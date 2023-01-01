佛說守護大千國土經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說守護大千國土經卷下

西天北印度烏填曩國帝釋宮寺傳法大師三藏沙門賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天北印度烏填曩國帝釋宮寺傳法大師三藏沙門賜紫臣施護奉 詔譯

是時，索訶世界主大梵天王，及天帝釋、護世四大天王，即起禮佛同聲白言：「世尊！惟願以此守護大千國土大明王威神之力，護持我等各并眷屬及餘一切諸眾生類令得安樂。以是密印印於四方，及以密印印彼一切藥叉、羅剎、步多鬼神令彼調順。其中若有起毒害心行不饒益者，以是大明王陀羅尼而為謫罰使令調順。此大明王甚深經典佛之密印，我今頂受不敢違越。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，索訶世界主大梵天王，及天帝釋、護世四大天王，即起禮佛同聲白言：「世尊！惟願以此守護大千國土大明王威神之力，護持我等各并眷屬及餘一切諸眾生類令得安樂。以是密印印於四方，及以密印印彼一切藥叉、羅剎、步多鬼神令彼調順。其中若有起毒害心行不饒益者，以是大明王陀羅尼而為謫罰使令調順。此大明王甚深經典佛之密印，我今頂受不敢違越。」

是時，世尊以是密印而印持之，即說大明王陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊以是密印而印持之，即說大明王陀羅尼曰：

「曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)迦陵擬(引)婆囉禰(引)惹那仡哩(二合)惹麼帝(引)星賀麼禰(引)娑誐嚕(引)仡囉(二合)鉢囉(二合)鉢帝(二合引)卑娑誐(引)彌𩕳(引)麼梨𩕳虎嚕氷誐梨銘賀恒賀恒賀恒賀恒賀恒素那𩕳嚩囉(引)仡囉(二合)嚩底賀悉底(二合)𩕳(引)嚩囉嚩底贊拏(引)梨嚩囉顋(引)儞曳(二合)左左囉(引)左哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)迦陵擬(引)婆囉禰(引)惹那仡哩(二合)惹麼帝(引)星賀麼禰(引)娑誐嚕(引)仡囉(二合)鉢囉(二合)鉢帝(二合引)卑娑誐(引)彌𩕳(引)麼梨𩕳虎嚕氷誐梨銘賀恒賀恒賀恒賀恒賀恒素那𩕳嚩囉(引)仡囉(二合)嚩底賀悉底(二合)𩕳(引)嚩囉嚩底贊拏(引)梨嚩囉顋(引)儞曳(二合)左左囉(引)左哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

是時，世尊復說此守護大千國土大明王陀羅尼時，三千大千世界六種震動，四方四隅所有一切藥叉、羅剎、步多鬼神，出大音聲，其聲可怖而作是言：「苦哉！苦哉！云何今日有是災難，如我等眾今見破壞皆悉殞滅。」作是語已，心懷愁惱。是時世尊變化大地為金剛寶，彼諸藥叉、羅剎、步多鬼神，即坐於彼金剛之地，以佛神通威德力故皆悉倒地，諸藥叉、羅剎、步多鬼神，恐怖轉增四散馳走。時護世四大天王，即變四方周匝火焰，炎熱熾盛無有去路。彼諸藥叉、羅剎、步多鬼神見是事已，展轉惶怖走向虛空。是時索訶世界主大梵天王承佛威神，於虛空中現大鐵蓋，高七多羅樹周遍普覆，彼諸藥叉、羅剎、步多鬼神，徘徊空中終不能脫。是時帝釋天主於虛空中，即現山石、劍戟、弓箭、搶矟，及以樹木如雨而下。即於是時此索訶世界中，復有五千大藥叉，以是大明王陀羅尼威神之力，自縛而來皆集佛會，心懷恐怖，身體戰慄，猶如瘧病，頂禮佛足在一面住，合掌向佛而作是言：「大沙門憍答摩，常以大悲拯接群品，利樂救護一切眾生。大沙門憍答摩，我今怖懼無能救濟，惟願大悲救護我等令免斯苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊復說此守護大千國土大明王陀羅尼時，三千大千世界六種震動，四方四隅所有一切藥叉、羅剎、步多鬼神，出大音聲，其聲可怖而作是言：「苦哉！苦哉！云何今日有是災難，如我等眾今見破壞皆悉殞滅。」作是語已，心懷愁惱。是時世尊變化大地為金剛寶，彼諸藥叉、羅剎、步多鬼神，即坐於彼金剛之地，以佛神通威德力故皆悉倒地，諸藥叉、羅剎、步多鬼神，恐怖轉增四散馳走。時護世四大天王，即變四方周匝火焰，炎熱熾盛無有去路。彼諸藥叉、羅剎、步多鬼神見是事已，展轉惶怖走向虛空。是時索訶世界主大梵天王承佛威神，於虛空中現大鐵蓋，高七多羅樹周遍普覆，彼諸藥叉、羅剎、步多鬼神，徘徊空中終不能脫。是時帝釋天主於虛空中，即現山石、劍戟、弓箭、搶矟，及以樹木如雨而下。即於是時此索訶世界中，復有五千大藥叉，以是大明王陀羅尼威神之力，自縛而來皆集佛會，心懷恐怖，身體戰慄，猶如瘧病，頂禮佛足在一面住，合掌向佛而作是言：「大沙門憍答摩，常以大悲拯接群品，利樂救護一切眾生。大沙門憍答摩，我今怖懼無能救濟，惟願大悲救護我等令免斯苦。」

爾時，世尊語諸大藥叉、羅剎、步多鬼神等言：「汝等當知，從今已去奉持我法，受持戒行，不得違越。汝等若有不順我語者，如殺父母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血亦復如是，若諸藥叉等違我法印，不順我呪者，為大明王棄擲於地，頭破七分，身體骨肉悉皆碎壞。若復藥叉得種種病身生斑黑，不能飛空常墮於地。汝今當知，若有此守護大千國土大明王經所在之處，不得違越自恣其意，當順佛語，令汝安樂。」時彼諸藥叉、羅剎、步多鬼神、人及非人，奉佛教勅，各還本處。毘耶離大城王及人民，悉得免離一切災難。彼毘耶離大城一切飛鳥、鸚鵡、舍利，及俱枳羅、鴛鴦、孔雀，有如是等眾鳥和鳴，出妙音聲，皆作是言：「如來大悲演斯妙法，利益安樂一切眾生，我等今者不為藥叉及羅剎娑、步多鬼神之所殺害，免是災難。我今自命無所怖懼。」于時復有無數諸天女、諸緊那羅女，各各執持自然珍寶眾妙樂器而供養佛。於虛空中復有種種天諸樂器簫、笛、箜篌、琴、瑟、鼓吹如是天樂，不鼓自鳴，而供養佛。復有諸樹所謂吉祥果樹、阿摩羅果樹、尼俱律陀樹、波羅利樹，如是等種種諸樹，皆悉自然出眾妙香。復有百千天眾，於虛空中恭敬禮拜，同聲讚言：「善哉！善哉！我等今者獲大勝利。」散種種花，燒種種香而供養佛，人及非人亦以花香而供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊語諸大藥叉、羅剎、步多鬼神等言：「汝等當知，從今已去奉持我法，受持戒行，不得違越。汝等若有不順我語者，如殺父母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血亦復如是，若諸藥叉等違我法印，不順我呪者，為大明王棄擲於地，頭破七分，身體骨肉悉皆碎壞。若復藥叉得種種病身生斑黑，不能飛空常墮於地。汝今當知，若有此守護大千國土大明王經所在之處，不得違越自恣其意，當順佛語，令汝安樂。」時彼諸藥叉、羅剎、步多鬼神、人及非人，奉佛教勅，各還本處。毘耶離大城王及人民，悉得免離一切災難。彼毘耶離大城一切飛鳥、鸚鵡、舍利，及俱枳羅、鴛鴦、孔雀，有如是等眾鳥和鳴，出妙音聲，皆作是言：「如來大悲演斯妙法，利益安樂一切眾生，我等今者不為藥叉及羅剎娑、步多鬼神之所殺害，免是災難。我今自命無所怖懼。」于時復有無數諸天女、諸緊那羅女，各各執持自然珍寶眾妙樂器而供養佛。於虛空中復有種種天諸樂器簫、笛、箜篌、琴、瑟、鼓吹如是天樂，不鼓自鳴，而供養佛。復有諸樹所謂吉祥果樹、阿摩羅果樹、尼俱律陀樹、波羅利樹，如是等種種諸樹，皆悉自然出眾妙香。復有百千天眾，於虛空中恭敬禮拜，同聲讚言：「善哉！善哉！我等今者獲大勝利。」散種種花，燒種種香而供養佛，人及非人亦以花香而供養佛。

