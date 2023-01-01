仁王般若陀羅尼釋一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若陀羅尼釋一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

金剛手者，《瑜伽經》釋云：手持金剛杵，表內心具大菩提，外表摧伏諸煩惱，故名金剛手。又釋云：不被三種魔破壞，菩提心自體堅固成金剛智，一切如來之所建立，能破斷常二邊，是故金剛智杵，破邪見山、證金剛定，常持於掌中，故名金剛手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手者，《瑜伽經》釋云：手持金剛杵，表內心具大菩提，外表摧伏諸煩惱，故名金剛手。又釋云：不被三種魔破壞，菩提心自體堅固成金剛智，一切如來之所建立，能破斷常二邊，是故金剛智杵，破邪見山、證金剛定，常持於掌中，故名金剛手。

云何菩提薩埵義？覺悟真實法，覺已住生死，令覺悟一切有情，故名菩提薩埵。又云菩提者能覺義。薩埵者有情義，亦云心，亦云勇健。摩賀者大義。薩埵者是勇健義。不怯弱，三大無數劫積集二種資糧，故名摩訶薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩提薩埵義？覺悟真實法，覺已住生死，令覺悟一切有情，故名菩提薩埵。又云菩提者能覺義。薩埵者有情義，亦云心，亦云勇健。摩賀者大義。薩埵者是勇健義。不怯弱，三大無數劫積集二種資糧，故名摩訶薩埵。

云何金剛摩尼(唐云是寶)？金剛如前釋。寶義有六：一者難得故，二者淨無垢故，三者有大威德故，四者莊嚴世間故，五者殊勝無比故，六者不變易故。一難得者，如來出現於世間甚難逢遇故。二淨無垢者，依教修行，證得菩提淨無垢故。三大威德者，具六神通變現自在，名大威德故。四莊嚴世間者，以三種菩薩律儀戒嚴飾身心故。五殊勝無比者，證得無上菩提，三界特尊殊勝無比故。六無變易者，證得究竟無上菩提不變易故。金剛摩尼，顯名虛空藏菩薩，是故此菩薩手捧金剛寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何金剛摩尼(唐云是寶)？金剛如前釋。寶義有六：一者難得故，二者淨無垢故，三者有大威德故，四者莊嚴世間故，五者殊勝無比故，六者不變易故。一難得者，如來出現於世間甚難逢遇故。二淨無垢者，依教修行，證得菩提淨無垢故。三大威德者，具六神通變現自在，名大威德故。四莊嚴世間者，以三種菩薩律儀戒嚴飾身心故。五殊勝無比者，證得無上菩提，三界特尊殊勝無比故。六無變易者，證得究竟無上菩提不變易故。金剛摩尼，顯名虛空藏菩薩，是故此菩薩手捧金剛寶。

金剛利者，般若波羅蜜金剛利劍能斷煩惱種。一切種金剛利者，顯名文殊師利菩薩，是故此菩薩手持金剛劍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛利者，般若波羅蜜金剛利劍能斷煩惱種。一切種金剛利者，顯名文殊師利菩薩，是故此菩薩手持金剛劍。

金剛藥叉菩薩者，金剛義如前釋。藥叉者，威猛義，亦云盡義。十六金剛智普賢行中第十五智，名金剛盡智。以金剛藥叉智牙，食啗一切煩惱隨煩惱盡無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藥叉菩薩者，金剛義如前釋。藥叉者，威猛義，亦云盡義。十六金剛智普賢行中第十五智，名金剛盡智。以金剛藥叉智牙，食啗一切煩惱隨煩惱盡無餘。

金剛鈴者，表般若波羅蜜義。振鈴警悟愚昧異生，一聞鈴音覺悟般若波羅蜜。顯名摧一切魔怨菩薩，是故此菩薩手持金剛鈴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛鈴者，表般若波羅蜜義。振鈴警悟愚昧異生，一聞鈴音覺悟般若波羅蜜。顯名摧一切魔怨菩薩，是故此菩薩手持金剛鈴。

金剛波羅蜜多菩薩者，金剛義如前釋。波羅蜜多，如先輩所釋到彼岸義。今依聲明論分句釋。波藍伊(上)多。波藍，彼岸義。伊(上)多，此岸義。此菩薩由持金剛輪，毘盧遮那佛於上界成佛已，此菩薩請如來轉金剛乘法輪。由乘此法輪般若船，從此岸運載無量無邊有情至無住涅槃岸。顯名纔發心轉法輪菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛波羅蜜多菩薩者，金剛義如前釋。波羅蜜多，如先輩所釋到彼岸義。今依聲明論分句釋。波藍伊(上)多。波藍，彼岸義。伊(上)多，此岸義。此菩薩由持金剛輪，毘盧遮那佛於上界成佛已，此菩薩請如來轉金剛乘法輪。由乘此法輪般若船，從此岸運載無量無邊有情至無住涅槃岸。顯名纔發心轉法輪菩薩。

