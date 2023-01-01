大雲輪請雨經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲輪請雨經卷上

隋天竺三藏那連提耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內，住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中，與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾周匝圍繞，復有無量諸大龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內，住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中，與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾周匝圍繞，復有無量諸大龍王。

其名曰：難陀龍王、優鉢難陀龍王、娑伽羅龍王、阿那婆達多龍王、摩那斯龍王、婆婁那龍王、德叉迦龍王、提頭賴吒龍王、婆修吉龍王、目真隣陀龍王、伊羅跋那龍王、分陀利龍王、威光龍王、德賢龍王、電冠龍王、大摩尼寶髻龍王、摩尼珠髻龍王、光耀頂龍王、帝釋鋒伏龍王、帝釋幢龍王、帝釋杖龍王、閻浮金幢龍王、善和龍王、大輪龍王、大蟒蛇龍王、火光味龍王、月耀龍王、慧威龍王、善見龍王、大善見龍王、善住龍王、摩尼瓔龍王、興雲龍王、持雨龍王、大忿吒聲龍王、小忿吒聲龍王 奮迅龍王 大頻拏龍王 大項龍王、深聲龍王、大深聲龍王、大雄猛龍王、優鉢羅龍王、大步龍王、螺髮龍王、質多羅斯那龍王、持大羂索龍王、伊羅樹葉龍王、先慰問龍王、驢耳龍王、海貝龍王、達陀羅龍王、優波達陀羅龍王、安隱龍王、大安隱龍王、毒蛇龍王、大毒蛇龍王、大力龍王、呼婁茶龍王、阿波羅龍王、藍浮龍王、吉利彌賒龍王、黑色龍王、因陀羅軍龍王、那茶龍王、優波那茶龍王、甘浮紇利那龍王、陀毘茶龍王、端正龍王、象耳龍王、猛利龍王、黃目龍王、電光龍王、大電光龍王、天力龍王、金婆羅龍王、妙蓋龍王、甘露龍王、得道泉龍王、琉璃光龍王、金色髮龍王、金光龍王、月光相龍王、日光龍王、始興龍王、牛頭龍王、白相龍王、黑相龍王、耶摩龍王、沙彌龍王、蝦蟇龍王、僧伽茶龍王、尼民陀羅龍王、持地龍王、千頭龍王、寶頂龍王、滿願龍王、細雨龍王、須彌那龍王、瞿波羅龍王、仁德龍王、善行龍王、宿德龍王、金毘羅龍王、金毘羅頭龍王、持毒龍王、蛇身龍王、蓮華龍王、大尾龍王、騰轉龍王、可畏龍王、善威德龍王、五頭龍王、婆利羅龍王、妙車龍王、優多羅龍王、長尾龍王、大頭龍王、賓畢迦龍王、毘茶龍王、馬形龍王、三頭龍王、龍仙龍王、大威德龍王、火德龍王、恐人龍王、焰光龍王、七頭龍王、現大身龍王、善愛見龍王、大惡龍王、淨威德龍王、妙眼龍王、