是時四大天王同時合掌，而白佛言：「世尊！云何以此大明王經典佛之密印，守護一切國土城邑聚落，令得遠離諸不吉祥執魅之事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時四大天王同時合掌，而白佛言：「世尊！云何以此大明王經典佛之密印，守護一切國土城邑聚落，令得遠離諸不吉祥執魅之事？」

佛告四大天王：「若諸比丘清淨嚴潔，依法受持讀誦書寫供養，如是人等所有一切怖畏、一切怨家、一切鬪戰枷鎖禁繫、更相殺害更相是非，種種災難不善之業永不復受。若國土城邑聚落，為彼藥叉、羅剎、步多鬼神所惱亂者，或於王宮、或僧伽藍、或居聚落、或居莊園，建曼拏羅，結其地界，清淨嚴潔，當淨沐浴，身著白衣，食三白食，令諸人民不食五辛，受持禁戒，於諸眾生起平等心、憐慜心，燒種種香、塗香、粖香，散諸雜花而為供養。令諸童女清淨沐浴，著新潔衣種種嚴飾，手執四鈴，持四寶椀，椀中滿盛供養飲食，取平旦時誦此大明王陀羅尼，加持白線滿六十兩，即以神線掛在塔頂，或安表剎或掛大樹，從月一日至十五日，讀誦此守護大千國土大明王陀羅尼經，種種花香而為供養。如是國土王宮，乃至娑羅林中青牛欄中，及餘畜類所居之處，掃除清淨，嚴飾門戶，周遍皆以香水散灑，復以種種燒香熏之。掘地作爐，安佉禰囉木燒為護摩，散諸雜花一切種子及白芥子，擲散四方及擲火中，以種種色自染其線，繫門戶上，令線下垂，出入往還悉令安樂，乃至畜生亦復如是。又以此經書寫受持讀誦供養，於高顯處而安置之，使其國土一切人民皆獲安樂。若有病者當，以此經置其人前，種種供養，皆得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四大天王：「若諸比丘清淨嚴潔，依法受持讀誦書寫供養，如是人等所有一切怖畏、一切怨家、一切鬪戰枷鎖禁繫、更相殺害更相是非，種種災難不善之業永不復受。若國土城邑聚落，為彼藥叉、羅剎、步多鬼神所惱亂者，或於王宮、或僧伽藍、或居聚落、或居莊園，建曼拏羅，結其地界，清淨嚴潔，當淨沐浴，身著白衣，食三白食，令諸人民不食五辛，受持禁戒，於諸眾生起平等心、憐慜心，燒種種香、塗香、粖香，散諸雜花而為供養。令諸童女清淨沐浴，著新潔衣種種嚴飾，手執四鈴，持四寶椀，椀中滿盛供養飲食，取平旦時誦此大明王陀羅尼，加持白線滿六十兩，即以神線掛在塔頂，或安表剎或掛大樹，從月一日至十五日，讀誦此守護大千國土大明王陀羅尼經，種種花香而為供養。如是國土王宮，乃至娑羅林中青牛欄中，及餘畜類所居之處，掃除清淨，嚴飾門戶，周遍皆以香水散灑，復以種種燒香熏之。掘地作爐，安佉禰囉木燒為護摩，散諸雜花一切種子及白芥子，擲散四方及擲火中，以種種色自染其線，繫門戶上，令線下垂，出入往還悉令安樂，乃至畜生亦復如是。又以此經書寫受持讀誦供養，於高顯處而安置之，使其國土一切人民皆獲安樂。若有病者當，以此經置其人前，種種供養，皆得安樂。」

佛告四大天王：「若為國土建曼拏羅，當安佛像，結跏趺坐，以是密印安置其中，及梵天王、天帝釋、護世四王如是等像，各以密印安置其中，及安魔醯首羅、大藥叉將、訶利帝母，香花飲食種種供養，即作是言：『我等今者敬奉三寶，惟願大梵天王、天帝釋、護世四大天王，及魔醯首羅、大力大藥叉將，并一切大威德藥叉等，訶利帝母并其子及眷屬，以如是等大威德大力諸天，大誓願力故護持國界，使我國土王及人民各并眷屬，皆得解脫一切災難令得安樂，一切病者諸病痛惱，令其飲食悉變妙藥，彼若飡服病得除愈。』發是願已，即於佛像前、梵王帝釋一一像前，以四淨器上妙飲食，自手捧持承事供養，讀誦如是守護大千國土大明王經，及念此大明王陀羅尼，以是經典威神力故，令其飲食，悉如妙藥，令其諸藥以真實故成甘露味，即作是言：『訶利帝母大天身受我供養，守護我等令得安樂，如來大悲施我法藥甘露妙味，令諸眾生病得除愈無飢渴想，微鉢尸如來威神力除毒，尸棄如來神通力除毒，毘舍浮如來實語力除毒，揭句村那如來禪定力除毒，揭諾迦牟尼如來智慧力除毒，迦葉波如來變化力除毒，我釋迦牟尼如來精進力除毒。』如是等諸佛如來實語力，能變一切諸毒令如甘露，能除眾生種種疾病，令諸眾生獲得上味永離飢渴。即使病人面東而坐，其持明者受與彼藥在於掌中，念此陀羅尼而加持之。」是時，世尊即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四大天王：「若為國土建曼拏羅，當安佛像，結跏趺坐，以是密印安置其中，及梵天王、天帝釋、護世四王如是等像，各以密印安置其中，及安魔醯首羅、大藥叉將、訶利帝母，香花飲食種種供養，即作是言：『我等今者敬奉三寶，惟願大梵天王、天帝釋、護世四大天王，及魔醯首羅、大力大藥叉將，并一切大威德藥叉等，訶利帝母并其子及眷屬，以如是等大威德大力諸天，大誓願力故護持國界，使我國土王及人民各并眷屬，皆得解脫一切災難令得安樂，一切病者諸病痛惱，令其飲食悉變妙藥，彼若飡服病得除愈。』發是願已，即於佛像前、梵王帝釋一一像前，以四淨器上妙飲食，自手捧持承事供養，讀誦如是守護大千國土大明王經，及念此大明王陀羅尼，以是經典威神力故，令其飲食，悉如妙藥，令其諸藥以真實故成甘露味，即作是言：『訶利帝母大天身受我供養，守護我等令得安樂，如來大悲施我法藥甘露妙味，令諸眾生病得除愈無飢渴想，微鉢尸如來威神力除毒，尸棄如來神通力除毒，毘舍浮如來實語力除毒，揭句村那如來禪定力除毒，揭諾迦牟尼如來智慧力除毒，迦葉波如來變化力除毒，我釋迦牟尼如來精進力除毒。』如是等諸佛如來實語力，能變一切諸毒令如甘露，能除眾生種種疾病，令諸眾生獲得上味永離飢渴。即使病人面東而坐，其持明者受與彼藥在於掌中，念此陀羅尼而加持之。」是時，世尊即說陀羅尼曰：

「曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)佉吒尾佉吒佉胝尾左麗(引)尾覽銘(引)左麗(引)左羅嚩帝(引)贊捺哩(二合引)左囉抳(引)阿沒哩(二合)多𩕳 哩齲(二合引)曬娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)佉吒尾佉吒佉胝尾左麗(引)尾覽銘(引)左麗(引)左羅嚩帝(引)贊捺哩(二合引)左囉抳(引)阿沒哩(二合)多𩕳 哩齲(二合引)曬娑嚩(二合引)賀(引)」

