隷(二合) 紇哩(二合)娜也嚩日隷(二合) 磨羅賽儞也(二合上) 尾捺囉(二合)跛寧(上) 賀曩 賀曩 嚩日羅(二合)孽陛 怛囉(二合)細也 怛囉(二合)細也 娑嚩(二合)磨(引)囉婆(上)嚩曩(引)儞 吽 吽 散馱羅 散馱囉 沒馱(引)昧(上)底唎(二合引) 薩嚩 怛他(引)孽多嚩日囉(二合)迦臘 跛(二合)地瑟恥(二合)帝 娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩嚩怛他(引)蘖帝毘喻(二合) 曳底瑟綻(二合)底娜捨儞勢 唵 麼抳(上)嚩日隷(二合) 紇哩(二合)娜也嚩日隷(二合) 磨羅賽儞也(二合上) 尾捺囉(二合)跛寧(上) 賀曩 賀曩 嚩日羅(二合)孽陛 怛囉(二合)細也 怛囉(二合)細也 娑嚩(二合)磨(引)囉婆(上)嚩曩(引)儞 吽 吽 散馱羅 散馱囉 沒馱(引)昧(上)底唎(二合引) 薩嚩 怛他(引)孽多嚩日囉(二合)迦臘 跛(二合)地瑟恥(二合)帝 娑嚩(二合引)訶(引)」

時，彼蓮花中流出此陀羅尼已，復出妙聲，遍滿三千大千世界，讚言：「善哉！釋迦牟尼如來！已度生死大海、殄滅魔軍，離煩惱塵、破無明㲉、然大法炬。由此陀羅尼威德力故，令作大地變成金剛，降伏魔軍。」爾時，金剛手祕密主菩薩，歡喜踊躍，身毛竦竪，頂禮佛足，白佛言：「世尊！今此陀羅尼，於何佛會最初而得？我從昔來，於諸世間，未曾聞見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼蓮花中流出此陀羅尼已，復出妙聲，遍滿三千大千世界，讚言：「善哉！釋迦牟尼如來！已度生死大海、殄滅魔軍，離煩惱塵、破無明㲉、然大法炬。由此陀羅尼威德力故，令作大地變成金剛，降伏魔軍。」爾時，金剛手祕密主菩薩，歡喜踊躍，身毛竦竪，頂禮佛足，白佛言：「世尊！今此陀羅尼，於何佛會最初而得？我從昔來，於諸世間，未曾聞見。」

爾時，佛告金剛手祕密主菩薩：「有陀羅尼，名大麼尼廣博樓閣善住祕密，由此陀羅尼威德力故，能令三千大千世界變成金剛，一切魔軍所有器仗咸變為花。由此陀羅尼威神力故，降諸魔眾，及化俱知餘類有情，悉令調伏。由此陀羅尼威神力，於四衢道涌蓮華。」復告金剛手言：「我若不因此陀羅尼，不能成等正覺，不能降伏俱知魔眾，不能枯竭煩惱大海，不能然大法炬。金剛手！我於無量俱知百千劫來，雖難行苦行，猶故不能成菩提果；由纔聞此大陀羅尼加行相應故，得成正覺。金剛手！此陀羅尼，有大威力、有大殊勝，是一切如來真實法性，令諸如來圓證法身。金剛手！由稱此陀羅尼名號，則為已稱十方諸佛如來名號；若能纔念，則為禮拜供養一切如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告金剛手祕密主菩薩：「有陀羅尼，名大麼尼廣博樓閣善住祕密，由此陀羅尼威德力故，能令三千大千世界變成金剛，一切魔軍所有器仗咸變為花。由此陀羅尼威神力故，降諸魔眾，及化俱知餘類有情，悉令調伏。由此陀羅尼威神力，於四衢道涌蓮華。」復告金剛手言：「我若不因此陀羅尼，不能成等正覺，不能降伏俱知魔眾，不能枯竭煩惱大海，不能然大法炬。金剛手！我於無量俱知百千劫來，雖難行苦行，猶故不能成菩提果；由纔聞此大陀羅尼加行相應故，得成正覺。金剛手！此陀羅尼，有大威力、有大殊勝，是一切如來真實法性，令諸如來圓證法身。金剛手！由稱此陀羅尼名號，則為已稱十方諸佛如來名號；若能纔念，則為禮拜供養一切如來。」

爾時，金剛手菩薩摩訶薩，以種種花、種種香、塗香、粖香，供養於佛。既供養已，右遶三匝，頂禮佛足，而白佛言：「世尊，此陀羅尼有大威德有大殊勝，唯願世尊普為一切有情說，彼世界現何殊勝功德？一切有情，不以少善根得聞此陀羅尼。此陀羅尼等同如來身，同舍利法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩，以種種花、種種香、塗香、粖香，供養於佛。既供養已，右遶三匝，頂禮佛足，而白佛言：「世尊，此陀羅尼有大威德有大殊勝，唯願世尊普為一切有情說，彼世界現何殊勝功德？一切有情，不以少善根得聞此陀羅尼。此陀羅尼等同如來身，同舍利法性。」

爾時，世尊告金剛手菩薩言：「金剛手！眾生下劣，不勤精進；心多惑亂，愚癡闇鈍；耽著諸欲，不信正法；不敬父母，不敬沙門、婆羅門，不敬尊者。是故，此陀羅尼不入彼人之手。薄福、少智、少慧，如此眾生不能得聞、不能受持、不生淨信。此陀羅尼能滅一切罪，是諸如來祕密之藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告金剛手菩薩言：「金剛手！眾生下劣，不勤精進；心多惑亂，愚癡闇鈍；耽著諸欲，不信正法；不敬父母，不敬沙門、婆羅門，不敬尊者。是故，此陀羅尼不入彼人之手。薄福、少智、少慧，如此眾生不能得聞、不能受持、不生淨信。此陀羅尼能滅一切罪，是諸如來祕密之藏。」

爾時，世尊復告金剛手菩薩言：「善男子，今為汝說。從此世界東方，過無量恒河沙數俱知那庾多佛世界，彼有世界名寶燈，其世界七寶所成。其城四面，廣一由旬。多諸人民，安隱豐樂。彼諸男子，及諸女人、童男、童女，一切瓔珞莊嚴其身，上妙寶冠嚴飾其首，容貌端嚴，有大威力，勇健精進，智慧具足，通達眾藝。城中有王，名曰妙寶，有八十俱知大臣輔佐圍遶。其王皇后名光明寶，有二萬宮人，皆如天女，前後侍奉。彼世界中所生花樹及諸香樹，皆是七寶所成。水生諸花，亦是七寶所成。陸生諸花，皆是閻浮檀金所成。其國人民，壽八萬劫。彼皆成就十善業道，於佛法僧發大淨信。其王以正法養育不以非法，於諸有情常作利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告金剛手菩薩言：「善男子，今為汝說。從此世界東方，過無量恒河沙數俱知那庾多佛世界，彼有世界名寶燈，其世界七寶所成。其城四面，廣一由旬。多諸人民，安隱豐樂。彼諸男子，及諸女人、童男、童女，一切瓔珞莊嚴其身，上妙寶冠嚴飾其首，容貌端嚴，有大威力，勇健精進，智慧具足，通達眾藝。城中有王，名曰妙寶，有八十俱知大臣輔佐圍遶。其王皇后名光明寶，有二萬宮人，皆如天女，前後侍奉。彼世界中所生花樹及諸香樹，皆是七寶所成。水生諸花，亦是七寶所成。陸生諸花，皆是閻浮檀金所成。其國人民，壽八萬劫。彼皆成就十善業道，於佛法僧發大淨信。其王以正法養育不以非法，於諸有情常作利益。

