新譯仁王般若經陀羅尼念誦軌儀序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新譯仁王般若經陀羅尼念誦軌儀序

大興善寺翻經沙門慧靈述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺翻經沙門慧靈述

我皇帝聖德廣運、仁育群品，亦既纂曆吹大法螺，刊梵言之輕重，警迷徒之耳目。偉矣哉！迺辟興善寺大廣智三藏不空，與義學沙門良賁等一十四人，開府魚朝恩、翰林學士常袞等，去歲夏四月於南桃園再譯斯經。秋九月詔資聖西明百座敷闡，下紫微而五雲抱出、經長衢而萬姓作禮，阡郭充滿猶墻堵焉。稽緇衣、覽青史，自摩騰入漢、僧會遊矣，瑞法之來莫與京者。經云「若未來世有諸國王，建立正法護三寶者，我令五方菩薩往護其國令無災難。」又云「五菩薩自於佛前發弘誓言：『我有陀羅尼能加持擁護，是一切佛本所修行速疾之門。若人得聞一經於耳，所有罪障悉皆消滅，況復習誦而令通利。』佛即讚言：『若誦持此陀羅尼者，我及十方諸佛悉常擁護，諸惡鬼神敬之如佛，不久當得阿耨菩提。』」則知此陀羅尼，字母之根底、眾瑜伽之藪澤，如彼水木歸其本源，故菩薩演之、王者建之、黎人念之、諸佛讚之，俾爾昌而熾、俾爾福而利，於可以見聖人之心。其益既弘、其軌亦妙，苟于誠不克，曷降之以嘉？三藏是以譯具多之文，良賁法師乃受從簡素，始夫處所方便、終其觀行儀則，修為十門，第以位次，一一昭著庶無懵焉。凡我道俗將保厥躬遂求，願踐菩提之路、登仁壽之域者，何莫由斯之道哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皇帝聖德廣運、仁育群品，亦既纂曆吹大法螺，刊梵言之輕重，警迷徒之耳目。偉矣哉！迺辟興善寺大廣智三藏不空，與義學沙門良賁等一十四人，開府魚朝恩、翰林學士常袞等，去歲夏四月於南桃園再譯斯經。秋九月詔資聖西明百座敷闡，下紫微而五雲抱出、經長衢而萬姓作禮，阡郭充滿猶墻堵焉。稽緇衣、覽青史，自摩騰入漢、僧會遊矣，瑞法之來莫與京者。經云「若未來世有諸國王，建立正法護三寶者，我令五方菩薩往護其國令無災難。」又云「五菩薩自於佛前發弘誓言：『我有陀羅尼能加持擁護，是一切佛本所修行速疾之門。若人得聞一經於耳，所有罪障悉皆消滅，況復習誦而令通利。』佛即讚言：『若誦持此陀羅尼者，我及十方諸佛悉常擁護，諸惡鬼神敬之如佛，不久當得阿耨菩提。』」則知此陀羅尼，字母之根底、眾瑜伽之藪澤，如彼水木歸其本源，故菩薩演之、王者建之、黎人念之、諸佛讚之，俾爾昌而熾、俾爾福而利，於可以見聖人之心。其益既弘、其軌亦妙，苟于誠不克，曷降之以嘉？三藏是以譯具多之文，良賁法師乃受從簡素，始夫處所方便、終其觀行儀則，修為十門，第以位次，一一昭著庶無懵焉。凡我道俗將保厥躬遂求，願踐菩提之路、登仁壽之域者，何莫由斯之道哉。

仁王般若念誦法一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若念誦法一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時佛告波斯匿王：「今為王說仁王護國般若波羅蜜多持明之法。王當諦受，一心善聽。先明入道場儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告波斯匿王：「今為王說仁王護國般若波羅蜜多持明之法。王當諦受，一心善聽。先明入道場儀軌。

「若諸仁王為求息災，先須沐浴著新淨衣，若法行王者受近住戒。應起殷重大乘之心，欲求成就不惜身命，於無邊有情廣起悲願濟度之心，能如是者速得成就。入道場已，五體投地遍禮法界一切三寶，右膝著地懺悔三業一切罪障，勸十方佛轉正法輪，請諸如來久住於世，隨喜三乘所修福智，以我某甲所修功德悉皆迴向無上菩提，願共法界一切有情，所求悉地速得滿足。次結跏趺坐。如其闕緣不得澡浴，二手塗香發慇重心，結清淨印，兩手當心虛心合掌如未敷蓮華。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸仁王為求息災，先須沐浴著新淨衣，若法行王者受近住戒。應起殷重大乘之心，欲求成就不惜身命，於無邊有情廣起悲願濟度之心，能如是者速得成就。入道場已，五體投地遍禮法界一切三寶，右膝著地懺悔三業一切罪障，勸十方佛轉正法輪，請諸如來久住於世，隨喜三乘所修福智，以我某甲所修功德悉皆迴向無上菩提，願共法界一切有情，所求悉地速得滿足。次結跏趺坐。如其闕緣不得澡浴，二手塗香發慇重心，結清淨印，兩手當心虛心合掌如未敷蓮華。誦真言曰：

