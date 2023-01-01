般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真實金剛薩埵菩薩等一十七聖大曼荼羅義述

般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真實金剛薩埵菩薩等一十七聖大曼茶羅義述一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真實金剛薩埵菩薩等一十七聖大曼茶羅義述一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯(并依釋略序) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯(并依釋略序)

爾時毘盧遮那如來，於他化自在天王宮，為諸大菩薩等，說此般若波羅蜜甚深理趣十七清淨句門。蓋是十七大菩薩三摩地之句義也，為令能住持者疾至菩提故，遂演此十七聖位大曼茶羅。如來與諸大士等所說密語，依此修行速疾成就。何者為一十七聖？其一所謂大樂不空三昧真實金剛菩薩，蓋表諸佛普賢之身，周遍器世間及有情世間，以其無邊自在、理常體寂、不妄不壞，故有是名也。左持金剛鈴，是適悅義。置腰之左，表大我焉。右持五股金剛杵，是五智義。轉拳向外，示眾生也。於曼茶羅據其中位，而總其眾相。除是而有一十六位焉，蓋正覺之徑路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那如來，於他化自在天王宮，為諸大菩薩等，說此般若波羅蜜甚深理趣十七清淨句門。蓋是十七大菩薩三摩地之句義也，為令能住持者疾至菩提故，遂演此十七聖位大曼茶羅。如來與諸大士等所說密語，依此修行速疾成就。何者為一十七聖？其一所謂大樂不空三昧真實金剛菩薩，蓋表諸佛普賢之身，周遍器世間及有情世間，以其無邊自在、理常體寂、不妄不壞，故有是名也。左持金剛鈴，是適悅義。置腰之左，表大我焉。右持五股金剛杵，是五智義。轉拳向外，示眾生也。於曼茶羅據其中位，而總其眾相。除是而有一十六位焉，蓋正覺之徑路。

其二所謂意生金剛菩薩，以大悲欲箭害二乘心，所以手持是箭而現其欲離俱幻平等智身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其二所謂意生金剛菩薩，以大悲欲箭害二乘心，所以手持是箭而現其欲離俱幻平等智身。

其三所謂髻利吉羅金剛菩薩，於中國之言名觸，以不捨眾生必令解脫故。欲明觸性即菩提故，所以住抱持相而現其觸淨俱幻平等智身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其三所謂髻利吉羅金剛菩薩，於中國之言名觸，以不捨眾生必令解脫故。欲明觸性即菩提故，所以住抱持相而現其觸淨俱幻平等智身。

其四所謂悲愍金剛菩薩，以悲愍故，以愛念繩普縛眾生，未至菩提終不放捨。亦如摩竭大魚吞啗所遇，一入口已更無免者，所以持此摩竭魚幢而現其愛縛捨離俱幻平等智身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其四所謂悲愍金剛菩薩，以悲愍故，以愛念繩普縛眾生，未至菩提終不放捨。亦如摩竭大魚吞啗所遇，一入口已更無免者，所以持此摩竭魚幢而現其愛縛捨離俱幻平等智身。

其五所謂金剛慢菩薩，以無過上智令一切眾生悉證毘盧遮那如來體，於世出世間皆得自在，所以住傲誕威儀而現其我無我俱幻平等智身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其五所謂金剛慢菩薩，以無過上智令一切眾生悉證毘盧遮那如來體，於世出世間皆得自在，所以住傲誕威儀而現其我無我俱幻平等智身。

其六所謂金剛見菩薩，以寂照大慧之眼，於雜染界妙淨土乃至真諦俗諦唯見一切法勝義真實之諦不散不動，所以持意生之契而現其三昧之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其六所謂金剛見菩薩，以寂照大慧之眼，於雜染界妙淨土乃至真諦俗諦唯見一切法勝義真實之諦不散不動，所以持意生之契而現其三昧之身。

其七所謂金剛適悅菩薩，於身塵而得適悅清淨，於生死解脫不厭不住，所以持觸金剛相而現其三昧之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其七所謂金剛適悅菩薩，於身塵而得適悅清淨，於生死解脫不厭不住，所以持觸金剛相而現其三昧之身。