大毒龍王、焰聚龍王、大害龍王、大瞋忿龍王、寶雲龍王、大雲施水龍王、帝釋光龍王、波陀波龍王、月雲龍王、海雲龍王、大香華龍王、華出龍王、寶眼龍王、大相幢龍王、大雲藏龍王、降雪龍王、威德藏龍王、雲戟龍王、持夜龍王、降雨龍王、雲雨龍王、大雲雨龍王、火光龍王、大雲主龍王、無瞋恚龍王、鳩鳩婆龍王、那伽首羅龍王、闍隣提龍王、雲蓋龍王、應祁羅目佉龍王、威德龍王、出雲龍王、無盡步龍王、妙相龍王、大身龍王、大腹龍王、安審龍王、丈夫龍王、歌歌那龍王、欝頭羅龍王、猛毒龍王、妙聲龍王、甘露實龍王、大散雨龍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其名曰：難陀龍王、優鉢難陀龍王、娑伽羅龍王、阿那婆達多龍王、摩那斯龍王、婆婁那龍王、德叉迦龍王、提頭賴吒龍王、婆修吉龍王、目真隣陀龍王、伊羅跋那龍王、分陀利龍王、威光龍王、德賢龍王、電冠龍王、大摩尼寶髻龍王、摩尼珠髻龍王、光耀頂龍王、帝釋鋒伏龍王、帝釋幢龍王、帝釋杖龍王、閻浮金幢龍王、善和龍王、大輪龍王、大蟒蛇龍王、火光味龍王、月耀龍王、慧威龍王、善見龍王、大善見龍王、善住龍王、摩尼瓔龍王、興雲龍王、持雨龍王、大忿吒聲龍王、小忿吒聲龍王 奮迅龍王 大頻拏龍王 大項龍王、深聲龍王、大深聲龍王、大雄猛龍王、優鉢羅龍王、大步龍王、螺髮龍王、質多羅斯那龍王、持大羂索龍王、伊羅樹葉龍王、先慰問龍王、驢耳龍王、海貝龍王、達陀羅龍王、優波達陀羅龍王、安隱龍王、大安隱龍王、毒蛇龍王、大毒蛇龍王、大力龍王、呼婁茶龍王、阿波羅龍王、藍浮龍王、吉利彌賒龍王、黑色龍王、因陀羅軍龍王、那茶龍王、優波那茶龍王、甘浮紇利那龍王、陀毘茶龍王、端正龍王、象耳龍王、猛利龍王、黃目龍王、電光龍王、大電光龍王、天力龍王、金婆羅龍王、妙蓋龍王、甘露龍王、得道泉龍王、琉璃光龍王、金色髮龍王、金光龍王、月光相龍王、日光龍王、始興龍王、牛頭龍王、白相龍王、黑相龍王、耶摩龍王、沙彌龍王、蝦蟇龍王、僧伽茶龍王、尼民陀羅龍王、持地龍王、千頭龍王、寶頂龍王、滿願龍王、細雨龍王、須彌那龍王、瞿波羅龍王、仁德龍王、善行龍王、宿德龍王、金毘羅龍王、金毘羅頭龍王、持毒龍王、蛇身龍王、蓮華龍王、大尾龍王、騰轉龍王、可畏龍王、善威德龍王、五頭龍王、婆利羅龍王、妙車龍王、優多羅龍王、長尾龍王、大頭龍王、賓畢迦龍王、毘茶龍王、馬形龍王、三頭龍王、龍仙龍王、大威德龍王、火德龍王、恐人龍王、焰光龍王、七頭龍王、現大身龍王、善愛見龍王、大惡龍王、淨威德龍王、妙眼龍王、大毒龍王、焰聚龍王、大害龍王、大瞋忿龍王、寶雲龍王、大雲施水龍王、帝釋光龍王、波陀波龍王、月雲龍王、海雲龍王、大香華龍王、華出龍王、寶眼龍王、大相幢龍王、大雲藏龍王、降雪龍王、威德藏龍王、雲戟龍王、持夜龍王、降雨龍王、雲雨龍王、大雲雨龍王、火光龍王、大雲主龍王、無瞋恚龍王、鳩鳩婆龍王、那伽首羅龍王、闍隣提龍王、雲蓋龍王、應祁羅目佉龍王、威德龍王、出雲龍王、無盡步龍王、妙相龍王、大身龍王、大腹龍王、安審龍王、丈夫龍王、歌歌那龍王、欝頭羅龍王、猛毒龍王、妙聲龍王、甘露實龍王、大散雨龍