「唵娑嚩(二合)婆(引)嚩輸(入)鐸(引)薩嚩達磨(引)娑嚩(二合)婆嚩輸度撼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵娑嚩(二合)婆(引)嚩輸(入)鐸(引)薩嚩達磨(引)娑嚩(二合)婆嚩輸度撼」

「誦此真言三遍。正誦之時，運心廣布一切諸法本來清淨，是故我身亦悉清淨。即閉目運想，遍滿虛空一切諸佛菩薩道場眾會，執持種種上妙香花，三業至誠頭面禮敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言三遍。正誦之時，運心廣布一切諸法本來清淨，是故我身亦悉清淨。即閉目運想，遍滿虛空一切諸佛菩薩道場眾會，執持種種上妙香花，三業至誠頭面禮敬。」

第一結佛部三昧耶印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一結佛部三昧耶印

「兩手當心，內相叉作拳，並竪二大拇指。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩手當心，內相叉作拳，並竪二大拇指。誦真言曰：

「唵爾那爾迦娑嚩(二合引)訶(去引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵爾那爾迦娑嚩(二合引)訶(去引)」

「不出聲誦此真言三遍，下皆准知，於頂上散。由結此印契、誦此佛部三昧耶真言故，十方法界一切諸佛悉皆雲集遍滿虛空，加持行者離諸障惱、三業清淨，所修行願速得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不出聲誦此真言三遍，下皆准知，於頂上散。由結此印契、誦此佛部三昧耶真言故，十方法界一切諸佛悉皆雲集遍滿虛空，加持行者離諸障惱、三業清淨，所修行願速得成就。」

第二結諸菩薩部三昧耶印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二結諸菩薩部三昧耶印

「兩手當心如前作拳，左大拇指屈於掌中。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩手當心如前作拳，左大拇指屈於掌中。誦真言曰：

「唵阿(引)嚧(引)力迦娑嚩(二合)訶(去)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿(引)嚧(引)力迦娑嚩(二合)訶(去)」

「準前誦三遍，於頂上散。由結此印契、誦此諸菩薩部三昧耶真言故，即得觀自在菩薩等十方法界一切菩薩悉皆雲集遍滿虛空，加持行法行者三業清淨無諸災難，謂諸菩薩承本悲願令所求者皆悉滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「準前誦三遍，於頂上散。由結此印契、誦此諸菩薩部三昧耶真言故，即得觀自在菩薩等十方法界一切菩薩悉皆雲集遍滿虛空，加持行法行者三業清淨無諸災難，謂諸菩薩承本悲願令所求者皆悉滿足。」

第三結金剛部三昧耶印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三結金剛部三昧耶印

「右如前印，舒左大拇指，屈右大拇指於掌中。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右如前印，舒左大拇指，屈右大拇指於掌中。誦真言曰：

「唵嚩日囉(二合)地力迦娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)地力迦娑嚩(二合引)訶」

「准前誦三遍，於頂上散。由結此印契、誦金剛部三昧耶真言故，即得十方法界一切金剛現威怒身，如雲而集滿虛空界，加持行法行者三業堅固猶如金剛，謂彼聖者承佛威神以自願力，大則護持國界令無災難，小則乃至一身令無諸厄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「准前誦三遍，於頂上散。由結此印契、誦金剛部三昧耶真言故，即得十方法界一切金剛現威怒身，如雲而集滿虛空界，加持行法行者三業堅固猶如金剛，謂彼聖者承佛威神以自願力，大則護持國界令無災難，小則乃至一身令無諸厄。」

第四結護身印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四結護身印

「又用三部所結印契，及誦真言五處加持，謂額、左肩、右肩、心、喉五處，於頂上散，即成被金剛堅固甲冑。由此加持，遍行者身威光赫𭴢，一切諸魔作障惱者眼不敢覩疾走而去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又用三部所結印契，及誦真言五處加持，謂額、左肩、右肩、心、喉五處，於頂上散，即成被金剛堅固甲冑。由此加持，遍行者身威光赫𭴢，一切諸魔作障惱者眼不敢覩疾走而去。」

