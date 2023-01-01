不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光真言

毘盧遮那如來為授母陀羅尼印三昧耶神通法品而最為第一，若有過去一切十惡、五逆、四重諸罪，燼然除滅。若有眾生隨處得聞此大灌頂光真言二三七遍經耳根者，即得除滅一切罪障。若諸眾生具造十惡、五逆、四重諸罪，猶如微塵滿斯世界，身壞命終墮諸惡道。以是真言加持土沙一百八遍，尸陀林中散亡者尸骸上、或散墓上，遇皆散之。彼所亡者，若地獄中、若餓鬼中、若修羅中、若傍生中，以一切不空如來不空毘盧遮那如來真實本願大灌頂光真言神通威力加持沙土之力，應時即得光明及身除諸罪報，捨所苦身，往於西方極樂國土，蓮華化生，乃至菩提更不墮落。復有眾生連年累月痿黃疾惱苦楚萬端，是病人者先世業報。以是真言於病者前一二三日每日高聲誦此真言一千八十遍，則得除滅宿業病障。若為鬼嬈魂識悶亂失音不語，持真言者加持手一百八遍摩捫頭面，以手按於心上額上加持一千八十遍，則得除差，摩訶迦羅神作病惱者亦能治遣。若諸鬼神魍魎之病，加持五色線索一百八結，繫其病者腰臂項上，則便除差。若諸瘧病，加持白線索一百八結，繫頭項上及加持衣著，即令除差。若加持石菖蒲一千八十遍含之，與他相對談論，則勝他伏。若以胡椒、多誐囉香、青木香、小柏檀黃、囉娑惹娜(唐言小栢汁)等數末，治水丸如棗，加持十萬遍，便當陰乾。若患一切鬼神病種種瘧病、或毒藥中、或失音者，當以藥和水研之，加持一百八遍，數點兩眼、額上、心上，當怒加持，則便除差。作病鬼神若不放捨，即當頭破如阿梨樹枝。若諸毒蟲蛇蝎螫者，以藥塗眼即便除差。

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