王、隱隱聲龍王、雷相擊聲龍王、鼓震聲龍王、注甘露龍王、天帝鼓龍王、霹靂音龍王、首羅仙龍王、那羅延龍王、涸水龍王、毘迦吒龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王、隱隱聲龍王、雷相擊聲龍王、鼓震聲龍王、注甘露龍王、天帝鼓龍王、霹靂音龍王、首羅仙龍王、那羅延龍王、涸水龍王、毘迦吒龍王。

有如是等諸大龍王而為上首，復有八十四億那由他數諸龍王俱同來彼會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有如是等諸大龍王而為上首，復有八十四億那由他數諸龍王俱同來彼會。

時彼一切諸龍王等從坐而起，各整衣服偏袒右臂，右膝著地合掌向佛，即以種種無量無邊阿僧祇數微妙香華、塗香末香、華冠衣服、寶幢幡蓋、龍華寶冠、真珠瓔珞、寶華繒綵、真珠羅網、雜珮旒蘇覆如來上，作眾妓樂擊掌歌讚，起大殷重奇特之心，繞百千匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼一切諸龍王等從坐而起，各整衣服偏袒右臂，右膝著地合掌向佛，即以種種無量無邊阿僧祇數微妙香華、塗香末香、華冠衣服、寶幢幡蓋、龍華寶冠、真珠瓔珞、寶華繒綵、真珠羅網、雜珮旒蘇覆如來上，作眾妓樂擊掌歌讚，起大殷重奇特之心，繞百千匝却住一面。

爾時諸龍住一面已咸發願言：「願以一切諸世界海微塵身海、一切諸佛菩薩眾海、遍於一切諸世界海、已過所有一切四大地水火風微塵等海、所有一切諸色光明微塵數海、已過無量無不可思議不可宣說阿僧祇數諸身等海，於一一身化作無量阿僧祇諸手海雲遍滿十方，又於一一微塵分中化出無量供養海雲遍滿十方，將以供養一切諸佛菩薩眾海恒不斷絕，如是無量不可思議不可宣說阿僧祇數普賢菩薩行身海雲遍滿虛空住持不絕。如是菩薩諸身海雲，所謂一切輪相海雲、一切寶冠海雲、一切大明寶藏輦海雲、一切末香樹藏海雲、一切香煙現諸色海雲、一切諸樂音聲海雲、一切香樹海雲，諸如是等無量無邊不可思議不可宣說阿僧祇數如是一切供養海雲，遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸龍住一面已咸發願言：「願以一切諸世界海微塵身海、一切諸佛菩薩眾海、遍於一切諸世界海、已過所有一切四大地水火風微塵等海、所有一切諸色光明微塵數海、已過無量無不可思議不可宣說阿僧祇數諸身等海，於一一身化作無量阿僧祇諸手海雲遍滿十方，又於一一微塵分中化出無量供養海雲遍滿十方，將以供養一切諸佛菩薩眾海恒不斷絕，如是無量不可思議不可宣說阿僧祇數普賢菩薩行身海雲遍滿虛空住持不絕。如是菩薩諸身海雲，所謂一切輪相海雲、一切寶冠海雲、一切大明寶藏輦海雲、一切末香樹藏海雲、一切香煙現諸色海雲、一切諸樂音聲海雲、一切香樹海雲，諸如是等無量無邊不可思議不可宣說阿僧祇數如是一切供養海雲，遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復出一切莊嚴境界電藏摩尼王海雲、一切普明寶雨莊嚴摩尼王海雲、一切寶光焰順佛音聲摩尼王海雲、一切佛法音聲遍滿摩尼寶王海雲、一切普門寶焰諸佛化光海雲 一切眾光明莊嚴顯現不絕摩尼寶王海雲、一切光焰順佛聖行摩尼寶王海雲、一切顯現如來不可思議佛剎電光明摩尼王海雲、一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲，諸如是等一切諸寶光色遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切莊嚴境界電藏摩尼王海雲、一切普明寶雨莊嚴摩尼王海雲、一切寶光焰順佛音聲摩尼王海雲、一切佛法音聲遍滿摩尼寶王海雲、一切普門寶焰諸佛化光海雲 一切眾光明莊嚴顯現不絕摩尼寶王海雲、一切光焰順佛聖行摩尼寶王海雲、一切顯現如來不可思議佛剎電光明摩尼王海雲、一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲，諸如是等一切諸寶光色遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復出一切不壞妙寶香華輦海雲、一切無邊色摩尼寶王莊嚴輦海雲、一切寶燈香焰光輦海雲、一切真珠妙色輦海雲、一切華臺輦海雲、一切寶冠莊嚴輦海雲、一切十方光焰遍滿莊嚴不絕寶藏輦海雲、一切無邊顯現勝寶莊嚴輦海雲、一切遍滿妙莊嚴輦海雲、一切門欄華鈴羅網輦海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬禮拜一切諸佛菩薩眾海雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切不壞妙寶香華輦海雲、一切無邊色摩尼寶王莊嚴輦海雲、一切寶燈香焰光輦海雲、一切真珠妙色輦海雲、一切華臺輦海雲、一切寶冠莊嚴輦海雲、一切十方光焰遍滿莊嚴不絕寶藏輦海雲、一切無邊顯現勝寶莊嚴輦海雲、一切遍滿妙莊嚴輦海雲、一切門欄華鈴羅網輦海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬禮拜一切諸佛菩薩眾海雲。

