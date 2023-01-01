成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

歸命釋迦牟尼佛， 宣說方廣大乘典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命釋迦牟尼佛， 宣說方廣大乘典，

為諸菩薩而開示， 甚深最勝真實教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸菩薩而開示， 甚深最勝真實教。

我今依於大教王， 遍照如來成道法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今依於大教王， 遍照如來成道法，

若能依此勝義修， 現世得成無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能依此勝義修， 現世得成無上覺。

歸命緣起初序品， 光中能顯因果事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命緣起初序品， 光中能顯因果事，

福德智慧至究竟， 一乘實相勝義門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德智慧至究竟， 一乘實相勝義門。

歸命善巧方便品， 甚深難測如來智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命善巧方便品， 甚深難測如來智，

言語道斷離心境， 是故方便說三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言語道斷離心境， 是故方便說三乘。

歸命火宅譬喻品， 舍利先授菩提記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命火宅譬喻品， 舍利先授菩提記，

有情不覺三界苦， 佛以三車誘令出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情不覺三界苦， 佛以三車誘令出。

歸命厭悔信解品， 於自劣乘而愧恥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命厭悔信解品， 於自劣乘而愧恥，

深生渴仰難遭遇， 我等咸獲無上寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深生渴仰難遭遇， 我等咸獲無上寶。

歸命療疾藥草品， 生盲丈夫開慧眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命療疾藥草品， 生盲丈夫開慧眼，

而獲智光如日輪， 於無上乘得善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而獲智光如日輪， 於無上乘得善巧。

歸命最初授記品， 四大聲聞同記莂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命最初授記品， 四大聲聞同記莂，

各隨奉事諸世尊， 當來咸證菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各隨奉事諸世尊， 當來咸證菩提果。

歸命化城巧喻品， 佛慇懃說昔因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命化城巧喻品， 佛慇懃說昔因緣，

為權止息示化城， 至大涅槃為究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為權止息示化城， 至大涅槃為究竟。

歸命五百弟子品， 大聲聞僧咸授決， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命五百弟子品， 大聲聞僧咸授決，

則悟身中如來藏， 無價寶珠今覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則悟身中如來藏， 無價寶珠今覺知。

歸命授學無學品， 佛記阿難羅睺羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命授學無學品， 佛記阿難羅睺羅，

則表法王無偏黨， 漸攝定性及不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則表法王無偏黨， 漸攝定性及不定。

歸命傳經法師品， 若有未來諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命傳經法師品， 若有未來諸有情，

持此法華一句偈， 佛皆與彼而授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持此法華一句偈， 佛皆與彼而授記。

歸命多寶佛塔品， 示現淨土集諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命多寶佛塔品， 示現淨土集諸佛，

提婆達多授佛記， 龍女得成無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆達多授佛記， 龍女得成無上覺。

歸命勸持經典品， 姨母耶輸蒙記莂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命勸持經典品， 姨母耶輸蒙記莂，

諸大菩薩及聲聞， 咸願末法勸持此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大菩薩及聲聞， 咸願末法勸持此。

歸命修行安樂品， 說經先住安樂行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命修行安樂品， 說經先住安樂行，

現世獲得殊勝報， 於佛菩提不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現世獲得殊勝報， 於佛菩提不退轉。

歸命從地涌出品， 八恒菩薩願持經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命從地涌出品， 八恒菩薩願持經，

如來密意而不許， 為顯涌出菩薩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來密意而不許， 為顯涌出菩薩故。

歸命如來壽量品， 佛已成道無邊劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命如來壽量品， 佛已成道無邊劫，

為治狂子現涅槃， 常住靈山而不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為治狂子現涅槃， 常住靈山而不滅。

歸命分別功德品， 無數微塵菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命分別功德品， 無數微塵菩薩眾，

聞佛宣說壽無量， 各超地位證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛宣說壽無量， 各超地位證菩提。

歸命隨喜功德品， 校量世出世間福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命隨喜功德品， 校量世出世間福，

若聞此經一句偈， 超彼速證無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此經一句偈， 超彼速證無上道。

歸命法師功德品， 若能受持此經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命法師功德品， 若能受持此經典，

於現父母所生身， 獲得神通淨六根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於現父母所生身， 獲得神通淨六根。

歸命不輕菩薩品， 往昔難行苦行業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命不輕菩薩品， 往昔難行苦行業，

得聞此經增壽命， 度脫無量無邊眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞此經增壽命， 度脫無量無邊眾。

歸命如來神力品， 佛現廣長之舌相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命如來神力品， 佛現廣長之舌相，

猶豫不信令淨信， 見是瑞相獲佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶豫不信令淨信， 見是瑞相獲佛道。

歸命最後囑累品， 如來付囑諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命最後囑累品， 如來付囑諸菩薩，

當於未來末法時， 流通宣說無悋惜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於未來末法時， 流通宣說無悋惜。

歸命藥王本事品， 為求法故并三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命藥王本事品， 為求法故并三昧，

燒身供養淨明佛， 難遇經王表殷重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒身供養淨明佛， 難遇經王表殷重。

歸命妙音菩薩品， 從彼佛剎來此土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命妙音菩薩品， 從彼佛剎來此土，

而聽妙法蓮華經， 既聞本已還本國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而聽妙法蓮華經， 既聞本已還本國。

歸命觀音普門品， 說是菩薩悲解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命觀音普門品， 說是菩薩悲解脫，

悉皆除遣諸災難， 顯現常住如幻定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆除遣諸災難， 顯現常住如幻定。

歸命陀羅尼妙品， 二菩薩及二天王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命陀羅尼妙品， 二菩薩及二天王，

并羅剎女說真言， 為護持經法師故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并羅剎女說真言， 為護持經法師故。

歸命妙莊嚴王品， 藥王藥上本因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命妙莊嚴王品， 藥王藥上本因緣，

由斯二士善知識， 而不退失菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯二士善知識， 而不退失菩提道。

歸命普賢勸發品， 若有於此蓮華經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命普賢勸發品， 若有於此蓮華經，

於三七日專持習， 普賢為現淨法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於三七日專持習， 普賢為現淨法身。

如方方廣大乘經說，一切眾生身中皆有佛性、具如來藏，一切眾生無非無上菩提法器。若欲成就如此法者，應當須具如是四緣：一者親近真善知識，真善知識者即是灌頂阿闍梨；二者聽聞正法，聽聞正法者即妙法蓮華經王；三者如理作意，如理作意者即為瑜伽觀智；四者法隨法行，法隨法行者，謂修奢摩他、毘鉢舍那，則堪任證無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如方方廣大乘經說，一切眾生身中皆有佛性、具如來藏，一切眾生無非無上菩提法器。若欲成就如此法者，應當須具如是四緣：一者親近真善知識，真善知識者即是灌頂阿闍梨；二者聽聞正法，聽聞正法者即妙法蓮華經王；三者如理作意，如理作意者即為瑜伽觀智；四者法隨法行，法隨法行者，謂修奢摩他、毘鉢舍那，則堪任證無上菩提。