「彼世界中有佛，名端嚴摩尼種種清淨建立如來、應、正等覺，於彼世界成佛，廣作佛事，與無量大菩薩摩訶薩眾，及俱知大持明仙眾，以為眷屬。彼如來身紫金色，具三十二相，八十隨形好，圓光一尋。其光周遍，猶如七寶，熾盛照曜。諸菩薩身悉皆金色，晃曜相好，端嚴坐七寶蓮華。彼皆辯才無礙，智境通達明處。皆共思惟大寶摩尼廣博樓閣善住祕密陀羅尼。由此陀羅尼威神力故，出生如是殊勝功德。彼佛世尊為一切有情，演說此陀羅尼法。彼諸有情，由聞此陀羅尼故，常獲安樂。彼一切有情，離諸地獄、傍生及焰魔界，阿脩羅身皆得解脫、諸惡趣門悉皆關閉；開諸天門及開諸善趣，彼世界有情悉皆安住無上菩提，彼一切有情悉住慈心，如水乳合。彼佛世尊往昔久遠行菩薩道時，修此陀羅尼法，作如是願：『一切有情生我剎土者，彼皆決定不退轉無上正等菩提。』若有眾生聞此陀羅尼，受持、讀誦、精勤修習、憶念不捨，求大成就；乃至聞名，或復手觸、或佩身上、或纔眼視，或書經卷，或書帛素，或書牆壁；一切眾生若有見者，五逆、四重、誹謗正法、誹謗聖人；捕獵、屠兒、魁膾、喃婆、布羯娑；盲者、聾者、瞎者、傴者、人所惡者、瘂者癩者、貧窮下劣；不定業者、魔網縛者、墮邪見者、毘那夜迦觸者、惡星淩逼者、七曜害者，彼等諸人聞此陀羅尼，決定當證無上正覺。乃至傍生，鹿、鳥、蚊、虻、飛蛾、螻蟻，及餘類卵生、胎生、化生、濕生等諸眾生，聞此陀羅尼名者，決定證得阿耨多羅三藐三菩提，不應疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼世界中有佛，名端嚴摩尼種種清淨建立如來、應、正等覺，於彼世界成佛，廣作佛事，與無量大菩薩摩訶薩眾，及俱知大持明仙眾，以為眷屬。彼如來身紫金色，具三十二相，八十隨形好，圓光一尋。其光周遍，猶如七寶，熾盛照曜。諸菩薩身悉皆金色，晃曜相好，端嚴坐七寶蓮華。彼皆辯才無礙，智境通達明處。皆共思惟大寶摩尼廣博樓閣善住祕密陀羅尼。由此陀羅尼威神力故，出生如是殊勝功德。彼佛世尊為一切有情，演說此陀羅尼法。彼諸有情，由聞此陀羅尼故，常獲安樂。彼一切有情，離諸地獄、傍生及焰魔界，阿脩羅身皆得解脫、諸惡趣門悉皆關閉；開諸天門及開諸善趣，彼世界有情悉皆安住無上菩提，彼一切有情悉住慈心，如水乳合。彼佛世尊往昔久遠行菩薩道時，修此陀羅尼法，作如是願：『一切有情生我剎土者，彼皆決定不退轉無上正等菩提。』若有眾生聞此陀羅尼，受持、讀誦、精勤修習、憶念不捨，求大成就；乃至聞名，或復手觸、或佩身上、或纔眼視，或書經卷，或書帛素，或書牆壁；一切眾生若有見者，五逆、四重、誹謗正法、誹謗聖人；捕獵、屠兒、魁膾、喃婆、布羯娑；盲者、聾者、瞎者、傴者、人所惡者、瘂者癩者、貧窮下劣；不定業者、魔網縛者、墮邪見者、毘那夜迦觸者、惡星淩逼者、七曜害者，彼等諸人聞此陀羅尼，決定當證無上正覺。乃至傍生，鹿、鳥、蚊、虻、飛蛾、螻蟻，及餘類卵生、胎生、化生、濕生等諸眾生，聞此陀羅尼名者，決定證得阿耨多羅三藐三菩提，不應疑惑。」

爾時，世尊說是語已，一切大眾皆大歡喜，身毛聳竪。是時，天雨波頭摩花、芬陀利花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅華。於虛空中，有種種微妙天樂，不鼓自鳴。爾時，會中大眾各各皆見身有光明。於如來前，自然涌出七寶樓閣，端嚴麗好，人所樂見。其寶樓閣，四柱四門及四階道，光明照曜。樓閣四角有四大寶，如日熾盛。復有無量摩尼寶珠綴於羅網，無量寶鐸而懸其上，無量繒幡以為莊嚴，種種妙花間錯垂下。是時，大地六種震動，所謂：動、搖、震、吼、涌、沒之相。諸天宮殿，光明照觸。光所到處，皆悉覺悟。四大天王持明仙等亦復如是。一切魔宮，熾然焰起。一切障者毘那夜迦，皆大驚怖，馳走十方，大聲號哭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是語已，一切大眾皆大歡喜，身毛聳竪。是時，天雨波頭摩花、芬陀利花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅華。於虛空中，有種種微妙天樂，不鼓自鳴。爾時，會中大眾各各皆見身有光明。於如來前，自然涌出七寶樓閣，端嚴麗好，人所樂見。其寶樓閣，四柱四門及四階道，光明照曜。樓閣四角有四大寶，如日熾盛。復有無量摩尼寶珠綴於羅網，無量寶鐸而懸其上，無量繒幡以為莊嚴，種種妙花間錯垂下。是時，大地六種震動，所謂：動、搖、震、吼、涌、沒之相。諸天宮殿，光明照觸。光所到處，皆悉覺悟。四大天王持明仙等亦復如是。一切魔宮，熾然焰起。一切障者毘那夜迦，皆大驚怖，馳走十方，大聲號哭。

爾時，世尊從眉間毫相放大光明，其光普照，警覺十方一切佛剎中諸佛。既警覺已，其光復收，却入佛頂。時，十方佛咸皆同聲，讚歎釋迦牟尼如來言：「善哉，善哉！釋迦牟尼如來！今可應往寶燈世界，端嚴摩尼種種清淨建立如來所，令此大眾得相隨從，瞻禮供養，又得廣聞大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼法。何以故？此陀羅尼有大威德、有大功能，一切過去諸如來等共所加持。若有人得聞此陀羅尼者，乃至名字，及手觸者，彼人決定得不退轉，證無上正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從眉間毫相放大光明，其光普照，警覺十方一切佛剎中諸佛。既警覺已，其光復收，却入佛頂。時，十方佛咸皆同聲，讚歎釋迦牟尼如來言：「善哉，善哉！釋迦牟尼如來！今可應往寶燈世界，端嚴摩尼種種清淨建立如來所，令此大眾得相隨從，瞻禮供養，又得廣聞大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼法。何以故？此陀羅尼有大威德、有大功能，一切過去諸如來等共所加持。若有人得聞此陀羅尼者，乃至名字，及手觸者，彼人決定得不退轉，證無上正覺。」

爾時，釋迦如來聞彼十方世界中諸如來請已，復放無量俱知百千萬億光明，告諸大會諸人等言：「我今欲往寶燈世界，時將已至，汝等當共速嚴隨從。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦如來聞彼十方世界中諸如來請已，復放無量俱知百千萬億光明，告諸大會諸人等言：「我今欲往寶燈世界，時將已至，汝等當共速嚴隨從。」

爾時，如來從座而起，詣昇七寶樓閣，以手觸之。其樓閣中忽然而出金剛師子妙座，其座七寶所成，莊嚴殊勝，見者悅意。又於座上生妙蓮華，七寶所成，黃金為莖，紅寶為臺。時，佛世尊於蓮華上敷座而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來從座而起，詣昇七寶樓閣，以手觸之。其樓閣中忽然而出金剛師子妙座，其座七寶所成，莊嚴殊勝，見者悅意。又於座上生妙蓮華，七寶所成，黃金為莖，紅寶為臺。時，佛世尊於蓮華上敷座而坐。