「復出一切妙金寶瓔珞藏師子座海雲、一切華明妙色藏師子座海雲、一切紺摩尼閻浮檀妙色蓮華藏師子座海雲、一切摩尼燈蓮華藏師子座海雲、一切摩尼寶幢火色妙華藏師子座海雲、一切寶莊嚴妙色蓮華藏師子座海雲、一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲、一切樂見無盡焰光蓮華藏師子座海雲、一切寶光普照蓮華藏師子座海雲、一切佛音蓮華光藏師子座海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切妙金寶瓔珞藏師子座海雲、一切華明妙色藏師子座海雲、一切紺摩尼閻浮檀妙色蓮華藏師子座海雲、一切摩尼燈蓮華藏師子座海雲、一切摩尼寶幢火色妙華藏師子座海雲、一切寶莊嚴妙色蓮華藏師子座海雲、一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲、一切樂見無盡焰光蓮華藏師子座海雲、一切寶光普照蓮華藏師子座海雲、一切佛音蓮華光藏師子座海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復出一切妙音摩尼樹海雲、一切諸葉周匝合掌出香氣樹海雲、一切莊嚴現無邊明色樹海雲、一切華雲出寶樹海雲、一切出於無邊莊嚴藏樹海雲、一切寶輪焰電樹海雲、一切示現菩薩半身出栴檀末樹海雲、一切不思議無邊樹神莊嚴菩薩道場樹海雲、一切寶衣藏日電光明樹海雲、一切遍出真妙音聲喜見樹海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切妙音摩尼樹海雲、一切諸葉周匝合掌出香氣樹海雲、一切莊嚴現無邊明色樹海雲、一切華雲出寶樹海雲、一切出於無邊莊嚴藏樹海雲、一切寶輪焰電樹海雲、一切示現菩薩半身出栴檀末樹海雲、一切不思議無邊樹神莊嚴菩薩道場樹海雲、一切寶衣藏日電光明樹海雲、一切遍出真妙音聲喜見樹海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復出一切無邊寶色蓮華藏師子座海雲、一切周匝摩尼王電藏師子座海雲、一切瓔珞莊嚴藏師子座海雲、一切諸妙寶冠燈焰藏師子座海雲、一切圓音出寶雨藏師子座海雲、一切華冠香華寶藏師子座海雲、一切佛坐現莊嚴摩尼王藏師子座海雲、一切欄楯垂瓔莊嚴藏師子座海雲、一切摩尼寶樹枝葉末香藏師子座海雲、一切妙香寶鈴羅網普莊嚴日電藏師子座海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切無邊寶色蓮華藏師子座海雲、一切周匝摩尼王電藏師子座海雲、一切瓔珞莊嚴藏師子座海雲、一切諸妙寶冠燈焰藏師子座海雲、一切圓音出寶雨藏師子座海雲、一切華冠香華寶藏師子座海雲、一切佛坐現莊嚴摩尼王藏師子座海雲、一切欄楯垂瓔莊嚴藏師子座海雲、一切摩尼寶樹枝葉末香藏師子座海雲、一切妙香寶鈴羅網普莊嚴日電藏師子座海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復出一切如意摩尼寶王帳海雲、一切因陀羅寶華臺諸華莊嚴帳海雲、一切香摩尼帳海雲、一切寶燈焰相帳海雲、一切佛神力出聲摩尼寶王帳海雲、一切顯現摩尼妙衣諸光莊嚴帳海雲、一切華光焰寶帳海雲、一切羅網妙鈴出聲遍滿帳海雲、一切無盡妙色摩尼珠臺蓮花羅網帳海雲、一切金華臺火光寶幢帳海雲、一切不思議莊嚴諸光瓔珞帳海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切如意摩尼寶王帳海雲、一切因陀羅寶華臺諸華莊嚴帳海雲、一切香摩尼帳海雲、一切寶燈焰相帳海雲、一切佛神力出聲摩尼寶王帳海雲、一切顯現摩尼妙衣諸光莊嚴帳海雲、一切華光焰寶帳海雲、一切羅網妙鈴出聲遍滿帳海雲、一切無盡妙色摩尼珠臺蓮花羅網帳海雲、一切金華臺火光寶幢帳海雲、一切不思議莊嚴諸光瓔珞帳海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復出一切雜妙摩尼寶蓋海雲、一切無量光明莊嚴華蓋海雲、一切無邊色真珠藏妙蓋海雲、一切諸佛菩薩慈門音摩尼王蓋海雲、一切妙色寶焰華冠妙蓋海雲、一切寶光明莊嚴垂鈴羅網妙蓋海雲、一切摩尼樹枝瓔珞蓋海雲、一切日照明徹焰摩尼王諸香煙蓋海雲、一切栴檀末藏普熏蓋海雲、一切極佛境界電光焰莊嚴普遍蓋海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切雜妙摩尼寶蓋海雲、一切無量光明莊嚴華蓋海雲、一切無邊色真珠藏妙蓋海雲、一切諸佛菩薩慈門音摩尼王蓋海雲、一切妙色寶焰華冠妙蓋海雲、一切寶光明莊嚴垂鈴羅網妙蓋海雲、一切摩尼樹枝瓔珞蓋海雲、一切日照明徹焰摩尼王諸香煙蓋海雲、一切栴檀末藏普熏蓋海雲、一切極佛境界電光焰莊嚴普遍蓋海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海雲。