若修持妙法蓮華經，若男若女，則須依修真言行密行菩薩之道，應當先入大悲胎藏大曼荼羅并見護摩道場，滅除身中業障，得阿闍梨與其灌頂。即從師受念誦儀軌，三昧耶護身、結界、迎請、供養，乃至觀於已身等同普賢大菩薩身。若不具如是增上緣者，所有讀誦脩習如此經王，無由速疾證成三昧。一一印契儀軌真言，應當於灌頂阿闍梨處躬親稟受。若不從師稟受決擇而專擅作者，是則名為越三昧耶，受及授者俱獲重罪。既得具法，即應簡擇念誦修行處所，或於伽藍、或山林樹下江河洲渚、或自己舍宅與法相應福德之地，掘深二肘廣四肘量或六肘八肘乃至十二肘量，稱其處所作曼茶羅。穿其地中若有瓦礫灰骨蟲炭及諸穢物，即不堪用，更擇勝處穿訖却填。土若有餘是吉祥相；如其欠陷，取河兩岸土填之。若其本淨，最為殊勝。或在樓閣、或盤石上船上佛殿中則不應簡擇，但建四肘曼茶羅乃至十二肘量，如前所說。若廣十二肘，高卑可十二指量。於東北隅稍令墊下，是大吉祥，速疾成就。壇既成已，於其中央穿一小坑，安置五種寶(金、銀、真珠、瑟瑟、頗梨)、五藥(娑賀者羅、婆賀禰嚩、建吒迦梨、擬哩羯囉、拏（二合）勿哩（二合）賀底，若無此藥即以大唐所出靈藥如赤箭人參、伏苓、石上菖蒲、天門冬等代之)、五香(沈香、丁香、鬱金香、龍腦香等)、五穀(稻穀、大麥、小麥、菉豆、白芥子等)。如是五寶香藥等，各取少許，以小瓶子盛或小瓷合盛之一處，以地天真言加持一百八遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修持妙法蓮華經，若男若女，則須依修真言行密行菩薩之道，應當先入大悲胎藏大曼荼羅并見護摩道場，滅除身中業障，得阿闍梨與其灌頂。即從師受念誦儀軌，三昧耶護身、結界、迎請、供養，乃至觀於已身等同普賢大菩薩身。若不具如是增上緣者，所有讀誦脩習如此經王，無由速疾證成三昧。一一印契儀軌真言，應當於灌頂阿闍梨處躬親稟受。若不從師稟受決擇而專擅作者，是則名為越三昧耶，受及授者俱獲重罪。既得具法，即應簡擇念誦修行處所，或於伽藍、或山林樹下江河洲渚、或自己舍宅與法相應福德之地，掘深二肘廣四肘量或六肘八肘乃至十二肘量，稱其處所作曼茶羅。穿其地中若有瓦礫灰骨蟲炭及諸穢物，即不堪用，更擇勝處穿訖却填。土若有餘是吉祥相；如其欠陷，取河兩岸土填之。若其本淨，最為殊勝。或在樓閣、或盤石上船上佛殿中則不應簡擇，但建四肘曼茶羅乃至十二肘量，如前所說。若廣十二肘，高卑可十二指量。於東北隅稍令墊下，是大吉祥，速疾成就。壇既成已，於其中央穿一小坑，安置五種寶(金、銀、真珠、瑟瑟、頗梨)、五藥(娑賀者羅、婆賀禰嚩、建吒迦梨、擬哩羯囉、拏（二合）勿哩（二合）賀底，若無此藥即以大唐所出靈藥如赤箭人參、伏苓、石上菖蒲、天門冬等代之)、五香(沈香、丁香、鬱金香、龍腦香等)、五穀(稻穀、大麥、小麥、菉豆、白芥子等)。如是五寶香藥等，各取少許，以小瓶子盛或小瓷合盛之一處，以地天真言加持一百八遍。真言曰：

「曩莫三(去)滿多沒馱(引)南(引)畢哩(二合)體微曳(二合)娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三(去)滿多沒馱(引)南(引)畢哩(二合)體微曳(二合)娑嚩(二合引)訶(引)」

又以佛慈真言加持一百八遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又以佛慈真言加持一百八遍。真言曰：

「唵沒馱每(引)怛哩(二合)嚩日囉(二合)𠸪乞叉(二合)憾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵沒馱每(引)怛哩(二合)嚩日囉(二合)𠸪乞叉(二合)憾」

又以無能勝明王真言加持一百八遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又以無能勝明王真言加持一百八遍。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱(引)南(引)唵戶盧戶盧戰拏理摩等霓(妍以反)娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱(引)南(引)唵戶盧戶盧戰拏理摩等霓(妍以反)娑嚩(二合)訶」

既加持已，安置壇中坑內，填築令平，以隨時香華飲食并二閼伽以用供養。其修行者面向東方長跪，以右手按於置香藥處，誦告地天偈三遍或七遍。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既加持已，安置壇中坑內，填築令平，以隨時香華飲食并二閼伽以用供養。其修行者面向東方長跪，以右手按於置香藥處，誦告地天偈三遍或七遍。偈曰：

「汝天親護者， 於諸佛導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝天親護者， 於諸佛導師，

修行殊勝行， 淨地波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行殊勝行， 淨地波羅蜜。

如破魔軍眾， 釋師子救世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如破魔軍眾， 釋師子救世，

我亦降伏魔， 我畫曼荼羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我亦降伏魔， 我畫曼荼羅。」

然後取淨土及犢子瞿摩夷未墮地者，與細沙相和為泥，以塗其壇。待乾已後，又取瞿摩夷和於香水更遍塗拭，即擣蓮子草揩磨其壇上。正塗拭揩磨之時，誦塗地真言無限遍數，塗了即止。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後取淨土及犢子瞿摩夷未墮地者，與細沙相和為泥，以塗其壇。待乾已後，又取瞿摩夷和於香水更遍塗拭，即擣蓮子草揩磨其壇上。正塗拭揩磨之時，誦塗地真言無限遍數，塗了即止。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南(引)(一) 阿鉢囉(二合)底(丁以反，下同)(二) 三迷誐誐那三迷(三) 三麼多奴蘗帝(四) 鉢囉(二合)吃㗚(二合)底微戍睇(五) 達磨馱諸微戍達儞(二合)娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南(引)(一) 阿鉢囉(二合)底(丁以反，下同)(二) 三迷誐誐那三迷(三) 三麼多奴蘗帝(四) 鉢囉(二合)吃㗚(二合)底微戍睇(五) 達磨馱諸微戍達儞(二合)娑嚩(二合)訶(引)」

既塗壇已，如彼壇量分其聖位各點為記，然後用五色線縒合為繩，於磨白壇香泥汁中浸漬一宿，然後拼壇。其壇三重，當中內院畫八葉蓮華，於華胎上置窣覩波塔。於其塔中畫釋迦牟尼如來、多寶如來同座而坐，塔門西開。於蓮華八葉上，從東北隅為首，右旋布列安置八大菩薩：初彌勒菩薩，次文殊師利菩薩、藥王菩薩、妙音菩薩、常精進菩薩、無盡意菩薩、觀世音菩薩、普賢菩薩。於此院四隅角內，初東北隅置摩訶迦葉，次東南須菩提，西南舍利弗，西北大目揵連。次於第二重院，於其東門置金剛鎖菩薩，南門置金剛鈴菩薩，當塔前門金剛鉤菩薩，北門金剛索菩薩。於東門北置得大勢菩薩，門南置寶手菩薩。次於南門東置寶幢菩薩，門西置星宿王菩薩。次於西門南置寶月菩薩，門北置滿月菩薩。次於北門西置勇施菩薩，門東置一切義成就菩薩。又於東北隅角內置供養華菩薩，東南隅供養燈菩薩，西南隅置供養塗香菩薩，西北隅供養燒香菩薩。次於第三重院東門置持國天王，南門置毘樓勒叉天王，西門置毘樓博叉天王，北門置毘沙門天王。於東方門北置大梵天王，門南置天帝釋。次於南方門東置大自在天，門西置難陀龍王。次於西方門南置妙法緊那羅王，門北置樂音乾闥婆王。次於北方門西置羅睺阿脩羅王，門東置如意迦樓羅王。於東北方置聖烏芻沙摩金剛，東南方置聖軍吒利金剛，西南方置聖不動尊金剛，西北方置聖降三世金剛。於壇四面畫飲食界道，又畫四門。於其壇上張設天蓋，四面懸旛二十四口。又於四角各豎幢旛，安四賢瓶底不黑者滿盛香水，於瓶口內雜插種種時花枝條。於壇四門兩邊各置二閼伽器滿盛香水，中著欝金泛諸時華極令香潔。又於四門置四香鑪，燒五味香以用供養。又於四隅各置銅燈臺，酥油為明。於四角外各釘佉陀羅木橛，如無此木鑄銅作橛代之亦得。若修行者為求六根清淨、滿足六千功德、成就法華三昧、現世入初地、決定求證無上菩提者，應一七日三七日乃至七七日或三箇月，應依儀軌隨其力分，於壇四面皆置色香美味種種食飲乳粥酪飯甜脆果子，及諸漿等塗香粖香時華燒香燈燭。所供養物應以新淨金銀器銅器及好瓷器，無破缺漏、未曾用者，以盛食飲。復用燒香熏其食器，即用聖不動尊真言加持三遍或七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既塗壇已，如彼壇量分其聖位各點為記，然後用五色線縒合為繩，於磨白壇香泥汁中浸漬一宿，然後拼壇。其壇三重，當中內院畫八葉蓮華，於華胎上置窣覩波塔。於其塔中畫釋迦牟尼如來、多寶如來同座而坐，塔門西開。於蓮華八葉上，從東北隅為首，右旋布列安置八大菩薩：初彌勒菩薩，次文殊師利菩薩、藥王菩薩、妙音菩薩、常精進菩薩、無盡意菩薩、觀世音菩薩、普賢菩薩。於此院四隅角內，初東北隅置摩訶迦葉，次東南須菩提，西南舍利弗，西北大目揵連。次於第二重院，於其東門置金剛鎖菩薩，南門置金剛鈴菩薩，當塔前門金剛鉤菩薩，北門金剛索菩薩。於東門北置得大勢菩薩，門南置寶手菩薩。次於南門東置寶幢菩薩，門西置星宿王菩薩。次於西門南置寶月菩薩，門北置滿月菩薩。次於北門西置勇施菩薩，門東置一切義成就菩薩。又於東北隅角內置供養華菩薩，東南隅供養燈菩薩，西南隅置供養塗香菩薩，西北隅供養燒香菩薩。次於第三重院東門置持國天王，南門置毘樓勒叉天王，西門置毘樓博叉天王，北門置毘沙門天王。於東方門北置大梵天王，門南置天帝釋。次於南方門東置大自在天，門西置難陀龍王。次於西方門南置妙法緊那羅王，門北置樂音乾闥婆王。次於北方門西置羅睺阿脩羅王，門東置如意迦樓羅王。於東北方置聖烏芻沙摩金剛，東南方置聖軍吒利金剛，西南方置聖不動尊金剛，西北方置聖降三世金剛。於壇四面畫飲食界道，又畫四門。於其壇上張設天蓋，四面懸旛二十四口。又於四角各豎幢旛，安四賢瓶底不黑者滿盛香水，於瓶口內雜插種種時花枝條。於壇四門兩邊各置二閼伽器滿盛香水，中著欝金泛諸時華極令香潔。又於四門置四香鑪，燒五味香以用供養。又於四隅各置銅燈臺，酥油為明。於四角外各釘佉陀羅木橛，如無此木鑄銅作橛代之亦得。若修行者為求六根清淨、滿足六千功德、成就法華三昧、現世入初地、決定求證無上菩提者，應一七日三七日乃至七七日或三箇月，應依儀軌隨其力分，於壇四面皆置色香美味種種食飲乳粥酪飯甜脆果子，及諸漿等塗香粖香時華燒香燈燭。所供養物應以新淨金銀器銅器及好瓷器，無破缺漏、未曾用者，以盛食飲。復用燒香熏其食器，即用聖不動尊真言加持三遍或七遍。真言曰：