娜莫囉怛那怛囉夜耶。歸命三寶義，若持此經人歸命佛寶，即得五族金剛手菩薩，以無量眷屬侍衛，加持其人。此菩薩尊貴菩提心，佛從菩提心生故。歸命法寶，則得天帝釋并眷屬四天王天加護。何以故？帝釋在危難，般若加持現獲利益，是故天帝釋尊貴法寶。歸命僧寶者，則得阿迦尼吒天王并五淨居天并眷屬加護持經者。為五淨居菩薩僧并聲聞僧眾，常居彼天現法樂住，梵天等悉皆貴重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜莫囉怛那怛囉夜耶。歸命三寶義，若持此經人歸命佛寶，即得五族金剛手菩薩，以無量眷屬侍衛，加持其人。此菩薩尊貴菩提心，佛從菩提心生故。歸命法寶，則得天帝釋并眷屬四天王天加護。何以故？帝釋在危難，般若加持現獲利益，是故天帝釋尊貴法寶。歸命僧寶者，則得阿迦尼吒天王并五淨居天并眷屬加護持經者。為五淨居菩薩僧并聲聞僧眾，常居彼天現法樂住，梵天等悉皆貴重。

娜莫阿哩夜吠𡀔者娜野怛他孽多夜囉訶諦三藐三沒馱野。娜莫者，歸命義，亦云稽首，亦云頂禮。阿哩夜，遠惡義，此方會釋云聖者。吠𡀔者娜野，遍照義，亦云大日。義如世間日，照一邊不照一邊，照晝不照夜，照一世界不照餘世界，但得名日不得名大日。毘盧遮那大日者，色身法身普周法界及虛空界，無邊十方世界普皆照曜。若人知此佛功德利，歸命禮拜，則得盡虛空遍法界一切諸佛菩薩諸賢聖八部悉共加持護念也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜莫阿哩夜吠𡀔者娜野怛他孽多夜囉訶諦三藐三沒馱野。娜莫者，歸命義，亦云稽首，亦云頂禮。阿哩夜，遠惡義，此方會釋云聖者。吠𡀔者娜野，遍照義，亦云大日。義如世間日，照一邊不照一邊，照晝不照夜，照一世界不照餘世界，但得名日不得名大日。毘盧遮那大日者，色身法身普周法界及虛空界，無邊十方世界普皆照曜。若人知此佛功德利，歸命禮拜，則得盡虛空遍法界一切諸佛菩薩諸賢聖八部悉共加持護念也。

怛他孽多夜囉訶諦三藐三沒馱野。如來應供正遍知義，先已釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怛他孽多夜囉訶諦三藐三沒馱野。如來應供正遍知義，先已釋。

娜莫阿哩野。已釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜莫阿哩野。已釋。

三滿多跋捺囉野。三滿多者，是普義。跋捺囉者，賢義。野字者，聲明中七例八轉聲中謂聲也，下同。此菩薩說三密門、普賢行願，一切諸佛若不修三密門、不行普賢行，得成佛者無有是處。既成佛已，於三密門、普賢行休息者，亦無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三滿多跋捺囉野。三滿多者，是普義。跋捺囉者，賢義。野字者，聲明中七例八轉聲中謂聲也，下同。此菩薩說三密門、普賢行願，一切諸佛若不修三密門、不行普賢行，得成佛者無有是處。既成佛已，於三密門、普賢行休息者，亦無是處。

冒地薩怛嚩野。菩薩義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冒地薩怛嚩野。菩薩義。

摩賀薩怛嚩野。大菩薩義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩賀薩怛嚩野。大菩薩義。

摩賀迦嚕抳迦野。大悲者，若歸命聖普賢菩薩，則十方諸佛菩薩悉皆加護。一切諸佛菩薩皆因修三密門、行普賢行得證聖果，是故尊貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩賀迦嚕抳迦野。大悲者，若歸命聖普賢菩薩，則十方諸佛菩薩悉皆加護。一切諸佛菩薩皆因修三密門、行普賢行得證聖果，是故尊貴。

怛儞也(二合)他。古云即說、所謂。已上文，歸命三寶、毘盧遮那佛、普賢菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怛儞也(二合)他。古云即說、所謂。已上文，歸命三寶、毘盧遮那佛、普賢菩薩。