爾時，世界皆大震動。如來即入大寶清淨三摩地，以三昧力安慰一切大眾，接詣虛空。與一切眾會，并諸眷屬，及大菩薩眷屬，大天、龍、藥叉、彥達嚩、阿蘇囉、誐嚕拏、緊娜囉、摩護囉誐、人及非人，無量俱知持明仙眾、金剛手祕密主，與一切釋梵、護世四大天王等，上昇虛空，往於東方，過無量恒河沙數俱知那庾多百千佛剎，於剎那頃至寶燈世界。從空而下，詣彼端嚴摩尼種種清淨建立如來所，恭敬問訊：「小病？少惱？起居輕利？」時，釋迦牟尼如來，以千葉七寶所成蓮華，奉獻彼佛。時彼如來在大眾會，處天妙宮殿，舒金色臂，安慰釋迦牟尼應正等覺。安慰已，坐於寶樓閣中，謂釋迦牟尼如來曰：「婆伽梵已轉大法輪、降伏魔軍、然大法炬、建立法幢、擊大法鼓、吹大法螺，於彼世界已作佛事，證薩婆若智。婆伽梵今復轉第二法輪，當於閻浮提開正法藏。」纔作是語，彼諸佛剎十八種動，所謂：動、極動、遍動，搖、極搖、遍搖，振、極振、遍振，吼、極吼、遍吼，擊、極擊、遍擊，涌、極涌、遍涌。爾時，天雨妙華，現大神變。於虛空中，有種種音樂不鼓自鳴，其聲悅意。又諸天子奏諸音樂，所有天龍，雨種種寶、種種香、種種旃檀香水、種種衣服、種種莊嚴具，雨天妙赤珠、馬瑙、毘盧遮那大寶、日藏、月愛、日愛，雨吉祥藏大摩尼寶，雨天妙烏鉢囉蓮華、俱勿頭蓮華、芬陀利蓮華，雨曼陀羅華、大曼陀羅華，雨天妙閻浮檀金華，雨天妙銀花，雨天妙真珠。諸天子於虛空中，出微妙音歡悅讚歎，其音展轉相告：「善哉，善哉！釋迦牟尼如來！今於此時再轉法輪。於閻浮提，建大妙寶如意法幢，所謂大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼大教法王，今於閻浮提，廣大流布。」爾時，端嚴摩尼種種清淨建立如來、應、正等覺，從眉間毫相出光，其光普照十方佛剎，警覺一切如來。其光復照三千大千世界，及諸天宮，一切龍宮，一切地獄、傍生、閻摩羅界、阿蘇羅眾，普皆照曜警覺已，其光復收，右遶彼佛及釋迦牟尼如來三匝，便於頂沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世界皆大震動。如來即入大寶清淨三摩地，以三昧力安慰一切大眾，接詣虛空。與一切眾會，并諸眷屬，及大菩薩眷屬，大天、龍、藥叉、彥達嚩、阿蘇囉、誐嚕拏、緊娜囉、摩護囉誐、人及非人，無量俱知持明仙眾、金剛手祕密主，與一切釋梵、護世四大天王等，上昇虛空，往於東方，過無量恒河沙數俱知那庾多百千佛剎，於剎那頃至寶燈世界。從空而下，詣彼端嚴摩尼種種清淨建立如來所，恭敬問訊：「小病？少惱？起居輕利？」時，釋迦牟尼如來，以千葉七寶所成蓮華，奉獻彼佛。時彼如來在大眾會，處天妙宮殿，舒金色臂，安慰釋迦牟尼應正等覺。安慰已，坐於寶樓閣中，謂釋迦牟尼如來曰：「婆伽梵已轉大法輪、降伏魔軍、然大法炬、建立法幢、擊大法鼓、吹大法螺，於彼世界已作佛事，證薩婆若智。婆伽梵今復轉第二法輪，當於閻浮提開正法藏。」纔作是語，彼諸佛剎十八種動，所謂：動、極動、遍動，搖、極搖、遍搖，振、極振、遍振，吼、極吼、遍吼，擊、極擊、遍擊，涌、極涌、遍涌。爾時，天雨妙華，現大神變。於虛空中，有種種音樂不鼓自鳴，其聲悅意。又諸天子奏諸音樂，所有天龍，雨種種寶、種種香、種種旃檀香水、種種衣服、種種莊嚴具，雨天妙赤珠、馬瑙、毘盧遮那大寶、日藏、月愛、日愛，雨吉祥藏大摩尼寶，雨天妙烏鉢囉蓮華、俱勿頭蓮華、芬陀利蓮華，雨曼陀羅華、大曼陀羅華，雨天妙閻浮檀金華，雨天妙銀花，雨天妙真珠。諸天子於虛空中，出微妙音歡悅讚歎，其音展轉相告：「善哉，善哉！釋迦牟尼如來！今於此時再轉法輪。於閻浮提，建大妙寶如意法幢，所謂大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼大教法王，今於閻浮提，廣大流布。」爾時，端嚴摩尼種種清淨建立如來、應、正等覺，從眉間毫相出光，其光普照十方佛剎，警覺一切如來。其光復照三千大千世界，及諸天宮，一切龍宮，一切地獄、傍生、閻摩羅界、阿蘇羅眾，普皆照曜警覺已，其光復收，右遶彼佛及釋迦牟尼如來三匝，便於頂沒。

爾時，十方世界無量恒河沙數一切諸佛，各各於彼本土作大神變。現神變已，詣彼世界，各各以大神通變化七寶樓閣，於樓閣中出生閻淨檀金師子座。彼一切佛并諸眷屬，於樓閣中坐。爾時，端嚴摩尼種種清淨建立如來，安慰彼等一切如來，以大神通作大供養。彼等諸佛供養已，還坐師子座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方世界無量恒河沙數一切諸佛，各各於彼本土作大神變。現神變已，詣彼世界，各各以大神通變化七寶樓閣，於樓閣中出生閻淨檀金師子座。彼一切佛并諸眷屬，於樓閣中坐。爾時，端嚴摩尼種種清淨建立如來，安慰彼等一切如來，以大神通作大供養。彼等諸佛供養已，還坐師子座。

爾時，摩尼藏菩薩摩訶薩，詣端嚴摩尼種種清淨建立如來所，頭面禮足白佛言：「世尊！今現大集會。諸佛菩薩，并天、龍、藥叉、彥達嚩、阿蘇囉、孽嚕拏、摩護囉誐、人非人等，并大持明仙會，所謂金剛手菩薩為上首，與大摩訶薩現大神變。唯願宣說大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼，今正是時。」乃至第二、第三作如是請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩尼藏菩薩摩訶薩，詣端嚴摩尼種種清淨建立如來所，頭面禮足白佛言：「世尊！今現大集會。諸佛菩薩，并天、龍、藥叉、彥達嚩、阿蘇囉、孽嚕拏、摩護囉誐、人非人等，并大持明仙會，所謂金剛手菩薩為上首，與大摩訶薩現大神變。唯願宣說大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼，今正是時。」乃至第二、第三作如是請。

爾時，端嚴摩尼種種清淨建立如來告摩尼藏菩薩摩訶薩言：「汝往釋迦牟尼如來所，啟請彼佛，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，端嚴摩尼種種清淨建立如來告摩尼藏菩薩摩訶薩言：「汝往釋迦牟尼如來所，啟請彼佛，當為汝說。」

時，摩尼藏菩薩，詣釋迦牟尼應正等覺所，遶佛三匝，合掌頂禮，前住白佛言：「世尊！我今請世尊說大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼，為哀愍利益一切有情故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，摩尼藏菩薩，詣釋迦牟尼應正等覺所，遶佛三匝，合掌頂禮，前住白佛言：「世尊！我今請世尊說大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼，為哀愍利益一切有情故。」