「曩莫三滿多嚩日囉(二合)喃戰拏摩訶嚕灑拏薩頗(二合)吒耶吽(引)怛囉(二合)吒憾(引)𤚥(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多嚩日囉(二合)喃戰拏摩訶嚕灑拏薩頗(二合)吒耶吽(引)怛囉(二合)吒憾(引)𤚥(引)」

既加持已，然後供養。於壇西面應置卑脚床子，可去地半寸已來，以淨茅薦用敷其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既加持已，然後供養。於壇西面應置卑脚床子，可去地半寸已來，以淨茅薦用敷其上。

是修行者每日四時澡浴、四時換衣。如其不及時別澡浴者，即誦清淨真言加持衣服，此即名為勝義澡浴，誦三遍或七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是修行者每日四時澡浴、四時換衣。如其不及時別澡浴者，即誦清淨真言加持衣服，此即名為勝義澡浴，誦三遍或七遍。真言曰：

「唵娑嚩(二合)婆嚩術(輸律反)馱薩嚩達摩娑嚩(二合)婆嚩術度撼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵娑嚩(二合)婆嚩術(輸律反)馱薩嚩達摩娑嚩(二合)婆嚩術度撼」

加持已訖，即入道場，瞻仰尊容如對真佛，虔恭稽首至心運想，想禮盡虛空遍法界一切諸佛及諸菩薩。既禮拜已，右膝著地合掌當心閉目專意，誦普賢行願一遍，一心遍緣諸佛菩薩。應定心思惟普賢行願，一一句義發大歡喜難遭之想。即跏趺坐結定印，誦如來壽量品，或但思惟品中妙義，深信如來常住在世，與無量菩薩緣覺聲聞以為眷屬，處靈鷲山常說妙法，深信不疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持已訖，即入道場，瞻仰尊容如對真佛，虔恭稽首至心運想，想禮盡虛空遍法界一切諸佛及諸菩薩。既禮拜已，右膝著地合掌當心閉目專意，誦普賢行願一遍，一心遍緣諸佛菩薩。應定心思惟普賢行願，一一句義發大歡喜難遭之想。即跏趺坐結定印，誦如來壽量品，或但思惟品中妙義，深信如來常住在世，與無量菩薩緣覺聲聞以為眷屬，處靈鷲山常說妙法，深信不疑。

次當即誦無量壽命決定如來真言七遍，作是念言：「願一切有情皆獲如來無量壽命。」發是願已即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次當即誦無量壽命決定如來真言七遍，作是念言：「願一切有情皆獲如來無量壽命。」發是願已即誦真言曰：

「曩謨(引)阿跛哩弭多(引)欲枳孃(二合)曩尾𩕳室者(二合)也囉逝捺囉(二合)也怛他(引)蘗多(引)也唵薩嚩僧(去)薩迦(二合引)囉跛哩輸(輸律反)馱達磨帝摩訶(引)曩也跛哩嚩(引)𭈖(引)娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)阿跛哩弭多(引)欲枳孃(二合)曩尾𩕳室者(二合)也囉逝捺囉(二合)也怛他(引)蘗多(引)也唵薩嚩僧(去)薩迦(二合引)囉跛哩輸(輸律反)馱達磨帝摩訶(引)曩也跛哩嚩(引)𭈖(引)娑嚩(二合)訶」

若修行者每日六時，時別誦此真言七遍，能延壽命、能滅夭壽決定惡業，獲得身心輕安，離諸昏沈及以懈怠，受持此妙法蓮華經速得成就。即用塗香(其塗香右上水磨白檀龍腦如泥即是)遍塗二手乃至臂肘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修行者每日六時，時別誦此真言七遍，能延壽命、能滅夭壽決定惡業，獲得身心輕安，離諸昏沈及以懈怠，受持此妙法蓮華經速得成就。即用塗香(其塗香右上水磨白檀龍腦如泥即是)遍塗二手乃至臂肘。

然後應結一切如來三昧耶印，二手合掌，二大指並偃豎即成。以大指頭拄於心上，入勝義諦實相觀門，所謂毘盧遮那如來心真言種子阿字相在己身心蓮華中，其色潔白猶如珂雪瑩徹光明，漸漸引舒遍一肘量。即思此字真實義門。阿字者，謂一切法本不生故，一切佛法自性本源清淨法界之所流出，一切言教皆以此字而為根本。決定專注離於散動，住是觀已即移其印而觸於額，誦真言一遍。次觸右肩、左肩、心及於喉，皆誦一遍。運動手印誦真言時，專注一緣如前觀想。加持已訖頂戴於印，然後解散。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後應結一切如來三昧耶印，二手合掌，二大指並偃豎即成。以大指頭拄於心上，入勝義諦實相觀門，所謂毘盧遮那如來心真言種子阿字相在己身心蓮華中，其色潔白猶如珂雪瑩徹光明，漸漸引舒遍一肘量。即思此字真實義門。阿字者，謂一切法本不生故，一切佛法自性本源清淨法界之所流出，一切言教皆以此字而為根本。決定專注離於散動，住是觀已即移其印而觸於額，誦真言一遍。次觸右肩、左肩、心及於喉，皆誦一遍。運動手印誦真言時，專注一緣如前觀想。加持已訖頂戴於印，然後解散。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南阿三迷怛哩(二合)三迷三摩曳娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南阿三迷怛哩(二合)三迷三摩曳娑嚩(二合)訶(引)」

由結此印及誦真言，則見一切如來地、超三界道圓滿地波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言，則見一切如來地、超三界道圓滿地波羅蜜。

次應結法界生印，二手各作金剛拳，舒二頭指側相拄即成，安印於頂。於其印中想法界種子囕字，其色皓白遍流光明，普照一切有情界，能破一切有情虛妄煩惱。當觀自身及諸有情同一法界無二無別，作是觀已即誦真言三遍或七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應結法界生印，二手各作金剛拳，舒二頭指側相拄即成，安印於頂。於其印中想法界種子囕字，其色皓白遍流光明，普照一切有情界，能破一切有情虛妄煩惱。當觀自身及諸有情同一法界無二無別，作是觀已即誦真言三遍或七遍。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南達摩馱都娑嚩(二合)婆嚩句(引)痕」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南達摩馱都娑嚩(二合)婆嚩句(引)痕」

由結此印及誦真言，則證得無邊清淨法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言，則證得無邊清淨法界。

次結金剛薩埵轉法輪印，二手相背右押於左，左右八指互相鉤，苾左大指入於右掌，屈右大指以頭相拄，以印安於心上。又想自心月輪中有吽字，白色清潔，即轉此字為轉法輪大菩薩身。觀智成已即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛薩埵轉法輪印，二手相背右押於左，左右八指互相鉤，苾左大指入於右掌，屈右大指以頭相拄，以印安於心上。又想自心月輪中有吽字，白色清潔，即轉此字為轉法輪大菩薩身。觀智成已即誦真言曰：