「復出一切寶明輪海雲、一切寶焰相光輪海雲、一切華雲焰光輪海雲、一切佛花寶光明輪海雲、一切佛剎現入光明輪海雲、一切諸佛境界普門音聲寶枝光輪海雲、一切琉璃寶性摩尼王焰光輪海雲、一切眾生於一念時現於色相光輪海雲、一切音聲悅可諸佛大震光輪海雲、一切所化眾生眾會妙音摩尼王光輪海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切寶明輪海雲、一切寶焰相光輪海雲、一切華雲焰光輪海雲、一切佛花寶光明輪海雲、一切佛剎現入光明輪海雲、一切諸佛境界普門音聲寶枝光輪海雲、一切琉璃寶性摩尼王焰光輪海雲、一切眾生於一念時現於色相光輪海雲、一切音聲悅可諸佛大震光輪海雲、一切所化眾生眾會妙音摩尼王光輪海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海雲。

「復出一切摩尼藏焰海雲、一切佛色聲香味觸光焰海雲、一切寶焰海雲、一切佛法震聲遍滿焰海雲、一切佛剎莊嚴電光焰海雲、一切華輦光焰海雲、一切寶笛光焰海雲、一切劫數佛出音聲教化眾生光焰海雲、一切無盡寶華鬘示現眾生光焰海雲、一切諸座示現莊嚴光焰海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切摩尼藏焰海雲、一切佛色聲香味觸光焰海雲、一切寶焰海雲、一切佛法震聲遍滿焰海雲、一切佛剎莊嚴電光焰海雲、一切華輦光焰海雲、一切寶笛光焰海雲、一切劫數佛出音聲教化眾生光焰海雲、一切無盡寶華鬘示現眾生光焰海雲、一切諸座示現莊嚴光焰海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海雲。

「復出一切不斷不散無邊色寶光海雲、一切摩尼寶王普光海雲、一切佛剎莊嚴電光海雲、一切香光海雲、一切莊嚴光海雲、一切佛化身光海雲、一切雜寶樹華鬘光海雲、一切衣服光海雲、一切無邊菩薩諸行名稱寶王光海雲、一切真珠燈光海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切不斷不散無邊色寶光海雲、一切摩尼寶王普光海雲、一切佛剎莊嚴電光海雲、一切香光海雲、一切莊嚴光海雲、一切佛化身光海雲、一切雜寶樹華鬘光海雲、一切衣服光海雲、一切無邊菩薩諸行名稱寶王光海雲、一切真珠燈光海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海雲。