爾時，釋迦牟尼如來受摩尼藏菩薩請已，即告金剛手祕密主菩薩言：「祕密主！汝往於大眾，以金剛杵扣擊於地。」時，金剛手祕密主，承佛聖旨，於大眾道場中，以杵擊地。纔擊地已，其地四裂。時，三千大千世界六種震動，於彼裂處涌出七寶樓閣。其樓閣四角四柱四門，嚴麗殊特，相好圓備，光明赫奕，有四階道。高三由旬，縱廣正等有五由旬。於樓閣中現閻浮檀金窣覩波，種種寶珠而為嚴飾，七寶羅網而覆其上，無量寶鐸懸於四角，妙花繒綵而為間錯。彼窣覩波中有三如來身。爾時，一切如來并諸菩薩大眾，皆共供養寶樓閣窣覩波中三如來，所謂：花鬘、燒香、塗香、粖香幢、幡、寶蓋，奏諸音樂，合掌禮敬。時，諸天、龍、藥叉、彥達嚩、蘖嚕拏、緊那囉、摩護囉誐、人非人等，一切眾會咸悉瞻仰，皆生奇特希有之心，咸作是言：「此寶樓閣窣覩波從何而來？」高聲讚言：「奇哉希有！」旋遶、歌詠，花香、塗香、粖香，并諸音樂，供養寶樓閣窣覩波，合掌頂禮，瞻仰而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來受摩尼藏菩薩請已，即告金剛手祕密主菩薩言：「祕密主！汝往於大眾，以金剛杵扣擊於地。」時，金剛手祕密主，承佛聖旨，於大眾道場中，以杵擊地。纔擊地已，其地四裂。時，三千大千世界六種震動，於彼裂處涌出七寶樓閣。其樓閣四角四柱四門，嚴麗殊特，相好圓備，光明赫奕，有四階道。高三由旬，縱廣正等有五由旬。於樓閣中現閻浮檀金窣覩波，種種寶珠而為嚴飾，七寶羅網而覆其上，無量寶鐸懸於四角，妙花繒綵而為間錯。彼窣覩波中有三如來身。爾時，一切如來并諸菩薩大眾，皆共供養寶樓閣窣覩波中三如來，所謂：花鬘、燒香、塗香、粖香幢、幡、寶蓋，奏諸音樂，合掌禮敬。時，諸天、龍、藥叉、彥達嚩、蘖嚕拏、緊那囉、摩護囉誐、人非人等，一切眾會咸悉瞻仰，皆生奇特希有之心，咸作是言：「此寶樓閣窣覩波從何而來？」高聲讚言：「奇哉希有！」旋遶、歌詠，花香、塗香、粖香，并諸音樂，供養寶樓閣窣覩波，合掌頂禮，瞻仰而住。

爾時，於樓閣中出聲告言：「汝諸大眾，可觀空中。」眾聞此聲已，咸觀空中，即見廣大吠瑠璃寶所成雲葉在於虛空。其寶雲葉上，以金書此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼。於虛空際復出聲曰：「汝等一切諸佛并菩薩大眾，咸可讀此寶雲葉上陀羅尼。」出此聲已，於十方所來諸佛一一佛前，皆現吠瑠璃寶所成雲葉，葉上以金書此陀羅尼。復出是聲：「南謨釋迦牟尼如來！今可開此寶樓閣窣覩波門，於彼窣覩波中有三如來身，由此三如來威神力故，現大神變殊勝之相。彼三如來於此會中，當具說此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼，并曼茶羅成就明法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，於樓閣中出聲告言：「汝諸大眾，可觀空中。」眾聞此聲已，咸觀空中，即見廣大吠瑠璃寶所成雲葉在於虛空。其寶雲葉上，以金書此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼。於虛空際復出聲曰：「汝等一切諸佛并菩薩大眾，咸可讀此寶雲葉上陀羅尼。」出此聲已，於十方所來諸佛一一佛前，皆現吠瑠璃寶所成雲葉，葉上以金書此陀羅尼。復出是聲：「南謨釋迦牟尼如來！今可開此寶樓閣窣覩波門，於彼窣覩波中有三如來身，由此三如來威神力故，現大神變殊勝之相。彼三如來於此會中，當具說此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼，并曼茶羅成就明法。」

爾時，十方同來諸佛咸作是言：「唯願釋迦牟尼如來、應、正等覺，為諸大眾開此窣覩波門，令諸大會見三如來，所謂摩尼寶花幢王如來，種種摩尼如來，金剛超涌王如來、應、正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方同來諸佛咸作是言：「唯願釋迦牟尼如來、應、正等覺，為諸大眾開此窣覩波門，令諸大會見三如來，所謂摩尼寶花幢王如來，種種摩尼如來，金剛超涌王如來、應、正等覺。」

爾時，釋迦牟尼如來現大神通，往詣寶樓閣窣覩波，舒百福莊嚴金色臂，開窣覩波門已，示三如來身。時，三如來讚釋迦牟尼言：「善哉，善哉！釋迦牟尼如來！今於瞻部洲再轉法輪。薄伽梵！可於此坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來現大神通，往詣寶樓閣窣覩波，舒百福莊嚴金色臂，開窣覩波門已，示三如來身。時，三如來讚釋迦牟尼言：「善哉，善哉！釋迦牟尼如來！今於瞻部洲再轉法輪。薄伽梵！可於此坐。」

爾時，釋迦如來即昇寶塔，與三如來同座而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦如來即昇寶塔，與三如來同座而坐。