佛告四大天王：「以此陀羅尼威神功德加持力故，寒熱風等一切疾疫悉皆除愈，令我某甲并諸眷屬一切眾生皆得安樂。若復有人以惡業故為鬼所持，作諸鬼病乃至一切惡瘡膿血者，當為彼人建立道場，置護摩爐，種種嚴飾，燒眾名香，散諸雜花，令其病人若男若女，清淨沐浴，著新潔衣，日夜不眠，對持明者爐兩邊立，以佉禰木及以棗木以為護摩，及諸種子散擲四方及擲火中。復以種種雜色神線，繫於搶劍弓箭之上，以此大明王陀羅尼而加持之安於壇內。亦以種種苗稼花果之根擲彼火中，亦以香水散灑火中，想彼惡鬼以神線縛，以劍截線想為惡鬼，令線極碎擲入火中。當欲擲時而作是言：『我今以此讀誦受持是守護大千國土大明王經佛之密印威神之力，諸佛威力、菩薩摩訶薩力、辟支佛力、阿羅漢力、大梵天王，及天帝釋、護世四大天王、魔醯首羅大力藥叉將及餘一切大力藥叉、訶利帝母并其子及眷屬，如是不可思議威神之力，以我釋迦牟尼無量精進大誓願力，截斷於彼宿世怨結鬼神之業，令汝解脫得安隱樂。』作是語已，即以利劍，碎截其線擲於火中，所有鬼病悉皆除愈。譬如金剛寶破惡堅貞，如火燒薪，如日乾水，如風吹雲，如來實語能滅世間種種惡業，使諸鬼病速得除滅，即以種種塗香粖香，種種幡蓋而為供養。」是時，世尊即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四大天王：「以此陀羅尼威神功德加持力故，寒熱風等一切疾疫悉皆除愈，令我某甲并諸眷屬一切眾生皆得安樂。若復有人以惡業故為鬼所持，作諸鬼病乃至一切惡瘡膿血者，當為彼人建立道場，置護摩爐，種種嚴飾，燒眾名香，散諸雜花，令其病人若男若女，清淨沐浴，著新潔衣，日夜不眠，對持明者爐兩邊立，以佉禰木及以棗木以為護摩，及諸種子散擲四方及擲火中。復以種種雜色神線，繫於搶劍弓箭之上，以此大明王陀羅尼而加持之安於壇內。亦以種種苗稼花果之根擲彼火中，亦以香水散灑火中，想彼惡鬼以神線縛，以劍截線想為惡鬼，令線極碎擲入火中。當欲擲時而作是言：『我今以此讀誦受持是守護大千國土大明王經佛之密印威神之力，諸佛威力、菩薩摩訶薩力、辟支佛力、阿羅漢力、大梵天王，及天帝釋、護世四大天王、魔醯首羅大力藥叉將及餘一切大力藥叉、訶利帝母并其子及眷屬，如是不可思議威神之力，以我釋迦牟尼無量精進大誓願力，截斷於彼宿世怨結鬼神之業，令汝解脫得安隱樂。』作是語已，即以利劍，碎截其線擲於火中，所有鬼病悉皆除愈。譬如金剛寶破惡堅貞，如火燒薪，如日乾水，如風吹雲，如來實語能滅世間種種惡業，使諸鬼病速得除滅，即以種種塗香粖香，種種幡蓋而為供養。」是時，世尊即說陀羅尼曰：

「曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)迦佉黎佉囉黎祖(仁祖切)賀尾(二合)𩕳惹嚩麗(引)誐囉誐賀哩抳設(引)嚩哩扇(引)底鉢囉(二合)扇(引)底娑嚩(二合引)賀(引)馱(引)嚩底娑嚩(二合引)賀(引)那誐(引)左哩際(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)頗楞誐帝(引)娑嚩(二合引)賀(引)薩嚩迦(引)齲(引)哩那(二合)妻(引)那𩕳娑嚩(二合引)賀(引)薩嚩迦(引)齲(引)哩那(二合)地多(引)閙(引)沙地滿怛囉(二合)尾灑喻誐薩嚩禰(引)嚩帶砌(引)禰多(引)末哩禰(二合)多(引)𡁠(仁際切)多(引)阿波囉(引)𡁠多(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)迦佉黎佉囉黎祖(仁祖切)賀尾(二合)𩕳惹嚩麗(引)誐囉誐賀哩抳設(引)嚩哩扇(引)底鉢囉(二合)扇(引)底娑嚩(二合引)賀(引)馱(引)嚩底娑嚩(二合引)賀(引)那誐(引)左哩際(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)頗楞誐帝(引)娑嚩(二合引)賀(引)薩嚩迦(引)齲(引)哩那(二合)妻(引)那𩕳娑嚩(二合引)賀(引)薩嚩迦(引)齲(引)哩那(二合)地多(引)閙(引)沙地滿怛囉(二合)尾灑喻誐薩嚩禰(引)嚩帶砌(引)禰多(引)末哩禰(二合)多(引)𡁠(仁際切)多(引)阿波囉(引)𡁠多(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「復次，四大天王！若復有人為毒所中，及以一切痔漏癰疽諸惡重病，我有陀羅尼能令諸毒悉皆除滅，種種惡瘡及諸重病皆得除愈。令其病人清淨沐浴，著新潔衣嚴飾其身，令念誦者處於高座，誦此陀羅尼而加持之令得安樂。以諸如來無量無邊大慈大悲力除毒，菩薩摩訶薩威德力除毒，辟支佛神通力除毒，聲聞受持一切神呪精進力除毒，舍利弗智慧力除毒，目乾連神通力除毒，阿那律天眼力除毒，大迦葉頭陀行力除毒，憍陳如最初得道力除毒，阿難多聞慈力除毒，大梵天王及天帝釋富樂自在力除毒，四大天王守護國界力除毒，魔醯首羅大藥叉將威猛力除毒，訶利帝母并其子及眷屬精進威德力除毒。以如是等諸佛如來及諸聖眾不可思議大威神力，攝伏彼毒令如甘露，諸毒害心行不饒益者，不敢違越，皆起慈心，護持國界令得安樂。」是時世尊即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四大天王！若復有人為毒所中，及以一切痔漏癰疽諸惡重病，我有陀羅尼能令諸毒悉皆除滅，種種惡瘡及諸重病皆得除愈。令其病人清淨沐浴，著新潔衣嚴飾其身，令念誦者處於高座，誦此陀羅尼而加持之令得安樂。以諸如來無量無邊大慈大悲力除毒，菩薩摩訶薩威德力除毒，辟支佛神通力除毒，聲聞受持一切神呪精進力除毒，舍利弗智慧力除毒，目乾連神通力除毒，阿那律天眼力除毒，大迦葉頭陀行力除毒，憍陳如最初得道力除毒，阿難多聞慈力除毒，大梵天王及天帝釋富樂自在力除毒，四大天王守護國界力除毒，魔醯首羅大藥叉將威猛力除毒，訶利帝母并其子及眷屬精進威德力除毒。以如是等諸佛如來及諸聖眾不可思議大威神力，攝伏彼毒令如甘露，諸毒害心行不饒益者，不敢違越，皆起慈心，護持國界令得安樂。」是時世尊即說陀羅尼曰：

「曩莫三滿跢(引)沒馱(引)南(引)唵(引)賀哩計(引)尸𩕳枳禮曀醯哩(引)阿哩(引)半拏哩(引)揭吒計計(引)瑜哩(引)賀細賀細賀細佉囕細麼嚕誐賀𩕳(引)娑嚩(二合引)賀(引)娑目契(引)娑嚩(二合引)賀(引)醯禮(引)娑嚩(二合引)賀(引)弭禮娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿跢(引)沒馱(引)南(引)唵(引)賀哩計(引)尸𩕳枳禮曀醯哩(引)阿哩(引)半拏哩(引)揭吒計計(引)瑜哩(引)賀細賀細賀細佉囕細麼嚕誐賀𩕳(引)娑嚩(二合引)賀(引)娑目契(引)娑嚩(二合引)賀(引)醯禮(引)娑嚩(二合引)賀(引)弭禮娑嚩(二合引)賀(引)」