其八所謂金剛貪菩薩，即貪愛而得清淨故，遂能以貪而積集一切功德智慧，疾證菩提。由住貪愛性故，所以持悲愍之契而現其三昧之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其八所謂金剛貪菩薩，即貪愛而得清淨故，遂能以貪而積集一切功德智慧，疾證菩提。由住貪愛性故，所以持悲愍之契而現其三昧之身。

其九所謂金剛自在菩薩，出入三界自在無畏，於生死涅槃而得大我之體，所以住金剛慢相而現其三昧之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其九所謂金剛自在菩薩，出入三界自在無畏，於生死涅槃而得大我之體，所以住金剛慢相而現其三昧之身。

其十所謂金剛春菩薩，能以菩提覺花起供養雲海，亦以方便授與眾生作功德利，以花是春事，遂以名之，故亦持花以為其契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其十所謂金剛春菩薩，能以菩提覺花起供養雲海，亦以方便授與眾生作功德利，以花是春事，遂以名之，故亦持花以為其契。

其十一所謂金剛雲菩薩，能以法澤慈雲滋潤含識，亦以方便授諸身心，使無始無明臭穢不善化成無量供養香雲。以鑪煙像雲，遂以為號，故持焚香之器以為契焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其十一所謂金剛雲菩薩，能以法澤慈雲滋潤含識，亦以方便授諸身心，使無始無明臭穢不善化成無量供養香雲。以鑪煙像雲，遂以為號，故持焚香之器以為契焉。

其十二所謂金剛秋菩薩，常以智燈破諸黑暗，亦以方便授與眾生，起無量光明供養雲海。以其空色清爽莫如秋時，欲表智光之體，遂以名之，故執燈明以為其契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其十二所謂金剛秋菩薩，常以智燈破諸黑暗，亦以方便授與眾生，起無量光明供養雲海。以其空色清爽莫如秋時，欲表智光之體，遂以名之，故執燈明以為其契。

其十三所謂金剛霜雪菩薩，能以五無漏蘊香塗眾生心體，滅煩惱之穢熱，成五分法身之香。亦以方便授與眾生，起塗香供養雲海。以栴檀塗香解諸毒熱有似霜雪，遂以名之，故執塗香以為其契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其十三所謂金剛霜雪菩薩，能以五無漏蘊香塗眾生心體，滅煩惱之穢熱，成五分法身之香。亦以方便授與眾生，起塗香供養雲海。以栴檀塗香解諸毒熱有似霜雪，遂以名之，故執塗香以為其契。

其十四所謂金剛色菩薩，以色清淨智，於淨妙界起受用色身，於雜染界起變化色身，而為攝來之事，故以持鉤為契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其十四所謂金剛色菩薩，以色清淨智，於淨妙界起受用色身，於雜染界起變化色身，而為攝來之事，故以持鉤為契。

其十五所謂金剛聲菩薩，以聲清淨智，能表六十四種梵音，普周法界而為引入之事，故持索以為契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其十五所謂金剛聲菩薩，以聲清淨智，能表六十四種梵音，普周法界而為引入之事，故持索以為契。

其十六所謂金剛香菩薩，以香清淨智，發金剛界自然名稱之香，入一切散動心以為止留之事，故以持鎖為契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其十六所謂金剛香菩薩，以香清淨智，發金剛界自然名稱之香，入一切散動心以為止留之事，故以持鎖為契。

其十七所謂金剛味菩薩，以味清淨智，持瑜伽三摩地無上法味以為歡樂之事，故持鈴為契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其十七所謂金剛味菩薩，以味清淨智，持瑜伽三摩地無上法味以為歡樂之事，故持鈴為契。

如是等大菩薩十七清淨三摩地智，依文廣述，有無量名義、體用、理事、成證之門，今但粗舉綱目而已。出金剛頂經第十三會大三昧耶真實瑜伽略鈔大意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等大菩薩十七清淨三摩地智，依文廣述，有無量名義、體用、理事、成證之門，今但粗舉綱目而已。出金剛頂經第十三會大三昧耶真實瑜伽略鈔大意。