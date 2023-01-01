大雲輪請雨經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲輪請雨經卷下

隋天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏那連提耶舍譯

爾時世尊說是諸佛如來名已，告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言：「汝大龍王！此諸佛名，汝等一切諸龍眷屬若能誦持稱彼佛名及禮拜者，一切諸龍所有苦厄皆悉解脫普獲安樂。得安樂已，即能於此閻浮提中風雨隨時，令諸藥草樹木叢林悉皆生長五穀成熟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是諸佛如來名已，告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言：「汝大龍王！此諸佛名，汝等一切諸龍眷屬若能誦持稱彼佛名及禮拜者，一切諸龍所有苦厄皆悉解脫普獲安樂。得安樂已，即能於此閻浮提中風雨隨時，令諸藥草樹木叢林悉皆生長五穀成熟。」

爾時娑婆三千大千世界之主無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王復白佛言：「世尊！我今啟請諸佛所說陀羅尼句，令於未來末世之時閻浮提內若有亢旱不降雨處，誦此神呪即當降雨。飢饉惡世多饒疾疫，非法亂行人民恐怖，妖星變怪災厲相續，有如是等無量苦惱，以佛力故悉得滅除。唯願世尊大慈悲愍諸眾生故，住持為說所有神呪陀羅尼句，告諸龍知，能使諸天歡喜踊躍，復能破散一切諸魔、一切眾生身中所有苦難之事，并及惡星變怪災障悉皆除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時娑婆三千大千世界之主無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王復白佛言：「世尊！我今啟請諸佛所說陀羅尼句，令於未來末世之時閻浮提內若有亢旱不降雨處，誦此神呪即當降雨。飢饉惡世多饒疾疫，非法亂行人民恐怖，妖星變怪災厲相續，有如是等無量苦惱，以佛力故悉得滅除。唯願世尊大慈悲愍諸眾生故，住持為說所有神呪陀羅尼句，告諸龍知，能使諸天歡喜踊躍，復能破散一切諸魔、一切眾生身中所有苦難之事，并及惡星變怪災障悉皆除滅。

「又復如來曾說五種雨障之災，亦皆消滅。彼障除已，即能使此閻浮提內雨澤以時。唯願如來為我等說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復如來曾說五種雨障之災，亦皆消滅。彼障除已，即能使此閻浮提內雨澤以時。唯願如來為我等說。」

爾時世尊聞此無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王如是語已，即讚歎言：「善哉善哉！汝大龍王！汝今亦如諸佛饒益一切眾生憐愍安樂，能請如來說此神呪。汝大龍王！諦聽諦聽，善思念之，我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞震吼奮迅勇猛幢陀羅尼。過去諸佛已曾宣說威神加護，我今亦當隨順而說，利益一切諸眾生故憐愍與樂。於未來世若炎旱時能令降雨，若汎雨時亦能令止，飢饉疾疫悉能除滅。普告諸龍令使知聞，復令諸天歡喜踊躍，散一切魔，安隱眾生。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊聞此無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王如是語已，即讚歎言：「善哉善哉！汝大龍王！汝今亦如諸佛饒益一切眾生憐愍安樂，能請如來說此神呪。汝大龍王！諦聽諦聽，善思念之，我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞震吼奮迅勇猛幢陀羅尼。過去諸佛已曾宣說威神加護，我今亦當隨順而說，利益一切諸眾生故憐愍與樂。於未來世若炎旱時能令降雨，若汎雨時亦能令止，飢饉疾疫悉能除滅。普告諸龍令使知聞，復令諸天歡喜踊躍，散一切魔，安隱眾生。」即說呪曰：

