大雲輪請雨經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲輪請雨經卷上

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住難陀塢波難陀龍王宮吉祥摩尼寶藏大雲道場寶樓閣中，與大苾芻及諸菩薩摩訶薩眾。復有諸大龍王，其名曰：難那龍王、塢波難那龍王、娑伽羅龍王、阿那婆達多龍王、摩那斯龍王、嚩嚕拏龍王、德叉迦龍王、持國龍王、嚩素吉龍王、目真隣陀龍王、伊羅跋拏龍王、芬陀利龍王、威光龍王、吉賢龍王、電鬘龍王、大摩尼髻龍王、摩尼珠髻龍王、光耀火龍王、帝釋仗鋒龍王、帝釋幢龍王、帝釋杖龍王、贍部幢龍王、吉祥龍王、大輪龍王、大蟒蛇龍王、光味龍王、月威龍王、具吉祥龍王、寂見龍王、善見龍王、善住龍王、摩尼瓔珞龍王、興雲龍王、持雨龍王、澍雨龍王、大拍脅聲龍王、小迫愶聲龍王、奮迅龍王、大撥拏龍王、大項龍王、深聲龍王、大深聲龍王、大雄猛龍王、塢鉢羅龍王、大步龍王、螺髮龍王、質怛羅斯那龍王、大名稱龍王、翳羅業龍王、遍光龍王、驢耳龍王、商佉龍王、捺度羅龍王、塢波捺度羅龍王、安隱龍王、臆行龍王、大臆行龍王、大力龍王、呼嚧拏龍王、阿波羅龍王、藍謨羅龍王、吉哩弭賒龍王、黑色龍王、帝釋軍龍王、那羅龍王、塢波那羅龍王、劍謨羅龍王、捺囉弭拏龍王、端正龍王、象耳龍王、猛利龍王、黃色龍王、電焰龍王、大電焰龍王、天力龍王、嚩嚕櫱蹉龍王、妙蓋龍王、甘露龍王、河津龍王、琉璃光龍王、金髮龍王、金光龍王、月幢光龍王、日光龍王、警覺龍王、牛頭龍王、白色龍王、黑色龍王、焰摩龍王、妙彌龍王、蝦蟇龍王、僧伽吒龍王、尼泯馱囉龍王、持地龍王、千頭龍王、寶髻龍王、不空見龍王、雲霧龍王、蘇屣那龍王、麌波羅龍王、仁施龍王、調善龍王、宿德龍王、蛟龍王、蛟頭龍王、持毒龍王、食毒龍王、蓮華龍王、大尾龍王、騰轉龍王、可畏龍王、善威德龍王、五頭龍王、波哩羅龍王、古車龍王、嗢怛羅龍王、長尾龍王、鹿頭龍王、擯(卑孕反)比迦龍王、醜相龍王、馬形龍王、三頭龍王、龍仙龍王、大威德龍王、那羅達多龍王、恐怖龍王、焰光龍王、七頭龍王、大樹龍王、愛見龍王、大惡龍王、無垢威龍王、妙眼龍王、大毒龍王、焰肩龍王、大害龍王、大瞋忿龍王、寶雲龍王、大雲施水龍王、帝釋光龍王、波陀樹龍王、雲月龍王、海雲龍王、大香俱牟陀龍王、華藏龍王、赤眼龍王、大幢旛龍王、大雲藏龍王、雪山龍王、威德藏龍王、雲戟龍王、持夜龍王、雲龍王、雲雨龍王、大雲雨龍王、大光龍王、雲聲離瞋恚龍王、惡瓶龍王、龍猛龍王、焰光龍王、雲蓋龍王、應祁羅目佉龍王、威德龍王、出雲龍王、無邊步龍王、蘇師拏龍王、大身龍王、狼腹龍王、寂靜龍王、勤勇龍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住難陀塢波難陀龍王宮吉祥摩尼寶藏大雲道場寶樓閣中，與大苾芻及諸菩薩摩訶薩眾。復有諸大龍王，其名曰：難那龍王、塢波難那龍王、娑伽羅龍王、阿那婆達多龍王、摩那斯龍王、嚩嚕拏龍王、德叉迦龍王、持國龍王、嚩素吉龍王、目真隣陀龍王、伊羅跋拏龍王、芬陀利龍王、威光龍王、吉賢龍王、電鬘龍王、大摩尼髻龍王、摩尼珠髻龍王、光耀火龍王、帝釋仗鋒龍王、帝釋幢龍王、帝釋杖龍王、贍部幢龍王、吉祥龍王、大輪龍王、大蟒蛇龍王、光味龍王、月威龍王、具吉祥龍王、寂見龍王、善見龍王、善住龍王、摩尼瓔珞龍王、興雲龍王、持雨龍王、澍雨龍王、大拍脅聲龍王、小迫愶聲龍王、奮迅龍王、大撥拏龍王、大項龍王、深聲龍王、大深聲龍王、大雄猛龍王、塢鉢羅龍王、大步龍王、螺髮龍王、質怛羅斯那龍王、大名稱龍王、翳羅業龍王、遍光龍王、驢耳龍王、商佉龍王、捺度羅龍王、塢波捺度羅龍王、安隱龍王、臆行龍王、大臆行龍王、大力龍王、呼嚧拏龍王、阿波羅龍王、藍謨羅龍王、吉哩弭賒龍王、黑色龍王、帝釋軍龍王、那羅龍王、塢波那羅龍王、劍謨羅龍王、捺囉弭拏龍王、端正龍王、象耳龍王、猛利龍王、黃色龍王、電焰龍王、大電焰龍王、天力龍王、嚩嚕櫱蹉龍王、妙蓋龍王、甘露龍王、河津龍王、琉璃光龍王、金髮龍王、金光龍王、月幢光龍王、日光龍王、警覺龍王、牛頭龍王、白色龍王、黑色龍王、焰摩龍王、妙彌龍王、蝦蟇龍王、僧伽吒龍王、尼泯馱囉龍王、持地龍王、千頭龍王、寶髻龍王、不空見龍王、雲霧龍王、蘇屣那龍王、麌波羅龍王、仁施龍王、調善龍王、宿德龍王、蛟龍王、蛟頭龍王、持毒龍王、食毒龍王、蓮華龍王、大尾龍王、騰轉龍王、可畏龍王、善威德龍王、五頭龍王、波哩羅龍王、古車龍王、嗢怛羅龍王、長尾龍王、鹿頭龍王、擯(卑孕反)比迦龍王、醜相龍王、馬形龍王、三頭龍王、龍仙龍王、大威德龍王、那羅達多龍王、恐怖龍王、焰光龍王、七頭龍王、大樹龍王、愛見龍王、大惡龍王、無垢威龍王、妙眼龍王、大毒龍王、焰肩龍王、大害龍王、大瞋忿龍王、寶雲龍王、大雲施水龍王、帝釋光龍王、波陀樹龍王、雲月龍王、海雲龍王、大香俱牟陀龍王、華藏龍王、赤眼龍王、大幢旛龍王、大雲藏龍王、雪山龍王、威德藏龍王、雲戟龍王、持夜龍王、雲龍王、雲雨龍王、大雲雨龍王、大光龍王、雲聲離瞋恚龍王、惡瓶龍王、龍猛龍王、焰光龍王、雲蓋龍王、應祁羅目佉龍王、威德龍王、出雲龍王、無邊步龍王、蘇師拏龍王、大身龍王、狼腹龍王、寂靜龍王、勤勇龍