「曩莫三(去)滿多嚩日囉(二合)喃嚩日囉(二合)怛麼句(引)撼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三(去)滿多嚩日囉(二合)喃嚩日囉(二合)怛麼句(引)撼」

由結此印及誦真言觀行力故，即能於一切有情界轉大法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言觀行力故，即能於一切有情界轉大法輪。

次結金剛甲冑印，二手虛心合掌，二頭指各屈拄中指背上節，二大拇指並竪押中指中節文。即以印觸額誦真言一遍，次右肩、左肩、心及喉上各加持一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛甲冑印，二手虛心合掌，二頭指各屈拄中指背上節，二大拇指並竪押中指中節文。即以印觸額誦真言一遍，次右肩、左肩、心及喉上各加持一遍。真言曰：

「曩莫三滿多嚩日囉(二合)喃嚩日囉(二合)𠻲嚩左吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多嚩日囉(二合)喃嚩日囉(二合)𠻲嚩左吽(引)」

由結此印及誦真言，即是披大誓莊嚴金剛甲冑，光明赫奕，一切天魔及諸作障者不敢凌逼。正結印之時，作是思惟：「一切有情沈淪生死苦海，我皆拔濟，令一一有情與我無異。」次結一切如來大慈印，二手外相叉，二大指二小指各以頭相拄，覆於心上。結印成已，即入一相平等法無我觀，起大慈心遍緣一切有情界，願一一有情皆悉獲得慈心三昧。作是觀已誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言，即是披大誓莊嚴金剛甲冑，光明赫奕，一切天魔及諸作障者不敢凌逼。正結印之時，作是思惟：「一切有情沈淪生死苦海，我皆拔濟，令一一有情與我無異。」次結一切如來大慈印，二手外相叉，二大指二小指各以頭相拄，覆於心上。結印成已，即入一相平等法無我觀，起大慈心遍緣一切有情界，願一一有情皆悉獲得慈心三昧。作是觀已誦真言曰：

「曩莫薩嚩怛他(引)蘗帝瓢(毘庾反)曳底瑟綻(二合)底娜捨儞勢唵麼抳嚩日㘑(二合)紇哩(二合)娜也嚩日㘑(二合)摩囉賽(先代反)儞也(二合)尾捺囉(二合)跛寧賀曩賀曩嚩日囉(二合)蘗陛怛囉(二合)娑也怛囉(二合)娑也薩嚩磨(引)囉婆嚩曩(引)儞吽吽散馱囉散馱囉沒馱(引)昧底哩(二合)薩嚩怛他(引)蘗多嚩日囉(二合)羯臘跛(二合)地瑟恥(二合)帝娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩嚩怛他(引)蘗帝瓢(毘庾反)曳底瑟綻(二合)底娜捨儞勢唵麼抳嚩日㘑(二合)紇哩(二合)娜也嚩日㘑(二合)摩囉賽(先代反)儞也(二合)尾捺囉(二合)跛寧賀曩賀曩嚩日囉(二合)蘗陛怛囉(二合)娑也怛囉(二合)娑也薩嚩磨(引)囉婆嚩曩(引)儞吽吽散馱囉散馱囉沒馱(引)昧底哩(二合)薩嚩怛他(引)蘗多嚩日囉(二合)羯臘跛(二合)地瑟恥(二合)帝娑嚩(二合引)訶(引)」

由結此印及誦真言，入無緣慈觀，能令三千大千世界下至風輪際猶如金剛，無量天魔不得傾動，悉皆退散。其修行者若作此法，其道場地即是金剛堅固之城，一切障者不敢觸惱，心所求願速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言，入無緣慈觀，能令三千大千世界下至風輪際猶如金剛，無量天魔不得傾動，悉皆退散。其修行者若作此法，其道場地即是金剛堅固之城，一切障者不敢觸惱，心所求願速得圓滿。

次結方隅界印，二手合掌，屈二頭指二無名指以甲相背，並竪二大指押二頭指。坼開二小指即成。以印右旋三匝，即成結界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結方隅界印，二手合掌，屈二頭指二無名指以甲相背，並竪二大指押二頭指。坼開二小指即成。以印右旋三匝，即成結界。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南黎盧布哩尾俱哩尾俱黎娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南黎盧布哩尾俱哩尾俱黎娑嚩(二合引)訶」

次以聖不動尊印、真言辟除一切諸惡魔障。右手直豎，頭指中指相並，無名小指屈入掌中，以大指捻無名小指甲上；左手亦然。以左手當心為鞘，右手為劍置其鞘中，誦真言然後如抽劍勢。以印左旋辟除障難，以印右旋隨意遠近結為其界。結印之時，應觀自身即是此尊，左持金剛羂索、右執金剛智釰，威德光明遍照法界。作是觀已即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以聖不動尊印、真言辟除一切諸惡魔障。右手直豎，頭指中指相並，無名小指屈入掌中，以大指捻無名小指甲上；左手亦然。以左手當心為鞘，右手為劍置其鞘中，誦真言然後如抽劍勢。以印左旋辟除障難，以印右旋隨意遠近結為其界。結印之時，應觀自身即是此尊，左持金剛羂索、右執金剛智釰，威德光明遍照法界。作是觀已即誦真言曰：

「曩莫三滿多嚩日囉(二合)喃戰拏摩訶嚕灑拏薩頗(二合)吒耶吽(引)怛囉(二合)吒撼(引)𤚥(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多嚩日囉(二合)喃戰拏摩訶嚕灑拏薩頗(二合)吒耶吽(引)怛囉(二合)吒撼(引)𤚥(引)」

由結此印及住觀行誦真言故，能護菩提心、能斷諸見。若修行者常持此真言，乃至菩提更不為諸魔得便，速成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及住觀行誦真言故，能護菩提心、能斷諸見。若修行者常持此真言，乃至菩提更不為諸魔得便，速成正覺。

次應結寶山印、誦寶山真言。二手內相叉極令深䋈，二肘相著開腕即是。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應結寶山印、誦寶山真言。二手內相叉極令深䋈，二肘相著開腕即是。真言曰：

「唵阿者攞吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿者攞吽」

由結此印、誦真言加持力故，即此寶山於其壇中轉成鷲峯山，於山峯上即當一心專注觀想釋迦牟尼如來宣說妙法蓮華經處，頗黎為地，種種妙華遍布其上，寶樹行列開敷寶華，諸枝條上垂妙天衣，微風搖擊出微妙音，其聲諧韻猶如天樂，妙香普熏三千世界。又於中想多寶世尊舍利寶塔，種種莊嚴。釋迦牟尼如來及多寶佛，於其塔中同座而坐，無量菩薩、聲聞、緣覺、天龍八部、聖賢眾會，圍遶聽法周圍八方。釋迦牟尼如來諸分身佛，於寶樹下各各坐於眾寶莊嚴師子之座，乃至無量微塵數佛。多寶塔前賢瓶閼伽八功德水悉皆盈滿，妙寶香爐燒無價香，摩尼寶王以為燈燭，菩提妙華普散諸佛及諸大眾。天諸美饍芬馥香潔，塗香粖香珠鬘瓔珞供養雲海，諸波羅蜜供養菩薩，歌讚如來真實功德。自見己身於中供獻，於其八方諸分身佛一一佛前悉皆如是奉獻供養。又想自身在釋迦牟尼如來前，聽聞宣說妙法蓮華大乘勝義。作是觀已即誦此偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印、誦真言加持力故，即此寶山於其壇中轉成鷲峯山，於山峯上即當一心專注觀想釋迦牟尼如來宣說妙法蓮華經處，頗黎為地，種種妙華遍布其上，寶樹行列開敷寶華，諸枝條上垂妙天衣，微風搖擊出微妙音，其聲諧韻猶如天樂，妙香普熏三千世界。又於中想多寶世尊舍利寶塔，種種莊嚴。釋迦牟尼如來及多寶佛，於其塔中同座而坐，無量菩薩、聲聞、緣覺、天龍八部、聖賢眾會，圍遶聽法周圍八方。釋迦牟尼如來諸分身佛，於寶樹下各各坐於眾寶莊嚴師子之座，乃至無量微塵數佛。多寶塔前賢瓶閼伽八功德水悉皆盈滿，妙寶香爐燒無價香，摩尼寶王以為燈燭，菩提妙華普散諸佛及諸大眾。天諸美饍芬馥香潔，塗香粖香珠鬘瓔珞供養雲海，諸波羅蜜供養菩薩，歌讚如來真實功德。自見己身於中供獻，於其八方諸分身佛一一佛前悉皆如是奉獻供養。又想自身在釋迦牟尼如來前，聽聞宣說妙法蓮華大乘勝義。作是觀已即誦此偈曰：