「怛緻他摩訶若那(引)婆婆(引)薩尼(一) 尼梨低殊(引)洛敧彌(去聲)(二) 提利茶(引)毘迦囉摩跋闍羅(引)僧伽怛膩(三) 波羅摩毘囉闍(四) 埿摩求那鷄(經岐反)兜(引)修梨耶(引)波羅鞞(五) 毘摩嵐(引)伽耶師(六) 婆囉(引)婆囉(去聲)(七) 三婆囉(引)三婆囉(去聲)(八) 豆潭(徒感反)鞞(去聲)(九) 呵那呵那(十) 摩訶波羅薜(蒲詣反)(十一) 毘頭多摸訶陀迦隷(十二) 波囉若伽囉輸悌(十三) 波梨富婁那(引)迷帝隷迷怛利(引)帝囉(引)摩那娑揵提(去聲)(十四) 彌多羅浮馱利(十五) 社羅社羅(十六) 社羅社羅(十七) 社羅浮馱利(十八) 蒲登伽俱蘇迷(去聲)(十九) 達捨婆利(二十) 遮鬪薨賒(引)阿囉提(二十一) 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀(引)達迷(去聲)(二十二) 輸頗摩帝(二十三) 分若羅翅(二十四) 叔迦羅(引)達摩(引)三摩泥比(二十五) 鉗毘梨(二十六) 毘羅闍悉鷄(經岐反)(二十七) 毘富茶毘舍沙波羅鉢帝(二十八) 尼囉蘇羅(引)婆(引)達彌(二十九) 薩婆盧迦(引)匙(引)瑟吒(三十) 失梨沙吒(引)(三十一) 波羅波羅婆(引)兮唎(三十二) 阿奴(引)怛唎(三十三) 阿僧祇(三十四) 陀囉陀囉(三十五) 地唎地唎(三十六) 豆漏豆漏(三十七) 賒塞多(引)摩帝(三十八) 賒塞多(引)波蔽(三十九) 遮羅遮羅(四十) 旨唎旨唎(四十一) 呪漏呪漏(四十二) 波羅遮(引)佛陀喃(引南去聲)摩帝(四十三) 摩訶般利若(引)波(引)羅(引)蜜帝莎(引)呵(四十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛緻他摩訶若那(引)婆婆(引)薩尼(一) 尼梨低殊(引)洛敧彌(去聲)(二) 提利茶(引)毘迦囉摩跋闍羅(引)僧伽怛膩(三) 波羅摩毘囉闍(四) 埿摩求那鷄(經岐反)兜(引)修梨耶(引)波羅鞞(五) 毘摩嵐(引)伽耶師(六) 婆囉(引)婆囉(去聲)(七) 三婆囉(引)三婆囉(去聲)(八) 豆潭(徒感反)鞞(去聲)(九) 呵那呵那(十) 摩訶波羅薜(蒲詣反)(十一) 毘頭多摸訶陀迦隷(十二) 波囉若伽囉輸悌(十三) 波梨富婁那(引)迷帝隷迷怛利(引)帝囉(引)摩那娑揵提(去聲)(十四) 彌多羅浮馱利(十五) 社羅社羅(十六) 社羅社羅(十七) 社羅浮馱利(十八) 蒲登伽俱蘇迷(去聲)(十九) 達捨婆利(二十) 遮鬪薨賒(引)阿囉提(二十一) 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀(引)達迷(去聲)(二十二) 輸頗摩帝(二十三) 分若羅翅(二十四) 叔迦羅(引)達摩(引)三摩泥比(二十五) 鉗毘梨(二十六) 毘羅闍悉鷄(經岐反)(二十七) 毘富茶毘舍沙波羅鉢帝(二十八) 尼囉蘇羅(引)婆(引)達彌(二十九) 薩婆盧迦(引)匙(引)瑟吒(三十) 失梨沙吒(引)(三十一) 波羅波羅婆(引)兮唎(三十二) 阿奴(引)怛唎(三十三) 阿僧祇(三十四) 陀囉陀囉(三十五) 地唎地唎(三十六) 豆漏豆漏(三十七) 賒塞多(引)摩帝(三十八) 賒塞多(引)波蔽(三十九) 遮羅遮羅(四十) 旨唎旨唎(四十一) 呪漏呪漏(四十二) 波羅遮(引)佛陀喃(引南去聲)摩帝(四十三) 摩訶般利若(引)波(引)羅(引)蜜帝莎(引)呵(四十四)」

「南無智海毘盧遮那藏如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無智海毘盧遮那藏如來。

「南無一切諸菩提薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無一切諸菩提薩埵。

「爾時一切諸龍王等為降雨故受持此呪，若後末世惡災行時能令不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時一切諸龍王等為降雨故受持此呪，若後末世惡災行時能令不起。

