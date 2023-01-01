若天亢旱時，欲祈請雨者，於露地作壇。除去瓦礫及諸穢物，張設青幕，懸青幡，香泥塗拭作一方壇。於壇中畫七寶水池，池中畫海龍王宮。於龍宮中有釋迦牟尼如來經說法相。佛右畫觀自在菩薩，佛左畫金剛手菩薩等侍衛。於佛前右畫三千大千世界主輪蓋龍王，佛前左畫難陀、跋難陀二龍王。於壇四方用瞿摩夷汁各畫一龍王：於東方畫一龍王，一身三頭，量長三肘，并眷屬圍繞；又於南方畫一龍王，一身五頭，量長五肘，并諸眷屬；又於西方畫一龍王，一身七頭，量長七肘，并眷屬圍繞；於北方又畫一龍王，一身九頭，量長九肘，并眷屬圍繞；皆在靉靆青黑雲中，半身已下如蛇形，尾在池中，半身已上如菩薩形，皆合掌從池涌出。於壇四角置四清水瓶，隨其力分，飲食菓子等皆染作青色，以慇淨心布列供養，燒香散青色華。道場中所用皆作青色。祈雨之人若是出家苾芻，應具律儀；若俗士應受八戒，作法之時，喫三白食。每日香湯沐浴、著新淨青衣，於壇西面以青物為座，即以香塗手。先應三密加持自身及護壇場，案上置此《大雲經》。於一切有情起大慈悲心，至誠請一切佛菩薩加持，晝夜虔誠讀此《大雲經》，或二人三人乃至七人更替讀誦，經聲不應間斷。亢旱之時，如是依法讀此大雲經，或經一日二日乃至七日，定降注甘雨。若災重不雨，更作，必降甘雨。假使大海或有過限越潮，依此經作法轉讀，無不應効。應發願讀經所生功德迴向諸龍，願皆離諸苦難，發無上菩提心，為一切有情降注甘雨。

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