爾時，金剛手菩薩摩訶薩，頂禮釋迦牟尼如來，白佛言：「世尊！今此樓閣，及窣覩波中三如來，從何而來？」佛言：「乃往古昔不可思議無量無比過無數劫，於此閻浮提，多諸人眾安隱豐樂，香稻不種自然成熟，人無彼我亦無貯積。當彼之時，無佛出世。有一寶山王，彼山王中有三仙居住，一名寶髻、二名金髻、三名金剛髻。彼三仙人決定思惟佛法僧寶，復作是念：『我等何時成佛，證無上等正覺，度諸有情？』時，彼仙等作是思惟已，須臾默然。復起前念故，即證於諸有情慈心歡喜種種樓閣三摩地，即獲天眼，觀於上方，見淨居天。復於空中有聲言：『善哉，善哉！正士能發勝心！所謂阿耨多羅三藐三菩提心。汝豈曾聞大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼耶？過去一切如來為諸有情利益故，已曾演說。纔聞此陀羅尼者，當於無上菩提得不退轉，一切佛法當得現前，證得一切三摩地，一切陀羅尼法悉皆現前；善能降伏一切魔軍，然大法炬；一切善根當得現前，滿足六波羅蜜；能解一切地獄、餓鬼、傍生、焰魔界、阿蘇囉眾，及生、老、病、死、憂悲苦惱，永得解脫。當於後世時，於此贍部洲有情不孝父母，不敬沙門、婆羅門，不敬耆舊，誹謗正法，毀謗聖人，應墮地獄。誹謗諸佛菩薩，殺阿羅漢，作五無間罪；殺婆羅門，及殺牛者；抄劫、竊盜、妄語者，不與取者，慾邪行者，離間和合者，雜染語者，輕秤小㪷者，強奪財物者，匿他財物者；妄言背信者，先世惡業所持者，彼一切有情類，由此陀羅尼威力，若讀、若誦、受持，若佩身上，若書衣中，若置幢上，若書經卷，若書素㲲及牆壁牌板，乃至聞聲、手觸及影其身，及轉觸餘人，決定當得不退轉無上菩提，能於現世獲無量百千功德，遠離諸罪，成就一切善根，摧伏諸魔。於諸世間皆得敬愛，於一切處皆得供養，一切國王、王子、宰官、後宮，并諸眷屬，皆得歡喜，一切沙門、婆羅門亦皆歡喜。言音威肅，人所樂聞，手脚柔軟，聲相和雅。離於貧窮，不受世間毒藥、刀杖、水火等難。諸惡獸怖，不能為害。無諸賊怖，無劫盜怖，無旃陀羅怖，無喃摩怖，行大小路悉皆無怖。無鬼神怖，無羅剎比舍遮怖，無拏吉儞怖，無毒蛇怖。乃至一日、二日、三日、四日寒瘧常瘧，一切瘧病悉不著身。眼病、耳病、鼻病、舌病、齒病、脣病、喉病、項病、諸支分病、手病、背病、腰病、臍病、痔病、淋病、痢病、瘻瘡病、髀病、脛脚痛病、丁瘡腫病、瘰癧班病、肚痛疥病、疱跛癩癬，無如是等病。無頭痛，不盲、不瞎、不傴，無橫災死，不聾、不瘂、不被輕欺。如是等類，現世不受。得無礙辯，臨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩，頂禮釋迦牟尼如來，白佛言：「世尊！今此樓閣，及窣覩波中三如來，從何而來？」佛言：「乃往古昔不可思議無量無比過無數劫，於此閻浮提，多諸人眾安隱豐樂，香稻不種自然成熟，人無彼我亦無貯積。當彼之時，無佛出世。有一寶山王，彼山王中有三仙居住，一名寶髻、二名金髻、三名金剛髻。彼三仙人決定思惟佛法僧寶，復作是念：『我等何時成佛，證無上等正覺，度諸有情？』時，彼仙等作是思惟已，須臾默然。復起前念故，即證於諸有情慈心歡喜種種樓閣三摩地，即獲天眼，觀於上方，見淨居天。復於空中有聲言：『善哉，善哉！正士能發勝心！所謂阿耨多羅三藐三菩提心。汝豈曾聞大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼耶？過去一切如來為諸有情利益故，已曾演說。纔聞此陀羅尼者，當於無上菩提得不退轉，一切佛法當得現前，證得一切三摩地，一切陀羅尼法悉皆現前；善能降伏一切魔軍，然大法炬；一切善根當得現前，滿足六波羅蜜；能解一切地獄、餓鬼、傍生、焰魔界、阿蘇囉眾，及生、老、病、死、憂悲苦惱，永得解脫。當於後世時，於此贍部洲有情不孝父母，不敬沙門、婆羅門，不敬耆舊，誹謗正法，毀謗聖人，應墮地獄。誹謗諸佛菩薩，殺阿羅漢，作五無間罪；殺婆羅門，及殺牛者；抄劫、竊盜、妄語者，不與取者，慾邪行者，離間和合者，雜染語者，輕秤小㪷者，強奪財物者，匿他財物者；妄言背信者，先世惡業所持者，彼一切有情類，由此陀羅尼威力，若讀、若誦、受持，若佩身上，若書衣中，若置幢上，若書經卷，若書素㲲及牆壁牌板，乃至聞聲、手觸及影其身，及轉觸餘人，決定當得不退轉無上菩提，能於現世獲無量百千功德，遠離諸罪，成就一切善根，摧伏諸魔。於諸世間皆得敬愛，於一切處皆得供養，一切國王、王子、宰官、後宮，并諸眷屬，皆得歡喜，一切沙門、婆羅門亦皆歡喜。言音威肅，人所樂聞，手脚柔軟，聲相和雅。離於貧窮，不受世間毒藥、刀杖、水火等難。諸惡獸怖，不能為害。無諸賊怖，無劫盜怖，無旃陀羅怖，無喃摩怖，行大小路悉皆無怖。無鬼神怖，無羅剎比舍遮怖，無拏吉儞怖，無毒蛇怖。乃至一日、二日、三日、四日寒瘧常瘧，一切瘧病悉不著身。眼病、耳病、鼻病、舌病、齒病、脣病、喉病、項病、諸支分病、手病、背病、腰病、臍病、痔病、淋病、痢病、瘻瘡病、髀病、脛脚痛病、丁瘡腫病、瘰癧班病、肚痛疥病、疱跛癩癬，無如是等病。無頭痛，不盲、不瞎、不傴，無橫災死，不聾、不瘂、不被輕欺。如是等類，現世不受。得無礙辯，臨

命終時心不散動，一切諸佛現前安慰。亦不為𥜒禱、蠱毒、呪詛著身，臥安、覺安。於其夢中見百千佛剎，及見諸佛并諸菩薩圍遶。由此祕密陀羅尼威力故，獲如是殊勝功德。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命終時心不散動，一切諸佛現前安慰。亦不為𥜒禱、蠱毒、呪詛著身，臥安、覺安。於其夢中見百千佛剎，及見諸佛并諸菩薩圍遶。由此祕密陀羅尼威力故，獲如是殊勝功德。』

「時，彼仙人得法歡喜，心生踊躍，於其住處便捨身命。所捨之身由如生酥，消融入地。即於沒處，而生三竹。金為莖葉，七寶為根，於枝梢上皆有真珠，香氣芬馥，常有光明，所有見者無不欣悅。其竹生長十月，便自剖裂，各於竹內生一童子，顏貌端正，令人樂見。最勝端嚴，光色殊麗，相好成就。時，三童子即於是地竹下，結跏趺坐即入正定，至第七日，於其中夜，皆成正覺。其身金色，三十二相，八十種好，圓光嚴飾。時，彼三竹悉皆變成七寶樓閣。又於虛空中，有大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼，以金為字，忽然而現。時，有四大天王，所謂：寶髻龍主天王、寶藏鳩槃茶主天王、殊妙光摩護囉誐主天王、摩尼金剛藥叉主天王，各持寶蓋而覆其上，唱佛功德。是四天王，各有無量百千眷屬，悉持妙花而以供養，咸作是言：『今佛世尊出現於世。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼仙人得法歡喜，心生踊躍，於其住處便捨身命。所捨之身由如生酥，消融入地。即於沒處，而生三竹。金為莖葉，七寶為根，於枝梢上皆有真珠，香氣芬馥，常有光明，所有見者無不欣悅。其竹生長十月，便自剖裂，各於竹內生一童子，顏貌端正，令人樂見。最勝端嚴，光色殊麗，相好成就。時，三童子即於是地竹下，結跏趺坐即入正定，至第七日，於其中夜，皆成正覺。其身金色，三十二相，八十種好，圓光嚴飾。時，彼三竹悉皆變成七寶樓閣。又於虛空中，有大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼，以金為字，忽然而現。時，有四大天王，所謂：寶髻龍主天王、寶藏鳩槃茶主天王、殊妙光摩護囉誐主天王、摩尼金剛藥叉主天王，各持寶蓋而覆其上，唱佛功德。是四天王，各有無量百千眷屬，悉持妙花而以供養，咸作是言：『今佛世尊出現於世。』」

爾時，世尊告金剛手菩薩摩訶薩言：「昔三仙人，豈異人乎？今此寶樓閣窣覩波中三如來是，彼時三竹者今妙樓閣是，彼時地者今此地是，彼時世界者今此世界是。彼三仙人，由聞此陀羅尼勤修習故，捨彼仙身成等正覺。復次，金剛手！彼時空中，讚歎此陀羅尼淨居天子者，豈異人乎？則我身是。是復有侍者，名曰淨居，常勤承事彼三仙人。其三仙人成正覺已，亦復供養。為彼淨居而授記曰：『汝於來世當得作佛。』其淨居者豈異人乎？今此端嚴摩尼種種清淨建立如來是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告金剛手菩薩摩訶薩言：「昔三仙人，豈異人乎？今此寶樓閣窣覩波中三如來是，彼時三竹者今妙樓閣是，彼時地者今此地是，彼時世界者今此世界是。彼三仙人，由聞此陀羅尼勤修習故，捨彼仙身成等正覺。復次，金剛手！彼時空中，讚歎此陀羅尼淨居天子者，豈異人乎？則我身是。是復有侍者，名曰淨居，常勤承事彼三仙人。其三仙人成正覺已，亦復供養。為彼淨居而授記曰：『汝於來世當得作佛。』其淨居者豈異人乎？今此端嚴摩尼種種清淨建立如來是。」