王、老烏龍王、烏途羅龍王、猛毒龍王、妙聲龍王、甘露堅龍王、大散雨龍王、隱(於靳反)震聲龍王、相擊聲龍王、鼓聲龍王、注甘露龍王、雷擊龍王、勇猛軍龍王、那羅延龍王、馬口龍王、尾羯吒龍王，有如是等諸大龍王而為上首。復有八十四俱胝百千那庾多諸龍王俱來會坐。時彼一切龍王等從座而起，各整衣服偏袒右肩，合掌向佛，即以種種無量無邊阿僧祇數微妙香華、塗香、末香、華鬘、衣服、寶幢、旛蓋、龍華寶冠、真珠瓔珞、寶華繒綵、真珠羅網覆如來上，作眾伎樂，起大慇重奇特之心，右遶佛已却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王、老烏龍王、烏途羅龍王、猛毒龍王、妙聲龍王、甘露堅龍王、大散雨龍王、隱(於靳反)震聲龍王、相擊聲龍王、鼓聲龍王、注甘露龍王、雷擊龍王、勇猛軍龍王、那羅延龍王、馬口龍王、尾羯吒龍王，有如是等諸大龍王而為上首。復有八十四俱胝百千那庾多諸龍王俱來會坐。時彼一切龍王等從座而起，各整衣服偏袒右肩，合掌向佛，即以種種無量無邊阿僧祇數微妙香華、塗香、末香、華鬘、衣服、寶幢、旛蓋、龍華寶冠、真珠瓔珞、寶華繒綵、真珠羅網覆如來上，作眾伎樂，起大慇重奇特之心，右遶佛已却住一面。