第五結辟除印及金剛方隅寶界印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五結辟除印及金剛方隅寶界印

「右以前金剛部印契，誦彼真言繞壇左轉三匝，即能辟除大力諸魔，隨佛菩薩若有隱者遠去他界。隨心大小右轉三匝，即成金剛方隅寶界，諸佛菩薩尚不違越，況障惱者能得其便。於頂上散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右以前金剛部印契，誦彼真言繞壇左轉三匝，即能辟除大力諸魔，隨佛菩薩若有隱者遠去他界。隨心大小右轉三匝，即成金剛方隅寶界，諸佛菩薩尚不違越，況障惱者能得其便。於頂上散。」

第六結請聖眾降壇印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六結請聖眾降壇印

「右用前三部印契及誦真言，以大拇指向身招請，三遍三招。即前滿空三部聖眾，各依本位不相障礙寂然而住。頂上散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右用前三部印契及誦真言，以大拇指向身招請，三遍三招。即前滿空三部聖眾，各依本位不相障礙寂然而住。頂上散。」

第七獻閼伽香水印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七獻閼伽香水印

「右以兩手持捧摩尼寶器盛香水，置於眉間，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右以兩手持捧摩尼寶器盛香水，置於眉間，誦真言曰：

「唵嚩日囉(二合引)娜迦吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合引)娜迦吽(引)」

「準上誦三遍。運心廣布，次第普浴一切聖眾。於頂上散。由獻閼伽故，從勝解行地乃至法雲地，於地地中十方法界諸佛菩薩皆悉加護，諸佛灌頂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「準上誦三遍。運心廣布，次第普浴一切聖眾。於頂上散。由獻閼伽故，從勝解行地乃至法雲地，於地地中十方法界諸佛菩薩皆悉加護，諸佛灌頂。」

第八獻寶座印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八獻寶座印

「右以兩手當心虛心合掌，二大拇指及二小指相附少屈，餘之六指各散微屈，如開敷蓮華。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右以兩手當心虛心合掌，二大拇指及二小指相附少屈，餘之六指各散微屈，如開敷蓮華。真言曰：

「唵迦磨攞娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迦磨攞娑嚩(二合引)訶」

「由結印契及誦真言，所獻寶座令諸聖眾皆如實受用，則令行法行者至果位中獲得金剛堅固寶座。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結印契及誦真言，所獻寶座令諸聖眾皆如實受用，則令行法行者至果位中獲得金剛堅固寶座。」

第九結普供養印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九結普供養印

「右以兩手合掌，五指互交，以右押左，置於心上。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右以兩手合掌，五指互交，以右押左，置於心上。誦真言曰：

「娜莫三曼多沒馱(引)南(引)薩嚩他欠(平)烏娜誐(二合)諦薩頗(二合)囉呬(引)𤚥誐誐曩(上)劍娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫三曼多沒馱(引)南(引)薩嚩他欠(平)烏娜誐(二合)諦薩頗(二合)囉呬(引)𤚥誐誐曩(上)劍娑嚩(二合引)訶」

「由結此印、誦真言故，蓮心廣布周遍法界諸佛菩薩道場海會，普雨一切諸供養具。初誦一遍，塵沙寶器滿盛塗香普塗聖眾。誦第二遍，種種花鬘普遍莊嚴。誦第三遍，燒種種香普遍供養。誦第四遍，雨諸天中上妙飲食，置於寶器普遍供養。誦第五遍，雨諸摩尼以為燈明，普遍供養諸佛菩薩。由誦真言加持力故，所獻香等於諸海會悉皆真實，聖眾受用，行法行者於當來世常獲是報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結此印、誦真言故，蓮心廣布周遍法界諸佛菩薩道場海會，普雨一切諸供養具。初誦一遍，塵沙寶器滿盛塗香普塗聖眾。誦第二遍，種種花鬘普遍莊嚴。誦第三遍，燒種種香普遍供養。誦第四遍，雨諸天中上妙飲食，置於寶器普遍供養。誦第五遍，雨諸摩尼以為燈明，普遍供養諸佛菩薩。由誦真言加持力故，所獻香等於諸海會悉皆真實，聖眾受用，行法行者於當來世常獲是報。」

