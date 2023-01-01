大方等大雲經請雨品第六十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方等大雲經請雨品第六十四

周宇文氏天竺三藏闍那耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周宇文氏天竺三藏闍那耶舍譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在難陀優波難陀龍王宮中大威德摩尼寶藏雲輪輦上，與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾，復有大龍王等，其名曰：難陀龍王、優波難陀龍王、娑伽羅龍王、阿耨達多龍王、摩那斯龍王、婆樓那龍王、德叉迦龍王、提頭賴吒龍王、婆修羈龍王、目真隣陀龍王、伊羅跋那龍王、分陀羅龍王、威光龍王、善威龍王、電冠龍王、大摩尼寶髻龍王、摩尼珠髻龍王、光頂龍王、帝釋峯仗龍王、帝釋幢龍王、帝釋仗龍王、閻浮幢龍王、善和龍王、大輪龍王、大蛇龍王、火光味龍王、月曜龍王、慧威龍王、善現龍王、善見龍王、善住龍王、摩尼瓔龍王、興雲龍王、持雨龍王、大忿吒聲龍王、小忿吒聲龍王、奮迅龍王、大頂龍王、深聲龍王、大聲龍王、大雄猛龍王、優波羅龍王、大步龍王、螺髮龍王、質多羅仙龍王、持大索龍王、伊羅樹葉龍王、先發言龍王、驢耳龍王、商佉龍王、達陀羅龍王、優婆達陀羅龍王、和靜龍王、安靜龍王、毒蛇龍王、大毒蛇龍王、大力龍王、呼律龍王、阿波羅羅龍王、灆佛龍王、金彌賒龍王、烏色龍王、因陀羅仙龍王、那茶龍王、優波那茶龍王、金復羅龍王、陀毘茶龍王、端正龍王、象耳龍王、猛利龍王、黃目龍王、電光龍王、大電光龍王、天力龍王、金婆羅龍王、妙蓋龍王、甘露龍王、得道泉龍王、琉璃光龍王、金髮龍王、金光龍王、月光相龍王、日光龍王、始興龍王、牛頭龍王、白相龍王、黑相龍王、耶摩龍王、沙彌龍王、門籌迦龍王、僧伽茶龍王、尼民陀羅龍王、持地龍王、千頭龍王、摩尼頂龍王、滿願龍王、細雨龍王、須彌那龍王、瞿波羅龍王、仁德龍王、善行龍王、宿德龍王、蛟龍王、蛟頭龍王、持毒龍王、蛇身龍王、蓮華龍王、大尾龍王、騰轉龍王、可畏龍王、善光龍王、五頭龍王、婆利羅龍王、妙車龍王、優多羅龍王、長尾龍王、大頭龍王、賓比迦龍王、醜相龍王、馬形龍王、三頭龍王、龍仙龍王、大威龍王、火德龍王、恐人龍王、炎光龍王、七頭龍王、現大身龍王、愛現龍王、大惡龍王、淨威龍王、妙眼龍王、大毒龍王、炎肩龍王、火害龍王、急德龍王、寶雲龍王、大雲龍王、帝釋光龍王、波陀波龍王、月雲龍王、海雲龍王、大香華龍王、華出龍王、赤目龍王、大相幢龍王、大雲藏龍王、降雪龍王、威德藏龍王、雲戟龍王、持夜龍王、降雨龍王、雲雨龍王、大雨龍王、火光龍王、雲王龍王、無瞋龍王、鳩鳩婆龍王、那伽首羅龍王、闍隣提龍王、雲蓋龍王、應祁羅目佉龍王、威德龍王、雲生龍王、無盡步龍王、妙相龍王、大身龍王、大腹龍王、安審龍王、丈夫龍王、歌歌那龍王、欝頭羅龍王、猛毒龍王、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在難陀優波難陀龍王宮中大威德摩尼寶藏雲輪輦上，與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾，復有大龍王等，其名曰：難陀龍王、優波難陀龍王、娑伽羅龍王、阿耨達多龍王、摩那斯龍王、婆樓那龍王、德叉迦龍王、提頭賴吒龍王、婆修羈龍王、目真隣陀龍王、伊羅跋那龍王、分陀羅龍王、威光龍王、善威龍王、電冠龍王、大摩尼寶髻龍王、摩尼珠髻龍王、光頂龍王、帝釋峯仗龍王、帝釋幢龍王、帝釋仗龍王、閻浮幢龍王、善和龍王、大輪龍王、大蛇龍王、火光味龍王、月曜龍王、慧威龍王、善現龍王、善見龍王、善住龍王、摩尼瓔龍王、興雲龍王、持雨龍王、大忿吒聲龍王、小忿吒聲龍王、奮迅龍王、大頂龍王、深聲龍王、大聲龍王、大雄猛龍王、優波羅龍王、大步龍王、螺髮龍王、質多羅仙龍王、持大索龍王、伊羅樹葉龍王、先發言龍王、驢耳龍王、商佉龍王、達陀羅龍王、優婆達陀羅龍王、和靜龍王、安靜龍王、毒蛇龍王、大毒蛇龍王、大力龍王、呼律龍王、阿波羅羅龍王、灆佛龍王、金彌賒龍王、烏色龍王、因陀羅仙龍王、那茶龍王、優波那茶龍王、金復羅龍王、陀毘茶龍王、端正龍王、象耳龍王、猛利龍王、黃目龍王、電光龍王、大電光龍王、天力龍王、金婆羅龍王、妙蓋龍王、甘露龍王、得道泉龍王、琉璃光龍王、金髮龍王、金光龍王、月光相龍王、日光龍王、始興龍王、牛頭龍王、白相龍王、黑相龍王、耶摩龍王、沙彌龍王、門籌迦龍王、僧伽茶龍王、尼民陀羅龍王、持地龍王、千頭龍王、摩尼頂龍王、滿願龍王、細雨龍王、須彌那龍王、瞿波羅龍王、仁德龍王、善行龍王、宿德龍王、蛟龍王、蛟頭龍王、持毒龍王、蛇身龍王、蓮華龍王、大尾龍王、騰轉龍王、可畏龍王、善光龍王、五頭龍王、婆利羅龍王、妙車龍王、優多羅龍王、長尾龍王、大頭龍王、賓比迦龍王、醜相龍王、馬形龍王、三頭龍王、龍仙龍王、大威龍王、火德龍王、恐人龍王、炎光龍王、七頭龍王、現大身龍王、愛現龍王、大惡龍王、淨威龍王、妙眼龍王、大毒龍王、炎肩龍王、火害龍王、急德龍王、寶雲龍王、大雲龍王、帝釋光龍王、波陀波龍王、月雲龍王、海雲龍王、大香華龍王、華出龍王、赤目龍王、大相幢龍王、大雲藏龍王、降雪龍王、威德藏龍王、雲戟龍王、持夜龍王、降雨龍王、雲雨龍王、大雨龍王、火光龍王、雲王龍王、無瞋龍王、鳩鳩婆龍王、那伽首羅龍王、闍隣提龍王、雲蓋龍王、應祁羅目佉龍王、威德龍王、雲生龍王、無盡步龍王、妙相龍王、大身龍王、大腹龍王、安審龍王、丈夫龍王、歌歌那龍王、欝頭羅龍王、猛毒龍王、

