佛說迴向輪經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說迴向輪經一卷

于闐三藏尸羅達摩於北庭龍興寺譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐三藏尸羅達摩於北庭龍興寺譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在大摩尼金剛寶山峯中，與大菩薩眾俱。爾時世尊告金剛摩尼菩薩言：「佛子！若有菩薩求大菩提，為欲救度一切有情，已受菩薩律儀戒，學已曾發起大菩提心，有大悲愍，常欲奉事一切如來，欲廣積集諸大菩薩福德資糧、欲證佛智、欲以無礙等持總持諸解脫門神通遊戲、欲令虛空成大庫藏、欲令自手似如意寶作是奉施，『唯願一切諸佛世尊、已住十地諸大菩薩、持金剛者當憶念我。弟子某甲已發菩提心，未安住正道，今持身心，於一切時以一切種奉施三世諸佛菩薩。願大自在諸佛如來、已證大地一切菩薩當攝受我，令我大福德智慧資糧，猛利精進廣大心量，寂靜調伏神通自在，波羅蜜多速得圓滿。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在大摩尼金剛寶山峯中，與大菩薩眾俱。爾時世尊告金剛摩尼菩薩言：「佛子！若有菩薩求大菩提，為欲救度一切有情，已受菩薩律儀戒，學已曾發起大菩提心，有大悲愍，常欲奉事一切如來，欲廣積集諸大菩薩福德資糧、欲證佛智、欲以無礙等持總持諸解脫門神通遊戲、欲令虛空成大庫藏、欲令自手似如意寶作是奉施，『唯願一切諸佛世尊、已住十地諸大菩薩、持金剛者當憶念我。弟子某甲已發菩提心，未安住正道，今持身心，於一切時以一切種奉施三世諸佛菩薩。願大自在諸佛如來、已證大地一切菩薩當攝受我，令我大福德智慧資糧，猛利精進廣大心量，寂靜調伏神通自在，波羅蜜多速得圓滿。』

「復作是言：『唯大悲者當憶念我，弟子某甲墮在生死繫以大縛，閉居牢獄離正道法，逼以彊力煩惱怨敵，無怙無救、無目無依，無將無導遊行僻路，趣向生死背大涅槃，順諸惡趣將墮險路，臨仆惡道常遇惡友，離善知識迷於邪正、有利無利、有義無義，遠離諸善成就不善，常背賢聖諸佛菩薩，生老病死憂惱所迫，不得安隱無怖無畏，心常散亂闕修寂靜調伏施戒及不放逸，遠離等持總持二門十地法忍，不能安住甚深般若波羅蜜多及平等性，不修無量慈悲喜捨，不具菩薩三聚戒蘊，遠離無障無礙大智，不能安住於寂滅因善成立法，遠離神通力無所畏，不住正念不能成就隨行趣入，無忘失法匱諸功德，見取疑惑障於通達七等覺支，闕修如實八聖道支，無量百千苦惱所逼，而常熾然眾苦逼迫，心常下劣忿恨散亂，常順煩惱。唯願一切諸佛菩薩，依大悲愍為我救護、為我歸依、為我導師。唯願令我速得圓滿大正覺路，大菩提道菩提資糧。又願令我速得圓滿如來十力、四無所畏、十八不共諸如來法，無礙辯才等持解脫陀羅尼門，功德神通波羅蜜多。又願與我一切成就一切功德。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是言：『唯大悲者當憶念我，弟子某甲墮在生死繫以大縛，閉居牢獄離正道法，逼以彊力煩惱怨敵，無怙無救、無目無依，無將無導遊行僻路，趣向生死背大涅槃，順諸惡趣將墮險路，臨仆惡道常遇惡友，離善知識迷於邪正、有利無利、有義無義，遠離諸善成就不善，常背賢聖諸佛菩薩，生老病死憂惱所迫，不得安隱無怖無畏，心常散亂闕修寂靜調伏施戒及不放逸，遠離等持總持二門十地法忍，不能安住甚深般若波羅蜜多及平等性，不修無量慈悲喜捨，不具菩薩三聚戒蘊，遠離無障無礙大智，不能安住於寂滅因善成立法，遠離神通力無所畏，不住正念不能成就隨行趣入，無忘失法匱諸功德，見取疑惑障於通達七等覺支，闕修如實八聖道支，無量百千苦惱所逼，而常熾然眾苦逼迫，心常下劣忿恨散亂，常順煩惱。唯願一切諸佛菩薩，依大悲愍為我救護、為我歸依、為我導師。唯願令我速得圓滿大正覺路，大菩提道菩提資糧。又願令我速得圓滿如來十力、四無所畏、十八不共諸如來法，無礙辯才等持解脫陀羅尼門，功德神通波羅蜜多。又願與我一切成就一切功德。』