「又復一切諸佛菩薩真實力故，遂復勅諸一切龍等，於閻浮提所祈請處，降澍大雨，除滅五種雨之障礙。」而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復一切諸佛菩薩真實力故，遂復勅諸一切龍等，於閻浮提所祈請處，降澍大雨，除滅五種雨之障礙。」而說呪曰：

「多緻他(一) 娑邏娑邏(二) 四唎四唎(三) 素漏素漏(四) 那(引)伽喃(去聲)(五) 闍婆闍婆(一句並去聲)(六) 侍毘侍毘(並去聲)(七) 樹附樹附(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 娑邏娑邏(二) 四唎四唎(三) 素漏素漏(四) 那(引)伽喃(去聲)(五) 闍婆闍婆(一句並去聲)(六) 侍毘侍毘(並去聲)(七) 樹附樹附(八)」

「佛實力故，大龍王等速來在於閻浮提內，所祈請處降澍大雨。」而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛實力故，大龍王等速來在於閻浮提內，所祈請處降澍大雨。」而說呪曰：

「遮羅遮羅(並去聲)(一) 至利至利(二) 朱漏朱漏(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遮羅遮羅(並去聲)(一) 至利至利(二) 朱漏朱漏(三)」

「佛實力故，咄諸龍王於閻浮提，請雨國內降澍大雨。」而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛實力故，咄諸龍王於閻浮提，請雨國內降澍大雨。」而說呪曰：

「婆邏婆邏(並去聲)(一) 避利避利(避字並白利反)(二) 復漏復漏(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆邏婆邏(並去聲)(一) 避利避利(避字並白利反)(二) 復漏復漏(三)」

「諸佛菩薩威神之力，大乘真實行業力故，諸龍王等速來至此，各各憶念諸如來法及菩薩行，起於慈心悲心喜心及以捨心。」而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛菩薩威神之力，大乘真實行業力故，諸龍王等速來至此，各各憶念諸如來法及菩薩行，起於慈心悲心喜心及以捨心。」而說呪曰：

「婆邏婆邏(一) 毘梨毘梨(二) 蒲盧蒲盧(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆邏婆邏(一) 毘梨毘梨(二) 蒲盧蒲盧(三)」

「大意氣龍王慈心正念妙密佛法，持大雲雨速來至此。」而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大意氣龍王慈心正念妙密佛法，持大雲雨速來至此。」而說呪曰：

「伽茶伽茶(一) 祁墀祁墀(二) 瞿厨瞿厨(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伽茶伽茶(一) 祁墀祁墀(二) 瞿厨瞿厨(三)」

「一切諸佛真實力故，大健瞋者、大疾行者、睒電舌者治諸惡毒來起慈心，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎(引)呵。」又說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸佛真實力故，大健瞋者、大疾行者、睒電舌者治諸惡毒來起慈心，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎(引)呵。」又說呪曰：

「怛吒怛吒(吒並去聲)(一) 底致底致(二) 鬪晝鬪晝(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛吒怛吒(吒並去聲)(一) 底致底致(二) 鬪晝鬪晝(三)」

「金剛密迹真實力故，頭上戴大摩尼天冠。蛇身相者念三寶力，於閻浮提此請雨國內降澍大雨莎(引)呵。」又說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛密迹真實力故，頭上戴大摩尼天冠。蛇身相者念三寶力，於閻浮提此請雨國內降澍大雨莎(引)呵。」又說呪曰：

「迦羅迦羅(一) 繼利繼利(二) 句漏句漏(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦羅迦羅(一) 繼利繼利(二) 句漏句漏(三)」

「佛實力故，金剛密跡勅彼一切澍大水者、乘大雲者起慈悲心，悉來於此閻浮提中請雨國內降澍大雨。」又說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛實力故，金剛密跡勅彼一切澍大水者、乘大雲者起慈悲心，悉來於此閻浮提中請雨國內降澍大雨。」又說呪曰：

「何邏邏何邏羅(一) 兮利履兮利履(二) 候漏塿(婁苟反)候漏塿(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何邏邏何邏羅(一) 兮利履兮利履(二) 候漏塿(婁苟反)候漏塿(三)」