爾時，十方世界所來一切諸佛，咸讚釋迦牟尼如來言：「善哉！善哉！能以如來神通加持，說此往昔因緣，示現如來祕密陀羅尼。此陀羅尼，是一切如來祕密，是一切如來母，是一切如來心祕密陀羅尼，是一切如來轉法輪祕密陀羅尼，是一切如來往詣菩提道場祕密陀羅尼，是一切如來詣金剛師子座祕密陀羅尼，是一切如來神通遊戲祕密陀羅尼，是一切如來波羅蜜圓滿祕密陀羅尼，是一切如來般若波羅蜜攝授祕密陀羅尼，是一切如來真言祕密陀羅尼，是一切如來曼茶羅祕密陀羅尼，是一切如來堅持印祕密陀羅尼，是一切如來放俱知光祕密陀羅尼，是一切如來實際祕密陀羅尼，是一切如來三摩地神變加持祕密陀羅尼，是一切菩薩菩提心莊嚴祕密陀羅尼，是一切菩薩安立如來地祕密陀羅尼，是一切三摩地通達祕密陀羅尼，是摧一切障祕密陀羅尼。汝今說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方世界所來一切諸佛，咸讚釋迦牟尼如來言：「善哉！善哉！能以如來神通加持，說此往昔因緣，示現如來祕密陀羅尼。此陀羅尼，是一切如來祕密，是一切如來母，是一切如來心祕密陀羅尼，是一切如來轉法輪祕密陀羅尼，是一切如來往詣菩提道場祕密陀羅尼，是一切如來詣金剛師子座祕密陀羅尼，是一切如來神通遊戲祕密陀羅尼，是一切如來波羅蜜圓滿祕密陀羅尼，是一切如來般若波羅蜜攝授祕密陀羅尼，是一切如來真言祕密陀羅尼，是一切如來曼茶羅祕密陀羅尼，是一切如來堅持印祕密陀羅尼，是一切如來放俱知光祕密陀羅尼，是一切如來實際祕密陀羅尼，是一切如來三摩地神變加持祕密陀羅尼，是一切菩薩菩提心莊嚴祕密陀羅尼，是一切菩薩安立如來地祕密陀羅尼，是一切三摩地通達祕密陀羅尼，是摧一切障祕密陀羅尼。汝今說耶？」

爾時，釋迦牟尼如來、應、正等覺，住正念智，觀察一切如來，出大梵音，復放百千萬俱知那庾多種種光明，所謂：青、黃、赤、白、紫，普遍十方諸佛世界照曜已，警覺一切如來，其光復收遶佛三匝，沒於佛頂光既沒已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來、應、正等覺，住正念智，觀察一切如來，出大梵音，復放百千萬俱知那庾多種種光明，所謂：青、黃、赤、白、紫，普遍十方諸佛世界照曜已，警覺一切如來，其光復收遶佛三匝，沒於佛頂光既沒已。

爾時，世尊以淨妙梵音，於大眾中即說警覺陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以淨妙梵音，於大眾中即說警覺陀羅尼曰：

「唵 薩嚩怛他櫱多 摩抳 捨多儞跛底(二合平) 入嚩(二合)攞 入嚩(二合)羅 達麼馱覩蘗鞞 麼抳 麼抳 摩訶麼抳 怛他蘗多 紇哩(二合)怛野 麼抳 娑嚩(二合引)阿(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 薩嚩怛他櫱多 摩抳 捨多儞跛底(二合平) 入嚩(二合)攞 入嚩(二合)羅 達麼馱覩蘗鞞 麼抳 麼抳 摩訶麼抳 怛他蘗多 紇哩(二合)怛野 麼抳 娑嚩(二合引)阿(引)」

說此警覺大明陀羅尼已，山林大地六種震動，一切如來同聲讚言：「善哉，善哉！釋迦牟尼如來！善說此最勝祕密陀羅尼。」於虛空中現贍部金雲，遍滿十方。於其雲中下七寶雨，復雨龍堅旃檀末，復雨優曇鉢花，而以供養；及餘種種妙花，復雨蓮華、俱物頭花、芬陀利華、蘇巘地迦華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、嚧遮華、摩訶盧遮華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、蘇摩那華、末利師華、瞻蔔華，而供養佛。一切魔宮，熾然火起，一切魔眾，愁憂萎悴，皆大驚怖。一切障者毘那夜迦驚懼，身皆流汗，惡氣臭穢，十方馳走。所有諸天，於佛教中生淨信者，及天、龍、藥叉、彥達嚩、阿蘇羅、蘖嚕拏、緊那羅、摩護羅誐、人非人等，各持供具，虔誠供養如來。復有摩尼照曜思惟菩薩而為上首，與無量俱知那庾多百千菩薩，悉持種種妙寶而供養佛。時，金剛手菩薩而為上首，與無量百千持明仙，各持種種百千天衣，而供養佛。復有四大天王，與無量百千萬億四天王眾，以種種香華、塗香、粖香、花鬘、衣服、幡蓋而供養佛。復有梵天，與梵眾諸天而來供養。復有三十三天與百千萬億天子，帝釋而為上首，供養於佛。如是那羅延大自在天，寶賢、滿賢、賢力天等，同來供養。復有日月天子，在於空中而供養佛。復有大吉祥天女、大辯才天女、餉企尼天女、訶利底藥叉女，與無量百千藥叉而為眷屬。復有毘摩大天女、金剛迦離天女、華齒天女、使者大天女，百千萬億，各各以天宮殿供養於佛。復有無量彥達嚩眾，奏百千種天妙音樂而供養佛。復有無量百千龍王集會，所謂：娑竭羅龍王、難陀龍王、鄔波難陀龍王、嚩魯拏龍王、善住龍王、寶髻龍王、普遍形圓滿龍王，以種種光味寶而供養佛。復有轉輪王，與無量百千萬億大臣、宮人、婇女及千子圍遶，來供養佛。爾時，大地變成金剛，於如來前從地涌出七寶蓮華，其華百葉。於其華中，有贍部金剛千輻寶輪，光明赫奕如日，其光遍照三千大千世界。於齊輪中出微妙聲，作如是言：「善哉，善哉！釋迦牟尼如來！能說如是祕密陀羅尼，能轉無上大法輪，能詣大菩提場。此陀羅尼是諸如來祕密明心，是諸如來真實理趣明心。唯願世尊復更為說此大寶廣博樓閣陀羅尼。世尊已說警覺心陀羅尼，由此陀羅尼，警覺一切如來并其大眾，皆來集會。世尊！說此祕密陀羅尼，今正是時。世尊！此陀羅尼是成佛根本，能除一切罪、能竭一切苦海、能遮止一切生死曠野、能越一切煩惱瀑流，若無此陀羅尼大明王，終不能成無上正覺。此陀羅尼是成佛種子、是轉大法輪、是燃大法炬、是建大法幢、是吹大法螺、是繫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此警覺大明陀羅尼已，山林大地六種震動，一切如來同聲讚言：「善哉，善哉！釋迦牟尼如來！善說此最勝祕密陀羅尼。」於虛空中現贍部金雲，遍滿十方。於其雲中下七寶雨，復雨龍堅旃檀末，復雨優曇鉢花，而以供養；及餘種種妙花，復雨蓮華、俱物頭花、芬陀利華、蘇巘地迦華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、嚧遮華、摩訶盧遮華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、蘇摩那華、末利師華、瞻蔔華，而供養佛。一切魔宮，熾然火起，一切魔眾，愁憂萎悴，皆大驚怖。一切障者毘那夜迦驚懼，身皆流汗，惡氣臭穢，十方馳走。所有諸天，於佛教中生淨信者，及天、龍、藥叉、彥達嚩、阿蘇羅、蘖嚕拏、緊那羅、摩護羅誐、人非人等，各持供具，虔誠供養如來。復有摩尼照曜思惟菩薩而為上首，與無量俱知那庾多百千菩薩，悉持種種妙寶而供養佛。時，金剛手菩薩而為上首，與無量百千持明仙，各持種種百千天衣，而供養佛。復有四大天王，與無量百千萬億四天王眾，以種種香華、塗香、粖香、花鬘、衣服、幡蓋而供養佛。復有梵天，與梵眾諸天而來供養。復有三十三天與百千萬億天子，帝釋而為上首，供養於佛。如是那羅延大自在天，寶賢、滿賢、賢力天等，同來供養。復有日月天子，在於空中而供養佛。復有大吉祥天女、大辯才天女、餉企尼天女、訶利底藥叉女，與無量百千藥叉而為眷屬。復有毘摩大天女、金剛迦離天女、華齒天女、使者大天女，百千萬億，各各以天宮殿供養於佛。復有無量彥達嚩眾，奏百千種天妙音樂而供養佛。復有無量百千龍王集會，所謂：娑竭羅龍王、難陀龍王、鄔波難陀龍王、嚩魯拏龍王、善住龍王、寶髻龍王、普遍形圓滿龍王，以種種光味寶而供養佛。復有轉輪王，與無量百千萬億大臣、宮人、婇女及千子圍遶，來供養佛。爾時，大地變成金剛，於如來前從地涌出七寶蓮華，其華百葉。於其華中，有贍部金剛千輻寶輪，光明赫奕如日，其光遍照三千大千世界。於齊輪中出微妙聲，作如是言：「善哉，善哉！釋迦牟尼如來！能說如是祕密陀羅尼，能轉無上大法輪，能詣大菩提場。此陀羅尼是諸如來祕密明心，是諸如來真實理趣明心。唯願世尊復更為說此大寶廣博樓閣陀羅尼。世尊已說警覺心陀羅尼，由此陀羅尼，警覺一切如來并其大眾，皆來集會。世尊！說此祕密陀羅尼，今正是時。世尊！此陀羅尼是成佛根本，能除一切罪、能竭一切苦海、能遮止一切生死曠野、能越一切煩惱瀑流，若無此陀羅尼大明王，終不能成無上正覺。此陀羅尼是成佛種子、是轉大法輪、是燃大法炬、是建大法幢、是吹大法螺、是繫