「以我功德力， 如來加持力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以我功德力， 如來加持力，

及以法界力， 普供養而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以法界力， 普供養而住。」

誦此偈三遍或七遍，即誦大虛空藏普供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此偈三遍或七遍，即誦大虛空藏普供養真言曰：

「唵誐誐曩三婆嚩嚩日囉(二合)斛(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵誐誐曩三婆嚩嚩日囉(二合)斛(引)」

由誦此偈及此真言，於一切如來并大會眾皆獲真實廣大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦此偈及此真言，於一切如來并大會眾皆獲真實廣大供養。

次應觀三重曼荼羅會眾。初中央佛并八大菩薩及四大聲聞僧，第二院諸菩薩無量無數，第三院諸天八部并四大威德菩薩。各於四隅并無量忿怒眷屬，令一切諸魔退散無得侵擾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應觀三重曼荼羅會眾。初中央佛并八大菩薩及四大聲聞僧，第二院諸菩薩無量無數，第三院諸天八部并四大威德菩薩。各於四隅并無量忿怒眷屬，令一切諸魔退散無得侵擾。

然後結纔發意轉法輪菩薩印，二手各作金剛拳，二頭指二小指互相鉤即成。以印按於壇上，誦真言五遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後結纔發意轉法輪菩薩印，二手各作金剛拳，二頭指二小指互相鉤即成。以印按於壇上，誦真言五遍。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)斫羯囉(二合)吽𠺁吽(引)鑁斛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)斫羯囉(二合)吽𠺁吽(引)鑁斛」

由結此印、誦真言故，其壇中諸佛菩薩及諸聖眾，量同虛空遍周法界成報土佛剎。一切有情冥然身心通同一相，影現於此勝妙剎中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印、誦真言故，其壇中諸佛菩薩及諸聖眾，量同虛空遍周法界成報土佛剎。一切有情冥然身心通同一相，影現於此勝妙剎中。

則次應入真如法性道場觀行而誦此偈，思惟偈中真實勝義，乃至心與真如體性相應為限。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則次應入真如法性道場觀行而誦此偈，思惟偈中真實勝義，乃至心與真如體性相應為限。偈曰：

「虛空為道場， 菩提虛空相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛空為道場， 菩提虛空相，

亦無等覺者， 真如故如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無等覺者， 真如故如來。」

次結奉請一切如來并諸聖眾印，二手內相叉合為拳，舒右手頭指屈其上節如鉤即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結奉請一切如來并諸聖眾印，二手內相叉合為拳，舒右手頭指屈其上節如鉤即成。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南噁(引)薩嚩怛囉(二合)鉢囉(二合)底賀多怛他蘗當俱舍冒地左哩耶(二合)跛哩布(引)囉迦娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南噁(引)薩嚩怛囉(二合)鉢囉(二合)底賀多怛他蘗當俱舍冒地左哩耶(二合)跛哩布(引)囉迦娑嚩(二合引)訶(引)」

由結此契及誦真言，諸佛菩薩并其眷屬無不來集。行者了了分明見在鷲峯山頂空中而住，即取右邊閼伽器，二手捧持當額奉獻，想浴諸佛菩薩及諸聖眾足(其閼伽器或金、銀、熟銅、馬瑙、商佉，如是之器悉皆應法。隨取一類，皆滿盛水淨妙香潔，上泛時華并著少許鬱金。初奉請時取右邊者，奉送時用左邊者)。即於爾時虔恭殷重啟告諸佛求心中所願，願速成就。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此契及誦真言，諸佛菩薩并其眷屬無不來集。行者了了分明見在鷲峯山頂空中而住，即取右邊閼伽器，二手捧持當額奉獻，想浴諸佛菩薩及諸聖眾足(其閼伽器或金、銀、熟銅、馬瑙、商佉，如是之器悉皆應法。隨取一類，皆滿盛水淨妙香潔，上泛時華并著少許鬱金。初奉請時取右邊者，奉送時用左邊者)。即於爾時虔恭殷重啟告諸佛求心中所願，願速成就。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南誐誐曩娑麼娑莫娑嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南誐誐曩娑麼娑莫娑嚩訶」

由獻閼伽香水供養故，令修行者三業清淨，洗除一切煩惱罪垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由獻閼伽香水供養故，令修行者三業清淨，洗除一切煩惱罪垢。

次應結獻華座印，二手左右大小指各頭相拄，餘六指如欲敷蓮華形即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應結獻華座印，二手左右大小指各頭相拄，餘六指如欲敷蓮華形即成。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南噁(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南噁(引)」

由結此印及誦真言加持力故，即從此印流出無量寶師子座并蓮華座種種諸座。佛及菩薩一切聖眾，各隨所宜悉皆獲得殊勝之座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及誦真言加持力故，即從此印流出無量寶師子座并蓮華座種種諸座。佛及菩薩一切聖眾，各隨所宜悉皆獲得殊勝之座。

次結普通印，二手內相叉為拳，諸指節令稍起。即誦藥王菩薩等諸真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結普通印，二手內相叉為拳，諸指節令稍起。即誦藥王菩薩等諸真言曰：

「怛儞也(二合)他安禰滿禰麼寧(一) 麼麼寧(二) 唧帝(三) 左哩帝(四) 捨迷(五) 捨弭跢(引)尾(六) 扇(七) 帝(八) 穆訖帝(二合)穆訖多(二合)多(上)迷(九) 娑迷(十) 阿(上)尾灑迷(十一) 娑(上)麼娑迷(十二) 惹曳(十三) 乞灑(二合)曳(十四) 惡乞灑(二合)曳(十五) 惡乞史(二合引)抳(十六) 扇(引)帝(十七) 扇帝捨弭(十八) 馱(引)囉抳(十九) 阿(引)盧迦(引)婆(引)細鉢羅(二合)底也(二合)吠(微閉反)乞灑(二合)抳(二十) 尾尾嚕(二十一) 𩕳尾瑟𪘨阿便怛羅𩕳尾瑟𪘨(二十二) 阿典多跛哩舜(入音)第(引)(二十三) 塢俱黎(二十四) 穆俱黎(二十五) 阿囉嬭(二十六) 跛囉嬭(二十七) 輸迦(引)乞史(二十八) 阿娑麼娑迷(二十九) 沒馱尾慮枳帝(三十) 達磨跛哩乞史(二合)帝(三十一) 僧伽涅(寧逸反)具灑抳(三十二) 婆夜婆野尾戍陀寧(引)(三十三) 滿怛㘑(二合)滿怛囉(二合)乞灑(二合)夜帝(三十四) 嚕帝嚕多矯捨隷(三十五) 惡乞灑(二合)(三十六) 惡乞灑(二合)野嚩曩跢(引)野嚩路阿麼儞也(二合)曩跢(引)野(三十七) 娑嚩(二合引)訶(去)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他安禰滿禰麼寧(一) 麼麼寧(二) 唧帝(三) 左哩帝(四) 捨迷(五) 捨弭跢(引)尾(六) 扇(七) 帝(八) 穆訖帝(二合)穆訖多(二合)多(上)迷(九) 娑迷(十) 阿(上)尾灑迷(十一) 娑(上)麼娑迷(十二) 惹曳(十三) 乞灑(二合)曳(十四) 惡乞灑(二合)曳(十五) 惡乞史(二合引)抳(十六) 扇(引)帝(十七) 扇帝捨弭(十八) 馱(引)囉抳(十九) 阿(引)盧迦(引)婆(引)細鉢羅(二合)底也(二合)吠(微閉反)乞灑(二合)抳(二十) 尾尾嚕(二十一) 𩕳尾瑟𪘨阿便怛羅𩕳尾瑟𪘨(二十二) 阿典多跛哩舜(入音)第(引)(二十三) 塢俱黎(二十四) 穆俱黎(二十五) 阿囉嬭(二十六) 跛囉嬭(二十七) 輸迦(引)乞史(二十八) 阿娑麼娑迷(二十九) 沒馱尾慮枳帝(三十) 達磨跛哩乞史(二合)帝(三十一) 僧伽涅(寧逸反)具灑抳(三十二) 婆夜婆野尾戍陀寧(引)(三十三) 滿怛㘑(二合)滿怛囉(二合)乞灑(二合)夜帝(三十四) 嚕帝嚕多矯捨隷(三十五) 惡乞灑(二合)(三十六) 惡乞灑(二合)野嚩曩跢(引)野嚩路阿麼儞也(二合)曩跢(引)野(三十七) 娑嚩(二合引)訶(去)」