佛告四大天王：「以是陀羅尼加持力故，一切諸毒悉皆除滅，及諸毒種丁瘡、漏瘡、水腫疥癩，及有惡瘡硬如鐵石，如是七種極毒惡瘡，受持此呪亦得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四大天王：「以是陀羅尼加持力故，一切諸毒悉皆除滅，及諸毒種丁瘡、漏瘡、水腫疥癩，及有惡瘡硬如鐵石，如是七種極毒惡瘡，受持此呪亦得除愈。

「貪欲瞋恚癡， 是世間三毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪欲瞋恚癡， 是世間三毒，

諸佛皆遠離， 實語毒消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛皆遠離， 實語毒消除。

貪欲瞋恚癡， 是世間三毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲瞋恚癡， 是世間三毒，

達摩皆遠離， 實語毒消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達摩皆遠離， 實語毒消除。

貪欲瞋恚癡， 是世間三毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲瞋恚癡， 是世間三毒，

僧伽皆遠離， 實語毒消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽皆遠離， 實語毒消除。

地為諸毒父， 地為諸毒母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地為諸毒父， 地為諸毒母，

是以誠實言， 令毒悉消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以誠實言， 令毒悉消滅。

所有種種毒， 咸令却歸地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有種種毒， 咸令却歸地，

我等并眷屬， 日夜常安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等并眷屬， 日夜常安樂。」

是時，世尊即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊即說陀羅尼曰：

「曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)布攞拏(二合)播(引)怛哩(二合引)尾灑焰爍訖囉(二合)魔覩娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)布攞拏(二合)播(引)怛哩(二合引)尾灑焰爍訖囉(二合)魔覩娑嚩(二合引)賀(引)」

佛告四大天王：「有陀羅尼能伏一切怨敵，若復有人於古塔像處、聖人得道處、諸天諸仙住處，念此陀羅尼，及讀誦受持守護大千國土大明王經典，則能遠離一切怨家、諍訟、更相殺害，能却他敵種種災禍危難之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四大天王：「有陀羅尼能伏一切怨敵，若復有人於古塔像處、聖人得道處、諸天諸仙住處，念此陀羅尼，及讀誦受持守護大千國土大明王經典，則能遠離一切怨家、諍訟、更相殺害，能却他敵種種災禍危難之事。

「諸佛威神力， 降伏諸魔怨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛威神力， 降伏諸魔怨；

正法威神力， 破滅於非法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法威神力， 破滅於非法；

僧伽威神力， 降伏諸外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽威神力， 降伏諸外道。

亦如天帝釋， 破壞阿修羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如天帝釋， 破壞阿修羅，

如彼阿修羅， 能障於滿月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼阿修羅， 能障於滿月。

亦如杲日輪， 能竭於海水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如杲日輪， 能竭於海水，

如火燒眾木， 如水滅諸火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如火燒眾木， 如水滅諸火，

如風除雲曀。 譬如金剛寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如風除雲曀。 譬如金剛寶，

能破惡堅貞， 諸天住誠實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能破惡堅貞， 諸天住誠實，

地居亦如是。 佛法并僧伽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地居亦如是。 佛法并僧伽，

以是真實住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是真實住。」

即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說陀羅尼曰：

「曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)阿沒哩(二合)帝(引)阿仡囉(二合)補瑟閉(二合)麼虎頗禮(引)𩕳嚩(引)囉抳薩嚩囉他(二合)娑(引)馱𩕳阿跛囉(引)𡁠帝(引)馱囉馱囉抳王呬也(二合)哩帝(二合)憍多銘虞虞麼底昝婆𩕳娑嚩(二合引)賀(引)惹曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)惹曳尾惹曳娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)阿沒哩(二合)帝(引)阿仡囉(二合)補瑟閉(二合)麼虎頗禮(引)𩕳嚩(引)囉抳薩嚩囉他(二合)娑(引)馱𩕳阿跛囉(引)𡁠帝(引)馱囉馱囉抳王呬也(二合)哩帝(二合)憍多銘虞虞麼底昝婆𩕳娑嚩(二合引)賀(引)惹曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)惹曳尾惹曳娑嚩(二合引)賀(引)」

佛告四大天王：「此陀羅尼能降伏一切魔怨，能除一切業障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四大天王：「此陀羅尼能降伏一切魔怨，能除一切業障。」

是時，世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊說伽他曰：

「毘盧遮那大日主， 阿閦如來及寶生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘盧遮那大日主， 阿閦如來及寶生，

無量壽佛勝成就， 皆號金剛持明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽佛勝成就， 皆號金剛持明王。

觀自在等八菩薩， 恒為眾生作依護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在等八菩薩， 恒為眾生作依護，

彼恭敬者離執魅， 解脫水火及刀杖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼恭敬者離執魅， 解脫水火及刀杖。

若有忽遭王難苦， 是人臨欲損其形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有忽遭王難苦， 是人臨欲損其形，

憶念觀音自在名， 彼刀杖尋段段壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶念觀音自在名， 彼刀杖尋段段壞。

若逢怨賊執刀杖， 刀杖段壞墮於地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若逢怨賊執刀杖， 刀杖段壞墮於地，

是人究竟無所傷， 一切宿業皆消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人究竟無所傷， 一切宿業皆消滅。」

是時世尊說此伽他已，諸天天眾即於佛前說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊說此伽他已，諸天天眾即於佛前說伽他曰：

「我等一心歸命禮， 三世一切諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等一心歸命禮， 三世一切諸如來，

歸命牟尼真實言， 歸命不退菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命牟尼真實言， 歸命不退菩薩眾。

恒以智慧方便力， 安住眾生實際中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒以智慧方便力， 安住眾生實際中，

我等一切諸有情， 所作事業悉成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等一切諸有情， 所作事業悉成就。」

是時大梵天王及諸梵王，起立合掌讚言：「世尊善說如是守護大千國土大明王陀羅尼甚深經典佛之密印，佛為法王，與諸眾生施無畏者，為欲利益一切世間童男童女得安樂故，令諸世間童男童女不為羅剎而損壞故，使我世間人種不斷故，此南閻浮提一切眾生最初聞佛說是法要，最為殊勝。此閻浮提一切諸佛，諸大菩薩、聲聞、緣覺、五通神仙、護世四天王，一切諸天恒常集會。世尊！有諸羅剎常食人胎，彼諸羅剎無人能知、無能制伏，一切眾生無有子息及不受胎。此諸羅剎常求其便，候彼男女和合之時，吸其精氣，使不受胎斷滅人種，及羯邏藍次案部談，令彼女人其胎傷損。我今說此諸羅剎眾各各名字，惟願世尊聽我所說：一名曼祖、二名鹿王、三名塞健(二合)那、四名阿鉢娑麼(二合)囉、五名母瑟致(二合)迦、六名麼怛哩(二合)迦、七名惹弭迦、八名迦弭𩕳、九名黎嚩帝、十名布單那、十一名麼怛哩(二合)難那、十二名爍俱𩕳、十三名建姹播底𩕳、十四名目佉滿抳、十五名阿監麼。如是等諸羅剎，晝夜巡行，於一切處現可畏形，作諸執魅，持彼童男童女種種疾病，使其男女現種種相：若曼祖計及鹿王魅者令惡吐逆，塞健(二合)那魅者小兒搖頭，阿鉢娑麼(二合)囉魅者口吐涎沫，母瑟致(二合)迦魅者手指拳縮，麼底哩(二合)迦魅者長喘而㗛，惹弭迦魅者不飲其乳，迦弭𩕳魅者睡即驚怖悟即啼哭，黎嚩底魅者常咬其舌，布單那魅者噎氣咳嗽，麼底哩(二合)難那魅者作種種色，爍俱𩕳魅者嗅諸臭穢，建姹播抳魅者咽喉閉塞，目佉滿抳魅者口頻蹙縮，阿監麼魅者小兒餩噦。如是等諸大羅剎，復現種種可畏之狀，令諸童男童女恒常驚怖：曼祖計現形如牛鹿王其形如鹿，塞健(二合)那狀知童子，阿鉢娑麼(二合)囉形如柴狗，母瑟致(二合)迦其形如烏，麼底哩(二合)迦其形如羖羊，惹弭迦現形如馬，迦弭𩕳者其狀如驢，黎嚩底者現形如狗，布單那者形如鸚鵡，麼底哩(二合)難那形如猫兒，爍俱𩕳者形如飛鳥，建姹播抳其形如鷄，目佉滿抳形如獯狐，阿監麼者其形如雉。如是等諸大羅剎起毒害心，常於人間現如是相，驚怖小兒盜而食之，破壞其胎令胎傷損。此羅剎眾若有聞此守護大千國土大明王經佛之密印，而不隨順違越之者，我有彥達縛大藥叉將名栴檀香，彼旃檀香即遣使者，速疾往彼如彈指頃，即以羂索五處繫縛將來至此，以是大明王而謫罰之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大梵天王及諸梵王，起立合掌讚言：「世尊善說如是守護大千國土大明王陀羅尼甚深經典佛之密印，佛為法王，與諸眾生施無畏者，為欲利益一切世間童男童女得安樂故，令諸世間童男童女不為羅剎而損壞故，使我世間人種不斷故，此南閻浮提一切眾生最初聞佛說是法要，最為殊勝。此閻浮提一切諸佛，諸大菩薩、聲聞、緣覺、五通神仙、護世四天王，一切諸天恒常集會。世尊！有諸羅剎常食人胎，彼諸羅剎無人能知、無能制伏，一切眾生無有子息及不受胎。此諸羅剎常求其便，候彼男女和合之時，吸其精氣，使不受胎斷滅人種，及羯邏藍次案部談，令彼女人其胎傷損。我今說此諸羅剎眾各各名字，惟願世尊聽我所說：一名曼祖、二名鹿王、三名塞健(二合)那、四名阿鉢娑麼(二合)囉、五名母瑟致(二合)迦、六名麼怛哩(二合)迦、七名惹弭迦、八名迦弭𩕳、九名黎嚩帝、十名布單那、十一名麼怛哩(二合)難那、十二名爍俱𩕳、十三名建姹播底𩕳、十四名目佉滿抳、十五名阿監麼。如是等諸羅剎，晝夜巡行，於一切處現可畏形，作諸執魅，持彼童男童女種種疾病，使其男女現種種相：若曼祖計及鹿王魅者令惡吐逆，塞健(二合)那魅者小兒搖頭，阿鉢娑麼(二合)囉魅者口吐涎沫，母瑟致(二合)迦魅者手指拳縮，麼底哩(二合)迦魅者長喘而㗛，惹弭迦魅者不飲其乳，迦弭𩕳魅者睡即驚怖悟即啼哭，黎嚩底魅者常咬其舌，布單那魅者噎氣咳嗽，麼底哩(二合)難那魅者作種種色，爍俱𩕳魅者嗅諸臭穢，建姹播抳魅者咽喉閉塞，目佉滿抳魅者口頻蹙縮，阿監麼魅者小兒餩噦。如是等諸大羅剎，復現種種可畏之狀，令諸童男童女恒常驚怖：曼祖計現形如牛鹿王其形如鹿，塞健(二合)那狀知童子，阿鉢娑麼(二合)囉形如柴狗，母瑟致(二合)迦其形如烏，麼底哩(二合)迦其形如羖羊，惹弭迦現形如馬，迦弭𩕳者其狀如驢，黎嚩底者現形如狗，布單那者形如鸚鵡，麼底哩(二合)難那形如猫兒，爍俱𩕳者形如飛鳥，建姹播抳其形如鷄，目佉滿抳形如獯狐，阿監麼者其形如雉。如是等諸大羅剎起毒害心，常於人間現如是相，驚怖小兒盜而食之，破壞其胎令胎傷損。此羅剎眾若有聞此守護大千國土大明王經佛之密印，而不隨順違越之者，我有彥達縛大藥叉將名栴檀香，彼旃檀香即遣使者，速疾往彼如彈指頃，即以羂索五處繫縛將來至此，以是大明王而謫罰之。」

是時大梵天王合掌恭敬而作是言：「世尊！彼等是步多眷屬，常於世間破壞人種，我今佛前設大誓願：若有女人求於子息，受持戒法，歸依三寶，清淨沐浴，著新潔衣，於月八日或十四日於塔像前，以香塗地，建曼拏羅，於中夜分入於道場，香花燈塗種種供養，其所供養悉使充滿無令乏少。呪五色線，一呪一結，如是加持滿一百結，及白芥子令彼女人受持頂戴，即得子息。若有人能建此道場，十二年中我自守護，令諸世間童男童女離諸災難不祥之事。若諸羅剎違越此經，我自謫罰諸羅剎眾，頭破七分，其身碎壞，猶如微塵。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大梵天王合掌恭敬而作是言：「世尊！彼等是步多眷屬，常於世間破壞人種，我今佛前設大誓願：若有女人求於子息，受持戒法，歸依三寶，清淨沐浴，著新潔衣，於月八日或十四日於塔像前，以香塗地，建曼拏羅，於中夜分入於道場，香花燈塗種種供養，其所供養悉使充滿無令乏少。呪五色線，一呪一結，如是加持滿一百結，及白芥子令彼女人受持頂戴，即得子息。若有人能建此道場，十二年中我自守護，令諸世間童男童女離諸災難不祥之事。若諸羅剎違越此經，我自謫罰諸羅剎眾，頭破七分，其身碎壞，猶如微塵。」即說呪曰：

「曩謨(引)沒馱野曩謨(引)達麼野曩謨(引)僧伽野怛儞也(二合)他唵(引)阿擬(引)曩擬婆嚩𩕳(引)伊難禰尾難禰戍攞𩕳擬哩誐嚩哩誐嚩哩誐嚕抳誐嚕抳誐哩(引)路(引)左𩕳(引)母攞醯(引)阿虎哩(引)鉢囉(二合)揭哩沙(二合)抳娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)沒馱野曩謨(引)達麼野曩謨(引)僧伽野怛儞也(二合)他唵(引)阿擬(引)曩擬婆嚩𩕳(引)伊難禰尾難禰戍攞𩕳擬哩誐嚩哩誐嚩哩誐嚕抳誐嚕抳誐哩(引)路(引)左𩕳(引)母攞醯(引)阿虎哩(引)鉢囉(二合)揭哩沙(二合)抳娑嚩(二合引)賀(引)」

是時大梵天王說是呪已，作如是言：「由此神呪威神力故，令其胎藏速得成就，處胎安樂，增長諸根，悉令圓滿，產生安樂。其子生已，燒安悉香及白芥子，以此神呪呪雜色線繫兒身上，令彼男女壽命長遠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大梵天王說是呪已，作如是言：「由此神呪威神力故，令其胎藏速得成就，處胎安樂，增長諸根，悉令圓滿，產生安樂。其子生已，燒安悉香及白芥子，以此神呪呪雜色線繫兒身上，令彼男女壽命長遠。」

是時，世尊正遍知者，為欲擁護一切世間童男童女，處胎安樂，離諸患難。即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊正遍知者，為欲擁護一切世間童男童女，處胎安樂，離諸患難。即說陀羅尼曰：

「曩莫三滿跢沒馱南(引)唵(引)冒(引)地冒(引)馱(引)努麼帝(引)頗攞禮嚩虎頗賴(引)識乞叉(二合引)識乞叉(二合)娑(引)囉嚩帝(引)娑(引)誐禮(引)努囉娑禰(引)娑(引)囉鉢囉(二合引)鉢帝(二合)素囉麼帝(引)婆擬婆誐(引)婆擬(引)婆擬𩕳(引)𩕳嚩(引)囉抳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿跢沒馱南(引)唵(引)冒(引)地冒(引)馱(引)努麼帝(引)頗攞禮嚩虎頗賴(引)識乞叉(二合引)識乞叉(二合)娑(引)囉嚩帝(引)娑(引)誐禮(引)努囉娑禰(引)娑(引)囉鉢囉(二合引)鉢帝(二合)素囉麼帝(引)婆擬婆誐(引)婆擬(引)婆擬𩕳(引)𩕳嚩(引)囉抳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

世尊說此陀羅尼已，彼等諸魅一十五種大羅剎眾，合掌向佛而作是言：「我等羅剎常啖血肉惱觸於人，我今聞佛說此陀羅尼，若諸世間一切舍宅及以村落，有是經典所在之處，我當守護不敢違越。若諸男女處胎安樂，使無災難，奉佛教勅如佛無異。」時彼羅剎即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說此陀羅尼已，彼等諸魅一十五種大羅剎眾，合掌向佛而作是言：「我等羅剎常啖血肉惱觸於人，我今聞佛說此陀羅尼，若諸世間一切舍宅及以村落，有是經典所在之處，我當守護不敢違越。若諸男女處胎安樂，使無災難，奉佛教勅如佛無異。」時彼羅剎即說呪曰：

「曩謨(引)婆誐嚩帝沒馱(引)野曩謨(引)沒囉(二合)憾麼(二合)抳(引)悉鈿覩滿怛囉(二合)野那(引)娑多(二合引)囉曳凍尾儞演(二合引)鐙沒囉(二合)憾麼(二合引)曩麼寫覩娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)婆誐嚩帝沒馱(引)野曩謨(引)沒囉(二合)憾麼(二合)抳(引)悉鈿覩滿怛囉(二合)野那(引)娑多(二合引)囉曳凍尾儞演(二合引)鐙沒囉(二合)憾麼(二合引)曩麼寫覩娑嚩(二合引)賀(引)」

是時，毘沙門天王即從坐起，偏袒右肩，頂禮佛足，合掌恭敬而白佛言：「世尊！若有一切聲聞弟子，能於此經典受持讀誦，以諸多聞智慧方便為人解說，亦以此經起塔供養，而為利益一切眾生，於月八日及十四日、十五日，應當依法建曼拏羅作大供養，受持讀誦如是經典。我等四王常於此日，令彼藥叉、羅剎、步多鬼神立於我前，點其名字，無令惱亂受持如是守護大千國土大明王陀羅尼經者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，毘沙門天王即從坐起，偏袒右肩，頂禮佛足，合掌恭敬而白佛言：「世尊！若有一切聲聞弟子，能於此經典受持讀誦，以諸多聞智慧方便為人解說，亦以此經起塔供養，而為利益一切眾生，於月八日及十四日、十五日，應當依法建曼拏羅作大供養，受持讀誦如是經典。我等四王常於此日，令彼藥叉、羅剎、步多鬼神立於我前，點其名字，無令惱亂受持如是守護大千國土大明王陀羅尼經者。

「世尊！彼諸聲聞若常受持如是經典，乃至為人解說。此聲聞眾，我等兄弟四大天王現其人前常為給使，衣服臥具，飲食湯藥，一切所須無令乏少。如是人等為諸眾生，恭敬供養尊重讚嘆，亦為一切國王、王子、沙門、婆羅門、在家、出家及諸外道，恭敬供養尊重讚嘆。諸善男子、善女人及諸親友，發歡喜心恭敬供養，隨所樂欲衣服臥具，種種勝妙莊嚴之具悉得充足。彼諸聲聞常與一切善友同和，不隨惡友，不生邊地，不住邊地，不去邊地，亦復不作邊地之業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼諸聲聞若常受持如是經典，乃至為人解說。此聲聞眾，我等兄弟四大天王現其人前常為給使，衣服臥具，飲食湯藥，一切所須無令乏少。如是人等為諸眾生，恭敬供養尊重讚嘆，亦為一切國王、王子、沙門、婆羅門、在家、出家及諸外道，恭敬供養尊重讚嘆。諸善男子、善女人及諸親友，發歡喜心恭敬供養，隨所樂欲衣服臥具，種種勝妙莊嚴之具悉得充足。彼諸聲聞常與一切善友同和，不隨惡友，不生邊地，不住邊地，不去邊地，亦復不作邊地之業。

「世尊！若復有人為彼藥叉、羅剎、步多鬼神所魅之者，當於彼前讀誦如是守護大千國土大明王經，及為彼人分別解說。我時四大天王廣大兄弟，自隱其身，守護彼人使得安樂，悉令解脫一切執魅不吉祥事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若復有人為彼藥叉、羅剎、步多鬼神所魅之者，當於彼前讀誦如是守護大千國土大明王經，及為彼人分別解說。我時四大天王廣大兄弟，自隱其身，守護彼人使得安樂，悉令解脫一切執魅不吉祥事。

「世尊！若復有人於已舍宅，一日一夜讀誦如是守護大千國土大明王經。是人舍宅一歲之中無諸衰患不吉祥事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若復有人於已舍宅，一日一夜讀誦如是守護大千國土大明王經。是人舍宅一歲之中無諸衰患不吉祥事。

「世尊！若復有人常能受持此守護大千國土大明王經者，我等四王常現其前恭敬供養，云何為彼藥叉、羅剎、步多鬼神而得其便？世尊！如是真言句義甚深廣博，無有窮盡亦難值遇，於此大明王平等法印受持之者，如是人等於諸世間甚為難得，最上、最勝、最為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若復有人常能受持此守護大千國土大明王經者，我等四王常現其前恭敬供養，云何為彼藥叉、羅剎、步多鬼神而得其便？世尊！如是真言句義甚深廣博，無有窮盡亦難值遇，於此大明王平等法印受持之者，如是人等於諸世間甚為難得，最上、最勝、最為第一。」

是時千眼帝釋天主，頂禮合掌白佛言：「世尊善說如是守護大千國土大明王甚深經典，我為安樂一切世間諸眾生故，今於佛前說此真言明藥等分和合，所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時千眼帝釋天主，頂禮合掌白佛言：「世尊善說如是守護大千國土大明王甚深經典，我為安樂一切世間諸眾生故，今於佛前說此真言明藥等分和合，所謂：

「尸利沙花(一) 麼耶麼(引)哩誐(二合)(二) 怛誐囕(囉江切)(三) 揭諾迦(四) 優曇鉢攞(五) 勢(引)隷野(六) 弭那𤚥(七) 𡁠瑟姹(二合)素迦利(八) 末哩迦(二合)𪘨(引)(九) 惹野波哩閉攞網(十) 囉僧尾囉(引)(十一) 三麼哩迦(二合)多(十二) 誐囉矒娑(引)(十三) 贊那曩(十四) 嚩哩多(二合)劍(十五) 俱瑟姹(二合)曩欠(十六) 跛怛囕(二合)(十七) 揭鵮(吒江切)(十八) 婆囉(引)鉢哩(二合)焰(十九) 虞嚕(引)左曩(二十) 䬃鉢力(三合)迦(引)(二十一) 娑哩沙(二合)播(引)(二十二) 滿曩妻攞(引)(二十三) 怛嚩(二合)昝嚩昝(二十四) 供俱莽(二十五) 醯(呬孕切)誐(二十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尸利沙花(一) 麼耶麼(引)哩誐(二合)(二) 怛誐囕(囉江切)(三) 揭諾迦(四) 優曇鉢攞(五) 勢(引)隷野(六) 弭那𤚥(七) 𡁠瑟姹(二合)素迦利(八) 末哩迦(二合)𪘨(引)(九) 惹野波哩閉攞網(十) 囉僧尾囉(引)(十一) 三麼哩迦(二合)多(十二) 誐囉矒娑(引)(十三) 贊那曩(十四) 嚩哩多(二合)劍(十五) 俱瑟姹(二合)曩欠(十六) 跛怛囕(二合)(十七) 揭鵮(吒江切)(十八) 婆囉(引)鉢哩(二合)焰(十九) 虞嚕(引)左曩(二十) 䬃鉢力(三合)迦(引)(二十一) 娑哩沙(二合)播(引)(二十二) 滿曩妻攞(引)(二十三) 怛嚩(二合)昝嚩昝(二十四) 供俱莽(二十五) 醯(呬孕切)誐(二十六)」

「如是諸藥及其諸色調和一處，念陀羅尼而加持之。若以此藥著燈燭中，燈所照處一切藥叉、羅剎、步多鬼神皆悉遠離。若以此藥點其眼中，眼所見處諸步多眾皆悉馳走捨離其處。若復有人為彼一切藥叉、羅剎、步多鬼神之所魅者，亦以此藥塗彼身上，諸步多眾不敢違越，放彼精神即得痊愈。若以此藥塗其樹上及佛塔上，彼步多眾見虛空中雨大火焰猶如金剛，心生怕怖，捨離本處。或於樂器簫笛箜篌，及以角貝鈴鐸鍾鼓，世間所有出聲之物，若以此藥塗之於上，聲所震處，藥叉、羅剎、步多鬼神皆悉怕怖馳散而走。若塗飛鳥羽翼之上，國土城邑所到之處，藥叉、羅剎、步多鬼神皆悉怕怖馳散而走，乃至窮極無有方所。是諸飛鳥捨其身已，更不復受傍生之身。若置山岳江河陂池，一切方所隨處置藥，一切藥叉、羅剎、步多鬼神皆悉遠離，百由旬內無諸災難，人民安樂。若復有人入於戰陣，塗於身上無所傷損，常得其勝，必獲安樂。若復有人蛇蝎蜇蠚，即令彼人速疾服食，其毒消散。若復有人痔漏癰疽種種惡瘡塗之得愈，若復有人常塗其身，是人遠離一切災難，增益國界王及人民。若見有人諍訟之處，以藥威力兩得和解。非成就事亦得成就，令貧匱者悉得富饒，無子息者悉得如意，無辯慧者亦得辯慧。若復有人恒常誦持此陀羅尼，見身成就飛仙之位。此陀羅尼亦名果樹，成就人天種種功德智慧之果，能令眾生離諸災難，得安隱樂吉祥之果。此陀羅尼甚深句義，於諸世間無與等者。」千眼帝釋即於佛前，說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是諸藥及其諸色調和一處，念陀羅尼而加持之。若以此藥著燈燭中，燈所照處一切藥叉、羅剎、步多鬼神皆悉遠離。若以此藥點其眼中，眼所見處諸步多眾皆悉馳走捨離其處。若復有人為彼一切藥叉、羅剎、步多鬼神之所魅者，亦以此藥塗彼身上，諸步多眾不敢違越，放彼精神即得痊愈。若以此藥塗其樹上及佛塔上，彼步多眾見虛空中雨大火焰猶如金剛，心生怕怖，捨離本處。或於樂器簫笛箜篌，及以角貝鈴鐸鍾鼓，世間所有出聲之物，若以此藥塗之於上，聲所震處，藥叉、羅剎、步多鬼神皆悉怕怖馳散而走。若塗飛鳥羽翼之上，國土城邑所到之處，藥叉、羅剎、步多鬼神皆悉怕怖馳散而走，乃至窮極無有方所。是諸飛鳥捨其身已，更不復受傍生之身。若置山岳江河陂池，一切方所隨處置藥，一切藥叉、羅剎、步多鬼神皆悉遠離，百由旬內無諸災難，人民安樂。若復有人入於戰陣，塗於身上無所傷損，常得其勝，必獲安樂。若復有人蛇蝎蜇蠚，即令彼人速疾服食，其毒消散。若復有人痔漏癰疽種種惡瘡塗之得愈，若復有人常塗其身，是人遠離一切災難，增益國界王及人民。若見有人諍訟之處，以藥威力兩得和解。非成就事亦得成就，令貧匱者悉得富饒，無子息者悉得如意，無辯慧者亦得辯慧。若復有人恒常誦持此陀羅尼，見身成就飛仙之位。此陀羅尼亦名果樹，成就人天種種功德智慧之果，能令眾生離諸災難，得安隱樂吉祥之果。此陀羅尼甚深句義，於諸世間無與等者。」千眼帝釋即於佛前，說陀羅尼曰：

「曩謨(引)沒馱(引)野曩謨(引)達麼野曩謨(引)僧伽野怛儞也(二合)他唵(引)阿(引)骨嚕(二合)彌(引)尾骨嚕(二合)彌(引)步多齲(引)曬(引)步燈誐弭(引)禰(引)呬(引)儞嚩馱哩馱哩那地儞曩弭(引)驅佉佉佉娑(引)囕誐弭贊捺哩(二合引)拶波麗(引)迦禮儞迦禮賀(引)哩抳娑嚩(二合引)薩嚩播(引)閉(引)毘喻(二合引)麼麼阿醯謗(引)颯波哩嚩(引)囉寫薩嚩薩怛嚩(二合引)難(引)左薩嚩禰擬毘藥(三合)娑嚩(二合引)賀(引)儞賀多(引)儞薩嚩播波儞娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)沒馱(引)野曩謨(引)達麼野曩謨(引)僧伽野怛儞也(二合)他唵(引)阿(引)骨嚕(二合)彌(引)尾骨嚕(二合)彌(引)步多齲(引)曬(引)步燈誐弭(引)禰(引)呬(引)儞嚩馱哩馱哩那地儞曩弭(引)驅佉佉佉娑(引)囕誐弭贊捺哩(二合引)拶波麗(引)迦禮儞迦禮賀(引)哩抳娑嚩(二合引)薩嚩播(引)閉(引)毘喻(二合引)麼麼阿醯謗(引)颯波哩嚩(引)囉寫薩嚩薩怛嚩(二合引)難(引)左薩嚩禰擬毘藥(三合)娑嚩(二合引)賀(引)儞賀多(引)儞薩嚩播波儞娑嚩(二合引)賀(引)」

時千眼帝釋說此陀羅尼已，彼大梵天王、天帝釋、護世四王、魔醯首羅大藥叉將、訶利帝母并其子及眷屬俱，即於佛前起立合掌，異口同音而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時千眼帝釋說此陀羅尼已，彼大梵天王、天帝釋、護世四王、魔醯首羅大藥叉將、訶利帝母并其子及眷屬俱，即於佛前起立合掌，異口同音而說偈言：

「佛面猶如淨滿月， 亦如千日放光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛面猶如淨滿月， 亦如千日放光明，

諸天及人阿修羅， 如是世間無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天及人阿修羅， 如是世間無與等。

不可思議最勝智， 藥叉羅剎悉調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議最勝智， 藥叉羅剎悉調伏，

名為解脫持明王， 守護大千諸國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名為解脫持明王， 守護大千諸國土。

無量無邊功德海， 流出清淨總持門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊功德海， 流出清淨總持門，

利樂一切諸眾生， 令得最上勝悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利樂一切諸眾生， 令得最上勝悉地。

稽首丈夫無所畏， 稽首調御天人師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首丈夫無所畏， 稽首調御天人師，

不可思議大法王， 是故我今歸命禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議大法王， 是故我今歸命禮。」

是時，世尊於正午時，從彼而起，告諸比丘言：「汝等比丘！諦聽，諦聽！此守護大千國土大明王陀羅尼經，若復有人受持讀誦，為人解說，如是人等捨此身已，得生諸天受勝妙樂；若在人間長夜安隱，所生之處為諸眾生之所愛敬。若有比丘以此守護大千國土大明王陀羅尼經加持枯樹，以是經典威神力故，彼諸枯樹火不能燒，復得生長枝葉花果。如是等比，以是經典威神力故，尚獲種種勝妙果報，若諸眾生過去所作身語意等諸惡業因，以是經典威神之力云何不滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊於正午時，從彼而起，告諸比丘言：「汝等比丘！諦聽，諦聽！此守護大千國土大明王陀羅尼經，若復有人受持讀誦，為人解說，如是人等捨此身已，得生諸天受勝妙樂；若在人間長夜安隱，所生之處為諸眾生之所愛敬。若有比丘以此守護大千國土大明王陀羅尼經加持枯樹，以是經典威神力故，彼諸枯樹火不能燒，復得生長枝葉花果。如是等比，以是經典威神力故，尚獲種種勝妙果報，若諸眾生過去所作身語意等諸惡業因，以是經典威神之力云何不滅？」

佛告諸比丘：「我此經典總有五種眷屬部類如是次第，所謂：守護大千國土大明王陀羅尼經、佛母大孔雀明王經、尸多林經、大隨求陀羅尼經、大威德神呪經。如是等皆為一切如來降伏諸魔、調難調者、息諸眾生種種災變、護持佛法及諸國界速疾法門。如來往昔以如是等諸陀羅尼門甚深經典，恒常乞食，遠離五辛，修瑜伽行，降伏魔軍，成等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「我此經典總有五種眷屬部類如是次第，所謂：守護大千國土大明王陀羅尼經、佛母大孔雀明王經、尸多林經、大隨求陀羅尼經、大威德神呪經。如是等皆為一切如來降伏諸魔、調難調者、息諸眾生種種災變、護持佛法及諸國界速疾法門。如來往昔以如是等諸陀羅尼門甚深經典，恒常乞食，遠離五辛，修瑜伽行，降伏魔軍，成等正覺。」

於是毘沙門天王作是言：「世尊！未來世中諸比丘眾，不食五辛，恒常乞食，於此經典有受持者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是毘沙門天王作是言：「世尊！未來世中諸比丘眾，不食五辛，恒常乞食，於此經典有受持者不？」

佛言：「云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「云何？」

毘沙門言：「如是之人甚為難得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門言：「如是之人甚為難得。」

佛言：「未來世中諸出家者，不食五辛，恒常乞食，依法受持此守護大千國土大明王陀羅尼經者，其數無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「未來世中諸出家者，不食五辛，恒常乞食，依法受持此守護大千國土大明王陀羅尼經者，其數無量。」

毘沙門天王言：「世尊！若未來世有諸比丘，不食五辛，恒常乞食，依法受持此守護大千國土大明王陀羅尼經者，我等四王常當擁護，承事供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門天王言：「世尊！若未來世有諸比丘，不食五辛，恒常乞食，依法受持此守護大千國土大明王陀羅尼經者，我等四王常當擁護，承事供養。」

是時世尊告諸比丘作如是言：「汝等及未來世諸比丘眾，不食五辛，不貪美味，恒常乞食，於此經典受持讀誦為人解說，如是人等於一切處常得其勝，是人速疾得大總持，自護其身及護他人。若諸比丘不食五辛，恒常乞食，應當一心如是觀察，應觀無常、苦、空、無我。以無常故云何五辛？以無我故誰為受者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊告諸比丘作如是言：「汝等及未來世諸比丘眾，不食五辛，不貪美味，恒常乞食，於此經典受持讀誦為人解說，如是人等於一切處常得其勝，是人速疾得大總持，自護其身及護他人。若諸比丘不食五辛，恒常乞食，應當一心如是觀察，應觀無常、苦、空、無我。以無常故云何五辛？以無我故誰為受者？

「若諸比丘為欲守護國土城邑及為利益諸眾生者，於月八日，或十四日，或白月十五日，建曼拏羅於豪貴家，取一童女——其心清淨，信樂大乘，人相具足，智慧明了者——清淨沐浴，著新潔衣，種種嚴飾，受持五戒。一日一夜清齋不食，以七色絲作四合線，以此陀羅尼而加持之，即結其線成一百結。復以利刀碎截其線擲入寶椀，椀中致水以花覆之，塗香燒香種種供養，讀誦是經及念此陀羅尼，而加持之，擲線椀中。當結線時，以梵音聲作如是言：『我依釋迦牟尼佛，受持如是守護大千國土大明王陀羅尼經，令一切世間種種諸毒入山石間。微鉢尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、我釋迦牟尼，以如是等諸佛、如來、正遍知者威神力故，能除毒令毒入地，令此國土王及人民離諸怖畏，獲得安樂。索訶世界主大梵天王，及天帝釋、護世四王、摩抳跋捺囉(二合)大藥叉將、魔醯首羅、黑贊拏利大羅剎女，願以如是等大威德大力諸天，受此香花飲食周遍供養，使一切毒悉皆消滅，令此國土王及人民，離諸怖畏獲得安樂。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸比丘為欲守護國土城邑及為利益諸眾生者，於月八日，或十四日，或白月十五日，建曼拏羅於豪貴家，取一童女——其心清淨，信樂大乘，人相具足，智慧明了者——清淨沐浴，著新潔衣，種種嚴飾，受持五戒。一日一夜清齋不食，以七色絲作四合線，以此陀羅尼而加持之，即結其線成一百結。復以利刀碎截其線擲入寶椀，椀中致水以花覆之，塗香燒香種種供養，讀誦是經及念此陀羅尼，而加持之，擲線椀中。當結線時，以梵音聲作如是言：『我依釋迦牟尼佛，受持如是守護大千國土大明王陀羅尼經，令一切世間種種諸毒入山石間。微鉢尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、我釋迦牟尼，以如是等諸佛、如來、正遍知者威神力故，能除毒令毒入地，令此國土王及人民離諸怖畏，獲得安樂。索訶世界主大梵天王，及天帝釋、護世四王、摩抳跋捺囉(二合)大藥叉將、魔醯首羅、黑贊拏利大羅剎女，願以如是等大威德大力諸天，受此香花飲食周遍供養，使一切毒悉皆消滅，令此國土王及人民，離諸怖畏獲得安樂。』」

於時，世尊即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，世尊即說陀羅尼曰：

「曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)佉佉銘(引)尸銘(引)尸尾(引)尸虎𩕳(引)尸摩尸銘(引)娑嚩(二合)悉底(二合)娑嚩(二合)悉底(二合)扇(引)底扇(引)底娑囉(引)仡哩(二合)半左(引)弭沙僧悉瑟吒(二合)野他(引)賀(引)囕𩕳囉(引)弭衫曳曩那誐罔(二合)野他(引)素怛囕(二合)薩底焰(二合)俱哩晚(二合)覩多(引)禰哩(二合)商怛儞也(二合)他迦黎(引)迦攞黎(引)舍路銘(引)阿擬儞(二合)僧訖囉(二合引)麼抳娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)佉佉銘(引)尸銘(引)尸尾(引)尸虎𩕳(引)尸摩尸銘(引)娑嚩(二合)悉底(二合)娑嚩(二合)悉底(二合)扇(引)底扇(引)底娑囉(引)仡哩(二合)半左(引)弭沙僧悉瑟吒(二合)野他(引)賀(引)囕𩕳囉(引)弭衫曳曩那誐罔(二合)野他(引)素怛囕(二合)薩底焰(二合)俱哩晚(二合)覩多(引)禰哩(二合)商怛儞也(二合)他迦黎(引)迦攞黎(引)舍路銘(引)阿擬儞(二合)僧訖囉(二合引)麼抳娑嚩(二合引)賀(引)」

「曩謨微鉢尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、我釋迦牟尼佛憍答摩。七佛正遍知者，我悉歸命彼諸如來，香花飲食運心供養，以如是等諸佛如來廣大威德神通之力，滿我所願令得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨微鉢尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、我釋迦牟尼佛憍答摩。七佛正遍知者，我悉歸命彼諸如來，香花飲食運心供養，以如是等諸佛如來廣大威德神通之力，滿我所願令得安樂。」

佛說此經已，諸比丘眾，大梵天王及天帝釋、護世四王，諸天人民聞佛所說，皆大歡喜，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，諸比丘眾，大梵天王及天帝釋、護世四王，諸天人民聞佛所說，皆大歡喜，禮佛而退。