大法鼓、是法師子座。善哉！世尊！唯願廣為大眾說此大陀羅尼王、曼茶羅、印法、畫像法。」爾時，大會雲集天、龍、藥叉、彥達嚩、蘖嚕拏、緊那囉、摩護囉誐、人、非人等，咸生希有奇特之心，皆禮世尊瞻仰而住。爾時，世尊聞大眾虔誠請已，即為廣說此陀羅尼大教王法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法鼓、是法師子座。善哉！世尊！唯願廣為大眾說此大陀羅尼王、曼茶羅、印法、畫像法。」爾時，大會雲集天、龍、藥叉、彥達嚩、蘖嚕拏、緊那囉、摩護囉誐、人、非人等，咸生希有奇特之心，皆禮世尊瞻仰而住。爾時，世尊聞大眾虔誠請已，即為廣說此陀羅尼大教王法。

根本陀羅尼品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本陀羅尼品第二

爾時，世尊告諸大眾：「我今說此陀羅尼教王。此陀羅尼能成就無上菩提，若有受持，能除一切罪業，身得清淨。」即說根本陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸大眾：「我今說此陀羅尼教王。此陀羅尼能成就無上菩提，若有受持，能除一切罪業，身得清淨。」即說根本陀羅尼曰：

「曩莫薩嚩怛他(引)蘖多(去)南(一)(引) 唵(二) 尾捕攞蘖陛(三) 麼抳鉢囉(二合)陛(四) 怛他多(五) 儞捺捨寧(六) 麼抳麼抳(七) 蘇(上)鉢囉(二合)陛(八) 尾麼黎(九) 娑(引)蘖囉(十) 儼鼻㘑(十一) 吽(十二) 吽(十三) 入嚩(二合)攞 入嚩(二合)攞(十四) 沒馱尾盧枳帝(十五) 麌呬夜(二合) 地瑟恥(二合)多(上) 蘖陛(十六) 娑嚩(二合引)訶(引)(十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩嚩怛他(引)蘖多(去)南(一)(引) 唵(二) 尾捕攞蘖陛(三) 麼抳鉢囉(二合)陛(四) 怛他多(五) 儞捺捨寧(六) 麼抳麼抳(七) 蘇(上)鉢囉(二合)陛(八) 尾麼黎(九) 娑(引)蘖囉(十) 儼鼻㘑(十一) 吽(十二) 吽(十三) 入嚩(二合)攞 入嚩(二合)攞(十四) 沒馱尾盧枳帝(十五) 麌呬夜(二合) 地瑟恥(二合)多(上) 蘖陛(十六) 娑嚩(二合引)訶(引)(十七)」

爾時，世尊說此大寶廣博樓閣善住祕密根本陀羅尼已，於此大地六種震動，雨大寶雨及大妙華。一切所來大眾咸皆歡喜，歎未曾有，能令一切善法皆悉成就，證得十地。是時，十方諸如來同聲讚歎釋迦牟尼如來言：「善哉！釋迦牟尼如來！乃能說此入菩提道場陀羅尼。若纔聞此陀羅尼，除滅一切惡趣。纔憶念此陀羅尼者，則為以諸微妙香華、塗香、粖香供養十方一切諸佛。若能纔誦，即得不退轉無上正覺。乃至百劫千劫百千劫，一切如來不能讚歎盡其功能。此陀羅尼有大威力，一切諸魔，終不能作其障礙，一切冤家、惡友、鬼神、藥叉、羅剎、人非人等，不得其便，增長無量善根。若纔念此陀羅尼者，獲福無量。何況久能誦持，其福不可挍量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此大寶廣博樓閣善住祕密根本陀羅尼已，於此大地六種震動，雨大寶雨及大妙華。一切所來大眾咸皆歡喜，歎未曾有，能令一切善法皆悉成就，證得十地。是時，十方諸如來同聲讚歎釋迦牟尼如來言：「善哉！釋迦牟尼如來！乃能說此入菩提道場陀羅尼。若纔聞此陀羅尼，除滅一切惡趣。纔憶念此陀羅尼者，則為以諸微妙香華、塗香、粖香供養十方一切諸佛。若能纔誦，即得不退轉無上正覺。乃至百劫千劫百千劫，一切如來不能讚歎盡其功能。此陀羅尼有大威力，一切諸魔，終不能作其障礙，一切冤家、惡友、鬼神、藥叉、羅剎、人非人等，不得其便，增長無量善根。若纔念此陀羅尼者，獲福無量。何況久能誦持，其福不可挍量。」

爾時，執金剛手藥叉將，及四大天王，往詣佛所，恭敬合掌，頂禮佛足，供養而住，白佛言：「世尊！我等擁護持此陀羅尼有情，加持養育，皆令歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，執金剛手藥叉將，及四大天王，往詣佛所，恭敬合掌，頂禮佛足，供養而住，白佛言：「世尊！我等擁護持此陀羅尼有情，加持養育，皆令歡喜。」

爾時，世尊舒金色手，摩執金剛菩薩頂，及安慰四大天王，作如是言：「我以此陀羅尼付囑於汝，若有持此陀羅尼者，汝當擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊舒金色手，摩執金剛菩薩頂，及安慰四大天王，作如是言：「我以此陀羅尼付囑於汝，若有持此陀羅尼者，汝當擁護。」

爾時，執金剛手菩薩及四大天王白佛言：「世尊！我等受付囑已，以此大教王，常當擁護彼有情受持陀羅尼者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，執金剛手菩薩及四大天王白佛言：「世尊！我等受付囑已，以此大教王，常當擁護彼有情受持陀羅尼者。」

心及隨心陀羅尼品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心及隨心陀羅尼品第三

爾時，世尊復說心陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復說心陀羅尼曰：

「唵(一) 麼抳嚩日禮(二合)(二) 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 麼抳嚩日禮(二合)(二) 吽」

爾時，世尊復說隨心陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復說隨心陀羅尼曰：

「唵(一) 麼抳(尼軫反)馱(上)禮(二) 吽 泮吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 麼抳(尼軫反)馱(上)禮(二) 吽 泮吒(半音)」