妙聲龍王、甘露堅龍王、大散雨龍王、礫聲龍王、雷相擊聲龍王、鼓震聲龍王、注甘露龍王、天帝鼓龍王、霹靂音龍王、首羅仙龍王、那羅延龍王、涸水龍王、毘迦吒龍王，如是等一切大龍王眾而為上首，復有八萬四千百千億那由他諸龍皆來會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙聲龍王、甘露堅龍王、大散雨龍王、礫聲龍王、雷相擊聲龍王、鼓震聲龍王、注甘露龍王、天帝鼓龍王、霹靂音龍王、首羅仙龍王、那羅延龍王、涸水龍王、毘迦吒龍王，如是等一切大龍王眾而為上首，復有八萬四千百千億那由他諸龍皆來會坐。

時彼一切諸龍王等從座而起，各整衣服右膝著地，向佛合掌，以無量無邊阿僧祇種種微妙華香、塗香末香、華冠衣服、寶幢幡蓋、龍華寶貫、真珠瓔珞、寶華繒綵、真珠羅網覆如來上，作眾妓樂擊掌歌讚，起大殷重奇特之心，遶百千匝却住一面。住一面已，咸發願言：「願一切世界海微塵等身海、一切諸佛菩薩眾海、過一切世界海、已過所有一切地水火風微塵等所有一切色明微塵數海、已過無量不思議無等不可說阿僧祇數諸身海、一一身中化作無量阿僧祇諸手海雲，遍滿十方，一一微塵分中一切供養海雲遍滿十方，供養一切諸佛菩薩眾海，恒不斷絕。如是無量不可思議無等不可說阿僧祇普賢行身海雲，遍滿虛空住持不絕。如菩薩身海雲，一切輪相海雲、一切寶冠海雲、一切大明寶藏輦海雲、一切末香樹藏海雲、一切香煙現諸色海雲、一切音樂聲海雲、一切香樹海雲，如是無量不可思議無等無數不可說阿僧祇一切供養海雲，遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。一切莊嚴境界電光藏摩尼王海雲，遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。一切普明寶雨莊嚴摩尼王海雲、一切寶光炎順佛音聲摩尼王海雲、一切佛法音聲遍滿摩尼寶王海雲、一切普門光明寶化佛海雲、一切眾光明莊嚴顯現不絕摩尼寶王海雲、一切光炎順佛聖行摩尼寶王海雲、一切顯現如來不可思議佛剎殿光明摩尼王海雲、一切妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲，如是一切諸寶光色，遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。一切不壞妙寶香華輦海雲、一切無邊色摩尼寶王莊嚴輦海雲、一切寶燈香炎輦海雲、一切真珠妙色輦海雲、一切華臺輦海雲、一切寶冠莊嚴輦海雲、一切十方光炎遍滿莊嚴不絕寶藏輦海雲、一切無邊顯現勝寶莊嚴輦海雲、一切遍滿妙莊嚴輦海雲、一切門欄華鈴羅網輦海雲，如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼一切諸龍王等從座而起，各整衣服右膝著地，向佛合掌，以無量無邊阿僧祇種種微妙華香、塗香末香、華冠衣服、寶幢幡蓋、龍華寶貫、真珠瓔珞、寶華繒綵、真珠羅網覆如來上，作眾妓樂擊掌歌讚，起大殷重奇特之心，遶百千匝却住一面。住一面已，咸發願言：「願一切世界海微塵等身海、一切諸佛菩薩眾海、過一切世界海、已過所有一切地水火風微塵等所有一切色明微塵數海、已過無量不思議無等不可說阿僧祇數諸身海、一一身中化作無量阿僧祇諸手海雲，遍滿十方，一一微塵分中一切供養海雲遍滿十方，供養一切諸佛菩薩眾海，恒不斷絕。如是無量不可思議無等不可說阿僧祇普賢行身海雲，遍滿虛空住持不絕。如菩薩身海雲，一切輪相海雲、一切寶冠海雲、一切大明寶藏輦海雲、一切末香樹藏海雲、一切香煙現諸色海雲、一切音樂聲海雲、一切香樹海雲，如是無量不可思議無等無數不可說阿僧祇一切供養海雲，遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。一切莊嚴境界電光藏摩尼王海雲，遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。一切普明寶雨莊嚴摩尼王海雲、一切寶光炎順佛音聲摩尼王海雲、一切佛法音聲遍滿摩尼寶王海雲、一切普門光明寶化佛海雲、一切眾光明莊嚴顯現不絕摩尼寶王海雲、一切光炎順佛聖行摩尼寶王海雲、一切顯現如來不可思議佛剎殿光明摩尼王海雲、一切妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲，如是一切諸寶光色，遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。一切不壞妙寶香華輦海雲、一切無邊色摩尼寶王莊嚴輦海雲、一切寶燈香炎輦海雲、一切真珠妙色輦海雲、一切華臺輦海雲、一切寶冠莊嚴輦海雲、一切十方光炎遍滿莊嚴不絕寶藏輦海雲、一切無邊顯現勝寶莊嚴輦海雲、一切遍滿妙莊嚴輦海雲、一切門欄華鈴羅網輦海雲，如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。

「一切妙金寶瓔珞藏師子座海雲、一切華明妙色藏師子座海雲、一切紺摩尼閻浮檀妙色蓮華藏師子座海雲、一切摩尼燈蓮華藏師子座海雲、一切摩尼寶幢火色妙花藏師子座海雲、一切寶莊嚴妙色蓮華藏師子座海雲、一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲、一切樂見無盡炎光蓮華藏師子座海雲、一切寶光普照蓮華藏師子座海雲、一切佛音聲蓮華光藏師子座海雲，如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切妙金寶瓔珞藏師子座海雲、一切華明妙色藏師子座海雲、一切紺摩尼閻浮檀妙色蓮華藏師子座海雲、一切摩尼燈蓮華藏師子座海雲、一切摩尼寶幢火色妙花藏師子座海雲、一切寶莊嚴妙色蓮華藏師子座海雲、一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲、一切樂見無盡炎光蓮華藏師子座海雲、一切寶光普照蓮華藏師子座海雲、一切佛音聲蓮華光藏師子座海雲，如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。

「復出一切妙香摩尼樹海雲、一切葉周匝合掌出香氣樹海雲、一切莊嚴現無邊明色樹海雲、一切華雲出寶樹海雲、一切出無邊莊嚴藏樹海雲、一切寶輪炎電樹海雲、一切示現菩薩半身出栴檀末樹海雲、一切不可思識無邊樹神莊嚴菩薩道場樹海雲、一切寶衣藏日電光明樹海雲、一切遍出真妙音聲喜見樹海雲，有如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切妙香摩尼樹海雲、一切葉周匝合掌出香氣樹海雲、一切莊嚴現無邊明色樹海雲、一切華雲出寶樹海雲、一切出無邊莊嚴藏樹海雲、一切寶輪炎電樹海雲、一切示現菩薩半身出栴檀末樹海雲、一切不可思識無邊樹神莊嚴菩薩道場樹海雲、一切寶衣藏日電光明樹海雲、一切遍出真妙音聲喜見樹海雲，有如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。