「復次為轉廣大供養，應作是言：『又願一切諸佛世尊、已得大勢諸菩薩眾當憶念我。弟子某甲，今於一切佛菩薩所轉大恭敬，承事供養以身奉獻。所有十方諸世界中大莊嚴具，所謂種種寶宮，諸寶莊嚴寶樹寶山、寶座寶壇，珍寶行列寶蓋寶幢，寶飾瓔珞真珠羅網，寶器寶聚積寶光焰。諸寶洲中大末尼寶，清淨燈樹寶鈴和鳴，末尼光曜真金纓拂，垂覆連接妙金蓮花，閻浮檀金以為其鬚。金樹行列種種寶宮，寶雲靉靆雨眾寶渧。諸寶藏殿眾妙末尼，閒錯墻壁寶珠欄楯。大持明者可樂圓苑，屋宅寶宮殿堂樹林皆可愛樂。以如是等無攝無受，迴向一切諸佛菩薩。於贍部洲所有妙藥長壽藥類，諸末尼寶能與有情所求眾藥，自然成美殊勝飲食。并諸香樹種種異類，旃檀妙樹、阿伽盧樹、沈水赤檀、大葉恒花、能醉香等諸樹種類，可樂妙香無攝無受諸如意樹。於大海中種種異類，諸末尼寶如意寶珠，及須彌山、鷄娑囉山、香山、摩尼耶山、尹地(二合)耶大山、曼陀羅山、金剛山等，諸大山中種種寶峯、寶臺寶石、寶窟寶宮、寶飾寶片眾寶階道。諸末尼柱諸寶燈輪，諸瑠璃等末尼種類。所有天上無主天宮，天諸名花悅意樂見，天諸樂具微風吹動，空宮行伍和鳴美聲，天諸音樂不鼓自然出美妙聲。天諸眾鳥住空宮中，鳴妙音聲并諸寶雲出大美聲，天諸末尼歌詠音樂。并諸妙香花樹鬘樹、塗香燒香樹、燈樹幢樹、幡樹寶樹。此等一切無所攝受，奉施一切諸佛菩薩。所有一切佛眼所覩，諸佛剎中大供養雲，花雲、香雲、鬘雲、燒香雲、塗香雲、寶蓋雲、寶幢雲、寶幡雲、寶衣雲、寶聚雲、寶器雲、大末尼聚雲，種種微妙大寶珠雲。又以香油滿大燈器量等千界，燃以燈炷量百須彌，奉施一切諸佛世尊、諸大菩薩。由是供養所生勝福，並將迴向無上菩提。如過去佛所修諸善，以無所得而為方便，迴向菩提；我亦如是持此功德，迴向無上正等菩提。勸請諸佛，唯願往赴菩提道場、降伏魔怨、證大菩提、轉大法輪。欲滅度者，為諸有情勸請，願住滿一大劫。隨喜一切諸佛菩薩、一切有情所修諸福。發露懺悔一切諸罪，猶如三世諸佛菩薩懺悔罪障，我亦如是願罪銷滅。』奉施乃至懺悔已畢，即以淨心憶念一切諸佛菩薩，對佛像前誦此密言滿足八遍。密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次為轉廣大供養，應作是言：『又願一切諸佛世尊、已得大勢諸菩薩眾當憶念我。弟子某甲，今於一切佛菩薩所轉大恭敬，承事供養以身奉獻。所有十方諸世界中大莊嚴具，所謂種種寶宮，諸寶莊嚴寶樹寶山、寶座寶壇，珍寶行列寶蓋寶幢，寶飾瓔珞真珠羅網，寶器寶聚積寶光焰。諸寶洲中大末尼寶，清淨燈樹寶鈴和鳴，末尼光曜真金纓拂，垂覆連接妙金蓮花，閻浮檀金以為其鬚。金樹行列種種寶宮，寶雲靉靆雨眾寶渧。諸寶藏殿眾妙末尼，閒錯墻壁寶珠欄楯。