爾時諸龍心發是願：「所有一切諸世界海、微塵身海、一切諸佛菩薩眾海、遍於一切諸世界海、已過所有一切四大地水火風微塵等海、所有一切諸色影像微塵數海、已過無量不可思議不可宣說阿僧祇數諸身等海、於一身化作無量阿僧祇諸手雲海，遍滿十方，又於一一微塵分中化出無量供養雲海，遍滿十方，我等咸皆持以供養一切諸佛菩薩眾海。無量無數不可思議不可宣說阿僧祇數無有間斷普賢行願色身雲海、滿虛空際住如是菩薩色身雲海、以一切寶眾光明色一切日月身宮殿道場雲海、以一切寶鬘雲海、以一切寶光明藏樓閣雲海、以一切末香樹藏雲海、以一切塗香燒香現一切色雲海、以一切擊諸音樂聲雲海、以一切香樹雲海，如是等無量無邊不可思議不可宣說阿僧祇數如是一切供養雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸龍心發是願：「所有一切諸世界海、微塵身海、一切諸佛菩薩眾海、遍於一切諸世界海、已過所有一切四大地水火風微塵等海、所有一切諸色影像微塵數海、已過無量不可思議不可宣說阿僧祇數諸身等海、於一身化作無量阿僧祇諸手雲海，遍滿十方，又於一一微塵分中化出無量供養雲海，遍滿十方，我等咸皆持以供養一切諸佛菩薩眾海。無量無數不可思議不可宣說阿僧祇數無有間斷普賢行願色身雲海、滿虛空際住如是菩薩色身雲海、以一切寶眾光明色一切日月身宮殿道場雲海、以一切寶鬘雲海、以一切寶光明藏樓閣雲海、以一切末香樹藏雲海、以一切塗香燒香現一切色雲海、以一切擊諸音樂聲雲海、以一切香樹雲海，如是等無量無邊不可思議不可宣說阿僧祇數如是一切供養雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復以一切莊嚴境界照耀藏摩尼王雲海，滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以一切莊嚴境界照耀藏摩尼王雲海，滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復以一切普遍寶雨莊嚴摩尼王雲海、以一切寶光焰佛決定音樂摩尼王雲海、以一切佛法平等音聲普遍摩尼寶王雲海、以一切普門寶焰諸佛化光雲海、以一切眾光明莊嚴顯現不絕摩尼寶王雲海、以一切光焰順佛聖行摩尼寶王雲海、以一切顯現如來不可思議佛剎電光明摩尼王雲海、以一切間錯寶微塵三世佛身影像示現遍照摩尼王雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以一切普遍寶雨莊嚴摩尼王雲海、以一切寶光焰佛決定音樂摩尼王雲海、以一切佛法平等音聲普遍摩尼寶王雲海、以一切普門寶焰諸佛化光雲海、以一切眾光明莊嚴顯現不絕摩尼寶王雲海、以一切光焰順佛聖行摩尼寶王雲海、以一切顯現如來不可思議佛剎電光明摩尼王雲海、以一切間錯寶微塵三世佛身影像示現遍照摩尼王雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復以一切寶香間錯華樓閣雲海、以一切無邊色摩尼寶王莊嚴樓閣雲海、以一切寶燈香焰光樓閣雲海、以一切真珠妙色樓閣雲海、以一切華臺樓閣雲海、以一切寶瓔珞莊嚴樓閣雲海、以一切寶微塵數嚴飾無量莊嚴示現樓閣雲海、以一切遍滿妙莊嚴樓閣雲海、以一切門華幢垂鈴羅網樓閣雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以一切寶香間錯華樓閣雲海、以一切無邊色摩尼寶王莊嚴樓閣雲海、以一切寶燈香焰光樓閣雲海、以一切真珠妙色樓閣雲海、以一切華臺樓閣雲海、以一切寶瓔珞莊嚴樓閣雲海、以一切寶微塵數嚴飾無量莊嚴示現樓閣雲海、以一切遍滿妙莊嚴樓閣雲海、以一切門華幢垂鈴羅網樓閣雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復以一切妙金寶間雜莊嚴瓔珞寶歡喜藏師子座雲海、以一切華照耀間雜師子座雲海、以一切帝青摩尼閻浮檀妙色蓮華藏師子座雲海、以一切摩尼燈蓮華藏師子座雲海、以一切摩尼光寶幢妙蓮華藏師子座雲海、以一切寶莊嚴妙色蓮華藏師子座雲海、以一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座雲海、以一切無盡光焰威勢蓮華藏師子座雲海、以一切寶光普照蓮華藏師子座雲海、以一切佛音聲蓮華光藏師子座雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭教尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以一切妙金寶間雜莊嚴瓔珞寶歡喜藏師子座雲海、以一切華照耀間雜師子座雲海、以一切帝青摩尼閻浮檀妙色蓮華藏師子座雲海、以一切摩尼燈蓮華藏師子座雲海、以一切摩尼光寶幢妙蓮華藏師子座雲海、以一切寶莊嚴妙色蓮華藏師子座雲海、以一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座雲海、以一切無盡光焰威勢蓮華藏師子座雲海、以一切寶光普照蓮華藏師子座雲海、以一切佛音聲蓮華光藏師子座雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭教尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復以一切妙香摩尼樹雲海、以一切諸葉周匝皆如合掌出香氣樹雲海、以一切莊嚴現無邊明色樹雲海、以一切華雲垂布寶樹雲海、以一切出於無邊莊嚴藏樹雲海。以一切寶焰輪電樹雲海、以一切栴檀末菩薩示現神通身樹雲海、以一切不思議無邊樹神莊嚴菩提道場寶衣藏日電光明樹雲海、以一切妙音聲流出意樂音普遍金光樹雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以一切妙香摩尼樹雲海、以一切諸葉周匝皆如合掌出香氣樹雲海、以一切莊嚴現無邊明色樹雲海、以一切華雲垂布寶樹雲海、以一切出於無邊莊嚴藏樹雲海。以一切寶焰輪電樹雲海、以一切栴檀末菩薩示現神通身樹雲海、以一切不思議無邊樹神莊嚴菩提道場寶衣藏日電光明樹雲海、以一切妙音聲流出意樂音普遍金光樹雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復以一切無邊寶色蓮華藏師子座雲海、以一切周匝摩尼王電藏師子座雲海、以一切瓔珞莊嚴藏師子座雲海、以一切諸妙寶鬘燈焰藏師子座雲海、以一切圓音出寶雨藏師子座雲海、以一切華香蓮華莊嚴寶藏師子座雲海、以一切佛座現莊嚴摩尼王藏師子座雲海、以一切闌楯垂瓔珞莊嚴藏師子座雲海、以一切摩尼寶蜂金末香胎藏師子座雲海、以一切妙香寶鈴羅網普莊嚴日電藏師子座雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以一切無邊寶色蓮華藏師子座雲海、以一切周匝摩尼王電藏師子座雲海、以一切瓔珞莊嚴藏師子座雲海、以一切諸妙寶鬘燈焰藏師子座雲海、以一切圓音出寶雨藏師子座雲海、以一切華香蓮華莊嚴寶藏師子座雲海、以一切佛座現莊嚴摩尼王藏師子座雲海、以一切闌楯垂瓔珞莊嚴藏師子座雲海、以一切摩尼寶蜂金末香胎藏師子座雲海、以一切妙香寶鈴羅網普莊嚴日電藏師子座雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復以一切如意摩尼寶王帳雲海、以一切帝青寶華蘂一切華莊嚴帳雲海、以一切香摩尼帳雲海、以一切寶燈焰形帳雲海、以一切佛神力出聲摩尼寶王帳雲海、以一切華光焰寶帳雲海、以一切妙鈴普遍出聲焰帳雲海、以一切無邊色無垢妙摩尼臺蓮華焰帳雲海、以一切金蘂臺大光寶幢帳雲海、以一切不思議莊嚴諸光瓔珞帳雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以一切如意摩尼寶王帳雲海、以一切帝青寶華蘂一切華莊嚴帳雲海、以一切香摩尼帳雲海、以一切寶燈焰形帳雲海、以一切佛神力出聲摩尼寶王帳雲海、以一切華光焰寶帳雲海、以一切妙鈴普遍出聲焰帳雲海、以一切無邊色無垢妙摩尼臺蓮華焰帳雲海、以一切金蘂臺大光寶幢帳雲海、以一切不思議莊嚴諸光瓔珞帳雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復以一切雜妙摩尼寶蓋雲海、以一切無量光明莊嚴華蓋雲海、以一切無邊色真珠藏妙蓋雲海、以一切諸佛菩薩慈門音摩尼王蓋雲海、以一切妙色寶焰華鬘妙蓋雲海、以一切寶光明莊嚴垂鈴羅網妙蓋雲海、以一切摩尼樹枝瓔珞蓋雲海、以一切日照明徹焰摩尼王諸香煙蓋雲海、以一切栴檀末藏普遍蓋雲海、以一切廣博佛境界電光焰莊嚴普遍蓋雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以一切雜妙摩尼寶蓋雲海、以一切無量光明莊嚴華蓋雲海、以一切無邊色真珠藏妙蓋雲海、以一切諸佛菩薩慈門音摩尼王蓋雲海、以一切妙色寶焰華鬘妙蓋雲海、以一切寶光明莊嚴垂鈴羅網妙蓋雲海、以一切摩尼樹枝瓔珞蓋雲海、以一切日照明徹焰摩尼王諸香煙蓋雲海、以一切栴檀末藏普遍蓋雲海、以一切廣博佛境界電光焰莊嚴普遍蓋雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復以一切寶明輪雲海、以一切無間寶焰光形輪雲海、以一切華雲電光輪雲海、以一切寶光佛化寶光明輪雲海、以一切佛剎現入光輪雲海、以一切普門佛境界吼聲寶枝光輪雲海、以一切佛剎吠瑠璃寶性摩尼王光輪雲海、以一切無邊眾生色心剎那顯現光輪雲海、以一切佛願生放悅意聲光輪雲海、以一切所化眾生會妙音摩尼王光輪雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以一切寶明輪雲海、以一切無間寶焰光形輪雲海、以一切華雲電光輪雲海、以一切寶光佛化寶光明輪雲海、以一切佛剎現入光輪雲海、以一切普門佛境界吼聲寶枝光輪雲海、以一切佛剎吠瑠璃寶性摩尼王光輪雲海、以一切無邊眾生色心剎那顯現光輪雲海、以一切佛願生放悅意聲光輪雲海、以一切所化眾生會妙音摩尼王光輪雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復以一切摩尼藏焰雲海、以一切佛色聲香味觸光焰雲海、以一切寶焰雲海、以一切佛法震聲遍滿焰雲海、以一切佛剎莊嚴電光焰雲海、以一切華樓閣光焰雲海、以一切寶末光焰雲海、以一切劫數佛出音聲教化眾生光焰雲海、以一切無盡寶華鬘示現眾生光焰雲海、以一切諸座示現光焰雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以一切摩尼藏焰雲海、以一切佛色聲香味觸光焰雲海、以一切寶焰雲海、以一切佛法震聲遍滿焰雲海、以一切佛剎莊嚴電光焰雲海、以一切華樓閣光焰雲海、以一切寶末光焰雲海、以一切劫數佛出音聲教化眾生光焰雲海、以一切無盡寶華鬘示現眾生光焰雲海、以一切諸座示現光焰雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復以一切無邊色寶光雲海、以一切普遍摩尼王寶光雲海、以一切廣博佛剎莊嚴電光雲海、以一切香光雲海、以一切莊嚴光雲海、以一切佛化身光雲海、以一切種種寶樹華鬘光雲海、以一切衣服光雲海、以一切無邊菩薩諸行名稱寶王光雲海、以一切真珠燈光雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以一切無邊色寶光雲海、以一切普遍摩尼王寶光雲海、以一切廣博佛剎莊嚴電光雲海、以一切香光雲海、以一切莊嚴光雲海、以一切佛化身光雲海、以一切種種寶樹華鬘光雲海、以一切衣服光雲海、以一切無邊菩薩諸行名稱寶王光雲海、以一切真珠燈光雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。

「復以一切不可思議摩尼寶光輪雲海、以一切寶焰蓮華光雲海、以一切無邊色摩尼寶光輪雲海、以一切摩尼真珠色藏雲海。以一切摩尼妙寶旃檀末香雲海、以一切摩尼寶蓋雲海、以一切清淨諸妙音聲悅可眾心寶王雲海、以一切日光摩尼莊嚴雲海、以一切無邊寶藏雲海、以一切普賢色身雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以一切不可思議摩尼寶光輪雲海、以一切寶焰蓮華光雲海、以一切無邊色摩尼寶光輪雲海、以一切摩尼真珠色藏雲海。以一切摩尼妙寶旃檀末香雲海、以一切摩尼寶蓋雲海、以一切清淨諸妙音聲悅可眾心寶王雲海、以一切日光摩尼莊嚴雲海、以一切無邊寶藏雲海、以一切普賢色身雲海，如是等滿虛空際住，我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩眾海。」

爾時諸龍王等作是願已，遶佛三匝，頭面作禮。得佛聖旨，各各還依次第而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸龍王等作是願已，遶佛三匝，頭面作禮。得佛聖旨，各各還依次第而坐。

爾時有一龍王名無邊莊嚴海雲威德輪蓋，三千大千世界主，得不退轉住願力故，為欲供養恭敬禮拜於如來、聽受正法，來此贍部洲。時彼龍王從座而起，整理衣服偏袒右臂，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！我今欲有少問，如來正遍知唯願聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有一龍王名無邊莊嚴海雲威德輪蓋，三千大千世界主，得不退轉住願力故，為欲供養恭敬禮拜於如來、聽受正法，來此贍部洲。時彼龍王從座而起，整理衣服偏袒右臂，右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！我今欲有少問，如來正遍知唯願聽許。」

爾時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言：「汝大龍王！若有疑者恣聽汝問，吾當為汝分別解說，令汝心喜。」作是語已，時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王即白佛言：「唯然。世尊！云何能使諸龍王等滅一切苦得受安樂，受安樂已又令於此贍部洲時降甘雨，生長一切樹木叢林，藥草苗稼皆生滋味，令贍部洲一切人等悉受快樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言：「汝大龍王！若有疑者恣聽汝問，吾當為汝分別解說，令汝心喜。」作是語已，時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王即白佛言：「唯然。世尊！云何能使諸龍王等滅一切苦得受安樂，受安樂已又令於此贍部洲時降甘雨，生長一切樹木叢林，藥草苗稼皆生滋味，令贍部洲一切人等悉受快樂？」

爾時世尊聞是語已，即告無邊莊嚴海雲威德輪蓋大龍王言：「善哉善哉！汝今為彼諸眾生等作利益故，能問如來如是等事。汝大龍王！聽善聽極善聽，汝當作意，我為汝說。龍王！汝成就一法，令一切諸龍除滅諸苦具足安樂。何者一法？所謂行慈。汝大龍王！若有天人行大慈者，火不能燒、刀不能害、水不能漂、毒不能中，內外怨敵不能侵擾，安樂眠睡安樂覺寤，以自福護持其身，以大福而獲威德不被他凌，於人天中形貌端嚴眾所愛敬，所行之處一切無礙，諸苦滅除，心得歡喜諸樂具足。大慈力故，命終之後得生梵世。汝大龍王！若有天人修大慈行，獲是福利。是故龍王！以慈身業、以慈語業、以慈意業應當修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊聞是語已，即告無邊莊嚴海雲威德輪蓋大龍王言：「善哉善哉！汝今為彼諸眾生等作利益故，能問如來如是等事。汝大龍王！聽善聽極善聽，汝當作意，我為汝說。龍王！汝成就一法，令一切諸龍除滅諸苦具足安樂。何者一法？所謂行慈。汝大龍王！若有天人行大慈者，火不能燒、刀不能害、水不能漂、毒不能中，內外怨敵不能侵擾，安樂眠睡安樂覺寤，以自福護持其身，以大福而獲威德不被他凌，於人天中形貌端嚴眾所愛敬，所行之處一切無礙，諸苦滅除，心得歡喜諸樂具足。大慈力故，命終之後得生梵世。汝大龍王！若有天人修大慈行，獲是福利。是故龍王！以慈身業、以慈語業、以慈意業應當修行。

「復次龍王！有陀羅尼名施一切眾生安樂。汝諸龍等常須讀誦繼念受持，能滅一切諸龍苦惱與其安樂。彼諸龍等既得樂已，於贍部洲即能依時降注甘雨，使令一切樹木叢林藥草苗稼皆得增長。」爾時龍王復白佛言：「何者名為施一切樂陀羅尼句？」爾時世尊即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次龍王！有陀羅尼名施一切眾生安樂。汝諸龍等常須讀誦繼念受持，能滅一切諸龍苦惱與其安樂。彼諸龍等既得樂已，於贍部洲即能依時降注甘雨，使令一切樹木叢林藥草苗稼皆得增長。」爾時龍王復白佛言：「何者名為施一切樂陀羅尼句？」爾時世尊即說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(一) 馱(引)囉抳(尼貞反)馱(引)囉抳(二) 嗢跢(引)囉抳(三) 三(去)鉢囉(二合)底(丁以反)瑟恥(二合)跢(引)(四) 尾惹嚩野(一合)野韈囉拏(二合)(五) 薩底也(二合)鉢囉(二合)底(同前)枳孃(二合引)(六) 薩(引)賀(引)枳孃(二合引)曩嚩底(七) 嗢答播(二合引)娜𩕳尾嚧(引)賀𩕳(八) 阿鼻灑左𩕳(九) 阿鼻嚩野(二合引)賀囉(十)(音) 輸(上)婆(去引)嚩底(十一) 阿惹麼底(十二) 曀呬禁婆(引)路(引)底(十三) 嚩(引)賀(引)訶囉訖禮(二合)餉度曩(十四) 播(引)跛戍(引)馱野(十五) 沫(引)巘(引)𩕳哩(引)賀迦達摩多(引)(十六) 秫(詩聿反)馱(引)路(引)迦(十七) 尾底銘囉賀囉惹素(十八) 耨佉捨麼曩(十九) 薩嚩母馱(引)(二十) 嚩路(引)迦曩(引)地瑟恥(二合)帝(二十一) 鉢囉(二合引)枳孃(二合引)曩(引)霓娑嚩(二合)賀(二十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 馱(引)囉抳(尼貞反)馱(引)囉抳(二) 嗢跢(引)囉抳(三) 三(去)鉢囉(二合)底(丁以反)瑟恥(二合)跢(引)(四) 尾惹嚩野(一合)野韈囉拏(二合)(五) 薩底也(二合)鉢囉(二合)底(同前)枳孃(二合引)(六) 薩(引)賀(引)枳孃(二合引)曩嚩底(七) 嗢答播(二合引)娜𩕳尾嚧(引)賀𩕳(八) 阿鼻灑左𩕳(九) 阿鼻嚩野(二合引)賀囉(十)(音) 輸(上)婆(去引)嚩底(十一) 阿惹麼底(十二) 曀呬禁婆(引)路(引)底(十三) 嚩(引)賀(引)訶囉訖禮(二合)餉度曩(十四) 播(引)跛戍(引)馱野(十五) 沫(引)巘(引)𩕳哩(引)賀迦達摩多(引)(十六) 秫(詩聿反)馱(引)路(引)迦(十七) 尾底銘囉賀囉惹素(十八) 耨佉捨麼曩(十九) 薩嚩母馱(引)(二十) 嚩路(引)迦曩(引)地瑟恥(二合)帝(二十一) 鉢囉(二合引)枳孃(二合引)曩(引)霓娑嚩(二合)賀(二十二)」

佛告龍王：「此陀羅尼句，一切諸佛加持。汝等常須受持讀誦，成一切義利，得入法門，是名施一切樂句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告龍王：「此陀羅尼句，一切諸佛加持。汝等常須受持讀誦，成一切義利，得入法門，是名施一切樂句。

「復次龍王！有大雲所生加持莊嚴威德藏變化智幢降水輪吉祥金光毘盧遮那，一毛端所生種性如來名號，汝等亦復憶念受持。持彼如來名號者，一切諸龍種姓族類、一切龍王眷屬徒眾并諸龍女生龍宮者，所有苦惱悉皆除滅與其安樂。是故龍王！應當稱彼如來名號： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次龍王！有大雲所生加持莊嚴威德藏變化智幢降水輪吉祥金光毘盧遮那，一毛端所生種性如來名號，汝等亦復憶念受持。持彼如來名號者，一切諸龍種姓族類、一切龍王眷屬徒眾并諸龍女生龍宮者，所有苦惱悉皆除滅與其安樂。是故龍王！應當稱彼如來名號：

「南無毘盧遮那藏大雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無毘盧遮那藏大雲如來

「南無性現出雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無性現出雲如來

「南無持雲雨如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無持雲雨如來

「南無吉祥雲威如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無吉祥雲威如來

「南無大興雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大興雲如來

「南無大風輪雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大風輪雲如來

「南無大雲閃電如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大雲閃電如來

「南無大雲勇步如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大雲勇步如來

「南無須彌善雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無須彌善雲如來

「南無大雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大雲如來

「南無大雲輪如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大雲輪如來

「南無大雲光如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大雲光如來

「南無大雲師子座如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大雲師子座如來

「南無大雲蓋如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大雲蓋如來

「南無大善現雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大善現雲如來

「南無雲覆如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無雲覆如來

「南無光輪普遍照耀十方雷震聲起雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無光輪普遍照耀十方雷震聲起雲如來

「南無十方大雲清涼雷聲深隱奮迅如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無十方大雲清涼雷聲深隱奮迅如來

「南無布雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無布雲如來

「南無虛空雨雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無虛空雨雲如來

「南無疾行雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無疾行雲如來

「南無雲垂出聲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無雲垂出聲如來

「南無雲示現如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無雲示現如來

「南無廣出雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無廣出雲如來

「南無擊雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無擊雲如來

「南無雲支分如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無雲支分如來

「南無如著雲衣如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無如著雲衣如來

「南無雲苗稼增長如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無雲苗稼增長如來

「南無乘上雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無乘上雲如來

「南無飛雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無飛雲如來

「南無雲名如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無雲名如來

「南無散雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無散雲如來

「南無大優鉢羅華雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大優鉢羅華雲如來

「南無大香身雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大香身雲如來

「南無大涌雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大涌雲如來

「南無大自在雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大自在雲如來

「南無大光明雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大光明雲如來

「南無大雲施如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大雲施如來

「南無大雲摩尼寶藏如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大雲摩尼寶藏如來

「南無雲聲藏如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無雲聲藏如來

「南無雲族如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無雲族如來

「南無雲攝受如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無雲攝受如來

「南無散壞非時雲雹如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無散壞非時雲雹如來

「南無大雲高響如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大雲高響如來

「南無大發聲雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大發聲雲如來

「南無大降雨雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大降雨雲如來

「南無族色力雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無族色力雲如來

「南無大雲并雨水如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大雲并雨水如來

「南無流水大雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無流水大雲如來

「南無大雲滿海如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大雲滿海如來

「南無陽焰旱時注雨雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無陽焰旱時注雨雲如來

「南無無邊色雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無邊色雲如來

「南無一切差別大雲示現贍部檀飛雲威德月光焰雲如來應供正遍知三藐三佛陀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無一切差別大雲示現贍部檀飛雲威德月光焰雲如來應供正遍知三藐三佛陀」

爾時世尊說是如來名已，告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言：「汝大龍王！此等如來名號，汝等一切諸龍若能受持稱名禮敬者，一切諸龍所有苦難皆悉解脫普獲安樂。得安樂已，即能於此贍部洲降注甘雨，令一切藥草叢林樹木苗稼悉皆增長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是如來名已，告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言：「汝大龍王！此等如來名號，汝等一切諸龍若能受持稱名禮敬者，一切諸龍所有苦難皆悉解脫普獲安樂。得安樂已，即能於此贍部洲降注甘雨，令一切藥草叢林樹木苗稼悉皆增長。」

爾時三千大千世界主無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王復白佛言：「世尊！我今啟請如來說陀羅尼句，令於未來末世之時，於贍部洲亢旱不降雨處，誦此陀羅尼即當降雨。飢饉惡世多饒疾疫，非法鬪諍人民恐怖，妖星變怪災害相續，有如是等無量苦惱，以佛威神加持皆得除滅。唯願世尊以大慈悲愍諸眾生，為說陀羅尼句，警覺諸龍悉令受持，能使諸天歡喜踊躍，能摧一切諸魔遮止眾生災害逼惱，能作息災吉祥之事，能除妖星變怪。如來所說五種雨障亦皆消滅，即令此贍部洲雨澤以時。唯願如來為我等說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三千大千世界主無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王復白佛言：「世尊！我今啟請如來說陀羅尼句，令於未來末世之時，於贍部洲亢旱不降雨處，誦此陀羅尼即當降雨。飢饉惡世多饒疾疫，非法鬪諍人民恐怖，妖星變怪災害相續，有如是等無量苦惱，以佛威神加持皆得除滅。唯願世尊以大慈悲愍諸眾生，為說陀羅尼句，警覺諸龍悉令受持，能使諸天歡喜踊躍，能摧一切諸魔遮止眾生災害逼惱，能作息災吉祥之事，能除妖星變怪。如來所說五種雨障亦皆消滅，即令此贍部洲雨澤以時。唯願如來為我等說。」