勇施菩薩陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇施菩薩陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(引)入嚩(二合)隷(二) 摩賀(引)入嚩(二合)隷(三) 屋計(引)(四) 穆計阿嬭阿拏(引)嚩底(丁以反)怛㗚(二合)知曳(二合)怛㗚(二合)知夜(二合)嚩底壹置寧尾置寧唧置寧怛㗚(二合)置寧怛㗚(二合)吒(引)嚩底娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)入嚩(二合)隷(二) 摩賀(引)入嚩(二合)隷(三) 屋計(引)(四) 穆計阿嬭阿拏(引)嚩底(丁以反)怛㗚(二合)知曳(二合)怛㗚(二合)知夜(二合)嚩底壹置寧尾置寧唧置寧怛㗚(二合)置寧怛㗚(二合)吒(引)嚩底娑嚩(二合引)訶」

毘沙門陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他阿𪘨捺𪘨弩捺𪘨阿曩(引)怒曩膩矩曩膩娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他阿𪘨捺𪘨弩捺𪘨阿曩(引)怒曩膩矩曩膩娑嚩(二合引)訶(引)」

曩國天王陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩國天王陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(引)阿誐抳誐抳矯(魚喬反引)哩彥陀(引)哩贊拏哩麼(引)鐙倪(研以反)比羯斯(五) 僧矩黎物嚕(二合)沙理娑嚩(六)(引) 訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)阿誐抳誐抳矯(魚喬反引)哩彥陀(引)哩贊拏哩麼(引)鐙倪(研以反)比羯斯(五) 僧矩黎物嚕(二合)沙理娑嚩(六)(引) 訶(引)」

十羅剎女陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十羅剎女陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(引)壹底銘壹底銘壹底銘壹底銘壹底銘𩕳銘𩕳銘𩕳銘𩕳銘𩕳銘嚕係嚕係嚕係嚕係嚕係薩跢(二合，下同)係薩跢(二合)係薩跢(二合)係薩跢(二合)係薩跢(二合)係娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)壹底銘壹底銘壹底銘壹底銘壹底銘𩕳銘𩕳銘𩕳銘𩕳銘𩕳銘嚕係嚕係嚕係嚕係嚕係薩跢(二合，下同)係薩跢(二合)係薩跢(二合)係薩跢(二合)係薩跢(二合)係娑嚩(二合引)賀(引)」

由誦如上諸真言故，於持經者作大加持，諸惡鬼神悉皆遠離不敢附近，行住坐臥乃至夢中亦不敢觸惱，一切時中皆得安樂。應作是思惟，於此妙法蓮華經王起殷重心難遭之想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦如上諸真言故，於持經者作大加持，諸惡鬼神悉皆遠離不敢附近，行住坐臥乃至夢中亦不敢觸惱，一切時中皆得安樂。應作是思惟，於此妙法蓮華經王起殷重心難遭之想。

復作念言：「我從無始生死輪迴六趣，皆由虛妄顛倒分別，不得早遇如是教王菩薩道法。今既得聞得見受持讀誦，皆是諸佛菩薩慈悲愍念，令我值遇如此妙法經王。如是深恩將何以報？設使三千世界滿中勝妙一切珍寶，并及飲食香華幡蓋、國城妻子如微塵數，乃至身命亦復如是，悉皆捨施，供養如來及此妙法蓮華大乘寶法。雖經多劫，亦未能報一偈之恩。」深生慚愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復作念言：「我從無始生死輪迴六趣，皆由虛妄顛倒分別，不得早遇如是教王菩薩道法。今既得聞得見受持讀誦，皆是諸佛菩薩慈悲愍念，令我值遇如此妙法經王。如是深恩將何以報？設使三千世界滿中勝妙一切珍寶，并及飲食香華幡蓋、國城妻子如微塵數，乃至身命亦復如是，悉皆捨施，供養如來及此妙法蓮華大乘寶法。雖經多劫，亦未能報一偈之恩。」深生慚愧。

復作念言：「如我所聞，遍照如來為諸菩薩宣說真言祕密法之供養。於諸世間諸供養中，以法供養為最為勝。今我為報諸佛深恩，依真言行菩薩方便儀軌，用普供養盡虛空遍法界一切諸佛及大菩薩。」作是念已，即結塗香印，先舒右手竪掌向外，以左手握右手腕作塗香勢即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復作念言：「如我所聞，遍照如來為諸菩薩宣說真言祕密法之供養。於諸世間諸供養中，以法供養為最為勝。今我為報諸佛深恩，依真言行菩薩方便儀軌，用普供養盡虛空遍法界一切諸佛及大菩薩。」作是念已，即結塗香印，先舒右手竪掌向外，以左手握右手腕作塗香勢即成。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南尾戍馱獻度納婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南尾戍馱獻度納婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合)訶(引)」

當運手印誦真言時，想從印及真言不思議加持願力法中流出無量無邊塗香雲海，遍塗諸佛菩薩一切聖眾淨妙色身及其剎土。由作此法，獲得現當來世戒、定、慧、解脫、解脫知見五無漏蘊法身之香。若或違犯聲聞乘中律儀戒品，或違犯菩薩道中清淨律儀，纔結此印誦真言一遍，一切戒品悉皆清淨如故，不墮惡趣，疾證三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當運手印誦真言時，想從印及真言不思議加持願力法中流出無量無邊塗香雲海，遍塗諸佛菩薩一切聖眾淨妙色身及其剎土。由作此法，獲得現當來世戒、定、慧、解脫、解脫知見五無漏蘊法身之香。若或違犯聲聞乘中律儀戒品，或違犯菩薩道中清淨律儀，纔結此印誦真言一遍，一切戒品悉皆清淨如故，不墮惡趣，疾證三昧。

次結華供養印，二手內相叉，二頭指相拄令圓，二大指各捻頭指根下，餘六指入於掌中令如華形即是。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結華供養印，二手內相叉，二頭指相拄令圓，二大指各捻頭指根下，餘六指入於掌中令如華形即是。真言曰：

「莫持三滿多沒馱南摩訶每怛哩野(二合)毘庾(二合)娜蘖(二合)諦娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「莫持三滿多沒馱南摩訶每怛哩野(二合)毘庾(二合)娜蘖(二合)諦娑嚩(二合引)訶(引)」

正結印、誦真言時，運想諦觀於印、真言不思議願力加持法中流出無量無邊天妙華雲海，供養一切諸佛菩薩及諸聖眾。由結此印及誦真言，能令開敷自心蓮華，六根清淨，獲得相好端嚴人所樂見，於一切煩惱及隨煩惱不被染污，身心寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正結印、誦真言時，運想諦觀於印、真言不思議願力加持法中流出無量無邊天妙華雲海，供養一切諸佛菩薩及諸聖眾。由結此印及誦真言，能令開敷自心蓮華，六根清淨，獲得相好端嚴人所樂見，於一切煩惱及隨煩惱不被染污，身心寂靜。

次結燒香供養印，二手中指已下三指竪相背，二頭指側相拄，二大指各捻頭指根下即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結燒香供養印，二手中指已下三指竪相背，二頭指側相拄，二大指各捻頭指根下即成。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南達磨馱怛嚩(二合)耨蘖諦娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南達磨馱怛嚩(二合)耨蘖諦娑嚩(二合)訶(引)」

正結此印、誦真言時，運心觀想從印真言不思議願力加持法中流出無量無邊燒香雲海，普熏一切佛及菩薩并諸聖眾。由結此印并誦真言，獲得般若波羅蜜，能斷一切惡見并諸結使，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正結此印、誦真言時，運心觀想從印真言不思議願力加持法中流出無量無邊燒香雲海，普熏一切佛及菩薩并諸聖眾。由結此印并誦真言，獲得般若波羅蜜，能斷一切惡見并諸結使，疾證無上正等菩提。

次結飲食供養印，二手虛心合掌，開掌猶如器形即是。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結飲食供養印，二手虛心合掌，開掌猶如器形即是。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南阿囉囉迦囉囉摩隣娜泥摩訶麼理娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南阿囉囉迦囉囉摩隣娜泥摩訶麼理娑嚩(二合引)訶(引)」

正結此印、誦真言時，至誠運想從印真言不思議願力加持法中流出無量無邊天妙香潔飲食雲海，於一一佛菩薩諸聖眾前，以七寶器盛羅列奉獻。由結此印及誦真言、運心供養，獲得法喜食、禪悅食、解脫勝味食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正結此印、誦真言時，至誠運想從印真言不思議願力加持法中流出無量無邊天妙香潔飲食雲海，於一一佛菩薩諸聖眾前，以七寶器盛羅列奉獻。由結此印及誦真言、運心供養，獲得法喜食、禪悅食、解脫勝味食。

次結供養燈明印，右手為拳，直竪中指即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結供養燈明印，右手為拳，直竪中指即成。真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南怛他蘖多旨薩頗(二合)囉儜嚩婆(去)娑曩誐誐猱娜哩也(二合)娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南怛他蘖多旨薩頗(二合)囉儜嚩婆(去)娑曩誐誐猱娜哩也(二合)娑嚩(二合引)訶(引)」

正結此印、誦真言時，運心諦想諸佛菩薩從印真言不思議願力加持法中流出無量無邊如眾寶王及日月光明燈燭雲海，照耀諸佛及諸菩薩一切大會。由結此印及誦真言，獲得三種意生之身，能滅無明住地煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正結此印、誦真言時，運心諦想諸佛菩薩從印真言不思議願力加持法中流出無量無邊如眾寶王及日月光明燈燭雲海，照耀諸佛及諸菩薩一切大會。由結此印及誦真言，獲得三種意生之身，能滅無明住地煩惱。

是修行者作是供養已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是修行者作是供養已。

次則入實相三摩地，觀一切法如幻，因緣和合生故，知一切有情無所得以為方便。觀一切法如陽焰，上至淨妙佛剎下至雜染世界亦無所得以為方便。觀一切法如夢，於世間受用，知樂受苦受皆無所得以為方便。觀一切法如影像，知自他身業無所得以為方便。觀一切法如響應，知一切自他語言，上至諸佛下至諸有情類語業，無所得以為方便。觀一切法如光影，於自他心知心心所法不即不離，悉無所得以為方便，即證真如。觀一切法如水月，初地乃至法雲地菩薩。觀心如水，觀清淨菩提心三摩地如月，心之與月無二無別，亦無所得以為方便，即證真如。觀一切法如佛變化，知心心所緣慮無所得以為方便，則入大空三摩地，真如法界遍周佛界有情界無間無斷，遠離言說及離能緣所緣。若約真證之門，唯自覺聖智境界所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次則入實相三摩地，觀一切法如幻，因緣和合生故，知一切有情無所得以為方便。觀一切法如陽焰，上至淨妙佛剎下至雜染世界亦無所得以為方便。觀一切法如夢，於世間受用，知樂受苦受皆無所得以為方便。觀一切法如影像，知自他身業無所得以為方便。觀一切法如響應，知一切自他語言，上至諸佛下至諸有情類語業，無所得以為方便。觀一切法如光影，於自他心知心心所法不即不離，悉無所得以為方便，即證真如。觀一切法如水月，初地乃至法雲地菩薩。觀心如水，觀清淨菩提心三摩地如月，心之與月無二無別，亦無所得以為方便，即證真如。觀一切法如佛變化，知心心所緣慮無所得以為方便，則入大空三摩地，真如法界遍周佛界有情界無間無斷，遠離言說及離能緣所緣。若約真證之門，唯自覺聖智境界所得。

次即應結三摩地印，二手金剛縛仰於加趺上，以二頭指屈中節相拄甲相背，以二大指頭相拄於頭指甲上，置於臍下，閉目澄心。誦通達無礙心真言七遍曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次即應結三摩地印，二手金剛縛仰於加趺上，以二頭指屈中節相拄甲相背，以二大指頭相拄於頭指甲上，置於臍下，閉目澄心。誦通達無礙心真言七遍曰：

「唵唧多鉢囉(二合)底吠(無閉反)鄧迦嚕彌」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵唧多鉢囉(二合)底吠(無閉反)鄧迦嚕彌」

誦真言已則靜慮專注尋求自心，今我此心為青為黃為赤為白、為方為圓、為長為短、為是過去為是未來為復現在？良久推求始知此心了不可得，則能通達空觀。我法二執亦不可得，則能悟入人空智、法空智。則於此無所得心觀於圓明，淨無塵翳如秋滿月，炳現於身仰於心上，此則是本源清淨大圓鏡智。作是觀已，則誦菩提心真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦真言已則靜慮專注尋求自心，今我此心為青為黃為赤為白、為方為圓、為長為短、為是過去為是未來為復現在？良久推求始知此心了不可得，則能通達空觀。我法二執亦不可得，則能悟入人空智、法空智。則於此無所得心觀於圓明，淨無塵翳如秋滿月，炳現於身仰於心上，此則是本源清淨大圓鏡智。作是觀已，則誦菩提心真言七遍。真言曰：

「唵冒地唧多母怛波(二合)娜夜彌」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵冒地唧多母怛波(二合)娜夜彌」

誦真言已，當於圓明滿月面上觀五鈷金剛智杵，漸引遍舒普周法界，以淨光明照燭一切有情界客塵煩惱自他清淨、平等平等同一體性。作是觀已即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦真言已，當於圓明滿月面上觀五鈷金剛智杵，漸引遍舒普周法界，以淨光明照燭一切有情界客塵煩惱自他清淨、平等平等同一體性。作是觀已即誦真言曰：

「唵底瑟姹(二合)嚩日囉(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵底瑟姹(二合)嚩日囉(二合)」

良久諦觀，復漸收斂其金剛杵大如己身量，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 良久諦觀，復漸收斂其金剛杵大如己身量，誦真言曰：

「唵嚩日囉(二合)怛麼(二合)句撼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)怛麼(二合)句撼」

復觀此金剛杵轉成普賢大菩薩身，光明皎潔猶如月殿，戴五佛冠天衣瓔珞而自莊嚴，身背月輪，白蓮華王以為其座，右手持菩提心五鈷金剛杵按於心上，右手持般若波羅蜜金剛鈴用按於胯，一切相好悉令具足。作是觀已復自思惟：「一切有情如來藏性，普賢菩薩身遍一切故。我與普賢及諸有情無二無別。」審諦觀已，誦真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復觀此金剛杵轉成普賢大菩薩身，光明皎潔猶如月殿，戴五佛冠天衣瓔珞而自莊嚴，身背月輪，白蓮華王以為其座，右手持菩提心五鈷金剛杵按於心上，右手持般若波羅蜜金剛鈴用按於胯，一切相好悉令具足。作是觀已復自思惟：「一切有情如來藏性，普賢菩薩身遍一切故。我與普賢及諸有情無二無別。」審諦觀已，誦真言七遍。真言曰：

「唵三滿多跋捺嚧(二合引)撼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三滿多跋捺嚧(二合引)撼」

誦真言已則結普賢菩薩三昧耶印，二手外相叉合為拳，合竪二中指即成。以印印心誦一遍，次安於額，次及喉、頂各誦一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦真言已則結普賢菩薩三昧耶印，二手外相叉合為拳，合竪二中指即成。以印印心誦一遍，次安於額，次及喉、頂各誦一遍。真言曰：

「唵三昧耶娑怛鑁(三合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三昧耶娑怛鑁(三合)」

次應結五佛冠印，二手金剛縛，竪二中指屈上節以頭相拄，二頭指各捻中指上節。以印置於頂上誦真言一遍，次安額上髮際誦一遍，次移頂右、頂後、頂左各誦一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應結五佛冠印，二手金剛縛，竪二中指屈上節以頭相拄，二頭指各捻中指上節。以印置於頂上誦真言一遍，次安額上髮際誦一遍，次移頂右、頂後、頂左各誦一遍。真言曰：

「唵薩嚩怛他蘖多(引)囉怛曩(二合引)鼻曬迦噁(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩怛他蘖多(引)囉怛曩(二合引)鼻曬迦噁(引)」

次結寶鬘印，二手各作金剛拳，額上互相縈遶如繫鬘勢，即分拳於腦後亦如繫帶，其二手各從小指徐徐散下旋拳如舞。當繫之時隨誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結寶鬘印，二手各作金剛拳，額上互相縈遶如繫鬘勢，即分拳於腦後亦如繫帶，其二手各從小指徐徐散下旋拳如舞。當繫之時隨誦真言曰：

「唵嚩日囉(二合)麼羅鼻詵者滿𤚥(引)鑁」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)麼羅鼻詵者滿𤚥(引)鑁」

次結金剛甲冑印，二手金剛拳正當於心，各舒頭指互相縈遶，口稱「唵砧」二字真言，次移背上亦相縈遶，却至當臍，次右膝、左膝，次臍、次腰後，次心、右肩、左肩、喉及項後皆相縈遶，次至額上及以腦後，皆如繫鬘帶勢，二手兩邊徐徐散下，便拍掌三遍，名歡悅一切聖眾。而誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛甲冑印，二手金剛拳正當於心，各舒頭指互相縈遶，口稱「唵砧」二字真言，次移背上亦相縈遶，却至當臍，次右膝、左膝，次臍、次腰後，次心、右肩、左肩、喉及項後皆相縈遶，次至額上及以腦後，皆如繫鬘帶勢，二手兩邊徐徐散下，便拍掌三遍，名歡悅一切聖眾。而誦真言三遍。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)覩使也(二合)斛(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)覩使也(二合)斛(引)」

修行者既成普賢菩薩大印身已，又結普賢菩薩三摩地印，應修普賢行願，入文殊師利菩薩般若波羅蜜三解脫門，所謂入空三摩地，運心遍周法界，豁然無有一法可得，於須臾頃澄心靜慮，住此觀門。由入此三摩地，滅除一切見。為除空執，則入無相三摩地，於須臾頃住此觀門。由入此三摩地滅於空相，則入無願三摩地，於真如智本無願求。須臾之間住此觀已，則於自身中當心臆間觀其圓明可一肘量，猶如秋月光明澄淨印在心中，則誦普賢菩薩陀羅尼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行者既成普賢菩薩大印身已，又結普賢菩薩三摩地印，應修普賢行願，入文殊師利菩薩般若波羅蜜三解脫門，所謂入空三摩地，運心遍周法界，豁然無有一法可得，於須臾頃澄心靜慮，住此觀門。由入此三摩地，滅除一切見。為除空執，則入無相三摩地，於須臾頃住此觀門。由入此三摩地滅於空相，則入無願三摩地，於真如智本無願求。須臾之間住此觀已，則於自身中當心臆間觀其圓明可一肘量，猶如秋月光明澄淨印在心中，則誦普賢菩薩陀羅尼真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)阿(上)難(上)嬭(一)(引) 難拏跛底(二) 難拏韈怛𩕳(三) 難拏俱舍理(四) 難拏蘇馱(引)哩(五) 蘇馱哩蘇馱囉跛底(六) 沒馱跛捨寧(七) 薩嚩馱(引)囉抳(八) 阿(引)韈怛𩕳阿韈怛𩕳(九) 僧(去聲呼)伽(去呼)跛哩乞叉(二合)帝(十) 僧(上同)伽涅(寧逸反)具(引)灑抳(十一) 達麼跛哩(引)乞叉(二合)帝(十二) 婀(上)僧(上)契(十三) 阿僧(去)伽(去引)跛誐帝(十四) 底哩(二合)遏跢吠(二合)(十五) 僧(去)伽(去)咄里也(二合)鉢囉(二合)沒(轉舌呼之)帝(十六) 薩嚩僧(去)伽(去)(十七) 三(去)麼(鼻音引)底訖𭌽(二合引)帝(十八) 薩嚩達麼(十九) 素跛哩乞史(二合)帝(二十) 薩嚩薩怛嚩(二合)嚕多矯捨理也(二合引)弩蘗帝(二十一) 僧(胥孕反)訶(上)尾訖哩(二合)膩帝(二十二) 阿弩韈帝(二合)(二十三) 韈底𩕳(二十四) 韈多(引)理娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)阿(上)難(上)嬭(一)(引) 難拏跛底(二) 難拏韈怛𩕳(三) 難拏俱舍理(四) 難拏蘇馱(引)哩(五) 蘇馱哩蘇馱囉跛底(六) 沒馱跛捨寧(七) 薩嚩馱(引)囉抳(八) 阿(引)韈怛𩕳阿韈怛𩕳(九) 僧(去聲呼)伽(去呼)跛哩乞叉(二合)帝(十) 僧(上同)伽涅(寧逸反)具(引)灑抳(十一) 達麼跛哩(引)乞叉(二合)帝(十二) 婀(上)僧(上)契(十三) 阿僧(去)伽(去引)跛誐帝(十四) 底哩(二合)遏跢吠(二合)(十五) 僧(去)伽(去)咄里也(二合)鉢囉(二合)沒(轉舌呼之)帝(十六) 薩嚩僧(去)伽(去)(十七) 三(去)麼(鼻音引)底訖𭌽(二合引)帝(十八) 薩嚩達麼(十九) 素跛哩乞史(二合)帝(二十) 薩嚩薩怛嚩(二合)嚕多矯捨理也(二合引)弩蘗帝(二十一) 僧(胥孕反)訶(上)尾訖哩(二合)膩帝(二十二) 阿弩韈帝(二合)(二十三) 韈底𩕳(二十四) 韈多(引)理娑嚩(二合)訶」

即以此陀羅尼文字，右旋布列於心月輪面上。觀一一字皆如金色，一一字中流出光明，遍照無量無邊一切世界。良久用心，心不散動，則於一一字思惟實相義門。又一一字中皆有阿字義門，詮一切法本不生不滅、不有不無、不即不異、不增不減、非淨非不淨。若能悟此實相緣生法門，則能證得無量無邊三摩地、無量無邊般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以此陀羅尼文字，右旋布列於心月輪面上。觀一一字皆如金色，一一字中流出光明，遍照無量無邊一切世界。良久用心，心不散動，則於一一字思惟實相義門。又一一字中皆有阿字義門，詮一切法本不生不滅、不有不無、不即不異、不增不減、非淨非不淨。若能悟此實相緣生法門，則能證得無量無邊三摩地、無量無邊般若波羅蜜。

次應專注觀於舌端有八葉蓮華，華上有佛結加趺坐猶如在定。想妙法蓮華經一一文字從佛口出，皆作金色，具有光明遍列虛空。想一一字皆變為佛身，遍滿虛空，圍遶持經者。其持經者隨其力分，或誦一品或全一部，不緩不急。作是觀時，漸覺身心輕安調暢。若能久長作是觀行，則於定中了了得見一切如來說甚深法，聞已思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次應專注觀於舌端有八葉蓮華，華上有佛結加趺坐猶如在定。想妙法蓮華經一一文字從佛口出，皆作金色，具有光明遍列虛空。想一一字皆變為佛身，遍滿虛空，圍遶持經者。其持經者隨其力分，或誦一品或全一部，不緩不急。作是觀時，漸覺身心輕安調暢。若能久長作是觀行，則於定中了了得見一切如來說甚深法，聞已思惟。

則入法身真如觀，一緣一相平等，猶如虛空。若能專注無間修習，現生則入初地，頓集一大阿僧祇劫福智資糧，由眾多如來所加持故。乃至十地等覺妙覺，具薩婆若，自他平等，與一切如來法身共同，常以無緣大悲利樂無邊有情作大佛事。若念誦觀智已畢，則結普賢菩薩三昧耶印，誦真言七遍或三遍。則次結五種供養印，各誦真言三遍，供養諸佛聖眾，則取左邊閼伽捧當額奉獻，祈心中所求廣大成佛之願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則入法身真如觀，一緣一相平等，猶如虛空。若能專注無間修習，現生則入初地，頓集一大阿僧祇劫福智資糧，由眾多如來所加持故。乃至十地等覺妙覺，具薩婆若，自他平等，與一切如來法身共同，常以無緣大悲利樂無邊有情作大佛事。若念誦觀智已畢，則結普賢菩薩三昧耶印，誦真言七遍或三遍。則次結五種供養印，各誦真言三遍，供養諸佛聖眾，則取左邊閼伽捧當額奉獻，祈心中所求廣大成佛之願。

次結聖不動尊印，左轉解界，則入無緣大悲，自他平等喻若虛空，則入法身觀，無形無色，於名於義無所戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結聖不動尊印，左轉解界，則入無緣大悲，自他平等喻若虛空，則入法身觀，無形無色，於名於義無所戲論。

則結三昧耶印，置於頂上誦真言一遍，奉送聖會。雖約真言門儀軌奉送，常恒思惟一切聖眾同一法界，無來無去，願力成就，當在靈鷲山中。則起遍禮一切諸佛菩薩，右膝著地，誦普賢行願一遍。則起旋遶窣堵波或經行。於四威儀心住阿字觀門，入勝義實相般若波羅蜜門，念念遍緣一切有情，三界六趣四生願獲得妙法蓮華經王，於聞思惟修習速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則結三昧耶印，置於頂上誦真言一遍，奉送聖會。雖約真言門儀軌奉送，常恒思惟一切聖眾同一法界，無來無去，願力成就，當在靈鷲山中。則起遍禮一切諸佛菩薩，右膝著地，誦普賢行願一遍。則起旋遶窣堵波或經行。於四威儀心住阿字觀門，入勝義實相般若波羅蜜門，念念遍緣一切有情，三界六趣四生願獲得妙法蓮華經王，於聞思惟修習速證無上正等菩提。