「復出一切不可思議種種諸雜香華海雲、一切寶焰蓮華羅網海雲、一切無量無邊際色摩尼寶王光輪海雲、一切摩尼真珠色藏篋笥海雲、一切摩尼妙寶栴檀末香海雲、一切摩尼寶蓋海雲、一切清淨諸妙音聲悅可眾心寶王海雲、一切日光寶輪瓔珞旒蘇海雲、一切無邊寶藏海雲、一切普賢色身海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海雲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復出一切不可思議種種諸雜香華海雲、一切寶焰蓮華羅網海雲、一切無量無邊際色摩尼寶王光輪海雲、一切摩尼真珠色藏篋笥海雲、一切摩尼妙寶栴檀末香海雲、一切摩尼寶蓋海雲、一切清淨諸妙音聲悅可眾心寶王海雲、一切日光寶輪瓔珞旒蘇海雲、一切無邊寶藏海雲、一切普賢色身海雲，諸如是等遍滿虛空住持不絕，供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海雲。」

爾時此眾八十四億百千那由他諸龍王等作是願已，繞佛三匝頭面作禮，於一面立。是時佛告諸龍王言：「汝等龍王各宜復坐。」時諸龍王聞佛語已，各各還依次第而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時此眾八十四億百千那由他諸龍王等作是願已，繞佛三匝頭面作禮，於一面立。是時佛告諸龍王言：「汝等龍王各宜復坐。」時諸龍王聞佛語已，各各還依次第而坐。

爾時眾中有一龍王，名曰無邊莊嚴海雲威德輪蓋，於此三千大千世界龍王之中最為勝大，得不退轉，本願力故受此龍身，為欲供養恭敬禮拜於如來故，聽受正法來生至此閻浮提內。時彼龍王從坐而起，整理衣服偏袒右臂，右膝著地合掌向佛而作是言：「世尊！我今有疑，欲問如來、至真、等正覺。若佛聽許，我乃敢問。」作是語已默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有一龍王，名曰無邊莊嚴海雲威德輪蓋，於此三千大千世界龍王之中最為勝大，得不退轉，本願力故受此龍身，為欲供養恭敬禮拜於如來故，聽受正法來生至此閻浮提內。時彼龍王從坐而起，整理衣服偏袒右臂，右膝著地合掌向佛而作是言：「世尊！我今有疑，欲問如來、至真、等正覺。若佛聽許，我乃敢問。」作是語已默然而住。

爾時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言：「汝大龍王！若有疑者，恣聽汝問。吾當為汝分別解說，令汝歡喜。」作是語已，時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王即白佛言：「唯然。世尊！云何能使諸龍王等滅一切苦得受安樂，受安樂已又令於此閻浮提內時降甘雨，生長一切樹木叢林藥草苗稼皆生滋味，使閻浮提一切人等悉受快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言：「汝大龍王！若有疑者，恣聽汝問。吾當為汝分別解說，令汝歡喜。」作是語已，時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王即白佛言：「唯然。世尊！云何能使諸龍王等滅一切苦得受安樂，受安樂已又令於此閻浮提內時降甘雨，生長一切樹木叢林藥草苗稼皆生滋味，使閻浮提一切人等悉受快樂。」

爾時世尊聞是語已，即告無邊莊嚴海雲威德輪蓋大龍王言：「善哉善哉！汝今為彼諸眾生等作利益故，能問如來如是等事。汝大龍王！諦聽諦聽，善思念之，我當為汝分別解說。輪蓋龍王！我有一法，汝等若能具足行者，令一切龍除滅諸苦具足安樂。何者一法？謂行大慈。汝大龍王！若有天人行大慈者，火不能燒、水不能溺、毒不能害、刃不能傷，內外怨賊不能侵掠，若睡若寤皆得安隱。行大慈力有大威德，諸天世等不能擾亂，形貌端嚴眾所愛敬，所行之處一切無礙，諸苦滅除心得歡喜，諸樂具足；大慈力故，命終之後得生梵天。汝大龍王！若有天人行大慈者，獲如是等無量無邊利益之事。是故龍王！身口意業常應須行彼大慈行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊聞是語已，即告無邊莊嚴海雲威德輪蓋大龍王言：「善哉善哉！汝今為彼諸眾生等作利益故，能問如來如是等事。汝大龍王！諦聽諦聽，善思念之，我當為汝分別解說。輪蓋龍王！我有一法，汝等若能具足行者，令一切龍除滅諸苦具足安樂。何者一法？謂行大慈。汝大龍王！若有天人行大慈者，火不能燒、水不能溺、毒不能害、刃不能傷，內外怨賊不能侵掠，若睡若寤皆得安隱。行大慈力有大威德，諸天世等不能擾亂，形貌端嚴眾所愛敬，所行之處一切無礙，諸苦滅除心得歡喜，諸樂具足；大慈力故，命終之後得生梵天。汝大龍王！若有天人行大慈者，獲如是等無量無邊利益之事。是故龍王！身口意業常應須行彼大慈行。