「三世諸佛真實力故，能令一切諸龍眷屬捨於睡眠。」又說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三世諸佛真實力故，能令一切諸龍眷屬捨於睡眠。」又說呪曰：

「伽磨伽磨(一) 姞寐姞寐(二) 求牟求牟(三) 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伽磨伽磨(一) 姞寐姞寐(二) 求牟求牟(三) 莎呵」

「我勅一切諸龍王等，起大慈心為菩提本。」而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅一切諸龍王等，起大慈心為菩提本。」而說呪曰：

「那囉那囉(一) 尼梨尼梨(二) 奴漏奴漏(三) 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那囉那囉(一) 尼梨尼梨(二) 奴漏奴漏(三) 莎呵」

「咄咄龍等種種異形，千頭可畏赤眼大力大蛇身者，我今勅汝應當憶念最上慈悲威神功德滅煩惱者一切諸佛如來名字。」而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「咄咄龍等種種異形，千頭可畏赤眼大力大蛇身者，我今勅汝應當憶念最上慈悲威神功德滅煩惱者一切諸佛如來名字。」而說呪曰：

「揭(其謁反)茶(去聲)揭茶(一) 耆穉耆穉(二) 崛住崛住(三) 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「揭(其謁反)茶(去聲)揭茶(一) 耆穉耆穉(二) 崛住崛住(三) 莎呵」

「無礙勇健奪於世間人色力者，於閻浮提請雨國內降澍大雨。」而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無礙勇健奪於世間人色力者，於閻浮提請雨國內降澍大雨。」而說呪曰：

「舍囉舍囉(一) 尸利尸利(二) 輸(入聲)嚧輸嚧莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍囉舍囉(一) 尸利尸利(二) 輸(入聲)嚧輸嚧莎呵」

「一切諸天真實力故，咄諸大龍念自種姓，速來於此閻浮提中請雨國內降澍大雨莎呵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸天真實力故，咄諸大龍念自種姓，速來於此閻浮提中請雨國內降澍大雨莎呵。」

「大梵天王實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大梵天王實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「天主帝釋實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天主帝釋實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「四大天王實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四大天王實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「八人實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八人實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「須陀洹實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須陀洹實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「斯陀含實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斯陀含實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「阿那含實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿那含實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「阿羅漢實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿羅漢實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「辟支佛實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辟支佛實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「菩薩實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「諸佛實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛實行力故，令諸龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「一切諸天實行力故，令速除滅災障苦惱莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸天實行力故，令速除滅災障苦惱莎呵。

「一切諸龍實行力故，能速降雨潤此大地莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸龍實行力故，能速降雨潤此大地莎呵。

「一切夜叉實行力故，能速覆護一切眾生莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切夜叉實行力故，能速覆護一切眾生莎呵。

「一切揵闥婆實行力故，能速除滅一切眾生所有憂惱莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切揵闥婆實行力故，能速除滅一切眾生所有憂惱莎呵。

「一切阿修羅實行力故，能速迴轉惡星變怪莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切阿修羅實行力故，能速迴轉惡星變怪莎呵。

「一切迦樓羅實行力故，於諸龍邊起大慈悲降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切迦樓羅實行力故，於諸龍邊起大慈悲降澍大雨莎呵。

「一切緊那羅實行力故，速能滅除一切眾生諸重罪業令起踊躍莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切緊那羅實行力故，速能滅除一切眾生諸重罪業令起踊躍莎呵。

「一切摩睺羅伽實行力故，能降大雨普使充足，滅除五種雨之障礙莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切摩睺羅伽實行力故，能降大雨普使充足，滅除五種雨之障礙莎呵。

「一切善男子善女人實行力故，善能覆護一切眾生莎呵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切善男子善女人實行力故，善能覆護一切眾生莎呵。」

又說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說呪曰：

「迦邏迦邏(一) 抧利抧利(二) 句嚧句嚧(去聲)(三) 陀囉陀囉(一) 地利地利(二) 豆漏豆嚧(三) 那吒那吒(一) 膩(年一反)[口*致]膩[口*致]膩(二) 奴晝奴晝(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦邏迦邏(一) 抧利抧利(二) 句嚧句嚧(去聲)(三) 陀囉陀囉(一) 地利地利(二) 豆漏豆嚧(三) 那吒那吒(一) 膩(年一反)[口*致]膩[口*致]膩(二) 奴晝奴晝(三)」

「持大雲雨疾行之者、如雲者、著雲衣者、生雲中者、能作雲者、雲雷響者、住雲中者、雲天冠者、雲莊嚴者、乘大雲者、雲中隱者、雲中藏者、被雲髮者、耀雲光者、雲圍遶者、處大雲者、雲瓔珞者、能奪五穀精氣之者、住在深山叢林中者，尊者龍母名分陀羅大雲威德喜樂尊大龍王，身體清涼持大風輪。諸佛實行力故，放六味雨。」而說呪曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持大雲雨疾行之者、如雲者、著雲衣者、生雲中者、能作雲者、雲雷響者、住雲中者、雲天冠者、雲莊嚴者、乘大雲者、雲中隱者、雲中藏者、被雲髮者、耀雲光者、雲圍遶者、處大雲者、雲瓔珞者、能奪五穀精氣之者、住在深山叢林中者，尊者龍母名分陀羅大雲威德喜樂尊大龍王，身體清涼持大風輪。諸佛實行力故，放六味雨。」而說呪曰。

「伽邏伽邏(一) 岐利岐利(二) 求漏求漏(三) 其利尼其利尼(四) 求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨(凡九求磨)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伽邏伽邏(一) 岐利岐利(二) 求漏求漏(三) 其利尼其利尼(四) 求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨(凡九求磨)(五)」

「九頭龍母勅告首冠大雲閃電華冠之者、持一切龍者服雲衣者、攝諸境界毒氣者、乘雲嚴者、雷聲遠震能告諸龍者、大雲圍遶者，諸佛實行力故，令閻浮提請雨國內降澍大雨，使令充足莎呵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九頭龍母勅告首冠大雲閃電華冠之者、持一切龍者服雲衣者、攝諸境界毒氣者、乘雲嚴者、雷聲遠震能告諸龍者、大雲圍遶者，諸佛實行力故，令閻浮提請雨國內降澍大雨，使令充足莎呵。」

又說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說呪曰：

「野邏野邏(一) 逸利逸利(二) 喻屢喻屢(三) 樹屢樹屢(四) 嗜利嗜利(五) 社邏社邏社社邏(六) 求茶求茶求求茶(七) 伽茶伽茶(八) 耆遲耆遲(九) 呵邏呵邏(十) 醯利醯利(十一) 牟漏牟漏(十二) 多邏多邏(十三) 帝利帝利(十四) 兜漏兜漏(十五) 阿那阿那(十六) 陀呵陀呵(十七) 鉢遮鉢遮(十八) 祁利祁利(十九) 醯那醯那(二十) 求利陀(二十一) 末利陀(二十二) 鉢囉末利(二十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「野邏野邏(一) 逸利逸利(二) 喻屢喻屢(三) 樹屢樹屢(四) 嗜利嗜利(五) 社邏社邏社社邏(六) 求茶求茶求求茶(七) 伽茶伽茶(八) 耆遲耆遲(九) 呵邏呵邏(十) 醯利醯利(十一) 牟漏牟漏(十二) 多邏多邏(十三) 帝利帝利(十四) 兜漏兜漏(十五) 阿那阿那(十六) 陀呵陀呵(十七) 鉢遮鉢遮(十八) 祁利祁利(十九) 醯那醯那(二十) 求利陀(二十一) 末利陀(二十二) 鉢囉末利(二十三)」

「彌勒菩薩告勅，令除一切雨障莎呵。」又說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒菩薩告勅，令除一切雨障莎呵。」又說呪曰：

「佛提佛提(一) 浮佛提浮佛提(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛提佛提(一) 浮佛提浮佛提(二)」

「令諸眾生持佛功德，除滅一切障業重罪。」而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「令諸眾生持佛功德，除滅一切障業重罪。」而說呪曰：

「陀羅尼(一) 馱離(二) 輸婆摩帝(三) 求那伽囉鉢囉鉢泥(四) 摩呵若奴盧枳(去聲)(五) 輸說羅(引)達彌(六) 薩底夜波羅(引)底若(七) 摩訶耶那殊(引)瑟[口*致](八) 阿殊(引)瑟[口*致](九) 盧歌㖿(引)瑟[口*致](十) 婆伽婆帝佛陀彌帝隷(十一) 阿鉢羅夜薩婆差多羅尼(十二) 叔訖離施(十三) 卑當婆離(十四) 那茶羅(引)婆(引)私膩(十五) 頭頭隷頭頭漏(十六) 賒摩賒摩(十七) 羶多(引)摩那賜(十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「陀羅尼(一) 馱離(二) 輸婆摩帝(三) 求那伽囉鉢囉鉢泥(四) 摩呵若奴盧枳(去聲)(五) 輸說羅(引)達彌(六) 薩底夜波羅(引)底若(七) 摩訶耶那殊(引)瑟[口*致](八) 阿殊(引)瑟[口*致](九) 盧歌㖿(引)瑟[口*致](十) 婆伽婆帝佛陀彌帝隷(十一) 阿鉢羅夜薩婆差多羅尼(十二) 叔訖離施(十三) 卑當婆離(十四) 那茶羅(引)婆(引)私膩(十五) 頭頭隷頭頭漏(十六) 賒摩賒摩(十七) 羶多(引)摩那賜(十八)」

「除一切雨障莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「除一切雨障莎呵。

「三世諸佛真實力故、大慈心故、正行精進心故，勅召一切諸大龍王莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三世諸佛真實力故、大慈心故、正行精進心故，勅召一切諸大龍王莎呵。

「我勅無邊海莊嚴威德輪蓋龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅無邊海莊嚴威德輪蓋龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅難陀、優波難陀龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅難陀、優波難陀龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅娑伽龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅娑伽龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅阿耨達多龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅阿耨達多龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅摩那斯龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅摩那斯龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅婆婁那龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅婆婁那龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅德叉迦龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅德叉迦龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅提頭賴吒龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅提頭賴吒龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅婆修吉龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅婆修吉龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅目真隣陀龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅目真隣陀龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅伊羅跋那龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅伊羅跋那龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅分茶羅龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅分茶羅龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅大威光龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅大威光龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅威賢龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅威賢龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅電冠龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅電冠龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅大摩尼髻龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅大摩尼髻龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅戴摩尼髻龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅戴摩尼髻龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅光髻龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅光髻龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵。

「我勅是等一切龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨訖。」又說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我勅是等一切龍王，於閻浮提請雨國內降澍大雨訖。」又說呪曰：

「那祇那祇瞿羅(引)摩(引)柰賜(三) 那伽咥(喜梨反)(四) 梨陀易頭摩鳩隷(五) 郁伽羅盂路曬(六) 波羅旃陀低豉(七) 毘氀姞利(八) 阿尸(引)毘師(九) 阿咥(引)瞿(十) 訖栗瑟那(去)崩(引)伽隷(十一) 旃(引)遮隷(十二) 盧羅(引)嗜薜(十三) 摩訶頗那(引)𠳷隷𠳷羅(引)波施(十四) 勞陀羅(引)波(引)尸膩(十五) 頭沖薜(十六) 波羅波羅(十七) 庇利庇利(十八) 富路富路(十九) 毘私(引)哹(匹尤反)婁闍膩(二十) 浮路浮路(二十一) 摩訶蒲祇(二十二) 摩尼達隷(二十三) 匹利匹利(二十四) 副漏副漏(二十五) 破邏破邏(二十六) 跋利沙跋利沙(二十七) 閻藍浮(引)陀隷(二十八) 睒浮睒浮(二十九) 婆羅(引)訶翅(三十) 那吒(引)碪薜(三十一) 那吒(引)碪薜(三十二) 忡忡忡忡薜(三十三) 彌伽波羅(引)薜(三十四) 彌伽婆(引)咥膩(三十五) 茶迦茶迦茶迦(三十六) 茶沈薜(三十七) 伽那(去)伽那(去)(三十八) 尸棄膩(三十九) 迦那迦那(四十) 伽那伽那(四十一) 摩訶那伽(引)伽那(去)(四十二) 尼囉(引)怛藍(四十三) 糅(引)波闍羅(四十四) 得迦紇唎(四十五) 摩訶那伽(引)紇利陀(引)曳(四十六) 瞿摩瞿摩瞿摩波(引)耶(四十七) 頞悉低迦(引)承伽唎(四十八) 浮承(引)伽彌(四十九) 毘迦吒僧迦吒瞿隷(五十) 毘私孚盧闍泥(五十一) 毘折(時列反)林(引)婆泥(五十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那祇那祇瞿羅(引)摩(引)柰賜(三) 那伽咥(喜梨反)(四) 梨陀易頭摩鳩隷(五) 郁伽羅盂路曬(六) 波羅旃陀低豉(七) 毘氀姞利(八) 阿尸(引)毘師(九) 阿咥(引)瞿(十) 訖栗瑟那(去)崩(引)伽隷(十一) 旃(引)遮隷(十二) 盧羅(引)嗜薜(十三) 摩訶頗那(引)𠳷隷𠳷羅(引)波施(十四) 勞陀羅(引)波(引)尸膩(十五) 頭沖薜(十六) 波羅波羅(十七) 庇利庇利(十八) 富路富路(十九) 毘私(引)哹(匹尤反)婁闍膩(二十) 浮路浮路(二十一) 摩訶蒲祇(二十二) 摩尼達隷(二十三) 匹利匹利(二十四) 副漏副漏(二十五) 破邏破邏(二十六) 跋利沙跋利沙(二十七) 閻藍浮(引)陀隷(二十八) 睒浮睒浮(二十九) 婆羅(引)訶翅(三十) 那吒(引)碪薜(三十一) 那吒(引)碪薜(三十二) 忡忡忡忡薜(三十三) 彌伽波羅(引)薜(三十四) 彌伽婆(引)咥膩(三十五) 茶迦茶迦茶迦(三十六) 茶沈薜(三十七) 伽那(去)伽那(去)(三十八) 尸棄膩(三十九) 迦那迦那(四十) 伽那伽那(四十一) 摩訶那伽(引)伽那(去)(四十二) 尼囉(引)怛藍(四十三) 糅(引)波闍羅(四十四) 得迦紇唎(四十五) 摩訶那伽(引)紇利陀(引)曳(四十六) 瞿摩瞿摩瞿摩波(引)耶(四十七) 頞悉低迦(引)承伽唎(四十八) 浮承(引)伽彌(四十九) 毘迦吒僧迦吒瞿隷(五十) 毘私孚盧闍泥(五十一) 毘折(時列反)林(引)婆泥(五十二)」

「我今召集此會一切諸龍王等，於閻浮提請雨國內降澍大雨，一切諸佛如來力故、三世諸佛真實力故、慈悲心故莎呵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今召集此會一切諸龍王等，於閻浮提請雨國內降澍大雨，一切諸佛如來力故、三世諸佛真實力故、慈悲心故莎呵。」

爾時世尊說此呪已告龍王言：「若天旱時欲請雨者，其請雨主必於一切諸眾生等起慈悲心。若有比丘及比丘尼，必須戒行本來清淨，若曾違犯尼薩耆罪乃至眾學，皆須已前七日七夜殷重懺悔。若在俗人，亦須於前七日七夜，日別須受八關齋戒。乃至請雨行道之日，悉須清淨，無得懈慢。當於空地實淨土上，除去沙礫無諸棘草，方十二步以為道場。場中起壇方十步，壇高一尺，用𤚩牛糞取新淨者周匝泥壇。於壇中央施一高座，座上敷設新青淨褥，張新青帳。從高座東量三肘外，用牛糞汁畫作龍王一身三頭，亦畫彼龍左右眷屬圍遶龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此呪已告龍王言：「若天旱時欲請雨者，其請雨主必於一切諸眾生等起慈悲心。若有比丘及比丘尼，必須戒行本來清淨，若曾違犯尼薩耆罪乃至眾學，皆須已前七日七夜殷重懺悔。若在俗人，亦須於前七日七夜，日別須受八關齋戒。乃至請雨行道之日，悉須清淨，無得懈慢。當於空地實淨土上，除去沙礫無諸棘草，方十二步以為道場。場中起壇方十步，壇高一尺，用𤚩牛糞取新淨者周匝泥壇。於壇中央施一高座，座上敷設新青淨褥，張新青帳。從高座東量三肘外，用牛糞汁畫作龍王一身三頭，亦畫彼龍左右眷屬圍遶龍王。