「若誦持根本陀羅尼者，不假揀擇時、日、宿曜，不限齋戒，但誦滿一萬遍已，然後佛前或舍利塔前，於白月十五日，潔淨洗浴，著鮮淨衣，隨力供養，燃四盞燈，散諸香華。受持陀羅尼者，食三白食，旋遶制底一百八匝，誦陀羅尼一百八遍，便於當處寢息。天欲曉時，如來即現其身，執金剛手菩薩亦現於前，所有願者皆得如意。若造五無間罪者，作如是法第三遍，方得感現，勿生疑惑。常於清旦誦一百八遍，所求之事皆得成就，蠱毒諸毒不能為害，水不能漂，火不能燒，賊不能劫，病不能侵。無他冤怖，常無重病，亦無眼病、耳病、鼻病、舌病口病、齒病、脣病、頭痛、𨈛節痛、一日瘧、二日三日四日瘧，悉不著身。諸惡毒蛇、虎狼、禽獸，不能為害。𥜒禱、呪詛，亦不著身。此陀羅尼威力如是，能息一切怖畏、能滅一切惡障、能生一切功德、能成就六波羅蜜、能成就如來境界。纔誦此陀羅尼者，皆能成辦一切事業。若有人登大高山頂誦此陀羅尼，盡眼所見處，所有眾生滅一切罪業，亦離一切地獄業，得免一切傍生身。若入天廟中誦此陀羅尼者，使諸天神皆悉奉教；若入龍池中誦此陀羅尼者，一切龍眾皆來歸命；若於日前誦此陀羅尼者，日天子即來現其人前，所求意願皆能與之。若有人於執金剛手菩薩前誦此陀羅尼者，金剛手菩薩現於其前，所求願者亦得隨意。若有人取菖蒲根誦此陀羅尼一千八遍，口中含之，入於王宮，所有演說，妃后、婇女歡喜淨信。若加持胡椒含於口中，共他人語，所出言辭皆悉信受，當生歡喜。若加持白芥子一千八遍，擲於虛空，一切惡風雷雹皆得消散。若加持鹽一百八遍，與淨行婆羅門，皆來敬愛，食此鹽者皆得歡喜。若欲令剎利敬愛者，取白芥子護摩一千八遍，即得敬愛。若加持安悉香一千八遍，於一切鬼魅病人前燒，隨其所願，皆自下語，彼病即差。若亢旱時，先以瞿摩夷塗地，作四肘方壇，中心畫一水池方二肘，作青色。於池中取瞿摩夷和土為泥，揑作一龍。腰已上為菩薩身，作菩薩面，於其頭上出三蛇頭。腰已下為蛇身，於池中盤屈。其龍遍身以黃丹塗，令作赤色，以金薄貼龍心上。遶壇四邊，以白粉畫作蓮花。於壇四角插四隻箭，以五色線纏繞於箭，周圍其壇。又於線上懸五色小幡，四角安四水瓶，四門安香爐，又用四箇小瓶：一瓶盛乳、一瓶盛酪、一瓶盛乳麋、一瓶盛酥及沙糖。然四盞燈，燒四種香，所謂：安悉、董陸、白檀、蘇合，於壇上散七種穀子(大麥、小麥、稻穀、菉豆、油麻、芥子、白芥子)，供養五色食飲并諸花菓。念誦人面向東坐，取白芥子先誦陀羅尼，加持一千八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誦持根本陀羅尼者，不假揀擇時、日、宿曜，不限齋戒，但誦滿一萬遍已，然後佛前或舍利塔前，於白月十五日，潔淨洗浴，著鮮淨衣，隨力供養，燃四盞燈，散諸香華。受持陀羅尼者，食三白食，旋遶制底一百八匝，誦陀羅尼一百八遍，便於當處寢息。天欲曉時，如來即現其身，執金剛手菩薩亦現於前，所有願者皆得如意。若造五無間罪者，作如是法第三遍，方得感現，勿生疑惑。常於清旦誦一百八遍，所求之事皆得成就，蠱毒諸毒不能為害，水不能漂，火不能燒，賊不能劫，病不能侵。無他冤怖，常無重病，亦無眼病、耳病、鼻病、舌病口病、齒病、脣病、頭痛、𨈛節痛、一日瘧、二日三日四日瘧，悉不著身。諸惡毒蛇、虎狼、禽獸，不能為害。𥜒禱、呪詛，亦不著身。此陀羅尼威力如是，能息一切怖畏、能滅一切惡障、能生一切功德、能成就六波羅蜜、能成就如來境界。纔誦此陀羅尼者，皆能成辦一切事業。若有人登大高山頂誦此陀羅尼，盡眼所見處，所有眾生滅一切罪業，亦離一切地獄業，得免一切傍生身。若入天廟中誦此陀羅尼者，使諸天神皆悉奉教；若入龍池中誦此陀羅尼者，一切龍眾皆來歸命；若於日前誦此陀羅尼者，日天子即來現其人前，所求意願皆能與之。若有人於執金剛手菩薩前誦此陀羅尼者，金剛手菩薩現於其前，所求願者亦得隨意。若有人取菖蒲根誦此陀羅尼一千八遍，口中含之，入於王宮，所有演說，妃后、婇女歡喜淨信。若加持胡椒含於口中，共他人語，所出言辭皆悉信受，當生歡喜。若加持白芥子一千八遍，擲於虛空，一切惡風雷雹皆得消散。若加持鹽一百八遍，與淨行婆羅門，皆來敬愛，食此鹽者皆得歡喜。若欲令剎利敬愛者，取白芥子護摩一千八遍，即得敬愛。若加持安悉香一千八遍，於一切鬼魅病人前燒，隨其所願，皆自下語，彼病即差。若亢旱時，先以瞿摩夷塗地，作四肘方壇，中心畫一水池方二肘，作青色。於池中取瞿摩夷和土為泥，揑作一龍。腰已上為菩薩身，作菩薩面，於其頭上出三蛇頭。腰已下為蛇身，於池中盤屈。其龍遍身以黃丹塗，令作赤色，以金薄貼龍心上。遶壇四邊，以白粉畫作蓮花。於壇四角插四隻箭，以五色線纏繞於箭，周圍其壇。又於線上懸五色小幡，四角安四水瓶，四門安香爐，又用四箇小瓶：一瓶盛乳、一瓶盛酪、一瓶盛乳麋、一瓶盛酥及沙糖。然四盞燈，燒四種香，所謂：安悉、董陸、白檀、蘇合，於壇上散七種穀子(大麥、小麥、稻穀、菉豆、油麻、芥子、白芥子)，供養五色食飲并諸花菓。念誦人面向東坐，取白芥子先誦陀羅尼，加持一千八

遍已，然後取白芥子一顆，誦陀羅尼一遍，釘龍頭上，滿一千八遍，其龍即降雨，一切龍皆降伏。若欲止雨，加持白芥子一百八遍，擲龍池中，其雨即止。若有惡風雹雨，取佉陀羅木作橛，釘龍池邊，即得霜雹不下，惡風即止。若欲縛毘那夜迦，取白芥子加持一百八遍，安毘那夜迦頭上，便不能作其障礙。以乳洗毘那夜迦，即得解脫。所作事業皆得成就。其持誦者，常須清潔，著鮮淨衣。此是根本陀羅尼法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍已，然後取白芥子一顆，誦陀羅尼一遍，釘龍頭上，滿一千八遍，其龍即降雨，一切龍皆降伏。若欲止雨，加持白芥子一百八遍，擲龍池中，其雨即止。若有惡風雹雨，取佉陀羅木作橛，釘龍池邊，即得霜雹不下，惡風即止。若欲縛毘那夜迦，取白芥子加持一百八遍，安毘那夜迦頭上，便不能作其障礙。以乳洗毘那夜迦，即得解脫。所作事業皆得成就。其持誦者，常須清潔，著鮮淨衣。此是根本陀羅尼法。」

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷上