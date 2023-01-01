大雲輪請雨經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲輪請雨經卷下

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時世尊聞此無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王如是請已，讚言：「善哉善哉！汝大龍王！能請如來利益安樂一切有情。是故龍王！汝今聽善聽極善聽，汝當作意，我為汝說。此陀羅尼名為大悲雲生震吼奮迅勇猛幢，一切如來威神加持隨喜宣說，利益安樂一切眾生故。於未來世若亢旱時能令降雨，若滯雨時亦能令止，飢饉疾病亦能除滅，普告諸龍令使知聞；復令諸天歡喜踊躍，能摧諸魔安隱一切有情。」說此陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊聞此無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王如是請已，讚言：「善哉善哉！汝大龍王！能請如來利益安樂一切有情。是故龍王！汝今聽善聽極善聽，汝當作意，我為汝說。此陀羅尼名為大悲雲生震吼奮迅勇猛幢，一切如來威神加持隨喜宣說，利益安樂一切眾生故。於未來世若亢旱時能令降雨，若滯雨時亦能令止，飢饉疾病亦能除滅，普告諸龍令使知聞；復令諸天歡喜踊躍，能摧諸魔安隱一切有情。」說此陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(去引)(一) 摩賀枳孃(二合引)曩(引)嚩(無可反)婆(去引)娑(上)𩕳室哩(二合)多帝祖(引祖魯反)洛乞史銘(三合引)(三) 濕𠴊(二合)荼(去)尾訖囉(二合)莫(四) 嚩(同前音)日囉(二合)僧(去)伽(去引)多寧(五) 鉢囉麼尾囉惹涅(寧逸反)摩羅麌拏(上)計覩(六) 素(引)哩野(二合)鉢囉(二合)陛尾麼朗(引)誐(七) 拽瑟置(二合)跋囉跋囉(八) 三(去)跋囉三(去)跋囉(九) 跓(吒鄔反，下同)砧(吒添反，下同)母跓砧母(十) 賀曩賀曩(十一) 摩賀(引)鉢囉(二合)陛(十二) 尾度(引)多謨(引)輸(引)馱迦(引)㘑(十三) 鉢囉(二合)枳孃(二合引)秫第跋哩布羅抳(二合)(十四) 每(引)怛㘑(二合)每(引)怛㘑(二合)(十五) 每(引)怛哩(二合引)味(引)囉那莫塞訖哩(三合)帝(十六) 每(引)怛囕(二合引)母馱㘑惹(在娜反)攞惹攞(十七) 惹攬(引)母馱隷冒(引)地孕(二合)誐(十八) 矩素銘娜捨麼黎左(十九) 咄吠(引)舍(引)囉儞曳(二合引)(二十) 阿瑟吒(二合引)娜舍(引)吠(尾閉反)抳迦(引)母馱達謎(二十一) 輸(上)婆(去)麼底(丁以反)本寧野(二合)囉(引)始(二十二) 輸(上)婆(去)羯磨(二十三) 三門(上)尾帝儼避(引)㘑尾囉惹娑計(二合)(二十四) 尾補黎尾勢灑鉢囉(二合引)跛帝(二合引)(二十五) 𩕳囉(引)室囉(二合)嚩達謎(二十六) 薩嚩路(引)迦惹(慈翳反)瑟姹(二合)(二十七) 室㘑(二合引)瑟姹(二合)嚩囉鉢囉(二合)嚩㘑(二十八) 阿努(鼻聲)怛㘑阿僧(上引)霓(二十九) 馱囉馱囉(三十) 地哩地哩(三十一) 度嚕度嚕(三十二) 扇(引)多(上)麼帝扇(引)多播(引)閉(三十三) 薩囉薩囉(三十四) 左囉左囉(三十五) 唧哩唧哩(三十六) 祖嚕祖嚕(三十七) 跛囉麼母馱(引)弩(鼻)麼帝(三十八) 摩賀(引)鉢囉(二合)枳孃(二合引)播(引)囉弭帝娑嚩(二合引)賀(引)(三十九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(去引)(一) 摩賀枳孃(二合引)曩(引)嚩(無可反)婆(去引)娑(上)𩕳室哩(二合)多帝祖(引祖魯反)洛乞史銘(三合引)(三) 濕𠴊(二合)荼(去)尾訖囉(二合)莫(四) 嚩(同前音)日囉(二合)僧(去)伽(去引)多寧(五) 鉢囉麼尾囉惹涅(寧逸反)摩羅麌拏(上)計覩(六) 素(引)哩野(二合)鉢囉(二合)陛尾麼朗(引)誐(七) 拽瑟置(二合)跋囉跋囉(八) 三(去)跋囉三(去)跋囉(九) 跓(吒鄔反，下同)砧(吒添反，下同)母跓砧母(十) 賀曩賀曩(十一) 摩賀(引)鉢囉(二合)陛(十二) 尾度(引)多謨(引)輸(引)馱迦(引)㘑(十三) 鉢囉(二合)枳孃(二合引)秫第跋哩布羅抳(二合)(十四) 每(引)怛㘑(二合)每(引)怛㘑(二合)(十五) 每(引)怛哩(二合引)味(引)囉那莫塞訖哩(三合)帝(十六) 每(引)怛囕(二合引)母馱㘑惹(在娜反)攞惹攞(十七) 惹攬(引)母馱隷冒(引)地孕(二合)誐(十八) 矩素銘娜捨麼黎左(十九) 咄吠(引)舍(引)囉儞曳(二合引)(二十) 阿瑟吒(二合引)娜舍(引)吠(尾閉反)抳迦(引)母馱達謎(二十一) 輸(上)婆(去)麼底(丁以反)本寧野(二合)囉(引)始(二十二) 輸(上)婆(去)羯磨(二十三) 三門(上)尾帝儼避(引)㘑尾囉惹娑計(二合)(二十四) 尾補黎尾勢灑鉢囉(二合引)跛帝(二合引)(二十五) 𩕳囉(引)室囉(二合)嚩達謎(二十六) 薩嚩路(引)迦惹(慈翳反)瑟姹(二合)(二十七) 室㘑(二合引)瑟姹(二合)嚩囉鉢囉(二合)嚩㘑(二十八) 阿努(鼻聲)怛㘑阿僧(上引)霓(二十九) 馱囉馱囉(三十) 地哩地哩(三十一) 度嚕度嚕(三十二) 扇(引)多(上)麼帝扇(引)多播(引)閉(三十三) 薩囉薩囉(三十四) 左囉左囉(三十五) 唧哩唧哩(三十六) 祖嚕祖嚕(三十七) 跛囉麼母馱(引)弩(鼻)麼帝(三十八) 摩賀(引)鉢囉(二合)枳孃(二合引)播(引)囉弭帝娑嚩(二合引)賀(引)(三十九)」

「南無智海毘盧遮那如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無智海毘盧遮那如來。

「南無一切諸佛菩薩摩訶薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無一切諸佛菩薩摩訶薩眾。

「我今召請一切諸龍於贍部洲令降雨故，以一切佛菩薩誠實真言誡勅諸龍除滅五障。」復說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今召請一切諸龍於贍部洲令降雨故，以一切佛菩薩誠實真言誡勅諸龍除滅五障。」復說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(一) 薩囉薩囉(二) 悉哩悉哩(三) 素嚕素嚕(四) 曩(引)誐(引)南(引)(五) 惹嚩惹嚩(六) 爾尾爾尾(七) 祖舞祖舞(八) 摩賀(引)曩(引)誐(引)阿(去引)櫱攃(麁遏反)多(九) 母馱薩底曳(二合引)寧訶贍部(引)儞尾(二合引)閉(十) 鉢囉(二合)韈殺陀鑁(二合)(十一) 左囉左囉(十二) 唧哩唧哩(十三) 祖嚕祖嚕(十四) 摩賀(引)曩(引)誐(引)地跛底(丁以反)(十五) 曩(引)麼(引)櫱攃他暴(引)(十六) 摩賀(引)曩(引)誐(引)母馱薩底曳(二合)寧訶贍部(引)儞尾(二合引)閉(十七) 鉢囉(二合)韈殺陀鑁(二合)(十八) 馱羅馱羅(十九) 地哩地哩(二十) 度嚕度嚕(二十一) 母馱薩底曳(二合引)曩(二十二) 薩嚩曩(引)誐(引)麼(引)嚩(引)訶以史夜(二合引)銘(二十三) 每怛囉(二合)唧帝曩(二十四) 迦嚕拏(引)唧帝曩(二十五) 母儞跢(引)唧帝曩(二十六) 鄔閉乞灑(二合引)唧帝曩(二十七) 薩嚩母馱冒地薩怛嚩(二合引)地瑟姹(二合引)寗(引)(二十八) 曩摩賀夜(引)曩(引)捨曳(平)曩(引)櫱攃他(二十九) 摩賀曩(引)誐(引)地跛多(上)野(三十) 娑麼(二合)囉多母馱(引)南(三十一) 母馱達麼(引)喃(引)(三十二) 冒地薩怛嚩(二合)麌拏(鼻聲引)南(三十三) 跋囉跋囉(三十四) 鼻哩鼻哩(三十五) 部嚕部嚕(三十六) 摩賀惹攬(引)謀謎伽(去)嚩(引)哩馱(引)哩抳(三十七) 摩賀部惹誐(引)跛哩迦囉(入引)每(引)怛囉(二合)唧帝曩(引)(三十八) 櫱攃多娑麼(二合)囉多(三十九) 嚩囉舍(引)娑難舍(引)娑覩(二合入)(四十) 伽(去聲，下同)吒伽吒(四十一) 岐(去)致岐致(四十二) 具誅(去)具誅(去)(四十三) 隖仡囉(二合)矩嚕(二合引)馱(引)(四十四) 摩賀吠(微閉反)誐(引)路(引)攞爾賀嚩(二合)(四十五) 摩賀(引)尾灑(入引)阿(去引)櫱攃多(四十六) 每(引)怛囉(二合)唧跢(入引)韈囉灑(二合)陀鑁(二合)(四十七) 伊(上)訶贍部儞尾(二合引)閉薩嚩怛他(去)櫱多薩底曳(二合引)曩娑嚩(二合引)賀(四十八) 怛吒怛吒(四十九) 底致底致(五十) 咄跓(吒鄔反)咄跓(五十一) 摩賀(引)摩抳麼矩吒(五十二) 冒(引)里馱囉(引)試(引)尾灑嚧(引)比拏(入)(五十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 薩囉薩囉(二) 悉哩悉哩(三) 素嚕素嚕(四) 曩(引)誐(引)南(引)(五) 惹嚩惹嚩(六) 爾尾爾尾(七) 祖舞祖舞(八) 摩賀(引)曩(引)誐(引)阿(去引)櫱攃(麁遏反)多(九) 母馱薩底曳(二合引)寧訶贍部(引)儞尾(二合引)閉(十) 鉢囉(二合)韈殺陀鑁(二合)(十一) 左囉左囉(十二) 唧哩唧哩(十三) 祖嚕祖嚕(十四) 摩賀(引)曩(引)誐(引)地跛底(丁以反)(十五) 曩(引)麼(引)櫱攃他暴(引)(十六) 摩賀(引)曩(引)誐(引)母馱薩底曳(二合)寧訶贍部(引)儞尾(二合引)閉(十七) 鉢囉(二合)韈殺陀鑁(二合)(十八) 馱羅馱羅(十九) 地哩地哩(二十) 度嚕度嚕(二十一) 母馱薩底曳(二合引)曩(二十二) 薩嚩曩(引)誐(引)麼(引)嚩(引)訶以史夜(二合引)銘(二十三) 每怛囉(二合)唧帝曩(二十四) 迦嚕拏(引)唧帝曩(二十五) 母儞跢(引)唧帝曩(二十六) 鄔閉乞灑(二合引)唧帝曩(二十七) 薩嚩母馱冒地薩怛嚩(二合引)地瑟姹(二合引)寗(引)(二十八) 曩摩賀夜(引)曩(引)捨曳(平)曩(引)櫱攃他(二十九) 摩賀曩(引)誐(引)地跛多(上)野(三十) 娑麼(二合)囉多母馱(引)南(三十一) 母馱達麼(引)喃(引)(三十二) 冒地薩怛嚩(二合)麌拏(鼻聲引)南(三十三) 跋囉跋囉(三十四) 鼻哩鼻哩(三十五) 部嚕部嚕(三十六) 摩賀惹攬(引)謀謎伽(去)嚩(引)哩馱(引)哩抳(三十七) 摩賀部惹誐(引)跛哩迦囉(入引)每(引)怛囉(二合)唧帝曩(引)(三十八) 櫱攃多娑麼(二合)囉多(三十九) 嚩囉舍(引)娑難舍(引)娑覩(二合入)(四十) 伽(去聲，下同)吒伽吒(四十一) 岐(去)致岐致(四十二) 具誅(去)具誅(去)(四十三) 隖仡囉(二合)矩嚕(二合引)馱(引)(四十四) 摩賀吠(微閉反)誐(引)路(引)攞爾賀嚩(二合)(四十五) 摩賀(引)尾灑(入引)阿(去引)櫱攃多(四十六) 每(引)怛囉(二合)唧跢(入引)韈囉灑(二合)陀鑁(二合)(四十七) 伊(上)訶贍部儞尾(二合引)閉薩嚩怛他(去)櫱多薩底曳(二合引)曩娑嚩(二合引)賀(四十八) 怛吒怛吒(四十九) 底致底致(五十) 咄跓(吒鄔反)咄跓(五十一) 摩賀(引)摩抳麼矩吒(五十二) 冒(引)里馱囉(引)試(引)尾灑嚧(引)比拏(入)(五十三

) 娑麼(二合)囉多底哩(二合)囉怛曩(二合)地瑟姹(二合引)難(五十四) 嚩日囉(二合)馱囉薩底曳(二合引)曩韈囉灑(二合)多(五十五) 伊(上)訶贍部儞尾(二合引)閉娑嚩(入二合)賀(五十六) 迦攞迦攞(五十七) 枳里枳里(五十八) 矩魯矩魯(五十九) 麼護(引)娜迦嚩(引)悉諾(六十) 摩賀勃囉(二合)矩(引)吒夜(引)曩(引)鼻夜(引)以諾(鼻聲)(六十一) 阿(去引)櫱攃多(六十二) 每(引)怛囉(二合)唧帝(引)曩伊(上)訶贍部儞尾(二合)閉(六十三) 韈囉灑(二合)馱囉(引)母此𠴊(二合)惹多(六十四) 怛他(去引)櫱多薩底曳(二合)曩(六十五) 怛他(引)櫱跢(引)地瑟姹(二合引)寗(引)曩(六十六) 嚩日囉(二合)播(引)抳(尼貞反)囉(引)枳孃(二合引)跛野底(六十七) 囉攞囉攞(六十八) 哩里哩里(六十九) 嚕魯嚕魯(七十) 尾誐多弭娜嚩(二合引)婆(去)嚩多(七十一) 櫱嚩部惹(在娜反)虐(入)(七十二) 怛哩拽(二合)怛他(去引)櫱多薩底曳(二合引)曩(七十三) 伽(去)麼伽(去)麼(七十四) 祇(去)弭祇(去)弭(七十五) 具娑(重聲呼)母具娑嚩(二合)賀(引)(七十六) 阿(去引)嚩(引)賀夜(引)弭薩嚩曩(引)巘(引)每怛囉(二合)唧帝(引)曩(七十七) 冒(引)地唧多布(引)囉網(二合)誐謎(引)曩(七十八) 怛囉怛囉(七十九) 底哩底哩(八十) 覩嚕覩嚕娑嚩(二合)賀(八十一) 尾矩胝曩(引)曩(引)尾訖哩(二合)多(八十二) 試(引)囉灑(二合)娑賀娑囉(二合)(八十三) 試(引)囉灑(二合)囉訖跢(二合引)乞灑(二合)(八十四) 摩賀韈囉拏(二合)(八十五) 摩賀(引)摩護(引)囉誐(引)曩(引)(八十六) 嚩(引)訶夜(引)弭暴(引)暴(引)摩賀(引)部惹虐(入引)娑麼(二合)囉多(八十七) 摩賀(引)迦嚕抳迦(引)喃(引)(八十八) 薩嚩本孃帝(引)惹娑帝(二合引)爾跢(引)喃(引)(八十九) 挽(引)多訖禮(二合引)舍(引)喃(引)(九十) 怛他(引)誐跢(引)曩(引)麼地瑟姹(二合)難(九十一) 誐娜誐娜(九十二) 儗(研以反)儞(泥以反)儗儞(九十三) 麌努麌努娑嚩(二合)賀(九十四)(引) 阿(上)鉢囉(二合)底訶多麼攞跛囉(引)訖囉(二合)謨(九十五)(引) 祖(去引)馱(引)𠸪(入引)韈囉灑(二合)馱(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ) 娑麼(二合)囉多底哩(二合)囉怛曩(二合)地瑟姹(二合引)難(五十四) 嚩日囉(二合)馱囉薩底曳(二合引)曩韈囉灑(二合)多(五十五) 伊(上)訶贍部儞尾(二合引)閉娑嚩(入二合)賀(五十六) 迦攞迦攞(五十七) 枳里枳里(五十八) 矩魯矩魯(五十九) 麼護(引)娜迦嚩(引)悉諾(六十) 摩賀勃囉(二合)矩(引)吒夜(引)曩(引)鼻夜(引)以諾(鼻聲)(六十一) 阿(去引)櫱攃多(六十二) 每(引)怛囉(二合)唧帝(引)曩伊(上)訶贍部儞尾(二合)閉(六十三) 韈囉灑(二合)馱囉(引)母此𠴊(二合)惹多(六十四) 怛他(去引)櫱多薩底曳(二合)曩(六十五) 怛他(引)櫱跢(引)地瑟姹(二合引)寗(引)曩(六十六) 嚩日囉(二合)播(引)抳(尼貞反)囉(引)枳孃(二合引)跛野底(六十七) 囉攞囉攞(六十八) 哩里哩里(六十九) 嚕魯嚕魯(七十) 尾誐多弭娜嚩(二合引)婆(去)嚩多(七十一) 櫱嚩部惹(在娜反)虐(入)(七十二) 怛哩拽(二合)怛他(去引)櫱多薩底曳(二合引)曩(七十三) 伽(去)麼伽(去)麼(七十四) 祇(去)弭祇(去)弭(七十五) 具娑(重聲呼)母具娑嚩(二合)賀(引)(七十六) 阿(去引)嚩(引)賀夜(引)弭薩嚩曩(引)巘(引)每怛囉(二合)唧帝(引)曩(七十七) 冒(引)地唧多布(引)囉網(二合)誐謎(引)曩(七十八) 怛囉怛囉(七十九) 底哩底哩(八十) 覩嚕覩嚕娑嚩(二合)賀(八十一) 尾矩胝曩(引)曩(引)尾訖哩(二合)多(八十二) 試(引)囉灑(二合)娑賀娑囉(二合)(八十三) 試(引)囉灑(二合)囉訖跢(二合引)乞灑(二合)(八十四) 摩賀韈囉拏(二合)(八十五) 摩賀(引)摩護(引)囉誐(引)曩(引)(八十六) 嚩(引)訶夜(引)弭暴(引)暴(引)摩賀(引)部惹虐(入引)娑麼(二合)囉多(八十七) 摩賀(引)迦嚕抳迦(引)喃(引)(八十八) 薩嚩本孃帝(引)惹娑帝(二合引)爾跢(引)喃(引)(八十九) 挽(引)多訖禮(二合引)舍(引)喃(引)(九十) 怛他(引)誐跢(引)曩(引)麼地瑟姹(二合)難(九十一) 誐娜誐娜(九十二) 儗(研以反)儞(泥以反)儗儞(九十三) 麌努麌努娑嚩(二合)賀(九十四)(引) 阿(上)鉢囉(二合)底訶多麼攞跛囉(引)訖囉(二合)謨(九十五)(引) 祖(去引)馱(引)𠸪(入引)韈囉灑(二合)馱(引)

𠸪(九十六)(入引) 鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉(九十七) 捨囉捨囉(九十八) 始哩始哩秫(詩聿反)嚕秫嚕娑嚩(二合)賀(九十九)(引) 暴(引)暴(引)摩賀(引)曩(引)虐娑嚩(二合)炬攞遇(引)怛囉(二合)麼努(鼻)娑麼(二合)囉多(一百) 韈囉灑(二合)馱(引)囉(一百一)(引) 嗢此哩(二合)惹帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉(一百二) 薩嚩禰(引)嚩薩底野(二合)地瑟姹(二合引)寗(引)曩麼(鼻引)尾攬麼多娑嚩(二合)賀(一百三)(引) 沒囉(二合)賀麼(二合)薩底野(二合)地瑟姹(二合引)寗(引)曩鉢囉(二合)𮧬囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百四) 爍訖囉(二合)薩底曳(二合)曩鉢囉(二合)𮧬囉灑(二合)多摩賀(引)曩(引)虐(入引)伊(上)訶贍部儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百五) 拶咄摩賀(引)囉(引)惹薩底曳(二合引)曩鉢囉(二合)𮧬囉灑(二合)帝(引)訶贍部儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百六) 阿悉吒(二合)麼(鼻)迦薩底曳(二合)曩鉢囉(二合)𮧬囉灑(二合)摩賀(引)曩(引)虐(一百七)(入引) 伊(上)訶贍部(引)儞尾(二合)閉娑嚩(二合)賀(一百八) 鉢囉(二合)𮧬囉灑(二合)多摩訶(引)曩(引)虐(一百九)(入引) 素嚕(二合引)多阿(去引)半曩薩底曳(二合引)曩伊(上)訶贍部儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百十) 鉢囉(二合)𮧬嚩灑(二合)多摩賀(引)曩(引)虐(一百十一)(入引) 娑訖哩(二合)那誐(引)弭薩底曳(二合引)曩伊(上)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百十二) 鉢囉(二合)𮧬囉灑(二合)多摩賀曩(引)虐(一百十三)(入引) 阿(上)曩(引)誐(引)弭薩底曳(二合引)曩伊(上)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百十四) 鉢囉(二合)韈囉灑(二合)多摩賀(引)曩(引)虐(入引)(一百十五) 阿囉恨(二合)薩底曳(二合引)寗(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百十六) 鉢囉(二合)韈囉灑(二合)多摩賀(引)曩虐(入引)(一百十七) 鉢囉(二合)底曳(二合)迦母馱薩底曳(二合引)寗(引)訶贍部(引)(一百十八) 儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百十九) 鉢囉(二合)韈囉灑(二合)多摩賀( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𠸪(九十六)(入引) 鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉(九十七) 捨囉捨囉(九十八) 始哩始哩秫(詩聿反)嚕秫嚕娑嚩(二合)賀(九十九)(引) 暴(引)暴(引)摩賀(引)曩(引)虐娑嚩(二合)炬攞遇(引)怛囉(二合)麼努(鼻)娑麼(二合)囉多(一百) 韈囉灑(二合)馱(引)囉(一百一)(引) 嗢此哩(二合)惹帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉(一百二) 薩嚩禰(引)嚩薩底野(二合)地瑟姹(二合引)寗(引)曩麼(鼻引)尾攬麼多娑嚩(二合)賀(一百三)(引) 沒囉(二合)賀麼(二合)薩底野(二合)地瑟姹(二合引)寗(引)曩鉢囉(二合)𮧬囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百四) 爍訖囉(二合)薩底曳(二合)曩鉢囉(二合)𮧬囉灑(二合)多摩賀(引)曩(引)虐(入引)伊(上)訶贍部儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百五) 拶咄摩賀(引)囉(引)惹薩底曳(二合引)曩鉢囉(二合)𮧬囉灑(二合)帝(引)訶贍部儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百六) 阿悉吒(二合)麼(鼻)迦薩底曳(二合)曩鉢囉(二合)𮧬囉灑(二合)摩賀(引)曩(引)虐(一百七)(入引) 伊(上)訶贍部(引)儞尾(二合)閉娑嚩(二合)賀(一百八) 鉢囉(二合)𮧬囉灑(二合)多摩訶(引)曩(引)虐(一百九)(入引) 素嚕(二合引)多阿(去引)半曩薩底曳(二合引)曩伊(上)訶贍部儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百十) 鉢囉(二合)𮧬嚩灑(二合)多摩賀(引)曩(引)虐(一百十一)(入引) 娑訖哩(二合)那誐(引)弭薩底曳(二合引)曩伊(上)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百十二) 鉢囉(二合)𮧬囉灑(二合)多摩賀曩(引)虐(一百十三)(入引) 阿(上)曩(引)誐(引)弭薩底曳(二合引)曩伊(上)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百十四) 鉢囉(二合)韈囉灑(二合)多摩賀(引)曩(引)虐(入引)(一百十五) 阿囉恨(二合)薩底曳(二合引)寗(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百十六) 鉢囉(二合)韈囉灑(二合)多摩賀(引)曩虐(入引)(一百十七) 鉢囉(二合)底曳(二合)迦母馱薩底曳(二合引)寗(引)訶贍部(引)(一百十八) 儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百十九) 鉢囉(二合)韈囉灑(二合)多摩賀(

引)曩(引)虐(入引)(一百二十) 薩嚩冒(引)地薩怛嚩(二合)薩底曳(二合引)寗(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百二十一) 鉢囉(二合)韈囉灑(二合)多摩賀(引)曩(引)虐(引入)(一百二十二) 薩嚩怛他(去引)蘖跢(引)喃(引)薩底曳(二合)地瑟姹(二合引)寗(引)曩伊(上)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百二十三) 薩嚩禰嚩(引)南薩底曳(二合引)曩捨麼野多薩冒(引)鉢捺囉(二合)嚩(引)抳(尼貞反)娑嚩(二合引)賀(一百二十四) 薩嚩曩(引)誐(引)南(引)薩底曳(二合)曩鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶麼賀(引)畢哩(二合)體(毘以反)娑嚩(二合)賀(引)(一百二十五) 薩嚩藥乞灑(二合引)喃(引)薩底曳(二合引)曩囉乞灑(二合)多薩嚩薩怛嚩(二合引)南(引)娑嚩(二合)賀(一百二十六) 薩嚩彥達嚩(引)喃(引)薩底曳(二合引)曩(引)跛賀囉多薩冒(引)播(引)夜(引)素鉢捺囉(二合)嚩(引)抳麼努(鼻)灑(引)喃(引)娑嚩(二合)賀(一百二十七) 薩嚩訶素囉(引)喃(引)薩底曳(二合引)曩尾𩕳韈多野多(入聲呼)薩嚩尾灑麼(鼻)諾(鼻)乞察(二合)怛囉(二合引)抳娑嚩(二合)賀(一百二十八) 薩嚩誐嚕拏(上引)喃(引)薩底曳(二合引)曩每怛哩淫(三合)矩嚕多(入聲)(一百二十九) 薩嚩曩(引)誐(引)南(引)野儞(寧以反)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉摩賀(引)𮧬囉灑(二合)馱(引)囉(引)塢此哩(二合)惹(自翳反)欲娑嚩(二合)賀(一百三十) 薩嚩緊娜囉(引)喃(引)薩底曳(二合引)曩捨麼野多(一百三十一) 薩嚩播(引)半(引)鉢囉(二合)賀攞(二合引)娜野多薩嚩薩怛鑁(二合引)娑嚩(二合)賀(一百三十二) 薩嚩麼護囉誐(引)喃(引)薩底曳(二合引)曩尾補攞尾娑底(二合引)囉拏(二合)𮧬囉灑(二合)馱(引)囉(引)塢此哩(二合)惹多散馱(引)囉野多半左韈產(引)多囉(引)夜(引)抳娑嚩(二合)賀(一百三十三) 薩嚩麼努(鼻)灑(引)喃(引)薩底曳(二合引)曩跛哩播(引)攞野多薩嚩麼努(鼻)灑(引)喃(引)娑嚩(二合)賀(一百三十四) 迦囉迦囉(一百三十五) 枳哩枳哩(一百三十六) 矩嚕矩嚕(一百三十七) 娜囉娜囉(一百三十八) 儞哩儞(寧以反上同)哩努嚕努嚕(一百三十九) 曩吒曩吒(一百四十) 𩕳胝𩕳胝(一百 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引)曩(引)虐(入引)(一百二十) 薩嚩冒(引)地薩怛嚩(二合)薩底曳(二合引)寗(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百二十一) 鉢囉(二合)韈囉灑(二合)多摩賀(引)曩(引)虐(引入)(一百二十二) 薩嚩怛他(去引)蘖跢(引)喃(引)薩底曳(二合)地瑟姹(二合引)寗(引)曩伊(上)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百二十三) 薩嚩禰嚩(引)南薩底曳(二合引)曩捨麼野多薩冒(引)鉢捺囉(二合)嚩(引)抳(尼貞反)娑嚩(二合引)賀(一百二十四) 薩嚩曩(引)誐(引)南(引)薩底曳(二合)曩鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶麼賀(引)畢哩(二合)體(毘以反)娑嚩(二合)賀(引)(一百二十五) 薩嚩藥乞灑(二合引)喃(引)薩底曳(二合引)曩囉乞灑(二合)多薩嚩薩怛嚩(二合引)南(引)娑嚩(二合)賀(一百二十六) 薩嚩彥達嚩(引)喃(引)薩底曳(二合引)曩(引)跛賀囉多薩冒(引)播(引)夜(引)素鉢捺囉(二合)嚩(引)抳麼努(鼻)灑(引)喃(引)娑嚩(二合)賀(一百二十七) 薩嚩訶素囉(引)喃(引)薩底曳(二合引)曩尾𩕳韈多野多(入聲呼)薩嚩尾灑麼(鼻)諾(鼻)乞察(二合)怛囉(二合引)抳娑嚩(二合)賀(一百二十八) 薩嚩誐嚕拏(上引)喃(引)薩底曳(二合引)曩每怛哩淫(三合)矩嚕多(入聲)(一百二十九) 薩嚩曩(引)誐(引)南(引)野儞(寧以反)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉摩賀(引)𮧬囉灑(二合)馱(引)囉(引)塢此哩(二合)惹(自翳反)欲娑嚩(二合)賀(一百三十) 薩嚩緊娜囉(引)喃(引)薩底曳(二合引)曩捨麼野多(一百三十一) 薩嚩播(引)半(引)鉢囉(二合)賀攞(二合引)娜野多薩嚩薩怛鑁(二合引)娑嚩(二合)賀(一百三十二) 薩嚩麼護囉誐(引)喃(引)薩底曳(二合引)曩尾補攞尾娑底(二合引)囉拏(二合)𮧬囉灑(二合)馱(引)囉(引)塢此哩(二合)惹多散馱(引)囉野多半左韈產(引)多囉(引)夜(引)抳娑嚩(二合)賀(一百三十三) 薩嚩麼努(鼻)灑(引)喃(引)薩底曳(二合引)曩跛哩播(引)攞野多薩嚩麼努(鼻)灑(引)喃(引)娑嚩(二合)賀(一百三十四) 迦囉迦囉(一百三十五) 枳哩枳哩(一百三十六) 矩嚕矩嚕(一百三十七) 娜囉娜囉(一百三十八) 儞哩儞(寧以反上同)哩努嚕努嚕(一百三十九) 曩吒曩吒(一百四十) 𩕳胝𩕳胝(一百

四十一) 努(鼻聲)跓(吒郎反)努跓(同上)(一百四十二) 試伽羅(二合)嚩(引)呬𩕳摩賀(引)謎(引)儉(引)謀馱㘑(一百四十三) 謎(引)祇(歧藝反引)謎(引)祇(一百四十四)(同上) 摩賀(引)謎(引)祇麼賀(引)謎(引)祇(一百四十五) 摩賀謎(引)儉(引)謀馱㘑(一百四十六) 謎(引)具(引)儞庾(二合引)底帝(一百四十七) 謎伽(此字去聲呼後准此)三(去)婆(去)吠(微閉反)迦(引)攞謎(引)祇(一百四十八) 謎(引)伽(去引)羯㘑(一百四十九) 謎(引)伽蘖惹寧謎(引)伽具(引)史帝(一百五十) 謎伽冐(引)里謎伽麼(鼻引)邏(引)達㘑謎伽尾步(引)灑抳(一百五十一) 謎伽娑嚩賀(二合)寗謎伽尾曩(引)捨𩕳(一百五十二) 謎伽蘗陛謎伽惹𪘨謎伽鉢囉(二合)陛謎伽嚩(引)哩馱(引)㘑(一百五十三) 尾補攞謎伽(去聲引)地庾(二合)史帝(一百五十四) 謎伽野枳跛尾帝薩須(去引)跛賀(引)㘑儗哩建娜囉嚩(引)枲𩕳(一百五十五) 曩(引)謎麼(引)帝婆誐嚩底(一百五十六) 摩賀(引)謎祇室哩(二合引)沫乳底囉細試多僧(去)娑鉢(二合)勢(一百五十七) 摩賀嚩(引)多曼努帝婆遇(引)左㘑(一百五十八) 摩賀(引)曩(引)誐尾訖哩(二合引)膩帝(一百五十九) 婆誐嚩底報(引)拏㘑(二合引)殺捺攞(二合)娑(引)野曩(一百六十) 嚩(引)哩馱(引)哩抳鉢囉(二合)韈灑母馱薩底曳(二合引)寗(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩賀(一百六十一) 伽(去)囉伽(去)囉祇哩祇哩具嚕具嚕(一百六十二) 祇哩抳祇哩抳(一百六十三) 具麼(鼻聲，下同)具麼具麼(一百六十四) 具麼哩具麼哩(一百六十五) 曩誐(引)誐囉曬(二合)麼賀(引)謎(引)伽(去)麼(鼻引)里𩕳(一百六十六) 尾儞庾(二合)囉迦(二合)邏(引)跛麼(鼻引)里𩕳(一百六十七) 薩嚩步惹(自攞反)誐馱(引)哩抳(一百六十八) 謎(引)伽跛吒韈娑怛囉(三合)馱囉抳(一百六十九) 謎(引)伽尾數(引)疙囉(二合)遇(引)左㘑(引)(一百七十) 謎伽(去)尾庾(二合引)訶嚩(引)賀寧蘖惹曩(引)娜𩕳曩(引)娜曩(引)儞(泥以反)(一百七十一) 帝曩(引)誐(引)南(引)散租(去引)娜𩕳(引)租(准上)娜野禰(引)微(引)摩賀(引)謎(引)伽(去)麼(鼻聲)里𩕳(一百七十二) 怛他(去引)櫱多薩底曳(二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十一) 努(鼻聲)跓(吒郎反)努跓(同上)(一百四十二) 試伽羅(二合)嚩(引)呬𩕳摩賀(引)謎(引)儉(引)謀馱㘑(一百四十三) 謎(引)祇(歧藝反引)謎(引)祇(一百四十四)(同上) 摩賀(引)謎(引)祇麼賀(引)謎(引)祇(一百四十五) 摩賀謎(引)儉(引)謀馱㘑(一百四十六) 謎(引)具(引)儞庾(二合引)底帝(一百四十七) 謎伽(此字去聲呼後准此)三(去)婆(去)吠(微閉反)迦(引)攞謎(引)祇(一百四十八) 謎(引)伽(去引)羯㘑(一百四十九) 謎(引)伽蘖惹寧謎(引)伽具(引)史帝(一百五十) 謎伽冐(引)里謎伽麼(鼻引)邏(引)達㘑謎伽尾步(引)灑抳(一百五十一) 謎伽娑嚩賀(二合)寗謎伽尾曩(引)捨𩕳(一百五十二) 謎伽蘗陛謎伽惹𪘨謎伽鉢囉(二合)陛謎伽嚩(引)哩馱(引)㘑(一百五十三) 尾補攞謎伽(去聲引)地庾(二合)史帝(一百五十四) 謎伽野枳跛尾帝薩須(去引)跛賀(引)㘑儗哩建娜囉嚩(引)枲𩕳(一百五十五) 曩(引)謎麼(引)帝婆誐嚩底(一百五十六) 摩賀(引)謎祇室哩(二合引)沫乳底囉細試多僧(去)娑鉢(二合)勢(一百五十七) 摩賀嚩(引)多曼努帝婆遇(引)左㘑(一百五十八) 摩賀(引)曩(引)誐尾訖哩(二合引)膩帝(一百五十九) 婆誐嚩底報(引)拏㘑(二合引)殺捺攞(二合)娑(引)野曩(一百六十) 嚩(引)哩馱(引)哩抳鉢囉(二合)韈灑母馱薩底曳(二合引)寗(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩賀(一百六十一) 伽(去)囉伽(去)囉祇哩祇哩具嚕具嚕(一百六十二) 祇哩抳祇哩抳(一百六十三) 具麼(鼻聲，下同)具麼具麼(一百六十四) 具麼哩具麼哩(一百六十五) 曩誐(引)誐囉曬(二合)麼賀(引)謎(引)伽(去)麼(鼻引)里𩕳(一百六十六) 尾儞庾(二合)囉迦(二合)邏(引)跛麼(鼻引)里𩕳(一百六十七) 薩嚩步惹(自攞反)誐馱(引)哩抳(一百六十八) 謎(引)伽跛吒韈娑怛囉(三合)馱囉抳(一百六十九) 謎(引)伽尾數(引)疙囉(二合)遇(引)左㘑(引)(一百七十) 謎伽(去)尾庾(二合引)訶嚩(引)賀寧蘖惹曩(引)娜𩕳曩(引)娜曩(引)儞(泥以反)(一百七十一) 帝曩(引)誐(引)南(引)散租(去引)娜𩕳(引)租(准上)娜野禰(引)微(引)摩賀(引)謎(引)伽(去)麼(鼻聲)里𩕳(一百七十二) 怛他(去引)櫱多薩底曳(二

合引)曩薩嚩曩(引)誐(引)韈囉灑(二合)跢(引)摩(鼻引)尾攬麼(上)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百七十三) 伽(去)囉伽囉祇(岐異反)哩祇(准上)哩具嚕具嚕(一百七十四) 祖(去)嚕(去)祖嚕(一百七十五) 爾哩爾哩(一百七十六) 惹囉惹囉(一百七十七) 薩囉薩囉(一百七十八) 麌拏麌拏(上)(一百七十九) 蘖拏櫱拏儗膩儗膩(一百八十) 賀羅賀羅呬里(馨以反)呬(同上)里(一百八十一) 戶魯戶魯(一百八十二) 怛攞怛攞底(丁以反)里底里覩魯覩魯(一百八十三) 賀曩賀曩諾賀諾賀鉢左鉢左(一百八十四) 疙哩(二合)恨拏(二合)疙哩(二合)恨拏(二合)(一百八十五) 沫(轉舌呼，下同)娜沫娜鉢囉(二合)沫娜鉢囉(二合)沫(同上)娜(一百八十六) 薩嚩韈囉灑(二合)尾覲南(二合引)每(引)怛㘑(二合引)夜(引)枳孃(二合引)跛野底(丁以反)娑嚩(二合)賀(一百八十七) 母弟母弟母沒弟母沒弟(一百八十八) 賀囉賀囉播(引)半薩嚩薩怛嚩(二合)南(引)阿(上)地瑟姹(二合引)野奔(去)𩕳演(二合)薩嚩母馱(引)南(引)馱(引)囉抳馱㘑(一百八十九) 輸(上)婆(去)麼(鼻)帝(引)麌抳(尼貞反引)數鉢囉(二合引)跛抳(同上)(一百九十) 摩賀(引)枳孃(二合上引)怒(引)勒計(二合)輸(上)婆(去)達謎(引)薩底野(二合)鉢囉(二合)底(丁以反)枳寧(二合)(一百九十一) 摩賀(引)夜曩儞庾(二合)史帝路(引)迦惹(自曳反引)瑟蠆(二合)(一百九十二) 婆(去)誐嚩底(丁以反)母馱每怛㘑(二合引)(一百九十三) 阿(去引)布(引)囉野薩嚩乞曬(二合)怛囉(二合)抳束訖禮(二合)濕吠(二合引)擔(去)韈㘑(引)半(引)拏(上)囉嚩(引)枲𩕳(一百九十四) 度度㘑度度㘑(一百九十五) 捨麼(鼻)捨麼(一百九十六)(鼻) 捨扇(引)多麼(鼻引)曩細(引)薩嚩韈囉灑(二合)尾覲南(二合引)尾色檢(二合)婆野娑嚩(二合)賀(一百九十七) 薩嚩怛囉拽(三合)陀嚩(二合)怛他(去引)蘖多薩底曳(二合引)曩每(引)怛囉(二合)唧怛多夜(引)(一百九十八) 迦嚕拏唧怛多夜(引)(一百九十九) 三(去)藐沒囉(二合)多多布(引)𩕳野麼唧怛多夜(引)(二百) 摩賀(引)曩(引)誐囉(引)惹散祖(去引)娜夜(引)弭娑嚩(二合)賀(二百一) 阿(上)難(上)多跛哩迦囉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合引)曩薩嚩曩(引)誐(引)韈囉灑(二合)跢(引)摩(鼻引)尾攬麼(上)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(一百七十三) 伽(去)囉伽囉祇(岐異反)哩祇(准上)哩具嚕具嚕(一百七十四) 祖(去)嚕(去)祖嚕(一百七十五) 爾哩爾哩(一百七十六) 惹囉惹囉(一百七十七) 薩囉薩囉(一百七十八) 麌拏麌拏(上)(一百七十九) 蘖拏櫱拏儗膩儗膩(一百八十) 賀羅賀羅呬里(馨以反)呬(同上)里(一百八十一) 戶魯戶魯(一百八十二) 怛攞怛攞底(丁以反)里底里覩魯覩魯(一百八十三) 賀曩賀曩諾賀諾賀鉢左鉢左(一百八十四) 疙哩(二合)恨拏(二合)疙哩(二合)恨拏(二合)(一百八十五) 沫(轉舌呼，下同)娜沫娜鉢囉(二合)沫娜鉢囉(二合)沫(同上)娜(一百八十六) 薩嚩韈囉灑(二合)尾覲南(二合引)每(引)怛㘑(二合引)夜(引)枳孃(二合引)跛野底(丁以反)娑嚩(二合)賀(一百八十七) 母弟母弟母沒弟母沒弟(一百八十八) 賀囉賀囉播(引)半薩嚩薩怛嚩(二合)南(引)阿(上)地瑟姹(二合引)野奔(去)𩕳演(二合)薩嚩母馱(引)南(引)馱(引)囉抳馱㘑(一百八十九) 輸(上)婆(去)麼(鼻)帝(引)麌抳(尼貞反引)數鉢囉(二合引)跛抳(同上)(一百九十) 摩賀(引)枳孃(二合上引)怒(引)勒計(二合)輸(上)婆(去)達謎(引)薩底野(二合)鉢囉(二合)底(丁以反)枳寧(二合)(一百九十一) 摩賀(引)夜曩儞庾(二合)史帝路(引)迦惹(自曳反引)瑟蠆(二合)(一百九十二) 婆(去)誐嚩底(丁以反)母馱每怛㘑(二合引)(一百九十三) 阿(去引)布(引)囉野薩嚩乞曬(二合)怛囉(二合)抳束訖禮(二合)濕吠(二合引)擔(去)韈㘑(引)半(引)拏(上)囉嚩(引)枲𩕳(一百九十四) 度度㘑度度㘑(一百九十五) 捨麼(鼻)捨麼(一百九十六)(鼻) 捨扇(引)多麼(鼻引)曩細(引)薩嚩韈囉灑(二合)尾覲南(二合引)尾色檢(二合)婆野娑嚩(二合)賀(一百九十七) 薩嚩怛囉拽(三合)陀嚩(二合)怛他(去引)蘖多薩底曳(二合引)曩每(引)怛囉(二合)唧怛多夜(引)(一百九十八) 迦嚕拏唧怛多夜(引)(一百九十九) 三(去)藐沒囉(二合)多多布(引)𩕳野麼唧怛多夜(引)(二百) 摩賀(引)曩(引)誐囉(引)惹散祖(去引)娜夜(引)弭娑嚩(二合)賀(二百一) 阿(上)難(上)多跛哩迦囉

娑(去引)蘗囉謎(引)伽(去)尾庾(二合引)訶(二百二) 帝(引)祖(去)曼拏(上)羅攃怛囉(二合引)迦(引)囉囉(引)殘摩賀(引)曩(引)誐(引)地鉢底(二合引)散祖(去引)娜夜(引)弭(二百三) 鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百四) 難(上)奴(引)跛難(上)奴(引)曩(引)誐囉(引)遭(引)散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百五) 娑(去引)蘗[口*娕*頁](彈舌呼)曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百六) 阿(上)曩嚩多跛單(二合)曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百七) 麼(鼻)曩娑尾(二合)難曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合)閉娑嚩(二合)賀(二百八) 嚩嚕𧹞曩(引)誐囉(引)殘散祖(去)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉乞灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百九) 多(上)乞灑(二合)揵曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百十) 地哩(二合)多(上)囉(引)瑟𭍉(二合轉舌呼)曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百十一) 嚩(引)素緊曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百十二) 母唧隣(上)難曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百十三) 愛囉(引)嚩喃曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈羅灑(二合引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百十四) 報(引)拏𠻲(二合轉舌呼)曩(引)誐羅(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉韈囉灑(二合引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百十五) 室哩( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑(去引)蘗囉謎(引)伽(去)尾庾(二合引)訶(二百二) 帝(引)祖(去)曼拏(上)羅攃怛囉(二合引)迦(引)囉囉(引)殘摩賀(引)曩(引)誐(引)地鉢底(二合引)散祖(去引)娜夜(引)弭(二百三) 鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百四) 難(上)奴(引)跛難(上)奴(引)曩(引)誐囉(引)遭(引)散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百五) 娑(去引)蘗[口*娕*頁](彈舌呼)曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百六) 阿(上)曩嚩多跛單(二合)曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百七) 麼(鼻)曩娑尾(二合)難曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合)閉娑嚩(二合)賀(二百八) 嚩嚕𧹞曩(引)誐囉(引)殘散祖(去)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉乞灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百九) 多(上)乞灑(二合)揵曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百十) 地哩(二合)多(上)囉(引)瑟𭍉(二合轉舌呼)曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百十一) 嚩(引)素緊曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百十二) 母唧隣(上)難曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百十三) 愛囉(引)嚩喃曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈羅灑(二合引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百十四) 報(引)拏𠻲(二合轉舌呼)曩(引)誐羅(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉韈囉灑(二合引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百十五) 室哩(

二合引)帝(引)惹珊曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百十六) 室哩(二合引)跋捺囒(二合)曩誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百十七) 尾儞庾(二合)多麼(二合引)里難曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩賀(二百十八) 摩賀(引)麼(鼻)抳祖(引)𧹞曩(引)誐囉(引)殘散𧹞(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(引二合)閉娑嚩(二合)賀(二百十九) 祖(引)拏(引)麼(鼻)抳馱囒(轉舌呼)曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合引)訶贍部(引)儞尾(引二合)閉娑嚩(二合)賀(二百二十) 阿嚩婆(去引)娑(上)曩矢棄難曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合引)賀(二百二十一) 曀鑁鉢囉(二合)目佉(去引)薩嚩曩(引)誐囉(引)惹散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉曬(二合引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百二十二) 曩(引)霓曩霓摩賀(引)曩(引)霓(二百二十三) 具(引)囉麼(鼻)曩細曩(引)誐紇哩(二合)乃曳(乎)(二百二十四) 度(引)麼(鼻引)矩黎(二百二十五) 塢疙囉(二合)嚧(引)灑(引)鉢囉(二合)贊(上)拏帝(引)惹(自曳反引)尾數疙㘑(二合引)(二百二十六) 阿(去引)試(引)尾灑(引)阿(上)呬具(引)㘑訖哩(二合)史拏(二合)氷(卑孕反)蘖黎贊左黎路(引)攞爾賀吠(二合引)摩賀(引)頗拏迦㘑迦(引)羅播(引)勢嘮(引)捺囉(二合)嚩(引)枲𩕳(二百二十七) 跓(吒塢反)跓謎(二百二十八) 跛囉跛囉畢哩畢哩補嚕補嚕(二百二十九) 尾娑普(二合引)爾帝咄嚕咄嚕摩賀暴(引)霓麼抳馱㘑(二百三十) 呬哩呬哩戶嚕戶嚕(二百三十一) 頗囉頗囉(二百三十二) 嚩(无鉢反，下同)囉灑(二合)嚩囉灑(二合)(二百三十三) 惹(自攞反)攬(引)母馱㘑咎謀咎謀(二百三十四) 嚩邏(引)賀計(二百三十五) 怛吒怛吒(二百三十六) 跓(吒塢反)跓謀跓(同上)跓謀(二百三十七) 度度度度度 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二合引)帝(引)惹珊曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百十六) 室哩(二合引)跋捺囒(二合)曩誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百十七) 尾儞庾(二合)多麼(二合引)里難曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩賀(二百十八) 摩賀(引)麼(鼻)抳祖(引)𧹞曩(引)誐囉(引)殘散𧹞(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝(引)訶贍部(引)儞尾(引二合)閉娑嚩(二合)賀(二百十九) 祖(引)拏(引)麼(鼻)抳馱囒(轉舌呼)曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合引)訶贍部(引)儞尾(引二合)閉娑嚩(二合)賀(二百二十) 阿嚩婆(去引)娑(上)曩矢棄難曩(引)誐囉(引)殘散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉灑(二合引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合引)賀(二百二十一) 曀鑁鉢囉(二合)目佉(去引)薩嚩曩(引)誐囉(引)惹散祖(去引)娜夜(引)弭鉢囉(二合)韈囉曬(二合引)訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百二十二) 曩(引)霓曩霓摩賀(引)曩(引)霓(二百二十三) 具(引)囉麼(鼻)曩細曩(引)誐紇哩(二合)乃曳(乎)(二百二十四) 度(引)麼(鼻引)矩黎(二百二十五) 塢疙囉(二合)嚧(引)灑(引)鉢囉(二合)贊(上)拏帝(引)惹(自曳反引)尾數疙㘑(二合引)(二百二十六) 阿(去引)試(引)尾灑(引)阿(上)呬具(引)㘑訖哩(二合)史拏(二合)氷(卑孕反)蘖黎贊左黎路(引)攞爾賀吠(二合引)摩賀(引)頗拏迦㘑迦(引)羅播(引)勢嘮(引)捺囉(二合)嚩(引)枲𩕳(二百二十七) 跓(吒塢反)跓謎(二百二十八) 跛囉跛囉畢哩畢哩補嚕補嚕(二百二十九) 尾娑普(二合引)爾帝咄嚕咄嚕摩賀暴(引)霓麼抳馱㘑(二百三十) 呬哩呬哩戶嚕戶嚕(二百三十一) 頗囉頗囉(二百三十二) 嚩(无鉢反，下同)囉灑(二合)嚩囉灑(二合)(二百三十三) 惹(自攞反)攬(引)母馱㘑咎謀咎謀(二百三十四) 嚩邏(引)賀計(二百三十五) 怛吒怛吒(二百三十六) 跓(吒塢反)跓謀跓(同上)跓謀(二百三十七) 度度度度度

謎(二百三十八) 謎(引)伽(去)鉢囉(二合)陛(二百三十九) 謎(引)伽(去)嚩(引)呬𩕳(二百四十) 荼(去)迦荼(去)迦荼(去)迦荼(去)迦(二百四十一) 跓(吒塢反)跓謎伽(去)拏(鼻)伽(去)拏(鼻)(二百四十二) 矢棄𩕳伽拏(鼻)迦拏(鼻)(二百四十三) 誐拏(鼻)誐拏(二百四十四) 摩賀(引)曩(引)誐蘖抳𩕳囉怛囕(二合引)母閉惹囉得迦(二合引)哩(引)(二百四十五) 摩賀(引)曩(引)誐訖哩(二合)乃曳(乎)(二百四十六) 具麼(鼻)具麼(鼻)(二百四十七) 具麼(鼻引)跛夜(引)(二百四十八) 娑底(二合)迦葬(引)儗哩部葬誐謎尾迦吒僧(去)迦吒(二百四十九) 具(引)囉尾娑普(二合引)爾帝尾紫稟(二合)婆(去)寧(二百五十) 阿(去引)嚩(引)賀夜(引)弭薩嚩曩(引)巘(引)薩嚩母馱(引)地瑟咤(二合)寗曩(二百五十一) 薩嚩怛哩拽(三合)陀嚩(三合)怛他(去引)櫱多薩底曳(二合引)曩(二百五十二) 每(引)怛囉(二合)唧帝(引)曩鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百五十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謎(二百三十八) 謎(引)伽(去)鉢囉(二合)陛(二百三十九) 謎(引)伽(去)嚩(引)呬𩕳(二百四十) 荼(去)迦荼(去)迦荼(去)迦荼(去)迦(二百四十一) 跓(吒塢反)跓謎伽(去)拏(鼻)伽(去)拏(鼻)(二百四十二) 矢棄𩕳伽拏(鼻)迦拏(鼻)(二百四十三) 誐拏(鼻)誐拏(二百四十四) 摩賀(引)曩(引)誐蘖抳𩕳囉怛囕(二合引)母閉惹囉得迦(二合引)哩(引)(二百四十五) 摩賀(引)曩(引)誐訖哩(二合)乃曳(乎)(二百四十六) 具麼(鼻)具麼(鼻)(二百四十七) 具麼(鼻引)跛夜(引)(二百四十八) 娑底(二合)迦葬(引)儗哩部葬誐謎尾迦吒僧(去)迦吒(二百四十九) 具(引)囉尾娑普(二合引)爾帝尾紫稟(二合)婆(去)寧(二百五十) 阿(去引)嚩(引)賀夜(引)弭薩嚩曩(引)巘(引)薩嚩母馱(引)地瑟咤(二合)寗曩(二百五十一) 薩嚩怛哩拽(三合)陀嚩(三合)怛他(去引)櫱多薩底曳(二合引)曩(二百五十二) 每(引)怛囉(二合)唧帝(引)曩鉢囉(二合)韈囉灑(二合)帝訶贍部(引)儞尾(二合引)閉娑嚩(二合)賀(二百五十三)」

爾時三千大千世界主無邊莊嚴海雲威德輪蓋大龍王，及諸龍王等并龍眷屬，聞佛教勅，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三千大千世界主無邊莊嚴海雲威德輪蓋大龍王，及諸龍王等并龍眷屬，聞佛教勅，皆大歡喜，信受奉行。

天阿蘇羅藥叉等， 來聽法者應至心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天阿蘇羅藥叉等， 來聽法者應至心，

擁護佛法使長存， 各各勤行世尊教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擁護佛法使長存， 各各勤行世尊教。

諸有聽徒來至此， 或在地上或居空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有聽徒來至此， 或在地上或居空，

常於人世起慈心， 日夜自身依法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於人世起慈心， 日夜自身依法住。

願諸世界常安隱， 無邊福智益群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願諸世界常安隱， 無邊福智益群生，

所有罪業並消除， 遠離眾苦歸圓寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有罪業並消除， 遠離眾苦歸圓寂。

恒用戒香塗瑩體， 常持定服以資身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒用戒香塗瑩體， 常持定服以資身，

菩提妙花遍莊嚴， 隨所住處常安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提妙花遍莊嚴， 隨所住處常安樂。