「從高座南量五肘外，畫作龍王一身五頭，亦畫諸龍左右圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從高座南量五肘外，畫作龍王一身五頭，亦畫諸龍左右圍遶。

「從高座西量七肘外，畫作龍王一身七頭，亦畫諸龍左右圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從高座西量七肘外，畫作龍王一身七頭，亦畫諸龍左右圍遶。

「從高座北量九肘外，畫作龍王一身九頭，亦畫諸龍左右圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從高座北量九肘外，畫作龍王一身九頭，亦畫諸龍左右圍遶。

「其壇四角安四華瓶，各容三升。又以金精或復石黛和水令清，悉使瓶滿，種種華木諸雜華蘂插著瓶內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其壇四角安四華瓶，各容三升。又以金精或復石黛和水令清，悉使瓶滿，種種華木諸雜華蘂插著瓶內。

「道場四門各各置一大妙香爐，燒種種香，熏陸、沈水、蘇合、栴檀及安息等。四角各懸青幡七枚，合二十八幡，各長一丈。然蘇油燈，亦隨幡數。設諸雜果蘇酪乳糜，安置四面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「道場四門各各置一大妙香爐，燒種種香，熏陸、沈水、蘇合、栴檀及安息等。四角各懸青幡七枚，合二十八幡，各長一丈。然蘇油燈，亦隨幡數。設諸雜果蘇酪乳糜，安置四面。

「諸龍王前散華燒香勿令斷絕。其果飲食及以瓶水，日別使新，不得隔宿。恒以晨朝日初出時施設供具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸龍王前散華燒香勿令斷絕。其果飲食及以瓶水，日別使新，不得隔宿。恒以晨朝日初出時施設供具。

「讀經之者一日三時香湯澡浴，著新青衣持齋靜思，惟食蘇酪及乳糜等粳米果菜。若大小便又須澡浴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「讀經之者一日三時香湯澡浴，著新青衣持齋靜思，惟食蘇酪及乳糜等粳米果菜。若大小便又須澡浴。

「昇高座時，先禮十方一切諸佛，燒香散花奉請十方一切諸佛諸大菩薩及以一切諸天龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昇高座時，先禮十方一切諸佛，燒香散花奉請十方一切諸佛諸大菩薩及以一切諸天龍王。

「其誦呪人為護身故，或呪淨水或呪白灰，自心繫念以結場界，或於一步乃至多步，若水若灰用為界畔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其誦呪人為護身故，或呪淨水或呪白灰，自心繫念以結場界，或於一步乃至多步，若水若灰用為界畔。

「又呪縷綖為結，繫頂及以手足。當呪水時，散灑項上及灑額上應作是念：『有惡心者不得入此壇場界內。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又呪縷綖為結，繫頂及以手足。當呪水時，散灑項上及灑額上應作是念：『有惡心者不得入此壇場界內。』

「其誦呪者於諸眾生恒起慈心勿生惡念。又願以此禮佛念誦及諸功德，迴施一切諸天龍王并及含識有形之類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其誦呪者於諸眾生恒起慈心勿生惡念。又願以此禮佛念誦及諸功德，迴施一切諸天龍王并及含識有形之類。

「昇法座時，高聲讀誦此經及呪晝夜不絕，若一七日若二七日，遠至三七日必降甘雨；除不專念無慈心人及穢濁者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昇法座時，高聲讀誦此經及呪晝夜不絕，若一七日若二七日，遠至三七日必降甘雨；除不專念無慈心人及穢濁者。」

佛告龍王：「海水潮來尚可盈縮，此言真實決定不虛。」時諸龍王蒙佛教已，歡喜踊躍，頂禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告龍王：「海水潮來尚可盈縮，此言真實決定不虛。」時諸龍王蒙佛教已，歡喜踊躍，頂禮奉行。