枳穰娜鉢囉儞閉。顯句釋智燈義，密句釋智無所得以為方便，無智無得即成般若波羅蜜智燈，能照一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枳穰娜鉢囉儞閉。顯句釋智燈義，密句釋智無所得以為方便，無智無得即成般若波羅蜜智燈，能照一切佛法。

惡字，此惡字梵本是婀字，為隨文句便作惡呼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡字，此惡字梵本是婀字，為隨文句便作惡呼。

乞叉(二合)野句勢。顯釋無盡藏義，密句釋婀字一字為種子。婀字者，一切法本不生故。婀字是一切字之母，能生一切法。若能曉婀字門瑜伽相應，則得佛法無盡藏，則悟一切法本不生，猶如虛空一相清淨平等，即成無分別智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乞叉(二合)野句勢。顯釋無盡藏義，密句釋婀字一字為種子。婀字者，一切法本不生故。婀字是一切字之母，能生一切法。若能曉婀字門瑜伽相應，則得佛法無盡藏，則悟一切法本不生，猶如虛空一相清淨平等，即成無分別智也。

鉢囉(二合)底婆娜嚩底。顯句釋具辯才，密句釋於此句中取鉢囉(二合)一字為種子。鉢囉字者，般若波羅蜜無所得故，以無所得為方便，於後得智中悟一切法因緣生諸法故。由證一切法本不生故，獲得無盡佛法藏，於後得智中得四無礙解，說法自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢囉(二合)底婆娜嚩底。顯句釋具辯才，密句釋於此句中取鉢囉(二合)一字為種子。鉢囉字者，般若波羅蜜無所得故，以無所得為方便，於後得智中悟一切法因緣生諸法故。由證一切法本不生故，獲得無盡佛法藏，於後得智中得四無礙解，說法自在。

薩嚩沒馱嚩𡀔枳諦。顯句釋一切佛所觀察義，密句釋薩字一字為種子。薩字者，一切法平等義，能緣所緣平等平等，能取所取無所得故，則證真如，當於法流，無邊諸佛觀察護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩嚩沒馱嚩𡀔枳諦。顯句釋一切佛所觀察義，密句釋薩字一字為種子。薩字者，一切法平等義，能緣所緣平等平等，能取所取無所得故，則證真如，當於法流，無邊諸佛觀察護念。

喻誐跛哩儞澁跛(二合)寧。顯句釋瑜伽圓成義，密句釋喻字一字為種子。喻字者，一切乘無所得，若瑜伽觀智相應證得圓成，於諸乘中教理行果悉皆證得一真如法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻誐跛哩儞澁跛(二合)寧。顯句釋瑜伽圓成義，密句釋喻字一字為種子。喻字者，一切乘無所得，若瑜伽觀智相應證得圓成，於諸乘中教理行果悉皆證得一真如法性。

儼避(引)囉弩囉嚩誐(引)係。顯句釋甚深難測義，密句釋儼字一字為種子。儼字者，一切真如法無去無來，猶證真如海。實相般若不可以言詮，唯佛境界自覺聖智證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 儼避(引)囉弩囉嚩誐(引)係。顯句釋甚深難測義，密句釋儼字一字為種子。儼字者，一切真如法無去無來，猶證真如海。實相般若不可以言詮，唯佛境界自覺聖智證。

底哩野(二合)特嚩跛哩儞澁跛寧。顯句釋三世圓滿成就義，密句釋底哩野(三合，梵字是一字也)以此一字為種子。底哩野者，一切法真如平等自性成就，越恒河沙數。功德真如中，無過去未來現在妄分別不相應行蘊堅執惑亂有為之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 底哩野(二合)特嚩跛哩儞澁跛寧。顯句釋三世圓滿成就義，密句釋底哩野(三合，梵字是一字也)以此一字為種子。底哩野者，一切法真如平等自性成就，越恒河沙數。功德真如中，無過去未來現在妄分別不相應行蘊堅執惑亂有為之法。

冒地質多散惹娜儞。顯句釋能生菩提心義，密句釋冒字一字為種子。冒字者，一切法無縛義。若知自身中菩提心自性成就三世平等，猶若虛空離諸萬像，則知一切有情心及諸佛心如自心清淨，則生大悲深生矜愍，則起種種方便，令一切有情至於究竟，離苦解脫無解無縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冒地質多散惹娜儞。顯句釋能生菩提心義，密句釋冒字一字為種子。冒字者，一切法無縛義。若知自身中菩提心自性成就三世平等，猶若虛空離諸萬像，則知一切有情心及諸佛心如自心清淨，則生大悲深生矜愍，則起種種方便，令一切有情至於究竟，離苦解脫無解無縛。