第十結般若波羅蜜多根本印 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十結般若波羅蜜多根本印

「又以兩手背相附，收二頭指，以二小指屈於掌中，以大拇指各押二指頭，置於心上。誦經中陀羅尼七遍。由結此印、誦陀羅尼故，行法行者自身即便變成般若波羅蜜多菩薩，而為一切諸佛之母。其菩薩像，結跏趺坐白蓮華上，身黃金色，眾寶瓔珞遍身莊嚴，首戴寶冠，繫冠白繒兩邊垂下。左手當心持般若梵夾，右手當乳作說法印，以大拇指押無名指頭。即想菩薩從頂至足身諸毛孔流出光明，作種種色遍滿法界，一一光中化無量佛，遍虛空界諸世界中普為眾生當根宣說般若波羅蜜多甚深之法，皆令悟解。住三摩地行法行王作此觀已，頂上散印，手持數珠置於掌中，合掌當心。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以兩手背相附，收二頭指，以二小指屈於掌中，以大拇指各押二指頭，置於心上。誦經中陀羅尼七遍。由結此印、誦陀羅尼故，行法行者自身即便變成般若波羅蜜多菩薩，而為一切諸佛之母。其菩薩像，結跏趺坐白蓮華上，身黃金色，眾寶瓔珞遍身莊嚴，首戴寶冠，繫冠白繒兩邊垂下。左手當心持般若梵夾，右手當乳作說法印，以大拇指押無名指頭。即想菩薩從頂至足身諸毛孔流出光明，作種種色遍滿法界，一一光中化無量佛，遍虛空界諸世界中普為眾生當根宣說般若波羅蜜多甚深之法，皆令悟解。住三摩地行法行王作此觀已，頂上散印，手持數珠置於掌中，合掌當心。誦真言曰：

「唵尾嚧者那(引)麼攞娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾嚧者那(引)麼攞娑嚩(二合引)訶(引)」

「誦此三遍加持數珠頂上戴已，然後當心，左手承珠右手移珠，念念相應住佛母三昧，觀心莫間斷，誦一百八遍或二十一遍。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此三遍加持數珠頂上戴已，然後當心，左手承珠右手移珠，念念相應住佛母三昧，觀心莫間斷，誦一百八遍或二十一遍。誦真言曰：

「娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)夜野(一) 娜莫(引)阿哩夜(二合)吠(無蓋反)𡀔者娜野(二) 怛他(引)櫱多(引)夜囉訶(二合)諦(三) 三貌三沒馱(引)野(四) 娜莫阿(引)哩野(二合)(五) 三滿多跋捺囉(二合引)野(六) 冐地薩怛嚩(二合引)野(七) 摩賀薩怛嚩(二合引)野(八) 摩賀迦(引)嚕抳迦(引)野(九) 怛儞野(二合)他(十)(引) 枳穰(二合)娜鉢囉(二合)儞(引)閉(十一) 惡乞叉(二合)野句勢(十二) 鉢囉(二合)底婆(引)娜嚩底(十三) 薩嚩沒馱(引)嚩路枳諦(十四) 喻誐跛哩儞澁跛(二合)寧(十五) 儼避(引)囉努囉嚩誐(引)係(十六) 底哩野(三合)特嚩(二合)(十七) 跛哩儞澁跛(二合)寧(十八) 冐地質多散惹娜儞(十九) 薩嚩(引)毘曬迦(引)毘色訖諦(二合)(二十) 達磨娑(引)誐囉三步諦(二十一) 阿慕伽室囉(二合)嚩儜(二十二) 摩賀三滿多跋捺囉(二合)步彌(二十三) 涅(奴逸反)哩野(二合)諦(二十四) 尾野(二合)羯囉拏(二十五) 跛哩鉢囉(二合)跛儞(二十六) 薩嚩悉馱(二十七) 娜麼塞訖哩(二合)諦(二十八) 薩嚩冒地薩怛嚩(二合)(二十九) 散惹娜儞(三十) 婆誐嚩底(丁以反引)(三十一) 沒馱(引)麼諦(三十二) 阿囉嬭迦囉嬭(三十三) 阿囉拏迦囉嬭(三十四) 摩賀鉢囉(二合)枳穰(二合)(三十五) 播囉弭諦娑嚩(二合引)賀(三十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)夜野(一) 娜莫(引)阿哩夜(二合)吠(無蓋反)𡀔者娜野(二) 怛他(引)櫱多(引)夜囉訶(二合)諦(三) 三貌三沒馱(引)野(四) 娜莫阿(引)哩野(二合)(五) 三滿多跋捺囉(二合引)野(六) 冐地薩怛嚩(二合引)野(七) 摩賀薩怛嚩(二合引)野(八) 摩賀迦(引)嚕抳迦(引)野(九) 怛儞野(二合)他(十)(引) 枳穰(二合)娜鉢囉(二合)儞(引)閉(十一) 惡乞叉(二合)野句勢(十二) 鉢囉(二合)底婆(引)娜嚩底(十三) 薩嚩沒馱(引)嚩路枳諦(十四) 喻誐跛哩儞澁跛(二合)寧(十五) 儼避(引)囉努囉嚩誐(引)係(十六) 底哩野(三合)特嚩(二合)(十七) 跛哩儞澁跛(二合)寧(十八) 冐地質多散惹娜儞(十九) 薩嚩(引)毘曬迦(引)毘色訖諦(二合)(二十) 達磨娑(引)誐囉三步諦(二十一) 阿慕伽室囉(二合)嚩儜(二十二) 摩賀三滿多跋捺囉(二合)步彌(二十三) 涅(奴逸反)哩野(二合)諦(二十四) 尾野(二合)羯囉拏(二十五) 跛哩鉢囉(二合)跛儞(二十六) 薩嚩悉馱(二十七) 娜麼塞訖哩(二合)諦(二十八) 薩嚩冒地薩怛嚩(二合)(二十九) 散惹娜儞(三十) 婆誐嚩底(丁以反引)(三十一) 沒馱(引)麼諦(三十二) 阿囉嬭迦囉嬭(三十三) 阿囉拏迦囉嬭(三十四) 摩賀鉢囉(二合)枳穰(二合)(三十五) 播囉弭諦娑嚩(二合引)賀(三十六)」

「如是依前至心誦念，遍數足已即頂戴數珠置於本處。結三摩地印，橫舒兩手以右押左，置於臍下，端身閉目頭少微屈，專注心上，諦觀圓明鏡智上縱廣一肘漸遍法界。布字行列右旋，次第觀一一字光明徹照，從外向內至於地字，從內向外漸觀諸字，周而復始。至第三遍心善寂定，了了分明觀所詮義不生不滅一一平等，皆遍法界非動非靜，定慧雙運永離諸相，即是般若波羅蜜多三摩地觀。從此却結般若波羅蜜多印，誦陀羅尼七遍，於頂上散。次結普供養印，如前運心次第供養。對聖眾前，以向所修所生功德，盡將資益所求諸願，為國為家利他滿足，然後迴施眾生、迴嚴淨土、迴向實際、迴求無上菩提，願共有情速至彼岸。次結前結界印，誦前真言三遍左轉，即成解界。次結前三部印，誦前真言三遍，皆以大拇指向外撥之，即成發遣聖眾各歸本土。行者作禮而去，如常經行、受持讀誦大乘，勿散動也。如是五更至於晨朝以為初時，從日午後至於未時為第二時，從黃昏後至於中夜為第三時，從中夜後至於五更為第四時。如是時中各依本數精勤不怠，一切他敵自然降伏、一切災難永不復生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是依前至心誦念，遍數足已即頂戴數珠置於本處。結三摩地印，橫舒兩手以右押左，置於臍下，端身閉目頭少微屈，專注心上，諦觀圓明鏡智上縱廣一肘漸遍法界。布字行列右旋，次第觀一一字光明徹照，從外向內至於地字，從內向外漸觀諸字，周而復始。至第三遍心善寂定，了了分明觀所詮義不生不滅一一平等，皆遍法界非動非靜，定慧雙運永離諸相，即是般若波羅蜜多三摩地觀。從此却結般若波羅蜜多印，誦陀羅尼七遍，於頂上散。次結普供養印，如前運心次第供養。對聖眾前，以向所修所生功德，盡將資益所求諸願，為國為家利他滿足，然後迴施眾生、迴嚴淨土、迴向實際、迴求無上菩提，願共有情速至彼岸。次結前結界印，誦前真言三遍左轉，即成解界。次結前三部印，誦前真言三遍，皆以大拇指向外撥之，即成發遣聖眾各歸本土。行者作禮而去，如常經行、受持讀誦大乘，勿散動也。如是五更至於晨朝以為初時，從日午後至於未時為第二時，從黃昏後至於中夜為第三時，從中夜後至於五更為第四時。如是時中各依本數精勤不怠，一切他敵自然降伏、一切災難永不復生。」

爾時波斯匿王聞佛說已，即從坐起，作禮圍繞，歡喜踊躍信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波斯匿王聞佛說已，即從坐起，作禮圍繞，歡喜踊躍信受奉行。