「復次龍王！有陀羅尼名施一切眾生安樂。汝諸龍等常須讀誦繫念受持，能滅一切諸龍苦惱與其安樂。彼諸龍等既得樂已，於閻浮提始能依時降注甘雨，使令一切樹木叢林藥草苗稼皆出滋味。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次龍王！有陀羅尼名施一切眾生安樂。汝諸龍等常須讀誦繫念受持，能滅一切諸龍苦惱與其安樂。彼諸龍等既得樂已，於閻浮提始能依時降注甘雨，使令一切樹木叢林藥草苗稼皆出滋味。」

爾時龍王復白佛言：「何者名為施一切樂陀羅尼句？」爾時世尊即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時龍王復白佛言：「何者名為施一切樂陀羅尼句？」爾時世尊即說呪曰：

「怛緻咃(其呪字口傍作者轉舌讀之，注引字者引聲讀之)陀(引)囉尼陀(引)囉尼(一) 優多(引)囉尼(二)(引) 三(引)波囉帝(諸呪帝皆丁利反)師郗(攄利反)(三) 毘闍耶跋囒那(引)薩底夜波羅帝若(女賀反)(四) 波囉呵若那跋帝(五) 優多波(引)達尼(六) 毘那(引)喝膩(七) 阿(引)毘屣(引)遮膩(八) 阿陛毘(引)耶(引)呵邏(九) 輸婆(引)跋帝(十) 頞耆(市尸反)摩哆(十一) [黑*(企-止+ㄎ)]咥(顯利反)(十二) 宮婆羅(引)(十三) 鞞咥(香利反引)婆呵(十四) 摩羅吉梨舍(引)達那(引)波唅(十五) 輸(輸律反)陀(引)耶摩(引)伽尼梨呵迦達摩多(十六) 輸(輸律反)陀(引)盧迦(十七) 毘帝寐囉何囉闍婆獨佉賒摩那(去聲)(十八) 薩婆佛陀婆盧歌那(去聲)(十九) 波羅闍若(引)闍那(引)鞞醯莎(引)呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛緻咃(其呪字口傍作者轉舌讀之，注引字者引聲讀之)陀(引)囉尼陀(引)囉尼(一) 優多(引)囉尼(二)(引) 三(引)波囉帝(諸呪帝皆丁利反)師郗(攄利反)(三) 毘闍耶跋囒那(引)薩底夜波羅帝若(女賀反)(四) 波囉呵若那跋帝(五) 優多波(引)達尼(六) 毘那(引)喝膩(七) 阿(引)毘屣(引)遮膩(八) 阿陛毘(引)耶(引)呵邏(九) 輸婆(引)跋帝(十) 頞耆(市尸反)摩哆(十一) [黑*(企-止+ㄎ)]咥(顯利反)(十二) 宮婆羅(引)(十三) 鞞咥(香利反引)婆呵(十四) 摩羅吉梨舍(引)達那(引)波唅(十五) 輸(輸律反)陀(引)耶摩(引)伽尼梨呵迦達摩多(十六) 輸(輸律反)陀(引)盧迦(十七) 毘帝寐囉何囉闍婆獨佉賒摩那(去聲)(十八) 薩婆佛陀婆盧歌那(去聲)(十九) 波羅闍若(引)闍那(引)鞞醯莎(引)呵」