「復出一切無邊寶色蓮華藏師子座海雲、一切周匝摩尼王電藏師子座海雲、一切瓔珞莊嚴藏師子座海雲、一切妙寶冠燈炎藏師子座海雲、一切圓音出寶雨藏師子座海雲、一切華冠香華寶藏師子座海雲、一切佛座現莊嚴摩尼王藏師子座海雲、一切欄楯垂瓔珞莊嚴藏師子座海雲、一切摩尼寶樹枝葉末香藏師子座海雲、一切妙香寶鈴羅網普莊嚴日電藏師子座海雲，有如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切無邊寶色蓮華藏師子座海雲、一切周匝摩尼王電藏師子座海雲、一切瓔珞莊嚴藏師子座海雲、一切妙寶冠燈炎藏師子座海雲、一切圓音出寶雨藏師子座海雲、一切華冠香華寶藏師子座海雲、一切佛座現莊嚴摩尼王藏師子座海雲、一切欄楯垂瓔珞莊嚴藏師子座海雲、一切摩尼寶樹枝葉末香藏師子座海雲、一切妙香寶鈴羅網普莊嚴日電藏師子座海雲，有如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。

「復出一切如意摩尼寶王帳海雲、一切因陀羅寶華臺諸華莊嚴帳海雲、一切香摩尼帳海雲、一切寶燈炎相帳海雲、一切佛神力出聲摩尼寶王帳海雲、一切顯現摩尼妙衣諸光莊嚴帳海雲、一切華光炎寶帳海雲、一切羅網妙鈴出聲遍滿帳海雲、一切無盡妙色摩尼珠臺蓮華羅網帳海雲、一切金花臺火光寶幢帳海雲、一切不可思議莊嚴諸光瓔珞帳海雲，如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切如意摩尼寶王帳海雲、一切因陀羅寶華臺諸華莊嚴帳海雲、一切香摩尼帳海雲、一切寶燈炎相帳海雲、一切佛神力出聲摩尼寶王帳海雲、一切顯現摩尼妙衣諸光莊嚴帳海雲、一切華光炎寶帳海雲、一切羅網妙鈴出聲遍滿帳海雲、一切無盡妙色摩尼珠臺蓮華羅網帳海雲、一切金花臺火光寶幢帳海雲、一切不可思議莊嚴諸光瓔珞帳海雲，如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。

「復出一切雜妙摩尼寶蓋海雲、一切無量光明莊嚴華蓋海雲、一切無邊色真珠藏蓋海雲、一切佛菩薩慈門音摩尼王蓋海雲、一切妙色寶炎華冠蓋海雲、一切寶光明莊嚴垂鈴羅網蓋海雲、一切摩尼樹枝瓔珞蓋海雲、一切日照明徹炎摩尼王諸香煙蓋海雲、一切栴檀末藏普熏蓋海雲、一切極佛境界電光炎莊嚴普遍蓋海雲，如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切雜妙摩尼寶蓋海雲、一切無量光明莊嚴華蓋海雲、一切無邊色真珠藏蓋海雲、一切佛菩薩慈門音摩尼王蓋海雲、一切妙色寶炎華冠蓋海雲、一切寶光明莊嚴垂鈴羅網蓋海雲、一切摩尼樹枝瓔珞蓋海雲、一切日照明徹炎摩尼王諸香煙蓋海雲、一切栴檀末藏普熏蓋海雲、一切極佛境界電光炎莊嚴普遍蓋海雲，如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。

「復出一切寶明輪海雲、一切寶炎相光輪海雲、一切華雲炎光輪海雲、一切佛化寶光明輪海雲、一切佛剎現入光輪海雲、一切佛境界普門音寶枝光輪海雲、一切琉璃寶性摩尼王炎光輪海雲、一切眾生念時現色相光輪海雲、一切佛妙願生大震聲光輪海雲、一切化眾生眾會音摩尼王光輪海雲，如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切寶明輪海雲、一切寶炎相光輪海雲、一切華雲炎光輪海雲、一切佛化寶光明輪海雲、一切佛剎現入光輪海雲、一切佛境界普門音寶枝光輪海雲、一切琉璃寶性摩尼王炎光輪海雲、一切眾生念時現色相光輪海雲、一切佛妙願生大震聲光輪海雲、一切化眾生眾會音摩尼王光輪海雲，如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。

「復出一切摩尼藏炎海雲、一切佛色聲香味觸炎海雲、一切寶炎海雲、一切佛法振聲遍滿炎海雲、一切佛剎莊嚴電炎海雲、一切華輦炎海雲、一切寶光炎海雲、一切劫數佛出音聲化眾生炎海雲、一切無盡寶華鬘現諸眾生炎海雲、一切座現莊嚴炎海雲，如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切摩尼藏炎海雲、一切佛色聲香味觸炎海雲、一切寶炎海雲、一切佛法振聲遍滿炎海雲、一切佛剎莊嚴電炎海雲、一切華輦炎海雲、一切寶光炎海雲、一切劫數佛出音聲化眾生炎海雲、一切無盡寶華鬘現諸眾生炎海雲、一切座現莊嚴炎海雲，如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。

「復出一切無邊色寶光海雲、一切摩尼寶王普光海雲、一切極佛剎土莊嚴電光海雲、一切香光海雲、一切莊嚴光海雲、一切佛化光海雲、一切雜寶樹華光海雲、一切衣光海雲、一切無邊菩薩行音摩尼王光海雲、一切真珠燈光海雲，如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切無邊色寶光海雲、一切摩尼寶王普光海雲、一切極佛剎土莊嚴電光海雲、一切香光海雲、一切莊嚴光海雲、一切佛化光海雲、一切雜寶樹華光海雲、一切衣光海雲、一切無邊菩薩行音摩尼王光海雲、一切真珠燈光海雲，如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。

「復出一切不思議雜香華海雲、一切寶炎蓮華羅網海雲、一切無量色摩尼寶光輪海雲、一切真珠寶色藏海雲、一切寶栴檀末香海雲、一切寶蓋海雲、一切淨妙音聲摩尼王海雲、一切日照摩尼貫輪海雲、一切無邊寶藏海雲，如是等一切普賢身海雲，遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切不思議雜香華海雲、一切寶炎蓮華羅網海雲、一切無量色摩尼寶光輪海雲、一切真珠寶色藏海雲、一切寶栴檀末香海雲、一切寶蓋海雲、一切淨妙音聲摩尼王海雲、一切日照摩尼貫輪海雲、一切無邊寶藏海雲，如是等一切普賢身海雲，遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩眾海。」

時彼一切龍王作如是等迴向事已，遶佛三匝接足頂禮，承佛威神各復本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼一切龍王作如是等迴向事已，遶佛三匝接足頂禮，承佛威神各復本座。

爾時眾中有一龍王，名無邊莊嚴海雲威德輪蓋，於三千大千世界龍王之中最為勝大，得不退轉，本願力故受此龍身，為欲供養恭敬禮拜如來、聽受正法故，來至此閻浮提內。時彼龍王從座而起，整理衣服偏袒右肩，右膝著地合掌向佛而作是言：「世尊！我今有疑，欲問如來、至真、等正覺。若佛聽許，我乃敢問。」作是語已，爾時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言：「龍王！若有疑者恣聽汝問，吾當為汝分別解說，令汝歡喜。」作是語已，時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王即白佛言：「世尊！云何使諸龍王滅一切苦、得受安樂，受安樂已，於此閻浮提內時降甘雨，生長一切樹木叢林藥草苗稼皆出滋味，使閻浮提中一切人等悉受快樂？」作是語已，爾時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言：「善哉善哉！汝今為彼諸眾生等作利益故，能問如來如是等事。龍王！汝於今者諦聽諦聽善思念之，吾當為汝分別解說。龍王！有一法，汝等若能具足行者，令一切龍除滅諸苦、具足安樂。何者一法？謂行大慈。龍王！若有天人行大慈者，火不能燒、水不能溺、毒不能害、刃不能傷，他方怨賊不能侵掠，若睡若悟皆得安隱。行大慈力有大威德，諸天世等不能擾惱，形貌端嚴眾所愛敬，所行之處一切無礙，諸苦滅除、心得歡喜、諸樂具足。大慈力故，命終之後得生梵天。龍王！若有天人行大慈者，獲如是等無量利益。是故龍王！身口意業常應須行彼大慈行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有一龍王，名無邊莊嚴海雲威德輪蓋，於三千大千世界龍王之中最為勝大，得不退轉，本願力故受此龍身，為欲供養恭敬禮拜如來、聽受正法故，來至此閻浮提內。時彼龍王從座而起，整理衣服偏袒右肩，右膝著地合掌向佛而作是言：「世尊！我今有疑，欲問如來、至真、等正覺。若佛聽許，我乃敢問。」作是語已，爾時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言：「龍王！若有疑者恣聽汝問，吾當為汝分別解說，令汝歡喜。」作是語已，時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王即白佛言：「世尊！云何使諸龍王滅一切苦、得受安樂，受安樂已，於此閻浮提內時降甘雨，生長一切樹木叢林藥草苗稼皆出滋味，使閻浮提中一切人等悉受快樂？」作是語已，爾時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言：「善哉善哉！汝今為彼諸眾生等作利益故，能問如來如是等事。龍王！汝於今者諦聽諦聽善思念之，吾當為汝分別解說。龍王！有一法，汝等若能具足行者，令一切龍除滅諸苦、具足安樂。何者一法？謂行大慈。龍王！若有天人行大慈者，火不能燒、水不能溺、毒不能害、刃不能傷，他方怨賊不能侵掠，若睡若悟皆得安隱。行大慈力有大威德，諸天世等不能擾惱，形貌端嚴眾所愛敬，所行之處一切無礙，諸苦滅除、心得歡喜、諸樂具足。大慈力故，命終之後得生梵天。龍王！若有天人行大慈者，獲如是等無量利益。是故龍王！身口意業常應須行彼大慈行。

「復次龍王！有陀羅尼名與一切安樂。汝等常須讀誦受持，能滅一切諸龍苦惱、與其安樂，於閻浮提中雨澤以時，能令一切樹木叢林藥草苗稼皆出滋味。龍王！何者是與一切安樂陀羅尼？今為汝說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次龍王！有陀羅尼名與一切安樂。汝等常須讀誦受持，能滅一切諸龍苦惱、與其安樂，於閻浮提中雨澤以時，能令一切樹木叢林藥草苗稼皆出滋味。龍王！何者是與一切安樂陀羅尼？今為汝說：

「多(上)絰(地也)他陀羅尼陀羅尼優多羅尼三波羅胝師郗(攄履反)毘闍耶跋蘭那羅底耶(余架反)波羅胝若娑羅呵若那跋底優多波陀尼 毘那呵尼 阿毘蓰移遮尼 阿毘毘耶呵邏 輸婆跋鞮 阿時摩多𡄵咥(顯利反)婆羅毘婆呵 呵羅鷄犁舍 頭那波波 輸陀耶摩勒伽 尼梨呵 歌達摩多輸(書橘反)陀盧歌 毘胝眉羅 羅闍娑獨佉賒摩那 薩婆佛陀婆盧歌那 阿地師(瑟)恥底(羝)波羅若那鞞莎婆呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多(上)絰(地也)他陀羅尼陀羅尼優多羅尼三波羅胝師郗(攄履反)毘闍耶跋蘭那羅底耶(余架反)波羅胝若娑羅呵若那跋底優多波陀尼 毘那呵尼 阿毘蓰移遮尼 阿毘毘耶呵邏 輸婆跋鞮 阿時摩多𡄵咥(顯利反)婆羅毘婆呵 呵羅鷄犁舍 頭那波波 輸陀耶摩勒伽 尼梨呵 歌達摩多輸(書橘反)陀盧歌 毘胝眉羅 羅闍娑獨佉賒摩那 薩婆佛陀婆盧歌那 阿地師(瑟)恥底(羝)波羅若那鞞莎婆呵」

「龍王！此是與一切安樂陀羅尼，諸佛所持。汝等當須受持讀誦，吉事成就，得入法門，獲安隱樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍王！此是與一切安樂陀羅尼，諸佛所持。汝等當須受持讀誦，吉事成就，得入法門，獲安隱樂。

「復次龍王！有大雲所生威神莊嚴功德智相雲輪水藏化金色光毘盧遮那，一毛孔中出於同性諸如來名號，汝等亦須憶念受持彼諸如來名號，能滅一切所有諸龍種性、一切龍王眷屬徒眾并諸龍女生龍宮者所有苦惱，與其安樂。是故龍王！應當稱彼一切如來名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次龍王！有大雲所生威神莊嚴功德智相雲輪水藏化金色光毘盧遮那，一毛孔中出於同性諸如來名號，汝等亦須憶念受持彼諸如來名號，能滅一切所有諸龍種性、一切龍王眷屬徒眾并諸龍女生龍宮者所有苦惱，與其安樂。是故龍王！應當稱彼一切如來名號。

「南無毘盧遮那藏大雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無毘盧遮那藏大雲如來

「南無性現出雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無性現出雲如來

「南無持雨雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無持雨雲如來

「南無威德雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無威德雲如來

「南無大興雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大興雲如來

「南無大散風雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大散風雲如來

「南無大睒電雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大睒電雲如來

「南無大勇步雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大勇步雲如來

「南無善雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無善雲如來

「南無大密雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大密雲如來

「南無大雲輪如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大雲輪如來

「南無光雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無光雲如來

「南無大師子座雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大師子座雲如來

「南無大蓋雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大蓋雲如來

「南無大善現雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大善現雲如來

「南無覆雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無覆雲如來

「南無光輪普遍十方雷鼓震聲起雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無光輪普遍十方雷鼓震聲起雲如來

「南無大寒結戰噤雷深聲雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大寒結戰噤雷深聲雲如來

「南無布雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無布雲如來

「南無虛空雨雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無虛空雨雲如來

「南無疾行雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無疾行雲如來

「南無乘雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無乘雲如來

「南無現雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無現雲如來

「南無廣雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無廣雲如來

「南無沫雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無沫雲如來

「南無雷雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無雷雲如來

「南無際雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無際雲如來

「南無等衣雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無等衣雲如來

「南無潤生稼雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無潤生稼雲如來

「南無乘上雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無乘上雲如來

「南無飛雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無飛雲如來

「南無低雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無低雲如來

「南無散雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無散雲如來

「南無大優波羅雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大優波羅雲如來

「南無大香體雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大香體雲如來

「南無大踊雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大踊雲如來

「南無大自在雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大自在雲如來

「南無大光明雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大光明雲如來

「南無大威德雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大威德雲如來

「南無得大摩尼寶雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無得大摩尼寶雲如來

「南無降伏雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無降伏雲如來

「南無根本雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無根本雲如來

「南無忻喜雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無忻喜雲如來

「南無散非時雹雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無散非時雹雲如來

「南無大空高響雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大空高響雲如來

「南無大發聲雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大發聲雲如來

「南無大降雨雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大降雨雲如來

「南無施色力雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無施色力雲如來

「南無大雨六味雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大雨六味雲如來

「南無大力雨雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大力雨雲如來

「南無能滿海雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無能滿海雲如來

「南無旱時注雨雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無旱時注雨雲如來

「南無無邊色雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無邊色雲如來

「南無一切大雲示現閻浮飛雲威德明雲光一切諸如來至真等正覺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無一切大雲示現閻浮飛雲威德明雲光一切諸如來至真等正覺

「龍王！汝等若能稱彼佛名，一切諸龍所有苦厄皆悉解脫、普獲安樂。得安樂已，於此閻浮提內風雨隨時，令諸藥草樹木叢林悉皆生長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍王！汝等若能稱彼佛名，一切諸龍所有苦厄皆悉解脫、普獲安樂。得安樂已，於此閻浮提內風雨隨時，令諸藥草樹木叢林悉皆生長。」

爾時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王復白佛言：「世尊！惟願如來為我說此陀羅尼章句，使閻浮提末世之中旱時降雨。飢饉惡世多饒病死，非法亂行人民恐怖，妖星變怪災厲相續，有如是等無量苦惱，以佛力故悉得滅除。世尊大慈愍諸眾生，住持說此所有陀羅尼章句，告諸龍知，能使諸天歡喜踊躍，能破散一切諸魔、一切眾生身中所有苦難，并及惡星變怪災障除滅。又復如來曾說五種雨障亦皆消滅，彼障除已，使此閻浮提內雨澤以時。惟願如來為我等說。」作是語已，佛讚無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言：「善哉善哉！龍王！汝今為諸眾生利益安樂，能請如來說此神呪。龍王！諦聽諦受，善思念之，我為汝說。有陀羅尼，名大慈所生雲聲震吼奮迅健相，一切諸佛已曾宣說、住持、隨喜，為諸眾生利益安樂，旱時降雨雨時能止，飢饉疾疫悉能滅除，普告諸龍令使得知，復令諸天歡喜踊躍，散一切魔安隱眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王復白佛言：「世尊！惟願如來為我說此陀羅尼章句，使閻浮提末世之中旱時降雨。飢饉惡世多饒病死，非法亂行人民恐怖，妖星變怪災厲相續，有如是等無量苦惱，以佛力故悉得滅除。世尊大慈愍諸眾生，住持說此所有陀羅尼章句，告諸龍知，能使諸天歡喜踊躍，能破散一切諸魔、一切眾生身中所有苦難，并及惡星變怪災障除滅。又復如來曾說五種雨障亦皆消滅，彼障除已，使此閻浮提內雨澤以時。惟願如來為我等說。」作是語已，佛讚無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言：「善哉善哉！龍王！汝今為諸眾生利益安樂，能請如來說此神呪。龍王！諦聽諦受，善思念之，我為汝說。有陀羅尼，名大慈所生雲聲震吼奮迅健相，一切諸佛已曾宣說、住持、隨喜，為諸眾生利益安樂，旱時降雨雨時能止，飢饉疾疫悉能滅除，普告諸龍令使得知，復令諸天歡喜踊躍，散一切魔安隱眾生。

「多(上) 姪他摩訶若那婆婆 娑膩 尸梨低殊落叉咩(音弭下同) 提梨茶毘迦羅摩 跋闍羅僧伽多膩 波羅摩毘羅闍泥摩羅求那鷄(經岐反)兜修梨耶波羅鞞毘摩楞 伽耶師致 婆羅婆羅 三婆羅三婆羅至贉(徒感反)鞞 呵那(上)呵那(上)摩(上)訶波羅薜(蒲閉反)毘頸多摸訶塞陀迦隷波蘭若迦邏首第 波梨富樓那迷夷 低隷迷夷多羅啼羅 摩那娑揵啼 迷夷多羅浮馱兮利 社羅社羅社羅社羅 社邏浮馱兮利 蒱挺伽俱藪咩 陀賒婆利遮(上)兜鞞賒何羅提 阿沙吒陀賒鞞尼迦佛陀達咩輸婆摩帝 分若羅拕叔迦邏達摩娑摩泥鞞帝 鉗毘兮利毘羅社肆鷄(經岐反)毘富茶 毘施沙波羅鉢帝尸羅娑羅婆達彌 薩婆盧迦匙沙吒施離沙吒婆羅波羅婆兮利 阿耨多兮利阿僧祇陀囉陀囉 提唎提唎杜嚕杜嚕 賒塞多摩帝 賒塞多波闍遮(上)遮(上)邏(上)遮邏(上)遮(上)邏(上)旨利旨利 主魯主魯波邏遮佛陀奴摩帝 摩訶般利若波羅蜜帝 莎婆呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多(上) 姪他摩訶若那婆婆 娑膩 尸梨低殊落叉咩(音弭下同) 提梨茶毘迦羅摩 跋闍羅僧伽多膩 波羅摩毘羅闍泥摩羅求那鷄(經岐反)兜修梨耶波羅鞞毘摩楞 伽耶師致 婆羅婆羅 三婆羅三婆羅至贉(徒感反)鞞 呵那(上)呵那(上)摩(上)訶波羅薜(蒲閉反)毘頸多摸訶塞陀迦隷波蘭若迦邏首第 波梨富樓那迷夷 低隷迷夷多羅啼羅 摩那娑揵啼 迷夷多羅浮馱兮利 社羅社羅社羅社羅 社邏浮馱兮利 蒱挺伽俱藪咩 陀賒婆利遮(上)兜鞞賒何羅提 阿沙吒陀賒鞞尼迦佛陀達咩輸婆摩帝 分若羅拕叔迦邏達摩娑摩泥鞞帝 鉗毘兮利毘羅社肆鷄(經岐反)毘富茶 毘施沙波羅鉢帝尸羅娑羅婆達彌 薩婆盧迦匙沙吒施離沙吒婆羅波羅婆兮利 阿耨多兮利阿僧祇陀囉陀囉 提唎提唎杜嚕杜嚕 賒塞多摩帝 賒塞多波闍遮(上)遮(上)邏(上)遮邏(上)遮(上)邏(上)旨利旨利 主魯主魯波邏遮佛陀奴摩帝 摩訶般利若波羅蜜帝 莎婆呵」

「南無智海毘盧遮那藏如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無智海毘盧遮那藏如來

「南無一切諸佛菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無一切諸佛菩薩

「一切諸佛菩薩實力故，勅一切諸龍，於此閻浮提內降注大雨，除滅五種雨之障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸佛菩薩實力故，勅一切諸龍，於此閻浮提內降注大雨，除滅五種雨之障礙。

「多姪他娑(上)囉(上)娑(上)囉(上)徙唎徙唎素(上)𡀔素(上)𡀔那伽南(去)闍婆(上)闍婆(上)時毘時毘 樹附樹附」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多姪他娑(上)囉(上)娑(上)囉(上)徙唎徙唎素(上)𡀔素(上)𡀔那伽南(去)闍婆(上)闍婆(上)時毘時毘 樹附樹附」

「佛實力故，大龍王等速來於此閻浮提中降注大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛實力故，大龍王等速來於此閻浮提中降注大雨。

「遮(上)羅(上)遮(上)羅(上)只利只利朱(上)路(上)朱(上)路」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遮(上)羅(上)遮(上)羅(上)只利只利朱(上)路(上)朱(上)路」

「諸佛如來實力故，咄諸龍王於此閻浮提中降注大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛如來實力故，咄諸龍王於此閻浮提中降注大雨。

「婆(上)羅(上)婆(上)羅(上)毘(菩弭反)利毘利浮漏浮漏」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆(上)羅(上)婆(上)羅(上)毘(菩弭反)利毘利浮漏浮漏」

「一切諸佛菩薩威神之力、大乘真實行力故，諸龍王等速來至此，各各憶念諸佛、佛法及菩薩行，起於慈心悲心喜心及以捨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸佛菩薩威神之力、大乘真實行力故，諸龍王等速來至此，各各憶念諸佛、佛法及菩薩行，起於慈心悲心喜心及以捨心。

「𭒂囉𭒂(蒲賀反)囉(轉舌言之，餘同)毘(上)𠼝(上)毘(上)梨(上)菩嚕菩(上)嚕」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𭒂囉𭒂(蒲賀反)囉(轉舌言之，餘同)毘(上)𠼝(上)毘(上)梨(上)菩嚕菩(上)嚕」

「大音(丹本意)氣龍王，慈心正念妙密佛法，持大雲雨速來至此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大音(丹本意)氣龍王，慈心正念妙密佛法，持大雲雨速來至此。

「伽(上)茶(上)伽(上)茶(上)祁(上)墀(上)祁(上)墀(上)瞿厨瞿(上)厨(上)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伽(上)茶(上)伽(上)茶(上)祁(上)墀(上)祁(上)墀(上)瞿厨瞿(上)厨(上)」

「一切諸佛實力故，大健瞋者、大疾行者、睒電舌者，治諸惡毒來起慈心，於閻浮提降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸佛實力故，大健瞋者、大疾行者、睒電舌者，治諸惡毒來起慈心，於閻浮提降注大雨。莎波呵。

「多(上)吒(上)多(上)吒(上)底致底致斗晝斗晝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多(上)吒(上)多(上)吒(上)底致底致斗晝斗晝」

「金剛密迹實力故，頭戴大摩尼天冠、蛇相身者，念三寶力，於此閻浮提中降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛密迹實力故，頭戴大摩尼天冠、蛇相身者，念三寶力，於此閻浮提中降注大雨。莎波呵。

「迦(上)邏(上)迦(上)邏(上)枳(驚矢反)利枳利炬魯炬魯」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦(上)邏(上)迦(上)邏(上)枳(驚矢反)利枳利炬魯炬魯」

「如來實力故，令金剛密迹勅彼住大水者、乘大雲者起慈悲心，速來於閻浮提中降注大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來實力故，令金剛密迹勅彼住大水者、乘大雲者起慈悲心，速來於閻浮提中降注大雨。

「荷囉羅(上)荷囉羅(上)兮利唎(上)兮利唎(上)候陋婁侯陋婁」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「荷囉羅(上)荷囉羅(上)兮利唎(上)兮利唎(上)候陋婁侯陋婁」

「三世諸佛實力故，令一切諸龍捨於睡眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三世諸佛實力故，令一切諸龍捨於睡眠。

「伽(上)摩(上)伽(上)摩(上)耆(上)弭耆弭求謀求謀沙婆呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伽(上)摩(上)伽(上)摩(上)耆(上)弭耆弭求謀求謀沙婆呵」

「我勅一切諸龍王等，起大慈心為菩提本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅一切諸龍王等，起大慈心為菩提本。

「那羅那羅 尼梨尼梨 呶婁呶婁 莎波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅那羅 尼梨尼梨 呶婁呶婁 莎波呵」

「咄咄龍等種種異形，千頭可畏、赤眼大力大蛇身者，我今勅汝，憶念最上慈悲威神功德滅煩惱者一切如來名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「咄咄龍等種種異形，千頭可畏、赤眼大力大蛇身者，我今勅汝，憶念最上慈悲威神功德滅煩惱者一切如來名字。

「伽(上)茶(上)伽(上)茶(上)耆(上)遲(上)耆(上)遲(上)瞿(上)厨(上)瞿(上)厨(上)莎波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伽(上)茶(上)伽(上)茶(上)耆(上)遲(上)耆(上)遲(上)瞿(上)厨(上)瞿(上)厨(上)莎波呵」

「無礙大力奪人色力者，於此閻浮提中降注大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無礙大力奪人色力者，於此閻浮提中降注大雨。

「舍囉舍囉(上)尸梨尸利輸(上)嚧(上)輸(上)嚧(上)莎波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍囉舍囉(上)尸梨尸利輸(上)嚧(上)輸(上)嚧(上)莎波呵」

「一切諸天實力故，咄咄諸大龍念自種性，速來於此閻浮提中降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸天實力故，咄咄諸大龍念自種性，速來於此閻浮提中降注大雨。莎波呵。

「大梵天王實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大梵天王實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。

「天主帝釋實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天主帝釋實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。

「四大天王實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四大天王實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。

「八人實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八人實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。

「須陀洹實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須陀洹實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。

「斯陀含實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斯陀含實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。

「阿那含實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿那含實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。

「阿羅漢實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿羅漢實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。

「辟支佛實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辟支佛實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。

「菩薩實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。

「諸佛實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛實行力故，令諸龍王於閻浮提降注大雨。莎波呵。

「一切諸天實行力故。能速滅除一切災障苦惱。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸天實行力故。能速滅除一切災障苦惱。莎波呵。

「一切諸龍實行力故，能速降雨潤此大地。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸龍實行力故，能速降雨潤此大地。莎波呵。

「一切夜叉實行力故，能速覆護一切眾生。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切夜叉實行力故，能速覆護一切眾生。莎波呵。

「一切揵闥婆實行力故，能速滅除一切眾生所有憂惱。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切揵闥婆實行力故，能速滅除一切眾生所有憂惱。莎波呵。

「一切阿修羅實行力故，能速迴轉惡星變怪。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切阿修羅實行力故，能速迴轉惡星變怪。莎波呵。

「一切迦樓羅實行力故，於諸龍邊起大慈悲，令使於閻浮提內降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切迦樓羅實行力故，於諸龍邊起大慈悲，令使於閻浮提內降注大雨。莎波呵。

「一切緊那羅實行力故，速能滅除一切眾生諸重罪業，令起踊躍。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切緊那羅實行力故，速能滅除一切眾生諸重罪業，令起踊躍。莎波呵。

「一切摩睺羅伽實行力故，能降大雨普使充足，滅除五種雨之障礙。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切摩睺羅伽實行力故，能降大雨普使充足，滅除五種雨之障礙。莎波呵。

「一切善男子善女人實行力故，能覆護一切眾生。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切善男子善女人實行力故，能覆護一切眾生。莎波呵。

「歌何囉歌何囉 枳利枳利 句陋句陋 陀(上)囉(上)陀(上)囉(上)地(上)唎地唎 杜嚕杜嚕那(上)吒(上)那吒 膩致膩致 怒晝怒晝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歌何囉歌何囉 枳利枳利 句陋句陋 陀(上)囉(上)陀(上)囉(上)地(上)唎地唎 杜嚕杜嚕那(上)吒(上)那吒 膩致膩致 怒晝怒晝」

「持大雲雨疾行之者、乘雲行者、著雲衣者、生雲中者、能作雲者、雲雷響者、住雲中者、雲天冠者、雲華冠者、雲莊嚴者、乘大雲者、雲中隱者、雲中藏者、被雲髮者、耀雲光者、雲圍遶者、處大雲者、雲瓔珞者、能奪五穀精氣之者、住在深山叢林中者，尊者龍母名分陀羅大雲威德喜樂尊大龍王，身體清涼持大風輪，諸佛實力故放六味雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持大雲雨疾行之者、乘雲行者、著雲衣者、生雲中者、能作雲者、雲雷響者、住雲中者、雲天冠者、雲華冠者、雲莊嚴者、乘大雲者、雲中隱者、雲中藏者、被雲髮者、耀雲光者、雲圍遶者、處大雲者、雲瓔珞者、能奪五穀精氣之者、住在深山叢林中者，尊者龍母名分陀羅大雲威德喜樂尊大龍王，身體清涼持大風輪，諸佛實力故放六味雨。莎波呵。

「伽(上)邏(上)伽邏岐(上)利(上)岐利具(上)魯具魯其利尼其利尼 求魔求魔求魔求魔求魔求魔求魔求魔求魔」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伽(上)邏(上)伽邏岐(上)利(上)岐利具(上)魯具魯其利尼其利尼 求魔求魔求魔求魔求魔求魔求魔求魔求魔」

「九頭龍母勅告首冠大雲睒電華冠者、持一切龍者、著雲衣服者、攝諸境界有毒氣者、乘雲莊嚴者、雷聲遠震、能告龍眾者、大雲圍遶者，諸佛實力故，令閻浮提降雨勿停。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九頭龍母勅告首冠大雲睒電華冠者、持一切龍者、著雲衣服者、攝諸境界有毒氣者、乘雲莊嚴者、雷聲遠震、能告龍眾者、大雲圍遶者，諸佛實力故，令閻浮提降雨勿停。莎波呵。

「野邏野邏 逸利逸利 喻屢喻屢 樹屢樹屢 市利市利 社邏社邏 社羅社邏 求茶求茶 求求茶 伽茶伽茶 耆遲耆遲呵邏呵邏醯 利醯利 牟樓牟樓 多羅多羅低 利低利 兜陋兜陋 呵那呵那 陀呵陀呵 波遮波遮 奇利醯那 奇利醯那 末利陀 末利陀 鉢羅末利陀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「野邏野邏 逸利逸利 喻屢喻屢 樹屢樹屢 市利市利 社邏社邏 社羅社邏 求茶求茶 求求茶 伽茶伽茶 耆遲耆遲呵邏呵邏醯 利醯利 牟樓牟樓 多羅多羅低 利低利 兜陋兜陋 呵那呵那 陀呵陀呵 波遮波遮 奇利醯那 奇利醯那 末利陀 末利陀 鉢羅末利陀」

「彌勒菩薩告勅除一切雨障莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒菩薩告勅除一切雨障莎波呵。

「佛提佛提 浮佛提 浮佛提」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛提佛提 浮佛提 浮佛提」

「令諸眾生持佛功德，除一切障業重罪陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「令諸眾生持佛功德，除一切障業重罪陀羅尼：

「馱離 輸婆摩(上)低求那伽羅波 羅波泥摩(上)訶若奴盧枳 軟歌羅達彌薩吒波羅底若 摩訶耶那殊使低盧歌蛇使知(上)婆伽婆底佛陀彌帝隷阿不邏耶薩婆差多羅尼 輸迦離 陀卑當婆離 般茶羅婆私膩頭頭隷頭頭陋 賒摩 賒摩 羶多摩那賜 除一切雨障莎波呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「馱離 輸婆摩(上)低求那伽羅波 羅波泥摩(上)訶若奴盧枳 軟歌羅達彌薩吒波羅底若 摩訶耶那殊使低盧歌蛇使知(上)婆伽婆底佛陀彌帝隷阿不邏耶薩婆差多羅尼 輸迦離 陀卑當婆離 般茶羅婆私膩頭頭隷頭頭陋 賒摩 賒摩 羶多摩那賜 除一切雨障莎波呵」

「三世諸佛實力故、慈心故、正行精進心故，勅召一切諸大龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三世諸佛實力故、慈心故、正行精進心故，勅召一切諸大龍王。

「我勅持無邊海莊嚴威德輪蓋大龍王，於閻浮提降澍大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅持無邊海莊嚴威德輪蓋大龍王，於閻浮提降澍大雨。莎波呵。

「我勅難陀優波難陀龍王，於閻浮提降澍大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅難陀優波難陀龍王，於閻浮提降澍大雨。莎波呵。

「我勅娑伽龍王，於閻浮提降澍大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅娑伽龍王，於閻浮提降澍大雨。莎波呵。

「我勅阿耨達多龍王，於閻浮提降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅阿耨達多龍王，於閻浮提降注大雨。莎波呵。

「我勅摩那斯龍王，於閻浮提降注大雨。莎波呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅摩那斯龍王，於閻浮提降注大雨。莎波呵。

「我勅婆婁那龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅婆婁那龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。

「我勅德叉迦龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅德叉迦龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。

「我勅提頭賴吒龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅提頭賴吒龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。

「我勅婆修羈龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅婆修羈龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。

「我勅目真隣陀龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅目真隣陀龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。

「我勅伊羅跋那龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅伊羅跋那龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。

「我勅分荼羅龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅分荼羅龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。

「我勅大威光龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅大威光龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。

「我勅威賢龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅威賢龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。

「我勅電冠龍王，於閻浮提降注大。雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅電冠龍王，於閻浮提降注大。雨莎呵。

「我勅大摩尼髻龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅大摩尼髻龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。

「我勅戴摩尼髻龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅戴摩尼髻龍王，於閻浮提降注大雨。莎呵。

「我勅光髻龍王，於閻浮提降注大。雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅光髻龍王，於閻浮提降注大。雨莎呵。

「我勅如是等一切龍王，於閻浮提降注大。雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅如是等一切龍王，於閻浮提降注大。雨莎呵。

「那祇那祇 摩訶那祇 瞿羅摩那賜那伽𮚿(喜梨反)梨陀移 頭摩鳩隷 優伽羅路蓰 波羅旃陀低致 毘數祇隷 阿尸毘蓰 阿𮚿瞿隷 頡梨師那氷伽(上)隷旃遮隷 盧羅嗜𮚿避 摩訶頗那佉𮚿呿羅波施 勞陀羅波尸尼 頭冲避 婆羅婆羅 庇利庇利 富魯富魯 毘私哹(方不反)婁闍尼 浮魯浮魯 摩訶蒲祇 摩尼陀隷 匹利匹利 副陋副陋 破羅破羅 婆利沙婆利沙 闍藍浮陀隷 睒浮睒浮 婆羅訶翅 那(上)吒(上)那吒株中脾忡忡忡忡脾 彌伽波羅脾 彌伽婆𮚿尼 茶呿茶呿茶呿 茶沈脾伽(上)那伽那 棄尸棄尸歌那歌那伽(上)那(上)伽那 摩(上)訶那 伽(上)伽(上)那尼羅多羅糅波闍羅得歌利 摩訶那伽𮚿 梨陀耶 瞿摩瞿摩瞿摩波耶 阿私鞮歌承伽利 浮承伽彌 毘歌吒 僧歌吒瞿隷 毘私孚盧闍泥 毘𡄢婆訶泥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那祇那祇 摩訶那祇 瞿羅摩那賜那伽𮚿(喜梨反)梨陀移 頭摩鳩隷 優伽羅路蓰 波羅旃陀低致 毘數祇隷 阿尸毘蓰 阿𮚿瞿隷 頡梨師那氷伽(上)隷旃遮隷 盧羅嗜𮚿避 摩訶頗那佉𮚿呿羅波施 勞陀羅波尸尼 頭冲避 婆羅婆羅 庇利庇利 富魯富魯 毘私哹(方不反)婁闍尼 浮魯浮魯 摩訶蒲祇 摩尼陀隷 匹利匹利 副陋副陋 破羅破羅 婆利沙婆利沙 闍藍浮陀隷 睒浮睒浮 婆羅訶翅 那(上)吒(上)那吒株中脾忡忡忡忡脾 彌伽波羅脾 彌伽婆𮚿尼 茶呿茶呿茶呿 茶沈脾伽(上)那伽那 棄尸棄尸歌那歌那伽(上)那(上)伽那 摩(上)訶那 伽(上)伽(上)那尼羅多羅糅波闍羅得歌利 摩訶那伽𮚿 梨陀耶 瞿摩瞿摩瞿摩波耶 阿私鞮歌承伽利 浮承伽彌 毘歌吒 僧歌吒瞿隷 毘私孚盧闍泥 毘𡄢婆訶泥」

「我召集一切諸龍等於閻浮提降注大雨，一切諸佛力故、三世諸佛實力故、慈心故，莎呵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我召集一切諸龍等於閻浮提降注大雨，一切諸佛力故、三世諸佛實力故、慈心故，莎呵。」

爾時世尊說此呪已告龍王言：「若天旱時欲請雨者，須於露地實淨土上，除去沙礫無諸棘草，方十二步以為道場。場中起壇，辟方十步，壇高一尺，用𤚩牛糞取新淨者周匝泥之。於壇中央施一高座，座上敷新青蓐，張新青帳。從高座東量三肘外，用牛糞汁畫作龍王一身三頭。龍王左右畫作種種諸龍圍遶。高座南方去五肘外，畫作龍王一身五頭，亦畫諸龍左右圍遶。高座西方去七肘外，畫作龍王一身七頭，亦畫諸龍左右圍遶。高座北方去九肘外，畫作龍王一身九頭，亦畫諸龍左右圍遶。其壇四角安四華瓶，各容三升，以金精若青黛等和水令清，悉使滿瓶，種種草木華蘂插置瓶內。道場四門各施一大香爐，燒種種香，熏陸、沈水、蘇合、栴檀及安息等。四面各懸青幡七枚，合二十八幡，幡長一丈。然蘇油燈，亦隨幡數。諸雜果蘇酪乳糜，安置四面。諸龍王前散華燒香不令斷絕，其果飲食及瓶水日日須新，不得用古。恒以陵晨日初出時施設供具。讀經之人，若比丘比丘尼，必須戒行清淨；若在俗人，日日受持八禁齋戒，一日三時香湯澡浴，著新青衣持齋靜思。比丘亦爾。唯得食蘇酪乳糜粳米果菜，大小便竟必須澡浴。昇高座時，先禮十方一切諸佛，燒香散華請十方一切諸佛諸大菩薩，及以一切諸天龍王，為眾生故恒起慈心不生惡念。以此禮佛及諸功德，迴施一切諸天龍王，并及含識有形之類。昇法座時，高聲讀經晝夜不絕，若一七日若二七日，乃至三七日中必降甘雨。」佛告龍王：「海水潮來尚有盈縮，此言真實決定不虛。」時諸龍王蒙佛教已，歡喜踊躍，頂禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此呪已告龍王言：「若天旱時欲請雨者，須於露地實淨土上，除去沙礫無諸棘草，方十二步以為道場。場中起壇，辟方十步，壇高一尺，用𤚩牛糞取新淨者周匝泥之。於壇中央施一高座，座上敷新青蓐，張新青帳。從高座東量三肘外，用牛糞汁畫作龍王一身三頭。龍王左右畫作種種諸龍圍遶。高座南方去五肘外，畫作龍王一身五頭，亦畫諸龍左右圍遶。高座西方去七肘外，畫作龍王一身七頭，亦畫諸龍左右圍遶。高座北方去九肘外，畫作龍王一身九頭，亦畫諸龍左右圍遶。其壇四角安四華瓶，各容三升，以金精若青黛等和水令清，悉使滿瓶，種種草木華蘂插置瓶內。道場四門各施一大香爐，燒種種香，熏陸、沈水、蘇合、栴檀及安息等。四面各懸青幡七枚，合二十八幡，幡長一丈。然蘇油燈，亦隨幡數。諸雜果蘇酪乳糜，安置四面。諸龍王前散華燒香不令斷絕，其果飲食及瓶水日日須新，不得用古。恒以陵晨日初出時施設供具。讀經之人，若比丘比丘尼，必須戒行清淨；若在俗人，日日受持八禁齋戒，一日三時香湯澡浴，著新青衣持齋靜思。比丘亦爾。唯得食蘇酪乳糜粳米果菜，大小便竟必須澡浴。昇高座時，先禮十方一切諸佛，燒香散華請十方一切諸佛諸大菩薩，及以一切諸天龍王，為眾生故恒起慈心不生惡念。以此禮佛及諸功德，迴施一切諸天龍王，并及含識有形之類。昇法座時，高聲讀經晝夜不絕，若一七日若二七日，乃至三七日中必降甘雨。」佛告龍王：「海水潮來尚有盈縮，此言真實決定不虛。」時諸龍王蒙佛教已，歡喜踊躍，頂禮奉行。