薩嚩毘曬迦毘色訖諦。顯句釋一切灌灑得頂義，密句釋薩字一字為種子。薩字者，一切法無染無著義，由觀察自他及諸佛心同一真如，同體大悲，是故不染不著，則於空中一切如來法水灌頂，則獲三業加持，於無量修多羅藏說法自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩嚩毘曬迦毘色訖諦。顯句釋一切灌灑得頂義，密句釋薩字一字為種子。薩字者，一切法無染無著義，由觀察自他及諸佛心同一真如，同體大悲，是故不染不著，則於空中一切如來法水灌頂，則獲三業加持，於無量修多羅藏說法自在。

達摩娑誐囉三步諦。顯句釋法海出生義，密句釋達字一字為種子。達字者，一切法界無所得義，由住無所得心，阿賴耶識中俱生我執、俱生法執種子，以文殊大聖金剛利劍永截斷無餘義，則流出清淨法界等流教法，則成法海出生義。達字者，文殊師利菩薩種子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達摩娑誐囉三步諦。顯句釋法海出生義，密句釋達字一字為種子。達字者，一切法界無所得義，由住無所得心，阿賴耶識中俱生我執、俱生法執種子，以文殊大聖金剛利劍永截斷無餘義，則流出清淨法界等流教法，則成法海出生義。達字者，文殊師利菩薩種子。

阿暮伽室囉嚩儜。顯句釋阿暮伽，古釋不空義。今依聲明論釋，無間義。阿字一字為種子。阿字者，一切法本來寂靜、本來涅槃。由證此解脫法印，遍周法界及諸佛剎大集會中，於佛前所聞教法悉皆住持永不忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿暮伽室囉嚩儜。顯句釋阿暮伽，古釋不空義。今依聲明論釋，無間義。阿字一字為種子。阿字者，一切法本來寂靜、本來涅槃。由證此解脫法印，遍周法界及諸佛剎大集會中，於佛前所聞教法悉皆住持永不忘失。

摩訶三滿多跋捺囉步彌涅哩野諦。顯句釋出大普賢地義，密句釋摩字一字為種子。摩字者，一切法無我義。無我有二種：人無我、法無我。瑜伽者若證二無我，則出大普賢地，證毘盧遮那百福莊嚴圓滿清淨法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶三滿多跋捺囉步彌涅哩野諦。顯句釋出大普賢地義，密句釋摩字一字為種子。摩字者，一切法無我義。無我有二種：人無我、法無我。瑜伽者若證二無我，則出大普賢地，證毘盧遮那百福莊嚴圓滿清淨法身。

尾野(二合)羯囉拏跛哩鉢囉跛儞。顯句釋獲得記別義，古文授記義。密句釋尾野(二合)一字為種子。尾野字者，一切法遍滿不可得義，即知一切法自性寂靜、自性涅槃，能證所證皆同一性，不增不減，圓證法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尾野(二合)羯囉拏跛哩鉢囉跛儞。顯句釋獲得記別義，古文授記義。密句釋尾野(二合)一字為種子。尾野字者，一切法遍滿不可得義，即知一切法自性寂靜、自性涅槃，能證所證皆同一性，不增不減，圓證法界。

薩嚩悉馱娜麼塞訖哩(三合)諦。顯句釋一切成就者禮敬義。成就者，菩薩之異名。密句釋薩字一字為種子。薩字者，一切法無堅固義。念念四相遷流滅壞，薩字中有婀字，若證婀字門，本來不生不滅亦常恒堅固，喻若金剛心得自在，能現種種身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩嚩悉馱娜麼塞訖哩(三合)諦。顯句釋一切成就者禮敬義。成就者，菩薩之異名。密句釋薩字一字為種子。薩字者，一切法無堅固義。念念四相遷流滅壞，薩字中有婀字，若證婀字門，本來不生不滅亦常恒堅固，喻若金剛心得自在，能現種種身。

薩嚩冒地薩怛嚩(二合)散惹娜儞。顯句釋出生一切菩薩義，密句釋薩字一字為種子。薩字者，一切法無等義，由觀此字，心與般若平等平等，前剎那後剎那一相清淨，能生一切波羅蜜一切地，即名般若佛母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩嚩冒地薩怛嚩(二合)散惹娜儞。顯句釋出生一切菩薩義，密句釋薩字一字為種子。薩字者，一切法無等義，由觀此字，心與般若平等平等，前剎那後剎那一相清淨，能生一切波羅蜜一切地，即名般若佛母。

婆誐嚩底沒馱麼諦。顯句釋世尊佛母，婆伽梵男聲，婆伽嚩底女聲，二俱會意釋名世尊義。依聲明對敵釋不如是，婆伽者破義，梵能義，能破四魔名婆伽梵。又一釋薄阿梵，依聲論分字釋，薄名為破，阿梵具知，阿字云不有，亦云不無。佛由悟一切法不生不滅、不來不去、不一不異、不常不斷、不增不減，佛有如是功德故，名薄伽梵。又釋云薄伽梵具福智二種資糧。二種資糧者，婆誐嚩底女聲義，釋如前。密句釋婆字一字為種子。婆字者，一切法有不可得。有者，三有義。是故三界唯心，由心雜染有情雜染，由心清淨有情清淨。若依顯教，觀行般若作為生因顯因，能生一切佛菩薩，是故名佛母。從前即說、已後至佛母句，於瑜伽教中成普賢行十六行，如聲聞乘見道中十六行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆誐嚩底沒馱麼諦。顯句釋世尊佛母，婆伽梵男聲，婆伽嚩底女聲，二俱會意釋名世尊義。依聲明對敵釋不如是，婆伽者破義，梵能義，能破四魔名婆伽梵。又一釋薄阿梵，依聲論分字釋，薄名為破，阿梵具知，阿字云不有，亦云不無。佛由悟一切法不生不滅、不來不去、不一不異、不常不斷、不增不減，佛有如是功德故，名薄伽梵。又釋云薄伽梵具福智二種資糧。二種資糧者，婆誐嚩底女聲義，釋如前。密句釋婆字一字為種子。婆字者，一切法有不可得。有者，三有義。是故三界唯心，由心雜染有情雜染，由心清淨有情清淨。若依顯教，觀行般若作為生因顯因，能生一切佛菩薩，是故名佛母。從前即說、已後至佛母句，於瑜伽教中成普賢行十六行，如聲聞乘見道中十六行也。

阿囉嬭迦囉嬭阿囉拏迦囉嬭。婀字門一切法本不生。由知一切法本不生，即入一切法離塵，是故囉字門一切法離塵義。由知一切法離塵故，即入一切法無諍，是故嬭字門一切法無諍。由知一切法無諍故，即入一切法無造作，是故迦字門一切法無造作。由知一切法無造作故，即入一切法清淨，是故囉字門一切法清淨。由知一切法清淨故，即入一切法無諍，是故嬭字門一切法無諍。由知一切法無諍故，即入一切法本來寂靜，是故阿字門一切法本來寂靜。由知一切法本來寂靜故，即入一切法無垢，是故囉字門一切法無垢義。由知一切法無垢故，即入一切法無諍，是故拏字門一切法無諍。由知一切法無諍故，即入一切法無造作，是故迦字門一切法無造作。由知一切法無造作故，即入無分別智，是故囉字門一切法無分別。由知一切法無分別故，即入一切法無動，是故嬭字門一切法無動。由知一切法無動故，即證摩賀般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿囉嬭迦囉嬭阿囉拏迦囉嬭。婀字門一切法本不生。由知一切法本不生，即入一切法離塵，是故囉字門一切法離塵義。由知一切法離塵故，即入一切法無諍，是故嬭字門一切法無諍。由知一切法無諍故，即入一切法無造作，是故迦字門一切法無造作。由知一切法無造作故，即入一切法清淨，是故囉字門一切法清淨。由知一切法清淨故，即入一切法無諍，是故嬭字門一切法無諍。由知一切法無諍故，即入一切法本來寂靜，是故阿字門一切法本來寂靜。由知一切法本來寂靜故，即入一切法無垢，是故囉字門一切法無垢義。由知一切法無垢故，即入一切法無諍，是故拏字門一切法無諍。由知一切法無諍故，即入一切法無造作，是故迦字門一切法無造作。由知一切法無造作故，即入無分別智，是故囉字門一切法無分別。由知一切法無分別故，即入一切法無動，是故嬭字門一切法無動。由知一切法無動故，即證摩賀般若波羅蜜。

摩賀鉢囉枳穰播囉弭諦。顯句釋摩賀大慧到彼岸，證得大般若波羅蜜故，即依無住涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩賀鉢囉枳穰播囉弭諦。顯句釋摩賀大慧到彼岸，證得大般若波羅蜜故，即依無住涅槃。

娑嚩(二合引)賀(引)。顯句釋無住涅槃，則依無住涅槃乃至盡未來際，廣利樂無邊有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑嚩(二合引)賀(引)。顯句釋無住涅槃，則依無住涅槃乃至盡未來際，廣利樂無邊有情。