大持明者可樂圓苑，屋宅寶宮殿堂樹林皆可愛樂。以如是等無攝無受，迴向一切諸佛菩薩。於贍部洲所有妙藥長壽藥類，諸末尼寶能與有情所求眾藥，自然成美殊勝飲食。并諸香樹種種異類，旃檀妙樹、阿伽盧樹、沈水赤檀、大葉恒花、能醉香等諸樹種類，可樂妙香無攝無受諸如意樹。於大海中種種異類，諸末尼寶如意寶珠，及須彌山、鷄娑囉山、香山、摩尼耶山、尹地(二合)耶大山、曼陀羅山、金剛山等，諸大山中種種寶峯、寶臺寶石、寶窟寶宮、寶飾寶片眾寶階道。諸末尼柱諸寶燈輪，諸瑠璃等末尼種類。所有天上無主天宮，天諸名花悅意樂見，天諸樂具微風吹動，空宮行伍和鳴美聲，天諸音樂不鼓自然出美妙聲。天諸眾鳥住空宮中，鳴妙音聲并諸寶雲出大美聲，天諸末尼歌詠音樂。并諸妙香花樹鬘樹、塗香燒香樹、燈樹幢樹、幡樹寶樹。此等一切無所攝受，奉施一切諸佛菩薩。所有一切佛眼所覩，諸佛剎中大供養雲，花雲、香雲、鬘雲、燒香雲、塗香雲、寶蓋雲、寶幢雲、寶幡雲、寶衣雲、寶聚雲、寶器雲、大末尼聚雲，種種微妙大寶珠雲。又以香油滿大燈器量等千界，燃以燈炷量百須彌，奉施一切諸佛世尊、諸大菩薩。由是供養所生勝福，並將迴向無上菩提。如過去佛所修諸善，以無所得而為方便，迴向菩提；我亦如是持此功德，迴向無上正等菩提。勸請諸佛，唯願往赴菩提道場、降伏魔怨、證大菩提、轉大法輪。欲滅度者，為諸有情勸請，願住滿一大劫。隨喜一切諸佛菩薩、一切有情所修諸福。發露懺悔一切諸罪，猶如三世諸佛菩薩懺悔罪障，我亦如是願罪銷滅。』奉施乃至懺悔已畢，即以淨心憶念一切諸佛菩薩，對佛像前誦此密言滿足八遍。密言曰：

「唵娑頗(二合)羅裟頗(二合)羅微摩那娑(去引)囉摩訶(引)若縛吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵娑頗(二合)羅裟頗(二合)羅微摩那娑(去引)囉摩訶(引)若縛吽」

「誦密言已，即便隨欲成就天妙大供養雲，一切佛所而得現前。若善男子或善女人繫念於佛，或晝或夜轉誦如是大迴向輪，此善男子或善女人諸罪銷滅，一切煩惱漸得微薄，能獲如前所說功德。若轉一遍得百梵福，夢常見佛，命終之後得生淨土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦密言已，即便隨欲成就天妙大供養雲，一切佛所而得現前。若善男子或善女人繫念於佛，或晝或夜轉誦如是大迴向輪，此善男子或善女人諸罪銷滅，一切煩惱漸得微薄，能獲如前所說功德。若轉一遍得百梵福，夢常見佛，命終之後得生淨土。」

佛說是經已，諸菩薩眾歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，諸菩薩眾歡喜奉行。