「汝大龍王！此呪名為施一切樂陀羅尼句，諸佛所持，汝等常須受持讀誦，吉事成就，得入法門，獲安隱樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝大龍王！此呪名為施一切樂陀羅尼句，諸佛所持，汝等常須受持讀誦，吉事成就，得入法門，獲安隱樂。

「復次龍王！有大雲所生威神莊嚴功德智相雲輪水藏化金色光毘盧遮那，一毛孔中出於同姓諸佛名號，汝等亦須憶念受持。若持彼諸如來名號，能滅一切所有諸龍種姓、一切龍王眷屬徒眾并諸龍女生龍宮者所有苦惱與其安樂，是故龍王！應當稱彼如來名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次龍王！有大雲所生威神莊嚴功德智相雲輪水藏化金色光毘盧遮那，一毛孔中出於同姓諸佛名號，汝等亦須憶念受持。若持彼諸如來名號，能滅一切所有諸龍種姓、一切龍王眷屬徒眾并諸龍女生龍宮者所有苦惱與其安樂，是故龍王！應當稱彼如來名號。

「南無婆伽婆帝毘盧遮那藏大雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝毘盧遮那藏大雲如來

「南無婆伽婆帝性現出雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝性現出雲如來

「南無婆伽婆帝持雲雨如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝持雲雨如來

「南無婆伽婆帝威德雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝威德雲如來

「南無婆伽婆帝大興雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝大興雲如來

「南無婆伽婆帝大散風雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝大散風雲如來

「南無婆伽婆帝大雲閃電如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝大雲閃電如來

「南無婆伽婆帝大雲勇步如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝大雲勇步如來

「南無婆伽婆帝須彌善雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝須彌善雲如來

「南無婆伽婆帝大密雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝大密雲如來

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「南無婆伽婆帝大雲師子座如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝大雲師子座如來

「南無婆伽婆帝大雲蓋如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝大雲蓋如來

「南無婆伽婆帝大善現雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝大善現雲如來

「南無婆伽婆帝雲覆如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝雲覆如來

「南無婆伽婆帝光輪普遍照於十方雷鼓震聲起雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝光輪普遍照於十方雷鼓震聲起雲如來

「南無婆伽婆帝大雲清涼雷聲深隱奮迅如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝大雲清涼雷聲深隱奮迅如來

「南無婆伽婆帝布雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝布雲如來

「南無婆伽婆帝虛空雨雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝虛空雨雲如來

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「南無婆伽婆帝雲垂出聲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝雲垂出聲如來

「南無婆伽婆帝雲示現如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝雲示現如來

「南無婆伽婆帝廣出雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝廣出雲如來

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「南無婆伽婆帝雲雷震如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝雲雷震如來

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「南無婆伽婆帝乘上雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝乘上雲如來

「南無婆伽婆帝飛雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝飛雲如來

「南無婆伽婆帝低雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝低雲如來

「南無婆伽婆帝散雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝散雲如來

「南無婆伽婆帝大優鉢羅華雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝大優鉢羅華雲如來

「南無婆伽婆帝大香體雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝大香體雲如來

「南無婆伽婆帝大涌雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝大涌雲如來

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「南無婆伽婆帝得大摩尼寶雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝得大摩尼寶雲如來

「南無婆伽婆帝降伏雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝降伏雲如來

「南無婆伽婆帝雲根本如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝雲根本如來

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「南無婆伽婆帝大空高響雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝大空高響雲如來

「南無婆伽婆帝大發聲雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝大發聲雲如來

「南無婆伽婆帝大降雨雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝大降雨雲如來

「南無婆伽婆帝施色力雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝施色力雲如來

「南無婆伽婆帝雨六味雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝雨六味雲如來

「南無婆伽婆帝大力雨雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝大力雨雲如來

「南無婆伽婆帝滿海雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝滿海雲如來

「南無婆伽婆帝陽炎旱時注雨雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝陽炎旱時注雨雲如來

「南無婆伽婆帝無邊色雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝無邊色雲如來

「南無婆伽婆帝一切差別大雲示現閻浮飛雲威德月光焰雲如來等應正遍知三藐三佛陀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝一切差別大雲示現閻浮飛雲威德月光焰雲如來等應正遍知三藐三佛陀」